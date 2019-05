¿A quién ficharías? ¿Neymar o Mbappé?

Voz 1 00:00 Laura hoy cinco hay sintonía de debate no no hay sintonía debate no pues pues está claro

Voz 2 00:06 no

Voz 1 00:09 esta nueva Antonio Romero lo abierto tres años buenas a todos está Jesús Gallego hola Gaye buenas noches está Jordi Martí en Barcelona hola buenas noches y estaba muy buenas pues nada enseguida empiezan los oyentes para debatir si tú tuvieras que decidir antes el pregunta a Juanfran se preguntaba Baptista y enseguida os lo vamos a preguntar a los oyentes a quién ficharía

Voz 3 00:34 a ella en papel o a Neymar

Voz 1384 00:37 yo ficharía Neymar claramente ya que no me quedo claro tú vas con yo yo voy con Jordi yo ficharía en papel se tornó de Jordi cita nada iban a mí como soy yo le digo a mi y te has tira soy el único que cumple nosotros somos dos Caballero no hay vale vale no yo digo que ficharía claramente animal por nada

Voz 1501 00:56 son muy sencilla porque creo que me y lo he dicho antes cuando estaba dando información y opinión estoy opinando yo creo que es el único jugador que de verdad tiene el foco que tienen Messi y Cristiano en el mundo y creo que eso es lo que necesita el Real Madrid además de ser uno de los mejores jugadores del mundo claramente y demostrar lo que pasa en las últimas temporadas evidentemente ha tenido dos lesiones de larga duración que le han hecho en pues eso interrumpir un poco la la la progresión deportiva

Voz 1384 01:20 ya pero me parece no no pero que parece que el Barcelona fue

Voz 1501 01:22 descomunal de hecho fue récord el traspaso al al algo porque creo que tras Messi Cristiano están en mar sólo me dijo es que al final

Voz 0985 01:31 permíteme dedica una cosa muy rápida que es que además el argumento quedado Julio Baptista que yo lo comparto plenamente es que al final quién te va a encajar mejor

Voz 0239 01:40 has visto no es amigo de Aimar

Voz 0985 01:42 bueno pero oye pero al final lo que tenemos que ver secundarios los criterios futbolísticos es verdad te voy a una cosa el Real Madrid como Barcelona la mayoría de las veces se encuentra con equipos que encierra la enorme con líneas muy juntas con pocos espacios y ahí ni Marte encaja mejor es un jugador más versátil es un jugador que incluso con espacios reducidos te la puede armar Jesús tú siempre ha sido un gran mirador de Neymar hoy se va a costar mucho defender lo contrario es que yo yo creo que

Voz 4 02:08 que no mar ha sufrido un proceso de deterioro en su juego y en su profesionalidad más allá de las dos lesiones que le han impedido yo creo que que progresar muy seguir creciendo creo que sean vestido

Voz 1384 02:20 el hacia como otra cualquiera y se ha metido en un

Voz 4 02:22 un tema que desde ya de de marketing de protesta acabo de Europa a desde hace nada que ha ido de de París sin ir al último entrenamiento sin permiso del entrenador algún gol con el combinado nacional ganador

Voz 0985 02:38 lo hizo bueno pues pues saber si eso es lo de la hermana tú te acuerdas los cumplen pues encima era ya vimos lo de la hermana que va a seguir cumpliendo año todos los años

Voz 4 02:46 que vienen por delante hubiera igual que va a ser otro líder

Voz 1384 02:49 pero lo que no hay duda

Voz 4 02:52 Mar lo que es ir en va P S jugador joven con más proyección en el mundo ahora mismo tiene veinte años ha metido XXXVIII goles este año en en Gran Bretaña dice que quiere crecer que quiere seguir asumiendo retos yo creo que en el madridismo y Florentino soñar y ahora mismo con una línea de arriba que es Hazara en la izquierda en la derecha Benzema en el centro

Voz 0985 03:13 eh lo quiere decir que no hay ninguna duda yo creo que lo mejor para Madrid sería fichar ahora es ser yo digo otra cosa muy rápida

