Ángel Gabilondo no se plantea un gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid

Voz 1727 00:00 recibimos esta mañana en Radio Madrid al candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid que todo el mundo da por ganador de estas elecciones eso no es necesariamente buena no que a uno lo den por ganador antes de que la gente vote

Voz 0175 00:12 sobre todo no es conveniente que uno se considere eso soy muy cauteloso insisto en que las urnas están vacías nosotros lo estamos vacíos eso sí pero la son las si están vacías hay que ser prudente ya hay que ser respetuoso con la decisión de los ciudadanos y con él hecho mismo del día de la votación así que yo no estoy en ningún supuesto sino en el supuesto de ser coherentes hasta el final

Voz 1727 00:36 dígame ahora que conoce bien las tripas de la política madrileña que ha estado fijándose ahí en la Asamblea en el territorio porque cree que la derecha porque cree que el PP ha gobernado esta comunidad veintitantos años

Voz 0175 00:48 bueno primero siempre hay que ser autocrítico hay que empezar por eso algo hemos debido hacer entre todos los que creemos en opciones de progreso pues de modo mejorable es cierto quizá lo hemos conectado directamente con una sociedad muy pragmática que considera de la prosperidad bienestar un valor supremo tal vez nos hemos distraído en otras cosas digo por ser autocrítico pero a mi me parece que ese pragmatismo y esa voluntad de bienestar y prosperidad hay que hacerlo compatible con políticas públicas y con la lucha contra la desigualdad y luego también creo que el Partido Popular ha enraizado con las instituciones a veces con más raíces de las de vidas que ha llegado pues también a utilizar el poder en beneficio propio y además ha utilizado algunos caudales públicos también en elecciones yo les digo que con esto se entienda todo pero la suma de todos los factores ha hecho que durante veinticuatro años en los gobiernos conservadores han estado en el poder

Voz 1727 01:48 de hecho en las generales la la suma de la derecha el S K cuatrocientos mil votos a la suma de la izquierda teme que eso vuelva a ocurrir este domingo

Voz 0175 01:57 bueno más bien no me muevo en el terreno de los temores porque yo siempre digo que el miedo hace crecer lo temido pero si me consciente de eso también hay partidos distintos las transacciones son distintas los candidatos son distintos en estas elecciones autonómicas y municipales cuenta mucho los candidatos siempre la cuentan pero aquí hay una proximidad conocimiento hay hay hay que hacer valer eso también por cierto participan también algún partido que antes no estaba eso también cambia las cosas y luego la experiencia de la dinámica de un triunfó después de un proyecto de progreso también creo que puede influir impulsando una articulación de las instituciones en esa dirección

Voz 1727 02:39 de anotar el miedo hace crecer lo temido un candidato que no hacer notar frases e concesiones esto empieza a ser una cosa bastante FC tal y que además no maneja el miedo como un elemento electoral que efectivamente como usted bien sabe lo es por cierto Ángel Gabilondo es partidario de acuerdos de legislatura gobiernos de coalición

Voz 0175 03:00 vio creo en la estabilidad vinculada a la prosperidad sino hay estabilidad y prosperidad importante hay que hacer acuerdos de estabilidad y creo que esa estabilidad sólo viene primero a través del diálogo que es capaz de anteponer intereses particulares por ponerlo detrás de intereses comunes asuntos que Madrid sólo vamos a arreglar entre todos sí podemos hacer lo que queramos sólo entre todos no vamos a cambiar el Estatuto de Autonomía Paul con una coalición que sostenga y el Gobierno no vamos a hacer un buen pacto contra la violencia de género ni un pacto social para el empleo y tantas otras cosas por tanto yo lo primero que me preocupa es que no hagamos bloques que bloqueen la salida a los problemas los bloques bloquean superamos el bipartidismo para hacer dos bloques enfrentados o sea donde hemos ido a parar una vez dicho esto yo no estoy tanto ahora mismo en coaliciones de gobierno nosotros nos presentamos solos nos presentamos para lograr una mayoría importante me parece que es decisivo que una fuerza de progreso que de primera ya sé que lo hay que gobernar pero me parece decisivo porque esta es la que tendrá que aglutinaron a aunar fuerzas yo sí creo que es importante que el pacto tenga estabilidad duración y esto sólo se hace probablemente a través de un pacto de legislatura no tanto de coalición de Gobierno

