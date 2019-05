Pepu Hernández: "Mi compromiso con Madrid es de cuatro años"

Voz 0194 00:00 hemos invitado al candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid Pepu Hernández que además es un recién llegado a la política buenas noches candidato muy buenas noches cuando llegado el he dicho reglaje se porque he visto que llegaba aquí como que yo creo soy ya lo último que tiene esta noche si oficial lo que

Voz 1 00:16 en opinión ya oficial no me meto oficial y extraoficial slow

Voz 0194 00:20 en esta noche mientras relaja Pedro Blanco como estamos pidiendo a los ciudadanos que le pidan a su alcalde lo que consideren que necesitan aprovechemos que está Pepu Hernández ahí sí

Voz 1715 00:31 pongamos que Pepu Hernández acaba siendo alcalde de Madrid le pedimos a nuestros oyentes que nos envíen notas de voz el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres para que nos digan que debería hacer durante todos estos días estamos descendiendo a pie de calle a pie de barrio a pie de acera estamos descubriendo que las preocupaciones de los españoles de las españolas van por otros derroteros que no son siempre los de la gran política y la gran discusión mañana por cierto a las nueve de la vamos a recopilar muchas notas de voz que nos han ido enviando pero bueno pensemos hoy en Madrid que creen que necesita esta ciudad que consideran que es urgente en Madrid que creen que debería hacer Pepu Hernández si finalmente sale elegido alcalde seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de que pedimos notas de voz repito por última vez seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 01:24 los están captando este ejercicio que hemos puesto en práctica candidato porque nos estamos dando cuenta de eso que nosotros ahora que teníamos un debate encendí Ximo sobre la suspensión de los diputados de de los diputados independentistas etc etcétera luego te das cuenta que la gente habla mucha gente habla de otras cosas evidente que estos temas también interesan si no no hablaríamos de ellos pero la gente tiene preocupaciones mucho más terrenales por decirlo de una manera usted lo percibe cuando va por la calle cuando sea a la gente le le pide cosas concretas sí

Voz 2 01:53 cosas muy concretas para mí es muy emocionante también porque es cuando más disfruto no ir por la calle charlando ir preguntando también algunos ocasiones pero la gente se está acercando mucho oí nos está proponiendo cosas muy concretas porque lo que pregunta lo que preocupa realmente es el barrio no es la zona donde eso es exactamente no y a veces hasta espacios muy reducidos de los barrios no esa percepción que tenemos también esta mañana hemos estado Villaverde y una señora preguntado oí que qué es esto de que vayan unos diputados y luego tener que volver a la cárcel y tal y como pueden ir estando encarcelados hemos tratado de verdad

Voz 1 02:27 por supuesto también interesa a la

Voz 2 02:30 todo mucho más lo más cercano yo creo que también es muy interesante no que la política local es eso es tratar de bueno saber qué qué piensan que perciben que necesitan y eso es lo que nos hemos estado dedicando para mí así lo fundamental y lo he comentado con el equipo estamos escuchando hemos escuchado hoy seguiremos escuchando porque creo que eso es muy importante al final nuestro programa está basado también en lo que hemos oído en lo que no se han ido pidiendo lo que yo soy el citando Estado no solamente de todas las agrupaciones de cada distrito de Madrid sino también con las asociaciones y hemos estado pues bueno tratando de ver distintos sectores distintas cuestiones pero hay en las cosas que son realmente preocupante pues no que el Madrid relacionadas con vivienda relacionados con los barrios y los distritos que muchas veces están dejado Si hace mucho tiempo que no se hace nada sobre ellos

Voz 0194 03:14 pues eso también lo que decidir decidió meterse en política quiera para hacer política municipal es decir si hubiera aceptado de candidato al Congreso no lo sé o de eurodiputado

Voz 2 03:23 si no lo sé nivel planteado lo que me ofrecieron fue directamente el Ayuntamiento y la verdad es que dé un respingo y dije como Ayuntamiento de Madrid me parecía una cosa una responsabilidad tremenda ir lógicamente lo asumo eso con una con mucha ilusión pero con una gran responsabilidad porque también es cierto que es una no solamente es una gran ciudad es mi ciudad es la que creo que conozco y he conocido muchísimo mejor ahora y creo que tenemos que ser muy responsables para para bueno responder a lo que necesitan los madrileños

Voz 0194 03:50 no estabas tú verdad la noche que dimos la noticia que el respingo también lo dimos nosotras si el yo respingo el día que se lo propusieron y nosotros dimos el respingo cuando desde control Nos dijeron oye que va a Pepu Hernández de de candidato que ha dado tiempo arrepentirse no

Voz 2 04:04 la verdad es que no hemos hecho tantas cosas hemos estado tan involucrados no que que no realmente no me