Voz 0239 03:20 para ser el mejor futbolista del mundo quiere tienes que querer ser el mejor futbolista del mundo que a mi me parece que mal hace mucho tiempo que no quiere ser el mejor futbolista del mundo quiere ser una estrella de rock eso muy complicado creo también que decía Mario Torrejón que el foco del Paris san Germain lo tiene Neimar

Voz 0985 03:36 no no no tenía fútbol mundial del mundo del mundo bueno yo creo que el mundo es no no no no yo yo creo que no yo creo que no tiene el foco ni del París Saint Germain porque en las dos últimas temporadas en el mejor futbolista del Paris Saint Germain

Voz 0239 03:47 de largo ha sido en a Neymar por circunstancias por mala suerte por lo que tú quieras en el cuando ha venido la parte mollar de la temporada no fue el año pasado no esta tampoco esta temporada y luego tercero yo agradezco mentado pero conviene recordárselo a todo la afición del Real Madrid también a la gente que manda en el Real Madrid la hermana va a cumplir años toda

Voz 0985 04:07 las temporadas y curiosamente coincide su cumpleaños siempre con los octavos de los cuartos de final de la Liga el Real Madrid

Voz 1384 04:14 tenía nunca la oportunidad Jordi de de de la hermana

Voz 1501 04:16 proveer celebró su cumpleaños en Madrid

Voz 1384 04:18 no a todo clásico Barcelona celebraron con pero aquí en Madrid sobre todos

Voz 0985 04:24 mira contra una cosa es toda la hermana ya pasaba cuando tridente del Barcelona deslumbraba medio mundo en el año dos mil quince

Voz 1384 04:31 a qué tiempos cuando voy digo no era Messi yo no no no no siempre cremà de Barcelona de me muy bien no el Barcelona del tridente en un Luna

Voz 0985 04:41 los digo Antonio el gran sueño nunca satisfecho de Florentino es un animal eh se percata aquel que dos y dos cosas muy rápidas haber acuerdo en una cosa el problema eh de Neymar ha sido su padre que ha querido construir encima de la cabeza de amistad amigo al padre eh pero este error creo que lo va a cometer

Voz 1384 05:03 es más ya es maduro no es una decisión eh ya es otra cosa bueno y luego aquí era muy jovencito cuando llegó

Voz 4 05:08 la quizás se ha contado ya visto en todos los sitios que una vez al año va va al vestuario del Barça que si tiene amigos allí la verdad

Voz 1384 05:16 yo sé que llegó todos tenemos amigos en ejemplo en otras emisoras somos todos somos hermanos

Voz 4 05:21 creo que eso no lo no lo no lo veo no todo el mundo que si no que tiene y que quiere volver al Barça que echa de menos el Barça y tal y lo va a echar aquí en el Madrid no ha dicho una cosa

Voz 1384 05:29 porque qué hablas de la progresión que es el jugador con más progresión de total edición no lo que veinte años activamente pero es que el Madrid para la proyección tiene otros lo que necesita son realidades el fútbol ahora mismo es no perdona Cristiano Ronaldo Messi Neymar y luego está todo lo que no pues porque si campeón del mundo del mundo en animar Mario que es campeón del mundo el hombre no te digo que no con Francia que con Francia es una selección que porque ahora no

Voz 0985 05:55 ah porque hay más espacios Antonio tienes que entender lo ha contado Julio Baptista no fue lo mismo brillar cuando además la piel después ya es que cuanto más se va a encontrar iba a porque no es íntimo amigo de animar a su objetivo de una cosa el entrenador

Voz 4 06:13 es francés señalando que se llama Zinedine Zidane no no me va a entender perfectamente con el otro chaval con Neymar yo a Zidane es que no sé si yo les veo perfecto

Voz 1384 06:24 solamente además para para concederle el buen camino

Voz 1501 06:27 la profesionalidad sin ninguna duda no él me el mejor Zinedine Zidane

