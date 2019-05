Julio Baptista: ¿Entrenar al Real Madrid o el FC Barcelona? Todavía no he soñado con ello, nunca se sabe

Voz 1 00:00 casi una hora de charla eh con Juanfran Torres que yo creo que merecía la pena después de nueve años si tantas carreras por la banda del Atlético de Madrid aunque vino como vikingo que lo ha dicho hoy en la rueda de prensa fue como indio y en ese breve tiempo de vikingo coincidió con Julián e aclimatado buenas noches buenas noches

Voz 1187 00:18 la estuve ahí con el con Capello yo ya me fui a Osasuna siguió su carrera en el Madrid

Voz 3 00:25 a ver fue justa el año que primero buenas noches todos

Voz 1 00:29 la noche se fijó usted que

Voz 3 00:32 con Capello me voy al Arsenal se tituló año hay buen pero me acuerdo notaban el tiempo pasa muy rápido

Voz 4 00:42 el coro de la pérdida de Robinho claves en aquella pretemporada

Voz 5 00:47 la pretemporada fue dura pero graciosa porque imagínate graves se que estaba un poco loco

Voz 4 00:54 aquí hay Jovin oleaje

Voz 3 00:57 la bicicleta pero

Voz 4 01:00 no obstante el logo

Voz 3 01:03 hace otra hay graves y le pega una patada dejado bingo le mire y le da un puñetazo en el pecho ya hay un lío gracias le quería matar y Capello lo echa los dos horas de entrenamiento pero los Jovin se dirigía al al vestuario

Voz 4 01:21 así grave si mira lo Juan Mata

Voz 1 01:26 en aquella pretemporada estuvo Juanfran Torres también que ha salido como uno de los grandes desde el Atlético Madrid te agradezco mucho tu visita El Larguero te vamos a echar mucho mucho que no esté siempre presupuesto Sabadell Atlético seguirá jugando fútbol ya veremos donde ya cuánto tardaremos en saber lo mucho poco poquito poquito tampoco lo puede alargar mucho

Voz 1187 01:45 me voy a que que que los equipos al final se cierra mercados en julio y en agosto semanas e un par de semanas espero que en ella de junio si durante el mes de junio se o nada espero

Voz 1 01:55 vale te llamaremos eh no te olvides cuando esté jugando en el yo que sé en el tesis Washington yo que no sé si se gracias a que vaya muy bien Se retira

Voz 1375 02:05 el Atlético no del fútbol hoy Julio Baptista ha anunciado que se retira del fútbol como jugador pero va a seguir en esta va a seguir en el mundo del fútbol cómo de qué manera pues probablemente él no lo tenga claro todavía pero sí que tiene dos o tres ideas que seguro que que elevan Irving una de ellas

Voz 5 02:22 pues el entrenador otra vías puede ser comentarista porque volver a jugar ya no juegan no no ahora solamente los partidos benéficos los partido de leyes a esta con eso ya tengo diga si te llama fuera para irte a no sé dónde por ahí ya no hubo más partidos yo creo que ya está bien Prince XXXVII

Voz 2 02:39 la veinte años

Voz 4 02:42 yo no estaban había Juanfran

Voz 7 02:44 Bausa seguimos con Julio Baptista en El Larguero más clara

Voz 3 05:00 veinte once tranquilo está

Voz 7 06:52 Manu Carreño

Voz 4 06:54 el lujo de El Larguero que has ido a gusto eh a Juanfran Torres viene Julio Baptista hola Mario Torrejón qué tal buenas noches no recuerdo que un protagonista cede el paso a otro si tú pones la radio quince años eh nunca ahora viene otro es el larguero para guardarlos sí señor sí señor dos de los que

Voz 1 07:10 hemos visto tantas veces viendo por la tele como aficionados como periodistas y que y que hoy son noticia por motivos diferentes

Voz 1375 07:15 habrá que Mario Torrejón está por ahí también Javi Herráez hola Javi hola qué tal va todo buenas noches por por

