Juanfran: "Me querían y a partir de ese día me querían más"

eh antes de ese momento el de la de la Copa del Rey Brandes te decía una cosa bueno al empezar lo de llegue siendo vikingo hoy termina me voy siendo indio cuando es la final de la Copa de Europa perdáis en penaltis tú mandas uno al al palo derecho de la portería del Madrid sin embargo un jugador que había venido de que tenía procedencia del Real Madrid que la afición a partir de ese día no sé si hay un punto de inflexión con la grada porque te quiere más que nunca se acaba tu camiseta existencias en las en las tiendas es la más vendida después de aquel día no sé si aquel día cambio algo con la afición de Atlético de Madrid

Voz 1187

00:37

sí sí cambió porque me querían ya a partir de ese día me querían más y fue algo muy bonito porque vienes de perder un partido en el tema es que también a lo mejor el aficionado Atlético de Madrid no se centren a lo mejor en ese sólo penalti que en la segunda parte el fallo falló uno lo mandó al larguero e ir luego dio el pase del gol a Carrasco además el pase de gol ahí no llegamos