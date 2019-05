Voz 1 00:00 en

Voz 2 00:17 la vítores buenas noches buenas noches porque una vez que hemos recorrido el mapa de España buscando esas claves electorales para el domingo ahora en la cara B aunque sea en versión un poco más reducidas de lo habitual

Voz 1880 00:27 vamos a concepto has al concepto y hoy cuando ido al diccionario a buscar la definición del concepto para la cara B la verdad es que me pegan un susto porque muchas veces vemos cómo los conceptos que luego analizamos pues tienen dos o tres acepciones diferentes pero es que en este caso clave tiene once acepciones once significados está clarísima la acepción que hemos elegido en este rato de radio con los compañeros de las emisoras de la SER esas claves aparecen en la RAE como séptima acepción dicen elemento básico fundamental o decisivo de algo las mismas de las que nos habla el grupo zaragozano Taschen con

Voz 3 01:03 claro no

Voz 1880 01:14 y la clave subido clava ese mítico programa

Voz 2 01:17 de Televisión Española en el que precisamente era eso lo que se buscaba no la clave de la subida

Voz 4 01:21 sí eran mítico el programa también mítica su sintonía de entrada en idéntico también su presentador José Luis Balbino unos murales

Voz 5 01:36 no es un título cualquiera Nino co ni cogido por los pelos cada vez se habla más de que si se han perdido los modos

Voz 1880 01:46 compremido donde este programa ya hemos hablado en la cara B lo hicimos el día en el que estábamos analizando aquí los debates si te acuerdas porque era eso hunde late entre expertos primero había una película en ellos lo los expertos lo que hacían era encontrar las claves y se la jugaba mucho chusma muchísimo estuvo en Televisión Española en lo que llamábamos en aquellas lo que era la UAH no lo que ahora sería la II estuvo desde el setenta y seis hasta el ochenta y cinco luego más tarde pasó Antena tres unos años más cual es legítimo cogía de clave bueno pues clave viene del latín claves Clovis en lenguaje vulgar evolucionó hacia llave tiene ese sentido concreto no una llave el instrumento que abre y cierra pero en lenguaje culto como ocultismo evolucionó al sentido abstracto de la palabra Icon que otras palabras comparte Rey pues por ejemplo con chaqueta clavijas cónclave también con palabras que derivan del del verbo Claudel que Serrano como claustro clausura clausurar concluir de momento nos vamos a quedar con el sentido concreto que es la llave la llave del amor de José Mercé

Voz 6 02:48 hoy del puerto muerto pero tiene echaba a ella es de la cuestión

Voz 1880 02:57 la Sensio de algo el secreto son todo sinónimos de clave no si por ejemplo vamos con secretos secreto es la cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta es una información sensible que se restringe primera recomendación hoy cinematográfica de la cara B es el secreto de sus ojos

Voz 6 03:16 te presento la señorita Irene Menéndez veinte la secretaria del juzgado

Voz 1880 03:22 es una película de dos mil nueve de Juan José Campanella con Ricardo Darín como protagonista otro de los sinónimos de los que has dicho tú antes esencia esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas lo permanente e invariable de ellas son lo más importante característico de una cosa no segunda recomendación de cine bueno realmente segunda recomendación literaria El perfume de Patrick sus que llevada a la pantalla se titulaba El perfume historia de un asesino dos mil seis fumen contiene

Voz 7 03:50 seis doce notas entre otras

Voz 1880 04:08 con esta canción que estamos escuchando desde un grupo que se llama hechos contra el decoro un tema que se llama La llave de mi corazón que pertenece a la banda sonora de Barrio de Fernando León de grano clave son también las que usamos para entrar en nuestro correo electrónico los números de nuestras tarjetas y esa es la segunda acepción del diccionario de la Real Academia código de signos convenidos para la transmisión de mensajes secretos o privados sobre esto le he preguntado a Di patas Boni que se hacker es experto en ciberseguridad así es como ha definido la clave en su ámbito

