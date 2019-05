La lectura política y jurídica del cruce de informes y peticiones sobre los presos

Voz 1 00:00 la partida de pimpón o tenis entre el Congreso y el Supremo por la suspensión de los independentistas presos se alargará hasta mañana aunque parece se vislumbra que eso será ya su

Voz 1071 00:10 jornada final ya veremos si después de la reunión de este mes de día larga la presidenta del Congreso Meritxell Batet ha convocado en efecto otra para mañana de manera que la suspensión de Oriol Junqueras Jordi Turull Josep Rull Jordi Sanchez podría conocerse antes de las elecciones

Voz 0194 00:26 domingo José María Patiño buenas noches hola buenas noches ha sido una reunión tensa pero en la que han decidido darse veinticuatro horas para que los letrados del Congreso digan cuál es el procedimiento todo eso después de que el Supremo haya vuelto a dejar en manos de la Cámara la responsabilidad

Voz 1108 00:42 has sido la propia presidenta quien ha puesto en el orden del día de la mesa la suspensión de los diputados en prisión se ha encontrado con los argumentos que PP y Ciudadanos ya habían explicado en sendos escritos sobre el automatismo

Voz 1108 00:54 en la aplicación de la Ley de jueces ciento criminal del reglamento el Congreso del otro lado PSOE y Unidas Podemos han considerado que se trata de una decisión lo suficientemente importante en democracia como para que debe sustentarse en argumentos jurídicos sólidos que no menoscabe ni los derechos de los propios parlamentarios ni la propia institución así que Meritxell Batet ante la falta de esa unanimidad se ha apoyado en la mayoría de PSOE y Unidas Podemos para solicitar un informe que dé garantías de que la decisión no es política ni arbitraria

Voz 1544 01:27 la decisión por tanto queremos que se tome con todas las garantías jurídicas como decía pero también queremos que se tome con el máximo de celeridad posible

Voz 2 01:39 es decir Ángels mañana mismo

Voz 1544 01:41 la pretensión es que la mesa de mañana está en condiciones Si el informe así lo permite de tomar la decisión ese es el objetivo

Voz 1108 01:52 pero según fuentes conocedoras de esa reunión ha pedido tiempo para acabar de perfilar el informe cuyos argumentos estaban siendo ya estudiados de hecho por los letrados de la Cámara Baja desde que el Supremo envió a las indicaciones para la sesión constitutiva los miembros de la mesa lo tendrán antes para poderlo estudiar no retrasar así la decisión contra la que cabe recurso los grupos parlamentarios afectados según ha sabido la Cadena Ser están ultimando de sabía que no tiene carácter suspensivo aunque la presidenta Maté podría convocar otra mesa el lunes para estudiar las alegaciones a una decisión que entraría en vigor ese mismo día

Voz 0194 02:28 Alberto Pozas buenas noches hola buenas noches Batet pidió un informe al Supremo para que le aclarara qué quería que hiciera el Congreso y como unos apuntabas anoche el Supremo responde que no tiene nada que aclarar

Voz 0055 02:39 si hablábamos de esto precisamente hace veinticuatro horas el Tribunal Supremo ha dicho que no se mueve ni un centímetro ni un solo centímetro de lo que ya dijo hace una semana y media por un lado en esa respuesta que ha enviado a la presidenta del Congreso dice que no va a hacer ningún informe sobre la aplicación o no aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal y en el detalle está la la respuesta dice que es imposible hacer este tipo de informe por encargo por la configuración constitucional del propio Tribunal Supremo y eso en roman paladino Ángels estamos hablando de la separación de poderes que el Tribunal Supremo entiende que hacer un informe a petición sería influir a mezclarse con la con la vida política del del Congreso por otro lado preguntaba Meritxell Batet que se podía aplicar de qué manera el artículo famoso trescientos sesenta y cuatro bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Tribunal Supremo se lava las manos entiende que esta no es la respuesta Ile explica que está todo en el Reglamento del Congreso vuelve a remitir lo que dijo de semana y media ese artículo veintiuno del reglamento del Congreso de los de los diputados que habla de suspender de sus funciones a un diputado que ha sido procesado en firme previa petición de un suplicatorio que en este caso por las circunstancias como como sobre cómo se ha desarrollado el caso en el escaño de diputada llegado después de procesamiento por tanto no ha sido necesario insista en prisión provisional si cumple esos dos requisitos pues es lo que dice el reglamento que tenido suspender el Supremo lo vuelve a poner encima de la mesa dando un claro mensaje que ellos desde luego no lo van a hacer en ningún caso