Voz 0194 04:12 quién imaginaba que la política por dentro era así

Voz 2 04:16 bueno lógicamente tenemos una percepción de cómo es la política de cómo puede ser y lógicamente también es cierto que bueno vamos reconociendo otras situaciones pero al final yo trato siempre de relativizar no hizo bueno yo tengo una una misión por así decirlo a me lo he dicho y a mí mismo ha dicho que tengo la misión pero tengo una misión con ella pues vamos a ponernos en marcha no hay en ese sienes ha sido un poquito mi línea de actuación vamos a trabajar vamos a conocer vamos a ver vamos a escuchar vamos a ver si podemos dar respuestas en todo caso porque lo que sí es eso es un planteamiento muy serio no no solamente relacionado con el programa que para mí me parece muy importante porque el programa yo siempre he dicho desde el primer momento ojo a la gente del equipo que hablaremos del equipo que me parece imprescindible importantísimo no vayamos a colocar en el programa algo que no podamos cumplir algunas veces extendiendo bueno las propuestas estrellas no y cuáles son nuestros proyectos tal es que a lo mejor no tienen que ser pro otras estrellas tienen que ser cosas que vayan solucionando realmente la vida

Voz 0194 05:13 lo cual es más modesto a la hora de plantear yo creo que sí

Voz 2 05:15 yo creo que sí porque es la política local gente que inmediatamente dice cosas luego o ocurrencia sus cosas que son globales que pueden ser muy llamativas pero que al final no solucionan los problemas de cada uno de los barrios los gritos empezando por la desigualdad que yo creo que existe en Madrid es un tema que me preocupa profundamente la desigualdad entre hombre y mujer lo desigualdad entre el norte el sur la desigualdad que pueda haber entre el centro y el resto de los barrios

Voz 0194 05:37 la desigualdad también a la hora de adquirir una vivienda que supongo que debe ser otra prioridad

Voz 2 05:41 está está incluido en ese tema osaba tenemos que ver cuáles son exactamente las cifras de Madrid cuatro de cada diez trabajadores no pueden acceder a una vivienda hay unos alquileres carísimos en cinco años Un cuarenta y dos por ciento el joven no se puede su para hasta los treinta y cuatro años de media uno una serie de problemas que son realmente preocupantes en Madrid

Voz 0194 06:01 pero Sánchez les te arropando mucho de hecho acude con usted en más de ha acudido con usted en más de un acto hasta tres paseos por la ciudad yo no sé si me han llamado candidatos de otros lugares para decir cómo lo haces porque claro esto es una apuesta personal de Pedro Sánchez este es un plus de responsabilidad compartida

Voz 2 06:17 bueno ellos para mí es un orgullo lógicamente no también llamó mucho la atención cuando Pedro me pidió que le presentaran el Club de Nueva Economía porque bueno qué hace un hombre del baloncesto presente

Voz 3 06:27 cuando a uno

Voz 2 06:30 un político no en este aspecto realmente pues bueno puede llamar la atención pero también es cierto que para mí es un honor y un orgullo poder poder estar en su mismo equipo y que que me haya apoyado como apoyado en este caso

Voz 0194 06:42 hablábamos antes a las nueve de las claves de estas elecciones la batalla de Madrid todo el mundo coincide en que la comunidad la ciudad va a ser uno de los principales termómetros sobre quién gana a nivel nacional de haber mucho foco mirando a Madrid qué pasa si usted pierde

Voz 2 06:56 bueno a mí no me preocupa tanto perder en este aspecto me preocupa lo que yo también decidí dar este paso pensé que era un momento muy importante en la política nacional pero que también lo puede ser la comunitaria con respecto a Europa pero también la autonómica en la local no creo que es un momento muy muy muy importante me recordaba a cuando yo era jovencito con dieciséis diecisiete dieciocho años de la transición no creo que también tenemos que buscar cuál es nuestro camino con nuestro nuestro camino con respecto a Europa también unas definición de cómo debemos de ser como país creo que es un momento imprescindible pero eso me preocupan hay algunas que sean cosas que se han resuelto el veintiocho de abril pero todavía quedan otras por resolver no me preocupa también con es la visión de Madrid con respecto a la importancia que tienen no solamente como capital de España sino la imagen que tiene en el resto de Europa si queremos seguir siendo una ciudad abierta una ciudad tolerante una ciudad que lucha por la libertad de una ciudad que lucha por la igualdad a mí me parece muy importante por eso esto me motiva mucho Stone goteo mucho es cierto que tenemos un peligro no que Madrid afortunadamente el veintiocho de abril hemos sido la fuerza más votada al Partido Socialista pero también la izquierda ha sido con ochocientos mil votos pero es que las dos derechas con la extrema derecha novecientos mil es algo que me preocupa la gente de nuestra generación nos preocupa esto a mí me dices realmente emotiva luchar por que Madrid siga siendo como queremos que sea