Voz 1 07:22 bueno pues por no hay Mary en papel son noticia no hablamos con con Baptista que la voy a preguntar a él también porque sé que tiene buena relación con Aimar y que le conoce bien

Voz 1375 07:31 pero hoy lo que ha editó lo que he dicho tu Shell el técnico

Voz 1 07:34 Perben sobre sobre Neymar y sobre en papel pues no sé si deja muy tranquilos a los noticieros del Paris san Germain Javi eh

Voz 6 07:41 sí voy a decir que ha contraatacado a lo que dijo en papel de que si no era en el PS sería en otro sitio pero ha sido un ataque en toda regla no ha sacado los cañones Tusell el técnico alemán del PSD la verdad es que este equipo francés es una jaula jaula de oro no el que va allí sabe que va a ganar mucha pasta pero que va a estar atado de pies y manos en los siguientes años y es lo que evidentemente hizo el PSC cuando dijo eso en hace cuatro días en esa gala francesa que quería volar vino a decir eso si el PSCL cortó las alas hoy Tusell pues le atacado

Voz 1 08:14 de la forma creo más dura que podían

Voz 6 08:17 no no vamos a escuchar el fragmento porque le acusa de no ser profesional de Kroos obsequio a Iriney grandes

Voz 23 08:24 metas tiene mucha confianza Yell decidió pronunciar ese discurso yo le invito a asumir la responsabilidad todos están invitados a asumir su responsabilidad llegar a tiempo comer profesionalmente jugar entrenar profesionalmente necesitamos hacer un discurso sobre eso él es un chico especial con ambición quiere marcar muchos goles tener todos los trofeos posible ha hace posible

Voz 6 08:46 vamos que no se cuida que no descansa que no duerme que nos alimenta la puesto fino en papel y eso que tiene diecinueve veinte años la verdad es que ha dejado por los suelos este fragmento tampoco tiene desperdicio esto va para Neymar bueno sea capaz de la de la del problema porque esa ido a Brasil algo que habitualmente le han preguntado si tenía permiso de Tusell Chelsea estaba en Brasil Neymar con el permiso del técnico y esta es la pregunta de respuesta

Voz 1 09:12 escuche puedes confirmarnos y Neymar ha sido liberado para marcharse a Brasil

Voz 23 09:16 antes no por ningún no permite novedad es una decisión deportiva no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo no si he hablado con él sobre el objetivo del proyecto pero eso queda entre nosotros

Voz 5 09:26 ya se sabe

Voz 6 09:30 vamos que salió de la quema de anima como cada año pero evidentemente también tú se lo ha atacado cuando este triángulo ya me perspicaz pero no puede acabar muy bien no veremos lo que pasa estamos en mayo el Madrid esperará evidentemente del verano muy largo pero esto

Voz 1 09:42 bueno no tiene muy buena pinta para el y me sorprende la verdad que el entrenador de haya hablado públicamente de Neymar

Voz 1501 09:49 a ver pero bueno en el Madrid tranquilos Mariano Rajoy más que tranquilos porque al final esto sentarse a esperar en cuanto al papel y animar a los dos yo estaba con la caña en el día a ver si hay más ejemplos hay muchos en los últimos tiempos todo hace muy poco Hazard va ser el siguiente ejemplos de sentarse a esperar a ver qué qué ocurre con los contratos digo que va a ser el siguiente porque termina contrato el año que viene sobre el Real Madrid este año por una buena cantidad pero le va a traer al Real Madrid y luego a ver qué pasa con el papel que como decía Javi está dentro de una jaula de oro pero que los contratos también sacaban ahora mismo salir del país años mente lo decía ayer en contra de la voluntad de los dueños es casi imposible bueno es imposible completamente ya hay ejemplos como el de salir y no ha podido como el de Thiago Motta cara ya está entrenando a uno de los de los filiales a uno de los juveniles de del país han Jermaine

