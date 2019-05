El Larguero: Entrevistas a Juanfran Torres y Julio Baptista (23/05/2019)

Voz 1 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero que pedazo de Larguero tenemos hoy que de visitas ilustres anoche estaba aquí Carlos Carvalho el presidente de los árbitros para hacer balance del primer año de bar y hoy tenemos doble visita en un rato a venir Julio Baptista la bestia o Julio desde que Joaquín ha sido bautizó

Voz 1375 00:55 y hablaremos con en el día en el que ha dicho que se retire que ahora quiere ser entrenador pero antes de que venga Julio Baptista y ya tenemos el placer de tener aquí a uno de los grandes de nuestro fútbol de esos tíos que todo el mundo lo quiere es del Atleti bueno ha dicho hoy vine como vikingo y me he ido como indio es un tío que hoy la despedida por cierto chapeau la despedida del Atlético de Madrid algo que deberían hacer así todos los clubes que deberían hacer así con todo los jugadores que están en después de unos años prestando el servicio que ha prestado Juanfran Atlético

Voz 2 01:25 Madrid digo

Voz 1375 01:26 en ese acto que ha sido precioso todos hemos ido todavía un poquito más de Juan Fraile hemos dicho gracias por lo buen futbolista que ha sido sobretodo por lo buen tipo que es eh podría decir algo malo del mero tendría que inventar Juanfran Torres muy buenas noches qué tal está

Voz 1187 01:43 eh muy bien sea un día muy especial la verdad que muy emocionado deportó aquí la verdad que que veo todo el cariño de la gente todo el respeto que me tienen de mucha gente también de vuestra profesión la verdad es que está siendo algo increíble para mí y algún día tenía que llegar ha llegado hoy pero estoy contento estoy feliz porque veo a la gente que que que me quiere que que me respeta Hay igual bueno estoy en un buen lugar aquí en pues a lo mejor se trajo algo más de mí que que que yo no soy perfecto ni mucho menos que va lo que pasa

Voz 4 02:26 digo que haya mensajes de periodistas positivos no

Voz 1187 02:28 no no no no no que gente de nuestra profesión te haya dicho

Voz 4 02:31 eh Juanfran

Voz 1187 02:32 no no me sorprende porque vosotros también soy soy persona así normales así como como lo soy yo de más allá de que cada uno tenemos una función en este mundo pero que que tengo personas muy conocida Si bueno habrá periodistas que que durante mi etapa pues hayan podido hablar por peor pero bueno eso es cosas de fútbol yo ya no tengo nada contra nadie y la verdad es que soy muy respetuoso oí bueno y vosotros los que os habéis portado también muy bien conmigo siempre y espero en algún momento ahora tenido como todo como todos han tenido oí eso no hay ningún problema vamos a hablar un ratito largo y con Juanfran ir de allí con

Voz 4 03:12 que el Martín Talavera está allí qué tal Manu bueno lo que es el que narra tus galopadas Ivor el Calderón unos años y ahora por el metropolitano está por aquí Pedro Fullana o la Pedro muy buenas es el que está siempre esperando con el inalámbrico en cuando acaba los partidos está por aquí Pablo Pinto ahora Pablo muy buena también comenta partidos y en la Cadena Ser del Atlético y que conoce bien también ese vestuario equipo es el año de la desbandada del Atlético de Madrid

Voz 1187 03:34 sí mucha salida Si salidas importantes no son salidas en todo eh normales Si bueno pero la la cuestión de todo esto es que que nos vamos unos Si vendrán otros eh eh aquí no hay nadie imprescindible hay que hemos dejado el gran legado pero pero bueno también se despiden el año casado oí ir este año hemos quedado segundos e por delante del Madrid hemos peleado con el Barça casi hasta el final e ir hubiésemos podido ir más en Champions sino sino unos llegas a ir tan mal partido como salió en Turín hemos ganado la Supercopa de Europa al Madrid a principio de temporada hay parecía que que que no había que que Gaby se iba dejaban un vacío tremendo que lo deja era uno esto demuestra el capitán eh eh era el alma del equipo el que más corría el que más pegada el que más fuerza transmitía sí ya hemos sabido suplir Rey estoy convencido de que el Atlético de Madrid el año que viene con Koke al mando que es nuestro capitán ahora es lo que costó la la gorra capitán no sé si te pitan ya hay Isaba rodea de Oblak de Saúl Jiménez el año que viene estoy seguro de que vamos a hacer un gran año al Atleti y ojalá volvamos a salir campeones

Voz 4 04:51 lo pague esas salidas de las que hablaba se han ido produciendo casi con cuentagotas no se va a Gabi se va Thiago antes luego se va Torres pero este año además de esos que se han ido yendo poco a poco llevas tú seguramente se vaya P Se va Lucas a Griezmann Rodrigo determina sin que sean y bueno ni malo porque no lo sabemos pero tiene la sensación desde tu punto Juanfran eh que termina la primera

Voz 1375 05:16 tapa de la era el Cholo y que empieza otra etapa en la era chulo

Voz 1187 05:21 esa es la realidad y tú lo acabas de decir muy bien aquí nadie tiene una bola de cristal y nadie sabe el futuro oí a mio todos estos agoreros au o como se llame agoreros perdón sí que que que que dicen no se va el Atlético de Madrid que se va a hundir el barco que se han ido los fuertes que los del Cholo por eso porque eh mal está que hay jugadores que llevan muchos años jugadores fuertes que iban a venir seguro porque el club hacer un gran trabajo y el míster vas a saber llevar los por el mejor camino para que para para hacer un gran equipo yo confío plenamente en que el año que viene va a ser un año veo difícil pero a la vez puede ser un año también en muy bonito porque eh no hay nada que perder y todo que ganar porque se han ido jugadores importantes pero bueno venir otros Si hay que ser positivos y pensar que el año que viene vas va a ser un gran año para Atlético de Madrid ya sabes a dónde te vas y te lo digo me he anotado somos si sabes en sí no ocultó

