Acento Robinson: 'Titi Feuteu, de león a león' (26/05/2019)

Voz 1913 00:00 a veces poner nombres propios y contar historias reales nos ayuda a entender que nadie salta una valla de acero por Custo y que en ocasiones quiénes lo hacen tienen una segunda oportunidad que de otra forma jamás habrían alcanzado posiblemente el caso más extremo es el de el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa uno de los mejores neurocirujanos de Estados Unidos que llegó a ese país como ilegal saltando una valla

Voz 0411 00:24 no había corrido ni siquiera una cuadra cuando llegan como cuatro-cinco Policy de emigración agarran Inés yo ahí tengo la opción de rendirme bueno no se va a lograr

Voz 0411 00:41 cualidades que han tenidos que soy muy obstinado luces cercos entre casas perros correteando me sólo perros correteando May bueno allí agarrado camisa rota portavoz agarrada en el Sergio imagínate lleno de agua de lodo

Voz 1913 00:55 tenía diecinueve años y lo logró en el segundo intento fue muy pobre en México jornalero ilegal en California

Voz 1913 01:04 se supo que lo suyo era investigar el cerebro humano compaginó trabajos y becas así que sabe lo que es estar en los dos

Voz 0411 01:12 dos yo vivo como quien dice en esa bifurcación de clases porque Estado de un lado de era un chico muy pobre crecí muy humildemente en México y ahora de estar de neurocirujano en el Hospital del mundo

Voz 1546 01:25 la Clínica Mayo de ser jefe de departamento

Voz 0411 01:27 detener el nombre de los Hermanos Mayo como mi cátedra es el honor más grande la disensión más grande que puede recibir un médico neurocirujano un líder en Estados Unidos en el campo de la medicina

Voz 1913 01:38 yo he vivido estos dos mundos por eso defiende una política de emigración es distinta a la que hoy defiende Trump de otro continente y en patera

Voz 2 01:47 llegó a nuestro país un corredor Abdelaziz verso

Voz 1 01:51 de cualquier manera pienso que estoy hay que no sabes que si voy a llegar o no voy a llegar iguales islas Canal

Voz 1913 02:05 días y como tenía contactos pudo cumplir su sueño ser corredor profesional llegar a ser el campeón de Europa de tres mil metros obstáculos miramos al espacio para hablar del primer astronauta mexicano de la historia José Hernández Moreno nació en California cuando sus padres originarios de Michuacán vivían como ilegales trabajando en la recolección del tomate y del pepino el cambiaba de escuela cada vez que ellos se movían para recolectar ISE iban hacia otra zona pese a ello a los diez años ya sabía lo que quería

Voz 3 02:36 terceras rondas para papá yo creo que él dio las determinaciones ojo sí que no me hacia hacia atrás con la retos que me daba que se me quedó viendo dirijo yo creo que sí puede serlo pero tienes que siguieron una receta Le siguió no rendirse para hacerse lesionados la NASA me rechazó no una vez no dos ni cuatro veces no fue hasta la dos Ziama vez que metí mi solicitud que me seleccionó la NASA

Voz 1913 03:05 según las estadísticas de haberse quedado en México difícilmente hubiera estudiado más allá de la Primaria es muy extensa la lista de refugiados célebres que huyeron de sus países en distintos momentos de la historia desde Albert Einstein al primer comerciante de dejándose dice Strauss o al padre de la socialdemocracia Billy Bran ya eran conocidos no les cerraron las puertas no todos corren la misma suerte ahí está entre los miles y miles de desaparecidos el caso de Sami a Yusuf la atleta somalí que participó en los Juegos de Pekín llegó la última con el aplauso de los espectadores que reconocieron así su esfuerzo se empeñó en seguir con

Voz 4 03:44 viendo Zambia entrenaba diariamente entre balas y amenazas de muerte del grupo islamista Al Shabaab principal enemigo del deporte y sobre todo de las mujeres que lo practican o esperanza era poder prepararse en Italia ese coraje que la caracterizaba la llevó a vender todo lo que tenía para pagarse un viaje en patera desde Libia rumbo a una nueva vida

Voz 1913 04:06 sabia nunca llegó a Italia su patera naufragó en el medita

Voz 1546 04:58 siempre nuestros centros Robinson o en un problema vamos a hablar con un juego de rugby muy pero muy interesante salió de su natal Camerún con dieciocho años para buscar su sueño de poder ganarse la vida jugando al rugby en si eso no es nada fácil del continente africano es practicamente en posible tiene FT mejor conocido por el sobrenombre Kitty está mil ladra izquierdos para contarnos su historia

Voz 5 05:44 el lado humano que el deporte con Michael Robinson

Voz 1546 05:51 como esas bienvenido al acento Robinson pasa porque han visto en Toledo

Voz 7 05:56 muchas veces me invitan

Voz 1546 05:58 pues como era el joven Titi en Camerún porque a su niñez tal como era

