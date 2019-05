El Cine en la SER: 'Aladdin' pierde la magia en un remake hortera (24/05/2019)

Voz 2 00:00 el cine

Voz 1463 00:08 la SER con Pepa Blanes Disney sigue con su batería de rímel de animación y acción real con a la Dean una adaptación del clásico con Will Smith de genio de la lámpara Isabelle Huppert no sólo brilla aquí en Cannes también tiene película esta semana es la viuda un thriller no Ventero juguetón de Neil Jordan donde es la gran villano de la cartelera hablaremos también de una taquillera comedia italiana pide el hijo película de terror son guardamos un minuto de silencio por Juego de Tronos pero después nos vamos a pasar ya a la comedia a la sit com como Philippe Bach friends o The Big Bang Theory

Voz 4 01:02 unas cortinas de humo bien sostenía pues es justo salvo y no sé cuándo fue siento como frenos te clamando

Voz 1463 01:27 pero vamos a ver este recibimiento para el cine en la SER desde Cannes esta canción Jose Manuel Romero que acecho

Voz 5 01:34 pues que disfruto torturando

Voz 1463 01:37 a Juan Aranaz tantos verás a la Vuelta la que me va a dar bueno última semana desde el festival de Cannes en Madrid también Elio Castro hola qué tal

Voz 6 01:47 hola qué tal cómo estás te tengo aquí un pequeño porque estamos con problemas de auriculares pero lo estamos solucionando ya tenía Elio Castro es que saber lo que pasa es que es que se me han caído los colarse al ver la cara de Juan Arana musical algo así como

Voz 1463 02:02 dibujo animado de saludos que hay aquí en Cannes para ti ya sale muchísimos mucha gente que te admira de aquí no sé si tenéis alguna pregunta del festival sino seguimos con los estrenos hablada para siempre

Voz 5 02:17 Nadal las tres favoritas que nos digas a ver para poner los dientes largos

Voz 1463 02:22 Almodóvar dolor y Gloria Terrence Malick que a Hayden Life is para para de el coreano Bong Joon que no sé si lo pronunciado bien pero esas tres es mi quiniela para la Palma de Oro Si gano me invita es a una comida a la vuelta

Voz 6 02:35 hechos hombre pueden serlo

Voz 0544 02:37 a cambiarles quiere decir una mejor director

Voz 6 02:40 a Palma de Oro otro premio a mejor guión

Voz 1463 02:43 alguna mujer habrá para aquellos que en bien estas cositas hay un Cuní Lingus de veinte minutos sería a lo mejor también pero es no sabemos si hay un premio especial para eso bueno toda la información de Can ya saben que está en la web de la Cadena SER en el cine en la SER hizo además en el programa en La Script matinal el sábado las cuatro de la tarde en un programa especial en la Cadena SER ahora vamos a centrarnos en los estrenos de la semana vamos a empezar por la Dean es la primera de las muchas adaptaciones que Disney está llevando acabo de sus clásicos de animación ha empezado con esa historia de un chico pobre que se encuentra pues ya saben la historia clásica con un genio que le concede tres deseos lo morboso esta vez es que la dirige Guy Ritchie el de snacks cerdos y diamantes

Voz 7 03:30 lo de hacerte Un príncipe es muy ambiguo se específico con las palabras la clave está en los detalles perfecta aunque no te entiendo porque si ya le gustas porque cambia ya te lo he dicho a tiene que casarse

Voz 1463 03:47 bueno es que es la misma canción el director de decía claro que no estaba acostumbrado a este tipo de películas y bueno en su recibimiento pues estaba muy agradecido a los fan

Voz 6 03:57 nadie me ha o no

Voz 9 03:59 me lo mejor de hacer una película familiar con lo que no estoy familiarizado es el calor que irradia como película con un espíritu positivo y géneros Khost nunca había tenido una reacción así con una película honestamente es ese espíritu generoso es anticíclico la película no es cínica tiene un gusto positivo

Voz 6 04:18 eso es lo que me ha gustado

Voz 1463 04:21 bueno pues como decíamos el famoso genio es Will Smith el actor comentaba que ha disfrutado como nunca incluso mucho más que en el horno Higuero y eso que ha grabado casi todo en un hábitat

Voz 0335 04:37 espectacular cantar bailar drama comedia acción aventura todo lo que he cultivado como artistas los últimos treinta años lo he podido hacer en una película llegarán cambio con las imágenes generadas por ordenador te permite tener una dos tres y hasta cuatro oportunidades para hacerlo bien una vez en el ensayo lo con el set en captura de movimientos Se puede intentar algo diferente así que tienes todas las oportunidades para comer

Voz 6 04:58 el me encanta

Voz 1463 05:02 buenos desaparecido era necesario pues esta adaptación

Voz 0544 05:07 esta es una una más no vimos el libro de la selva lo hemos visto con el Jumbo incluso en la segunda

Voz 1463 05:14 el Rey León no

Voz 0544 05:17 en la segunda parte de Mary Poppins en fin que es una a mí la verdad es que la película pues me ha dejado un poquito frío pero porque es que digamos que sigue un poco los esquemas de la película de animación no se nota mucho la mano de Guy Ritchie quizá porque no tiene sitio esto es eso es lo que tampoco puede ir mucho más allá entonces hay algunos números musicales que es también una coreografía muy excesiva que a veces se parece más a Bollywood que a noches de Arabia tiene un ritmo así muy Bollywood piense y algún número musical yo creo que ha habido alguna canción que no pega ni con cola entonces el resultado final a mí me parece blando Will Smith pues si tiene alguna cosa que también puedes destacar pero el City claro el genio que hizo con la voz de Robin Williams también es muy potente entonces a mí bueno la es va a ser un éxito ir mucha gente con sus hijos va a cantar las canciones pero a mí me ha dejado un poquito fría la película

Voz 5 06:20 estrena en más de novecientas salas achique pues te puedes imaginar amplió días que me parece muy hortera

Voz 6 06:27 es lo menos que Eurovisión tienen números de Eurovisión es que sólo pensaba en Azerbayán estas cosas

