Tamar Novas: "Mi mayor talento, si lo hay, ha sido saber rodearme de gente a la que admiro"

Voz 1 00:00 fíjate que cuando estaba preparando esta entrevista pensado es un Elliot es un Elio ahora ahora es porque quiero que que me cuentes tu relación con el mar especialmente con el de la Costa da Morte

Voz 2 00:20 pues a ver es una relación que tiene tiene mucho que ver con con la ficción la verdad sea yo me he pensado en esta pregunta que se que esa a tus invitados y y yo la relación que tengo aunque aunque ejerzo mucho de Gallego como que he vivido toda la vida cerca del mar yo soy Santiago Santiago tampoco es bueno lo tenemos a treinta kilómetros el mar pero la relación más fuertes de es como del lienzo yo me he encontrado en varios trabajos como actor viajando por las vías que tengo mejor relación con la ría los bordes que que con el mar en sí que me abruman poco me da cierto miedo no soy no soy muy muy hábil en el agua entonces sí que me he encontrado que es como una inmensidad que que me ha ayudado mucho a a crear a imaginar Ia me ha acompañado además me ha llamado para para diversos trabajos sabemos lo vinculo mucho con con bueno mi actividad profesional

Voz 1 01:18 antes es saber quién esta detrás de Elliot te voy a pedir que si yo te voy a dar una receta tú vas a decir dónde te lleva vale la receta son patatas cocidas con huevos pasados por agua aceite y sal aplastados con un tenedor

Voz 3 01:37 bueno pues a mi abuela sí bueno mi abuela S

Voz 2 01:44 tengo un vínculo con ella fortísimo decía que no soy de mi abuela es de ahí de de Melide aunque migran al País Vasco yo pasaba los veranos enteros con ella entonces eso es lo lo que me despertaba por las mañanas in imán me me hace sonreír hoy ya no ya no cocina el desayuno para mí obviamente pero para recordarla un poco lo lo hago yo aquí en Madrid

Voz 1 02:11 bastante llamado vuela Concha Concha Se de ilumina la mirada pensando en esos veranos sí

Voz 2 02:21 es que es que hay muchas muchas cosas muchas imágenes que me unen a ella de de hecho ya hay una casita allí cerca de Mérida llama tras Mundi yo tengo un recuerdo súper bueno muy muy fuerte para mí hay un poco mágico porque yo una vez que fui a por primera a un Prado qué hay allí cercado tenía una casa familiar llovía soy yo estoy convencido de que yo había soñado con eso no soy yo no soy así que tengo cierto misticismo pero tampoco soy de los que os así no lo vea no lo creo soy un poco así yo estoy convencido que yo había soñado con esa con ese lugar antes estar allí muchas veces tras Mundi no yo de pequeñito cuando llegaba el cartel detrás de que nunca llegábamos del todo ahí yo pensaba que hay ahí detrás se acababa el mundo realmente yo qué sé que después de una curva dónde estaba ese cartel ya no había más

Voz 1 03:11 en el mundo detrás de Elliot esta el actor Tamar Novas teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí acompañándonos en El Faro y cuando has dicho Elliot no sé igual Patino pero me he acordado de Elliot el de T

Voz 2 03:29 si es si en realidad con decir

Voz 1 03:31 de la lengua de las mariposas probablemente para muchos niños de esa edad fuiste lo que Eliot para para cuando yo billete porque era caro el yo tenía mi edad cuando cuando entonces no sé porque lo he relacionado Roque con Elliot

Voz 2 03:48 sí es curioso que si yo había visto esa película ya cuenta la lengua mariposa me fascinaba me volvía loco lo había un montón de veces pero es curioso que cuando hice fue Amenábar que yo también era muy fan de Amenábar antes de trabajar con él me gustaba mucho el cine aunque no pensaba dedicarme a esto él me dijo que la historia de de Mar adentro en la Historia

Voz 1 04:09 vete

Voz 2 04:09 es de hecho el cartel estaba en la habitación de mi personaje lo entendí pues con el tiempo porque yo ahí de aquella no tenía tampoco no entendía muy bien no pero pero es la relación con con Ramón Sampedro no el sobrino de ese ese vínculo me ayudó a estar a gusto en ese rodaje que era todo para mí también en esa segunda película que hacía

Voz 1 04:31 Tamar hay una escena que que me gustaría que contara sólo sientes que tiene que ver con tu infancia más tierna cuando era muy pequeño ibas al colegio por primera vez tienes tres años y ese día estás enfadado con tu madre no te despiden de ella y luego esas corriendo a buscarla