Voz 1 10:33 que quiso y tampoco pudo y eso se puede hacer

Voz 1501 10:36 decir con en papel lo que sí me da la sensación es una sensación también hablando con la gente que se está creando un caldo de cultivo contra Neymar contra la figura de Neymar y lo que está haciendo IT ha dicho durante varios días que yo creo que si el PSC tiene la voluntad de vender yo creo que el Madrid sí que compraría pese a que ahora parece que el aficionado blanco no tiene como prioridad a mí me da la sensación de que el Madrid compraría in me parece que es el único que de verdad en el mundo tiene el mismo foco o foco parecido al de mes

Voz 1 11:02 de Cristiano tu compañía de papel Julio abatido

Voz 2 11:07 depende de qué pasta dieron esa pregunta hoy y me preguntaron a quién ficharía depende depende de dónde encaja

Voz 3 11:17 el modelo de Juegos de Zidane es una cosa muy importante por más talento que tenga futbolista si no va con la idea que tiene él al final pues es un poco difícil pero los dos jugadores tiene mucho talento ya no pues no no es de discutir o no la única cosa que sí siempre voy a decir es que a Neymar es un jugador muy versátil que puede jugar con mucho espacio también con poco espacio Soledad una libertad

Voz 1 11:47 hoy no va a necesita más espacio

Voz 3 11:49 me necesita más espacio para correr y Neymar yacen sin embargo no limar para mí es un jugador un poco ese aspecto más completo porque juega con poco espacio con sus pasos

Voz 1 12:00 con

Voz 3 12:01 un creador y ese espacio jugadas de gol

Voz 1 12:04 ahora son de esos jugadores los dos que pone el Bernabéu patas arriba si viene seis

Voz 3 12:09 qué falta de decir las viviendas

Voz 1 12:12 bueno hablamos con Baptista de de su momento pero nos queda solamente un minuto en París que está Lemaitre que le íbamos a preguntar el compañero de L'Equipe que también colabora con el diario El País hablada mi

Voz 1375 12:21 en que se dice en París después de lo que ha dicho hoy Tusell el técnico de en papel de Neymar se puede afirmar que van a seguir los dos el año que viene allí

Voz 24 12:33 no pueden estancias olas luego claramente aquí hay más ricos

Voz 1 12:38 las palabras de Camacho

Voz 24 12:40 ha echado más leña digamos no a ahora al fue como no hay un bueno por otro lado también negó que hubiera cualquier tipo de conflicto con embate dijo que sube bastante buena confianza con el jugador pero por otro lado también dijo que no estaba seguro para nada que los dos se quedaran en París este verano quiere está como sabe que hay muchos equipos en Europa que refuerzos durante durante este verano y que el mercado de fichajes va a ser un poco loco y ha dicho que no que no son nuevos y que puede pasar cualquier

Voz 1 13:22 ver cosa si tú tuvieras que apostar si sale uno de los dos quién crees que saldría antes este verano

Voz 24 13:27 pues yo creo que tiene más opciones para salir el PSG porque a nivel del proyecto qatarí Neymar y representa más cosas cuando llegó en el verano del dos mil diecisiete Neymar fue el protagonista de fue como un refuerzo llegó seguido del Mónaco cuando animarle compraron a la clausura al Barça por esa canción que era un record

Voz 1 13:57 sin fichajes

Voz 24 13:59 sí bueno yo lo interpreto la historia que Cortés que escribía hace unos días en el diario El País contando que embate en heredaría buscaba está buscando más protagonismo quería ser Neymar eso fue básicamente busca más eh

Voz 1 14:17 la espontaneidad

Voz 24 14:18 el club dentro del equipo quiere ser adquiere ahora eh por ejemplo no es el segundo lanzador de penaltis quieren marcar más goles el exalta cuatro goles por ejemplo para llegar a Messi a la altura de Messi como Bota de Oro en verano todavía no es el segundo los lapsos lanzador de penaltis clara claramente quiere más cañí

Voz 1 14:42 en este aspecto también marcar más goles

Voz 24 14:45 antes de más espacio en el equipo

Voz 1 14:47 ya veremos qué pasa este verano que se prevé calentito en París un abrazo Daniel Lemaitre

