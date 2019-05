Juanfran: "No me esperaba que Griezmann se fuera, nadie se lo esperaba"

Voz 1187

00:03

Antoine la verdad es que no luego cuando no a mí me lo dijo unas horas antes estando que que estuvimos como comodín ahí en su casa Hay antes de decírselo a Diego ya ya Miguel Ángel aquí lo transmitió también a nosotros y bueno pues es una situación que que nadie esperaba pero que que enseguida comprendí la respeté Hay Yves Le dije que le deseo lo mejor porque es que los los años que ha estado aquí ha dado un rendimiento increíble Atlético de Madrid eh eh lo ha dado todo Popo por este club si eso también hay que respetarlo más allá de que luego el tengo una forma de ser que que te quieras despido una forma de otra que seas más cariñoso más sentimental menos sentimentales o cada unos de una forma de ser un padre una madre tú tampoco lo puedes exigir a todo el mundo de todo el mundo se igual que lo transmita igual que que quiera despedirse de la misma forma eh yo creo que hay que valorar lo que hay que valora siendo objetivos y es el rendimiento que ha dado en el campo y Antoine ha dado rendimiento buenísimo oí y hay que desearle lo mejor y si nosotros como aficionados del Atlético de Madrid ahora que que estoy desde fuera eh nosotros tenemos que ver los así estar por encima de la situación de ha pues me molesta e no quiero quema lo ha hecho tenemos que estar por encima de todo eso más allá de sino que estar agradecidos a todo lo que ha dado en el Atlético de Madrid como en su día lo dio Radamel que estuvo unos años eh Diego Costa que se fue lo volvió a mí me que que vino y luego volvió y bueno las puertas del Atlético de Madrid tienen que estar abiertas para todo jugador que lo ha dado todo ya sea un año osea osea cuatro