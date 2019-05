Luce hermosa para él

Voz 2

00:03

bien querida aquí no me preguntas en tu carta y además de cortar no el pelo las uñas o comer más o menos actividades a las que Llanos ha autorizado Ortega Smith podemos hacer más cosas sin dejar de ser femeninas por su puesto que podemos lo más importante es lucir hermosa para él descansa cinco minutos antes de su llegada para que te encuentres siempre fresca el reciente fichaje listo en en el que bello luce lo mejor posible para el te muerda que han tenido un día duro lo ha tratado con compañeros de trabajo