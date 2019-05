Ser Historia: León (26/05/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 0772 00:44 comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos yo tengo que reconocer que estoy emocionado poco apabullado no por la cantidad de gente que hay en esta Sala del Pendón aquí en San Isidoro en León en en mi tierra lo hacemos escuchando un fragmento de ese de esa película documental los Knicks que ha hecho reverdecer de alguna forma la historia de la de la ciudad y del Reino de León en los últimos años sobre la mesa la gente que nos está escuchando no lo puede ver pero todo el público que nos acompaña quién en San Isidoro en León puede ver la réplica de el Cáliz de Doña Urraca Un bueno pues un objeto absolutamente mágico absolutamente maravilloso que ha permitido reescribir algunos aspectos de nuestra historia es cierto que también sumido en el mundo de la leyenda de la tradición pero eso no deja de ser parte de la historia de esos elementos que a nosotros nos hacen seres humanos nos hacen crecer pensar tener inquietudes mirar un poco al al futuro eh quería dar las gracias antes de comenzar el el programa al Ayuntamiento de León y a la Diputación de León por el patrocinio para poder realizar este programa hoy aquí en en San Isidoro en León y por supuestísimo a la propia institución al Museo de San Isidoro que desde un principio no ha abierto sus puertas Si con un cariñoso abrazo siempre ha estado a bien en todos las peticiones que hemos hecho a la hora de intentar como decimos siempre intentar hacer un poquito más de Historia

Voz 0772 02:33 bienvenidos a Ser Historia lo acabo de decir estamos en San Isidoro en León en nuestra tierra porque tres de los miembros de este equipo somos de León Jesús Callejo el que una pauta Ana Caballero al frente de las redes sociales y un servidor Nacho Ares somos nacidos aquí en esta tierra siempre siempre hemos hecho yo creo que iba a decir propaganda no es propaganda hemos estado muy orgullosos de ello y así lo hemos manifestado en todos los programas no que siempre metemos cuñas de León de de Egipto también hablaremos de Egipto por supuestísimo no podía ser de otra manera vamos a hacer un programa muy especial como decía antes a quién en San Isidoro en en León donde vamos a hablar no solamente de este empleo Matic espacio eh arqueológico histórico o turístico artístico que que matiza muchos de de esos perfiles de de la historia maravillosa del Reino de León vamos a hablar de la catedral de otros monumentos vamos a hablar también de los misterios por supuestísimo que que rodean al Cáliz de Doña Urraca siempre siempre como digo pues son rodeado de buenos amigos para mí es un asalto fracción muy muy muy grande no que mi propio padre este aquí en la primera fila compartiendo estos minutos de de historia con con nosotros por supuestísimo muchísimas gracias a todo el público que llena esta Sala del Pendón insisto una vez más aquí en San Isidoro a quién les pido un primer aplauso para dar la bienvenida a lo que nos haga lo que tanto nos gusta a todos no que es disfrutar de la historia muchísimas gracias por estar aquí a todos

Voz 8 04:26 Jesús Callejo leonés bienvenido a Ser Historia qué tal Nacho Ares leonés notable presentaba así e do nunca pero este es el lugar adecuado para pasear así desde luego imagino que

Voz 0772 04:36 esa es la misma emoción que yo no tratar meter

Voz 0772 04:58 además que tenemos a ambos lados de el del del Grial pues no se puede Ferrari siempre nos acompañan de Playmobil tenemos un legionario

Voz 8 05:11 legionario de la Legio Sexta o de la Sepi

Voz 0772 05:13 en las dos las que intercambiaron hay esfuerzos para fundar la ciudad de León y el protagonista que elevemos el un poco gordito verdad es un monarca del Rey de del Reino de León un poco gordito que va a ser el protagonista como digo de de nuestro Cronovisor tenemos hemos preparado Jackie Jesús sobre la mesa el teclado de esta máquina del tiempo que mana semana nos hace viajar al pasado hundía tenemos que hacer un viaje al futuro la

Voz 8 05:38 ahora no sería mala historias de hay que engrasar un poquillo más los los ejes y los engranajes de este Cronovisor y por supuesto igual que vamos al pasado podemos ir al futuro y además hasta podía ser interesante porque lo hizo Julio Verne y acertó bastante pues mira a ver si los convertimos digamos un poco

Voz 0772 05:55 a asemejarse a lo que hizo el Jesús Callejo como digo tengo aquí delante las teclas de de este Cronovisor de esta máquina del tiempo a donde nos hace viajar en esta ocasión aquí en San Isidoro en León

Voz 8 06:06 bueno pues como te puedes imaginar los vamos a la Edad Media y en concreto al dieciséis de abril del año novecientos cincuenta y ocho

Voz 9 06:24 es

Voz 2 06:28 adelante

Voz 10 06:30 Vallejo les está esperando junto al Cronovisor Jesús ese hombre entrado en carnes que se ha acogido un cabreo de cuarenta monos vienés bueno pues estamos en presencia entre

Voz 8 06:48 otros se le ve muy enfadado está me mezclado que muy gordo también no sé por qué razón le llaman Sancho I el caras o el Gordo ya sabes que la edad media a la hora de poner apelativos no se cuidaban de cortos remilgos y entonces el que le llamen el craso justo en este momento estamos en el Palacio del Rey García Sánchez en Pamplona también con su ha volado a toda Yi esté buen hombre que tenemos aquí es ni más ni menos que Sancho I el hijo de Ramiro II también apodado El Diablo que ya le vale menos

