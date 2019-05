El Larguero (23/05/2019): Segunda parte

Voz 1375 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1 00:04 sí

Voz 1375 00:09 doce y cinco

Voz 1670 00:11 en una hora menos en Canarias estamos con Juanfran Torres que hoy ha dicho adiós al Atlético de Madrid después de nueve años en un ratito unos los visitar aquí en ese estudio Gran Vía treinta y dos otro mega crack de pudo Julio Baptista eh pero estamos hablando de ese día ese momento tan emotivo de Juanfran el momento en el que ha dicho adiós en un año en el que se han ido varios

Voz 1375 00:29 todo desde el Atlético de Madrid y algunos de ellos de los que se están yendo de los que se han ido en años anteriores por esa regla de los treinta años no treinta y dos años que a partir de esa edad el Atlético renueva de una temporada en una temporada tu opinión sobre eso que los respeto

Voz 1187 00:47 estaba completamente lo sabe no lo sabe me lo sabe Cholo y lo hemos hablado soy es la política que tiene ahora el club lo que hay que hacer es respetarla hombre de club vi mi iría en contra de mis principios Si sí sí ahora empezar a hablar mal de de una situación que que respeto por parte del club que luego podrán un poquito poquito estaba más de acuerdo menos de acuerdo oí a lo mejor en el futuro a lo mejor lo lo quieres cambiar o piensas que te gustaría fuese de otra forma hasta hace nada Gabi salió y dijo que no le gustaba ánimos problema Gabi lo dices eres respeta su su opinión también muy

Voz 1670 01:28 Atlético usted hoy en Haití

Voz 1375 01:29 Atlético de pro oyen llena Gabi Atlético a uno o a uno le parece bien el otro no me parece bien

Voz 1187 01:34 no yo sinceramente no me quiero mojar pienso que es una situación que hay que respetar al club In ya está ahí ya hay que pensar que que seguro que es algo positivo oí in y que hay que respetar los que no no hay otra Gabi habrá dado su opinión pero respetado por supuesto

Voz 1375 01:56 te esperabas que Griezmann si fuera

Voz 2 01:58 Antoine la verdad es que no

Voz 1187 02:01 luego cuando nos lo a mí me lo dijo Nos horas antes estando que estuvimos como comodín ahí en su casa hay antes de decírselo a Diego ya ya Miguel Ángel aquí lo transmitido también a nosotros y bueno pues es una situación que que nadie esperaba pero que que enseguida comprendí la respeté oí Yves Le dije que le deseo lo mejor porque es que los los años que ha estado aquí ha dado un rendimiento increíble Atlético de Madrid eh eh eh lo ha dado todo Popo por este club si eso también hay que respetarlo más allá de que luego el tengo una forma de que te quieras despido una forma de otra que seas más cariñoso más sentimental menos sentimentales cada unos de una forma de ser que no somos un padre una madre tú tampoco lo puede exigir a todo el mundo de todo el mundo se igual que lo transmita igual eh que quiera despedirse de la misma forma eh yo creo que hay que valorar lo que hay que valorar siendo objetivos y es el rendimiento que ha dado en el campo y Antoine a dar rendimiento buenísimo oí ya que desearle lo mejor y si nosotros como aficionados del Atlético de Madrid ahora que que estoy desde fuera nosotros tenemos que ver si estar por encima de la situación de ha pues me molesta en no quiero quema lo ha hecho tenemos que estar por encima de todo eso más allá de sino que estar agradecidos a todo lo que ha dado en el Atlético de Madrid como en su día lo dio Radamel que estuvo unos años eh Diego Costa que se fue lo volvió Fiyi Phil en fin me que que vino y luego volvió y bueno las puertas del Atlético de Madrid tienen que estar abiertas para todo jugador que lo ha dado todo ya sea un año osea osea cuatro

Voz 4 03:40 os vais a los de la magia del vestuario la unión de los líderes será la defensa quedado muchos títulos y muchos éxitos Se va a la estrella

Voz 1187 03:49 a que da Simeone es el pilar

Voz 4 03:52 es imprescindible del Atlético de Madrid así como decimos que mejor Espasa ni en imprescindible en esta vida en el Atlético ayuno oyes Diego Pablo Simeone