Voz 24 14:52 muchas gracias hasta luego

Voz 1 14:54 el debate de esta noche en El Larguero en cuanto acabemos con Julio Baptista SS a quién ficharía animarlo en papel novecientos cien ochocientos pero hay que hablar de Julio Baptista con Julio Baptista ya veremos lo que pasa es que siempre dicen lo de dos gallos en el mismo corral no no no no no puede ser bueno no

Voz 2 15:10 depende eh al final el Madrid tenía muchos buenos jugadores

Voz 1 15:16 yo ya había muchos gallos

Voz 2 15:18 lo que hay que hacer es de los jugadores entender eh

Voz 3 15:23 lo que es que ellos quieren conseguir estando juntos porque al final todo Moon todos los jugadores paso Qunu y un determinado tiempo entonces en este momento que pasen que vamos a ser cesó a los Von pasar a ser un pasan

Voz 1 15:39 de paso dado de paso o si eran jugadores

Voz 3 15:41 qué van a echar raíces

Voz 4 15:44 ahí no claro bueno sí

Voz 1 15:46 acabó Baptista el jugador no si ya es definitivo si lo puedes firmar aquí hombre está claro es que igual Teddy dicen mañana no

Voz 3 15:55 Diana no para nada para nada para yo creo que es sobre todo yo yo creo que cada jugador necesito un tiempo un par encontrar el momento adecuado

Voz 2 16:05 todo no entonces para mí

Voz 3 16:08 fue un poco este eh

Voz 2 16:11 porque lo que pasó

Voz 3 16:13 sin ciertamente conmigo mete su un poco porque yo ya tenía elegido ir para Estados Unidos justamente para un fútbol era un poco menos competitivo porque ellos también estaba ya piensa en una un pos carrera quería tener un poco más de fuerza en el inglés para cuando genere más con dos etapas en la Liga española pues ya estaba hablando inglés pero a raíz de eso pues llegó unos u otro entrenador ya no me quería entonces ya me tuve que ir y entonces me tuve que adaptar

Voz 2 16:41 es muy gordo

Voz 3 16:44 que en aquel momento no querían no estaba preparado y ahora pues ahora esto

Voz 2 16:48 bien he decidido con mi familia también la verdad es que estoy muy bien su

Voz 1 16:54 los mejores clubes del mundo con la selección brasileña están mundiales has ganado Champions ganando todo decidiste retirar el partido fue en diciembre si no me equivoco el año pasado en con el club no se de Rumanía y ahí ya sentiste que se acababa en ese partido último que jugaste en unos minutos no

Voz 3 17:11 muy pocos muy pocos

Voz 1 17:14 ha ido antes o después ya ya

Voz 2 17:16 ya ya ya ya venía mi mente ya ya viene a bastante temporalmente acabé yendo para allá también ha fue unas cosas que tú por intermedio de un amigo oí también precisamente también hay hay pero ya tenía decidido un poco la cabeza que sería mi último paso

Voz 1 17:36 en octubre fue en octubre del año pasado

Voz 2 17:39 ay no de este año entre los

Voz 1 17:42 dieciocho dos mil dieciocho y entonces

Voz 3 17:44 nada edición mira estoy bien pero ya quiero ir abriendo cerrando un capítulo de mi carrera que gracias a Dios tengo la suerte puede decir que he conseguido todo misógino Si y ahora pues abrió otros otros

Voz 1 18:00 a aminora hablamos de esos caminos pero te has faltado algo por hacer Javier ya quisieran otros jugadores tener la mitad lo que has hecho tú pero has dicho mira me faltó

Voz 2 18:11 yo creo que como hacen claro ese dice

Voz 3 18:15 siempre más falta largo no a mí me me ha encantado pues haber ganado mundial o ganado una Champions que no pude ganar una Champions no oí fueron los dos títulos que al final se queda ahí pero dejó como jugador yo no tengo nada que echar atrás hacia atrás yo como he dicho soy un afortunado tenía un deseo como niño de de ser un jugador profesional jugar los mejores equipos jugar un Mundial