Voz 0194 08:19 yo lo pregunta qué pasa si si pierde el PSOE tiene ahora nueve concejales tertulianos Miguel Ángel Aguilar que siempre dice que los políticos deberían ir al notario para antes de las elecciones dijeran lo que se considera un éxito lo que se considera un fracaso no tú eres de tres de esa teoría porque luego todo el mundo ha ganado mejor que vayan al notario que digan que sería un fracaso

Voz 2 08:41 el tema del fracase del éxito siempre han colaborado de una forma muy especial menos desde mi punto de vista anterior profesión hay veces que sí que reconocido que deportivamente habíamos consideró o habíamos hecho fracasado por así decirlo no tampoco todo parecía que todo el éxito era maravilloso tampoco ha dicho no a lo mejor esto no es el éxito el éxito es seguir trabajando seguir haciendo cosas en este aspecto

Voz 3 09:03 bueno yo he venido a ayudar para mí es lo que me importa ayudar a

Voz 2 09:08 partido ayudar a mi ciudad oí y ojalá podamos tener un resultado mejor como hemos tenido en las últimas elecciones es cierto que yo también desde mi posición de ciudadano muy cercano al PSOE yo es que este apoyo de nueve concejales Madrid cómo es posible no que no se haya olvidado lo que ha hecho el PSOE por Madrid porque permisos a coste muy importante también viví unos años los extraordinarios en Madrid donde realmente se desarrolló o la ciudad donde se centralizó donde se apostó por el resto de los barrios de Madrid y me gustaría que esa etapa volviera otra vez a a lucir

Voz 0283 09:40 sí lo que ha hecho el PSOE por Madrid pero hemos visto los madrileños yo soy de aquí también aunque nacido fuera como el PSOE todos porque si esto a la vez tu de Madrid hemos visto cómo el PSOE ha ido cambiando de candidato constantemente hasta rayar yo desde mi punto de vista en una frivolidad que que bueno nos ha dejado pasmados no a muchos quiero decir que hemos pasado ya no recuerdo bien si los voy a citar bien pero de Miguel Sebastián antes Trinidad Jiménez Lissavetzky creo que hasta Fernando Morán y seguro que me estoy dejando alguno entonces es usted que nos emocionó enormemente con su actuación como seleccionador sin duda ellos así lo escrito sin embargo entra en un en una candidatura y en un partido que ha jugado con esa frivolidad desde mi punto de vista ahí extravagancia incluso no entonces qué garantía tenemos de que si le votamos y le votan los oyentes usted va a seguir ahí vamos a tener lealmente en los próximos cuatro años e incluso después

Voz 2 10:43 desde el primer momento en la primera agrupación del Partido Socialista que visite que he visitado todas las de Madrid XXI estricto pero Entrevías mi compromiso fue siempre el mismo los cuatro años me pongan donde me pongo los madrileños eso eso lo tengo muy claro creo que eso es una cuestión de lealtad una cuestión también de de representar al partido como a decir osea no es solamente una cuestión de candidato yo yo lo que presentó siempre es un es un equipo para mí eso es importante no es una cuestión de un liderazgo único es una cuestión de concitar todos los liderazgos posibles que hay hemos hecho equipos ternero con conocimiento con experiencia en la vida municipal pero también con incorporaciones que son muy necesarias para Madrid en costes desde Hacienda Administración de Servicios Sociales de igualdad de Medio Ambiente creo que tenemos preparado un verdadero equipo que puede luchar por Madrid

Voz 0860 11:32 buenas noches candidato una de las cosas que me parece una misma fascinante más interesante creo que insuficientemente tratada es el papel futuro de las grandes ciudades en la configuración territorial del Estado que hasta ahora yo creo que han sido marginada en detrimento a favor de las comunidades autónomas que opina usted dentro de ese discurso de la propuesta de co capitalidad del Estado

Voz 2 11:57 bueno no tengo o no tengo una respuesta directamente a ese tema no lo que sí pienso es la energía

Voz 0194 12:02 ciudad que tiene Madrid Madrid no solamente la capital de España

Voz 2 12:05 en este caso es la capital de la comunidad autónoma es la ciudad más poblada de Madrid perdón de España y además y además tiene una un un área metropolitana muy importante yo lo que pienso es que necesita una coordinación muy especial a mi me gustaría que existiera esa coordinación que hubiera pues bueno una forma de actuar sobre las necesidades de Madrid pero también siendo conscientes no que también Madrid tiene una influencia tremenda en su en su área metropolitana en la Comunidad por supuesto también tiene que haber una coordinación perfecta con el Gobierno del Estado donde también lógicamente tiene que muchas cosas que decir Madrid es una ciudad muy complejas una ciudad muy grande difícil de solucionar algunas veces los rompecabezas es muy necesario que se actúe con perfecta coordinación sobre Madrid