Voz 2 04:48 pero esto yo no sé si lo contado esto alguna vez pero sí o sí es una imagen también como fundacional de relación con el colegio al principio no si no me me había despedido de ella hay justo cuando me di la vuelta para ir a por ella me encontré entre un montón de piernas de los padres que habían llegado y me cerraron la puerta y me fui al al párking huy me encontraron dos chicos en monopatín a la Dunn del coche de mis padres me después de eterno yo pensé que llevaba horas desaparecido fugado no creo que habría que hubiera sido tanto si el primer día me escape

Voz 1 05:24 eso tiene que ver con tu relación con el colegio

Voz 2 05:26 que yo yo de pequeño luego me encantó pero ahí yo de pequeño no quería ir al colegio de hecho me quedaba dormido muchísimo Bonnie me me daban clase esto esto sí que no lo contado nunca pero me miraban en clase me tenía una relación poco traumática con el colegio supongo que como muchos niños ellos entonces me quedaba en casa a veces no llegaba al autobús escolar y Mis padres pues estaban trabajando y me quedaba viendo películas de acuerdo es uno tras otro de Very volver a ver películas aún hoy me acuerdo de películas enteras en los diálogos así cuál bueno de todas las de Bill Murray es decir yo puedo hablar cajas fantasmas au todas estas películas de las vuelvo a ver qué me sigue gustando meses los diálogos haciéndolas dialogar ahora es si puede ser puedo ser además un coñazo Si alguien tan

Voz 4 06:14 Art pero precisamente fue en el colegio cuando se hizo una prueba que no se ahora ahora vamos a cuentas

Voz 1 06:23 recital de Machado que también dice es que

Voz 4 06:25 que todavía recuerdas de memoria si poema era no

Voz 2 06:30 de acuerdo no es ese el título como era yo decía algo así como una tarde parda y fría de invierno los colegiales estudian y ha acabado hablando sobre Caín y Abel yo creo que era de aquella no tampoco era consciente pero yo creo que es una metáfora de España porque esa película la te me lo aprendí no sabía de qué hablaba claro pero si se me quedó guardado como fue ese castigo

Voz 1 06:53 estáis en el colegio de repente alguien dice que vamos a hacer una prueba para una película o como si

Voz 2 06:59 eh bueno es era era otro personaje más más pequeñito que recitaba ese poema ya hay de hecho al principio creo que dijo un profesor que vino son los saltos sitio tampoco era de los más altos y al final dijo el director de casting no no todos todos todos pasamos todos a reeditar el problema pues eso días después me citaron para estar con José Luis Cuerda con con el chico protagonista con Manuel Lozano desea que así fue

Voz 1 07:26 aquí en este programa cada vez que tenemos oportunidad hablamos fíjate recuerda de Fernando Fernán Gómez o de Almodóvar en los tres Bonito daba

Voz 4 07:39 yo por ejemplo cuerda somos no rendidos a la cuerda no

Voz 1 07:45 especialmente da lugar a las mariposas hemos puesto fragmentos un montón de veces porque tiene que ver con muchos temas que hemos abordado en este programa a la clase a la educación el respeto no se muchos como fue cuando tú descubres a Fernando Fernán Gómez siendo un niño te cogen para hacer la lengua de las mariposas que se convierte en una de las mejores películas de aquel año que es bellísima y conmovedora

Voz 2 08:10 pues es es otra imagen para mí que que me lleva me acompaña no es la primera vez que llovía un actor sabiendo que eso era un actor pero yo me voy a películas pero no era consciente de una profesión tenían quince años y no sabía que existía la primera imagen de un actor fue Fernando Fernán Gómez a las orillas del hombre que le acababan de afeitar y se había quedado con bigote en una silla de playa con su bastón su sombrero me dijeron Fernado Fernán Gómez es el actor de la de la película

Voz 4 08:40 claro yo me me conmueve yo soy

Voz 2 08:43 es un enamorado de Fernando Fernán Gómez a un el otro día me encontré con su hija en una proyecciones de vuelve a decir porque también en el teatro he tenido la ocasión eh no les deje una parte sí sí

Voz 4 08:55 no sé creo en las meigas

Voz 2 08:57 por por por experiencia no porque no como gallego yo sería absurdo no creo en esas cosas cuando acompañado como cosas en situaciones vivencias que tienen mucha relación en el tiempo entre sí como Fernando Fernán Gómez que va acompañado de alguna manera