Voz 0194 04:01 Ibarra para que entendamos bien el caso Pozas cuál es la diferencia entre los diputados entre estos diputados de los que estamos hablando y los que fueran suspendidos en el Parlament porque en aquel caso sí que fue el instructor del Supremo y arena en aquel momento quién lo suspendió

Voz 0055 04:15 esta es esta es sin duda la pregunta del del millón en ese momento tiene que ver sobre todo con con los tiempos hace un año el juez Pablo Llarena pues procesó por y es pues ese procesamiento fue confirmado fue declarado firme por aquel entonces ya eran diputados en el Parlamento Cataluña estamos hablando de de los mismos los mismos cinco que estén atravesando ahora a esta situación y además el ex president Carles Puigdemont con todos diputados en el Parlament de Catalunya en ese momento y además acabo de echarle un ojo al auto que dictó entonces Pablo Llarena dijo el juez el juez instructor que era algo automático en ese caso automático en un momento en el que eran diputados cuando fueron procesados en firme por rebelión en este caso las cosas han llegado al revés en este caso ya estaban procesos de hecho ya estaban siendo enjuiciados cuando han adquirido esa condición de diputados eso es lo que parece que ha llevado al Tribunal Supremo en este caso porque el Tribunal Supremo la sala enjuiciamiento que está juzgando el proceso lleva ya varias semanas cada vez que se plantea algo relativo pues a poder salir de prisión para tomar posesión de poder participar en la vida política no han dejado de de explicar que estar en prisión o está siendo enjuiciado o estar acusado por rebelión a su forma de entenderlo que no tiene porqué in posibilitarles participar de ninguna manera si les limita pero no les imposibilita para participar en la vida política eso desde luego pues no cuadraba demasiado con con intentar ahora desde luego de aplicar este artículo aunque cumplen los requisitos están procesados en firme por rebelión están en prisión

Voz 0194 05:37 es importante esta diferencia entre lo que pasó cuando dictó esa decisión al judía Arena con la diferencia de lo que pasa ahora Pozas muchas gracias hasta luego

Voz 3 05:46 E insiste el Gobierno en que no hay dudas los presos deben ser suspendidos

Voz 1071 05:52 lo dice Carmen Calvo la vicepresidenta en funciones con la misma contundencia con que lo dijo ella al martes cuando todavía no se había constituido el Congreso que el reglamento

Voz 0376 06:00 el Congreso tiene eh una previsión clara acerca de cuándo diputado una diputada está en una situación procesal como esta pero a mí no me toca decidirlo lo que sí digo y repito que además lo digo con conocimiento de causa porque conozco muy bien a la presidenta de la presidenta bate de una mujer muy solvente

Voz 1071 06:20 Prado correctamente ha dicho Ábalos esta tarde en Valencia el Partido Popular ha llegado a advertir a la presidenta de la Cámara de que está dispuesto a denunciarla por prevaricar

Voz 4 06:29 estaría incurriendo en prevaricación Si una vez ya ha notificado el Tribunal Supremo que tiene que tomar la decisión ella sabiendo que la legislación en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal reglamento el Congreso lo dice que hay que hacerlo de forma inmediata y automática ella no suspende de inmediato a los presos golpistas en su condición de parlamentarios

Voz 1071 06:49 no llega a tanto Ciudadanos pero Inés Arrimadas también carga contra la presidenta de la Cámara a la que no llamas solo por su nombre bien

Voz 0419 06:56 el PSOE iba Ted se tiene que dejar de excusas baratas tiene que suspender inmediatamente a los golpistas porque cada día que pasen cobrando un sueldo público estos señores es un día de humillación a España a todos los españoles y además es que desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda

Voz 1071 07:11 la declaración de Arrimadas esta mañana esta tarde en el mitin

Voz 0194 07:14 dicho Forcadell Batet ha unido los nombres de carbón

Voz 1071 07:17 cerca de de Meritxell Batet

Voz 0194 07:18 Javier Álvarez buenas noches buenas noches preguntamos a nuestro jefe de Tribunales para que no sitúe se en esta polémica que cruza lo legal con lo político para que podamos entender las razones de unos y de otros porque dice el Congreso que es cosa del Supremo y porque dice el Supremo que es cosa del Congreso

