Voz 0772 00:00 Jesús Callejo leonés bienvenido a Ser Historia qué tal Nacho Ares leonés que también ha presentado así eh nunca pero este es el lugar adecuado para presentarme véase desde luego imagino que sentir es la misma emoción que que yo no tratarle

Voz 1 00:12 te totalmente la verdad es que estar en León no en tu tierra en este lugar que tú has descrito perfectamente no en la réplica de el grial de Doña Urraca ID de todo lo que conlleva no pues hombre qué más queremos encima o público estupendo animoso y que nos presta este calor esta energía pues miel sobre hojuelas

Voz 0772 00:32 además eh que tenemos a ambos lados de el de el del Grial hemos pues no se puede Ferrán siempre nos acompañan de Playmobil tenemos un legionario de la de la Legión sexta o de la séptima que une las dos las que eh intercambiaron hay esfuerzos para fundar la ciudad de León el protagonista que elevemos el un poco gordito verdad es un monarca del Rey de del Reino de León un poco gordito que va a ser el protagonista como digo de de nuestro o Cronovisor de hemos preparado Jackie Jesús sobre la mesa el teclado de esta máquina del tiempo que semana a semana nos hace viajar al pasado hundía tenemos que hacer un viaje al futuro no

Voz 1 01:11 pues verá no sería mala Historia de Solé que engrasar un poquillo más los los ejes y los engranajes de este Cronovisor y por supuesto igual que vamos al pasado podemos ir al futuro y además hasta podía ser interesante porque lo hizo Julio Verne y acertó bastante pues mira a en los convertimos

Voz 0772 01:27 llegamos un poco a a asemejarse a lo que hizo el Jesús Callejo como digo tengo aquí delante las teclas de de este Cronovisor de esta máquina del tiempo a donde nos hace viajar en esta ocasión aquí en San Isidoro en León

Voz 1 01:40 bueno pues como te puedes imaginar nos vamos a la Edad Media y en concreto al dieciséis de abril del año novecientos cincuenta y ocho

Voz 2 01:57 es

Voz 3 02:01 adelante para Jesús

Voz 4 02:03 dijo les está esperando junto al Cronovisor Jesús ese hombre entrado en carnes que se ha cogido un cabreo de cuarenta monos tienes bueno pues estamos en presencia entre otros se le ve muy

Voz 1 02:23 ha dado él está me fado que me gordo también no lo sé porque razón le llaman Sancho I el caras o el Gordo ya sabes que la edad media a la hora de poner apelativos nuevos se cuidaban orgullo deban cordón remilgos y entonces el que le llamen el craso justo en este momento estamos en el Palacio del Rey García Sánchez en Pamplona también con su ha volado toda Yi este buen hombre que tenemos aquí es ni más ni menos que Sancho I el hijo de Ramiro II también apodado El diablo que ya le vale

Voz 0772 02:53 menuda familia no uno el Gordo el otro el diablo

Voz 1 02:56 bueno lo volverás el que les sucede todos amigos en todos los amigos Igueste este buen hombre pesa doscientos cuarenta kilos ahora mismo tal como le gusta claro está te puedes imaginar que le imposibilita para muchas muchas cosas primero para hacer con su mujer ir procrear que eso se lo achacaban mucho también sus súbditos se les caro el cabreo es bastante considerable porque él necesita no necesita volver al poder porque claro estamos hablando un poco para ponernos en situación que él ha estado gobernando durante dos años y luego a través de una conjura le han echado en han echado porque ni siquiera se podía sentar en el trono no se podía sentar Suha Mielgo para cabalgar no podía ni siquiera enarbolar una espada y eso le convertía en un auténtico inútil si además de eso puede ser a la hora de gobernar no tenían las mejores alianzas posibles pues eso consigue yo que ese conjurar a contrae entre ellos Fernán González el primer convite pendiente de Castella junto con ciertos nobles gallegos indicar que poner remedio a la situación entonces a donde se ha ido a Pamplona la coge la reina todas las de toda de Navarra viuda y regente si tiene que poner una solución y aquí es donde nos hemos venido con este Cronovisor porque es un momento histórico importante lo que hace la reina todas que pide ayuda a la persona más influyente que había en aquel momento no te puedes imaginar quiénes Nacho quienes menos que el califa a te Rahman III club eso de que ese Gemma van mal hay los reinos cristianos musulmanes bueno hay un poco de todo chaval mal entre todos entre los propios reinos cristianos entre las propias razias musulmanas y árabes también pero en este caso piden ayuda y quién es el que le presta ayuda por eso estamos viendo que entra por la puerta ni más ni menos que el mejor médico que había en aquel momento médico medieval médico de siglo X médico judío a pesar de que viene del califato de Córdoba qué es esa Haddad salud que era bueno pues una inminencia una especie da Vicent Sales lo sabía todo incluso había inventado un remedio pues para evitar por ejemplo los envenenamientos una especie de patriarca con una serie de compuestos de hierbas medicinales que las conocía perfectamente Ícaro cuando el Estado caminando ahora mismo Sancho el craso pues dice vamos a ver cómo conseguimos que adelgace en tiempo récord estos por parte de los doscientos cuarenta kilos y hacen que lo consiguen claro no lo puede hacer en Pamplona porque no es el lugar más adecuado lo que le está aconsejando