Voz 1727 04:20 lo de legislatura creo creo

Voz 0175 04:22 esto hay que hacerlo entonan programa hay que hacerlo no han proyecto ya hay que hacer otra cosa que es abrir la son las para ver qué nos dicen los ciudadanos ciudadanos suele mandar unos mensajes las noches electorales producen unas metamorfosis extraordinarias llovía costar son partido vinculado a los proyectos Bertrand derecha se levantó centrista pasos anoche pues esa noche sólo pasó una cosa que se abrieron las urnas se hizo una evaluación de los resultados y creo que la noche de los resultados nos va a poner un mensaje de por dónde debe ir Madrid yo creo que la ciudadanía tiene pulsión de cambio cambio de progreso reforma hay transformación por ahí tendremos que construir la estabilidad

Voz 1727 05:03 las urnas de las generales abrieron ya hace un mes paréntesis madrileño paréntesis en español dentro del debate madrileño Pablo Iglesias le dice a la agencia Efe esta mañana que es de sentido común que él sea ministro de un Gobierno de coalición está de acuerdo

Voz 0175 05:21 yo no antes de estar de acuerdo o no estar de acuerdo un ciertas reticencias a la utilización de la expresión sentido común algunas reticencias la ha emplear por distintos políticos distintos ámbitos si fuera tan común en ese sentido no habría tanto debate sobre lo que el sentido común dice yo creo que se emplea eso más bien parada a una naturalidad algunas decisiones me parece bien que lo haga pero también digo otra cosa estamos ahora en el cortejo en el oficio de la política es el momento en el que pues hay que hacer un trabajo trabajo trabajo se está haciendo políticamente todavía no está cerrado si se hace un gobierno de coalición pues es normal que que entren también personas en el gobierno pero yo no he oido que esté cerrado el que se va a hacer un gobierno de coalición

Voz 1727 06:09 si usted vería Errejón como vicepresidente de un hipotético hipotético Gobierno de Ángel Gabilondo

Voz 0175 06:16 bueno primero me parecerían poco ofender a Errejón el pensar que yo seguro que voy a ganar y el no supone la hipótesis yo me pongo en la hipótesis no no por eso quiere decir que vamos a ver qué ocurre no nosotros no estamos ahora en en coalición no vamos a las elecciones en coalición Ny estamos pensando en coaliciones pero yo desde luego una vez que las urnas están abiertos veamos lo que hay que hacer buscaremos la fórmula más adecuada pero algunos extraño de que yo no estoy pensando en estructura de gobierno ni pensando en candidatos yo lo único que quiero es que sean personas que de verdad quieren reformar y transformar Tecno dos líneas roja ya que ahora está tan de moda decir líneas rojas no quiero personas que estén fuera de la Constitución y de las leyes y no quiero personas que lo que quieran sea ratificar este modelo que a mi juicio está agotado de una Comunidad de Madrid que ha dado mucho que hablar preparados

Voz 1727 07:13 que le han hecho ustedes a Ciudadanos

Voz 0175 07:17 no se lo hemos hecho algunas cosas sí que es decir los primeros en las encuestas se yo el candidato más presuntamente defendido valorado también poner en evidencia que está disputando el liderazgo de la derecha ellos son los que se han movido en la dirección de hacer unas parte de sorpasso al Partido Popular y entonces competir para ser líderes de la derecha abandonando a mi juicio lo que era un proyecto teóricamente reformista regenerador para ir más viene a ser el líder de la derecha entonces aparecemos nosotros como un problemilla algún un problema como parecernos como problema pues hay que tomar distancia respecto de los otros dicho detrás de otro modo yo creo que no es una cosa más que estratégica

Voz 1727 08:04 qué puede cambiar este domingo en función del resultado que Ciudadanos puede abrirse a a colaborar con el PSOE en Madrid

Voz 0175 08:10 no lo sé ha sido muy explícito diciendo no

Voz 1727 08:13 yo siempre he dicho que que un pacto

Voz 0175 08:15 a ver entre dos no hacer un pacto con uno mismo pues esto se llama dormir mal yo lo único que digo es que el pacto con otro yo pregunté explícitamente usted está dispuesto a dice no de ninguna manera dije pues ya hemos acabado de hablar pero no sé cuál será su posición yo lo que me dirijo no es tanto a los líderes de los partidos yo no es mi objetivo no es que me vote Ignacio Aguado mi objetivo es qué ocurre con tantos ciudadanos y ciudadanas que quieren progreso y transformación que han votado a transformaciones en un momento que no entienden que ya está bien y que es necesario esta otra opción y por tanto ni conversación no va tanto en a ver cómo enamoró a los candidatos de los otros partidos sino cómo puedo hacer comprender sin ningún paternalismo y con toda la humildad del mundo a los ciudadanía Madrid hay que cambiar en una dirección de progresó transformación y modernidad

Voz 1727 09:11 usted dice mi enemigo es la pobreza no la riqueza da la impresión de que teme que lo que se llama el poder económico muy residencial en Madrid una comunidad acostumbrada a actuar casi como un paraíso fiscal vea usted peligro aliado con otros partidos de izquierda que vaya a aumentar los impuestos y acabar con el paraíso fiscal que en el dumping fiscal que ha hecho Madrid en muchas ocasiones

Voz 0175 09:35 bueno a han tratado de vincular me a una persona extremista Hay peligrosa esto ha producido Mis entornos alguna hay risión no no ha cuajado eso bien

Voz 1727 09:47 irrupción en sus entornos si me toman

Voz 0175 09:50 pelo mi familia mis amigos me dice el peligroso Gabilondo porque saben que yo no soy eso tengo otros defectos probablemente mucho mayores pero esta idea de presentarme como un una persona que vaya a tomar medidas estridentes que van a poner en peligro el bienestar de Madrid es que esto no acojonado ahora otra cosa es saber que nosotros sí queremos lograr que además de la prosperidad una prosperidad sin exclusiones una prosperidad que combatan la desigualdad y eso se hace a través de políticas públicas atendiendo a los problemas de la ciudadanía la vivienda el transporte etcétera claro esto influye usted lo mencionado pues también una cierta lectura de la fiscalidad con decir que es progresiva injusta no hemos dicho más que cita a la Constitución pero eso hay que darle

Voz 1727 10:37 de dónde sale el dinero para todo lo que dice usted para repartir

Voz 0175 10:40 primeros veintidós mil millones de presupuesto que es una cantidad como para pensar que el que tenga que gestionar eso los pone una cara de responsabilidad de algún cuidado no tiene que tirar de toda su experiencia hay de todo su saber y de todos sus equipos

Voz 1727 10:56 déjeme que no te esto también que hay que tirar de la como ha dicho de la responsabilidad

Voz 0175 11:01 es que es que tenemos treinta y tres mil y pico millones de euros duda el ciento cincuenta por ciento respecto de el presupuesto que tenemos además hemos crecido ocho mil millones y pico en estas últimas cuatro años si hubiera sido yo no dice es que ha sido a costa de que hemos hecho un gran proyecto bueno es que no hemos hecho nada singular no se ha hecho el Gobierno no ha hecho nada singular ya cambió de esto ha pues tenemos también algunos problemas como digo desigualdad muy grande yo no soy muy partidario de hacer grandes discursos sobre la corrupción pero yo sí digo que Madrid ha habido malversación que ha habido caudales que están mal orientados qué pasa con el Canal de Isabel Segunda qué ha pasado con la Ciudad de la Justicia es que por eso sólo se puede explicar también además de otras cosas porque ha habido una utilización de los caudales públicos inadecuado que vamos a hacer hombre pues tendremos que hacer algunas cosas trabajar contra la evasión fiscal contra el fraude fiscal también con la austeridad de las instituciones y luego otra cosa esto es una cosa de prioridades si tienes veintidós mil millones los presupuestos es donde se ve el alma de alguien la alma política de alguien para nosotros la educación y la sanidad y las políticas sociales son la absoluta prioridad así que no sé si tenemos mucha poco dinero solamente dormir mil millones pero desde luego SIT sabré cómo se arregla eso os teniendo esas prioridades y luego también la fiscalidad pues también tenemos un proyecto que desde luego pasa porque el noventa y ocho por ciento de las personas de Madrid no tenga que pagar Nine uno más pero hay personas que si tienen que hacer es esfuerzo

Voz 1727 12:34 cuál es que personas

Voz 0175 12:36 por ejemplo las personas que vayan a heredar o una donación un patrimonio que tengan más de un millón y medio pues nosotros creemos que la bonificación no puede ser el cien por ciento algunos dice va a poner usted el impuesto de patrimonio no éste está puesto sólo desde otros lugares lo que vamos a hacer es no bonificar cien por cien que ganó al que tenga una

Voz 1727 12:56 desde aquí de un millón y medio por ejemplo

Voz 0175 12:58 de vamos a pedir una voz una bonificación menor o IRPF el IRPF noventa personas físicas pues a partir de ciento cincuenta mil euros al año pues subir un punto más sea cree que se puede dormir se puede dormir que nosotros no venimos a feira importa todos pero sí creemos que hay que mandar mensajes también de justicia de solidaridad o no se puede invocar ya eso sí no sepa de invoca yo creo que sí se puede invocar y además esto afecta a un número de personas muchas de las cuales me están escribiendo diciendo que están dispuestos y encantados hacerlo si eso va realmente a los servicios públicos en bolsillo de algún Ángel Gabilondo seguimos hablando enseguida

Voz 2 13:43 hipotecas Bankia Áurea tocaría leer la letra pequeña pero una letra pequeña tendrán de este anuncio así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas mide metro y medio cada letra vamos que ya no es una letra pequeña

Voz 1 13:56 a ver para una decepción así no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información en Bankia punto es aburrido

Voz 3 14:04 plazas es hora de cambiar reanuda con General Óptica ahora tienes todo esas gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento disputas las gafas de sol también con un treinta por ciento así es el plan renove ven estrene vestido al mejor precio si renueva de General Óptica

Voz 1 14:22 la tu mirar esto en el veintisiete S estrenó la primera Pelli sonora Ignacio La Generación del veintisiete con Protos Veintisiete hacer tras no sabes dónde montar las mejores fármacos

Voz 4 14:32 pues ya que ahora esa ruta en bici eso lo tuvieran tú conoces el lugar donde probar nuevos sabores y acertar o no actúe a la ciudad con tu nuevo sea Tarraco uso de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 5 14:48 disculpe conoce tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no

Voz 4 14:57 a mí

Voz 5 14:58 eh doblones escribe sólo encuentran que bien la la la vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un google com mini de regalo

Voz 1706 15:07 el reserva hazlo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación falló Hugo tú tienes alarma si la destacó TAD directo y qué tal estamos pensando en ponernos una calle todos los chalés tienen alarma y me preocupa que si roban entran en la mía que yo no tengo vas a estar todos los días preocupado porque iban a entrar a robar en tu casa que cuesta merece la pena vivir tranquilo

Voz 6 15:33 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece digo calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 15:43 Carlos enólogo de Ribera del Duero y María restauradora del Museo Thyssen cinta urgencia sin dedicación sino un profundo respeto por lo que tienes delante es imposible despertaron la emoción elaboraron emoción lleva tiempo Ribera del Duero creado para emocionar

Voz 7 16:04 es buscador del ahorro ahorrar no exigen la primera clase gratis de todos los gimnasios de tu barrio ahorrar es venir Hong Hawes llevarte cualquier producto aún y con hasta ciento ochenta euros de descuento común se homilía a Bosch por sólo ciento setenta y nueve euros o gratis con contrato sólo del veintidós al veintiséis de mayo buscadores de ahorro pedí Zafón House consulta condiciones

Voz 6 16:29 el por todos mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros pintores o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta Unifem hacemos que las cosas sucedan hoy por orgullo

Voz 1727 16:49 nueve y veinticuatro ocho y veinticuatro en Canarias hoy veinticuatro de mayo se cumple un año de la sentencia de la Gürtel en Madrid que precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy un año sólo Ángel Gabilondo parece que ha pasado si lo cuántas cosas han cambiado en la vida política en este país nuestro

Voz 0175 17:10 por ello dice que en un día pasaba toda la vida y es verdad que efectivamente parece que ha pasado en siglo porque hay una celeridad de los acontecimientos tan grande un inmediata mismo tan importante en un cambio de valoración estar importante que efectivamente uno está como cansado de la vida que vivienda pero también es verdad que esto tiene su atractivo que es que estamos en un proceso de transformación social que el que no lo vea pues es se va a quedar arrastrado por los hechos no sí parece que ha sido un año pero sigue siendo verdad sigue siendo verdad que algunos han utilizado el poder en beneficio particular propio y han utilizado ya ha hecho daño a las instituciones con eso que es también me preocupa muchísimo el daño institucional que ha procurado la desconfianza que se ha generado en la ciudadanía que cuando dicen problemas de Madrid tiene lo primero el empleo dos partidos políticos sean no sólo no nos ven como una solución los ven como problema los partidos políticos está en el corazón de la Constitución lo que pasa ya digo al enemigo no es la política ni el nivel partido Aparici enemigos el partidismo sectarismo la utilización de las instituciones y esto es lo que se me queda a mí como un dolor realmente cuando me acuerdo de este año para

Voz 1727 18:22 Simón me preguntaba muy breve móviles

Voz 1671 18:24 exacciones a propósito del cambio climático esto evidentemente requiere un paquete de políticas muy integradas algunas son competencia autonómica por ejemplo estoy pensando en las políticas de movilidad Metro Cercanías fundamental hemos visto durante los últimos tiempos un cierto deterioro sobre todo estoy pensando en el suburbano en Madrid qué tipo de política Se propone desde el Partido Socialista para esto bueno

Voz 0175 18:45 primero lo del cambio climático no es un asunto no digo el lateral no es un asunto añadir que Alá añadirse a los asuntos yo creo que es el asunto vertebral este movimiento junto al movimiento del camino abierto por las mujeres que nos han enseñado que realmente hay otra realidad no sólo que se está produciendo unas dinámicas sociales sino que toda la percepción de la política pueda hacerse desde ese punto de vista ayer que no ve esto no ha visto nada yo creo que estas dos realidades la dinámica de la acción de las mujeres que unos marcan un camino la dinámica de estos chavales jóvenes de todo pero que está marcando una transformación del combate para afrontar el cambio climático son dos perspectivas de transformación social extraordinarias y desde luego el transporte si les verdad tenemos unas redes de transporte muy buena pero la gestión de esto en acaba de ser buena Hermes el de Madrid tiene problemas de vehículos tiene problemas de maquinistas tiene problemas de amianto tener problemas de frecuencia pues raro nosotros hemos tomado medidas para cada cosa de estas queremos que la frecuencia sea pues de tres minutos no puede ser más en horas puntas andinas importantes creemos que el abono de los niños hasta catorce años creemos que hay que hacer un abono social que desde luego hemos calculado puede costar unos doce millones de euros creemos también como hacen algunas ciudades que cuando hay un problema de climático de es decir de una alteración de un el exceso de polución o no de contaminación hay que abrir el servicio público gratuitamente el metro debe ser gratis yo he estado en algún lugar donde cuando hay un problema de estos saberes las el metro no se cobra es decir el transporte público Se hace gratis tenemos que saber que esto asunto del cambio climático es decisivo entre las medidas que se han tomado en Madrid también bueno uno Le gusta de parecerá que tiene que ser más o menos acordadas pero hay que tomarlas

Voz 8 20:39 más medidas marañar si un rato comentábamos la posibilidad de que el debate nacional esté solapando contaminando enterrando los debates concretos de cada autonomía cada así que voy a un dato muy concreto sobre mal la conocimos el índice anual que hacen la Asociación de Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales Madrid sale

Voz 9 21:02 como la comunidad con mayor deterioro

Voz 8 21:04 en servicios sociales con menor gasto sale en una en una puntuación de cero ahí sale con un tres coma dos qué hará usted gobierna para solucionar esto que tiene todo que ver con la desigualdad

Voz 0175 21:18 hay una cosa que también parece clara que es que antes hablamos de políticas públicas pronto comprendimos que los asuntos de que tenían que ver con las políticas sociales serán un pilar decisivo del Estado del bienestar pero hay una cierta tendencia a desarticular administrativa ente los espacios de competencia profesional de aquellos que saben de esto porque aquí hay cosas que no pueden ir a más en plan amateur en plan simplemente bienintencionado filantrópico yo agradezco el que haya ese movimiento pero una de las cosas que hay que hacer es no vaciar la administración de competentes profesionales que trabajan y sabe lo que hay que hacer al respecto ya veces reproduce a continuación aparece todas las ONGs luchando con toda su alma para llenar ese espacio empezamos un discurso sobre que son chiringuitos y además empezamos a hacer un problema de la financiación de las ONGs y hacemos eso una política de tira y afloja con el cero coma siete por ciento entonces hemos desarticulado el proceso sí si no no es caridad que la haga desde luego merece mi respeto no es caridad es competencia los mediadores tienen que ser mediadores profesionales ya hay gente que sabe eso pero yo he mirado un poco lo que está pasando allí cuentan que pasa doloroso este proceso que siempre suele coincidir cuando dice Decca adelgazar la Administración adelgazan de la dimensión política social pública y luego a continuación lanzan a todos a a un ejército de personas que tienen que recibir apoyo yo yo no estoy de acuerdo con esa política yo creo que hay que hacer una estructura muy consistente en las Consejería de políticas sociales y luego hay que hacer otra cosa la renta mínima de inserción hay que hacerla hay que hacer una ley sobre eso en su cantidad ya en su también la aquí hay que dársela no luego hay que la energía el problema de la energía de hogares que tienen dificultades energéticas hay muchísimas cosas que hacer pero yo creo que combate contra la pobreza en Madrid es determinante hay ciento noventa y siete mil niños y niñas en pobreza hay mujeres solas con hijos el ochenta por ciento doscientas ochenta mil personas que viven con hijos es el nuevo rostro de la pobreza Recre Save the Children mujer sola con hijos nuevos rostros de la pobreza en Madrid personas medio millón de personas en Madrid que no gana nueve mil euros al año muchas ganas trescientas cincuenta euros el cincuenta y seis por ciento de los que están parados en Madrid mujeres mujer siempre un una razón más para la indefensión el cincuenta y uno por ciento de las personas que estar en Madrid en paro no tienen ninguna ninguna prestación entonces esta comunidad que es tan rica y tan endeudada no puede ver con naturalidad que esos datos formen parte de la sociedad de prosperidad y bienestar en la que creemos y luego tenemos un modelo económico está muy bien el turismo los servicios los grandes ejecutivos los grandes funcionarios pero donde está la industria si hemos perdido doce mil puestos bueno me dan ganas de hacerlo

Voz 1727 24:28 te lo debo cortar bueno te lo Dorta perdón

Voz 0175 24:30 pero vamos que me sale del alma lo seto

Voz 9 24:33 Ángel Gabilondo tengo

Voz 1727 24:35 su candidato esperando porque esta semana vamos pisoteando eh por lo menos escuchar a candidatos a distintas cosas Ayuntamiento comunidades autónomas europeas tengo un veterano de la política que ha sobrevivido a casi todo que lleva siendo alcalde diecinueve años si aspira a la reelección y no sé si se conocen Ángel Gabilondo Francisco de la Torre Paco de la Torre alcalde de Málaga candidato a la reelección por el Partido Popular señor De la Torre buenos días

Voz 1 25:05 buenos días se conocen sí sí sí

Voz 0175 25:07 conocemos por muchas razones también vinculadas a la historia de Málaga vinculada a la Universidad a la ciencia la investigación a los impulsos tecnológicos ya hemos coincidido en muchos actos a la cultura de Málaga el impulso de la cultura por muchas razones los conocemos

Voz 1727 25:25 es hacer Paco de la Torre Ángel Gabilondo para que la política discurre por la autopista por la que van ustedes de en fin de la cortesía estamos volviendo cosas muy básicas la cortesía intelectual la buena educación los argumentos esa autopista que hemos abandonado para coger unas carreteras secundarias que no sabemos a dónde nos llevan

Voz 1 25:44 pues yo creo que lo básico en política es siempre tener la norma del servicio al bien común en toda acción pública actuación acción política si la tenemos eso ayudará mucho a la imagen al fortalecimiento de la política de la democracia la democracia como sistema que lógicamente tenemos que preocuparnos de que sea de prestigio sólida y madura no eso me parece básico elemental y luego dedicar mucha atención en todas las políticas al tema educativo timo educación que es la clave no la formación para el empleo para empleo de calidad y que no haya fracaso escolar son temas es servir al bien común definitiva Hinault olvidarlos Objetivo Desarrollo sostenible parte de Herminio Gabilondo pues poco en esa dirección no temas ambientales tenemos sociales se tengo un planeta ambientalmente sostenibles socialmente sostenible económicamente sostenible y colaborar cada uno de nuestro ámbito desde Málaga a nosotros

Voz 0175 26:33 abrí los madrileños desde hace

Voz 1 26:36 los andaluces detrás de toda España yo todos los españoles no para conseguirlo para sumar un planeta Formigal

Voz 1727 26:41 cómo pasamos de la política de la comunicación del CSKA en las redes sociales a la conversación de nuevo Ángel Gabino

Voz 0175 26:48 si alguna vez se comentó poco tienen que yo hablé de las tascas que yo no es hacer escribe la porque estoy en contra de la política y que yo creo que lo que hay que hacer es argumenta lo que hay que hacer es conversación política la gran conversación política tiene un gran atractivo y gran interés lo que se produce es con muy poca frecuencia no no comentamos interpretamos personalmente descalificar el conflicto y esto me parece a mí que produce un desaliento social está tan aburrido los ciudadanos de oir los en esta crispación yo creía que las últimas elecciones había perdido la crispación sinceramente lo creía dije bueno menos mal este resultado dejará tranquilos pues aquí no se queda tranquilo nadie seguimos en la misma cosa en esta historia de la interpretación personal

Voz 1727 27:37 así suerte muchísimas gracias