Voz 7 06:06 bueno un noventa como Terol homenaje a Hezbolá porque Pedro uno ahí queremos Samuel Eto va fulgor hay pues eso es lo que hay en cómodo para jugar al fútbol tenía que paga una escuela de fútbol pues suene colegio Mi padre me pago tiene una escolares fútbol iba a ser entrenada todo hetero y oyente pero lo que luego mi padre se dio cuenta que yo ponía más entera es al de Potes que a los estudio hay puede ser enfadar de médico pues está acabo de puede descentrar a los estudios una carrera o de Potes pues estuve en que haga un amigo ya no ibas a entrenar nada no podemos por no podía porque no había pagado en el colegio había una negó también que hay que hacer deporte pero yo pensaba que era fútbol también dijo mira en equipo están buscado jugará en equipo es gratis yo pensaba que es un equipo de fútbol equivale yo quiero quiero y aprueba y fuimos llegó no el una pero Haro primera vista pensaba que era fulgor americano porque lo que rugby yo vivir nunca había visto vienen que es Teresa diaria futbol pondría la televisión Eden y bueno esas POTA esto es otra cosa es entrenar con ellos bien pero luego me parece mucha atención en la ficción la ambiente que había ya en el grupo empezado provienen de pequeño era ese niño queda un poquito ocho inminente poquito delincuente siempre estaba el acá hay todo esto pegaba con mis tiros poco me gustaba la cosa con fue eso vi que pegaba en estilo en Venecia hayan de cabeza

Voz 1546 07:49 qué quiere decir tu padre cuando llegas a casa es decir papá a mí me gusta el rugby quite dijo Lupi

Voz 7 07:57 en un principio yo no yo no oigo a nadie mi casa mayo había ella ahí pero desde luego luego Serge cuenta porque poco Bolivia tenga un golpe era eso en el pero eso ahí que ha estado jugando al rugby que el club y eso qué es el explico Gmail esa la gente bruto que en el campo de que no pegamos vamos yo de ello sacaba quieren tener más de ponen para casa pues yo ese día email IVAs mes DNI basta cuando salía del colegio entrenaba toro

Voz 1546 08:32 Mi padre dijo tu padre llegó a verte jugar si cuando te vi jugar que te digo

Voz 7 08:40 pues nada especial en ello pues si te gusta o no pero déjame decirte que un día te van a romper la cabeza o la tienen ahí que tú azada

Voz 8 08:50 tu padre un tipo estricto enteras así mucho mucho sí sí

Voz 7 08:56 siempre me da me da mucho miedo me pegaba Pocket Kahlo porque aquello también era un poquito equivalente de Lemgo

Voz 1546 09:03 pero cuente y luego decir es un día buscar tu futuro lejos de Cameron tenías dieciocho años

Voz 9 09:11 él decide Essen

Voz 1546 09:13 en ir a Marruecos donde pensaba o a alguien Thievy he dicho ha pues que Marruecos juegas mucho

Voz 10 09:21 sí claro porque no hay equipo en el primer equipo haya un un amigo un equipo un club que se fue a Marruecos con osea otro amigo que ahora está en Francia se puso en contacto con él para contra oye qué tal por ahí quiero Mourinho jugó hay poca ahora aquí en en país ya ningún actor está hace yo no sé siendo bueno ayudan a conseguir un equipo médico bares venís dice no es hablar de plan hoy es ensanchó que promueve IAAF jugaba muy bien en la vida y por ello pues yo también quiero y como duros hay para poder ir decía mi padre a vamos a jugar un torneo de rugby que lo ven de otra el sida Mi padre me pregunta pero

Voz 7 10:03 cuál es es esta frase aunque ganando un torneo de rugby cuando hay hay colegio yo no lo sé es de la creación en ello yo tengo claro lo conté de entrenando porque eso ya nos gusta así fue es el caso fue pero con mi amigo luego Mi padre una semana más de unas semanas sensata pregunta es eso lo que pasa en esta pregunta a mis amigos pero aunque no ha ido a juega en el grupo de Marcus Mi padre es extraña empezó tenía miedo pero quién la ha llevado con quién Aído como pues conocimos llegamos de camino no le dijiste que Marruecos no

Voz 1546 10:43 lo que temía que te iba a parar claro

Voz 7 10:45 no no lo hay pues cuando llegamos amargos que mira estamos aquí en Marruecos en lleguen oye sabes que la verdad que yo no estoy jugando Rubio aquí estoy tentado de entra en Europa yo pregunto primero yo como base en Europa andando lo que te enseñan Orozco para entre en Europa tener una guión un barco ya no hay camino mañana vamos a ir a la vez yacimientos de llevarnos la frontera engordó nado y muy a la montaña Emili Mira ahí Luis ahí ahí es España cuesta tres está en Europa para mí yo pienso yo CIS de verdad es de edad se hace