Voz 2 18:47 así le ser ser amistoso y aquí

Voz 3 18:50 tenía de niño y grasa diodos conseguir cumplir

Voz 1 18:53 un siglo ganamos ese hombre ya lo sé no lo hace de bueno estuvieron d'habitude tuvimos una mala suerte que

Voz 3 19:00 perdimos para Holanda y España

Voz 1 19:03 lo daremos a Holanda bueno a ti te descubrimos hay que dar las gracias a Monchi ya ya Caparrós no porque tú vienes al fútbol español al Sevilla que curiosamente ahí están los dos otra vez sí Monchi Caparrós se fueron han vuelto pero a ti y a ti te descubrimos por ellos no si son Paolo hay

Voz 3 19:21 pues nada cosas que ellos me empezaron seguir más porque yo ya empecé ir a la selección sobre de siete

Voz 1 19:27 hay

Voz 3 19:28 no y empezar a hacer un seguimiento muy fuerte encima mía me han traído el dos mil dos mil uno dos mil dos para viene a común medios centro segundo me centro en el centro defensivo

Voz 1 19:42 y te dicen no no tú más en bueno no

Voz 3 19:45 conoce interés de muchos entrenamientos me llamó y me ha dicho mira yo el foro exponen a un poco diferente que Brasil ir yo creo que tú podría tu posesión no es la de medio centro en en la de delantero cinco maestro por delante de otro cinco metros por detrás del delantero

Voz 1 20:03 qué pensaste éste está loco

Voz 3 20:05 no final cuando llegue porque era eran para mí era muy diferente el fútbol en España porque jugaba con los extremos muy abierto Is sólo dos neo campista en el centro del campo instó ser primero partido que hago me pone para jugar de medios entre cuando yo tenía un sigo teniendo pero antes era más jode mucho más jugadores de banda iba a centrar estalló dentro de la áreas junto con los colas delante

Voz 1 20:31 pero nueve no hay doce claro no

Voz 3 20:33 yo no conocía un poco la dinámica que tenía el fútbol y después fui aprenden un poco peregrina dinero para la ley

Voz 1 20:40 Justo este a meter goles bueno lo primero

Voz 3 20:43 era una pretemporada de íbamos perdiendo yo estaba en el banquillo me pone íbamos perdiendo uno cero dos goles y de ahí ya no salir más

Voz 1 20:53 no te pusieron de nueve por de milagro vamos bueno

Voz 3 20:55 todo al final todos lo decía pero a Erez de Erez nueve eran porque al final metía muchos goles así la gente se creía que yo era delanteros nueve no

Voz 1 21:03 de que recuerdo tiene sabe que el Madrid de los galácticos del que tú formas parte no

Voz 3 21:07 la buena buena buena porque al final estás con los mejores jugadores del mundo

Voz 25 21:13 y eh

Voz 3 21:17 aprendes muchas cosas con ellos muchas cosas con ellos este arropó mucho al final son todos en Cannes

Voz 2 21:23 ls cuanto más grande son los jugadores más sencillos son

Voz 1 21:31 eso aprendí este de ellos sobre todo de los más grandes

Voz 2 21:34 cuanto más grande eran más sencillos

Voz 1 21:37 ahí había mucho gallo junta bueno ha habido veces que ha habido más probable más de dos más de cuatro no al final todo se daban bien porque al final todo

Voz 3 21:43 dos de sus selecciones Jonás a mejor del mundo Zidane también Oberto K

Voz 2 21:49 a los Rau todo al final

Voz 3 21:51 no tiene muchos jugadores importantes jugando junto a todos los que quieren al final es ganar hay bueno o un ojo humano pero