Voz 4 12:46 hablando de propuestas estrella en algún momento se ha mencionado el asunto de Juegos Olímpicos y quién saldría a decir eso de capos Ci no

Voz 0194 12:59 el preguntando cómo lleva el inglés le estás preguntando directamente

Voz 1401 13:03 sí bueno tendré que lleva Carmen tendré que recuperarlo pero sí es cierto que llegué a tener un buen nivel de inglés porque mis vecinos eran americanos soy del barrio de Canillejas vecinos eran eran americanos y algunos dicen que no hablo inglés que habló americano no pero

Voz 0194 13:17 a ver si con eso sobre sobre los pactos que al final con todos los candidatos a los que estamos entrevistando y antes que hacíamos un repaso de cuáles son las claves nacionales en todas las comunidades Bernadette acaba una cosa dice una cosa está clara que va tiene que haber negociación y pacto en prácticamente todos los lados usted ha dado por hecho que no sólo pactará con Carmena sino que si dan los números estaría dispuesto a entrar en el gobierno de la ciudad yo le pregunto a cambio de qué

Voz 2 13:43 bueno ha cambiado de políticas que sean lógicas para Madrid no y que idea las necesidades que cubra las necesidades que nosotros pensamos que tiene Madrid pero para mí hay una cosa los aspecto para mí la idea y las fuerzas progresistas son muy importantes para Madrid lo digo porque hay unas cuestiones que pueden ser puramente técnicas y puramente de números y tal pero hay otras cuestiones que también son de una forma de pensar de una forma de concebir la ciudad en general no he hablado de Madrid Global un Madrid abierto en Madrid tolerante un Madrid igualitario entonces esas cuestiones también tiene que ser muy importantes algunas cosas que estoy escuchando que me da la impresión de que no van así no van en esa línea me gustaría que fueran pero entiendo que debe haber algunos intereses políticos donde bueno pienso que tanto pp como ciudadanos lo tiene muy claro sea se apoyarían en la extrema derecha claramente en todos a mí sinceramente me sigue preocupando mucho creo que también están ejerciendo una atracción en un momento determinado con comentarios que se hacen relacionados con bueno casi incluso con sus propuestas que me me descoloca pienso que Madrid no de seguir ese camino

Voz 0194 14:43 peticiones del oyente Pedro claro

Voz 1715 14:46 puede pensar que ser alcalde o alcaldesa de Madrid y le obliga a ocuparse de los grandes asuntos de las grandes decisiones de la gran política bueno pues los oyentes de los vecinos de Madrid querrían que Pepu Hernández de cara a las cosas también pequeñas lo vamos a ir ahora oyentes que se preocupan por los árboles por las aceras que son intransitables en muchos lugares de Madrid y eso es verdad es una auténtica gincana atravesar algunas aceras por las cacas de los perros o por los pises de los perros por el problema del taxi pero vamos a escuchar un minuto cuarenta segundo de nuestros oyentes

Voz 5 15:18 hola buenas noches estoy estoy trabajando ir al candidato socialista le pido una solución para el conflicto del taxi grafía

Voz 6 15:28 el Madrid siempre ha sido una ciudad abierta cosmopolita que nunca ha preguntado a la gente donde es que siga así que no se Cate te dice

Voz 1912 15:38 buenas noches Pepa como le quiero preguntar por favor que iba a hacerle usted para eliminar la caca de las de los perros de nuestras calles el Peace porque las calles huelen que apestan son miles de perros todos los días

Voz 7 15:56 que ese volviese a poner a los árboles en el centro de la lucha contra el cambio climático no sólo es importante retroceder emisiones y compensar sino también pues eso eh apostar por los árboles como perfectos aliados contra el cambio climático e pediría

Voz 8 16:14 de que tuviesen más cuidado en las aceras de Madrid que por por ejemplo soy invidente y claro te encuentras de todo te encuentras frutas te encuentras carteles Nos damos muchos porrazos

Voz 9 16:28 la has eran las es imposible transitar entre las Terrassa que alguna ya no son Terrassa que son verdadero comedores Cole con les cerramiento la bicicleta los patinete

Voz 0249 16:43 que el Ayuntamiento de Nápoles por ejemplo eh ha cedido espacios a la cogestión ciudadana íbamos eso es lo que se está solicitando desde en los diferentes centros sociales autogestionado que hay en la ciudad de Madrid eh cuál sería