Voz 11 11:32 para mí para jugar en Europa

Voz 1546 11:33 cómo cómo llegas desde un a Marruecos para llegar esa colina donde besos luces como unas cuando sales de de que Moro

Voz 8 11:44 como como sabes en coche fuimos en coche extremo que para coche cruzamos

Voz 7 11:49 ah sí

Voz 12 11:51 elige al resto

Voz 10 11:54 lo voz escuchamos del desierto

Voz 1941 11:56 la Delegación del Gobierno ha confirmado que hoy sobre las seis y cuarto de la mañana sea percibido la llegada de unos cien inmigrantes con intención de entrar irregularmente a Melilla por el perímetro fronterizo a la altura del aeropuerto cincuenta y dos subsaharianos han conseguido entrar a pesar de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes y de la Guardia Civil de ellos uno ha sido evacuado a un centro médico con cortes en las extremidades y otro ha sido detenido por la Guardia Civil por atentado a un agente de la autoridad los cincuenta inmigrantes restantes se encuentran en el CETI cuatro agentes de la Guardia Civil han resultado heridos leves con contusiones debido a la contención del salto no

Voz 14 13:20 muy larga que Shadows

Voz 5 14:11 sigue sin contacto con ese mismo grupo con el que con la gente con la con la que comenzase este viaje

Voz 11 14:17 uno está en Francia hizo buenos bien Francia IES que mereció salir Demetrio de Camul no sabemos si está en Marbella que no nunca he en Europa basado motoneta cuando escribimos hoy dónde andas nunca de está no sabemos dónde está y qué es lo que más te has sorprendido dentro de del entorno del Rubin qué es lo que menos te esperabas que pasó sorprendido tanto

Voz 10 14:39 el primero fue el ambiente

Voz 11 14:42 hay el amistad porque hacemos mucha acusado algún todos hemos vuelto Si jugamos juntos entre no sé que era una familia dentro del equipo

Voz 1546 14:51 tienes hermanos

Voz 9 14:54 Dos Hermanas se abre con ella

Voz 7 14:57 casi todos los días

Voz 9 15:00 yo lo que he leído de una físicamente viste que te han hecho

Voz 7 15:04 ah

Voz 1546 15:05 es que al final ha cruzado llega ese estrés Byron se negara a llegar a España es que al final fue o no por la fuerza ibais mil quinientos pasaban cuatrocientos cincuenta que es hacerlo como fuerza cuál es ese método como bien quinientos de vosotros ponéis hay una frontera es simplemente ir corriendo hacia aquello

Voz 10 15:32 sí que lo hemos vi con el toque ahí la policía marroquí que tendentes a ABC lo que ellos hacen vienes con el coche para diría grupo estrella solamente para que ocupara solamente luego tener justa la tres vallas conozco de Alfred vaya también hay también apoya civil de la de español que entiende coger las veinte para que no entre por eso a veces no pegamos aquí o vecina motivo era pero

Voz 1546 15:59 pero cuando ese Spice no son plástico no no son como lo es Calais lo intenta machacarlo con el

Voz 10 16:11 Patxi cómo cómo es porque con escuchen de porque vamos andaluz lo que hacemos hay a veces hay en que te cotas que hacemos a veces yo éramos mantas para sacarlo a la calle para poner pasa hemos para pasar sin problema

Voz 1546 16:30 hay mucha violencia que mil quinientos van a IPI Ice por sorpresa la población marroquí IPI esposo pesa la Guardia Civil sois muchos entonces Lady promedios dice que alguien tiene que pasar pero hay mucha resistencia por la FIA

Voz 10 16:50 de la policía marroquí sí pero desde la Guardia Civil tanto no porque a veces no son mucho o es poca como son mucho también hizo lo que hacen entente coge lo que pone coger a veces también llegar a Policía Nacional pero me encanta que llegue a la Policía Nacional porque para llegar a ese Nacional tenemos muchos súbete dice en España porque pocas veces nacional porque realmente lo que hizo una ley Cid pista de territorio español ya está en España no te sacan pues eso pero con nacional a deja y al campo pero con el agua ya no vuelva a poner fuera

Voz 5 17:24 a España

Voz 1546 17:34 fui seis Melilla cuatrocientos cincuenta El Melilla que hace esconde esconde este tú Hermes algún lado ya llegas ahora que el clan habiendo salta la valla que es el Plan Español entonces ahora que

Voz 11 17:54 bueno Gone llegamos cruzamos estamos primero vamos a

Voz 7 17:57 campo de que sea más City si están con vayamos en Ramos ahí ya te otro con con estamos ahí ahora asentada en eso duele del Estado de maldad médico para siete prueba médica para ver si no tienen ninguna enfermedad ninguna infección luego te pagan te da o pero luego empezó hace empieza a hacer uso de castellano también informático todo tiene que está ahí entre tres hace meses luego compense tiempo TP hagan no se Eladio nueve vago para manda tenerse en Málaga Madrid Barcelona hace día eso es lo que dije cuánto tiempo llevas aprendiendo español yo empecé aprendes a poner a España en el colegio porque era mi según ha era mi opción como ahí yo Monge es que en colegios pero con venir aquí tiene más o menos dio una idea de la lengua Bellón