Voz 0772 05:22 allí no había clínicas de dietética como no pero

Voz 1 05:25 pero vamos a contar en poco el remedio que es utilizó bueno la operación bikini nada comparado con lo que vamos a decir caro tú imagínate Sapporo este médico judío médico de Al Andalus que había nacido en Jaén B a este señor cortísimo una obesidad mórbida dice qué puedo hacer para que vuelva a recuperar el poder tiene que hacer dos cosas de hecho Abderramán III eh hay como dos condiciones hizo primero que adelgace este buen señor luego yo le prestar un ejército para que vuelva a recuperar el trono leonés que en ese momento lo había ocupado Ordoño IV que por de actualidad Manel malo o el jorobado el que congrega a los apelativos sigue en ese momento está ocupando este verano precisamente por esta conjura pero esta sublevación de Fernán González de otros cuantos Condes Il luego un AVE que adelgace Si lo consigue y ahora diremos a ver si lo consigo y que sí tema utilizan luego le prestara un ejército para intentar recuperar el Reino de León ya hay entraríamos en ese segundo periodo donde vuelve a en este caso ocupar el trono pero nunca mejor dicho esta vez sí se puede sentar en el trono

Voz 0772 06:28 fíjate que al al a lo largo de la historia muchos monarcas y otros personajes conocidos han pasado a la historia pues precisamente por su gordura no aquí vemos como a Sancho el echaron literalmente gordo gordo por no

Voz 1 06:42 bueno un poco por manca también eh porque ya te digo que es que tuvo una serie de actuaciones no muy correctas entre ellas enemistarse y demás elementos que conforman con pero es un problema

Voz 0772 06:52 ciudad que a lo largo de la historia ha tenido pues eh mucha profusión hemos preguntado a la doctora Miriam Bel mar e Olivares que nos hable un poco de de la historia de cómo era esa gordura en la Edad Media precisamente en los siglos en donde es ese mueve la la vida de de Sancho I el caso vamos a escucharla

Voz 5 07:12 en hace días ella pues hombre la alimentación el no secundaba cuidaba prácticamente nada hay de hecho las clases pobres lo que ocurrirá carne recurrían poco y su alimentación estaba centrada sobre todo en el pan en el van bien incluso vino cerveza como de vida porque el agua prácticamente era un ajuste de transmisiones de enfermedades de nuestro alimento diario como pues por ahora estaba pues un poquito más nutrido si las carnes de reserva no hacia la alta sociedad ciervos de ser los eso sí que ellos comían en grandes cantidades pues porque precisamente se veía como un signo de aire iré poder pero sí que también hay referencias de que el sobrepeso no estábamos quizás así a una a la lujuria hay esos estaba considerado como un pecado

Voz 0772 08:06 mucha gente de este público que hay aquí en la sala de esta mirándome como ahora me estaba sirviendo en la Copa un poco de de leche Mi padre que está aquí sabe que yo soy muy lechero una de las condiciones que ello ponga todos los sitios no voy a hacer el programa es que pongan un una botella de leche fresca una fría cada pero bueno eh escuchando a la nutricionista viene un poco a cuento no de de bueno hay que ser un poco sano también hoy que pedir cosas eh excéntricas pero fíjate Jesús lo que lo que escuchábamos en la doctora Myriam empalmar el el detalle de cómo vinculaban la obesidad con el pecado con algo demoníaco

