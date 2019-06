Voz 1 00:00 los clásicos de la música del siglo XX se sienten

Voz 0084 01:09 la figura de Madonna trascendido la música para elevarse a la categoría de mito de icono su sesenta años la cantante es una de las artistas más exitosas de la historia de la música una mujer que ha seguido sus propias normas que ha puesto sus propias reglas que ha desafiado a todos y a todas desde sus propias certezas provocando traspasando límites y creando una cuela todo eso ha puesto sobre ella muchos focos que han incomodado a mucha gente hace unos años le preguntaban a Madonna que que tenía ella que generaba tanta polémica

Voz 7 01:42 bueno mi honestidad y mi opinión sobre la sexualidad el hecho de que soy una mujer que ha tenido éxito que ha ganado dinero y obtenido fama de que lo he hecho solas sin necesitará un hombre todo eso asusta a la gente unirme

Voz 0084 02:39 la carrera de Madonna es una de las más fascinantes de la música el viaje de una bailarina dotada que descubrió su camino que decidió recorrerlo a lo grande poniendo el riesgo y la provocación en la primera línea y reinventando sea cada paso como un personaje nuevo en su historia hay de todo pero sobre todo hay canciones y discos que han vendido millones de copias convirtiendo a Madonna en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos agitado marcado por las circunstancias de su vida por unos inicios tan llenos de dudas como de certezas que Lucía Taboada nos recuerda

Voz 1322 03:14 Madonna creció en Pontiac en las afueras de Detroit donde sus primeras influencias musicales provenían de las barbacoas en un vecindario mayoritariamente afroamericano allí sonaba por ejemplo Stevie Wonder en Secundaria se mudó a un suburbio que era predominantemente de clase media blanco Se acabaron las barbacoas y la música a todo volumen y así Madonna comenzó a crear su propio mundo a través del baile

Voz 3 03:39 en

Voz 1322 03:40 concurso de talentos en séptimo grado bailó estos acordes con su cuerpo pintado con flores fluorescentes una vocación el baile que le llevó hasta Nueva York después de abandonar la Universidad de Michigan pero una vez allí descubrió también que se le daba bien cantar

Voz 8 03:52 sí sí sean

Voz 9 03:58 hay un día vino y me dijo

Voz 1322 04:01 la danzas muy difícil quiero ser cantante de rock recuerda su mentora la amada coreógrafa per Lan para conseguirla comenzó a recibir clases de música mientras vivía una sinagoga abandonada de Queens con el entonces su pareja el músico Dan Gill antes había sobrevivido en la jungla neoyorquina haciendo un sin fin de trabajos ocasionales como recepcionista en una hacienda de donuts o posando desnuda para pintores como Anthony pan serán había algo especial en su belleza principalmente en su mirada recuerda el pintor a finales de mil novecientos ochenta Madonna Angie Schmitt Tanguy Il Roh formaron la banda de hard rock orejas clave que sonaba así pero determinado su romance con libro dejó la banda para formar una nueva EMI andenes con nuevos sonidos

Voz 10 04:56 ah

Voz 1322 05:00 en mil novecientos ochenta y dos decidió apostará el fin por su carrera como solista firmó un contrato con Saint récord lanzó su primer sencillo Everybody con un videoclip ramplón que costó tan solo mil quinientos dólares

Voz 8 05:15 sí

Voz 1322 05:19 impulsada por este éxito bailable llegaría su primer álbum su debut homónimo el veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y tres sólo cuatro meses después ya le encumbra a la revista Billboard en su portada bajo el subtítulo sin duda acertado de nace una estrella

Voz 0084 06:03 Luciano sitúa recordando cómo fueron los inicios de Madonna protagonista en el sofá de sonoro de esta semana un programa que vamos a compartir con dos músicos habituales de este sofá muy fans ambos de Madonna Igor Paskual un placer como siempre abierto en el programa

Voz 2 06:18 días igual también está con nosotros la Blanco

Voz 0084 06:21 voz habitual del sofá Sonoro con sus análisis bienvenido a seguirla

Voz 9 06:24 gracias qué tal Lucia Nos contaba chicos cómo

Voz 0084 06:27 pues la infancia en los inicios de Madonna que llegan en lo que podríamos definir como un momento de impasse la música de finales de los años setenta y comienzos de la nueva década pero como es Igor el contexto en el que surge esta música de Madonna

