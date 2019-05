Juanfran: "Lo del pupas se acabó el día que ganamos la final de la Copa del Rey al Real Madrid en el Bernabéu"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1105 00:00 y el Atlético dejó de ser un el pupas que un agente siempre por el Cholo

Voz 1187 00:07 sí por el Cholo por sus jugadores que entre todos formamos algo muy especial unos creímos creímos eh el uno al otro eh esto es como sabes eh

Voz 1105 00:21 este el discurso del Cholo y el compró vuestra

Voz 1187 00:24 es difícil pero nuestra forma de de de seguirle y yo creo que eso del pupas de Atlético de Madrid se acabó para realmente de verdad lo he dicho porque está en un momento especial Se acabó el día que ganamos la Copa del Rey en el campo el Real Madrid es acabó porque hay pasaron catorce años desde que no le ganamos luego hemos jugado finales contra ellos en el futuro hemos perdido muy ganado aquí pero yo creo que es es es es un hay un punto de inflexión eh sabes porque ahí nosotros nos creímos que que que podíamos volver a a ser el Atlético Madrid históricamente que compite con Madrid Barça y a partir de ahí antes ganamos dos Europa League una Supercopa pero al año siguiente ganamos la Liga jugamos la final de Champions al año siguiente volvimos a estar ahí osea que no hemos bajado de ese listón yo creo que ahí hay un punto inflexión en en ese partido

Voz 1 01:15 como en el Bernabéu ganándole el eterno rival

Voz 1187 01:19 aquí la gente diciendo hemos vuelto

Voz 2 01:22 es un poco lo de Germán cuando tal cuando salía de la capilla pero pero pero bien pero más a lo más a lo más a lo bestia lo a lo

Voz 1187 01:33 a lo deben empezar a ganar títulos y a sentirte importante ya que ya que dijera no al mejor equipo de la capital este año a lo mejor históricamente el Madrid sí tiene más Champions más ligas todo lo que tú quieras pero estos años

Voz 1105 01:45 olía en el Bernabéu la pancarta es no equipo digno no era Bellvey aquí para el derbi no eso explicó

Voz 1 01:53 no no yo creo que no

Voz 1187 01:55 porque al final Rivaldo

Voz 1105 01:58 no para derbi decente me apunta Javi Blanco perdón

Voz 3 02:00 eso es lo que decía la banca rival digno para derbi del bueno