Voz 11 18:53 lo tus compañeros igual también tenían una pequeña formación también del castellano antes antes de entrar en España o no no lo sé

Voz 9 19:01 lo que está en

Voz 1546 19:04 tu visa algún amigo herido quiso por uno que en la Payá ha habido mucha no

Voz 11 19:10 sí yo también debajo de la quién ha pero no mucho

Voz 7 19:13 no

Voz 11 19:15 cuánto ese promedio más o menos de de de gente que tuviste que hay muchos que llevan años intentando pasar y que nunca tienes suerte que a eso

Voz 7 19:22 fíjate que lleva cinco año siete años muchísimo

Voz 1546 19:27 cuánto tiempo estuve esperando ese que más auto pues CM heces y cómo cómo es tu modus vivendi como vives entonces él no entiende Campania en una colina Iker

Voz 11 19:39 Cespa comer solamente lo que hacemos a veces ponemos en mantener suelen en suelo no tapamos

Voz 7 19:45 el para Comet tenemos que pedí ir a la calle Pellitero a la hay comida para proponer a la comida o ropa

Voz 1546 19:56 no llega hasta en Fair Marte algo así no

Voz 7 19:59 no que no perdiste peso

Voz 10 20:02 sí

Voz 1546 20:03 pero está perdido porque eres hombre montaña no digo de gordura rotura no cuánto pesa

Voz 7 20:12 ahora pesa ciento quince kilos hijo otro

Voz 1546 20:14 pierna madre vea entonces ya a a destiempo a y luego te te manda un destino ese destino fue en Madrid

Voz 7 20:28 si cogemos demagógico acostamos en Málaga el de Málaga me mandaba una ONG que se llama Movimiento por la Paz enteré ahí no cogemos lo autobús hasta Marie ahí en Miraflores de la Sierra ahí estuve sea designado algo uno como mandan aquí en Madrid Chendo

Voz 1546 20:49 y luego encuentres aquí

Voz 7 20:52 sí porque ya esto con Diego ya estaba buscando el equipo pueden tener hay un equipo que encontré fue un equipo de juvenil que se on

Voz 1546 21:01 David trece mil trece hablo con

Voz 7 21:04 no es sino poner ayuda para hablar él no habla castellano aragonés para de quedamos sino también para caer unas gotas para entrenar estaría de ha soy un año estaría valenciana por ahí entramos en esa en esa época ahí en Haití eso en escena podamos pelo por eso luego tener que habla con Sito Pons coge busca todo eso me vale perfecto el pote toda la semana en Renan volvía a llevar la envolvía hasta que un día me fue muy pero pronto llegó esperando que de repente cinco veinte de la Policía Nacional hay más susto siendo ilegal pensaba que Viña para hacer un control integramente con Sacyr y que era mi compañero de equipo ellos yo sé dónde me he metido en este tiempo estuvo con el con la con la Policía Nacional hay pues la verdad que nos bien todo el día en luego ellos comer eran mucho de Cidón de aparte del equipo para montar ser un equipo de la Policía que se más Grifols custodian pues jugamos en empezamos con honra con ellos me llaman si en nuestro equipo no aumente es un equipo de la publicidad pero en ese pero más un excepciones de te encantado jugaba con nosotros pueda policía vale para mí sin problema

Voz 1546 22:27 primero mira esto esto

Voz 16 22:30 es fascinante primero esto

Voz 1546 22:32 es asustado poquito es ilegal está la policía igual de rap tan bueno de hecho te raptaron fan pero para jugar jugar sueco equipo tanto supongo que nunca te preguntaron posee caso que tenía esos papeles eso no no

Voz 10 22:49 no no te quiero contar mi historia en estaría le contaron así y me dijo el City si algún día deparan una colisión un control llámanos

Voz 7 22:58 yo iba con mi hijo a eso

Voz 10 23:00 empieza a andar aquí en Madrid sin tener miedo porque ya sabe que tenía protección tener

Voz 17 23:08 ha ido Tito vale L

Voz 18 23:34 no

Voz 5 25:31 con acento Robinson

Voz 5 25:53 escribe no se en Facebook acento Robinson directo comparte es una adrenalina similar cuando juegas al Rubin que esa ese día cuando entras te en España

Voz 7 26:05 bueno hace ella es ella fue gusto ella cuando debutó con la selección española

Voz 10 26:11 cuando empezó a canta a cantar el himno nacional ahí empieza Pasaban muchísima cosa era cabeza bien don de donde haya venido te bloquee vivo para esta hay me lo podía creía para mí era como un sueño

Voz 23 26:30 que sonaba la notas de oración al español mientras veíamos en el último tercio