Voz 5 06:35 Azerbayán y que también es un país que tiene su porqué participara que lo piensan Eurovisión pues de ese tipo a ver si tiene empezar por no sé si por lo bueno lo malo lo

Voz 1463 06:45 lo malo siempre y lo malo

Voz 5 06:48 bueno pues Guy Ritchie es que no sé dónde está en todo momento en la película se le da mejor la primera media hora

Voz 10 06:53 funciona mejor que luego todo el resto de lo que es la aventura

Voz 5 06:55 no y el musical de de la película indudablemente creo que tiene más maña para hacer persecuciones por la ciudad que la recreación de la ciudad sí que es bastante convincente aunque tiene conserva esa mirada exótica que no sabe si es un país árabe West dúo no sabes lo que es esa indeterminación no muy muy de Occidente pero ahí funciona ahora cuando llegan los números musicales eurovisivo se pierde entre Bollywood no sé lo que quiere contar y luego sí que es verdad a mí me parece un poco histriónico

Voz 0544 07:26 con Will Smith en todo momento que

Voz 5 07:29 está intentando demostrar cómo es un personaje muy carismático el genio de la lámpara Yllera ser tan divertido que a veces yo creo que roza ahí está en un límite sospechoso y luego también está esto de Disney de agua y quiero jugar con la nostalgia de una película del noventa y dos pero además la voy a actualizar según los cánones de de los que vivimos no de la época

Voz 1463 07:50 esas quería preguntarte cómo cómo lleva el paso del tiempo pues esta historia que habla un poco a la manera de Disney no pero las clases sociales saco con otros protagonistas como como soporta el paso el tiempo añadido

Voz 5 08:04 pues eso lo lo consejos a conserva toda la historia salvo

Voz 6 08:07 feminismo el feminismo si hay un número que a mí me parece un poco ridículo ya en números en numerosos les de reivindicación femenina de la princesa que demanda vestida de morado si el cambios que antes quería creo

Voz 1463 08:20 eso me ha dicho lo que recuerdo es que antes

Voz 5 08:23 quería cambiar la ley para casarse con poder casarse con con quién ella quisiera y ahora la quiere cambiar para Sultana para gobernar apoderada igual

Voz 0544 08:35 poco más mensajes si yo lo que creo es que a diferencia por ejemplo que antes decíamos del libro de la selva que es una película que sí que cambió para bien de la versión animada a la misión de imagen real y aportó además cierta negrura incluso pues los números musicales eran eran muy distintos pero fueron divertidos no está en casa envió yo creo que se ciñe demasiado lo que fue la película de animación eso con pequeños cambios y retoques porque es que su público ensayos piensan que su público no no va más allá de familiar no que les pesa eso a introducir algunas cosas más que la película sea más oscura que ya

Voz 5 09:10 más oscura hay escenas la escena de típica de la alfombra spoiler esta esa absolutamente pierde todo el encanto y la magia de

Voz 1463 09:18 me encanta el lo vamos a hacer spoiler de una película que conocemos al dedillo varias generaciones

Voz 5 09:24 de de lo que se puede encontrar en esta en este Riley que no pero sí que es verdad que yo es que no le veo alma la no no no le veo nada y personalidad básicamente que podría tenerla porque se podía hacer un rímel bastante bien igual que es todo pues claro todo Happy colores Jafar Jafari es un error de casting también considerable si

Voz 0544 09:44 incluso Aladino también te diría él no se están

Voz 6 09:46 os ahí están funciona la química entre sí como si me gusta más el perdón

Voz 0544 09:50 el eje de la ayudante de cámara de la la princesa que me parece que sí que se está más

Voz 5 09:59 más divertido más logrado no si también es interesante lo de Disney de vamos a evitar cualquier vamos a pagar cualquier fuego el feminista lo habían apagado y luego cualquier acusación de planteamiento entonces han cogido a dos actores de origen egipcio uno creo recordar el otro no se hindú creo que es pero los dos a uno en Canadá y otro americano de pro pero para que no hubiera polémica ninguna

Voz 1463 10:22 bueno orientales que diría Edward Said vamos a seguir si os parece conoce con otro thriller en este caso bueno es de villanos se titula La viuda y es el regreso de Neil Jordan ganador del Oscar por el guión de Juego de lágrimas director de Michael Collins o Delphi del romance vuelve con esta especie de Thriller de contó uno Ventero un poco juguetón que está protagonizado por la actriz francesa Isabelle Huppert y por Chloe Grace Morales es la historia de una joven que acaba de perder a su madre y que se encuentra un bolso en el metro de Nueva York entonces decide como buena ciudadana devolvérselo a su dueña que casualmente pues es la super entabla una extraña amistad bastante perversa de hecho

Voz 11 11:03 tú puedes hacerme eres tú necesitas a alguien que te perdiste emite también a las toses va a sembrar desde Madrid

Voz 1463 11:18 la actriz francesa es la gran diva de los directores americanos la verdad incluso más que Marion Cotillard la hemos visto en el de Paul Verhoeven eh a quién decía Ira Sachs que le ha hecho una película a su medida Frank una película que ha pasado un poco sin pena ni gloria ella explicaba este retorcido personaje que le ha creado

Voz 7 11:36 Neil Jordan probablemente

Voz 12 11:40 no tenía ningún problema con el hecho de que fuera un personaje malvado una psicópata al contrario de otros personajes que he hecho anteriormente y en este caso es una exploración de un caso de locura insana obsesionadas atraída por la fatalidad del pasado es una persona que vive en esa gran soledad realmente no puede soportarlo también es una persona despiadada en un Nueva York con esa sensación de personas desplazadas y procedentes de cualquier parte del mundo ella lleva esta incertidumbre sobre sí misma húngara francesa no hay nada que la pueda salvar