Voz 1 08:42 claro desde luego no tenía todo a favor para ocupar el trono de León lo que pasa es que bueno cuando muere Ramiro II vamos a hacer más y no es muy rápida porque esto es como Juego de Tronos pero real no muchas veces nos encandila esta serie de televisión de Juego de Tronos pero es que es finos vamos a este periodo y en esta época y en esta latitudes geográficas pues hay te das cuenta de cómo funcionaba no las cuchilladas trapera como eso como había conjuras revelaciones y conspiraciones de todo sí pues bueno en este caso cuando muere Ramiro II el diablo el diablo precisamente por ser bastante sanguinario con sus adversarios el que les sucede Ordoño III que era el hijo de su primer matrimonio bueno pues el dura lo que dura fue uno de los grandes monarcas de hecho muere a los treinta y un años de una forma como muy oportuna para que ocupara el puesto Sancho I el craso que no reunía ninguna circunstancia no ni física ni intelectual de podría decir pero claro tampoco había mucho para elegir entonces a él en la final de Corona en el año novecientos cincuenta y seis ya te digo dos años después abonan con toda esta conjura que te acaba de comentar a partir de ahí es cuando él se tiene que ir a Pamplona en fin la reina toda con ochenta años ya que tienen aquel momento es la como la mente maquiavélica que va hilando hilos ya se da cuenta que es mejor que éste es su nieto que no otro candidato y por supuesto menos pues a Ordoño IV que ya había demostrado que era sanguinario que era un poco salvaje que no cuidaba a sus vasallos con sus enemigos pues tampoco estaba a la altura de hecho los musulmanes le consideraban de los a no consideraban que fuera una persona digna de ocupar un trono de estas características bueno pues entonces hay que empezar ya con esa dieta evidentemente Abderramán III que ve la oportunidad perfecta porque no era tonto sabía perfectamente lo que estaba hilando en los distintos reinos cristianos entonces veo una oportunidad dice bueno yo te mando a mi mejor médico el médico una vez que hacen análisis de arenga para Córdoba entonces al califato y a Medina Azahara el Palacio de Abderramán III y ahí empieza esa dieta draconiana dieta exhaustiva porque no tenía que sea sencillo y lo vemos

Voz 0772 10:48 a ver doscientos y pico kilos es muchísimo peso es un problema que bueno que va más allá incluso a veces de de la propia de la propia dieta no pero en aquella época donde no se tenía conocimiento aparentemente no visto desde nuestra perspectiva en el siglo XXI eh la dieta tuvo que ser extraordinariamente fuerte

Voz 1 11:09 fuerte porque dura cuarenta días ten en cuenta que el tiempo va en contra suya Se necesita cuanto antes reportarle darle poder porque es verdad que Ordoño IV tampoco estaba ejerciendo bien Suu su poder ir no estaba jugando bien sus cartas entonces en cuarenta días es lo que dice la crónica entre ayer la crónica es una crónica en latín de esa época lo que dice es que en estos cuarenta días que es lo que hace este médico no sea pues eso primero Edith te parecerá una auténtica aberración pero es que no le quedó más remedio tiene que este hombre estaba tan gordo no de desamor sino desde pequeño porque el tío simulaba venados asado comía siete veces al día cada plato o cada comida consistía en diecisiete manjares distintos es que puedes imaginario P I no reparaba en nada ni en gastos en comida bueno pues lo primero que hace esa prueba es coser la literalmente la boca coser la boca

Voz 0772 12:02 para que no coma para que no coman Sarkozy era una Page

Voz 1 12:05 en esa pajita lo que va es absorbiendo líquidos y una infusión siete infusiones diarias con unos preparados e herbarios que ese conocía perfectamente este médico judío para que no se arrancara eso sí los por los que le habían cosido a la boca le ataron de pies y manos a la cama sí porque habría automáticamente

Voz 4 12:26 pero cualquier adelgaza sí pero es que además ningún mérito no de falta que tenía que hacer ejercicio

Voz 1 12:32 a veces cuando se levantaba casi con una grúa relataba con unas cuerdas y le obligaban a caminar unos cuantos kilómetros con la votase pacta presupuestos retaba le daban una pajita que absorber sus líquido su agua hierbas medicinales Éste era el el ingeniero