Voz 3 09:13 en su figura no me fascina había ido a veces cuando no sé qué hacer lo que Vero me apetece ver algo me pongo fragmentos del de la entrevista de de Trueba la silla no sé si podría haber un canal sólo de de la hablando a mí me fascina

Voz 6 09:34 cogí cogí mucho cuidado

Voz 7 09:43 es una Iris

Voz 6 09:48 tiene cuatro alas ese ese color ese brillo siglos de la disposición de unas la millas indicadas osea unas escamas superpuestas como las tejas de los tejados lenguas y Steely trompa a verla no ahora la tiene enrollado bajo de la cabecita porque sino no podría volar para verlas necesitaríamos un microscopio es el microscopio un aparato para ver lo infinitamente pequeño tengo pedido uno a los de Instrucción Pública ya se sabe que en Madrid las cosas van despacio cuando lo manden si lo mandan podremos ver la lengua

Voz 8 10:27 vamos a ir a cazar no

Voz 6 10:28 dicho April marcando

Voz 8 10:31 canta mejor que hilillos

Voz 6 10:33 tú por ahí

Voz 1 10:35 qué supuso para Haití siendo un niño fruto bueno para formar parte de esa película

Voz 9 10:41 bueno yo lo de la fama a la popularidad

Voz 4 10:44 dado como con con la lengua a la mariposa

Voz 2 10:46 no fue más eso lo lo lo viví más con con Mar adentro en la lengua de mariposas fue como una aventura de verano

Voz 3 10:54 maravillosa

Voz 2 10:57 mucha casualidad y descubrir un mundo nuevo de yo quiero vivir aquí en en un rodaje es decía no no una película porque era era todo era un juego

Voz 4 11:08 pero se viste con el colisionador Mali si si cabía no se esté yendo a Castilla

Voz 2 11:13 no llamaron varias veces pero con mis padres y yo mismo pues era momento de estar en el colegio a me gustaba ya a estas alturas si no es bueno sobre todo supongo que mis padres fueron los que hicieron que no era el momento de trabajar

Voz 4 11:27 pues a que he tenido mucha suerte porque la luego volví a trabajar por casualidad por esa película lo habían pasado cuatro o cinco años

Voz 0493 11:42 perdóname hijo por no haber nacido no fue culpa mía Él dejarte atrás fueron fueron las rosas las que tuvieron miedo perdóname por no haber podido jugar contigo no sé si habrás nacido después de pasar yo recuerda siempre que te sigo queriendo darle un beso a tu madre de mi parte y no me guarden rencor Odierno es bueno sí pues trata de un hijo que nunca tuviste entonces es como si estuvieras hablando de pides perdón por no haberlo tenido pero que que que haya vídeo va Javier qué es lo que quiero decir que yo no soy tu hijo pero digo que Otirio se puede significar algo no pero yo no soy tu hijo yo no sé qué qué es lo que esa ya que las cuerdas

Voz 4 12:44 llega a Mar adentro Isona un teléfono dices no pobre

Voz 2 12:48 pues sí además había era teléfono fijo la que ella claro Piera Luis San Narciso creo que me llamó dos veces porque la primera vez Yoko el que pensando que era una broma de un colega porque a veces hacían bromas de que había sido y luego me tuvo vuelve a explicar no no es una claro cuando me escuche Alejandro Amenábar Javier Bardem que eran como dos personas que yo de alguna forma idolatrado a pensé que era una broma o sea que eso fue hacer un cásting también mi tiempo después pues estar en una lectura de guión con esa gente que otra vez pues yo sentía que me quería quedar a vivir ahí con ellos

Voz 1 13:25 fíjate que decías al principio el mar ha tenido que ver mi trayectoria profesional ya hemos dicho Mar adentro Los Abrazos Rotos también tiene mucha vinculación con el mar la película de Almodóvar hizo una serie para Annette que es alta mar

Voz 2 13:43 que mis colegas se les encanta hacerme bromas siempre hay que no me Tamara dentro alta mar ahora bueno eso

Voz 1 13:52 Tamar has dicho muchas veces que admira a tu hermano que tu hermano Guti es alguien a quién a quién quieres de una manera muy especial que que supone para ti tu hermano ex futbolista

Voz 2 14:04 bueno si sigue jugando al fútbol ahora pues lo compagina con otros trabajos más normales entre comillas pero claro mi hermano era rubio ojos verdes me llevaba dos años jugaba al fútbol ganaba las carreras gustaba todas las chicas de entonces era como un Paul Newman para mí y luego eso lo tengo pues le tengo mucho cariño porque no sé es cómo ha sido unido lo oí permanece esa