Voz 1187 04:00 pienso que no hay nadie imprescindible ni entrenadores ni jugadores los propios jugadores los propios entrenadores tenemos que ser conscientes de eso y creo que muchos jugadores y muchos entrenadores lo saben a lo mejor hay alguien que tampoco con fondo hoy se cree aquí la estrella y que nadie y que nadie te puede tocar eso es eso no es la realidad

Voz 5 04:19 no es eh

Voz 1187 04:21 la realidad es que todos podemos salir todo podemos entrar si se queda el míster si se queda Koke como capitán y se quedan muchos otros grandes jugadores inseguro que el Atlético de Madrid iba a firmar a grandes jugadores yo con fui confío muchísimo en el míster en forma de gestionar el grupo y estoy convencido de junto con Koke y todos los chico con Germán bueno profe que llevan a hacer las cosas bien y que el año que viene vamos a cero un gran año yo por lo menos quiero pensar así lo pienso de corazón

Voz 1670 04:54 muy positivo también pero quiero pensarlo si ya tienes en la cabeza lo de director deportivo el Juanfran Torres director deportivo a quién ficharía para sustituir a Griezmann

Voz 2 05:03 Antoine resume marrones

Voz 6 05:08 es que no me toca es aún Halen que ella ve llegar

Voz 1670 05:12 sobre todo si están hablando desde el nombre de muchos Yago Aspas un Leo que tengo algo de alguien que te guste que digas estrene Athletic encajaría te puedo decir muchísimos jugadores ahora

Voz 1187 05:24 lo que hago es decir es un jugador increíble que que yo creo que a las a las características del míster esa tardía muy bien yo creo que que en fichas sea quien sea he y no estoy tirando la pelota por otro lado a quién fichen tienen que saber que cuál es la la mentalidades el Atlético de Madrid cuál es la mentalidad del entrenador que tenemos eh la forma de jugar que tenemos que es una forma jugadores especial la forma de entrenar de afrontar los partidos es importante que que que el club falle lo menos posible en eso oí a jugadores contrastados para que sepan tampoco poco lo que es la filosofía Atlético de Madrid para seguir contigo cuando con esa filosofía que nos ha ido muy bien todo el año

Voz 1375 06:07 muy duro trabajar a las órdenes de Cholo y el propio cierta

Voz 1670 06:11 si estos años ha sido duro sí sí porque su forma de trabajo ahora es que dicen por favor yo sea me voy a a a no se que no se puede aguantar el ritmo que imponen estos dos

Voz 6 06:20 a la sardana aguantó hasta el gol Ogilvy dos años de digo es que no puedo acabó tirando la bota

Voz 1187 06:30 ya no puedo más pero luego otros jugadores se ha enganchado por porque es una forma de trabajar

Voz 5 06:35 verdura y la estilo de Juan

Voz 1187 06:38 que tenemos no es el más entre comillas como todos iluminados piensan en el más bonito del mundo hay muchas formas de jugar al fútbol eh muchos entrenadores están realizando diferentes formas de jugar cada uno a su manera le está saliendo bien Francia fue campeón del mundo hijo jugaba como nosotros cuatro cuatro dos bien orden adictos vamos a jugar a la contra con los jugadores fuertes que tenemos un centro del campo muy fuerte como tu va con con un jugador como el Atlético de Madrid salió campeón del mundo luego otros juegan con muy Manchester City gana cuatro copas de la forma que tiene de jugar que es espetar hablar también eh no tengo una una forma de jugar pero está claro que nuestras señas de identidad te están muy claras Si ni muy la gente lo sabe

Voz 1375 07:26 cuando Setién dice por ejemplo

Voz 1187 07:28 qué cantidad de jugadores que vienen y me dicen Nos gustaría jugar como vosotros sino por ejemplo como como el Atlético después aquel partido