Voz 7 12:18 sí es concrete razón

Voz 1463 12:23 menuda es la Huppert José has pedido Elliot

Voz 0544 12:27 no no no que te voy a decir que que es curioso que en esta película también de pianista la vimos en La pianista dice que hay que era una mujer perversa y aquí vuelve a ser amistad también perversa no pero bueno claro es es un cuento digamos que ya es una bruja una niña inocente y a mí lo que más me interesa la película es quizá esa ama intento de análisis de maternidad tóxica que hay detrás de toda de toda la historia es decir una chica que necesita la figura materna y la fui la figura materna encarnada por esta pero este personaje que hace Isabelle Huppert cómo se ensaña con esa hija y esa hija que tiene si es uno ve entera sí a mi me parece que en algunos momentos Isabelle Huppert serrín un poco de sí mismas

Voz 6 13:07 totalmente convencido de lo que le da la gana

Voz 0544 13:10 patada ahí la película es un poco desigual hay cosas que me gustan más y otras que me decepciona mucho porque es muy muy top tópica muy digamos previsible en algunos aspectos sí estoy de acuerdo

Voz 1463 13:23 contigo porque eso que decías de la maternidad a mí la verdad es que el thriller que bueno sería bastante bien y ya esta estupenda como siempre pero quizá podría ser muchísimo más pero me falta esa explicación de la soledad de esos dos personajes femeninos que pueden ser madre e hija que esa relación entre ellos me parece que al final se desdibuja pero sí es eso estoy totalmente de acuerdo con Jose tu pedías cameo en The Clinic

Voz 6 13:49 ojalá personaje te hace dar una una ganar pues mira una

Voz 5 13:53 una villana adulta para Bill MEC en en un momento dado en un capítulo foie me me me muero de ganas viendo tocando el piano y que llegue en las otras dos la la policía hay Milene no a mí Aparicio que de lo que hablabais es es curioso porque es paradójico que es lo que nos puede interesar más de del thriller es el el retrato que quiera hacer no como decía Elio de de la maternidad de de la soledad en una ciudad como Nueva York de una mujer extranjera supuestamente porque es entre un Garay francesa todo ese retrato es lo que a mí me interesaría de la película pero justamente cuando le quitas todo eso a la película es cuando mejor Adriana cuando rebaja la quítale toda la intensidad todo un mensaje que quiera exponer mandarlos retratar en esos personajes disfrutarla porque es una película que a mí pues se hizo e hizo larga y es disfrutó cuando me dejo llevar un poco por las locuras de Isabelle Huppert por su personaje Illa ves tocando el piano como una loca o bailando soy yo me río esa se produce

Voz 0544 14:55 es una película que está más cerca de la mano que mece la cuna o la Mujer blanca soltera busca esa de una compañera de piso ese tipo de relaciones un poco tóxica y consigo pata puente por medio que que vimos en esa década ir a películas sí yo creo que estamos tiene también ese punto de de cuento infantil con una bruja que en la casa y casi ideal en medio de la ciudad no hay una chica si tipo Caperucita que se acerca Seat y con esos personajes muy muy tópicos yo te cosa que me en ir Jordan tira de Stephen ría la actos de precisamente de Juego de lágrimas recordamos de muchas películas sobre todo de esa pero es que claro Le vimos tan sumamente poco las película que parece que es que como dice le hace un favor venga ahora te voy a meter aquí un poco de a los malamente nos ha no sé es un pequeño papel para Stephen Riad dentro esta película no bien no viene mucha cuenta la verdad hay que tomárselo

Voz 5 15:50 como una comedia se y entonces murciana

Voz 1463 15:52 sí se ha quedado viejo Neil Jordan New

Voz 0544 15:55 hombre yo creo que en algunos aspectos

Voz 1463 15:58 sé no soy yo hombre yo creo que sí

Voz 0544 16:00 de Jesse solamente viéramos esta película sí pero a lo mejor es que es lo que le ha impedido hoy es una de estas típicas películas de encargo donde él pone pues son en cuenta gotas algunos temas que interesan no no sé muy no sé muy bien pero claro Neil Jordan a mí sí me parece pues las películas de lobos ojo lágrimas por supuesto fueron muy en los noventa pues la verdad es que fue su momento más más álgido

Voz 1463 16:27 pero como director bueno pues si os parece vamos a comentar el estreno español de la semana que sólo va a pasar por algunas salas de cine tras su polémico paso por la Berlinale se estrena en los Verdi por ejemplo Elisa hay Marcela es la película de Isabel Coixet para Netflix y bueno pues como sigue sin haber acuerdo con los exhibidores españoles repite el esquema de estrés no de Roma la película de o ha limitado en algunas salas de cine dos semanas antes de su lanzamiento global el siete de junio en toda la plataforma la película cuenta la historia de dos mujeres las hora real que en mil novecientos urdieron un plan para sortear todas las barreras de la época y casarse por la Iglesia todavía siguen casonas de hecho el matrimonio no sea anuló una de ellas vestida de hombre las protagonistas son Natalia de Molina Greta Fernán

Voz 7 17:12 no traga

Voz 14 17:17 normal enormes contigo

Voz 15 17:30 tú nunca

Voz 1463 17:36 pues Dani Garrán al que hemos visto obligado hacer una incursión en el cine esta semana prensas de la serie de la televisión eh ha charlado con las protagonistas con las dos actrices que tienen además un disco

Voz 7 17:49 curso potente de ETA Fernández e revive

Voz 1463 17:51 Mika el punto de vista femenino la necesidad de contar la historia de esas heroínas para que las vean las nuevas generaciones Natalia de Molina nos contaba le contaba Dani que defiende que este es un relato vigente viendo el panorama que

Voz 16 18:03 va creo que por desgracia tienen tiene mucha vigencia la historia porque bueno es que hay que poner la noticia así ver como el la homofobia está creciendo muchísimo en todo el mundo como hay millones de países bueno millones

Voz 6 18:18 hay muchos países donde todavía

Voz 16 18:21 delito amar libremente hay luego pues como mujer también creo que hay muchos mensajes que es importante reflexionar sobre ello

Voz 6 18:34 qué os ha parecido José bueno

Voz 17 18:36 eh a mí es una película que que es demasiado

Voz 5 18:42 la clásica a la hora de contar la historia no sé con cuánto dinero ha contado con cuantos recursos Gadonneix Flix a a Coixet el P