Voz 8 04:40 la entidad de información que no sirve por ejemplo para acceder a a nuestros servicios de correo electrónico de redes sociales donde sea contraseña nos permite hacer una que quedamos como o clave pero por ejemplo cuando pensábamos también una barato un usuario también habla de clave primaria que a lo mejor de valor que identifica únicamente a un usuario como por ejemplo no puede ser nuestro DNI y una clave

Voz 1880 05:06 y le preguntado también qué relación tienen esas claves con las claves electorales

Voz 8 05:10 las claves de las elecciones realmente cuando esa que se utiliza el mismo término realmente es diferente porque se habla de un tema en concreto sobre el terreno de nadie a día de hoy tiene la respuesta de a ciencia cierta es por eso que el término clave porque al final es el contenido o ha resultado de lo que de momento de secretos es accesible para nosotros por eso hablamos de clave porque esa claves son las que nos permitieran llegar o inferir cuál puede ser el resultado de dicha adicción

Voz 9 05:44 aquí Gemma

Voz 1880 05:57 la llave para abrir el corazón de tu

Voz 10 05:59 Jones esquí tu Mayfair que es llave inglesa en los deben quedar acepciones todavía no porque eran un si íbamos ahora mismo con la primera que nos muestra el diccionario Clave el clave porque es el masculino es el clave thing o clavijas en valor es lo que estamos escuchando ahora mismo esto que escuchamos buenos el Preludio número uno de Eva quién habló por primera vez de una manera de afinar estos instrumentos con teclas que se llama El clave bien temprano es muy importante que no hay que confundir el clave con otro instrumento que llama Clavijo dio el clave es como el piano de cuerda percutir osea que sí que influye la intensidad con la que toca la tecla el clave no es sonido no varía estés de cuerda pulsado pero bueno hay otro instrumento más al que se le llama clave es de percusión de origen cubano son dos palitos pequeños que se golpean uno contra otro lo vamos a escuchar

Voz 11 07:00 un es lo que se ha ido haciendo esto

Voz 6 07:16 dile que el sol ha caído

Voz 1880 07:19 les Juan Perro Santiago Auserón que en muchas canciones usa instrumentos y ritmos cubanos

Voz 6 07:24 bien

Voz 1880 07:24 y bueno es que hay más claves todavía en el mundo de la música por ejemplo las claves de sol de esos signos que se colocan al principio el pentagrama que determinan el lugar de las cintas dejamos algún significa o más uno clave en arquitectura la piedra central y más elevada con que se cierra un arco o una bóveda que además de paso no sirve para citar una leyenda de Bécquer que es el rayo de luna esta cita es cuando llegó el día las mazas puertas del arco que daban entrada el caserón sobre cuya clave se veían esculpidos los masones de su dueño giraron pesada mente sobre los GAL mes con un chirrido prolongado y auguro anda que en esta cita no tenemos palabras ahora venga de apuntando para acercarse antes has dicho que Txabi eta Clavijo cónclave claustro clausura tienen la misma raíz que clave si íbamos con la última recomendación cinematográfica de todas las palabras que acabas de decir lo vamos a quedar con una que es con clave la Junta de los cardenales de la Iglesia católica reunida para elegir Papa no bueno pues hay cerrados con llave sin poder salir Nos vamos a ir al cine con las sandalias del pescador con Anthony

Voz 12 08:22 bueno soy el custodio de los bienes espirituales y materiales de la Iglesia en nombre del espíritu en ajeno todo el oro y piedras preciosas de los relicarios y en primer lugar las que adornan mi tiara bienes para la grave de hoy

Voz 10 08:40 pues el cierre de hoy también es clave la clave de todos los cierres de la cara B es poner una canción no que tenga algo que ver con el tema pero que tampoco tenga tanto que ver sobre todo que nos deje con buen rollo