Voz 0772 07:20 la familia no uno el gordo el otro al diablo que bueno

Voz 8 07:22 de ahí lo volverás el que les sucede todos amigos todos amigos Easy este buen hombre pesa doscientos cuarenta kilos ahora mismo tal como le vemos claro esto te puedes imaginar que le imposibilita para muchas muchas cosas primero para yacer con su mujer ir procrear que eso se lo achacaban mucho también sus súbditos se les caro el cabreo es bastante considerable porque él necesita no necesita volver al poder porque claro estamos hablando un poco para ponernos en situación que él ha estado gobernando durante dos años y luego a través de una conjura Le han echado en han echado porque ya se podía sentar en el trono no se podía sentar Suha Mielgo para cabalgar no podía ni siquiera enarbolar una espada y eso le convertía en un auténtico inútil si además de eso puede ser a la hora de gobernar no tenía las mejores alianzas posibles pues eso consigue yo que ese conjurar a contra entre ellos Fernán González el primer convite pendiente de Castella junto con ciertos nobles gallegos indicar que poner remedio a la situación entonces a donde se ha ido a Pamplona la coge la reina todas las de una toda de Navarra viuda y regente si tiene que poner una solución y aquí es donde nos hemos venido con este Cronovisor porque es un momento histórico importante lo que hace la reina todas que pide ayuda a la persona más influyente que había en aquel momento te puedes imaginar quiénes Nacho quienes menos que el califa a te Rahman III bueno eso de que se llevaban mal y los reinos cristianos con los musulmanes bueno hay un poco de todo chaval mal entre todos entre los propios reinos cristianos entre las propias razias musulmanas y árabes también pero en este caso piden ayuda y quién es el que le presta ayuda y por eso estamos viendo que entra por la puerta ni más ni menos que el mejor médico que había en aquel momento médico medieval médico de siglo X médico judío a pesar de que viene del califato de Córdoba qué es esa Haddad es salud que era bueno pues una inminencia una especie da Vicent Sales lo sabía todo incluso había inventado un remedio pues para evitar por ejemplo los envenenamientos una especie de patriarca con una serie de compuestos de hierbas medicinales que las conocía perfectamente cuando el está examinando ahora mismo a Sancho el caso pues dice vamos a ver cómo conseguimos que adelgace en tiempo récord estos por parte de los doscientos cuarenta kilos y hace que lo consiguen claro no lo puedo hacer en Pamplona porque no es el lugar más adecuado lo que le está aconsejando

Voz 0772 09:49 ah yo no había clínicas de dietética como no pero

Voz 8 09:51 pero vamos a contar en poco el remedio que es utilizado bueno en la operación bikini nada comparado con lo que vamos a decir tú imagínate Sapporo este médico judío médico de Al Andalus que había nacido en ve a este señor cortísimo una obesidad mórbida dice qué puedo hacer para que vuelva a recuperar el poder tiene que hacer dos cosas de hecho Abderramán III eh hay como dos condiciones dice primero que adelgace este buen señor luego yo le prestar un ejército para que vuelva a recuperar el trono leonés que en ese momento no había ocupado Ordoño IV que por cierto le llaman el malo o el jorobado hasta que congrega a los apelativos sigue en ese momento está ocupando este trono precisamente por esta conjura pero esta sublevación de Fernán González de otros cuantos Condes in luego una vez que adelgace Si lo consigue y ahora diremos a ver si lo consigo y que sistema utilizan luego le prestará un ejército para intentar recuperar el Reino de León ya hay entraríamos en ese segundo periodo donde vuelve a en este caso ocupar el trono pero nunca mejor dicho esta vez sí se puede sentar en el trono

Voz 0772 10:54 fíjate que al al a lo largo de la historia muchos monarcas y otros personajes conocidos han pasado a la historia pues precisamente por por su gordura no aquí vemos cómo ha a Sancho el echaron literalmente por gordo gordo por no de poco

Voz 8 11:10 Banca también eh porque ya te digo que es que tuvo una serie de actuaciones no muy correctas estrellas enemistarse y demás elementos que conforman con presumen

Voz 0772 11:18 lema la obesidad que a lo largo de la historia ha sido pues eh mucha profusión hemos preguntado a la doctora Miriam Bel mar de Olivares que nos hable un poco de de la historia de cómo era esa gordura en la Edad Media precisamente en los siglos en donde es ese mueve la la vida de de Sancho I el caso vamos a escucharla

Voz 11 11:39 en hace días ya pues hombre la alimentación no se cuidaba prácticamente nada hay de hecho las clases pobres lo que ocurrirá carne recurrían poco y alimentación estaba centrada sobre todo en el pan en el pan bien incluso vino cerveza como de vida porque el agua prácticamente era un ajuste de transmisiones de enfermedades de nuestro alimento diario como puede ser ahora yo estaba pues un poquito más nutrido si las carnes se reservan hasta la alta sociedad ciervos de ser los eso sí que ellos comían en grandes cantidades pues porque precisamente se veía como un signo de aire mire poder pero sí que también hay preferencias de que el sobrepeso no estábamos quizás hacía a una a la lujuria hay esos estaba considerado más Lincoln un pecado

Voz 0772 12:32 mucha gente de este público que hay aquí en la sala de esta mirándome como ahora me estaba sirviendo en la Copa un poco de de leche Mi padre que está aquí sabe que yo soy muy lechero una de las condiciones que ello ponga todos los sitios donde yo voy a hacer el programa es que pongan un una botella de leche fresca es una cada pero bueno que escuchando a la nutricionista viene un poco a cuento no de de bueno quizá un poco sano también no hay que pedir eh cosas eh excéntricas pero fíjate sus lo que lo que escuchábamos en la doctora Myriam el mar el el detalle de como vinculaban la obesidad con el pecado con algo demoníaco