Voz 5 06:17 pero nadie otra vez sin ocultándose recrearte la primera de había creído ya según no

Voz 1187 06:23 decir que que cosas sobre la mesa Hay

Voz 1375 06:26 donde ya estoy sopesando de fuera

Voz 1187 06:28 sí porque en España no no en España no sé que seguro España aseguró que no

Voz 4 06:31 te tira más hacia la derecha de España hacia el Oriente

Voz 6 06:34 mira médicas o más a la izquierda Asia o así

Voz 4 06:37 además ha hecho más a la izquierda americana en todos los lados

Voz 1187 06:39 la verdad los dos sitios ahí tengo varias cosas y estoy seguro que ahora también con mi despedida o con Mi haber dicho adiós muchos equipos también dirán oye pues eh Juanfran lo mejor estaría dispuesto a venir aquí vamos a hablar con él vamos a hablar con sus representantes van a salir cosas más cosas seguro y las voy a pensar tranquilamente porque es es algo importante para mí osea no dejó el Atlético de Madrid aquí para para para irme a cualquier lado donde quiera

Voz 4 07:05 lo primero que no te jubilados como futbolistas la ganadería de Madrid sigue jugando tienes treinta hay cuatro e hidratación a seguir jugando dos años tres Bar de años más

Voz 1187 07:14 ese también ha sido un poco mi motivo de de dejar al Atlético de Madrid porque yo siempre pensaba años atrás tres de hemeroteca tal hasta aquí sólo lo habéis escuchado muchas veces que quería el Atlético de Madrid lo he dicho mil veces

Voz 4 07:27 me gustaría lo dijiste creo que hace unos meses bien pero el año no me acuerdo si pero durante este año vividos

Voz 1187 07:32 situaciones que que también más va va sintiendo en casa va sintiendo también en el equipo sí claro acabado no de una forma fuerte jugando con la confianza del míster y luego lo piensas luego en casa yo he estado estado yo solo sin sin nadie lo el lo ha meditado mucho yo quiero irme al Atlético así que la gente me recuerde su último recuerdo de Juan gran jugando haciéndolo bien corriendo la banda dando asiste

Voz 1375 08:01 yo no quería es que el aficionado atlético te recordará como un suplente conviene ver viéndote en el banquillo no tenías miedo a que pudiera pasar eso

Voz 7 08:08 no bueno lo visto que no te gustaba si no me

Voz 1187 08:11 estaba pero más que suplente yo soy cuando he tenido que está suple a muerte con el entrenador y ahí sí tenía que jugaron minuto iba a dejarme la vida como se jugó los noventa sí pero no quería que que mi carrera acabara decayendo aquí Nico Madrid verme en una situación que a mí no me gusta que los aficionado me vieran no me dieran bien físicamente no me vieran bien eh estando gusto estando feliz yo necesito estar feliz de estar agusto y luego lo piensa lo lo pensé viene dije yo creo que este es el momento eh la gente lo va a respetar me va a entender por qué me he dejado la vida aquí o sea no puedo dar más al Atlético de Madrid lo que he es imposible no puedo dar más porque eran veinticuatro horas durante ocho años y medio que he estado aquí no puedo no puedo dar más eh mi familia es mi casa pero pienso era un momento eh bueno para la paz marcharme en porque me encuentro fuerte porque me quedan años de fútbol aquí porque quiero vivir una experiencia fuera Hay que allá donde vaya voy a competir me voy a dejar la vida también y ahí espero que me quieran donde vaya eh con como han querido aquí que va a ser difícil pero quería irme así con esa sensación sólo pensé no se día mi casa

Voz 4 09:20 así lo viste claro no sé

Voz 1187 09:22 eso una me vino a la cabeza ahí es algo que que que enseguida me me entró por el coraje

Voz 4 09:28 dejó las dudas no sé si porque siempre

Voz 1187 09:30 tenía la duda siempre estás ahí con dudas que es el míster cuenta más cuenta menos pero no quieren que siga un año más pero pero tú es no sé si me veo yo con fuerzas para para

Voz 4 09:40 o sea que no es un problema de que lo que te ofrecían no te ha convencido a sin problema que tú querías terminar contra el Athletic

Voz 1187 09:44 no me ofrecían un año más con las mismas condiciones son espectaculares no es que tengo desde hace unos años Hay que les doy las gracias al Atlético a Miguel Ángel a al presi ha al míster por por por por si quieres seguir confiando mi luego después de eso pues por no respetar mi mi decisión y fan que está fenomenal y que te apoyamos regatear

Voz 4 10:07 muy bien ahora ya empezamos a preguntar dónde regateado muy bien lo del futuro pero no no has dicho no si tengo cosas ahí pero sólo por dos a pleno no te puedo decir ya acoge ya lo sé por favor no no no no no no por favor no no seré yo quién día dónde vas a ir pero te ves por ejemplo cuando en Qatar como Gabi

Voz 1187 10:22 y y si surgiera se más ojalá fuese de pin junto a él si el me ha hablado muy bien de de todo es un así

Voz 4 10:32 te te quiero te veo menos en Qatar es si puedes no

Voz 1187 10:34 situación diferente porque es una competición diferente pero me veo en cualquier lado y que mi familia esté feliz claro entonces yo todas las cosas que estoy sopesando en email de Atlético de Madrid teniendo esta oferta no teniendo nada sea para que veas que es que no Kike incluso diría tenerles respeto al Atlético de Madrid es decir me han me voy al Athletic con quien tengo una cosa mejor de más dinero en cualquier lado no