Voz 0689 07:33 pues el Congreso sabe perfectamente Ángels que deben ser ellos los que suspendan a los diputados pero no lo hacen pues por razones políticas electorales apuntan algunas fuentes consultadas jurídicas para no destapar más suspicacias ante esta inmediata cita del domingo o quizá por razones de oportunidad para esperar que amaine el temporal y tomar una decisión la semana que viene con cabeza fría pero añade el Congreso y si me apuran la fiscalías yo creo que se han equivocado volviendo a preguntar otra vez al Supremo qué pasa qué hacemos con los presos desde el Congreso iba Ted es catedrática de Derecho Constitucional debería saber algo de esto conocen perfectamente la opinión de los expertos que ven una única dirección para aplicar el reglamento y suspender no aplicar la ley la Fiscalía también ha metió baza como sabemos para intentar intentar que sea el Supremo sin necesidad el que tenga que instar animándole a que ordene esa suspensión el Supremo ya ha contestado a la Fiscalía indirectamente todavía no lo ha hecho lo tendrá que hacer pero probablemente lo hará dándole traslado al resto de las partes puesto que lo ha presentado dentro del juicio la Fiscalía intenta asegurar que ellos no o el Supremo mejor dicho lo que asegura es que ellos no están para hacer informes ni nadie está para que a ellos les insten a tener que decir al Legislativo que es lo que tiene que hacer cada uno desde luego sabe lo que tiene que hacer desde el Supremo apelan a esa responsabilidad de que lo cumplan

Voz 5 08:51 para que Miguel Ángel quiere decir algo digo yo Supremo contesta a la señora presidenta Ike ha preguntado a la señora presidenta donde está el texto de la señora presidenta porque la señora presidenta ha redactado un texto por su cuenta antes de reunir a la Mesa del Congreso

Voz 0689 09:09 pues ha querido maestro da la impresión de que debe ser ella la que tiene que responder porque ya sólo tiene la estáis ahí a haber

Voz 5 09:17 a pie de obra no tenéis copia porque claro lo lo que ha amainado ha mandado copiar lo que ha hecho el señor Marchena está a disposición de todo el mundo y ha dicho esta señora a disposición de quién está para empezar Miguel Ángel Sala

Voz 0689 09:30 hemos que esto ha destapado grandes enfados en el Tribunal sobre

Voz 5 09:33 como por una parte pero vamos a ver lo que diera una cosa con lo difícil que con lo difícil que lo tiene Marchena porque le poner más dificultades a ver que me lo cuente

Voz 0689 09:43 bueno es que son cosas distintas no no no no lo mezclemos Marchena lo tiene difícil porque Marchena y los seis jueces que están juzgando el proceso lo tienen difícil porque es un caso muy complicado muy novedoso en el que se está viendo el derecho por primera vez al microscopio electrónico microscopio electrónico lo cual está muy bien y con absoluta transparencia y otro asunto es que encima te eche en cargas como están haciendo en todo el asunto este del independentismo y que sea el los tribunales los que lo resuelva este mismo mío este mismísimo asunto de debate de la suspensión y tal no va a acabar aquí lo comentaba esta tarde con José Luis Sastre esto va a ir mucho más allá porque tener en cuenta que cabe recurso es decir esto llegará al Tribunal Constitucional porque cabe recurso de amparo parlamentario lo puede presentar cualquiera que se sienta ofendido en la Cámara por lo que pase a o por lo que pase debe por tanto hasta incluso dentro de tres semanas no tendremos ya una definitiva sentencia del Constitucional tiene lo veamos es muy difícil Javi esta tarde que el Constitucional discuta una decisión que ha tomado la mesa que el Constitucional tiende siempre a respetar lo que la autonomía del Parlamento decide su órgano de gobierno evidentemente y por eso mismo José Luis estamos hemos hemos razonado que el Supremo tampoco es quien para quitar o poner senadores para quitar o poner a a personas Osuna meterlas

Voz 0194 11:00 déjame que te dé una pregunta responde brevemente por favor Javi en el en el Senado porque hay un senador que Raúl Romeva va a pasar lo mismo que en el congreso será lo mismo que en el Congreso