Voz 1463 18:52 pero daron poquísimo poquísimo no han muy poquitas

Voz 5 18:55 claro tiene se nota se nota en el resultado final de la película bueno es de una de las películas que tienes que decir bueno me quedo con la historia con que se recupera esta historia con que en esta momento en el que vivimos haya posibilidades ya ya aunque sea poco dinero pero para eh reivindicar a estas dos mujeres que desafiaron toda una época y me quedo con las interpretaciones de de ellas dos porque yo creo que las dos son muy muy muy bueno son muy solventes Natalia de Molina lo lleva demostrando mucho tiempo pero a Greta Fernández en la esperaba también bastante en un papel protagonista y creo que cumple bastante bien los la una historia funciona sola porque es tan rocambolesca es una no sé si lo hubiera hecho de otra forma porque al final es un gran drama de de de época con con flash back el pero pero bueno si es una es una cinta que que se ve dura dos horas eso sí Le acordaría un poco la el metraje historias fascinantes sino la conoces claro el problema es que yo la conocía acercarse a esta esto pero sin conocerla pues puede ser muy muy interesante para descubrir a estas estas mujeres

Voz 1463 19:59 sí yo creo que están ellas dos eh muy bien que actúan estupendamente y bueno es que eso no sé si es un problema de tono simplemente que Coixet tiene una manera de contar muy poética muy bella y la verdad es que la película tiene escenas bellísimas luego tiene escenas muy muy rocambolescas como las escenas de sexo con donde hay un pulpo no muy bueno es una manera de contar de Coixet que es bueno es es muy muy muy idiosincrasia de ella entonces puedes entraron no claro el problema de una historia así de tanta relevancia sociales que puede es esperar que el tono sea otro Hinault el que es yo creo que no que quizá me gustan las historias contadas una forma menos sentimental pero me parece que es una película muy potente por lo que cuenta me parece que ya es está muy bien pero parece que esta historia era muy difícil de llevarla a la pantalla porque claro siempre te puedes dejar fuera algo que a alguien le interese que estuviese es una historia de la que se sabe muy poquísimo muy poco la prensa hablaba de la época de de el hombre el hombre y la mujer casados esa sí que se habla en la época nos contaba nuestro compañero Isaías Lafuente que había escrito un libro sobre el que hablaba de de estas dos mujeres pero claros poco se sabe de ellas poco se sabe de sí una había momentos de transexualidad en su vida cuál era el grado de homosexualidad cuál fue cómo fue su vida como fue si tenían referentes y no los tenían todo eso no está no es simplemente la historia de montos buenos muy recomendable vayan al cine porque Isabel Coixet ha hecho planos bellísimos no esperen la vean en Flix si os parece vamos con una película italiana una comedia que es como pez fuera del agua de Riccardo Milani es una película de contrastes eh ricos pobres que habla de la urbanización eh a toda costa en las periferias de las ciudades italianas a través del personaje de un empresario divorciado y su hija con un novio de los suburbios es uno de los éxitos de la taquilla italiana

Voz 18 21:56 y es precisamente en esas periferias

Voz 7 21:58 de Europa se juega su futuro

Voz 6 22:07 donde vivía perdona

Voz 1463 22:17 bueno e a ver cómo funciona el humor italiano

Voz 0746 22:21 yo la verdad es que no me a mí personalmente no me ha funcionado mucho no pero lo que me gusta de la película

Voz 0544 22:26 la es a análisis de esta Europa tan que que tiende lo que queremos que tienda hacia una cierta homogeneización pues que las diferencias que hay no ya digo en el propio país sino en la propia ciudad son absolutamente desconocidas no se da muchas veces ahora que estamos a punto de unas elecciones europeas pues nos fijamos en los grandes temas himnos se nos olvidan estas estas cosas no hay yo creo que eso es lo mejor que tiene una película ese analizar cómo no hay muchísima diferencia social de clases económica haga conviviendo en la misma en la misma ciudad igual yo hay una cosa que no me ha gustado mucho la película que es que hay un no digo una un cierto tufillo xenófobo hoy pero sí que noto pues esa pues el Salvini que habitan poco en Italia que se nota un poquito no la película hoyo por lo menos he notado hay algunas cosas que sí que te pueden hacer gracia pero yo en general con él

Voz 7 23:24 el equipo de humor

Voz 5 23:27 no es un poco es más de brocha gorda bueno pues ha es más interesante el planteamiento que la ejecución porque que luego que a pasas el rato no es de las cosas y que es pues bueno si lo que decía el lo interesante de ese planteamiento de la lucha de clases la yo estoy de acuerdo con la reivindicación de Chamonix en paro es que son un grupo social

Voz 20 23:49 hablábamos como seguramente vamos a hablar después

Voz 5 23:52 de los frikis de The Big Bang Theory y ahora las hay que reivindicar así tienen que tener un momento pero bueno se deja ver sin más no es una comedia muy muy menor entiendo que haya sido un fenómeno en Italia como aquí podemos tener alguna comedia que salga que que lo PETA pero sí

Voz 1463 24:08 bueno en Italia que lo apretado Pedro Almodóvar que en su primer semana fin de semana de estreno hecho el mismo dinero que me mañana e os aunque italianos

Voz 5 24:17 está también

Voz 1463 24:18 si Lance ha superado ya lo que hizo en España Francia ya va por encima si os parece rápidamente eh vamos a comentar Blades que es la cuarta película que dirige el actor Ethan Hawke un retrato intimista del cantante de country Blades Foley

Voz 21 24:37 sí físico

Voz 1463 24:41 pues no sé qué os ha parecido este Rin Make en contraste con los ha nacido una estrella a los bohemia en rapsoda y los Rocket Man que ve ya hablaremos la semana que viene

Voz 5 24:50 para que ingresen menos brille brille más oscuridad buenos interesantes recuperar figuras como no conocidas no reivindicar figuras musicales yo creo que es más para los amantes de la música aunque creo que hay zanjó va depurando

Voz 1463 25:06 su estética indie bastante bien totalmente Elio algo más que comentar pues nada