Voz 1 14:28 es ese amor fraternal como siguen en casa tu trayectoria de actor

Voz 4 14:34 pues muy normales a mis padres siempre me han apoyado una forma nada no han sido no han no han intentado que yo me dedico a esto ni tan

Voz 2 14:46 poco han hecho un gran esfuerzo en que no lo hiciese se que no les ha hecho gracia ya una día de hoy les cuesta en que me puedo ganar la vida con ello desde hace tiempo ya están más tranquilos pero es un es una cosa muy normal no se dedican a esto para nada pero pero bueno yo creo que están felices por mí porque yo estoy contento

Voz 1 15:07 Tamar ha rodado con Isabel Coixet Elisa Marcela una película que se estrena ahora este fin de semana cómo ha sido el rodaje qué nos puedes contar de la película es una historia de amor del siglo XIX entre dos mujeres pero como ha sido rodaje sobre todo con Coixet es una directora con la que no hayas trabajado nunca

Voz 2 15:27 y que tenía ganas de trabajar desde hace muchísimo tiempo yo creo que además no sé si fue unos meses antes de de que ocurriese pues hablando con mi representante me decía bueno que cuál es tú muy lista no de ir decía Isabel Coixet Isabel Coixet hay unos meses después llamaron que bueno que sin sin sin prueba ni nada no que me quería ofrecer un personaje en esta historia is a ver por contará una cosita porque eso yo podría estar hablando horas y me quedaría horas con Isabel Coixet es fascinante ver que la directora está detrás de la cámara que ya es la que lleva la cámara no entonces te está mirando directamente no

Voz 4 16:06 hay yo la adoro sea yo

Voz 2 16:09 sí es de estas personas con las que me gustaría trabajar siempre Pi y en este rodaje más meterse con una historia así que además llevaba diez años que no me puedo creer que una directora como ella lleve diez años queriendo hacer una película y no le pongan todo delante no es una son dos mujeres las dos primer mujeres que se casaron por primera vez es una historia real y que se conoce bastante en Galicia aunque fuera no sé si tanto que ha llenado los todos los huecos en esa historia de de poesía y de una belleza no sé es fascinante yo animo mucho la gente a que la vaya a ver

Voz 1 16:44 tú sabes que este programa gira hoy sobre la ciudad de Nueva York lo han elegido los oyentes todos están hablando de su relación con la ciudad deseada o vivida cuál es la tuya tienes alguna relación con Nueva York

Voz 2 16:58 absolutamente ello estado tres o cuatro veces periodo así más o menos largos y estuvo a punto de irme a vivir allí yo vine de una de las veces

Voz 4 17:09 me iba a ir a vivir

Voz 2 17:11 en mi casa lo tenía todo preparado y pasan una serie de cosas pues unas más afortunadas que otras que me hicieron quedarme aquí pero mi sueño siempre ha sigue siendo vivir un tiempo ahí y seguir yendo

Voz 4 17:23 me fascina la película ojalá la la película porque pienso en películas como el viaje a Nueva York es como en la película que me montado siempre la cabeza

Voz 1 17:34 qué has contado en este faro los deseos de te cumplen

Voz 4 17:39 pues sí el yo yo cosas que me han pasado secretamente las deseaba no

Voz 2 17:47 no todo lo que digo buena me apetece pero siempre que va me han pasado cosas que te descubres que bueno no sé si es al revés no sé si es que es un mecanismo de querer las cosas que te pasan pero sí que se han cumplido muchos sueños por eso digo de las meigas digo pues para darle sentido a estoy no

Voz 3 18:04 volverme loco

Voz 1 18:07 quién dirías que eso ha sido el foro de tu vida Tamar

Voz 2 18:11 faro no anclajes mucho como irse con términos marineros en mi familia mis padres que son como un ancla pero faros yo pienso más en farolillos cuando en las fiestas del Carmen los los los barcos los decoran con cosas yo me imagino que llevo muchos farolillos de mucha gente he tenido mucha suerte con con la familia elegida mirar alrededor a mis amigos a gente con la que me he ido encontrando y que mantengo relación ellos son luz luces por todos lados y la gente que me acompaña en eso tengo yo sí sí sí hay talento en ese sentido mi talento que me he ido rodeando de gente a la que admiro y que que que quiero mucho