Voz 24 26:36 vino a uno de los jugadores que van a despuntar hice un camerunés pero vamos allá

Voz 1546 26:43 bueno estás viviendo un sueño contenido un poco de pesadilla tu salida de casa de los malos tiempos que has pasado a Aspace has pagado ese peaje

Voz 1546 26:58 has triunfado con hacías triunfado con Alcobendas campeón de la Copa a ya ha debutado con la selección está rumbo hasta Fonseca uno de los grandes grandes grandes clubes derrumbe en Europa a ahora que dice tu padre de eso y me interesa mucho eso porque tu padre era muy estricto ETA no sé que no sé cuanto él no quería en principio que hiciera deporte y ahora ha sido tu gran pasaporte a una vida a una vida mejor

Voz 7 27:34 para él de la hablamos espero él nacen no hemos de Mónica de veda eso yo sé que de un empate no es lo que era que era que esto ya era eso pero lo que me dice mi madre mi semanas que él está muy contento que por lo menos que enloquece asustaba porque yo no mete en común vivía un barrio digamos pero eso era muy él pensaba que me de ropa para para coger un camino malo pero él está contento porque seguido lo que ella quiere nadie

Voz 11 28:12 nunca se sabe a lo mejor precisamente gracias al deporte ganas dinero que luego te da también un pasa a poder formar ten algo en una universidad que tú quieras darle otra oportunidad también

Voz 9 28:23 a través de los estudios estoy casi seguro de que cuando

Voz 1546 28:29 tu padre estaba hablando con sus amiguetes Izar tenga Titi

Voz 5 28:35 tengo ahí resumiendo presumiendo no

Voz 1546 28:39 que era difícil pero seguro que está tomando una cerveza presumiendo de de su hijo por cierto como como ficha estoy para convenir

Voz 7 29:03 bueno o es todo aquí jugaba jugaba con bueno empiezo bajo Bilic poco no llegó ningún equipo fue hubiese hubiese que descubrí que también vía otra cosa diferente que no sabían y luego hay un amigo me llevo a Majadahonda que era un equipo de Tercera muy quince eso ahí como tres meses con ellos se entrena con ellos otro amigo me llevo áreas que eran un equipe desgranó ayer ahí clientes en un sueño Un franco os franco rayano que a él le ficharon Alcobendas para que forma parte de está fue el que hablo de mí algo vendas a Txiki fue gusta el año que a subir en Primera me llamaron me llevé vale llegó m a prueba el mi problema que mira yo de aquí ilegal no se olvida a conseguir papeles con un trabajo a casa porque sube todavía en la ONG que me dije bueno mete al o en gente piensa que tiene que está ahí seis meses como máximo pero para mí me dejaron más de un año o que me dejaran en más de un año me llamó mucho favorable en esa o en fin hasta mañana hoy ponen está algo le llamen voy a ahí vendan lo que en esta pues Isidro aprueba con la segundo fue Patxi íbamos a Evra que era en esa época era uno de los era el mejor equipo de España digamos yo le llamo Bull hemos jugado el mejor equipo de España ellos según lo que en el hueco no lo voy a conseguir en ese poco jugaba ese era este un aliño hizo jugo de ese partido a la vez que un juego muy bien Chicken después de que si esa nueva casa bien viñedo todo esto es nueva familia ahí empecé entrenaba ha jugado con ella esa pero duro porque habían mucha nieve hayan Bongo habías no es el ADN edición argentino lo tenían mucho miedo ego jugaba más con el segundo equipo quizá sea da a veces Wagoner primero es quince miento miento bueno Dexter es una alguien hay pues hasta que empieza a gimnasio bueno nunca iba a ser una siempre se sido de repente de pieza coge kilo es subir peso hasta aquí mira yo sé que te quedes de Potes profesional pero para mí como enredando sí que en un futuro en este de Potes treinta también pulsión tienen que jugar uno mi izquierdo porque pone cuerpo que tienes con como Cores no hay ningún sitio le vas lejísimos a pienso yo no quería no yo es muy tarde para mí para aprender esa posición me voy a hacer daño

Voz 9 31:50 era una época era una que era cuantía que yo hablaba con él llegaba porque yo no quería que es que quiera tiene obra

Voz 7 31:58 voy a cumplir veinticuatro ahora en Buñol

Voz 24 33:00 espera yo vamos a ver en la nazis título la aparentemente pero vamos a ver la presión que me estén en los tres palos toda la presión estaba acaba al final de la Copa dos mil diecinueve de rabia ah bueno juegues con

Voz 1546 33:38 con Alcobendas este temporadas era habéis ganado la competición Majestad ha debutado con la selección dónde estabas cuando la información no llamada hoy queremos que juega con la selección española

Voz 7 33:54 por eso ya lo hizo sí que me llame medir bien mira tenemos que habla me pregunto tú quieres hace kilos boda para tu país quiere jugar como te Gustavo con España Txiki ante pone llego aquí en España era en Europa era para poner

