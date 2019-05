El Larguero (23/05/2019): Tercera parte

Voz 2 00:00 quiero gol Manu Carreño

Voz 0458 00:16 sí es el lujo de El Larguero que ha sido Augusto eh a Juanfran Torres tiene Julio Baptista hola marido Rejón qué tal buenas noches no recuerdo que un protagonista cede el paso a otro si tú o quince años eh nunca ahora viene otro es el larguero para guardarlo sí señor sí señor dos de los que

Voz 3 00:32 hemos visto tantas veces viendo por la tele como aficionados como periodistas y que y que hoy son noticia por motivos diferentes

Voz 0458 00:37 habrá que Mario Torrejón está por ahí también Javi Herráez hola Javi hola qué tal a todo buena

Voz 3 00:41 es por por bueno pues porque no hay Mari peso noticia no hablamos con con Baptista que la voy a preguntar a él también porque sé que tiene buena relación con Aimar y que le conocería

Voz 1375 00:53 sí pero hoy lo que hábito lo que ha dicho tu Shell el técnico del pan

Voz 0458 00:56 se sobre sobre el Eibar

Voz 3 00:59 un sobre en papel pues no sé si deja muy tranquilos a los aficionados del Paris Saint Germain Javier

Voz 4 01:03 sí voy a decir que ha contraatacado a lo que dijo en papel de que si no era en el PSC y ese día en otro sitio pero ha sido un ataque en toda regla no ha sacado los cañones Tusell el técnico alemán del PSD la verdad es que este equipo francés es una jaula jaula de oro no el que va allí sabe que va a ganar mucha pasta pero que va a estar atado de pies y manos en los siguientes años y es lo que evidentemente hizo el PSG cuando dijo eso en hace cuatro días en esa gala francesa que quería volar vino a decir eso si el PSCL cortó las alas hoy Tusell pues le atacado de la forma creo más dura que podía hacer no vamos a escuchar el fragmento porque le acusa de no ser profesional de Kroos obsequio eh

Voz 5 01:46 tiene grandes metas tiene mucha confianza Yell decidió pronunciar ese discurso yo le invito a asumir la responsabilidad todos están invitados a asumir su responsabilidad llegar a tiempo comer profesionalmente jugar entrenar profesionalmente necesitamos hacer un discurso sobre eso él es un chico especial con ambición quiere marcar muchos goles y tener todos los trofeos posible hablaba hace posible

Voz 4 02:08 vamos que no se cuida que no descansa que no duerme que nos alimenta la puesto fino en papel y eso que tiene diecinueve de veinte años la verdad es que ha dejado por los suelos este fragmento tampoco tiene desperdicio esto va para Neymar bueno sea capaz de la de la del problema porque esa ido a Brasil algo habitualmente le han preguntado si tenía permiso de tus Chelsea estaba en Brasil Neymar con el permiso del técnico y esta es la pregunta de respuesta

Voz 1415 02:34 es que él eres conformarnos sin Aimar ha sido liberado para marcharse a Brasil

Voz 5 02:38 fíjate no por ningún no permite novedad es una decisión deportiva no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo no si he hablado con él sobre el objetivo del proyecto pero eso queda entre nosotros

Voz 6 02:48 ya de Cruyff es es uno

Voz 1375 03:04 esto no tiene muy buena pinta para el y me sorprende la verdad que el entrenador haya hablado públicamente de Neymar

Voz 0458 03:19 Moustaki yo estaba con la caña en el paro

Voz 1501 04:23 parecido al de Messi de Cristiano tu compartidas

Voz 7 05:13 para correr el Neymar yacen sin embargo no limar para mí es un jugador un poco ese aspecto más completo porque juega con pocos paso con Luis pasos largos un creador ese espacio jugadas de gol

Voz 3 05:26 ahora son de esos jugadores los dos que pone el Bernabéu patas arriba si viene bueno nada nuevo

Voz 7 05:31 es decir de las viviendas

Voz 3 05:34 bueno hablamos con Baptista de de su momento pero nos quedan solamente un minuto en París que está Lemaitre que íbamos a preguntar compañero de L'Equipe que también colabora con el diario El País

Voz 1375 05:43 lo que se dice en París después de lo que ha dicho hoy Tusell el técnico del papel de Neymar se puede afirmar que van a seguir los dos el año que viene allí

Voz 8 05:55 no pueden estancias olas no claramente aquí hay más confusión en las palabras de Thomas Two han echado más leña digamos no a a las fue como no hay un bueno por por otro lado también negó que hubiera cualquier tipo de conflicto con embate dijo que sube bastante buena confianza con el jugador pero por otro lado también dijo que no estaba seguro para nada que los Jones se quedaran en París este verano quiere está como él sabe que hay muchos equipos en Europa que instando refuerzos durante durante este verano y que el mercado de fichajes va a ser un poco loco y ha dicho que no que no son genuinos y que podía pasar cuarta

Voz 1375 06:44 la cosa si tú tuvieras que apostar si sale uno de los dos quién crees que saldría antes este verano

Voz 8 06:49 pues yo creo que ahora tiene más opciones para salir el PSG porque allí del proyecto qatarí Neymar tanta más cosas cuando llegó en el verano del dos mil diecisiete Neymar fue el protagonista de El Soro como un refuerzo llegó seguido del Mónaco cuando animarle compraron y pagando la clausura al Barça por esa cantidad que era una