Voz 8 13:08 claro desde luego no tenía todo a favor para ocupar el trono de León lo que pasa es que bueno cuando muere Ramiro II vamos a hacer más y no es muy rápida porque esto es como Juego de Tronos pero real muchas veces nos encandila esta serie de televisión de Juego de Tronos pero es que es finos vamos a este periodo y en esta época y en ésta latitudes geográficas pues hay todas las cuentas cómo funcionaba no las cuchilladas trapera como eso como había conjurar revelaciones conspiraciones de todo tipo bueno en este caso cuando el Ramiro II el diablo el diablo precisamente por ser bastante sanguinario con sus adversarios el que les sucede es Ordoño III que era el hijo de su primer matrimonio bueno pues el dura lo que dura fue uno de los grandes monarcas de hecho muere a los treinta y un años de una forma como muy oportuna para que ocupara el puesto Sancho I el craso que no reunía ninguna circunstancia no ni física ni intelectual te podría decir pero claro tampoco había mucho para elegir entonces a él la final de Corona en el año novecientos cincuenta y seis ya te digo dos años después la destrozan con toda esta conjura que te acaba de comentar a partir de ahí es cuando se tiene que ir a Pamplona en fin la reina toda con ochenta años ya que tiene en aquel momento es la como la mente maquiavélica que va hilando hilos ya se da cuenta que es mejor que esté su nieto que no otro candidato y por supuesto menos pues Ordoño IV que ya había demostrado que era sanguinario que era un poco salvaje que no cuidaba a sus vasallos que con sus enemigos pues tampoco estaba a la altura de hecho los musulmanes lo consideraban de trabajo que para abordar los no consideraba que fuera una persona digna de ocupar un trono de estas características bueno pues entonces hay que empezar ya con esa dieta evidentemente Abderramán III que ve la oportunidad perfecta porque no era tonto sabía perfectamente lo que estaba hilando en los distintos reinos cristianos y entonces veo una oportunidad dice yo te mando a mi mejor médico el médico una vez que hacen análisis de arenga para Córdoba esto deseaban al califato y Savannah Medina Azahara el Palacio de Rahman III y ahí empieza esa dieta draconiana esa dieta exhaustiva

Voz 0772 15:12 porque no tenía que sea sencillo hoy lo vemos a ver doscientos y pico kilos es muchísimo peso es un problema que bueno que va más allá incluso a veces de de la propia de la propia dieta no pero en aquella época donde no se tenía conocimiento aparentemente no visto desde nuestra perspectiva en el siglo XXI eh la dieta tuvo que ser extraordinariamente fuerte

Voz 8 15:36 fuerte porque dura cuarenta días ten en cuenta que el tiempo va en contra suya sin necesita cuanto antes reporte darle poder porque es verdad que Ordoño IV tampoco estaba ejerciendo bien Suu su poder ir no estaba jugando bien sus cartas entonces en cuarenta días es lo que dice la crónica entre ellas la crónica de San Pyro Tropical latín de esa época lo que dice es que en estos cuarenta días que es lo que hace este médico no sea pues eso primero Edit

Voz 10 16:03 parecerá una auténtica aberración

Voz 8 16:06 pero es que no le quedó más remedio tiene que este hombre estaba tan gordo no de desacuerdo sino desde pequeño porque el tío simulaba venados asado el comía siete veces al día cada plato o cada comida consistía en diecisiete manjares distintos que puedes imaginario P uno no reparaba en nada ni en esto sin comida bueno pues lo primero que hace esa prueba es coser literalmente la boca coser la boca

Voz 0772 16:29 para que no como para que no coma os poseen una Page

Voz 8 16:31 en esa pajita lo absorbiendo líquidos y una infusión siete infusiones diarias con unos preparados e herbarios que ese conocía perfectamente este médico judío para que no se arrancara eso sí los por los que la habían cosido la boca le ataron de pies y manos a la cama sí porque habrían automáticamente

Voz 0772 16:52 así cualquier adelgazar sí pero es que haber en ningún mérito nada falta hace pero es que tenía que hacer

Voz 8 16:58 vive con lo cual de vez en cuando levantaba casi con una grúa relataba con unas cuerdas y le obligaban a caminar unos cuantos kilómetros con la votase pacta presupuestos retaba le daban una pajita que absorber sus líquido su agua hierbas medicinales

Voz 0772 17:12 este era el el ingeniero de estas ideas era esa

Voz 8 17:17 a esa hora el médico son una inminencia de hecho fue consiguiendo poco a poco claros imágenes también baños de vapor porque había que eliminar la mayoría de líquidos que la que tenía acumulados hay toda España baños de vapor sudaba como un bendito no claro está dieta que no han en los alimentaba de nada sólo hora pues eso Hervás medicinales la serie infusiones extrañísimo Escocia pero que conocía perfectamente apodo que le provocaban vómitos diarrea pues Tato iba adelgazando para medir aquí la adelgazando pues la piel se le ponía más plácida entonces unos masajes terapéuticos a lo bestia posiblemente para entonar la piel Iker no quedar Placido de que le fuera colgando en las extremidades que quedaba como muy feo entonces pues todo esto es lo que fueron haciendo a lo largo de estos cuarenta días al cabo de cuarenta días perdió ciento veinte kilos

Voz 0772 18:07 bueno es que yo me quedo sin palabras lo lo extraño es que no perdiera la vida a ciento veinte kilos