Voz 4 10:58 bueno pero si tienes ofertas si a lo mejor

Voz 1187 11:00 hay alguna oferta que no es eh eh que gano menos que en el Atlético de Madrid es un tema de de aunar un poco varias situaciones y que a me me gusten oí que a mi familia está

Voz 4 11:12 te ha dicho el otro Torres vente Japón conmigo pero lo ha propuesto

Voz 1187 11:16 eh sí se bueno

Voz 4 11:18 tirando los tejos no me te paga estoy aquí yo solo

Voz 1187 11:21 no y Fernando todo lo que sea estarán juntos a ver me quiere mucho eh pero buena fiesta lo conté lo contemplas si también lo contemplo si si contemplo cualquier situación que teme pueda a mí ilusionar Iker a mi familia le gusta así que estamos abiertos un poco a los toca

Voz 4 11:39 juntos en Japón su pues es tremendo irá última

Voz 1375 11:42 la mayor lo que me atrae Estados Unidos también pero

Voz 1187 11:45 lo que me pregunta es esa extremas su fin

Voz 6 11:48 mira te voy a preguntar a Tailandia no bastaría

Voz 8 11:50 a conventos la pregunta Talavera Pedro ya Pablo

Voz 1375 11:55 en la Liga Estados Unidos

Voz 1187 11:58 en la verdad es que quiero ir una experiencia

Voz 1375 12:01 no para la familia también aprendes inglés está sí también

Voz 1187 12:04 ambos vas un poco bien encaminado por todos tal la verdad es que me gusta todo por el tema de de que sea una experiencia vital para mí ahora los niños para mi familia hay aquí y allá donde vaya que el equipo sepa también que no voy aquí a pasear

Voz 4 12:20 podríamos incluso afinar un poco más ya entonces eh

Voz 5 12:24 Nueva York Los Ángeles

Voz 4 12:27 bueno veremos a ver lo que depara el futuro de Juanfran que se ha ganado por supuesto derecho a elegir el momento de decir adiós al Atlético de Madrid y el derecho a elegir dónde va a jugar que sigue jugando eh no no se jubila todavía tenemos a Juanfran para para unos años más y luego ahora le preguntaremos lo que va a hacer cuando deje de ser futbolista y seguro que también lo tiene en la cabeza porque este eh la cabeza tiene muchas cosas ricas casi todas buenas general de digo tienen en la cabeza hablamos de eso además te cuento que luego estaremos hablando de lo de Mapei de Neymar que va a venir Julio Baptista que ya te ya os he dicho que

Voz 1375 13:00 lo que ha dicho hoy Tusell el entrenador del Paris Anne Germaine no sé si deja muy tranquilos a los aficionados del equipo

Voz 4 13:05 sino con respecto al futuro de sus dos cracks abre

Voz 1375 13:08 no acaba esa historia

Voz 9 13:10 y a todo esto el Madrid agazapado

Voz 1375 13:18 con la mano levantada así como que ha pedido turno si pasa algo aquí estoy yo nueva incordiar no va a molestar no va a entrometerse eh yendo por la espalda de alquiler pero ahí está preparada para lo que pueda hacer lo que pueda pasar lo ha dicho hoy Tusell el técnico el PSD garantizar que van a estar los dos el año que viene en París pueden pasar muchas cosas ha dicho en el mundo del fútbol y luego le ha pegado un rejonazo a a invadir por su profesionalidad ha reconocido de Neymar que está en Brasil sin su permiso pinta bien la cosa eh la verdad que pinta bien a quién ficharía estuvieron dos Si pudieras fichar a empapelan Neymar para qué te vas del Atleti le dirías a Miguel Ángel a este oeste que te pide consejo

Voz 1187 13:58 eh Griezmann igual dicen pues vamos a poner es que son muy buenos los dos ya los que es creo uno a uno no me podía enfrentar a Maté no por por porque no hemos ha sido pero claro a Neymar lo lo he sufrido en esos monísimo cualquiera de los dos lo soy María horarios son dos dos pepino de dicen no si me dicen I E el director deportivo sí eh por

Voz 3 14:29 analizando la situación López pues luego vamos a hablar también

Voz 4 14:34 las doce menos cuarto una menos en Canarias estamos con Juanfran Torres me está haciendo unas señas y Álvaro Benito que el coche no que tienen

Voz 10 14:42 yo he arrancado en doble fila

Voz 5 14:44 consumen este coso me poco este no consumen a tirado

Voz 11 14:47 en Volkswagen tiene una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiado con cincuenta comisiones del tres por ciento de quinientos cincuenta y cuatro euros centrado de dicho con cincuenta y ocho coma cincuenta y nueve coma veintisiete por ciento a final de doce mil ochocientos ochenta y siete coma siete euros conoció de mayo de dos mil diecinueve información cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un buen por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años horas

Voz 4 15:15 pues nada con el Wolkswagen nos ponemos en marcha con Juanfran Torres por cierto ese debate esa pregunta que hecho a Juanfran la vamos a hacer en un ratito aquí todos los jueves en el debate de los jueves de Larguero allí ficha tú que no estás oyendo si fueras director deportivo como Juanfran o como aficionado como lo que te dé la gana del Madrid o del equipo que sea a quién ficharía si te dieran a elegir a Neymar o en Babe novecientos cien ochocientos teléfono gratuito al que puede llamar ya están ahí preparados ya Héctor González Javi Blanco hemos podido

Voz 5 15:42 fuerzas ya está ya está ya está novecientos cien ochocientos teléfono gratuito para participar en el debate de la piel

