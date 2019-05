El policía que fue jefe de los ladrones

Voz 1

por poco que escucháis las noticias sonará Kyle un ex comisario de policía llamado Villarejo que ahora está entre rejas hay que decir en descargo del señor Villarejo que gran parte de su variada actividad delictiva ha tenido lugar una vez que ya había dejado el cuerpo policial otra cosa que podríamos decir en su descargo es que la corrupción policial es tan antigua como la propia policía o incluso más como demuestra el caso que nos ocupa hoy la fuerza policial que hay ahora en Londres es conocida en el mundo entero pues por sus extraños sombreros por su sobrenombre algo ridículo de Bobby este sobrenombre se lo deben a su creador su PIB nombre Road que los ingleses abrevian como Pop o Bobby pero los lobbies empezaron a patrullar la ciudad de Londres en mil ochocientos veintinueve el caso que nos ocupa hoy es de más de un siglo antes en concreto del veinticuatro de mayo de mil setecientos veinticinco cuando no hacen acabó su carrera de policía freelance Gual Sevilla autodenominado cazador general de ladrones título bastante grandilocuente que resultó ser más falso que los de Pablo Casado por ejemplo el método de Wilde era tan sencillo como efectivo él mismo era el jefe de los ladrones ir para sus víctimas lo que antes es había sustraído cobrar una recompensa era aclamado como un héroe por la recién creada prensa si los ladrones eran de una banda rival tampoco había problemas liquidar los presentar el ajuste de cuentas como una hazaña la cuestión es que en un momento dado prácticamente todo el crimen organizado de Londres está dirigido por su supuesto jefe de policía pero claro como un Villarejo cualquiera se volvió demasiado ambicioso también un poco descuidado finalmente al cabo de unos quince años fue detenido juzgado y ejecutado el veinticuatro de mayo de mil setecientos veinticinco según el novelista tiene el de fado la multitud que se reunió para verle colgar ese veinticuatro de mayo era mayor que ninguna de las que él había visto antes y no parece que muchos de ellos estuviesen allí con padeciendo se de su suerte