Voz 8 18:13 bueno pero a él si es que en ese momento era Jara Cruz diga muertes que tampoco tenía mucho más entonces a partir de ese momento cuando Abderramán III ve que los resultados han sido Optimus es cuando dice vale te pongo un ejército entonces con el Ejército de de Navarra junto con el efecto musulmán vamos a a tomar Zamora que era una de las plazas fuertes no antes de tomarlo efectivamente toma Zamora con una cierta facilidad hace Ordoño IV el malo o el jorobado

Voz 0772 18:39 qué pensaría lo hicieron con facilidad porque pensarían yo aquí no es hacer adelgazar

Voz 8 18:43 con este método los que usarla catorce lo estoy dejarles que pase no consiguen la plaza de Ordoño IV pone rumbo a Asturias dice yo me largo Hubbard si al final es cuando pues empieza el segundo periodo el segundo mandato a partir del año novecientos sesenta que es cuando ya toma León ahí está en el trono Un poco de conjuras porque tampoco la aceptaban del todo ten en cuenta que él ya por lo menos puede qué hacer con una mujer de hecho ya tiene tiene dos hijos posteriormente lo cual antes era incapaz de procrear ya sabes que también aquella época sino tenías descendencia pues alguna maldición algo malo había calles sacaban uno tenía todos lo tenía todo un poco para que no la llegara a la monarquía pero bueno llega el se mantiene hasta el año novecientos sesenta y seis con distintos tejemanejes como te puedes imaginar pero sí que funciona perfectamente claro a aterra Man III como te ves imaginar esto no lo hace gratis que hizo valer yo te he prestado primero por médico has adelgazado a lo bestia pero es adelgazado y además te pues te presta un ejército para que tomes la plaza Primero de Zamora luego ocupe el trono pero a cambio T queman maltratado por el cual le tiene que conceder diez fortalezas en la Ribera del Duero fortalezas estratégicas claves que Abderramán se frotaba las manos como no sea como me estoy aprovechando de las debilidades de mis enemigos pero un AVE que llega al poder Sancho primero qué es lo que hace no cumplir el Tratado ya tuvo que esto es hombre si te están ofreciendo ayuda ten cuidadito con esto no nos ofrecen ayuda pero es verdad que al poco tiempo a derramar tercero Sancho I el caso dice bueno pues ya está queda rescindido el contrato como ha muerto derrama pero Al Hakam II que es la siguiente Khalifa diez de convoque queda rescindido el trato

Voz 0772 20:24 es decir reclamó un poco lo que su antecesora había firmado

Voz 8 20:28 claro que hoy se ponen a favor ahora de Ordoño IV que es el que estaba desterrado por ahí tardes para que veas un poco en el juego de Tronos cómo van manejando se estos hilos por desgracia su abuela había muerto la bueno Antona que hará ya un poco el genio maquiavélico al final pues es Sancho I el craso que ya no se puede llamar el craso porque ya no tenía esa gordura pero empezó a jugar sus bazas no demasiado bien porque ya te digo que dura en el trono seis años más para colmo mira tú por donde la comida era su pequeña maldición sí por la comida al final pasa al otro punto

Voz 0772 21:04 fíjate por la comida no el antes comentabas que con Abderramán III en su corte bueno pues ahí encontró la solución al al problema porque no olvidemos que todos estos problemas debieron de llegarle en la vida pues con veintipocos años

Voz 8 21:19 el Nano murió con treinta años

Voz 0772 21:22 Yllera bastante era bastante joven y claro la Corte de de Abderramán había médicos que trabajaban un poco que habían investigado que tenían un conocimiento vamos a decir ancestral de este tipo de de de trabajos porque serle la boca aún hoy no darle de comer tampoco tiene mucho mérito no pero vamos a escuchar de nuevo a la doctora Miriam del mar hablando de cuál es el origen de esas primeras dietas a lo largo de la historia

Voz 11 21:49 la esterlina debiera como dar es término griego ya hay ante ese era día Aita Inés una hace más referencia más que una dieta como tal hábitos de vida pues era la lactancia los niños les recomendaba hacer ejercicio físico intentar cuidar la alimentación y parece que ya hay empezaba a hablar de lo que es cuidarse y cuidar el apetito pero como tal recomendaciones claras de dieta y hay hay que ser antiguo Egipto de hecho el las primeras horas orientadas a una dieta están grabadas dicen que se recomienda tomar vegetales porque fortalece el corazón eh tomar una sola cosa en vez de un montón de manjares o beber agua para calmar y otras bebidas si tengo que elegir entre dos platos

Voz 12 22:42 que yo era pequeño

Voz 0772 22:46 queréis serán los egipcios en habría que meter la cuña del Antiguo Egipto estando aquí en León bueno pues no no podía ser de otra manera ya han hemos hablado de León y de Egipto pero vamos a seguir hablando de de León Jesús este médico como decía yo ahora quizás heredó esa tradición porque sí empresa comentado Noyes es algo constatado desde el punto de vista histórico los documentos como en la corte de Abderramán I D otros eh monarcas de Al Andalus siempre existía pues ese conocido viento científico también en ocasiones vínculo todo sal al mundo más eh poder los es decir legendario vinculada también a supersticiones no pero que NEC en aquella época era muy difícil no marcar una línea entre lo que era la la superstición la la ciencia propiamente dicha no hizo quizás ese conocimiento fue lo que llegó a oídos de de Sancho I el el craso para para pedir ayuda no en ese sentido la fama de los médicos

Voz 8 23:45 sí concreto de este médico ya sabes que siempre cada generación haya alguien que destaca que sabe más que los demás que ha experimentado Si los oyentes han visto la película el médico