Voz 4 15:49 la tenemos que ir a echarle una mano y ahora me parece que va a estar calentito el debate con Romero con Gallego con Jordi Martí y con Mario Torrejón bueno he visto que no te has emocionado bueno que te has emocionado pero que has podido aguantar no Gran Vía un día duro

Voz 1187 16:03 si te lo he dicho antes un poco por detrás de un micrófono al eran poco quería transmitir tanto y agradecer tan todo todos los rojiblancos a a al club a mi familia hay transmitir un poco todo lo que he sentido estos años aquí y claro si te emocionas mucho pues eh no no al final no cargos de de transmitirlo porque porque te salen se siente forma algo y que no te deja expresar todo lo que lo que sientes di yo nada de hecho he estado más estábamos osea ha sido peor que que con un partido que ha estado fuerte me me me he concentrado bien para para mí

Voz 1375 16:46 lo que rompieran no sí pero que

Voz 1187 16:48 ha demostrado sentimiento sin sin haber sin haber hablado mucho de luego llorado muchas situaciones mi vida Hay yo en mi casa hay que ir e ir por varios situaciones pero que que hoy quería estar fuerte y ir expresar todo porque cuando estás así fuerte pues expresarlo todo más con más tranquilidad allí a pesar de mejor

Voz 4 17:11 después se te ha escapado alguna línea cuando ha terminado la actriz atascado sólo un rato estar solo

Voz 1187 17:16 tampoco hay con lo de mi papá sí que te he visto que como ese gustado que que hubiese podido estar que falleció al poco tiempo de estar yo en el Atleti y luego cuando vista Oliver enfrente estaba la Daniel hacer eh sentado pues pues que lo está pasando mal porque dejamos el Atlético de Madrid porque dejamos la ciudad de él está en el benjamín del Atleti con sus amigos del Atlético uno entrenadores que les quiere mucho aquí él es pura Atlético sábado es también ex de Osasuna pues yo nací aquí lo recuerdo estará contento con el si estamos bordeando ahora verdad hay hombre está pendiente cuando estaba a punto de huir y todo yo también por supuesto e Hilario has visto sí sí me quebraba no pero ahora el arte aunque sí es normal que yo les aquí seis no son muchas emociones pero bueno para está o ha estado fuerte y que ya ha expresado todo lo que quería expresar oí

Voz 12 18:10 ha estado bien

Voz 4 18:13 pero dónde está muy bien arropado además Talavera e Fullana hay Pablo porque hay algunos jugadores ya de vacaciones el Cholo Simeone estaba también fuera que es no no no estaba en el en el acto hasta el Mono Burgos no hasta el profe Ortega tampoco chulo y algunos estaban ya fuera pero hasta el núcleo duro de esta plantilla y algunos incluso a mí me ha llamado la atención

Voz 13 18:29 la a Raúl García por ejemplo no que de otro club oí que venga y que venga al acto cabe y Gabi Tiago eh Juan Vizcaíno que era un nombre

Voz 1576 18:39 muy importante y luego en los que no han estado pero operan he querido estar atrae de un mensaje jugador muy importantes como el Guaje Villa como Fernando Torres como Radamel Falcao García lloré cuando uno eso lo tiene que llenar no Juan cuando han pasado muchos jugadores han pasado de muchísimo nivel te sigue en recordando y sigue siendo importante me imagino que uno cuando se quedan son momentos de soledad que decía Manu pues tiene que hacer la reflexión de que algo bueno ha pasado

Voz 1187 19:07 sí sí ya algo bueno ha tenido que hacer para para que tanta gente me me quiere a mí me respete que todos los que han salido ahí también les quiero mucho y le respeto no son gente muy importante para mí es que hemos vivido todo muchos estos mucho estos años lo lo lo he dicho varias veces en varios sitios y lo digo ahora es que ha habido magia estos años aquí en el Atlético de Madrid ha sido algo especial hemos repuntado el club que que que has notado en una situación muy muy buena hace ocho nueve años que veníamos de de muchos años sin ganar un título desde el doblete y bueno luego se ganó ahí empezó un poco antes de que llegara yo ganamos la la Europa League y la Supercopa Quique pero realmente lo que hemos creado estos años ha sido algo excepcional hemos dejado al Atlético de Madrid sabes para competir con con Madrid Barça para competir con los mejores de Europa en a un nivel muy alto ahora hay que seguir manteniéndolo estoy convencido de que lo vamos a seguir manteniendo pero todo lo que hemos quedado estos años ha sido lo va a recordar todo el mundo eh y cada vez que que me de la gente leyenda que eso me llena de orgullo veo que la gente se da cuenta de la trascendencia que no es otro que lo vamos le vamos a dar mucha más importancia dentro de muchos años seguro pero que que la gente lo tiene muy reciente y lo de hoy los vi yo de todo el Guaje niño mis compañeros espectacular Mario Suárez no está muy bien sí sí de Mario que que que que lo vi con el Rayo lo siento mucho ha tenido ese descenso con el Rayo pero de que es un plazo de Hong increíble que está para jugar al máximo nivel lo ha demostrado en su está de de China y lo mejor ha sido no esto no lo sabe casi nadie pero cuando he entrado que me han hecho la sorpresa e antes de ir al despacho a hablar con Miguel y con Andrea que querían antes de hablar con digo antes desde del acto su subido al despacho ahí antes de subir al despacho pasas por todo por todas las oficinas de Atlético Madrid y no sé cuántas dos doscientas personas trabajando y me han hecho un pasillo son pasillo todos aplaudiendo buenos de bueno el ascensor que subido hasta pasando todas las oficinas que son grandísimas que son preciosas como han quedado en el Wanda hasta el despacho de Miguel todos aplaudiendo me me cae el alma de ver que los trabajadores sabes me quiere me respetan esa situación ya ha empezado el día ya la despedida