Voz 6 07:19 sí de fichajes

Voz 8 07:21 sí bueno yo lo interpreto la historia que Cortés que escribía hace unos días en el diario El País contando que embate en heredaría buscaba está buscando más protagonismo quería ser Neymar fue básicamente busca más en responsabilidad el club dentro del equipo quiere ser quiere ahora he por ejemplo no es el segundo lanzador de penaltis quieren marcar más goles el exalta cuatro goles de por ejemplo para llegar a Messi a la altura de Messi como Bota de Oro preparado todavía no va a ser el segundo lanchas lanzador de penaltis Clara Clara la gente quiere más

Voz 6 08:04 pues bueno en aspecto también marcar más goles antes de más espacio en el equipo

Voz 1375 08:09 el veremos a ver qué pasa este verano que se prevé calentito en París un abrazo Daniel Lemaitre

Voz 8 08:14 muchas gracias hasta luego

Voz 1375 08:16 el debate de esta noche en El Larguero en cuanto acabemos con Julio Baptista es ese a quién ficharía animarlo en papel novecientos cien ochocientos pero hay que hablar de Julio Baptista como Julio Baptista ya veremos lo que pasa es que siempre dicen

Voz 3 08:28 no de dos gallos en el mismo corral no no no no puede ser bueno no

Voz 7 08:32 depende eh

Voz 2 08:35 eh

Voz 7 08:35 al final el Madrid tenía mucho buenos jugadores

Voz 3 08:38 había muchos gallos funciona

Voz 7 08:40 la única cosa que hay que hacer es de los jugadores entender lo que es que ellos quieren conseguir estando juntos porque al final todo Moon todos los jugadores paso Qunu y un determinado tiempo entonces en este momento que pasen que vamos a ser cesados los pasar a ser un par

Voz 3 09:01 de paso dado de paso o sea un jugador

Voz 7 09:03 es que van a echar raíces a mí no claro bueno Se acabó Baptista jugador no si ya es definitivo si si lo puedes firmar aquí hombre está claro es que igual te dicen mañana no tan lejana no para nada para nada para nada yo creo que es sobre todo yo yo creo que cada jugador necesito un tiempo Un para encontrar el momento adecuado no entonces para mi fue un poco este y que los que pasó sin ciertamente conmigo me subí con poco porque yo ya tenía elegido ir para Estados Unidos justamente para hubo un un poco menos competitivo porque ellos también estaba ya piensa en una un pos carrera quería tener un poco más de fuerza en el inglés para cuando por más que con dos eterna azada liga española pues ya estaba hablando inglés pero a raíz de eso pues llegó unos u otro entrenador ya no Maker tenía entonces ya me tuve que ir y entonces me tuve que adaptar a la situación muy gordo y decidí que en aquel momento no querían no estaba preparado y ahora pues ahora estoy bien he decidido con mi familia también la verdad es que estoy muy bien su agonía

Voz 3 10:16 el los mejores clubes del mundo con la selección brasileñas están mundiales has ganado Champions ganado todo y decidiste retirar cree que el partido fue en diciembre si no me equivoco el año pasado en con el club no se de Rumanía

Voz 7 10:28 sí sí ya sentiste que

Voz 3 10:30 si acababa en ese partido último que jugaste unos minutos no

Voz 7 10:34 de poco muy poco

Voz 9 10:36 ha ido antes o después ya ya

Voz 7 10:39 ya ya ya ya venía mi mente ya ya viene a bastante tiempo y mente acabó cediendo para a fue unas cosas que salio por intermedio de un amigo oí también precedente también hay hay pero ya tenía decidido un poco la cabeza que sería mi último paso

Voz 3 10:58 en octubre fue en octubre del año pasado

Voz 7 11:01 ay no de este año

Voz 3 11:03 dos mil dieciocho y dos mil dieciocho y entonces

Voz 7 11:06 al final de dicho mira estoy bien pero

Voz 10 11:08 eso les quiero

Voz 7 11:11 ir abriendo cerrando un capítulo de mi carrera que gracias a Dios tengo la suerte puede decir que he conseguido todo mis sueños y ahora pues abrió otros otros

Voz 1375 11:22 control camino ahora hablamos de esos caminos pero te ha faltado algo por hacer de quisieron te lo jugado es tener la mitad lo que has hecho tú te lo has dicho mira me faltó

Voz 7 11:32 eso yo creo que como hace claro a ese dice siempre más falta largo no a mí me me ha encantado pues haber ganado mundial o ganado una Champions que no pude ganar una Champions no oí fueron los dos títulos que al final se queda ahí pero de como jugador yo no tengo nada que echar atrás hacia atrás yo como he dicho soy un afortunado tenía un deseo como niño de de ser un jugador profesional jugar los mejores equipos jugar un Mundial con Brasil en ser amistoso y aunque que tenía de niño y grasa Dios lo conseguir cumplir hay un lo ganamos ese hombre ya los bueno estuvieron pero tuvimos la mala suerte que perdimos para Holanda ahí está se lo daremos ablanda buena Twitter descubrimos hay que dar las gracias a Monchi ya Caparrós no porque tú vienes al fútbol español al Sevilla que curiosamente ahí están los dos otra vez sí Monchi Caparrós se fueron han vuelto

Voz 3 12:36 yo ti a ti te descubrimos por ellos no

Voz 7 12:39 sí son Pablo hay pues nada o una cosa que ellos me empezaron seguir más porque yo ya empecé ir a la selección sobre de siete Si bueno y empezar a hacer un seguimiento muy encima mía me han traído el dos mil dos mil uno dos mil dos para Cayo venía como un medio centro segundo mediocentro defensivo

