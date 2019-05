Batalla entre partidos y entre poderes

Voz 0194

00:00

puede ser esta legislatura ya tuvimos algunas pistas el martes con la constitución del Congreso pero es que desde entonces el ruido no ha disminuido ni un solo decibelios desde ese día estamos liados con la suspensión de los políticos independentistas encarcelados que se convirtieron en diputados que el Supremo dice que es cosa del Congreso suspenderle es que la presidenta del Congreso dice que eso es cosa del Supremo que el Supremo dice que no y que la presidenta dice que se toma su tiempo que espera los informes de los letra os en paralelo la batalla política la oposición contra la presidenta del Congreso la socialista Meritxell Batet a la que amenazan con reprobar llevar a los tribunales por no haber tomado ya la decisión de suspender a los diputados independentistas encarcelados confieso creo que no hay ciudadano que soporte tanto ruido ni capaz de digerir tanta batalla porque esta vez ya no sólo es entre partidos hay batalla también entre poderes legislativo y judicial parece claro que tanto la ley de enjuiciamiento criminal como el Reglamento del Congreso dicen que los políticos encarcelados deben ser suspendidos pero hay que tomar la decisión del Supremo dice que estos competencia del legislativo porque al fin y al cabo de lo que se habla es de diputados es una cuestión complicada como lo demuestra la literatura que estos días se pueden leer sobre el caso de juristas y expertos tan complicada que lo que no vale es seguramente la línea recta como pretende la oposición es fundamental el respeto a las leyes incluso por parte de aquellos que siempre acusan a los otros de no hacerlo y lo que no vale para nadie es utilizar la Mesa del Congreso como escenario de los mítines electorales porque para esto hay otros espacios más idóneos Ángels Barceló