Voz 1 22:00 ahora ganar tres Champions seguidas eso sí que es la leche no lo que ha hecho este Madrid decían tres Champ lo que cuesta ganar una que te puede que se pueden tirar yo qué sé toda la vida para fíjate el Atlético de Madrid fíjate el Barça lo que tardó en ganar la primera y lo que tardó en ganar luego la segunda ganar tres seguidas sí

Voz 2 22:15 muchas cosas no coincidencias pero a mi madre y al final es más competición que se Le Dalí

Voz 3 22:25 pues no está también en la Liga pero afronta bien la la Champions Si toda la Champions llegó al final llegó llegó llegó

Voz 2 22:34 en que empiezas nun DTM de Madrid

Voz 3 22:39 si no me equivoco que las que gana Paris Saint Germain non da basta no andaba bien hasta

Voz 1 22:44 o cuando salía sorteo todo el mundo

Voz 3 22:48 el partido de precios podría ganar ese partido que jugó veo

Voz 2 22:54 le pasó un poco así que los jugadores no estaban bien excedía IER Madrid veintidós Paris Saint Germain y de ahí adelante el Madrid sólo para arriba y entonces el Madrid

Voz 3 23:07 sabe jugar esa competición porque sabe los momentos que son importantes

Voz 2 23:11 de aquí tengo que ganar gana indias

Voz 3 23:14 el logo es es imposible para mí sino

Voz 1 23:16 Bardot te sorprenden la Liga la supremacía del dominio del Barça en las últimas once que llevan ocho acabando a diecinueve puntos el Madrid o a diecisiete el año pasado

Voz 2 23:24 vas a tener tienen más regularidad no

Voz 1 23:27 el

Voz 2 23:28 en la Liga no es ya una competición ya que hay que tener más regularidad así y al final del Madrid

Voz 3 23:39 ha conseguido tener el examen ocular de edad durante los tres años no que al final acabas también es difícil mantener el foco y dos competiciones

Voz 2 23:47 es

Voz 3 23:49 a ganar las dos para para dar eso los jugadores tienen que estar muy bien muy bien físicamente tienes que estar tienen que tener una plantilla muy amplia si no me equivoco

Voz 25 23:58 a lo mejor la última en Madrid

Voz 3 24:01 poco más ajustado pero las otras dos no al Madrid tenía

Voz 2 24:04 eh

Voz 3 24:05 en mi punto de vista tenía un poco un banquillo muy amplio les daba mucha variedad para hacer las rotaciones sintonía

Voz 2 24:11 S

Voz 3 24:12 y eso se nota se nota porque jugadores lleva más fresco bueno

Voz 1 24:18 Nos cuarto de la mañana de un día en el que ha empezado muy pronto estabas en la Federación en Las Rozas a las nueve de la mañana para Antonia

Voz 3 24:28 bueno salir entramos ahí todos los días a las nueve a las siete ocho ocho de la tarde

Voz 1 24:33 eh porque estás haciendo el curso entrenador que ahora mismo Baptista ya ha dejado de ser jugador de fútbol no lo afirma pero pero afirma que termines te lo pero ahora ya hay que hablar de Julio Batista entrenador

Voz 2 24:50 de momento es una de las cosas que tienes no como proyecto si retira al banquillo y si me encanta me encanta

Voz 3 24:57 pero como digo no yo no fue cerrar las puertas a nada yo unas cosas que siempre he creído

Voz 2 25:04 que la preparación

Voz 3 25:06 si la formación es un punto fundamental importante para cualquier cosa que quiera esas

Voz 2 25:12 ser y yo me estoy formando eh

Voz 3 25:16 puede entrenar Si cuando no lo

Voz 1 25:18 ya veremos no hay primero no no no quiero ni te gustaría con chavales son empezar con está muy bien

Voz 3 25:23 la verdad es que está muy bien con chavales estoy entrenando en conjunto con un amigo y José los chavales del Leganés Hinojosa tenemos una final el sábado en Madrid

Voz 2 25:41 de cadete solían estabas antes

Voz 1 25:43 primera final ahora estamos ahí

Voz 2 25:46 estábamos ahí ya el domingo has hecho esa del sábado el sábado ahí la verdad que muy