Voz 22 25:12 que comentar que se lo pase muy bien el resto lo que te queda en Cannes

Voz 1463 25:16 se queda a tres

Voz 6 25:18 es una Palma de Oro una Palma de Oro ya que sería histórico

Voz 0544 25:20 qué cantar una Palma de Oro parecía español después de eso de Viridiana fíjate

Voz 1463 25:24 sí sí que además ha te diré que aquí el otro día nos negaban que fuera una palma española decían que era francesa era para una que tenemos todos los vais

Voz 6 25:33 no no no pero después sí es que

Voz 0544 25:35 la fue a recoger la recogió en el libro no nos bueno el director general de Cinematografía de Franco que cuando llegó a España le destituyeron sea armó tal vamos de estuve y luego ya sí tuvo nacionalidad mexicana la sacaron una copia de la sacaron por la frontera y ella tuvo nacional nacionalidad mejicana pero se presentó en Cannes como película española

Voz 1463 25:56 bueno pues a ver si hay suerte eh muchas gracias Elio Nos vemos la semana que viene ya en carne y hueso seguimos

Voz 5 26:02 los con las normas

Voz 23 26:21 anda que

Voz 1463 26:36 vamos a seguir hablando de comedia lo hacemos con tres de los autores del libro antológico sobre este género televisivo sit com la comedia en la sala de estar es un ensayo que Lengua de Trapo y los tres autores que nos acompañan hoy son Manuel quedan que además es coautor del prólogo Guillermo Zapata y Andrea Morán o la los tres qué tal buenas bienvenidos al fin en la SER eh bueno en este libro también están Jordi Costa Conchi Cascajos a Carlos pode Eloy Fernández Porta Carlos Reviriego en el Ceballos bueno Avis junto a lo mejor de lo mejor de cada casa eh contando es así para empezar a ver Manuel tú que has hecho el prólogo de donde surge la idea de de este libro sobre la sitcom televisiva

Voz 24 27:15 bueno pues nos daba la sensación de que en entonces estos últimos años que se lleva hablando mucho de series la comedia era un poco la la hermana olvidada hay particularmente ese formato con el que pues con el que hemos crecido en la tele ahí en a las dos y media en la sobremesa no eh Ike en cambio estaba pues un poco teorizado ni siquiera tampoco teorizado no poco poco explicado poco pensado y nos apetecía darle un un lugar por el espacio ocupan nuestra memoria sentimental y luego han también porque en la actualidad pues es un formato que has seguido mutando y creciendo en muchas direcciones no entonces no sabes decía plantear el libro así como un un pequeño repaso histórico hay hay Conchi Jordi han hecho un trabajo muy chulo porque ellos es bueno pues Conchi ha hablado de la arquetipo de la criada en las sitcom clásicas hasta los noventa Jordi lo ha hecho en paralelo enfrente con el arquetipo de El Padre de familia y cómo se va volviendo como una figura cada vez más más idiota no y entonces bueno pues desde ese repaso con clásica hasta luego pues ya formatos actuales que que iremos comentando

Voz 1463 28:22 que es podéis explicarnos que es una sit com para que así los oyentes ese pongan en antecedentes y cuáles son sus rasgos más más destacados

Voz 0746 28:31 pues no sé yo creo que a ver elementos así comunes la duración no suelen estar entorno a los veinte minutos media hora suelen tener como una especie de unidad tiempo y espacio que yo creo que es otro de los elementos así que que son fundamentales para mí otro que es que es muy importante es que en de que que en general no tiene memoria es decir que de un capítulo al siguiente es como si no hubiera pasado no hubiera pasado nada no esto creo que es bastante bastante relevante

Voz 5 29:00 y con las plataformas sabes dibujado un poco lo que entendemos por sit com porque hay más mezcla de géneros hay más quizá autorial no la está en un proceso más autorial la comedia

Voz 25 29:11 sí yo creo bueno yo hablo concretamente del Cleba que me parece que algo importante en esta serie que comparte con muchas otras actuales es un poco la libertad creativa de hacer una temporada de seis capítulos au de diez lo que pida a la historia no condensar mucho las tramas casi hacer las temáticas no estar ligados pues a una dictadura más de veintitrés capítulos que tienes que extender tanto los personajes como los los conflictos me parece que a veces juega malas pasadas

Voz 1463 29:36 ahí tienen mala prensa en estos momentos de burbuja de la televisión intensidad dramática ese diez fila en la comedia las sitcom con esas risas enlatadas

Voz 26 29:47 bueno quizás las risas enlatadas sí tiene sí tienen ya

Voz 24 29:52 su sus mala fama o o han ido siendo elevadas no quizás no tan hace menos tiempo del que pudiera parecer Nancy uno revisa hay series que que todavía las utilizan no bueno es como una marca es una marca de época supongo que era un poco como violento al principio la idea de un espectador riendo ese solo en su casa y por eso acompañaban no ahora esas son como las los formatos más los rasgos más caducos del del género no

Voz 0746 30:22 sí pero todavía sigue siendo no como uno de los un elemento que de hecho hay incluso una lógica de la sitcom como una especie de discurso de su ausencia cuando no está hasta todavía tan presente en nuestra en nuestra lectura no de lo que son los formatos que cuando lo quitas sirve para algo no saque la que la comedia incómoda no se podría entender sin esas sin esa ausencia de esa banda de risa o con una banda de risa que entrará cuando no debe pero pero pero yo creo que eso funciona porque porque todavía tenemos incorporado que que que de pronto ahí oímos un vacío no igual cuando ya no esté ya no servirá tan

Voz 24 31:01 sí sí pienso en por ejemplo en The Office que es de las primeras que utilice este recurso de las miradas a cámara hay como una especie de falso documental que se está haciendo sobre la serie que luego pues los recogen son los recoge eh Modern Family recogen muchas no ahí en ese momento del chiste de chiste incómodo pues en sustitución de las risas muchas veces viene la mirada cámara o bien un pequeño Zoom no sea que sería justo lo que lo que comentaba Guillermo de S ese vacío por ejemplo