Voz 0458 13:03 sí

Voz 3 13:04 te dicen no no tú más para entrar en

Voz 7 13:07 conoce muchos entrenamientos me llamó y me ha dicho mira yo el fútbol un poco diferente que Brasil yo creo que tú podrías tu posesión no es la de mediocentro en en la de delantero cinco metros por delante de otro cinco metros por detrás del delantero

Voz 3 13:25 qué pensaste éste está loco

Voz 7 13:27 no al final cuando llegue porque era eran para mí era muy diferente el fútbol en España porque jugaba con los extremos muy abierto Is sólo dos neo campista en el centro del campo y entonces primero partido que hago me pone para jugar de medio entre cuando yo tenía un sigue tienendo pero antes con más jode mucho más jugadores de banda iba a centrar estalló dentro de la áreas junto con los colas delante

Voz 0458 13:53 el nueve no allí sí claro no

Voz 7 13:56 no conocía un poco la dinámica que tenía y después fui aprenden un poco pero me ha dicho para alante injusto

Voz 0458 14:03 a meter goles bueno primero era una

Voz 7 14:06 temporada de íbamos perdiendo yo estaba en el banquillo me pone íbamos perdiendo uno cero dos goles de ahí ya no salir más

Voz 3 14:15 no te pusieron de nueve por de milagro vamos bueno

Voz 7 14:17 pronto al final todo decía pero a Erez de Erez nueve eran porque al final metía muchos goles así la gente se cree que yo era delanteros nueve no

Voz 3 14:25 de qué que recuerdo tienes aquel Madrid de los galácticos del que tú formas parte no

Voz 7 14:29 la buena buena buena porque al final estás con los mejores jugadores del mundo eh

Voz 2 14:37 en

Voz 7 14:39 aprende muchas cosas con ellos muchas cosas con ellos este arropó mucho al final son todos increíbles cuanto más grandes son los jugadores más insidioso eso aprendí este bello sobre todo de los más grandes cuanto más grande eran más sencillos

Voz 3 14:59 ahí había mucho gallo antes bueno ha habido veces que ha habido más vale más de dos más de cuatro

Voz 7 15:03 trono al final todo será también porque al final todos eran de sus selecciones Jonás a mejor del mundo Zidane también es Roberto Carlos Raúl todo al final tiene muchos jugadores importantes jugando junto a todos los que quieren al final es ganar hay bueno o ojo menos pero

Voz 3 15:22 ahora ganar tres Champions seguidas eso sí que es la leche no lo que ha hecho este Madrid decían tres Champions lo que cuesta ganar una que te puede que se pueden tirar yo qué sé toda la vida para fíjate el Atlético de Madrid fíjate el Barça lo que tardó en ganar la primera y lo que tardó en ganar luego la segunda ganar tres

Voz 7 15:35 vidas Se dan muchas cosas no coincidencias pero eh de Madrid al final es más competición que se le da bien poder no está tan bien en la Liga pero afronta bien la la Champions Si todas la Champions llegó al final llegó llegó llegó bien que en piezas nunca en Madrid si no me equivoco que las que gana Paris Saint Germain non da basta no andaba bien hasta

Voz 3 16:06 sí pero esta Yerma cuando salió sorteo todo el mundo añadió

Voz 7 16:10 el partido de precios podría ganar ese partido que jugó veo le pasó un poco así que los jugadores no estaban bien este día en Madrid lo París Saint Germain y de ahí adelante el Madrid sólo para arriba y entonces el Madrid no sabe jugar esa competición porque sabe los momentos que son importantes de aquí tengo que ganar gana hay logo

Voz 3 16:37 es imposible para sin embargo te sorprenden la Liga la supremacía del dominio del Barça en las últimas once que llevan ocho acabando a diecinueve puntos el Madrid o a diecisiete el año pasado

Voz 7 16:46 Hervás ADN tienen más regularidad no N

Voz 3 16:49 el

Voz 11 16:50 en la Liga

Voz 7 16:52 es ya una competición ya que hay que tener más regularidad hay y al final del Madrid pues no ha conseguido tener esas regularidad durante los tres años no que al final acabas también es difícil mantener el foco en dos competiciones a ganar las dos para para dar eso los jugadores tienen que estar muy bien muy bien físicamente tienes que estar tienen que tener una plantilla muy amplia si no me equivoco o a lo mejor la última el Madrid ganó un poco más ajustado pero las otras dos no el Madrid tenía en mi punto de vista tenía un poco un buen humor yo les daba mucha variedad para hacer las rotaciones y entonces y eso se nota

Voz 3 17:37 esta porque jugadores llevan más fresco bueno es una menos cuarto de la mañana de un día en el que ha empezado muy pronto ahora estamos en la Federación en Las Rozas a las nueve no

Voz 7 17:48 inmensa mayoría de la mañana bueno salir entramos ahí todos los días a las nueve a las siete ocho ocho de la tarde

Voz 3 17:55 eh porque estás haciendo el curso entrenador que ahora mismo Baptista ya ha dejado de ser jugador de fútbol no lo afirma pero pero

Voz 9 18:04 hasta que termine programas los pero ahora ya hay que hablar de Julio Batista entrenador

Voz 7 18:12 de momento es una de las cosas que tienes no como proyecto si retira el banquillo y si me encanta me encanta pero como digo no yo no fue cerrar las puertas a nada yo unas cosas que siempre he creído que la preparación si la formación es un punto fundamental importante para cualquier cosa que quieras hacer yo me estoy formando y se puede entrenar si cuando no lo sé

Voz 3 18:41 ya habremos no hay pero no no no quiero ni te gustaría con chavales son empezar con está muy bien la verdad es que está muy bien con Xavi

