Flash Deportes SER de las 10:00 (24/05/2019)

Voz 1161 00:00 el Real Madrid espera un gesto de Neymar y en papel para intentar sus fichajes sobre todo tras las declaraciones que han llegado de París inesperadas primero del propio hace unos días

Voz 1 00:14 he descubierto muchas cosas aquí creo que es hora de asumir más responsabilidades quizás aquí en París que lo haría con gusto o quizás sí

Voz 2 00:22 pero lugar con un nuevo proyecto salió Juanjo

Voz 1161 00:25 con dibujos Yemen y ayer del entrenador alemán to hell en la previa del último partido de Liga que enfrenta hoy al Paris Saint Germain con el Reims Preguntado por la continuidad del próximo año de ambos de papel animar

Voz 3 00:34 son doble suta esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones Paco solicito

Voz 1161 00:48 precisamente hoy casi un imposible marcar cinco goles para superar a Messi en la clasificación de la Bota de Oro de dos que podrían llegar a la liga española a otro que se marcha Juanfran Torres anoche pasaba por El Larguero con Manu Carreño su salida del Atlético conlleva que no siga más en nuestro campeonato no show

Voz 1187 01:01 y te lo digo mirando todos los no sé qué cosas sobre la mesa de la estoy sopesando de fuera sí pueden

Voz 1161 01:07 bueno no son España unos sigue seguro seguro que no una decisión en la que no ha pesado el tema económico sino sensaciones personales

Voz 1187 01:14 yo siempre pensaba años atrás tres de hemeroteca que quería retirarme aquí en el Atlético de Madrid pero no quería que mi carrera acabara decayendo Hakkinen Atlético de Madrid y verme en una situación que a mí no me gusta que los aficionados me vieran bien físicamente no me vieran bien estando a gusto estando feliz lo lo pensé viene dije yo creo que este es el momento

Voz 1161 01:32 Se va junto a Godín Filipe Luis Griezmann y posiblemente Rodri muchas salidas y muy importantes que reconoce marcan el final de una era en la tapa del

Voz 1187 01:38 sólo si esa es la realidad no hay nada que perder y todo que ganar porque se han ido jugadores importantes pero bueno venir otros Si y hay que ser positivos y pensar que el año que viene va a ser un gran año para Atlético Atlético Madrid

Voz 1161 01:49 el Papa esta del Atlético muy productiva en cuanto a títulos y en la que terminaron con un lastre

Voz 1187 01:53 yo creo que sobre el pupas del Atlético de Madrid se acabó para realmente de verdad se acabó el día que ganamos la Copa del Rey en eh

Voz 1161 02:00 aunque el Real Madrid hay un punto de inflexión ahí además esta tarde arranca la jornada cuarenta en Segunda desde las nueve Málaga Zaragoza del resto en el Giro de Italia tapa trece llega la alta montaña ciento noventa y seis kilómetros con final en Halle puerto de primera categoría más de dos mil doscientos metros de altura en la NBA Toronto ha dado la sorpresa ganando en Milwaukee noventa y nueve ciento cinco se queda a sólo un triunfo de llegar a la final por primera vez en su historia cuatro puntos de Marc Gasol y seis de Ibaka el próximo partido será en Toronto más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER que dignos