Voz 10 23:57 además esta pasada noche una obra de Noah Gordon pues entonces Aisa darán cuenta de que

Voz 8 24:01 como nueva Gordon que no tiene que ver nada con no te desborda no pero bueno curiosos has de Milito de semántica entonces ahí se ve claramente que siempre haya alguien que destaca por su sapiencia hay porque has perdido dado pues prácticamente con todo lo que tiene a su alcance no es sobretodo estamos hablando de pocas de guerra sabes que cuando más avanza la medicina es en las batallas porque pretendía tal tratar a los heridos practicamente ya se les da por desahuciados pues aprende muchísimo de cómo tratar heridas hemorragias o cualquier enfermedad porque bueno pues ves a los a los cadáveres a veces a los heridos se case con con las tripas al aire y entonces bueno pues la medicina iba avanzando poco a poco en el caso de Texas Days Brut claro este hombre judío está en una corte musulmán no sea que eso ya te indica cómo sabía este hombre cantidad de cosas está cuando se había pospuesto cuatro-cinco idiomas traduce al árabe por ejemplo todos los trazados botánicos de Dios con vides y él es el que hace ese tratamiento llamado Alfaro que es una pasada pues eso para detectar venenos y un cura lo todo una auténtica panacea gracias a sus conocidos en toser varios pues se sabía que Yerba curaban unas cosas otras entonces lo que hace es una operación ICREA este es esta especie de fármaco no ha critica que funciona o bien entonces pues a Sancho el caso no le da esta técnica pero sí las inversiones necesarias para que le provoquen estos vómitos estás diarreas y poco a poco vaya eliminando puesto exceso de grasas que él había ido ingiriendo a lo largo de tantos y tantos años no bueno pues que desde pequeño ya era así claro está está un poco en relación con una expresión popular que todos los que están aquí conocen qué es eso de estar en Babia de ahí viene un poco de esta época no de entre el siglo X del siglo XII era una expresión que se acuña no mente porque cuando tú querías los servicios del Rey del monarca normalmente estaba en Babia que es esta comarca leonesa del norte muy cerca ya de Asturias donde era una zona muy proclive a la caza va a descansar a olvidarse pues Ömer venado asado y muchas más cosas bueno pues tanto los retoños como los anchos como los Ramiro de esta época pues iban allí estaba en Babia es estar en Babia sí que en el caso de Sancho I el caso le provocaba al que estuviera ausente de todo porque estaría con muchos problemas estomacales que le impedía pues estar a lo que tenía que estar que era pues al servicio de su pueblo y como además llega o poco a la monarquía sin darse casi casi sin pretenderlo porque su hermanastro muere muy joven pues la ayuda era necesaria es que no tenía ninguna otra opción techos y él permanece un poco más en el poder es gracias a esto

Voz 10 26:37 a Doña todo el Reino de Navarra

Voz 8 26:39 por supuesto al hijo vendió a toda que era García Sánchez que le presta su ayuda porque Abderramán III le presta también a su médico pero le presta ya has visto que nada es gratis en el reino del Señor y menos en el reino del califato de Córdoba entonces bueno todo esto es lo que hace que esta conjura ahí está in intrahistoria que es muy interesante conocer porque nos damos cuenta cómo hay gente que llega al poder y como son derrocados a veces por sus malas gestiones o en este caso por una cuestión alimenticia por una cuestión de obesidad mórbida tienen la suerte de que conoce al mejor médico que había en aquel momento conoce el mejor Palacio que había en aquel momento posible que fuera Medina Azahara y que todas esas condiciones son las que se dieron para que él llegara al poder pero luego incumple su tratado que no es tampoco metódico con los nobles que están conjunto contrae también porque entran en liza ni más ni menos que Fernán González Fernán González ese contado de Castilla que había en aquel momento está va influyendo muchísimo tanto en el mundo árabe con el mundo cristiano es el que aquí hay deshacía el que ponía y quitaba Reyes de alguna manera porqué porque sus vasallos le eran leales a diferencia de muchos reyes es que no legal leales está al Reino de Aragón en aquel momento estaba el Reyno de Navarra estaba el reino astur leonés y luego estaba pues a su famoso califato de Córdoba que son los que estaban un poco las pautas había batallas por poco la batalla de Simancas que hay una derrota clamorosa pero habían más escaramuzas que batallas estamos en las de un momento de llamado Reconquista donde no era todo tan claro los buenos no sabía muy bien era de los buenos y los malos no sabía muy bien quién era ten en cuenta que el Califato de Córdoba en aquí en ese momento de estaba de Rahman III es el momento de esplendor cultural más importante no sólo de España sino de Europa

Voz 0772 28:19 cocinas bibliotecas increíble que Córdoba era increíble ochocientos mil volúmenes

Voz 8 28:25 vestía de Almanzor al final sacaba la acaba quemando no era un caudillo ganaba todas las batallas pero al final la la cultura no me interesa demasiado es el que tenía el concepto de que todo lo que no esté en el Corán sobra entonces pues eso grabar prácticamente yo por eso temo la gran biblioteca de Al Hakam II que tanto tiempo Le costó atesorar bueno pues estamos hablando del mayor momento de esplendor cultural en medio de uno de los mayores momentos de conflagración de de cantidad de peleas refriegas hacías batallas que en algunos casos unos otras con elementos sobrenaturales donde las crónicas medievales hacen hincapié que es aparecían ángeles esa parecía bueno ya te digo Santiago la cantidad de batallas que aparecía pero también Ángeles apoyando a los musulmanes eso es muy curioso porque hay lo que tú dices al principio se mezcla la historia con la leyenda con la superstición y por supuesto los tratamientos médicos con la ciencia por ahí dura pero también con con los curanderos de turno en este caso se juntaba todas las sabe de Uría ortodoxa pero también toda la sabiduría heterodoxa del momento