Voz 7 18:47 les estoy entrenando junto con un amigo y Jose los chavales del Leganés Hinojosa tenemos una final el sábado en Madrid de cadetes sabía yo estaba abierto primera final de buena estamos ahí estábamos ahí ya el domingo has hecho esa

Voz 3 19:11 sábado el sábado ahí la verdad es que muy bien

Voz 7 19:13 una experiencia muy buena de tener los chavales también aproveché para porque tenía que hacer las prácticas y entonces lo hice las prácticas también en Rumanía pero parte como estabas que dicho mira puede seguir hacen las prácticas aquí Jaime vendrá muy bien para el curso también hay al final una experiencia increíble

Voz 1375 19:33 a estos chavales que estáis ahora ya dando tus primeros pasitos mientras te sacas el el título ya oficial el les es importante el aspecto de tocar el balón de la táctica o es más importante el coco

Voz 6 19:45 lamente la el trabajar la cabeza él

Voz 3 19:48 yo creo que aún no es así

Voz 7 19:51 de todo y nosotros tenemos que dar herramientas a los chavales para que ellos puedan decidir con más velocidad Oier fugó es es muy rápido física es muy dinámico entonces a los chavales Tom mejor preparan estos chavales al final ellos son llegar a pues no un equipo principal profesional mucho más preparado que un jugador que no ha tenido esa oportunidad no

Voz 3 20:19 te ves algún día entrenando al Real Madrid que han visto alguna vez el Bernabéu bueno nos la soñado alguna vez

Voz 7 20:26 todavía no pero nunca se sabe nunca se sabe todavía estoy empezando a criar niños fue

Voz 0458 20:32 quisiera sueños tiene dos sueños pero sí

Voz 7 20:35 cumple pero yo creo que toda persona hemos vidas PSOE sí normalmente cuando tú deja de soñar al final no tienes un poco rumbo no y yo creo que a tarda un poco menos pero uno al final tiene que apuntar Argo oí en una meta así decirlo

Voz 3 20:50 pero muy algún y si alguna de llamar el Barça para entrenar

Voz 7 20:55 bueno ya te digo que al final el fútbol es muy bonito pero yo no lo sé lo que va a pasar de aquí adelante unos profesores Si somos profesionales y nos encanta el fútbol y nos encanta pues poder ayudar de cierta forma contribuir comer fue hubo y entonces al final

Voz 3 21:15 yo a veces pienso y uno tiene que ser fácil entrenar a gente como como como vosotros cuando Jabois en el Madrid tras no todos los entrenadores valen para

Voz 1375 21:23 es que tienen una capacidad de de de que tu discurso llegue imagínate que entrenar a Messi que le dices a Messi

Voz 7 21:30 yo siempre he creído que venderá mete las hay por favor Leo es es yo creo que a una forma sencilla yo creo que cuando tiene mucho mucho muy buenos jugadores en tu plantilla al final

Voz 9 21:45 creo que cuanto menos es torpe mejor dicho no

Voz 3 21:50 por eso dicen en grandes equipos donde hay grandes jugadores

Voz 9 21:53 eso menos no

Voz 7 21:54 al final lo lo que tiene que lidiar con los jugadores que no no porque al final ya sabemos cómo son los jugadores cada uno tiene sus cosas sus manías pero yo creo que se puede llamar ni se puede llevar bien con respeto que las cosas más importantes

Voz 3 22:14 para que yo te veo bien unos banquillos a tiempo con el tiempo seguramente veremos en algún banquillo te veo bien comentando así no sé si lo has hecho muchas veces si te gusta poco

Voz 12 22:24 con más eh menos nada yo creo que no te has planteado tamén esa esa faceta yo creo que sería bueno

Voz 7 22:33 sobre todo para que el normal no yo al final soy brasileño todavía no es perfecto posee una de las formas Michael Robinson los

Voz 9 22:44 porque lleva ahí cada día habla peor ya no pero al final L L con con asiento de él

Voz 7 22:55 que tiene una acogido una

Voz 9 22:57 la fuerza hay del mundo yo creo que le gustan de la manera cómo habla claro que si tuvo algún día hablas perfecto

Voz 0458 23:03 ella no sería Baptista

Voz 7 23:06 las

Voz 3 23:06 pero te te ves alguna vez como comentarista te gustaría

Voz 7 23:09 bueno podría ser una opción también podría hacer yo creo que ayuda mucho a la a la persona a saber expresar ir ir rápido porque Irratia rápido televisión rápido tienes que pensar muy rápido y entonces hizo ayuda mucho

Voz 6 23:28 lo que está claro es que el fútbol no se deja no es alguna luz anillo el fútbol es imposible bocina les

Voz 9 23:32 que nos gusta no

Voz 7 23:36 ese mismo de esta aquí llega los domingos ahí está el caso de los partidos oí ya haya ya si le encanta la algo a seguir en todos los lados y

Voz 3 23:53 en Rumanía también también yo no me dejan

Voz 7 23:56 tengo un a mi madre y mi madre va a seguir toda mi vida también

Voz 1375 24:00 también está aquí a su madre y su madre Silvia

Voz 7 24:03 pero la verdad que que tengo que la grasa Mi Familia porque es un pilar muy importante la en la vida de de de un atleta no porque este da una base familiar de ayuda hay creo que con eso es donde el jugador se centre puede llegar más lejos

Voz 3 24:25 o muerte a Brasil allí de momento te haces más tuviera en España no se información empezaba a dar los primeros pasos como entrenador como comentarista en España según España fíjate qué otras está en sitios eh pero como España pocos eh