Voz 4 21:36 empezó bien incrementaría duro y en ese pasillo que has hecho por las instalaciones y las oficinas del club te visualizan dentro de un tiempo trabajando tu ahí

Voz 1187 21:44 sí sí sí sí me veo y mi Miguel sabe también es muy fácil ahora hablarlo de fueron lo sabes porque nunca sabemos lo qué va a pasar de aquí nadie tiene una bola de cristal no sabemos lo que va a pasar de aquí a unos años pasar no sé tres mil cosas y muchas situaciones diferentes eh nada al principio de temporada iba a pensar que hasta hoy no es que no no no te lo planteas Si claro

Voz 4 22:08 por estar aquí anunciando tu renovación por sí

Voz 1187 22:10 otra situación pero que que que que en su día la pensando que cuando llegue en el futuro que quiero ser director deportivo pues pues bueno aún quedan unos cuantos años para eso pero sí que dice visualizan un poco el futuro que tengo esté Gabi cerca que esté Fernando cerca de Raúl Cercas es que que toda esa gente que que que hemos dado tanto aquí en Atlético de Madrid tantos años que que que no no se queda ahí que podemos seguir dándole en el futuro cuando dentro de equis años dejemos al fútbol podamos ayudar al Atlético de Madrid porque si algo tenemos todos en común es que tenemos corazón rojiblanco y que todos queremos ayudar en Madrid como hemos leído en el campo post algún día en el futuro seguro The hay algo que me dice que algún día daremos fuera del campo es decir que un día veremos ha frenado Torres el presidente Juanfran Torres director deportivo llega hoy como entrenador a qué suena muy bonito es algo precioso pero en mejor estado todos ahí en el paro yo qué sé o queremos eso el Atlético Madrid ojalá yo yo ojalá el míster sigue aquí no se queda años más que que le vaya todo bien que le deseo lo mejor porque lo sabe no sólo lo digo por vender humo lo sabe de corazón y ojalá aquí el Atlético junto con él pues siga creciendo lo siga todos los años compitiendo al máximo nivel y pienso que lo puedo hacer perfectamente y bueno pues a lo mejor tenemos que operar más años au au por varias situaciones que que no se sabe es un poco pero que sí que te vas un poco sí que vas un poco visualizando la situación volviendo a la despedida yo quiero saber que tiene Juanfran que no tiene otros para que Miguel Ángel Gil haya querido estar con lo poco que les gustan los actos está emocionado y casi se ve que ahora la voz hablan en público que Raúl García Gabi vengan desde donde hayan venido cada uno que tan querido hacer vídeos el Guaje Fer que tiene Juanfran para que todo el mundo sabía volcado es que soy una persona normal dentro es lo más normal posible que la gente me vea un tío transparente un tío normal de cariñoso eh con unos buenos valores y tú me conoces bien ahí Isabel es que no me gusta no me gusta mucho la parafernalia no me gusta ser el centro de Atenas John a un tío normal hay ya a lo mejor en esa normalidad pues le gusta a la gente ahora otra gente que es esta es tonto porque aquí hay de todo y no no les gusta a todo el mundo pero intento ser un tío normal intento inculcar eso a mis hijos que sean buenas personas bueno gente que eso es lo primero y luego viene todo lo demás y bueno es algo Essex un cariño que que cabido Mutu oí lo de Miguel Ángel es algo especial porque Eli Suso García Pitarch que tengo una llamada pendiente con él que le tengo que llamar que que quería que estuviera pero no

Voz 4 24:52 los estará escuchando que nos escucha mucha anoche que ya había que venías

Voz 1187 24:55 les estoy muy le estoy muy agradecido por porque en su día Eli Miguel Ángel confiaron en mí ya había varios creo que estaba Callejón eh no sé si Lafita Del Moral y estaba yo claro cuando tú vas a firmara un extremo derecho de hay dos Mao pues tienes varias opciones esto es así eh todo todos los equipos todos directores deportivos manejan estas situaciones hay apostaron por mí con todos esos jugadores que pasa más gente que no apuestan por mí yo a lo mejor no estaría aquí no hubiese vivido todo lo que vida Atlético de Madrid es que estoy muy agradecido con las personas que han confiado en mí pienso que que es de bien nacidos ha decidido oí llegar a decirle a la gente hay Miguel Ángel Miguel Ángel di su incluso fueron los primeros que dijeron no esté para Atlético de Madrid me has vivido la mejor década de te ha tocado la mejor década de la Historia

Voz 3 25:47 prácticamente sí para mí sí

Voz 1187 25:49 bueno ves seis historia que tengan a Adelardo es ganas de ver el doblete ves pero es que no sé algo

Voz 4 25:57 hablamos salto no las si algo me hice en la EPO

Voz 1187 26:00 ahora que estamos eh que el Atlético de Madrid estos años no se están las mejores de vosotros habéis visto más un poquito sólo un poco más

Voz 4 26:08 pero es que yo tampoco mucho y el Atlético dejó de ser un agente al popas siempre por el Cholo

Voz 1187 26:18 sí por el Cholo por sus jugadores que entre todos formamos algo muy especial unos creímos creímos eh uno en el otro esto es como sabes eh