Voz 10 34:09 de

Voz 7 34:09 para poder tener pero jugaba con acceso a mi país porque la mayor algo que están jugando en Francia pero pero viendo que el acuse todavía no va bien ahí pero si me llama en España Ramis era uno no de ese país que me han acogido me han enseñado muchísimo puesto que me han ayudado mucho vale un día me llamo

Voz 10 34:30 el manager de la selección beneficie mira el entrenado fallido Santiago y está muy interesado y te quiere llevar con España no es ese aquí te encantará ya juega con España pero lleguen mira para mi encanta hay un proyecto de este legal yo no estoy en ellos ponen esos papeles o entrar admite medievales o no tener papeles avisan si veremos en noviembre iban a ese patio amistoso contra

Voz 7 34:59 Samoa

Voz 27 35:01 sí

Voz 7 35:03 creo que en Namibia algo si me iban a convocar me convocaron parece payo pero no podría proveer me Pello este partido hay pues ahora

Voz 10 35:14 ya son de o de echamos una mano para que rápido los papeles pero movió rápido de enseguida me llamaron para como me compraré maña

Voz 1546 35:25 y cómo fue la experiencia sentiste una al no sé tú pais a natal cuando suele suene no les pones a la camiseta roja sentiste algo especial

Voz 7 35:41 pues a principio la verdad que yo más que para mí pensaba que no tenía el nivel de esta ahí pensaba que no iba a estar a la altura ahí es competencia para ese puesto eso hasta que llegó a India contra yo llegó primero capitán Fernando López me dijo que como la misma posición llegó de Chichén mira cualquier cosa pregunta mejor cohesión llegue deberá va en serio cuesta pero hay me queda Ávila ni ahí en medio cuenta que no aquí en la selección ninguna competencia somos una familia luchamos por la él mismo de esto mismo objetivo ir pues me suelta entrenar bien luego no había tanta diferencia porque yo sobre Camerún IS en vuelo de un León aquí en España igual

Voz 10 36:37 Leonardo Di leí una León matanzas no hay no hay independencia así que pues

Voz 5 36:54 de estar nervioso por Alcobendas luego está nervioso para Forbes la sección española ahora

Voz 7 37:00 una de las mayores clubes de la Historia europea del rugby está nervioso hoy ya lo tienes bien masticado la verdad que sí está muy claro saliendo de la Liga Árabe que ella donó España da un salto así en hombre para empezar allí John pues aunque como te lo comunicaron como Bono empezó cuando volvió con España de Alemania mente está llaman mucho a gente parece genera no me encantará trabaja contigo te da fue un equipo pues en aquí en Francia yo les dije vale Sinde concibo un equipo hablamos de todo primero me llamo Fernando López de las selección parece que mira aún un ceño de Francia de escrutadas que será qué te van a llama vocalista está interesado me llamaron hablamos nombre iba a fichar iba haciendo con ese club pero eso es lo que parece que opten a este club tiene un problema en el pasta no pone fecha los valores en el mil aquí hemos tenido un problema lo siento eran tomó hace una oferta que vale muchas gracias en empecé escribir mucha mucha gente me escribieron me llamaron mí me llamo uno que se hizo con trabajan ahora con él si quiero trabaja contigo soy dame la gente entendía hacia él modos tras el trabajo con muchos jugadores si tú quieres este pueblo consigue te ha ido a buscar un equipo un ya me llaman Meyer gemela estar francés han podido de partido está muy claro quién que vienes hace la prueba que me pero está doce eso no lo puede creer pues me llamaron me mandaron literal yo me fui a hacer será prueba Inés la verdad que en efecto hasta que ellos se quedan flipando me preguntaron tres entrenadores son España argentino de llenos son español ícono pero España Argentina o España español yo yo no zona España español me allí cuando vuelves a tener que da las gracias una un abrazo porque han hecho un trabajo contigo en presionante en poco tiempo lo podemos creer

Voz 1546 39:11 por cierto que que ha entrado le

Voz 9 39:13 sí sí sí sí sí sí aunque vendas

Voz 1546 39:19 pues nos alegra mucho que que piense eso de ti que un entrenador español que también es de lo mejorcito que hay en España cuando tú llegas a estar como se tú ves por ejemplo la infraestructura Kitty ni los jugadores que tiene todo aquel lío a él qué pasa tu cuerpo entonces tú eres uno de eso quiere decir esto se va a enterar o estás más bien un poco nervioso un poco tentativa

Voz 7 39:49 no la verdad es que hay ahí no sé por qué me pasó algo diferente no estaba nervioso estaban relajado y toro póquer poco prueba física mísero era un punto fue tenemos que era gimnasio con eso yo estaba relajado

Voz 1546 40:06 digo idioma el idioma cambiaron la versión

Voz 7 40:08 de él era que los entrenadores contra

Voz 8 40:11 es un cielo las citadas en surafricano para darles que mente hacer africano