Voz 7 24:36 es que a mí me encanta España porque es es es un sitio muy similar con mi país y eh pero al final yo viví practicamente casi toda mi carrera aquí hay y me encanta me gusta vivir in Brasil ahora mismo yo prácticamente ahora no no sin sentido porque Si estarlo impide está aquí entonces por seguir aquí mis hijos también ya estoy habituado aquí estoy contento con la que tengo

Voz 3 25:07 hay Copa América en Brasil

Voz 7 25:09 algunos partidos de que toda esa va a estar ahí os tirarse irás

Voz 3 25:13 no no creo que podamos y no sé si a ver si podemos escapar los alguno de la final en Maracaná Brasil Argentina por ejemplo no estaría mal no fíjate lo que puede ser eso pues no sé si decirte que me firmes lo de que no vas a jugar más o que me firme el contrato como comentarista

Voz 9 25:26 no

Voz 13 25:29 tengo dos contratos aquí así es el segundo pero eso nunca se sabe dónde están escuchando aloja hablamos

Voz 3 25:38 nunca se sabe nunca se sabe oye gracias por todo lo que ha dado al fútbol ya sigue mucho a partir de ahora veremos lo que les sigue dando Julio Baptista desde un banquillo desde un micrófono hoy ha terminado el jugador pero empieza el entrenador el comentarista pero siempre ligado al fútbol porque es que eso

Voz 6 25:52 es muy difícil de gusanillo el fútbol es imposible ya estuviste visten

Voz 3 25:56 ya en la casa de Brasil me gusta también allí te acuerdas Manel homenaje a que hicimos con toda la casa de horas y lleno de sí

Voz 1375 26:04 yo ya está aquí el día que dice adiós al fútbol como jugador

Voz 7 26:08 gracias muchas gracias encantadísima o participar contigo me siento muy agosto la verdad es que muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a hablar un poquito con porvenir

Voz 1375 26:18 ya tu familia que están por aquí también la bestia o un lío aunque te has

Voz 3 26:23 vamos Ávila a veces no nada de este holding mira yo lo dejo para la gente de las calles pasa todos de nuevo para la gente del fútbol la Bestia Baptista gracias mucha suerte no es seguro que nos veremos no sé dónde ni cuándo pero no veremos

Voz 9 26:40 es uno de los cinco que se me ha hecho el debate de los jueves ya están llamando han quemado el teléfono el novecientos cien ochocientos

Voz 1375 26:45 a quién ficharía a Neymar o en va P Antonio Romero Jesús Gallego Jordi Martí Mario Torrejón tú que estás ya llamando al teléfono

Voz 0458 31:04 pues están ya preparados Antonio Romero Jesús Gallego Jordi Martí Mario Torrejón pero antes rápidamente un apunte de los dos equipos que van a jugar en cuarenta y ocho horas a la final de la Copa del Rey en Carrusel Deportivo el sábado desde las nueve con Dani Garrido todo el mega equipazo de comentaristas de la SER para ver quién es el campeón de Copa así que última hora del Barça está por ahí Adrià Albets hola daría muy buenas tardes estaba hola Santiago hay muy buena por muy buenas muy buenas última hora del Barça

Voz 0239 31:33 Coutinho entrenado con el grupo va a llegar se echó parte del entrenamiento también con el grupo se espera que llegue en el Barça se han puesto en modo arenga e mañana sale Messi hablar a las cinco de la tarde es la primera rueda de prensa de Messi en cuatro años no salía desde las semifinales de Champions de dos mil quince que jugó contra el Bayern de Múnich también sale Gerard Piqué a su lado

Voz 0458 31:55 acompañar a Ernesto de cuatro años de la última rueda de prensa

Voz 1375 31:58 sí

Voz 27 31:59 sí sí sí sí salió a contra programará

Voz 0458 32:01 Pep Guardiola voy le voy a a la voy a grabar vaya

Voz 1415 32:04 Ana

Voz 1375 32:06 todos porque creo que es un documento que es increíble

Voz 3 32:08 hace cuatro años tan pronto pero bonitas no son tengo tengo que ponerlo pues algunas ese a todo

Voz 1375 32:15 es la grabo Ovalle decías perdón ya hay

Voz 4 32:18 expectación porque en el club ha puesto limitaciones de acreditaciones dato vendido todo

Voz 0458 32:23 sí sí sí sí sí Ingesa

Voz 4 32:25 la Piqué Jose Leo Messi sale Valverde lógicamente yo hoy ha salido el presidente Josep María Bartomeu que ha dicho que hay que darle valor a la liga ya la Copa ya vuelto vamos

Voz 0458 32:36 darle públicamente su apoyo a Valverde

Voz 4 32:38 escucharle

Voz 1415 32:39 huy puso también en valor quiero poner también en valor a alguien que de manera discreta con respeto desde la inteligencia está ayudando a nuestro equipo con la incorporación progresiva de nuevos jugadores y también de los valores me refiero a Ernesto Valverde en el que confiamos plenamente plenamente

Voz 4 32:56 el equipo va a viajar el sábado el mismo día de partido va haber tifo antes del partido fan son habilitada por lo tanto todo preparado a espera de lo que diga mañana cuatro años después

Voz 3 33:06 es Leo Messi fíjate cómo será que es que Messi eclipsa todo que es que habla también Piqué pero Cassini reparamos en que habla habla Piqué decimos habla Piqué pero de mañana

Voz 1375 33:16 Piqué Messi esta mañana Santiago haya un abrazo un abrazo Chao en Valencia el ambientazo ido ira de los días grandes así despedían al equipo

Voz 28 33:34 mientras los jugadores de su Viana

Voz 0458 33:36 el autobús que les ha trasladado ya Sevilla una riada de aficionados diciendo Mestalla quiere la Copa Pedro Morata hola hola qué tal Manu buena noche sí porque