Voz 1375 07:34 cuadra el Atlético que oye eso que piensa

Voz 1187 07:38 creo que ya lo dije que está muy contento de que hay que se tiene en otro equipo y que el Cholo esté en el esto en el Atlético de Madrid porque nosotros llevamos años espectaculares Si el míster Setién tiene una forma de jugar muy bonita eh aquí para equipos determinados pues puede ser muy bonito pero que hay otras formas de jugar al fútbol y hay que ser respetuosos con todas las formas de jugar al fútbol a mí no me vale que que que que Setién desprecio otras formas de jugar al fútbol eso no está bien yo creo que con el tiempo el sábado cuenta de eso porque todos los entrenadores tiene una forma de jugar hay que respetar a todo el mundo no se puede criticar a uno porque uno juega diferente eh eso no está bien yo creo que con el tiempo Él se ha dado cuenta Hay y creo que ahora mismo no no no lo diría como lo dijo en aquel día o lo mejor si esto me esté equivocando yo

Voz 1375 08:27 no le conozco tampoco a Griezmann te lo ha dicho nos lo ha dicho no a nadie no nos lo ha dicho a nadie pero si el año

Voz 1187 08:37 pasado también cuando estuvo a punto de de de irse al Barcelona eh eh misterio hizo un documental que hay que que lo cogimos

Voz 6 08:50 antes el documental dinos algo menos lo escribió una ola

Voz 1187 08:54 en el chat que tenemos del equipo escribió que que que se quedaba con nosotros una hora antes una hora antes lo podíamos creía estábamos todos ahí en tensión los para el partido de antes eh ganamos la Europa League y tres días después tú el episodio en sé que que le pitaron algunos en en el en el Wanda Metropolitano todos estábamos con esa tensión y yo es que no le quiero preguntar que me parece también que que en momentos tan difíciles está viviendo él como para que un compañero el esté tocando a la puerta hay diciendo no oye qué vas a hacer no sé qué clavándole más la cabeza después de que te lo preguntarán tres mil personas pero bueno algún equipos de tiene que ir porque aquí ya aquí ya no hay

Voz 6 09:36 aquí lleno a hay como lo miedo no hay vuelta el uno de julio vine aquí

Voz 1375 09:41 he dicho él en el Barça si fuera el Barça sería la mejor delantera al mundo meses Griezmann

Voz 1187 09:50 la verdad es que sí la verdad es que sería las mejores es que sería difícil superar esos tres arriba la verdad es que son Leo que es el mejor Luis que que es es un animal que que es muy bueno también y sí que es espectacular la verdad es que

Voz 7 10:06 que yo creo que es el tridente soñado por cualquier entrenador no

Voz 6 10:13 de todos Deportivo Pablo qué te ha puesto ya director deportivo tú lo dices lo tú sí

Voz 1670 10:18 oye yo creo que ya prescrito cómo conociste al Cholo yo creo es una historia bonita o el Cholo llega a Madrid va directo al cerro a intentar convencer a Reyes que no se vaya no en al Calderón al Calderón sí tiene una reunión con con con Jose se le dijo que también se encuentran ya se aloja un tío que no está jugando nada como puede ser que esté jugando este aquí en un día libre machacan así conoce instalada

Voz 1187 10:43 dos horas antes no fue dos horas antes de empezar el entreno yo estaba yo ya currando yo dije aquí empiezan las Navidades entrenador nuevo sea yo aquí tengo que darlo todo darlo todo desde el primer día para que me vea entrenador y que me vea en los ojos que me vea qué es lo que quieren todos los entrenadores ver a sus jugadores motivados que que que con ilusión con ganas luego a partir de ahí pues ellos deciden y luego tú lo respetan como jugador eh si juegas juegas pero yo creo que él vio algo mi ese día ya ya me lo ha dicho luego personalmente a mí que que que que eso ya le transmitió algo a él Él es muy de sensaciones y el míster sabe

Voz 1670 11:24 tiene buen olfato no sí

Voz 1187 11:27 es es muy sentimental en ese aspecto y sabe enseguida huele en situaciones que que que a lo mejor a otras personas les pasa desapercibidas él me vio me vio ya sólo con verme el gesto de que venía sin jugar con Manzano y me vio trabajando y lo

Voz 1670 11:41 me vi en los entrenos que que volaba que me dejaba la vida porque era primo