Voz 0772 29:28 una sabiduría que aunque fuera heterodoxa no dejaba de ser e interesante y apasionante no como nos ha contado en estos minutos Jesús Callejo con un auto hablando de la figura de este monarca que yo tengo que reconocer que que que desconocía en en gran medida no la figura de Sancho I el craso

Voz 8 29:44 que muere por una manzana envenenada ya te he dicho que todos esperábamos que tuvo la comida iba al otro mundo por la comida porque le dan una una manzana emponzoñan

Voz 0772 29:54 tratar tantos años sin comer ni lo quiere echarle ahí un humor que yo a Zapatero además dice no va al al otro barrio al bueno de de Sancho el craso lo dicho Jesús Callejo leonés muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más listo

Voz 8 30:10 gracias a ti Nacho un placer auténtico

Voz 2 30:21 mi nombre es Juana de viene de ni su largo camino recorrido para llegar

Voz 8 30:27 hasta aquí no lo he hecho sola he venido

Voz 2 30:30 a hablar con el delfín de Francia habla tienes delante Carlos

Voz 14 30:46 te leo muestra orgulloso su Basílica de San Isidoro consagrada en diciembre de mil sesenta y tres de monumental puede calificarse su panteón Torrelles sobre la tumba de la reina Doña Sancha en magistral teoría de arcos y bóvedas lucen en todo su esplendor los originarios corre este sus asombrosos frescos en todo este magnífico conjunto pictórico sólo una nota profana la representación gráfica de los doce meses del año que aporta una profunda nota humana al estar simbolizado por los trabajos agrícolas peculiares de cada uno de ellos con esto sola excepción el resto de los temas tratados se refiere a pasajes evangélicos también el cincel supo crear belleza sólo mediante una conjunción perfecta de tres artes arquitectura pintura y escultura es posible lograr una obra de la belleza e importancia de este panteón de Reyes

Voz 0772 31:55 continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo en el León escuchando un fragmento de un documental de televisión española en donde se hacía referencia a ese Panteón de los Reyes del Reino de León que podemos ver a pocos metros de donde los encontramos un lugar realmente maravilloso que Si muchos de los que nos están escuchando a través del podcast la emisión en directo no lo conocen invitamos a venir a León a esta maravillosa ciudad para para poder disfrutar de esas pinturas de esa historia de un lugar realmente increíble cómo vamos a comentar en los próximos minutos y lo vamos a hacer de la mano de Raquel Jaén González que es directora técnico del Museo de San Isidoro buena amiga Raquel bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 16 32:39 hola muy buenas Nacho bienvenidos a todo el equipo de La Ser Historia aquí a casa bienvenidos a casa porque hoy es la casa de todos León no me todos nuestros oyentes

Voz 0772 32:47 pues muchísimas gracias Raquel por habernos como decía al principio abierto las las puertas de de esta institución tan tan espectacular yo cuando conocía Raquel fue cuando vine a grabar para televisión el el Cáliz de Doña Urraca para para Cuarto Milenio estuvimos hablando unos días antes por teléfono sí ella siempre me atendía correctamente en ocasiones con un tono un poco quedo yo estaba el día que llegué aquí a la puerta los recuerdos que lo comentaba antes a los compañeros y llamamos a la puerta porque era un día que estaba cerrado unos abrió Raquel le dije soy Nacho Ares de Cuarto Milenio que deben habíamos quedado para grabar el el cáliz y me dice muy seria vale podéis pasar pero con una condición Hilario me quedo hay un poco de sopetón hay quieto y dio Sisi cual que cuál es la condición me dice que me firmes todo esto tenía todos mis libros puesto encima del mostrador de la entrada del del museo dije digo bueno aquí hay una química especial y esto tiene que generar muchísimos años desde luego verdad Raquel

Voz 16 33:55 sí Nancho es que llevaba tres veces escasos trabajando aquí y entonces saltó a la luz el estudio de investigación y fue todo como un poco acelerado

Voz 0772 34:03 porque el Museo de San Isidoro es un lugar

Voz 18 34:06 eh

Voz 0772 34:07 con un con mucho potencial no quizás ahora es muy conocido mono hasta entonces había sido muy conocido por las por las pinturas por el cáliz pero hemos hablado en otras ocasiones de el trabajo de los trabajos que estáis realizando en el en el museo en el en el edificio ahora mismo unas obras en el en el patio que dentro de pues muy muy poquito tiempo le darán otro otro aspecto al al edificio es un una institución un enclave con un potencial realmente espectacular no

Voz 16 34:35 sí Nacho es un poco como un dragón dormido no que vamos despertando poco a poco por partes así que si esa es la sensación es un lugar que era muy conocido sobre todo por el Panteón Real por supuesto por la conocida como Capilla Sixtina del arte románico pero bueno después de el estudio de investigación pues también por el Kalise y poco a poco pues hemos ido recuperando espacios recuperando espacios para para la historia no