Voz 1463 31:27 una de las que sí que tenía las risas enlatadas ese friends eh la gran comedia a tono Masia la que todo el mundo ha visto alguna vez de la que aparentemente no nos cansamos vamos a recordar cómo empezaba el primer capítulo

Voz 27 31:39 lo hay y la verdad es que contar sólo es un compañero más confiesa lo va a salir con ese tío algo raro tiene que tener

Voz 28 31:47 qué pasa el visón y especies ulemas cartilla Duque las ese propio pasillo

Voz 27 31:58 el que a los tratos ni siquiera es una cita sólo somos dos personas que van a cenar y que lo hará en el amor a mí me suena Z

Voz 0457 32:07 Dani es una de esas ejemplos de decir con clásica que que vosotros se cita dice en el libro es una serie de treintañeros generacional una defensa de amistad con con esos seis amigos tres chicas y tres chicos viviendo en apartamentos contiguos en el Nueva York de los noventa la serie justo ahora cumple veinticinco años ojo eh nos hemos hecho viejos de repente el capítulo que analiza Manuel une la la victoria de Bill Clinton el segundo presidente más joven de la historia Estados Unidos hasta ese momento con esa lo a la juventud a la amistad que es que es yo me pregunto por qué nunca nos cansamos de ver friends y porque pues hace poco Netflix renovó un acuerdo súper millonario para para seguir emitiendo

Voz 17 32:51 bueno a mí me hubiera

Voz 24 32:54 dicho que esto iba a pasar la verdad sea hubiera pensado que era una serie que podía estar muy vinculada a nuestra generación y que precisamente porque tiene ese componente melodramático decía decía Guille antes que la sitcom no tiene memoria Yes es así en su formato friends es de las que más fuerza hacia el otro lado y más a medida que avanza la serie yo creo que quizás como los propios chistes historias dinámicas internas pues llegada a lo mejor las seis la séptima temporada corren el riesgo de agotarse nuestra estábamos tomándonos un descanso ya también empiezan su particular declive que es uno de los chistes recurrentes pues que mejor funcionan pero pues como todo se va acabando no entonces ya en la novena y décima temporadas extrema ese componente melodramático pues eso yo hubiera pensado que era una marca de tiempo que en su momento a los que estábamos ya atrapados pues queremos ver si hay boda o no hay boda

Voz 0746 33:42 la debilidad sentimental

Voz 24 33:43 total pero que a lo mejor generaciones posteriores menos pues bien fallo total depende previsión por mi parte error mayúsculo la sería renovado con un caché como decías en un altísimo con lo cual bueno ahí eso me sorprende si veo como la la calidad de su humor más allá de ciertos rasgos de época e pues sigue siendo muy bueno no en en en el que cuando concentrar el humor en una habitación que juegan a pasarse la pelota ahí y no tiene que caer y todos los chistes que eso desata ese humor como plástico puro sin sin marca de tiempo digamos me sigue pareciendo muy bueno quizás ese es el secreto no no no lo sé

Voz 25 34:19 yo creo que a lo mejor no sé si ha sido una estrategia para captar nuevo público o para invitar a revisiones no me parece que a lo mejor friends yo creo que no aguantaría una revisión de pies temporadas defensa ahora mismo

Voz 1463 34:29 pero aunque un capítulo domingo por la tarde

Voz 25 34:32 esto me vería hay podría disfrutar otra vez de reencontrarme con esos personajes esos pisos que también conozco y creo que lo interesante a lo mejor de revisar ahora friends es darnos cuenta de esos modelos que en parte eran no modelo Sage haga seguir porque no eran ejemplares pero que muy reconocible Si pensar Si Si lo que nosotros podríamos interpretar como una independencia pues femenina o modelos de amistad pues siguen vigentes no como darnos cuenta

Voz 1463 35:00 ya no perdona Andrea sigue no porque a lo mejor creo que es discutida

Voz 25 35:05 no en debates recientemente es friends homófoba es decir que que tolerancia o te blanca es entonces creo que es interesante

Voz 1463 35:15 esté o disponible

Voz 0746 35:17 dime lo que quería decir es que hay exterior

Voz 1463 35:20 tipos de estos personajes no sé si Guillermo llevas ahí por ahí

Voz 6 35:24 no no yo iba a contar una cosa valen poco más un poco más bajón era en realidad pero como no es veo que me parece muy mal que me parece

Voz 0746 35:31 muy muy muy relevante que es que en Friends que sucede en Nueva York una cosa que no ha sucedido es el atentado en las Torres Gemelas creo que eso define muy bien el universo de una serie que de alguna manera representa como un orden confort y una tranquilidad entonces yo creo que todavía no la estamos leyendo viendo en términos de nostalgia no es como hay cómo éramos de jóvenes sino más bien en términos de de tranquilidad como de todo hay está ordenado todo va ir bien el mundo no se ha venido abajo y entonces de vez en cuando puedo como conectarse a mi ordenador y recordar que eso como queso sigue sigue ahí ya ese debate sobre la cuestión de la homofobia o del machismo yo creo que es súper interesante porque de alguna manera es como el mundo real que empieza a decirle a la serie no no momento aquí han seguido pasando cosas cosas

Voz 5 36:17 terribles cosas muy interesantes son muy potentes

Voz 0746 36:19 la empieza a hacer violencia la reacción que yo creo que la gente que estamos en los treinta y cinco cuarenta estamos viendo con eso también es un pelín reaccionaria como lleno nos toque y nuestra serie de jóvenes que venís aquí a hablarnos de de estas cosas no los gays con vuestro vuestras categorías no yo creo que eso es súper interesante ojalá empieza a ver series de gente que me Friends no habla de ella no

Voz 1463 36:44 pues no me hablaba de los estereotipos precisamente en en ese sentido no en que bueno al final da la sensación de que friends que es una sede Nos gustaba mucho no tiene porqué no no dejar de gustar los en ese sentido pero sí que es una serie con un mensaje conservador no al final tú puedes tener amigos hasta que te casas es un poco lo que Benissa a explicar el en el capítulo pero una vez te Cases ya tienes que formar una familia irte a las afueras en una casa de los suburbios maravillosos norteamericanos no es un poco también el pecado una generación que al final ha caído en ese conservadurismo un poco del no capitalismo