Voz 29 33:45 sí porque no han podido más porque querían acercarse al último entrenamiento lo que pasa es que el el Valencia quería hacerlo con con discreción probar cosas pero ya querían adherido a la ciudad deportiva de de Paterna y haber hecho lo que han hecho en en el aeropuerto despedir al equipo con con todos los honores para ver si once años después el Valencia puede volver a atraer título a a Mestalla el Valencia ha viajado a Jerez donde se han quedado concentrados a ochenta kilómetros aproximadamente de Sevilla lo han hecho después del entrenamiento ha viajado hasta Jerez incluso Cheryshev con muletas que termina sucesión y en realidad tiene que volver al Villarreal pero forma parte de la plantilla del Valencia y ha querido Marcelino que esté con el resto de sus compañeros ir mañana a partir de las seis de la tarde también van a comparecer lo van a hacer en Jerez en el hotel de concentración del Valencia el entrenador del Valencia Marcelino Jaume Domenech el portero de la Copa Dani Parejo el capitán y en el día de hoy mano humana

Voz 9 34:43 vamos ya estamos con con las dudas de las de la ley

Voz 29 34:47 alineación puede poner Marcelino para tratar de ganar la final de la Copa hizo bueno hay en este momento una opción que pudiera jugar Copeland en banda

Voz 0458 34:56 o sea para tapar esa banda izquierda de Jordi

Voz 29 34:58 Alba en vez de de jugar Carlos Soler es una opción falta saber si estará con novia en el inicio yo creo que contó un partido inicio y lo normal es que fue Koke lana al lado de Parejo pero vamos a ver tras una acción que se maneja y la otra es averiguar si va a jugar al lado de Rodrigo Gameiro o mina porque yo creo que el resto de los de los jugadores están claros que son los de los onces habituales

Voz 0458 35:19 mañana Morata adiós al partido que vamos a vivir el

Voz 3 35:22 pero repito en la final de la Copa con un gran Carrusel deportivo la hay cinco hay sintonía de debate no no hay sintonía debate

Voz 2 35:28 pues está claro que es nueva

Voz 0458 35:36 Antonio Robertson lo diré tres años hola qué tal muy mal pese a todo está Jesús Gallego hola Gaye buenas noches está Jordi Martí en Barcelona a Jordi buenas noches y está Mario muy buenas pues nada enseguida empiezan los oyentes para debatir si tú tuvieras que decidir dónde se lo pregunta Juanfran se les pregunta Baptista y enseguida lo vamos a preguntar a los oyentes a quién ficharía a ella en papel a Neymar yo ficharía animar claramente sabe que no me quedo claro tú vas con yo yo voy con Jordi yo ficharía en papel Torrejón fondo Jordi funcionan como soy el último amistoso y te has tirado soy el único que cumplen somos dos

Voz 1501 36:18 ayer no hay palabras vale no yo digo que ficharía claramente animar por una razón muy sencilla porque creo que Neymar y lo dicho antes cuando estaba dando información no opinión ahora estoy opinando yo creo que es el único jugador que de verdad tiene el foco que tienen Messi y Cristiano en el mundo y creo que eso es lo que necesita el Real Madrid además de ser uno de los mejores jugadores del mundo claramente y demostrar lo que pasa en las últimas temporadas evidentemente ha tenido dos lesiones

Voz 6 36:39 de larga duración que lo han hecho en

Voz 1501 36:42 pues eso te interrumpir un poco la la la progresión deportiva

Voz 0458 36:45 ya pero me parece no no pero me parece que el Barcelona fue

Voz 1501 36:47 descomunal de hecho fue récord el traspaso al al

Voz 6 36:51 hago porque creo que tras Messi Cristiano están en mar sólo uno es que al final

Voz 0985 36:56 permíteme diga una cosa muy rápida que es que además el argumento quedado Julio Baptista que yo lo comparto plenamente es que al final quién te va a encajar mejor jamás

Voz 0239 37:05 ahí están los amigo de Neymar

Voz 0985 37:07 bueno creo oye pero al final lo que tenemos que versa secundarios los criterios futbolísticos es verdad una cosa el Real Madrid como Barcelona la mayoría de las veces se encuentra con equipos que encierran en el con líneas muy juntas con pocos espacios y a mínimo Marte encaja mejor es un jugador más versátil es un jugador que incluso en espacios reducidos la puede armar Jesús tú siempre ha sido un gran mirador de animar hoy se va a costar mucho defender lo contrario es que yo yo creo que que Neymar ha sufrido un proceso de deterioro en su juego ya en su profesionalidad más allá de las dos lesiones que le han impedido yo creo que que progresar si seguir creciendo creo que se ha crecido

Voz 0458 37:45 el como otra cualquiera si se ha metido en un

Voz 0985 37:47 el tema que desde ya de de marketing de protesta acaba eh yo acabo desde hace nada

Voz 0458 37:53 se ha ido de de París sin ir al último entrenamiento siempre siempre ha dicho que su combinado nacional Jesús esto siempre siempre lo hizo

Voz 0985 38:04 bueno pues pues yo no saber si eso es que lo de la hermana tú te acuerdas cumplen alarma bueno pues encima era ya hemos de la hermana que va a seguir cumpliendo año todos los años que vienen por detrás de era idea que va a ser otro líder

