Tres días. Tic, tac, tic, tac

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa tranquilidad y buenos alimentos que hasta los resultados del domingo tres días tampoco el mucho aquí no se mueve ni Dios en sentido común nos obliga a entender que los pactos imprescindibles habrán de hacerse forzosamente a tres cuatro o cinco bandas es la hora de los equilibrismo sus todos tendrán que tener una hoja de marear finísima para no equivocarse con los compañeros de Gobierno el PSOE con Podemos sólo en el Gobierno también en las comunidades ayuntamientos en unos y en otros no pues quizá además no secesionistas hay ya estamos con palabras mayores eso hay ciudadanos no en el Gobierno ya se han negado estar aburrimiento pero si en alguna comunidad pues vaya usted a saber y en el otro lado PP más ciudadanos más Vox desaforados unos y otros con las vergüenzas al aire que ya nada queríamos esconder pues no se sabe por qué el trío de Colón calla avergonzado del vertedero en el que caen por cierto que Ciudadanos tiene un grave problema con su gran líder el PIN podio Rivera que en cuanto se les deja suelto no hacen el número de la cabra tanto al Congreso como singular desplazarse vascas un poco de moderación haga el favor era sobre actuaciones sólo provocan carcajadas