Voz 0772 12:48 eh de estas ideas era

Voz 1 12:50 esa es la porque ya tengo el médico son una inminencia de hecho fue consiguiendo poco a poco claros imágenes también baños de vapor porque había que eliminar la mayoría de líquidos que la que tenía acumulados hay toda España baños de vapor sudaba como un bendito no claro está dieta que no han no los alimentaba de nada sólo hora pues eso Hervás medicinales la ser infusiones extrañísimo Escocia pero que conocía perfectamente esa apodo que le provocaban vómitos diarrea pues Tato iba adelgazando para medir aquí la adelgazando pues la piel se le ponía más flácidas entonces unos masajes terapéuticos a lo bestia posiblemente para entonar la piel Iker no quedar aplazado de que le fuera colgando no las extremidades que quedaba como muy feo todo pues todo esto es lo que fueron haciendo a lo largo de estos cuarenta días al cabo de cuarenta días perdió ciento veinte kilos

Voz 0772 13:41 bueno es que yo me quedo sin palabras lo lo que también es que

Voz 1 13:43 yo perdiera la vida de bueno como haciendo veinte kilos pero pero a ver si es que en ese momento era Jara Cruz muertes que tampoco tenía mucho más entonces a partir de ese momento cuando Abderramán III ve que los resultados han sido optimista es cuando hace vale te pongo un ejército entonces con el Ejército de de Navarra junto con el efecto musulmán vamos a a tomar Zamora era una de las plazas fuertes no antes de tomarle efectivamente Tomás Zamora con una cierta facilidad hace Ordoño IV el malo o el jorobado eso pensaría lo hicieron con facilidad porque aquí no es bueno hacer adelgazar con este método los van a acusar Ramón catorce de dejarles que pase no consiguen la plaza Mayor donde el cuarto pone rumbo a Asturias dice yo me largo eh si al final es cuando empieza el segundo periodo el segundo mandato a partir del año novecientos sesenta que es cuando ya toma León ir está en el trono Puyal un poco curso conjuras porque tampoco la aceptaba del todo ten en cuenta que él ya por lo menos puede qué hacer con una mujer de hecho ya tiene tiene dos hijos posteriormente lo cual antes era incapaz de procrear ya sabes que también aquella pongan sino tenías descendencia pues alguna maldición algo malo había calles acaban siendo uno tenía todos lo tenía todo un poco para que nunca llegará a la monarquía pero bueno llega el se mantiene hasta el año novecientos sesenta y seis con distintos tejemanejes como te puedes imaginar pero sí que funciona perfectamente claro a aterra Man III como te puedes imaginar esto no lo hace gratis que hizo valer yo te he prestado primero por médico has adelgazado a lo bestia pero esa adelgazado y además te pues te presta un ejército para que tomes la plaza Primero de Zamora luego de la ocupe el trono pero a cambio que qué maltratado por el cual le tiene que conceder diez fortalezas en la Ribera del Duero fortalezas estratégicas claves que Abderramán se frotaba las manos como no sea como me estoy aprovechando de las debilidades de mis enemigos pero una vez que llega al poder Sancho primero qué es lo que hace no cumplir el Tratado ya tuvo que esto hombre si te están ofreciendo ayuda ten cuidado con esto no nos ofrecen ayuda pero es verdad que al poco tiempo a derramar tercero Sancho I el caso dice bueno pues ya está queda rescindido el contrato como ha muerto Abderramán pero Al Hakam II que es el siguiente califa de convoque queda rescindido del trato

Voz 0772 15:57 es decir yo reclamo un poco lo que su antecesora había

Voz 1 16:01 claro que hoy se ponen a favor ahora de Ordoño IV que es el que estaba desterrado por la tarde para que veas un poco en el juego de Tronos cómo van manejando se estos hilos por desgracia su abuela había muerto es que un poco el genio maquiavélico por lo tanto al final pues es Sancho I el craso que ya no se puede llamar el caso porque ya no tenía esa gordura pero empezó a jugar sus bazas no demasiado bien porque ha tenido que dura en el trono seis años más para colmo mira tú por donde la comida era su pequeña maldición por la comida al final pasa al otro punto

Voz 0772 16:38 fíjate por la comida no el antes comentabas que con Abderramán III en su corte bueno pues ahí encontró la solución al al problema porque no olvidemos que eh todos estos problemas debieron de llegarle en la vida pues con veintipocos años por el murió más o menos con treinta años Yllera bastante era bastante joven y claro la Corte de de Abderramán había médicos que trabajaban un poco que habían investigado que tenían un conocimiento vamos a decir ancestral de este tipo de de de trabajos porque serle la boca aún hoy no darle de comer tampoco tiene mucho más esto no pero vamos a escuchar de nuevo a la doctora Miriam Bel mar hablando de cuál es el origen de esas primeras dietas a lo largo de de la esto