Voz 0772 34:58 que antes Le decía yo cuando estábamos dando un paseo por esa capilla Sixtina de el de del románico Le decía no esto habría que decir cuando estuviéramos en en en Roma en el Vaticano en la Capilla Sixtina habría que decir esto es el panteón real del Renacimiento que es diferente porque esto es mucho más antigua no que son las el el lugar en donde se enclava en las tumbas de de reyes del siglo X al al siglo XIII y lo que pasa que la gente nada más entrar Fermín Agustín nuestro compañero que nunca había estado aquí le vamos a ir poco vamos a dar con el isótopo a convertirlo hay bautizarlo en nuevo leonés es el único que queda de por ser de de León del equipo quedaba fascinado no por la calidad de de las pinturas las escenas representadas imágenes del del Nuevo Testamento eh que no ayudan un poco a comprender cómo era esa forma de pensar no que tenían pues los los leoneses pues hace prácticamente mil años

Voz 16 35:53 sí efectivamente las pinturas están datadas entre el año mil noventa y mil cien y la verdad es que es sobrecogedor sólo colocar te allí yo que abre cada mañana al Panteón todavía me sorprenden sea que así es yo siempre cuando entramos con la gente Le pido que antes de mirar al cielo mire a suelo porque también están los enterrados los reyes de León no un poco el corazón de los leoneses

Voz 0772 36:13 es una pena no pero claro la gente que queda fascinada no por la iluminación también que tiene la la la sala que están iluminadas las las bóvedas pero son pinturas que todos hemos visto en alguna ocasión en los libros de de arte cuando cuando éramos pequeños que en los últimos años han tenido pues un bueno han dado paso más allá no y quizás son más conocidas también por la presencia del del cáliz hay muchísimos turistas hay muchísimos turistas extranjeros peregrinos no que que se acercan curiosidad no a conocer el emplazamiento San Isidoro en donde se encuentran estas estas pinturas

Voz 16 36:51 sí yo creo que es un poco también por la sensación no porque por mucho que lo hayas visto en los libros una vez que estás en el interior del panteón de sobrecogedor entonces es una realmente es una experiencia

Voz 0772 37:01 de todas esas pinturas el otro día estábamos en el Museo Arqueológico Nacional le preguntaba a cada uno de los conservadores cuál era en la pieza preferida de de su departamento no seguro que te lo han dicho mil veces no te voy a preguntar por por una pieza del del museo hablaremos de algunos detalles pero de todas esas escenas de de que que cubren el el panteón real con cuál te quedarías

Voz 16 37:22 este es complicado en actos me quedaría parte con la duración de los pastores que es una estar aquí me encanta sobre todo el pequeño mastín leonés que está representado también por Marcial el copero no aquí no le gusta el vino

Voz 0772 37:35 desde luego eso es una escena realmente que nos ayuda como decía antes a a viajar en el tiempo esos eh mil años antes para para poder disfrutar de de cómo era la vida cotidiana no en en en en aquella época el el museo también ha sufrido una serie de cambios de de reformas habéis abierto nuevas salas

Voz 16 37:57 sí así es Nacho hace bueno escasamente un año hemos conseguido recuperar unas pinturas renacentistas que en los años sesenta habían sido arrancadas con la técnica del ex trapo y ahora se han podido recuperar gracias a un trabajo muy minucioso de las empresas de restauración que vamos a mi y la verdad es que les admiro muchísimo porque es un trabajo realmente de chinos día ahora se está restaurando el claustro Si bueno acabamos de empezar una obra de reforma muy importante el museo ahora tiene unas dimensiones de unos mil doscientos metros cuadrados iba a medir más de tres mil así que no sólo no sólo se van a poder exponer gran cantidad de piezas sino que el propio edificio que ya de por sí bueno pues se sumo se sitúa va a ser maravilloso

Voz 0772 38:34 a la gente que está en esta Sala del Pendón están viendo ahora una serie de fotografías que hemos preparado del de ha de ser Isidoro pues con algunos de los elementos arquitectónicos y sobre todas las la las pinturas no los elementos más emblemáticos e más llamativos pero si os parece vamos a escuchar un texto que también marca un poco lo que es la la Historia que también de los últimos años no ha puesto de moda en boca de muchos expertos de muchos historiadores y también de muchos políticos el nombre de San Isidoro y sobre todo el Reino de León en el

Voz 19 39:10 hombre de Dios yo Otón Alfonso Rey de León y Galicia al celebrar las Cortes en León junto con el arzobispo los obispos los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad de crédito ya seguro mediante juramento que conservará para todos los clérigos y laicos

Voz 8 39:27 Reino las buenas costumbres establecidas

Voz 19 39:29 es por mis predecesores también decreto y juro que si alguien hiciera Jaume presentara una operación contra otro sin demora descubrirá al delator al delatado el primero no pudiera aprobar en mil cubría la delación que hizo sufra la pena que D

Voz 8 39:44 haría sufrir el delatado Si la delación

Voz 19 39:47 fuera comprobada

Voz 0772 39:51 escuchábamos a la voz de nuestro compañero Jorge Sánchez y el texto que en el año mil ciento ochenta y ocho en la primavera de mil ciento ochenta y ocho leyó muy cerca de dónde estamos Alfonso VIII de León Alfonso IX de de Castilla hablando de de algo que lo que decía antes no Raquel Jaén González director técnico del Museo de San Isidoro algo que debe de llenar de orgullo estamos en la sede del parlamentarismo lo hemos comentado en otras épocas en ese había querido muchas muchas veces que había nacido en en Inglaterra sin embargo años antes aquí en ese en ese siglo X segundo León ya tenía eh ya cortes no son como las de ahora no era una democracia como la de ahora era bueno pues todo tomado ahí de manera poco de poco sui generis al igual que la democracia griega que siempre seguí de Alicia en muchas ocasiones pero con detalles bastante bastante llamativos no y que bueno demostraba esa apertura de miras de los monarcas leoneses