Voz 2 06:40 ya ha llegado Nueva York en suspensión de pagos practicamente en Nueva York peligroso de deprimido violento ya que sufre una violación ahí esa llegada de Michigan y no es una ciudad agradable se parece más al taxi a la película Taxi Driver que al Nueva York más de postal que podemos conocer hoy en día en ese momento también gracias a eso también hay una gran inquietud cultural donde hay mucho trasvase entre músicos artistas es el inicio del hip hop también sí nos damos cuenta entonces hay una gran riqueza cultural llegué descubre un montón de cosas en Nueva York por ejemplo la música salsa que descubren los en los barrios latinos entonces ese Nueva York cayesen Papa porque hay una cosa que diferencia Madonna de los músicos digamos más de culto que ya no escucha la música como elemento de forma individual sino siempre dentro de un contexto colectivo y eso es algo que es muy fascinante en su en su carrera

Voz 0084 07:29 en ese mundo se hace hueco Madonna que venía Sales de del mundo del baile y que ya demostraba de desde sus inicios una gran determinación primero como bailarina y da la sensación de de que hubiese hecho lo que hubiese hecho Madonna iba a hacerlo siempre a lo grande

Voz 9 07:44 sí daba la sensación y así lo hemos podido corroborarlo a lo largo de los años Si yo creo que esa determinación como hablaba Ígor también está está muy influida porque ella se iba rodeando de gente iba conociendo a la gente que a ella le gustaba para luego trabajar y como hemos visto que que que en su carrera lo vamos a hablar como iba rotando y conociendo a la gente con la que ella quería trabajar todo lo ha hecho donde sigue siendo hoy la reina del pop indiscutible y es un artista omnipresente no en el panorama musical desde que alcanzó el éxito haya por poder pues por el Nobel ochenta y tres no con ese primer disco

Voz 0084 08:21 enmarcando muchas cimas ahora no sabe entraremos en ese primer disco Madonna ese terminaría convirtiendo en en icono en impulsora de de vanguardias pero en sus inicios es capaz de llevar al pop elementos que entonces estaban ocultos como todo lo que venía de de la Underground en las pistas de baile de Nueva York por ejemplo donde ya se movía mucho como como estudiante así recordaban un documental de dos mil uno la chica con la que Madonna compartía piso como eran esos primeros años de Madonna

Voz 12 08:47 es daneses solíamos ir a bailar a discotecas perdidas era divertido el objetivo era hacer nuestra la pista ir al centro y conseguir el mundo se

Voz 11 09:36 ya Madonna

Voz 0084 09:58 en sus días de bailarina a mil novecientos ochenta y tres llegaba el debut de la cantante que os llama la atención de Sales de este primer disco

Voz 9 10:07 pues con este disco me parece que dio con una fórmula perfecta que combina por un lado la producción de la era de la era dance no con un sonido muy cercano no muy amigable para la radio comercial que entonces tenía el poder supremo para que un artista alcanzase la gloria digamos es un disco que sin tener un mensaje profundo no y esto no es peyorativo pero ni la voz maravillosa que pueda ser una una voz maravillosa de Madonna pero muestra frescura me parece muy original In en una Madonna con muchos recursos que yo creo que irá desarrollando iría desarrollando inmediatamente un estilo una estética muy marcada en los videoclips la vemos bailando y sobre todo algo que la acompañado siempre una sexualidad juvenil que que no ha perdido y es uno de sus sellos personales

Voz 0084 10:51 tenía veinticinco añitos entonces Madonna con este este disco Igor llega de la mano de Sáez Records el sello donde grababan por ejemplo Talking Heads Ramones Blondie que eran poco la vanguardia de lo que estaba sucediendo en el Nueva York de aquellos años

Voz 2 11:04 es que el momento que ella vive de aquella época no se vivió a través de Internet era una cosa presencial iba a las discotecas estabas al día de lo que pasaba viviendo en persona estando físicamente presente que es algo que ahora mismo se nos va olvidando estamos hablando que son el hip hop y había arrancado ella vive ese paso lo que va del la música disco más vivirse hacia el mundo más funk que ese es el paso que ella quería viven traspasó idea siempre estado muy respetado ante la vanguardia del libro de Kim Gordon deseo de de Sony tú habla hace ya habla muy bien de ella no en vano en el ochenta y cinco miembros de Sonic Youth donde se hacen la versión eran etcétera etcétera es una tipa que al menos en sus inicios tiene muchísimo prestigio