Voz 3 25:51 era una experiencia muy buena detener los chavales

Voz 2 25:54 es

Voz 3 25:55 también aproveche para porque tenía que hacer las prácticas y entonces lo hice las pláticas también y Rumanía pero a parte como estaba que dicho mira puede seguir hacen las prácticas aquí GM vendrá muy bien para el curso también hay al final una experiencia increíble a estos chavales que estáis

Voz 1 26:12 ah ya dando los primeros pasitos mientras te sacas el título ya oficial se les es más importante el aspecto de tocar el balón de la táctica o es más importante el coco lamente la el trabajar la cabeza él

Voz 3 26:26 yo creo que aún incide más una mezcla

Voz 2 26:29 de todo y nosotros tenemos que dar herramientas a los chavales para que ellos puedan decidir

Voz 3 26:37 con más velocidad Auger fue hubo es es muy rápido

Voz 1 26:41 es física es muy dinámico entonces

Voz 3 26:43 es que los chavales cuanto mejor preparado estos chavales al final ellos

Voz 2 26:48 dar pues no un equipo

Voz 3 26:51 disipar profesional mucho más preparado que un jugador que no ha tenido esa oportunidad no

Voz 1 26:57 te ves algún día entrenando al Real Madrid visto alguna vez Bernabéu

Voz 3 27:01 bueno no ha soñado alguna vez todavía no pero nunca se sabe nunca se sabe todavía estoy empezando a criar niños fue unos quisiera

Voz 1 27:10 sueño y los sueños se cumplen

Voz 3 27:13 pero yo creo que toda persona hemos vida pues

Voz 1 27:16 sí totalmente y cuando tú dejas

Voz 3 27:18 de soñar al final no tiene es un poco rumbo no y yo creo que a tarda un poco menos pero uno al final tiene que apuntar Argo oí una meta porque sí sí yo creo que María González

Voz 1 27:29 si alguna de llamar el Barça va a entrenar bueno yo ya te digo que al final

Voz 3 27:35 el fútbol es muy bonito pero yo no lo sé lo que va a pasar de aquí adelante

Voz 5 27:39 sí sí somos profesor

Voz 3 27:42 Canales y nos encanta el fútbol

Voz 2 27:44 eh nos encanta pues

Voz 3 27:48 poder ayudar de cierta forma contribuir comer fue hubo y entonces al final

Voz 1 27:53 yo a veces pienso y uno tiene que ser fácil entrenar a gente como como como vosotros cuando jugaba en el Madrid tras no todos los entrenadores valen para no te tienes que tener una capacidad de de de que tu discurso llegue imagínate entrenar a Messi que le dices a Messi

Voz 2 28:08 yo siempre he creído

Voz 1 28:10 no meterá mete la hay por favor Leo

Voz 3 28:15 es es yo creo que a unas formas sencillas yo creo que cuando tiene mucho mucho muy buenos jugadores en tu plantilla final y yo creo que cuanto menos estorben mejor

Voz 1 28:26 les he dicho no sobre todo dicen en grandes equipos donde hay grandes jugadores cuanto menos no

Voz 2 28:32 al final lo lo que tiene que tener es saber lidiar con los jugadores

Voz 1 28:38 no no no porque al final

Voz 2 28:41 sabemos cómo son los jugadores cada uno tiene sus cosas manías

Voz 3 28:46 pero yo creo que se puede llevar se poder llevar bien con respeto que la cosa más importante

Voz 1 28:52 para yo te veo bien en los banquillos con el tiempo con el tiempo seguramente veremos en algún banquillo te veo bien comentando así no sé si lo has hecho muchas veces si te gusta poco

Voz 25 29:02 sí más o menos nada yo creo que te has planteado también esa esa faceta yo creo que no sería

Voz 3 29:10 bueno sobre todo para que el normal no yo al final soy brasileño

Voz 2 29:15 todavía no es perfecto

Voz 3 29:19 posee una de las formas Michael Robinson

Voz 1 29:22 es que lleva cada día peor no pero al final ella he le con un abrazo con acento del que tienen alguna acogido una una fuerza hay un claro