Voz 26 37:20 sí yo diría que totalmente la sería habla de eso

Voz 24 37:23 no la propia creadora lo dijo como no tiene sentido una vuelta cada vez que le preguntan por una vuelta de la serie sentido una vuelta porque pues la SER y tenía sentido cuando los amigos son esa cosa que te vas a los treinta y quiere salir y quiere estar a los cuarenta tienes una familia de hacen falta esos amigos no con lo cual si es reflejo plenamente de de esa generación que en un momento dado a pensar yo creo que estaba como eh a relacionarse con la madurez de una manera diferente o extirpado ciertos ciertos clichés y parece que lo que ha hecho ha sido más bien postergar los no y eso en la comedia americana en la televisiva y en la otra la cinematográfica la factoría Apatow vital pues se ve mucho no que de que simplemente la la inmadurez es una esa manera como de ganarle un poco tiempo a a lo que viene después pero no termina de ser un modelo alternativo aunque eso también empieza a moverse yo creo cuál sería

Voz 1463 38:11 hablo del doble Pepa Blanes ese gesto me da igual luego nos pegamos cuando nos veamos se nada llevábamos

Voz 5 38:20 hombre no sé un poco en términos de de amistad de esa oda da un poco que decía Pepa el neón capitalista el consumo también la continuación de The friends no sé que sería así Sexo en Nueva York au cuál puede ser no no en términos de comedias sino en términos de temática no les a ese tufillo que desprende

Voz 0746 38:39 en el texto que que que escribió en el libro que sobre The Big Bang Theory lanzo la hipótesis de que la heredera de Friends en el mundo actual en ese que en esa clave es ahí de alguna manera discuto un poco con o reseña una cosa que además también porque las series si no está en el libro que es que de alguna forma quién estaba llamada a hacer ese ese juego es Cómo conocí a vuestra madre Cómo conocí a vuestra madre no deja de ser Friends en un poco muy poco barroca digamos en pero creo que les sale mal porque o no terminan de salirle bien porque eh parece un fenómeno claro yo aquí defiendo lo que digo lo que digo en el texto aparece un fenómeno que de alguna forma lo cambia todo que es el fenómeno fan que es el fenómeno digamos el que encumbra bueno

Voz 0544 39:28 juego de tronos que acaba que acaba de terminar

Voz 0746 39:30 por ahora no y que de alguna manera de y consigue mantener viva su serie porque tiene capacidad de dialogar con eso que empieza siendo como un fenómeno marginal y acaba volviéndose el centro del universo como además Juego de Tronos acaba de terminar pues ahora me veo como muy legítima para decirlo porque realmente se nota mucho como esa cosa que en los años setenta a a como Super periférica culturalmente ahora mismo no sólo no es periférica sino que es el centro no del del mainstream y creo que de vigilancia habría sido capaz de conciliar esa visión conservadora es profundamente conservadora de Vigo y los roles de género son probablemente incluso menos menos interesantes que los de la propia Friends como por cierto ya pasaba en en en que Cómo conocí a vuestra madre donde la obsesión por encontrar una pareja era inciten una estabilidad

Voz 5 40:18 K acabado casi por derrumbar la propia propia serie no eres interesante porque aquí a nosotros nos llaman intensos porque debía teóricamente estamos una vez desde las nuevas masculinidad es entonces era interesante como ha había que diferenciar entre nueva masculinidad Ike pudiera tener un toque machista es decir que no a masculinidad no significa claro que pueda tener una visión The Big Bang Theory alejada de cualquier cosa con ese tratamiento las mujeres no entonces era interesante porque la gente no la entiende por nueva masculinidad ya que en que no va a ser machista yo de hecho

Voz 0746 40:50 pasó muy mal y mano es consciente que le escribía decía Manu en osea como que según iba avanzando el tiempo yo iba viendo que lo que yo había escrito que además es posible que fuera de los primeros de los primeros textos que fueron llegando yo decías que la serie se está volviendo cada vez más machista esta hipótesis de nuevo masculinidad que está aquí se me está el texto ya no las ya no la soporta osea pero yo creo que efectivamente si hay un poco esa esa tensión por muchas cosas la mayor parte de ellos son son son niños sin padre que creo que ese es un elemento muy importante no que han tenido que gestionarse la vida desde una perspectiva voy a decir femenina desde luego no no feminista pero también el feminismo ha irrumpido y le está diciendo a esa serie qué haces

Voz 6 41:36 bueno pues vamos a escuchar precisa

Voz 1463 41:37 de algo de de Vico y que se que está de actualidad porque acaba de terminar para siempre Dani cuéntanos el Celta centra la Audiencia no

Voz 0457 41:48 con el que lleve viviendo en una

Voz 5 41:52 en los últimos años

Voz 0457 41:54 creada por Chuck Lorre emitida por la CBS y acaba de despedirse como dices después de doce temporadas es el afición un grupo de amigos científicos Nurse enfrascados en su día a día

Voz 7 42:04 aún más detalles de la nueva peli de Star Trek dicen que saldrá una escena mostrando el nacimiento de Spock a mí me interesaría más una escena mostrándose Concepción favor para los bucaneros el sexo idioma el POM es una cuestión muy privada

Voz 0457 42:23 bueno pues en el capítulo como decimos está escrito por Guillermo habla precisamente de de de estos fans te de estos nervio estos luces incita sal el inició en grande que se daría dan tique dice que el motor de la comedia es un fracaso porque nos hace tanta gracia el fracaso

Voz 6 42:41 supongo que porque no recuerda que nos vamos a morir

Voz 1463 42:45 bueno habla hablas también hay una escena de humor sobre Nets un capítulo de friends y y cómo no pues siempre relacionado con es un trabajo como antropólogo vamos a escucharlo

Voz 7 42:55 oye ya sé que esto fiesta pero quisiera limitar el número de chiflados del museo que sí ya sé no invitamos a ninguna antropólogo sólo a los colegas de los Dinosaurios vale necesitaremos unas latas de zumo