Voz 4 26:31 se contraste es el discurso del Cholo y el compró vuestra

Voz 1187 26:34 el oficio nuestra forma de de de a seguirle y yo creo que eso del pupas Tico de Madrid se acabó para realmente de verdad lo he dicho porque está en un momento especial Se acabó el día que ganamos la Copa del Rey en en el campo el Real Madrid Hayes acabó porque ahí pasaron catorce años desde que no le ganamos luego hemos jugado finales con rayos en el futuro hemos perdido muy ganado aquí pero yo creo que sí ese es un hay un punto de inflexión ahí sabes porque ahí nosotros nos creímos que que hay que podíamos volver a hacer el Atlético Madrid históricamente que compite con Madrid Barça sí a partir de ahí antes ganamos dos Europa Ali una Supercopa pero al año siguiente ganamos la Liga jugamos la final de Champions al año siguiente volvimos a estar ahí osea que no hemos bajado de ese listón yo creo que ahí hay un punto de inflexión en en este partido como en el Bernabéu ganándole el eterno rival y a la gente diciendo hemos vuelto es un poco lo de Germán cuando tal cuando salía de la alcantarilla no pero pero pero bien pero más a lo más a lo más a lo bestia lo a lo a lo voy a empezar a ganar títulos y a sentirte importante ya que que dijera no a lo mejor equipo de la capital este año a lo mejor históricamente el Madrid sí tiene más Champions más ligas todo lo que tú quieras pero estos años

Voz 4 27:56 sólo en el Bernabéu la pancarta

Voz 1187 27:58 no hay busca equipo digno no era Bellvey verdad equipo no para el derbi no perdón pico no en él no yo creo que no porque eh al final un rival digno para ver vídeo

Voz 4 28:09 centenar apunta Javi Blanco perdón once eso es lo que decía

Voz 1187 28:11 animal digno para derbi bueno pues lo encontraron que luego que lo ha si otros enfrentamientos importantes lo sabéis finales de Champions allí finales de supercopas finales de in hizo una Nos han ganado y otro les hemos ganado pero está claro que que no nos picó pero pero yo creo que la gente a partir de ahí dijo a San pancarta ya no se pone más sabes si la gente sólo ha empezado a creer y empezó a decir ahora a lo mejor somos nosotros un año podrán ser ellos mejores pero traer al siguiente año somos nosotros mejores no hay una gente pues hubo Esquire le llena de orgullo porque aquí en la capital hay hay una rivalidad

Voz 3 28:48 la tremenda yo lo vivido de de las dos partes decías que antes

Voz 13 28:54 ese momento del de la de la Copa del Rey Brandes te decía una cosa bueno al empezar

Voz 14 28:57 lo de llegue siendo vikingo termina

Voz 1576 29:00 me voy siendo indio cuando la final de la Copa de Europa perdáis en penaltis tú mandas uno al al palo derecho de la portería del Madrid sin embargo un jugador que había tenido de que tenía procedencia del Real Madrid que la afición a partir de ese día no sé si hay un punto de inflexión con la grada porque te quiere más que nunca se acaba tu camiseta las existencias en las las tiendas es la más vendida después de aquel día no sé si aquel día cambio algo en en la afición de Atlético de Madrid

Voz 1187 29:30 si sigue cambio porque me querían a partir de ese día me querían más fue algo muy bonito porque vienes de perder un partido en el tema es que también a lo mejor el aficionado Atlético de Madrid eh no se centran a lo mejor en ese es sólo penalti que en las a una parte fallo falló uno lo mandó al larguero e ir luego dio el pase del gol a Carrasco de nuestro mundo y el pase de gol ahí no llegamos la prórroga no llegamos a nada

Voz 15 29:58 eh ya penaltis tampoco es decir

Voz 1187 30:01 fue un momento puntual que qué es desgracia de de tener un fallo en un penalti cómo lo puede tener cualquiera la gente yo sentía algo especial con con la gente en ese momento porque era nuestra segunda al final de Champions que no hubiéramos podido ganar la gente yo creo que sintió algo especial a mí es ir mira es que este chico eh ya podrá hacer lo que sea pero es que es lo que queremos es que se deja la vida por el Atlético de Madrid Illes vi eso yo creo que la gente lo de verdad de verdad de verdad lo sentía antes pero lo a sentir mucho más de después de aquella final tenemos

Voz 5 30:38 te recordarán con esa frase retirar tirar la disco y seguimos pero te gustaría que los atléticos te recordaran como el tío que se dejó la piel por el Atlético Madrid por encima de cualquier otra cosa

Voz 1187 30:46 sí sí sí porque es la es la verdad y mi familia lo saben los más cercanos lo saben todos los que me han visto lo visto todos los días de entrenar allí todos los días todos los partidos me ha seguido desde que empecé aquí aquí todos los que me conocéis un poco sabéis que mi forma de ser y no había otra que quién no fuese dejarme la vida por el Atleti indica la gente me lo me lo reconociera

Voz 4 31:11 te vamos a preguntar por Griezmann

Voz 1187 31:13 por qué nos puedes contar y hablamos

Voz 4 31:15 crisis hablamos a ver si no pues aclarará algo porque estamos estamos es que no sabemos dónde va ir ha dicho hubiese va del Atlético madre mía ahora le preguntamos a Juanfran y por más cosas doce y uno estamos con el jugador del Atlético Madrid

Voz 5 31:26 dicho que Se marcha no del fútbol va del Atlético

Voz 18 31:36 ha llegado el momento de construir una ciudad para todos una ciudad que sea acogedora accesible limpia sostenible una ciudad justa innovadora pujante una ciudad donde nuestras familias y nuestros jóvenes tengan cada vez más oportunidades y facilidades no barreras

Voz 0386 31:53 soy Begoña Villacís pido tu voto para juntos mejorar nuestra ciudad vamos madrileños vamos Madrid

Voz 6 32:00 no

Voz 20 32:04 dice un niño comencemos encaminada a España un hijo

Voz 21 32:07 el veintiocho de abril en fin lo conseguimos este veintiséis de mayo queremos caminar también contigo

Voz 22 32:14 para que juntos somos imparables

Voz 21 32:16 el PSOE siempre hacia adelante

Voz 23 32:19 hola soy Ignacio Aguado candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid con tu apoyo hemos logrado bajar los impuestos y aprobar la gratuidad de la educación de cero a tres años pero no es suficiente cuento contigo para convertir Madrid en la región más próspera de Europa