Voz 0084 11:46 el disco llegó en mil novecientos ochenta y tres con la música mutando intentando contra su camino en una en una nueva década el disco para ser un debut tuvo un éxito muy importante de hecho se coló entre lo mejor del año para medios como Rolling Stone que entonces todavía mantenía una gran influencia vendió diez millones de copias lo cual fue un triunfo para está canta ante que tenía veinticinco años y un gran futuro en la música en el ochenta y cinco llega ya a ese gran golpe encima de la mesa con Like a Virgin un un disco que venía con la firma de nada el rollos quince mostaza el productor y músico nos explica la importancia del líder de Chic en este proyecto

Voz 14 12:22 a pesar de la insistencia de Madonna en ser la productora de Laika Pershing su discográfica Warner asignó la tarea al gran Nabil Rogers cerebro del grupo Chic y productor del exitoso Let's dance de David Bowie el sonido limpio y bailable el disco de Bowie fue lo que convenció a los ejecutivos de Warner quiénes le exigieron además ser el guitarrista del disco para llevar esta tarea cabo llevó a sus compañeros de grupo Bernard Edwards Toni Samson bajista y batería respectivamente al estudio Power Station

Voz 2 12:54 Nueva York

Voz 14 12:55 es curioso el dato de que John corsario ingeniero de grabación del álbum con venciese venciesen Nike de usar grabación digital en vez de analógico esto dota al disco de un sonido brillante que lo hizo aún más moderno para su época la grabación duró dos semanas Neil estuvo presente en todo momento incluso Madonna estaba muy inmersa en todo el proceso y acabó enamorándose de las técnicas de lo que se puede escuchar es una mezcla perfecta de la emergente pop de Sintes con el ya establecido disco funky del que provenía y que no ha dejado obras maestras como el tema que da título al disco la efectiva Material Girl o la increíblemente bailable Into the groove que a mi juicio personal es una de las canciones cuyo sonido nunca nunca caducará

Voz 0084 14:21 un disco clave este Like a Berdych segundo álbum de Madonna un trabajo que dobla las ventas de su debut se coloca ya en veinte millones de copias despachada Si varias canciones icónicas que os gusta más de de este disco Sheila

Voz 0374 14:34 todo vamos a mí Like a ver yen me parece que es el antes y el después en en la vida de mucha gente en la mía personalmente y se muestra una Madonna un intérprete versátil artística eh

Voz 9 14:48 mucho más grueso su álbum no cuál de esos de ese primer trabajo con esos sencillos además pues que que son números uno pero de pero porque en fin Like a ver en Material Girl que después bueno estos dos canciones yo creo que fueron lo que ha convertido en un icono no ese ese con esos vídeos en ese guiño a una de sus ídolos Marilyn Monroe después tenemos Angel que que es un es que ya salió como un clásico este tema no hay que es que es que es que las listas de música dance lo peto después tenemos de Cruz que es un tema que yo lo recuerdo por ese ese concierto del África Oriental esos conciertos maravillosos en Londres y en simultáneos no y que fue tremendo It Up que también fue un un un sencillo del lanzada en fin Like a Virgin además yo no sé si os acordáis en la primera edición de los MTV Ad Words en mil ciento ochenta y cuatro sale Madonna de un pastel de bodas gigantes vestida de novia con cinturón Voigt hoy que es la que eso fue un referente y que es una de las de las mejores actuación de los MTV de siempre no es un discazo de sí

Voz 0084 15:55 así era Igor también un disco complicado de hacer

Voz 2 15:58 después de de de ese primer disco decir bueno a ver dónde nos enfoca must be es quizás él

Voz 0084 16:04 disco que presenta al mundo esto es Madonna y esto no

Voz 2 16:07 qué va con tormenta conquistador que claro porque había presenta con con todos los los lados que tiene Madonna que son muchos los materia lo que es esa Madonna incluso la forma de como canta como canta como canta el año Virgin son dos formas de de interpretar totalmente distintas y empezamos a sus caras y luego tiene una cosa la acabé inning sonoramente que es un disco de baile pero la música no está programada está tocada pues los miembros de Chic Ésta es la batería real todo real y eso le da

Voz 9 16:33 se siente una energía muy

Voz 2 16:36 especiales es discazo una de las cosas que tiene este disco son

Voz 0084 16:40 sobre todo los primeros grandes himnos de Madonna canciones como este Like Kabir tiene inmortalizado por Quentin Tarantino en reserva