Voz 1187 11:45 el partido de él y quería jugar ese primer

Voz 1670 11:48 la juez Málaga y luego al siguiente ya jugó de lateral con empate a uno fue no empate a cero en el empate a cero

Voz 1187 11:54 de ahí pues todo lo que conocéis que me he convertido me convertí en su lateral hay muchos años muy muy orgulloso de pero ese primer día El día me vio algo bueno los entrenadores también eh te lo huelen y vende al jugador cuando cuando estaba motivado no está con ganas está algo ya no lo notó enseguida estamos fastidiado porque se vaya a Griezmann eh yo sé que si el míster sí sí porque hay una gran relación entre ellos e también personal y ambos se han ayudado mucho estos años allí las familias se conocen se se quiere mucho y yo soy que el míster con lo Antoine lo lo ha pasado mal pero el míster ha dicho pues vamos a poder arte cien por cien sea eso le dignifica la persona aquí la decisión que tomen estamos contigo oí los respetamos aquí pero bueno lo lo ha pasado mal es la realidad la última que te hago de Griezmann si no se hubiera ido Godín hubiera tenido más opciones de seguir Griezmann yo también puedo hay algo que me dice que puede ser que sí hay algo que me dice es la es la es la realidad porque son íntimos sea Hay y Antoine el alma por Diego sean son son son hermanos como si yo como como comodín con Koke con Gabi

Voz 1670 13:15 que no se ha podido influir más de lo que a lo mejor creemos que es su mejor amigo dentro el vestuario supiera que se iba desde no enero diciembre sí ha Podemos

Voz 1187 13:22 a ver si si perfectamente eh no no creo que sea definitivo porque luego son muchas situaciones tu mujer es tu familia es tu vida es tu futuro entonces tú analizas en situaciones no sólo te quedas en si se va a un compañero se va a otro pero está claro que la marcha de Diego hoy sí que si algo algo ha influido en en Antoine para para marcharse

Voz 2 13:43 Calderón no metropolitano

Voz 1187 13:46 el Calderón si es que Calderón ha sido tan especial pero es que luego en el Metropolitano lo he visto nacer sabes cómo ha dispuesto a la prensa

Voz 1670 13:56 lo que sí claro ahí lo hemos

Voz 1187 13:58 herido también en parte nosotros el Wanda Metropolitano por el por el tema de que ha sido el crecimiento del Atlético de estos años en algún campo que ha costado no sé cuántos cientos de millones de euros eh pero ha sido gracias a meternos todos los años en Champions el club eh creciera a todos los niveles Si sí yo me siento me siento participarán participe de que se está construido que es la casa de todo los los atléticos a día de hoy You Tube Assis no sé es de los mejores estadios de de del mundo como la situación y hemos empezado y ya el año pasado empezamos a ir momentos importantes este año en el partido de la Juventus que ojalá hubiese podido jugar ahí los dos partidos pero el partido la Juve ahí los pasamos por encima Hay fue algo sabes días especial es eh pero a Calderón en el Calderón el Calderón tiene pues que Calderón claro encadenaron ahí empecé a dar mis primeros pasos

Voz 1670 14:53 ahora la imagen parecen digo lo más visto las pues bueno lo has visto una visto Diego el Calderón medio derruido medio que parece que ha habido una guerra y no de no sé qué verlo no ya a lo mejor no verlo pero mejor no haberlo eh

Voz 1187 15:06 pero que que es historia Hay nuestra Hay era muy bonito y ahí te puedo decir mil partidos espectaculares pero el día del Barcelona en cuartos de final que que marca los no se quince minutos lo por ahí damos tres palos antes de Koke os El estadio se caía se eso fue eso la sea eso fue el día más el más potente de todos ahí luego habido semifinales el Chelsea el Barça en cuartos partidos muy importantes contra el Real Madrid pero pero ese día fue espectacular Hay esos momentos hacen que que cojas cariño pero pero muchísimo pues nada Juanfran estamos ya Julia ahí no si no el míster que va a ser no viste y no hay que hacerles fuera

Voz 1670 15:52 tu mejor tú tú mejor y tú Pedro momento en el Atlético

Voz 1187 15:55 el mejor y el peor mejor por qué mejor eh el gol que marqué N contra el Madrid contra el Mallorca ese año que jugué al final sólo con Quique que se dediqué a mi papá que dos meses antes o un mes y medio fallón