Voz 1 17:22 ya

Voz 5 17:23 el termina era como dar es término griego ya hay antes de Herat y aita Inés umma hace más referencia más que una dieta como tal a hábitos de vida pues era dar la lactancia los niños han recomendado a hacer ejercicio físico intentar cuidar la alimentación y parece que ya hay empezaba a hablar de lo que es cuidarse y cuidar el apetito pero como tal recomendaciones claras de dieta y hay hay que ser antiguo Egipto de hecho el las primeras horas orientadas a una dieta están grabadas dicen que ha recomendado tomar vegetales porque fortalece el corazón eh tomar una sola cosa en vez de un montón de manjares o beber agua para calmar y otras bebidas si tengo que elegir entre dos platos uno gana otro pequeño era pequeño

Voz 0772 18:19 que he visto serán los egipcios habría que meter la cuña del Antiguo Egipto estando aquí en León bueno pues no no podía ser de otra manera ya han hemos hablado de León y de Egipto pero vamos a seguir hablando de de León Jesús este médico como decía yo ahora quizás heredó esa tradición porque siempre se ha comentado Noyes es algo cierto y constatado desde el punto de vista histórico los documentos como en la corte de Abderramán y de toros eh monarcas de Al Andalus siempre existía pues ese conocimiento científico también en ocasiones vinculado al mundo más eh podemos decir el legendario vinculada también a supersticiones no pero que NEC que en aquella época era muy difícil no marcar una línea entre lo que era la la superstición y la y la ciencia propiamente dicha no hizo quizás ese conocimiento fue lo que llegó a oídos de de Sancho I el el craso para para pedir ayuda no en ese sentido la fama de los médicos