Voz 2 16:47 dos Ponyo deciros que va Like

Voz 15 16:50 estar sobre una a una máquina de Furia Ana por ocho o ya hoy son un montón entonces

Voz 9 17:01 la piel

Voz 0084 18:14 Madonna en estado puro este Like a Virgin en ese disco estaba también como mencionábamos Material Girl in Angel que te alzó también canciones que consolidan a Madonna que despega obtiene su primer número uno en Estados Unidos de lo que sería el aún un una racha muy importante que la comer

Voz 2 18:31 sería la artista principales de de la década

Voz 9 18:34 sí bueno es que Madonna lo que tienes que fue un referente desde que comenzó y no había nadie a quién se pudiera comparar entonces después de de de esos discos que después llega el el el tremendo True Blue light oye osea Se mantiene siempre y es algo que que que es indudable la carrera de Madonna de las cosas más difíciles de ese mantenimiento no

Voz 0084 19:01 es decir antes de comenzar el programa heces que donde no tiene en un disco malo como como tal siempre encuentras algo en sus discos pero quizá uno de los más perfectos fue el que llegó en mil novecientos ochenta y seis es el True Blood inspirado y dedicado a su entonces marido no sé si compartís eso de que es uno de los mejores discos de su carrera desde luego es el de los más vendidos que Nos poco si no han creo que en los ochenta todavía tiene mejores discos

Voz 2 19:29 que no es difícil lo que pasa es que eh su bloque lo que tienes una de formulación de todo este sonido de las que se los sesenta convertido en actualidad mezclado con música con música de baile algo que me gusta es que está muy bien muy enfocada el sonido pop Eden ya siempre ha bebido de fuentes negroides entre ha vivido fuentes negras más que blancas y lo que hace escoger toda la música popular negra quizá más más feliz más happy y hacer la número uno a mi me parece que es el el disco que ya necesitaba para llaga para lo que como lo que en cuando necesitó Bowie con les dan será estaba este disco para culminarse convertirse en uno de los iconos más exportables de Estados Unidos

Voz 0084 20:07 también es verdad que en esta época Madonna ya era una celebridad pero tenía también la capacidad hacer canciones sigla que conectaban con los problemas de la gente joven con las realidades y las vidas de de la de lo que era su público sí porque Madonna

Voz 9 20:21 yo creo que también una de las cosas que ya ha hecho muchas entrevistas sobre sus letras que hay que decir que ya es coautora de muchas de sus canciones y ella es una una artesana también de sus canciones además de estar en las sesiones ella se ha mandado maquetas con sus productores Si flirtea con la guitarra y demás ella contaba que le funcionó siempre muy bien hablar de las cosas que a ella le importaban y las cosas que le pasaban entonces eso le conectaba directamente con la gente de su generación podemos ver no sólo Madonna hablando de su familia hablando de de problemas de de su país hablando de para los adolescentes hablando de amor hablando de desamor

Voz 0084 21:01 por todo eso está también en en sus letras no y uno de los mejores ejemplos de este discos el Papa Tom Puig que ha hablado de los embarazos

Voz 16 21:08 no lo sé

Voz 3 22:40 ah

Voz 12 22:57 Trump no

Voz 0084 22:59 de la Corona de la etapa inicial de Madonna disco en el que llegó al número uno en medio mundo incluso en España algo que repitió también con su siguiente disco Like a prayer quizás el álbum más íntimo de Madonna hablar de Igor desde su infancia de sus padres

Voz 2 23:15 no hay que prohibir me parece el disco de los ochenta por lo menos el suyo de todas las grandes estrellas de de Pop es un discazo no sobra un tema está muy bien compensado incluso el propio orden del disco el propio tracklist es está perfectamente hecho es una obra maestra es la propia canción lo que hace es mezclar música de baile negra con música gospel negra todo en uno la canción arranca luego

Voz 12 23:41 para luego arranca luego vuelve para que ustedes lo difícil que

Voz 2 23:43 es una vez que se entrado en el grupo que estás metido volver a parar la canción lo hace dos o tres veces a lo largo del día consigue que los arranques