Voz 24 32:37 vamos ciudadanos

Voz 3 32:44 descansa te come

Voz 25 32:48 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigo y con Celia Blanco queremos que la vida del sexto con entra en Cadena Ser punto com para nuestras descarga Cadena SER

Voz 26 33:07 es lo más leído en nuestro

Voz 5 33:10 la web hoy en Twitter

Voz 26 33:13 nuestra

Voz 27 33:15 Julio Sanz tomó el control de la SER

Voz 6 33:17 lo que quiera cuando quieras

Voz 27 33:20 descarga nuestra aplicación

Voz 16 33:23 sí

Voz 25 33:28 Jareño han llamado los del coche previsto que ya lo tienen

Voz 28 33:34 creo que les has dicho queda

Voz 29 33:39 esta sueldo de tu vida de la ONCE gana dos mil euros al mes durante quince años disfruta de esos maravillosos imprevistos borrasca sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 30 33:50 sus respuestas treinta litros o más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros cambiando Alcibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias ir también a esta promotora hemos contado cincuenta y seis palabras más información en Pepe queda más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 31 34:12 sabes dónde montar las mejores barbacoas yo ya que una esa ruta en bici eso lo tuyo tú conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar

Voz 29 34:23 y a la ciudad con tu nuevo sea Tarraco puso pie hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 5 34:31 nada puede compararse a lo que sientes tu equipo

Voz 32 34:35 esta qué piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de trescientos caballos tiene dices que lo sientes a tu equipo porque acabas de ponerle que pierde en la quiniela el todo por el bote de setecientos mil euros que trae esta jornada perdón a los porque saberlo que Apple la quiniela la apuesta deportiva que hace millonada

Voz 5 34:52 los Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 7 34:57 hay comience en pequeñas que esto

Voz 33 34:59 conciben una opinión Iñaki Gabilondo buenos días Almudena Grandes qué tal en el Jabois bienvenido a Argelia que eran buenos días buenos días José Antonio P José María Izquierdo

Voz 6 35:08 cree el resto hoy

Voz 3 35:10 Pepa Agulo

Voz 9 35:14 El Larguero con Manu Carreño

Voz 34 35:24 doce y cinco

Voz 4 35:25 una menos en Canarias estamos con Juanfran Torres que hoy ha dicho adiós al Atlético de Madrid después de nueve años en un ratito unas los visitar aquí en este estudio Gran Vía treinta y dos otro mega crack de pudo Julio Baptista eh pero estamos hablando de ese día ese momento tan emotivo de Juanfran en el momento en el que ha dicho adiós en un año el que se han ido varios jugó

Voz 1375 35:43 desde el Atlético de Madrid y algunos de ellos e de los que se están yendo de los que se han ido en años anteriores por esa regla de los treinta años no treinta y dos años que a partir de esa

Voz 4 35:55 era el Atlético renueva de una temporada en una temporada

Voz 1375 35:58 tu opinión sobre eso que dolorosa

Voz 1187 36:01 los respeto completamente lo sabe no lo sabe lo sabe el Cholo lo hemos hablado oí es la política que tiene ahora el club vi lo que hay que hacer es respetarla yo soy yo el club aquí hay iría en contra de Springfield pero sí si ahora empezar a hablar mal de de una situación que que respeto por parte del club que luego podrán un poquito poquito estaba más de acuerdo menos de acuerdo oí a lo mejor en el futuro a lo mejor lo lo quieres cambiar o piensas que te gustaría fuese otra forma eh hasta hace nada Gabi salió y dijo que no le gustaba no hay ningún problema la ley lo dice ser respeta su sus opinión también hay

Voz 4 36:42 claro los Atlético estoy en Haití atlético de pro llena Gabi Atlético prohibirán juega uno o a uno le parece viene a otro no me parece bien

Voz 1187 36:48 no yo sinceramente no me quiero mojar eh pienso que es una situación que hay respetar al club sin ya está ahí ya hay que pensar que que seguro que es algo positivo oí aquí y que hay que respetar los que no no hay otra Gabi habrá dado su opinión pero respetado por supuesto

Voz 3 37:10 te esperabas que Griezmann si fuera

Voz 1187 37:13 Antoine la verdad es que no luego cuando no sólo a mí me lo dijo unas horas antes estando en que estuvimos con con Godín ahí en su casa Hay antes de decir hola Diego ya ya Miguel Ángel eh así lo transmitido también a nosotros y bueno pues es una situación que que nadie esperaba

Voz 4 37:33 sí

Voz 1187 37:33 pero que que enseguida comprendí la respeté Hay Yves Le dije que le deseo lo mejor porque es que los los años que ha estado aquí ha dado un rendimiento increíble Atlético de Madrid eh eh eh lo ha dado todo por este club ahí eso también hay que respetarlo más allá de que luego el tengo una forma ese que te quieras despido una forma de otra que seas más cariñoso más sentimental menos sentimentales eso cada unos de una forma de ser un padre una madre tú tampoco lo puede exigir a todo el mundo de todo el mundo sea igual que lo transmita igual que que quiera despedirse de la misma forma eh yo creo que hay que valorar lo que hay que valora siendo objetivos y es el rendimiento que está dando en el campo y Antoine ha dado rendimiento buenísimo oí ya que desearle lo mejor y si nosotros como aficionados del Atlético de Madrid que que estoy desde fuera nosotros tenemos que ver si estar por encima de la situación de ha pues me molesta en no quiero quema lo ha hecho tenemos que estar por encima de todo eso más allá de sino que estar agradecidos a todo lo que ha dado en el Atlético de Madrid como en su día lo dio Radamel que estuvo unos años eh Diego Costa que este fue luego veo Fiji Fihri Filipe Filipe que que vino y luego volvió y bueno las puertas del Atlético de Madrid tienen que estar abiertas para todo jugador que lo ha dado todo ya sea un año osea osea cuatro