Voz 1384 06:30 va a encajar perfectamente porque es un pelotero descomunal cosa que le encantaba es decir cuando la sí a hablar de la MSN la MSN pero pero

Voz 4 06:39 creo que ha llegado el momento ahora mismo es el momento de pena

Voz 1384 06:43 ah aparte que cuando una cosa rompiendo

Voz 1 06:46 es son las dos últimas temporadas en el fútbol el tren pasa es que tiene veinte años con veinte años tiene que mejorar todavía mucho para jugador pues fíjate hasta que debe sentir que en otros

Voz 0239 06:58 el Madrid ya se empieza a deslizar la posibilidad de Neymar que siempre ha sido el bendecir capricho el capricho deporte dos goles

Voz 1384 07:04 el estudio sí porque la gente no el favorito no capilla sería bueno que pueden

Voz 0239 07:11 el único al que pueden aspirar porque tienen claro que el jeque de elegir elige quedarse con en va peino con Aimar

Voz 1384 07:16 no estoy de acuerdo con las cosas del equipo ha dicho que él cree que que quién puede salir pero siempre efecto esto yo creo que el fichaje del Real Madrid claramente mal sobre todo el maduro con experiencia que sabe perfectamente

Voz 1 07:26 y luego está Neymar

Voz 0239 07:29 maté

Voz 1 07:30 en cuanto a que has hasta que le costaría eso yo creo yo creo que no hombre no no Naim ahora ahora mismo según este poniendo vosotros estáis inflando inflando y hasta que habrá que pagar del traspaso más en papel y la fecha más no te olvide Mario que para para para

Voz 0239 07:45 querer ser para ser el número uno del fútbol primero tienes que querer a Neymar hace tiempo que yo creo

Voz 1501 07:50 que le vale para ser el número uno de fútbol hay que demostrarlo hoy todavía en va P os en es vosotros como se empeña no lo ha demostrado no ha demostrado en mí estar por encima de Messi está por encima de Christine

Voz 1384 07:58 no no no que Messi no está que además ha sentado tuvo muchas veces que repito ha tenido dos lesiones importantes en los últimos

Voz 1501 08:07 los años que evidentemente la la han alejado de esos premios indica

Voz 4 08:10 la gente no tres y la afición no ver lo último

Voz 1384 08:13 ha salido todo lesiones toda la del Mundial de la

Voz 0239 08:15 lo de la espalda tres ha tenido tres lesión en la debe

Voz 0985 08:18 a Neymar le mira con colmillos tiene antes del Bernabéu en sus me sabe mal tener que echar agua al vino pero tengo vistos insisto no no insisto en la idea de que es más fácil que vengan Aimar que papel cuidado con el Lennon siempre

Voz 5 08:34 bueno todos Alberto buenas noches

Voz 0985 08:38 Diarra

Voz 6 08:38 no te nerviosos y nervios que mañana que mañana habla Messi

Voz 7 08:44 ya lo hemos grabado

Voz 1 08:44 la clave es uno más del habla de donde de donde estos días

Voz 6 08:50 pues estoy camino hacia Valencia

Voz 1 08:52 de dónde ha salido desde Zaragoza

Voz 6 08:55 estrenamos a Valencia bueno abriendo empezado que las de Jerez no no éramos pues nada de te es ese pues pues del del Madrid

Voz 1 09:03 muy bien tú a quién ficharía es Alberto

Voz 6 09:06 yo he de billetes lo pondría en el francés porque porque pues porque mira para bailar salsa yo bailo para agosto Néstor ya estamos sabes el yo que ha visto la foto de hoy en el as de él pero de dónde has sacado donde lo visten a ese muchacho

Voz 1384 09:26 bueno bueno hombre tampoco es el estilista que tendría una Romero pero el Madrid ficha animar no ficharía al estilista

Voz 6 09:32 el que no nombre que no que no es futbolista que quiera que tenga hambre es el francés que viene no le da igual ya a jugar que no jugar bueno te he dicho ente