Voz 11 40:17 y luego por país que hablan su idioma

Voz 10 40:22 pero bueno pero habla francés habla Frances lo conoces

Voz 7 40:26 pero luego lo dieron jugadores it for impresionante bien nuevo lo jugaron a la zona a la edición de pequeño que tenías quiero paró viviendo aquí y ahora voy a como quizá voy a al campo con ellos y de sólo con ellos

Voz 11 40:42 quién iba entonces de rugby trece rugby quince

Voz 8 40:46 te costó al principio o no

Voz 7 40:49 porque no me te yo voy no me te rubí quince pero luego empezó de uvitas CDS vía algo diferente pero yo creo que también es ese mejoramos mucho cómo juega uno sobretodo en defensa contacto ahí es diferente muy muy agresivo Otero y creo que también fue aún no una buena experiencia en pasado por ahí

Voz 1546 41:10 es una buena película tú Biden en veinticuatro años se ha metido sistemas cosas muchísimas sensaciones en en tan poco tiempo cuando sales de clase con dieciocho años ya tienes veinticuatro Messi tiempo has sido de alguno formas algo mojada que que ens ahí con fuerza y luego ha sido por parte es de Hispania jugando una cosa lo otro no teniendo una casa no teniendo un papel Said internacional profesional eh a Canadá toda la Copa ya yendo hasta Fonseca es realmente una porfía por cierto en todo ese tiempo a encontrar novia

Voz 16 41:59 eso sí ha recogido

Voz 1546 42:00 sí

Voz 11 42:02 eso sí una cosa es seria estas pensando ya en esta junto mucho tiempo mucho tiempo no pero

Voz 8 42:10 eso ya no aumente Frances da la ponencia aquí pero ya ha vuelto a Francia porque aquí se a France así quizás voy a Francia vamos a seguir bueno los todo perfecto

Voz 1546 42:21 todo todo perfecto eh que te haces la película

Voz 11 42:25 sí se sabe es impresionante de lo que puede hacer la gente cuando algunas siempre oportunidad sí

Voz 1546 42:31 sí sí esto es una una oportunidad has dado hernias trabajado para buscar esos pote unida disfrútalo Titi claro yo quiero hacerla gracias por habernos acompañado por habernos permitido acepte STC creado

Voz 11 42:48 no

Voz 1546 42:50 lo que deseamos todos su hotel muy décimas gracias muchas gracias mí

Voz 30 42:53 en el lado humano del deporte con mayor

Voz 1546 42:56 que el Robinson

Voz 1914 43:03 nos gusta la gente diferente nos atrae la gente con carisma disfrutamos muchísimo de la gente con talento diferencia carisma y talento son tres cualidades que se juntan en la figura de Llum Neymar una figura imprescindible en el fútbol americano un tipo singular un tipo rompedor un jugador que hizo historia se le conocía como Broadway Joe un apodo que deja bien claro la clase de leyenda de la que estamos hablando por tener tenía su propia canción

Voz 31 43:33 duro

Voz 1914 43:37 neymar nació en Pensilvania en mil novecientos cuarenta y tres era el menor de cinco hermanos lo que les sirvió para ser el mimado de la familia Joe soñaba con jugar al béisbol pero su madre le obligó a ir a la universidad y allí le esperaba el fútbol americano en la Universidad de Alabama vivió un fuerte choque cultural era Un yanqui en un estado sureño y además le tocó vivir toda la lucha racial de hecho Neymar estuvo presente en la histórica llegada de los primeros alumnos afroamericanos cuando el gobernador George Wallace quiso impedir el ingreso de Vivian Malone James Sud una escena que fue recordada así en la película Forrest Gump

Voz 32 44:10 tropas federales al impuesto hoy la integración racial en la Universidad de Alabama dos negros han sido admitidos no sin que antes el gobernador George Wallace cumpliera su amenaza simbólica cerrando el paso en la puerta

Voz 33 44:21 tres estudiantes sutiles Guti Vivian Malone se han matriculado en el curso de verano señorita Celia caído

Voz 1914 44:29 en la universidad coincidió con el entrenador Brian un gurú que le modelo hasta convertirle en un fantástico quarterback lo que no consiguió modelar fue su fuerte carácter y su afición por las fiestas llegaron apartarle del equipo pero bajo su batuta alcanzaron el título universitario con Alabama y fue elegido mejor jugador FAP

Voz 5 44:50 yo

Voz 34 44:51 Arbulu arrinconado al saque

Voz 1914 44:57 tocaba hacerse profesional por aquella época había dos Ligas digamos que la NFL era la buena Illa a Fele la menos buena Neymar se decantó por la segunda tras recibir una oferta de medio millón de dólares de los Jets de Nueva York una cifra que duplicaba el sueldo de las estrellas de la NFL y que convirtió a Neymar con tan sólo veintitrés años en un reclamo para la competición