Voz 3 38:53 si os vais los de la magia del vestuario la unión los líderes será la defensa quedado muchos títulos y muchos éxitos Se va la estrella que era Simeone es él pilar imprescindible del Atlético de Madrid así como decimos que mejor Espasa ni nadie imprescindible en esta vida en el Atlético hay un oyes Diego Pablo Simeone

Voz 1187 39:14 pienso que nadie ni entrenadores ni jugadores los propios jugadores los propios entrenadores tenemos que ser conscientes de eso y creo que muchos jugadores y muchos entrenadores lo saben a lo mejor hay alguien que está un poco confundido y se cree aquí la estrella y que nadie le nadie nadie te puede tocar eso es eso no es la realidad es una es la realidad es que todos podemos salir lo podemos centrar se queda al míster si se queda que como capitán y se queda muchos otros grandes jugadores inseguro del Atlético de Madrid iba a firmar a grandes jugadores yo confío muchísimo en el míster en forma de gestionar el grupo y estoy convencido de de junto con Koke y todos los chico con Germán con el profe que llevan a hacer las cosas bien y que el año que viene vamos a cero un gran año yo por lo menos quiero pensar así si lo pienso de corazón frente un positivo también pero quiero pensar los si la tienes en la cabeza lo de director deportivo el Juanfran Torres director deportivo a quién ficharía para sustituir a Griezmann

Voz 3 40:18 asume marrón eh

Voz 1187 40:22 es que no me toca es aún no

Voz 5 40:24 Halle que ya le llegaba

Voz 1187 40:26 que si están hablando de nombre de muchos pas un abolengo alguien que te guste que esté en el Athletic encajaría te puedo decir muchísimos juegos por eso ahora de hago lo es decir es un jugador increíble que que yo creo que a las que a las características del míster saltaría muy bien yo creo que quién fichas sea quien sea y no estoy tirando la pelota por otro lado a quién fichen he tienen que saber que cuál es la mentalidad está Atlético de Madrid cuál es la mentalidad del entrenador que tenemos eh la forma de jugar que tenemos es que es una forma jugar especial la forma de entrenar de afrontarlo los partidos y es importante que que que el club falle lo menos posible en eso soy firmen a jugadores contrastados para que sepan un poco lo que es la filosofía Atlético de Madrid para seguir continuando con esa filosofía que ha ido movimiento en estos años

Voz 4 41:22 muy duro trabajar a las órdenes de choro y el profe Ortega

Voz 1187 41:25 si estos años ha sido duro sí sí porque forma detrás

Voz 4 41:28 jugadores que dicen por favor yo sea me voy a

Voz 1187 41:30 a a a no se que no se puede aguantar el ritmo que imponen estos dos a la sardana aguantó a ojeando el libro lo enanos no puedo más

Voz 5 41:41 Aguado creando la bota aunque aún es Pepe

Voz 1187 41:44 ya no puedo más pero luego otros jugadores se han cansado por porque es una forma de trabajar duro y la al estilo de jugar que tenemos no es el más entre comillas como todos iluminados piensan en el más bonito del mundo hay muchas formas de jugar al fútbol eh muchos entrenadores están realizando diferentes formas jugaron cada uno a su manera le está saliendo bien Francia fue el campeón del mundo y juega como nosotros cuatro cuatro dos bien orden adictos vamos a jugar a la contra con los jugadores fuertes que tenemos un centro del campo muy fuerte como lo va como va con un con jugaba como el Atlético Madrid salió campeón del mundo luego otros juegan como Manchester City gana en cuatro copas como ganado de la forma que tiene de jugar que es espectacular tamén é cada uno tiene una una forma de jugar pero está claro que nuestras señas de identidad están muy claras y muy muy

Voz 4 42:39 si la gente lo sabe y cuando Setién dice por ejemplo que cantidad de jugadores que vienen y me dicen Nos gustaría jugar como vosotros sino por ejemplo como como el Atlético después de que el partido un jugador al Atlético que oye eso que piano

Voz 1187 42:49 sí creo que ya lo dije que está muy contento de que hay que se tiene en otro equipo y que el Cholo esté en el este en el Atlético de Madrid porque a nosotros llevamos años espectaculares Si ahí el míster Setién es una forma de jugar muy bonita eh in hay para equipos determinados pues pues es muy bonito pero que hay otras formas de jugar al fútbol eh y hay que ser respetuosos con todas las formas de jugar al fútbol a mí no me vale que que que que Setién desprecio otras formas de jugar al fútbol eso no está bien yo creo que con el tiempo el Estado cuenta de eso porque todos los entrenadores tiene una forma de jugar hay que respetar a todo el mundo no se puede criticar a uno porque uno juega diferente eh eh eso no está bien yo creo que con el tiempo el ha cuenta hay y creo que ahora mismo no no no lo diría como lo dijo en aquel día o mejor si en esto eh me estoy equivocando yo

Voz 3 43:41 no le conozco tampoco a Griezmann pero lo dicho nos lo ha dicho no a nadie no nos oiga a nadie pero sí

Voz 1187 43:51 año pasado también cuando estuvo a punto de de irse al Barcelona eh eh un misterio hizo un documental cae que que lo cogimos

Voz 5 44:03 pero antes el documental

Voz 1187 44:05 dinos algo menos lo escribió una hora estés en el chat que tenemos del equipo escribió que que que se quedaba con nosotros

Voz 4 44:13 una hora antes una hora antes