Voz 0458 38:15 que no hay duda

Voz 0985 38:17 o lo que es ir a la joven con más proyección en el mundo ahora mismo tiene veinte años ha metido treinta y ocho goles este año en en Gran Bretaña dice que quiere crecer que quiere seguir asumiendo retos yo creo que el el madridismo y Florentino soñar y ahora mismo con una línea de arriba que es Hazara en la izquierda en la derecha Benzema en el centro si es que lo quiere Zidane no hay ninguna duda yo creo que es lo mejor para el Madrid sería fichar ahora a yo yo digo otra cosa muy rápida

Voz 0239 38:45 a ser el mejor futbolista del mundo quiere tienes que querer ser el mejor futbolista del mundo que a mi me parece que tiene mala hace mucho tiempo que no quiere ser el mejor futbolista del mundo quiere ser una estrella de rock eso muy complicado creo también que me decía Mario Torrejón que el foco del Paris san Germain lo tienen eh

Voz 0985 39:00 no no no no lo tenía fútbol todo el mundo el mundo bueno yo creo que no no no no no yo yo creo que no tiene

Voz 4 39:07 el foco ni del París Saint Germain porque en las dos últimas temporadas el mejor

Voz 0239 39:11 el listado el Paris Anne Germaine de largo ha sido en a Neymar por circunstancias por mala suerte por lo que tú quieras en cuando ha venido la parte mollar de la temporada no fue el año pasado no esta tampoco esta temporada y luego III ya lo habéis comentado pero conviene recordárselo a todo la afición del Real Madrid también a la gente que manda en el Real Madrid la hermana va a cumplir años todas las temporadas y curiosamente coincide

Voz 0458 39:35 ellas siempre con los octavos a los cuartos de final de la Liga Camps el Real Madrid no ha tenido nunca la oportunidad Jordi de de de celebrar su cumpleaños en Madrid no ha trasladado Barcelona celebraron con rayas pero aquí en Madrid sobre

Voz 0985 39:49 os voy a contra la cosa esa ola hermana ya pasaba cuando tridente del Barcelona deslumbraba a medio mundo en el año dos mil quince

Voz 0458 39:56 Gemma qué tiempos cuando voy digo no era Messi os no no no no no Barcelona de me muy bien no el Barcelona del tridente luego

Voz 0985 40:06 la cosa digo Antonio el gran sueño nunca satisfecho de Florentino es animal eh pero que luego los dos cosas muy rápidas ver acuerdo en una cosa el problema eh de Neymar ha sido su padre que ha querido construir encima de la cabeza de un testigo al padre eh pero este error creo que lo va a cometer

Voz 0458 40:28 me has has Maduro no ya es otra cosa y luego aquí era muy jovencito cuando llegó

Voz 0985 40:33 quizás se ha contado visto en todos los sitios que una vez al año va va al vestuario del Barça tiene amigos allí

Voz 0458 40:39 no va a ver si no sé me domina que llegó todos tenemos amigos en por ejemplo en otras emisoras somos todos somos hermanos yo creo que eso no lo no lo no lo veo

Voz 0985 40:48 el mundo que si no que Neymar que quiere volver al Barça que echa de menos el Barça y tal y lo vamos a echar aquí en el Madrid no

Voz 0458 40:53 Eto'o ha dicho una cosa gallego que que hablas de la progresión

Voz 1501 40:56 que es jugar con más progresión en papel de J

Voz 0458 40:58 la edición no lo que veinte años activamente pero es que el Madrid para no

Voz 1501 41:02 proyección tiene otros lo que necesita son realidades

Voz 0458 41:04 en el fútbol ahora mismo es no perdona Cristiano Ronaldo Messi Neymar

Voz 0985 41:07 sí luego está todo lo tiene claro

Voz 0458 41:10 pero pero además porque si campeón del mundo empate del mundo es en papel no Neymar Mario que sí Gabriel campeón del mundo el hombre no te digo que no con Francia que si con Francia es una selección que ya porque ahora no

Voz 0985 41:20 ah porque hay más espacios Antonio tienes que entenderlo tú has contado Julio Baptista no fue lo mismo brillar cuando además la piel después oye hasta que es que cuanto más se va a encontrar pero que no es íntimo amigo de animar a su objetivo es una cosa el entrenador es francés se pero que que se llama Zinedine Zidane no se va a entender perfectamente con el otro chaval y con Neymar yo a Zidane es que no sé si yo les veo perfectamente

Voz 1501 41:49 para para concederle el buen camino de la profesional

Voz 30 41:52 claro sin ninguna duda el mejor final

Voz 0458 41:55 ni va a encajar perfectamente porque es un pelotero descomunal cosa que le encantaba es decir cuando a hablar de la MSN la MSN claro

Voz 0985 42:04 pero pero creo que ha llegado el momento ahora mismo es el momento de aparte que cuando una cosa viendo

Voz 0458 42:12 son las dos últimas temporadas en el fútbol el tren pasa es que Madrid tiene veinte años pero claro con veinte años tiene que mejorar todavía mucho para el jugador pues hasta que debe sentir que mucho muchos nosotros

Voz 0239 42:23 ellas empieza a deslizar la posibilidad de Neymar que siempre ha sido el bendecir capricho el capricho deportivos Lorena

Voz 0458 42:29 el estudio sí sí porque si no es favorito no capilla sería un después

Voz 0239 42:35 en el único al que pueden aspirar porque tienen claro que el jeque de elegir elige quedarse con el peino con eh

Voz 0458 42:40 bueno hay una esposa del equipo ha dicho que él cree que que quién puede salir es siempre efecto esto yo creo que el fichaje del Real Madrid claramente sobre todo a Maduro con experiencia que sabe perfectamente cómo está Neymar