Voz 17 40:49 sí así es yo creo que Alfonso IX sobre todo

Voz 16 40:51 se caracteriza es por tener en cuenta la opinión del pueblo no lo cual el Rey en la Edad Media que estamos hablando de monarquías absolutas pues es

Voz 17 41:00 vamos es merecedor de la confianza

Voz 16 41:02 de todo el pueblo desde luego luego

Voz 0772 41:05 Timo bloque del del programa de programa lo dedicaremos casi por completo al a la réplica del del cáliz vuela replica no al al original pues aquí sobre la mesa tenemos el la réplica de este Cáliz de Doña Urraca de del siglo X se ha convertido no en uno de esos son referentes de esas metas casi me atrevería a decir de peregrinaje de muchos curiosos por por conocer el una supuesta reliquia no de de de La última cena de la figura de Jesús

Voz 16 41:33 sí por supuesto mucha gente antes nos conocía sobre todo por el Panteón pero ahora yo diría que más de la mitad de los visitantes que tenemos vienen a ver El cáliz lógicamente vamos es una pieza referencial y nosotros defendemos el estudio de investigación realizado por Margarita Torres y José Miguel Ortega siempre defendemos que este cáliz es el único que que bueno que está documentado no con esa documentación que se encontró la biblioteca de Al Azhar con lo cual para nosotros es una pieza muy importante dentro del museo por supuesto

Voz 0772 42:00 una pieza única imagino que todos los que hay en esta sala aquí en San Isidoro lo lo habrán visto jazz y no lo han hecho les invito a que a que en fechas futuras se acerquen a ver el el Museo con esa capilla también bueno esa capilla esa habitación que que también nosotros cuando lo grabamos para para ti yo no estaba en ese enclave que todavía no estaba rehabilitado es es absolutamente mágico no bajar esos pocos peldaños y entrar en una cámara oscura cuéntanos un poco como esto

Voz 16 42:27 sí bueno la verdad es que cuando sale a la luz el estoy de investigación lo que hicimos fue cambiar la pieza de sitio para parte por motivos de seguridad pues para exponerla en un sitio que fuera más digno para ello no

Voz 0772 42:38 por motivos de seguridad de diálogo hacía Raquel sino es podía coger el bueno aquí delante pero no ha insistido hoy no

Voz 16 42:46 sí verdad sino no dormimos ya nunca más siempre siempre es mejor que no pero sigue sigue me gustaría destacar que cuando la gente visita al museo el cáliz que ves el original que mucha gente no se lo pregunta así si el que estas puestos el original eso sí con muchas medidas de seguridad todas las que hemos podido pero bueno sí que se trasladó hasta Torre es una torre del siglo XI de la misma época del cáliz en el siglo XI lo que hicieron fue romper uno de los cubos de la muralla para construir una torre defensiva y pensamos que bueno que esa ubicación pues será la adecuada no para para el cáliz así que

Voz 0772 43:17 además el propio ambiente no un ambiente oscuro con esos focos de luz perfectamente dirigidos no a la a la a la Copa de de de on IQS con con ese relicario de de oro lo convierten en un objeto absolutamente maravilloso porque en realidad el está en una vitrina es una especie de de prisma es muy muy ancho muy grande pero según entras en la habitación parece que está flotando en el centro no

Voz 16 43:43 sí la museografía está pensado un poco para que la pieza sea la propia luz de la sala no que sea el eje central de toda la arquitectura es un poco esa idea

Voz 0772 43:53 bueno invitamos a todos los que no se escuchan que que se acerquen aquí a conocer la ciudad de León y sobre todo en este caso el que estamos hablando de San Isidoro pues el el Museo también la la iglesia el patio infinidad de de elementos que les van a cautivar a maravillara para disfrutar un poco de nuestra propia historia no luego hablaremos de algunos detalles de del Reino de León tristemente tristemente olvidado Raquel Jaén directora técnico del Museo de San Isidoro como digo siempre muchísimas gracias por habernos allí Racer un poquito más de historia

Voz 16 44:31 muchas gracias a todo el equipo de La Ser Historia por enseñarnos siempre Historia de esta manera tan maravillosa creo que no vamos a Celiano además aprobación Begin

Voz 0772 44:38 a una grave

Voz 20 44:49 tiene que hacerse os sugiero majestad que dejéis que la Inquisición nunca su trabajo entre tanto podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la Corona comiencen a excitar a sus parroquianos en pocas semanas todo el Rey Estará demandando que precisa los templarios y que confisque sus viales

Voz 1 45:24 la Legión

Voz 22 45:27 el primer campamento la primera fundación de Leo es más que bimilenaria ir después de esos de ese campamento que duró hasta años sesenta y ocho fue reemplazado por el campamento de la Legión VII porque las esta es la primera de las legiones de laSexta surge un personaje llamado galgo que es el general de la Legión que en tiempos de enero se da cuenta de que supone para Imperio romano un emperador así lo que plantea este que tomar las riendas de una solución funda una lesión nueva la séptima el ordinal consecutivo con la Legión séptima más parte de la Legión sexta marcha a dar un golpe de Estado ir su general llega a ser emperador o tanto el primero de los generales emperadores calva y una lección por la que pasó personajes como Trajano es Trajano por ejemplo el propio Adriano en pocas ciudades campamento tales pueden sacar tanto pecho oí decir somos la sede del poder militar romano en Hispania por nuestras calles desfilaron emperadores de esta talla

Voz 1 46:26 escuchábamos