Voz 1 09:44 Nador cuida también eh uno cero así como madridista tuvieras que poner dinero lo pone está en papel

Voz 1384 09:51 Alberto para en va claramente no sólo dinero abrazado no hemos dicho que to hell ha dudado de la profesionalidad del no la de animar por eso te digo que era una familia que es lo último no habla claro que él no ha dado permiso puede que el club haya liberado por cierto para seguir entrenando en una relación de Brasil

Voz 0239 10:15 no pero que es muy normal que sea halló vernos

Voz 1384 10:17 vamos tú les da permiso al último entrenamiento imprevisto a mí me da permiso para irme a Londres y me he enterado es culpa suya por otra

Voz 1 10:27 todo vale para Madrid para gallego y gracias a Alberto Buen viaje para Valencia que hay

Voz 1384 10:32 camino de hola Oliver

Voz 1 10:35 hola buenas ni de dónde nos llamas de De Grandes

Voz 6 10:38 Canarias no que me bonitos sitio cómo ha ido el día por allí fatal no lluvia local no no no no

Voz 1 10:47 también del Madrid eres una uno

Voz 6 10:49 esto de Las Palmas del Madrid pero sabe pues en el Atlético de Madrid Tomas

Voz 1 10:53 anda ya eso sí un poco raro

Voz 6 10:56 pues todo tiene una gran desbandada este año lo pongo yo creo que por una mano

Voz 1 11:01 hemos salida Aridane

Voz 6 11:04 muy bonita cuestionando tiene un arraigo

Voz 1384 11:06 exactamente sí

Voz 1 11:09 a quién ficharía a animar animaron en papel esto López Algora dos cero porque tiene la cosa fea

Voz 6 11:16 esto pues juventud los problemas que tienen más de que iba a la gente que trae

Voz 1 11:22 como que es como que me da la población oyendo a todo es que como futbolista os gusta tal pero no si es que es mejor en el campo está muy bien pero que luego lo que os gusta menos lo de fuera

Voz 6 11:33 sí parece leí solfeo el Barcelona Alice se une el apoyo con lo que estaba con Messi con Luis Suárez ya Aleese simplemente por dinero como bien dice au lo que se cree pues no se sería más o menos casi casi lo mismo en el Madrid

Voz 1 11:49 o sea que tú también pondría es la pasta para el papel

Voz 6 11:53 para ver

Voz 1 11:55 que pone el buena pasta de Olivier bueno lo que no Madrid bastante bastante la verdad que pasar la gorrilla por ahí un abrazo a Gran Canaria Las Palmas adiós Oliver que Joan Saura adiós chao gracias por llamarnos por escucharnos dos cero para remedio gallego Antonio hola hola hola qué tal estás muy bien muy bien me alegro de donde nos llamas año Valencia de Picanya Valencia mira pues ya está llegando Alberto que iba en ruta iraquí puede usted

Voz 6 12:24 yo soy madre yo soy de toda la vida

Voz 1 12:27 Madrid también usted ha visto ya mucho fútbol usted conoce mucho futbolistas jóvenes y veteranos estrellas canteranos a quién ficharía usted

Voz 6 12:34 yo no no porque tienen a mí era un gran jugador pero yo pienso que lo hicieron rico muy joven le importa más la juerga que pudo ya cómo estáis de si no tuviera esas fichas Israel le importa un bledo

Voz 1 12:56 lo que no duda Belén a como hablando bueno también eh

Voz 0985 12:59 entonces XXXVI explica muy bien Antonio

Voz 1 13:02 es mejor no lo veo un hombre

Voz 6 13:04 de que sea serio que ha comprometido y tan comprometido que se quede en París que si sigue París en Brasil donde quiera pero a mí no me a mí no me hace mucha gracia como personas

Voz 1 13:16 efecto Antonio pues muchísimas gracias por llamar Rossi por su voto eh de un abrazo para Picanya Valencia