Voz 3 29:37 todo el mundo yo creo que le gustan de la manera cómo habla

Voz 1 29:39 porque si tuvo algún día hablas perfecto el no sería Battisti verla pero te te ves alguna vez como comentarista te gustaría

Voz 3 29:47 bueno podría ser una opción también

Voz 2 29:49 y televisión radio podría ser yo creo que hay

Voz 3 29:54 da mucho a la a la persona a saber expresar ir rápido porque es rápido televisivas rápido tienes que piensa muy rápido y entonces hizo ayuda mucho

Voz 1 30:05 en lo que está claro es que el fútbol no se veja no es el fútbol es imposible nada

Voz 5 30:10 es que no gusta no

Voz 2 30:14 ese mismo de esta aquí llega los domingos

Voz 3 30:18 soy ella que esa ley está en caso de los partidos

Voz 2 30:21 no hay ya ya ya si le encanta

Voz 3 30:26 la encanta algo pasado me ha seguido en todos los lados

Voz 1 30:31 tenía también también yo no me puedo quejar

Voz 2 30:34 tengo un a mi madre y mi madre va a seguir toda mi vida también

Voz 1 30:38 bien está venir a su madre también está su madre y mujeres Silvia

Voz 3 30:41 pero la verdad es que que tengo queda gracias a mi familia porque es un pilar muy importante la vida de de de un atleta no porque te da una base familiar

Voz 2 30:53 de ayuda así

Voz 3 30:55 es que con hizo es donde el jugador se centre puede llegar más lejos

Voz 1 31:03 o Mirtha Brasil allí de momento gracias más tuvieran España no se formación empezaba a dar los primeros pasos como entrenador como comentarista en España según España fíjate qué otras está en sitios eh pero como España pocos eh

Voz 2 31:14 es que a mí me encanta España porque es es es un sitio muy similar con mi país y eh

Voz 3 31:23 pero al final yo viví practicamente

Voz 2 31:26 toda mi carrera aquí hay me encanta me gusta vivir in Brasil ahora mismo yo practicamente ahora no no vería sentido porque Si hecho vida está aquí entonces prefiero seguir aquí mis hijos también ya estaba

Voz 3 31:42 Eduardo aquí estoy contento con la BBC

Voz 2 31:44 no hay Copa América en Brasil estén ya que algunos partidos de que todo eso va a estar allí es irás

Voz 1 31:51 no no creo que podamos y no sé si a ver si podemos escapar los alguno llega final en Maracaná Brasil Argentina por ejemplo no estaría mal no fíjate lo que puede ser eso pues no sé si decirte que me firmes lo de que no vas a jugar más o que me firme el contrato como comentarista tengo dos contratos aquí pero así es el segundo pero estos nunca se sabe de estar escuchándolos a ver si hablábamos nunca se sabe nunca se sabe oye gracias por todo al fútbol ya sido mucho a partir de ahora veremos lo que les sigue dando Julio Baptista desde un banquillo desde un micrófono hoy ha terminado el jugador pero empieza el entrenador el comentarista pero siempre ligado al fútbol porque es que eso

Voz 2 32:30 sí

Voz 1 32:30 es muy difícil de gusanillo el fútbol es imposible ya estuviste en la en la casa de Brasil me viste también Larguero allí te sí con el homenaje a Chaplin que hicimos con toda la casa de horas y lleno de verdad si yo ya está aquí el día que dice adiós al fútbol como jugador gracias muchas gracias encantadísima

Voz 3 32:48 participar contigo me siento muy agosto y la verdad es que muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a hablar un poquito con

Voz 1 32:56 gracias a ti por venir ya tu familia que están por aquí también la bestia o un lío con que te has quedado Ávila a veces no renuncia a nada de este holding mira a todos

Voz 3 33:05 lo dejo para la gente de las calles pasa todos de días