Voz 1463 43:12 yo no sé si podemos decir que está sería triunfado porque poca lo friki ya lo raro en el centro del mainstream

Voz 0746 43:19 yo creo que sí de eso tengo la sensación de que de que tiene que ver con eso y que han trabajado mucho ese ese tema saque luego por ejemplo la manera en la que las chicas se empiezan a relacionar con el mundo fan cuando el mundo fan ya es mainstream como ellos empiezan como a defenderse no la manera que tienen que hablar del propio Juego de Tronos en el que ya ellas hablan digamos de y a división de género está súper marcada no ellas hablan de romance Si gente guapa ellos y les vienen a decir os estáis equivocando porque está bandera no está no está bien puesta ahí es que esta familia en realidad viene no entonces también representa un poco y es una pena que no lo hayan llevado hasta sus últimas consecuencias que además en el mundo fan están siendo bastante dramáticas eh a ese acorazada miento masculino de los fans frente a la entrada digamos de un montón de alegremente de un montón de mujeres que están dándole la vuelta llegamos a ese a ese mundo y que en Estados Unidos ha llegado a ejemplos mucho hongos como el crédito alguna otra serie de de fenómenos que ha llegado incluso a amenazas a a a sobre todo a criticas culturales feministas precisamente

Voz 7 44:29 por por bueno pues discutir digamos sobre estos sobre estos productos culturales

Voz 1463 44:35 es una serie en la que se afirma ese niega la la identificación no podríamos decir que hay dos tipos de espectadores los que se ríen porque los protagonistas son diferentes hilos que se ríen porque los protagonistas son iguales que ellos no sé si esto es más transversal y que la política

Voz 6 44:49 Errejón hay que hay que preguntarle a A

Voz 0746 44:55 ahí niego la política tiene una capacidad infinita de este auto parado sin duda pero pero pero sí creo que la sería uno de los juegos eso no el espectador que lo está viendo y está diciendo qué gracioso yo hago eso el espectador que está diciendo que graciosos

Voz 7 45:09 muy raros no tiene sucesora de vigilancia y en el en el

Voz 5 45:14 algo o te callas visto o

Voz 7 45:16 algo que cayó emergieron cuatro años salió en un ayuntamiento

Voz 6 45:22 yo quería aprovechar sucesora no sé pero para el siempre de meter la cuña siempre

Voz 24 45:25 se pueda de Sue una de sus antecesoras que es freaks and geeks

Voz 26 45:28 no hay claramente que a veces

Voz 24 45:31 bueno también como viene de otro momento y otras formas de emisión y no está recogida en ninguna de las plataformas y que está muy conectada con con esta hay una serie maravillosa oye que fundó además un tipo de Hollywood que vendría después de la mano de apretaban compañía

Voz 1463 45:45 bueno pues por último si os parece vamos a hablar del nuevo modelo de sit com si podemos englobar la en esta categoría con una serie que acaba de estrenar una maravillosa segunda temporada en Amazon es Philippe Bach

Voz 7 45:57 el por qué crees que tu padre te sugirió que viniera Satellite APIA

Voz 29 46:01 yo estoy porque mi madre murió y no puede hablar del tema Mi hermana yo no nos hablamos durante un año porque creyó que quise acostarme con su marido y he pasado mi vida adulta utilizando el sexo para obviar el terrible abismo que hay en mi corazón bateo que éstas se me da bien

Voz 7 46:13 no necesito que me en mi vida está bien es que es que quería cambiar el copan por dinero quiero el dinero

Voz 14 46:19 quiero follar me un cura católico si es bueno si le queda Binda com

Voz 0457 46:29 bueno cómo podemos por fin ya era hora ver la segunda temporada de la serie de la británica Phoebe es una serie que analizan en el libro que que tú describe Andrea como una ruptura de las normas de las sitcom qué tiene de diferente

Voz 25 46:45 pues bastantes cosas sobre todo si la comparamos con friends y con derbi veremos que esas series que ya salen de plató no está en estudios que también desde la planificación no estaba multi Cámara que siempre nos cansamos de ver que tiene esta eliminación tan blanca pues se permiten pues más

Voz 1463 47:03 privar a una cámara en mano sobretodo

Voz 25 47:05 el juego con la con la cuarta pared con la miraba cámaras que como decía Manu estábamos ya como muy acostumbrados a verlas no nos sorprende porque Dios Moder familiar etcétera incluso Miranda ya en la comedia británica sin ese juego del falso documental había empleado pero creo que bricks lo lleva a otro a otro punto no y además es que le da un sentido narrativo es una serie que para mí en el libro que el capítulo lo entregue antes de que saliera a la segunda temporada decía que era como si fuera a terapia nosotros fuéramos los psicólogos y nos contara todo lo que ella sabe si misma que está mal no te puedo contar todos los complejos y las los traumas no pasa nada porque ya los tengo

Voz 1463 47:45 los muy entendidos en cambio

Voz 25 47:49 bueno eso es es muy cómodo esa confesión es muy cómoda y en la segunda temporada lo que ocurre es que el psicólogo se pone seria no tiene que decidir si un poco suelta ese escudo emocional y de verdad es que se muestra la mirada Cámara yo creo que consigue pues acercarnos a ese personaje que sin ella sería como mucho más lejano y nos costaría mucho identificarnos con

Voz 1463 48:08 él

Voz 6 48:09 pero es muy intenso algo de dale dale Pepe

Voz 1463 48:11 se leyendo el capítulo

Voz 0049 48:14 en el libro hay algo muy interesante de como figurar quiere que focalizamos en ella y en su historia y en lo que nos está contando que las sigue continuamente la Cámara en ningún momento deja de seguirlo nos muestra lo que a su familia piensa de ella entonces como es esta relación con la audiencia que que tiene ya de no lo sé es como una una cosa extraña porque a mí cuando vio la serie me produce muchas sensaciones que que me desconcierta por momentos

Voz 25 48:38 yo creo que primero la actriz es muy carismática sabes muy

Voz 12 48:41 buena actriz también hay que entender que esta feria nació