Voz 7 16:14 yo no me pudo ver marcar mi primer gol es

Voz 1187 16:20 el Atlético de Madrid Ése fue el espacio más allá de los título

Voz 1670 16:23 si hubieras pagado no porque hubiera visto todo

Voz 7 16:26 o sea todo lo que tengo daría

Voz 1187 16:29 todo lo que tengo porque hubiese visto ese gol sabes y y luego verme triunfar en el Atlético de Madrid ese fondo pronto a Europa para para no poder ver ese esas situaciones ya está peor no hay ninguna Atlético de Madrid porque hasta los días hasta los días tan malos me me sabes me me me he sentido querido por por todos los atléticos peor no hay ninguno sea no te puedo decir un día al Atlético de Madrid porque cuando sufrido ellos han estado como conmigo

Voz 1670 16:59 nueve años y no puedo decirlo el peor día de Madrid que tiene que cuidar

Voz 1375 17:03 digo bueno casi una hora de charla con Juanfran Torres que yo creo que merecía la pena después de nueve años si tantas carreras por la banda del Atlético de Madrid aunque vino como vikingo que lo ha dicho hoy en la rueda de prensa hice fue como indio y en ese breve tiempo de vikingo coincidió

Voz 1670 17:18 Julieta si Julio Baptista buenas noches buenas noches

Voz 1187 17:22 no fuera temporada estuve ahí con él el con Capello yo ya me fui a Osasuna y él siguió su carrera en el Madrid se cierre

Voz 8 17:30 fue justo el año que primero buenas noches todo buenas noches fue justo el año que con Capello me voy al Arsenal se dice Si bueno pero me acuerdo notaba el tiempo pasa muy rápido

Voz 6 17:46 los coros de la pérdida de Robinho enclaves en aquella pretemporadas

Voz 8 17:51 la pretemporada fue dura pero graciosa porque imaginan se agrave sé que estaba un poco loco

Voz 9 17:58 el joven secreta pero yo estaba el logo

Voz 8 18:07 hace otra hay graves si Le Pen dijo bingo le mire y le da un puñetazo en el pecho ya hay un lío graves le quería matar y Capello lo echa los dos horas de entrenamiento pero los Jovin de dirigir

Voz 9 18:22 al al vestuario así grave Se mire voy a matar no a matar

Voz 1670 18:30 en aquella pretemporada estuvo Juanfran Torres también que se ha ido como uno de los grandes de desde Atlético Madrid te agradezco mucho tu visita El Larguero te vamos a echar mucho sí sí sí por supuesto Sabadell Atlético seguirá

Voz 1375 18:43 José Alfredo ya veremos donde ya cuánto tardaremos en saber lo mucho poco nada poquito poquito tampoco lo puede alargar mucho

Voz 1187 18:49 ver si me voy a personas que que que los equipos al final se cierra mercados en julio y en agosto semanas e un par de semanas espero que en junio allá de junio si durante el mes de junio se o nada espero

Voz 1375 18:59 vale te llamaremos eh no te olvides cuando esté jugando en eh yo que sé en el

Voz 6 19:03 sí sí sí Washington yo qué sé pero empecé gracias Juan Juanfran

Voz 1187 19:08 entonces se retira del Atlético

Voz 1375 19:10 no del fútbol hoy Julio Baptista ha anunciado que se retira del fútbol como jugador pero va a seguir en esta va a seguir en el mundo del fútbol cómo de qué manera pues probablemente él no lo tenga claro todavía pero sí que tiene dos o tres ideas que seguro que que le van a ir bien una de ella

Voz 8 19:26 pues el entrenador otra has puede ser comentarista porque volver a jugar ya no no no no ahora solamente los partidos benéficos partido de leyes con eso ya tengo diga si te llama jugar para irte a no sé dónde por ahí ya no hubo más partidos yo creo que ya está bien Prince XXXVII

Voz 9 19:43 años ya veinte años ha habido Juanfran

Voz 1670 19:48 Bausa seguimos con Julio Baptista en El Larguero