Voz 0239 42:55 bate

Voz 0458 42:55 en cuanto a qué pasa que le costaría eso yo creo yo creo que no hombre no no Name ahora ahora mismo según este papel está inflando inflando Ifrán lo que habrá que pagarlo del traspaso más en Mapei la fecha más no te olvide Mario que parecía incluso para para

Voz 0239 43:10 querer ser para ser el número uno del fútbol primero tienes que querer

Voz 0458 43:13 neymar hace tiempo que yo creo que vale para ser el número uno de fútbol hay que demostrarlo hoy todavía en va P

Voz 1501 43:18 bueno os empezáis vosotros como se empeñar no lo ha demostrado no ha demostrado en mí estar por encima de Messi está por encima de Cristo

Voz 0458 43:24 no no si no está que es más ha sentado ese muchas veces que tengo repito ha tenido

Voz 1501 43:31 es lesiones importantes las en los últimos dos años que evidentemente era la han alejado de esos premios individual

Voz 0985 43:35 la gente no tres y la afición no ver la última

Voz 0458 43:38 ha salido todo lesiones toda la del Mundial de la

Voz 0985 43:40 la de la espalda tres ha tenido tres lesión en la afición del Bernabéu ganada animarle mira con colmillos llena antes es Bernabéu en sus me sabe mal tener que echar agua al vino pero tengo esto insisto insisto en la idea de que es más fácil que vengan Aimar que en papel cuidado con el Lennon siempre

Voz 31 44:01 Alberto buenas

Voz 0458 44:02 coches enfriarlo

Voz 3 44:04 que nervios que nervios que Mañas que mañana habla Messi

Voz 6 44:08 ya

Voz 32 44:09 hemos dado agravar para quedarse unos pasó del esquí

Voz 13 44:11 señor Háblame de donde es más

Voz 30 44:15 pues estoy camino hacia Valencia A vivir

Voz 6 44:18 de dónde ha salido de donde ha desde Zaragoza

Voz 30 44:20 Zaragoza Valencia que pensaba que era de Jerez no nos dejáramos pues nada de qué equipo es que se puede saben pues el más del Madrid muy bien tú

Voz 0458 44:29 a quién ficharía es Alberto

Voz 30 44:31 yo he de billetes lo pondría en el francés digamos por qué por qué pues porque mira para bailar salsa yo bailo para agosto Néstor estábamos que sabes el yo que ha visto la foto de hoy en el as de él pero de dónde has sacado donde lo visten ese muchacho

Voz 0458 44:51 bueno pero bueno hombre tampoco es el estilista que el Madrid fiche animar no ficharía el estilista

Voz 30 44:57 el que el nombre que no que no es futbolista que quiera que tenga hambre es el francés las pistas que viene a sólo le da igual ya a jugar que no jugar

Voz 0458 45:08 que bueno que he dicho entrenador cuidadito en viene uno así como madridista tuvieras que poner dinero o lo pone está en Babia

Voz 6 45:14 eh

Voz 0458 45:16 Alberto para en va claramente no hemos dicho que to hell ha dudado de la profesionalidad en papel y no la de animar por eso te digo que es el último eso que él no le ha dado permiso puede que el club haya deliberado por cierto para seguir entrenando no se van a una relación de brasier él no pero que es muy normal que sea yo no nos vamos a permiso para ser el último entrenamiento Fabra imprevisto a mí me da permiso para irme a Londres y me he enterado es culpa suya el uno cero para para gallego y gracias a Alberto Buen viaje para Valencia que camino de hola Oliver

Voz 30 46:00 vamos a ganar algunas aquí de dónde nos llama desde Gran Canaria tienen que me devuelve un bonito sino cómo ha ido

Voz 6 46:07 diga por allí fatal no lluvia

Voz 30 46:09 no no no no

Voz 6 46:12 viendo el Madrid eres solo no

Voz 30 46:14 esto de Las Palmas del Madrid pero esta sabe pues buena el Atlético de Madrid

Voz 3 46:19 eso sí un poco raro

Voz 30 46:21 todo tiene una gran desbandada este año lo pongo yo creo que por eso una mano como salida Aridane aquí

Voz 0458 46:27 no es bonito autóctonas

Voz 30 46:31 algo sí

Voz 1375 46:34 tú a quién ficharía a animar o en papel

Voz 30 46:36 esto qué es

Voz 6 46:39 pero

Voz 30 46:39 que viendo la cosa fue esto pues juventud y por los problemas que tienen más de que iba a la gente que trae detrás de todo

Voz 0458 46:47 es como que como es como que me da la sensación oyendo a todo es que como futbolista os gusta tal pero no sé si es que es mejor en el campo está muy bien pero que luego lo que os gusta menos lo de fuera

Voz 30 46:58 sí parece que leí solfeo el Barcelona Alice se une el apoyo que estaba con Messi con Luis Suárez ya al irse simplemente por dinero como quien dice lo que se cree pues no se vería más o menos cal casi lo mismo en el Madrid

Voz 6 47:14 ya sea que tú también pondría a la pasta para el papel

Voz 30 47:18 para ver

Voz 6 47:20 que poner buena pasta de Olivier bueno lo no Madrid bastante bastante ahora que pasar la gorrilla por ahí un abrazo a Gran Canaria ya Las Palmas adiós Oliver que adiós chao gracias por llamarnos y por escucharnos dos cero para Remedios gallego Antonio hola hola hola qué tal estás muy bien muy bien me alegro de donde nos llamas daño Valencia de Picanya Valencia mira pues ya está llegando Alberto el que iba en ruta

Voz 1375 47:47 sin ir es usted

Voz 30 47:49 yo soy madre yo pero se toda la vida