Voz 1 19:19 sí en concreto de este médico ya sabes que siempre cada generación haya alguien que destaca que sabe más que los demás que ha experimentado que los oyentes han visto la película el médico además está basada no en una obra de Noah Gordon pues entonces Aisa dan cuenta de que como nueva Gordon que no tiene que ver nada con no te desborda no pero bueno curiosos a similitud semántica entonces ahí se ve claramente que siempre haya alguien que destaca quizá por su sapiencia hay porque ha experimentado pues prácticamente con todo lo que tiene a su alcance no y sobretodo estamos hablando de pocas de guerra sabes que cuando más avanza la medicina es en las batallas porque pretendo tal tratar a los heridos confín prácticamente ya se les da por desahuciados pues aprende muchísimo de cómo tratar heridas hemorragias o cualquier enfermedad porque bueno pues ves a los a los cadáveres a veces son los heridos Case case con con las tripas al aire entonces pues la medicina iba avanzando poco a poco en el caso de Texas Days esa producto claro este hombre fíjate que era judío y está en una corte musulmán no sea que eso ya te indica cómo sabía este hombre cantidad de cosas bueno sabía por supuesto unos cuatro cinco idiomas traduce al árabe por ejemplo todos los trazados botánicos de Dióscoro vides él es el que hace ese tratamiento llamado Alfaro que es una vaca pasada pues eso para detectar venenos IU curarlo todo una auténtica parados gracias a sus conocimientos herbarios pues se sabía que Yerba es curaban unas cosas otras entonces lo que hace es una colaboración ICREA este esta especie de fármaco no una cría K que funcionaba o bien entonces pues a Sancho el caso no le da a esta pero sí las inversiones necesarias para que le provoquen estos vómitos estás diarreas y poco a poco vaya eliminando puesto el exceso de grasas que él había ido ingiriendo a lo largo de tantos y tantos años no bueno pues que desde pequeño ya era así claro está está un poco en relación con una expresión popular que todos los que están aquí conocen qué es eso de estar en Babia de ahí viene un poco de esta época no de entre el siglo X del siglo XII era una expresión que sea Acuña posteriormente porque cuando tú querías los servicios del Rey del monarca normalmente estaba en Babia que es esta comarca leonesa del norte muy cerca ya de Asturias donde era una zona muy proclive a la caza a descansar a olvidarse pues a Omer venado asado y muchas más cosas bueno pues tanto los retoños como los anchos como los Ramiro de esta época pues iban allí estaba en Babia es estar en Babia sí que en el caso de Sancho I el craso le provocaba al que estuviera ausente de todo porque estaría con muchos problemas estomacales que le impedía pues está a lo que tenía que estar que era pues al servicio de su pueblo y como además llega poco a la monarquía sin darse casi casi sin pretenderlo porque su hermanastro muere muy joven pues la ayuda era necesaria es que no tenía ninguna otra opción techos y él permanece un poco más en el poder es gracias a esto a Doña toda la ronda de Navarra ha supuesto al hijo vendió a toda que era García Sánchez que le presta su ayuda por qué Abderramán III le presta también a su médico pero le presta ya has visto que nada es gratis en el reino del Señor y menos en el reino del califato de Córdoba entonces bueno todo esto es lo que hace que esta conjura ahí está in intrahistoria que es muy interesante conocer porque nos damos cuenta cómo hay gente que llega al poder y como son derrocados a veces por sus malas gestiones o en este caso por una cuestión alimenticia por una cuestión de obesidad mórbida tienen la suerte de que conoce al mejor médico que había en aquel momento conoce el mejor Palacio que había en aquel momento posible que fuera Medina Azahara y que todas esas condiciones son las que se dieron para que él llegara al poder pero luego incumple su tratado que no es tampoco metódico con los nobles que están conjunto contra también porque entran en liza ni más ni menos que Fernán González Fernán González ese contado de Castilla que había en aquel momento estaba influyendo muchísimo tanto en el mundo árabe con el mundo cristiano es el que aquí hay deshacía el que ponía y quitaba Reyes de alguna manera porque porque sus vasallos le eran leales a diferencia de muchos reyes que no Legal Leandro está al Reino de Aragón en aquel momento estaba el Reyno de Navarra estaba el reino astur leonés y luego estaba pues el califato de Córdoba que son los que marcaban un poco las pautas había batallas cuerpo con la batalla de Simancas tiene que porque hay una derrota clamorosa pero habían más escaramuzas que batallas estamos en un momento de llamado Reconquista donde no era todo tan claro los buenos no sabía muy bien qué era de los buenos y los malos no sabía muy bien quién era ten en cuenta que el Califato de Córdoba en ese momento de tercero es el momento de esplendor cultural más importante no sólo de España sino de Europa

Voz 0772 23:53 cocinas bibliotecas increíble que cosa increíble mucho

Voz 1 23:56 cientos mil volúmenes en el bestia de Almanzor al final sacaba la acaba quemando no era un caudillo ganaba todas las batallas pero al final la la cultura no me interesa demasiado es el que tenía el concepto de que todo lo que no esté en el ahora sobra entonces bueno pues eso grabar prácticamente todo por eso temo la gran biblioteca de Al Hakam II que tanto tiempo le costó atesorar porque estamos hablando del mayor momento de esplendor cultural en medio de uno de los mayores momentos de conflagración de de de cantidad de peleas refriegas razias hay batallas que en algunos casos unos otras con elementos sobrenaturales donde las crónicas medievales hacen hincapié que es aparecían ángeles esa parecía bueno ya te digo Santiago la cantidad de batallas que aparecía pero también Ángeles apoyando a los musulmanes eso es muy curioso porque hay lo que tú dices al principio se mezcla la historia con la leyenda con la superstición y por supuesto los tratamientos médicos con la ciencia pura dura pero también con con los curanderos de turno en este caso Saprissa juntaba todas las sabe de ortodoxa pero también toda la sabiduría heterodoxa del momento

Voz 0772 25:01 una sabiduría que aunque fuera heterodoxa no dejaba de ser e interesante y apasionante no como esas contado en estos minutos Jesús Callejo con un auto hablando de la figura de este monarca que yo tengo que reconocer que que que desconocía en en gran medida no la figura de Sancho I el craso

Voz 1 25:18 que muere por una manzana envenenada ya te he dicho que todos sus problemas a la la tuvo la comida al otro mundo por la comida porque le dan una una manzana emponzoñan a la fiera tomar pues antes

Voz 0772 25:28 cuántos años sin comer y lo quiere echarle ahí un Komorowski yo a Zapatero además dice nos va al al otro barrio al bueno de de Sancho el craso lo dicho Jesús Callejo leonés muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia