El modelo de vivienda, un problema grave en las ciudades españolas

yo llevo viviendo aquí desde el noventa y dos en Sueca que acordes al vecino que te conoce el carnicero que vas al mismo todo eso ya es impersonal tengo que irme al al mercado de Barceló que debía retirar todavía existe competencia y quieren juntas y a la compra una pastelería una panadería una frutería es el están cerrando ya entonces te ponen un Starbucks el Starbucks Helsinki que en Madrid yo me he planteado llamen planteando irme

sin tiendas para comprar y con el alquiler por las nubes el centro de las ciudades se convierte en un decorado para turistas donde las familias no pueden vivir

Voz 2

01:47

ahí viene el jaleo es que cada comunidad autónoma digamos es como un país independiente aquí en Madrid sea alguien no paga una licencia e las sanciones Lange no estar entre treinta mil euros y hasta trescientos mil pero en cambio te vas a Galicia me parece que que llega a nueve mil euros por cometer el mismo el mismo error