Voz 35 45:19 tanta tan pronto

Voz 1914 45:21 era la estrella de la ciudad de Nueva York

Voz 36 45:23 apodaron Broadway Joe todos querían verle en el campo pero también en las fiestas no faltaba ninguna porque

Voz 1914 45:29 se lo rifan y él estaba encantado

Voz 36 45:31 todo agonizaba infinidad de anuncios como éste de medias para mujeres ya uno uno en violines Hungría

Voz 37 45:38 claro viuda mes que ex

Voz 7 45:42 o este con Farrah Fawcett poniéndole cremada

Voz 1914 45:44 quitar

Voz 39 45:50 niño

Voz 1914 45:57 apareció en películas sí tenía su propio programa de televisión The young Imaz show en el que entrevistaba personalidades como Muhammad Ali y se atrevía a preguntarle qué sentía al estar junto a una estrella

Voz 40 46:10 el doctor Mohamed Ali yo digo esto esto

Voz 1914 46:25 neymar no podía pasar desapercibido no quería pasar desapercibido era una estrella y quería demostrar lo a toda costa con ropa extravagante su abrigo blanco de piel con flecos levantó todo tipo de comentarios pero casi era peor cuando le daba por abrir la boca con perlas como prefiriera a la guerra de Vietnam antes que casar yo sólo bebo no situaciones es solo y acompañado no era un farol sus fiestas terminaban con él desayunando cerveza para ir directo a entrenar iba sin dormir lo hacía por la tarde pero nunca nunca jamás faltó a un entrenamiento en mil novecientos sesenta y siete la NFL Illa a Fele empezaron a enfrentar a sus respectivos campeones dos años después a esa final empezaron a llamarle Super Bowl porla a Fele jugaban los Jets de Joe Neymar el rival los Colts de Baltimore Imaz y el resto del equipo estaban descansando en la previa a la Superbowl número tres en Miami cuando de repente una voz gritó que los Colts ganarían fácilmente a lo que Neymar ni corto ni perezoso contestó

Voz 41 47:22 la zona When Mick Jagger

Voz 1914 47:26 nosotros vamos a ganar la final lo garantizo la frase resonó en todos los periódicos radios y televisiones la confianza de Neymar era digna de aplaudir pero la idea fue ridiculizada en los medios y también por la gente de la NFL que seguía viendo a la otra liga por encima del hombro pero neymar llevaba razón ganaron los jets dieciséis a diecisiete Inés Imaz fue elegido mejor jugador del partido poco tiempo después las dos Ligas se fusionaron y como todos se le quedaba pequeño a Neymar le dio por empezar a abrir un bar no podía ser otra cosa otro bar y otro bar y otro bar hasta el punto de que la NFL amenazó con expulsarle por comportamiento indecoroso no le echaron para atrás Neymar dio una rueda de prensa para decir que su libertad era irrenunciable y anunció su retirada

Voz 37 48:24 esto y veinte insistido Micah

Voz 1914 48:28 pero el asunto fue tan gordo que el canal que tenía los derechos de televisión tuvo que interceder fue un tema de calado nacional dice que incluso intervino el director del FBI J Edgard Hoover a instancias del presidente Nixon al final se arregló por el bien de todas las partes las continuas lesiones de rodilla le obligaron a retirarse en mil novecientos setenta y siete Se casó se divorció y superó dos veces el alcoholismo ahora dirige sus negocios desde Florida pero de vez en cuando los metió les reclaman porque la verdad hay pocos como él lo saben hasta en los Simpsoms donde ha aparecido más de una vez

Voz 5 49:01 el acuerdo que recuerda lo que te he dicho sea averiado soy yo un coche sea avería

Voz 1914 49:08 por Neymar está en la lista de los mejores jugadores de la historia y fue incluido en el Salón de la Fama en mil novecientos ochenta

Voz 42 49:14 a Féin en lo bueno de Svensson el cerebro Kuwait de que John donen

Voz 1914 49:21 pero fue más que un jugador su fama en la época puede ser comparada con la de los Beatles ni la Amstrong Martin Luther King o John Fitzgerald Kennedy como dijo Alfredo Relaño si el fútbol tuvo a George Best el fútbol americano tuvo a John Neymar

Voz 41 49:48 escribe nos Twitter arroba acento Robinson

Voz 43 50:01 eh

Voz 18 50:19 que eh bueno

Voz 1546 50:29 a ver solamente mil Deco enormemente el hecho de que Titi está cumpliendo con su sueño apuntó mudar a Francia para incorporarse en unos grandes clubes derrumbe de Europa ya como jugador internacional con España con la Copa del Rey en su haber Illa no había esperándole en Francia con Augusto en los aprendes gracias por la charla City gracias a ustedes por estar ahí al otro lado de la alcachofa a María ante la Cadena Ser

Voz 5 50:58 que va a encontrar el acento Robinson