Voz 1384 13:24 ya veis que sigamos

Voz 0985 13:26 vivo eh

Voz 0239 13:27 yo y un pequeño detalle en la lastre llamada agitando el seguidor de todos los equipos pero también ha dicho el Real Madrid los tres del Madrid pequeño detalle no que esto está estás de otro que lo está tomando nota no ha dicho de Las Palmas del Madrid este año de Athletic este dio con buen corazón pero hay lo que ha dicho

Voz 1 13:44 no yo ya está perdido yo no venimos a Internet olas calla calla otorga no lo averías igual Internet Internet gracias por ahora no

Voz 0985 13:57 tantos votos que hay que escuchar hola habrá

Voz 1 13:59 hombre qué tal buenas noches qué tal hombre

Voz 8 14:01 pues bien por la noche cómo estás mira yo leía muy cerquita aquí soy del Sahara Occidental

Voz 1 14:09 ah muy bien perfecto con nosotros

Voz 8 14:12 tenemos hemos tenido jugadores del Real Madrid saharaui estaba en Santa Clara yo toda mira yo o sea que

Voz 1 14:21 el Madrid que eres de Madrid tal Madí para mí

Voz 8 14:24 en va a lo mejor que hay

Voz 1 14:27 esto es Chen con todo

Voz 8 14:30 la pasta que a ella no a la falta de de lo área que lo demás no no no no no lo es también también va a un chico joven e resistente tiene mucha técnica sí que lo trae sí ya sé que ponerla si hay que poner la pasta de papel exactamente lo hemos ido en Madrid y que al embate nuestros cuadros pero es que no se puede ser más contundente habrá gracias por explicación y por llamarnos un abrazo muchas gracias adiós adiós y escucharla a ver si el voto del honor

Voz 1 15:06 hola Javi Javi porque bueno eh qué tal buenas noches los favores bien bien de León desde donde nos llama Mérida de Mérida muy bien qué tal el día como yo bien bien no bueno ya en casa tranquilito yendo Larguero no si también será usted el Madrid o no no bueno pues mira yo soy del Barça del Barça menos me interesa mucho la opinión equivocado de un barcelonismo es sensato no ya verás como a su voto sensato no la pelota con crisis dato Javi usted a quién ficharía animaron en papel ver al Madrid bueno aquí estoy quiera

Voz 0985 15:42 no para Madrid para Madrid abre el Madrid tiene nadie

Voz 1 15:44 a ver

Voz 1384 15:47 a cuando

Voz 1 15:49 escuchamos hablar digo un tipo sensato un tipos es dato o sea usted quiere mandara como culé animar el Madrid al Barça eso sí Javier de eres pues te vale

Voz 6 16:00 dime tus oportunidades en el Barça

Voz 9 16:04 bien pues si da que las cosas no lo sé

Voz 6 16:14 pero no pero con su cumpleaños de hermanitas con su dotar anécdotas anecdótico una vez ya llevaba años seguidos

Voz 9 16:24 no se ya en en la misma lesión traumática

Voz 4 16:30 no les quiere nadie cambiado pues

Voz 1 16:33 cuatro madridistas y azulgrana han dicho que preferidos en papel esto es así

Voz 10 16:38 a quiénes no Madrid claro es tremendo

Voz 1384 16:41 Javi un abrazo para Mérida para ti adiós gracias por llamarnos eso debates hacia

Voz 10 16:47 a sueldo en Internet Gallego

Voz 0985 16:49 sí pero nada de Internet

Voz 1 16:51 Internet casi empatados mira en Internet el si bien muy bien

Voz 11 16:59 un trece por ciento

Voz 0985 17:00 a Neymar trece por ciento

Voz 11 17:03 los eh

Voz 1 17:05 decide por ciento I más B así que nada gracias a los cinco mil y pico que habéis votado trece por ciento Aimar Altuna

Voz 1384 17:14 en la Copa de Europa vestido de blanco

Voz 1 17:17 de repente el por la Iglesia que jamás cantó tanto los Grillo

Voz 0239 17:21 vete Mario coge tu te muy bien por la T T4 acoge la cita de hoy la como diría Jordi la finta la así