Voz 9 23:52 si queréis me parece un disco espectacular

Voz 2 23:54 ah y efectivamente tiene canciones muy íntimas pero todo contado una manera como energía hay una y unas ganas de una especie de esta cosa tan yanqui que tiene Madonna de superación de yo puedo hacerlo me manda cosa que es muy americana pero que no suena muy real pero que también lo tiene mucha gente a mi lo tienes Prince tiene una cosa muy de de estar ahí de Silva

Voz 0084 24:13 pues yo me Yes we can que cantaba o bien ese disco Madonna tiró también de de su educación católica para sacar imágenes como herramienta para provocar

Voz 9 24:25 sí la verdad que a mi me parece que la provocación forma parte del ADN de Madonna en toda su carrera no hay recordemos que además de este de este Laika a mí me viene ese videoclip de de ella de a San Martín de Porres que fue censurado no esa provocación pero esos arreglos gospel como Madonna dijo venga voy a contratar a éste qué pedazo de producción tiene ese disco y esa canción en concreto no se disco que además si el primero fue dedicado a su a su padre este disco se lo dedica a su madre no que ya la pierde con seis años de cáncer y bueno es un disco con una música absolutamente espiritual empoderamiento femenino yo quiero hablar de mi tema favorito ese disco que no la que está pero Express Yourself a mí me parece un tema maravilloso sea es de estos que lo puedes poner Henri Pitt tremendo sea ese empoderamiento femenino a tope en este disco

Voz 0084 25:14 también figura otra de las grandes canciones de de Madonna de la que hablabas antes en la que habla de de la muerte de su madre algo que como recordaba su compañera de piso en los setenta marcó mucho a la cantante en su infancia

Voz 12 25:27 aclarar recuerdo que hablaba de su madre de lo mucho que la echaba de menos cuando mi madre me llamaba recuerdo verla en una esquina escuchándonos

Voz 17 25:36 hablar venga estaba triste cosas sucedan

Voz 18 25:44 todo

Voz 17 25:48 yo

Voz 19 25:52 sí sí

Voz 16 26:00 no

Voz 19 26:34 ancha

Voz 16 26:42 luego yo

Voz 0084 26:56 fantásticos de broma parte de Like a prayer donde también está o Father un tema donde Madonna canta nunca me que existe en otro de los temas más confesionales de este disco que Marta otro punto culminante de las tensó de Madonna desde aquí ya se puede decir que Madonna era la la reina del pop sin ningún tipo de duda vendía millones de discos sus vídeos serán además Igor auténticos acontecimientos porque Madonna ha avanzado mucho su éxito en su música pero también su imagen

Voz 2 27:24 viví llegue a lo que hace es combinan muy bien un montón de influencias distintas se debe de coger cosas de cuadros esta Madeleine pica hasta conocer coger cosas de Metropol Lee Illa invertir en sus propios vídeos por llamamiento que la compañía no quiere poner más dinero ella tiene varios videoclips entre los más caros de la historia por lo menos en su momento ya ella ponía ese dinero si la compañía no lo no lo ponía es decir apuesta mucho por utilizar todas las herramientas a su alcance para llegar y contar muchas más cosas de las propias canciones y eso me parece un artista total siempre hablamos de Bowie que si tal que si cual no lo hacemos de Madonna porque es porque es mujer y es verdad que que estado muy Pere había detenido montón que soportará un montón de prejuicios pero utiliza una cantidad de referencias en sus discos en sus vídeos en sus entrevistas que es una estas artistas llave

Voz 21 28:10 que tú la coges le das la

Voz 2 28:13 la llave y abres una puerta que te lleva a un mundo muy inmenso y es lo que hace y lo que intentaba contar con los vídeos

Voz 0084 28:18 en un mundo que ha creado ya misma que si alguien tiene muchísimo mérito en esta época Madonna cumplió el sueño de todos los grandes de la estrellas de la música dar el salto al cine Antonio Martínez nos recuerda la carrera en la gran pantalla de Madonna

Voz 22 28:34 sí

Voz 0229 28:37 en dos mil dos Madonna se puso a las órdenes del que entonces era su marido el director británico Guy Ritchie para rodar la película barridos por la marea

Voz 1322 28:46 para mí

Voz 8 28:47 no hay música

Voz 23 28:51 que D

Voz 1322 28:54 gracias a esa película amagó

Voz 0229 28:56 se convirtió en la primera persona en ganar el mismo año el premio Razzie a la peor actriz a la peor pareja de cine y a la peor actriz de reparto por un cameo en la película de James Bond Muere otro día tras las duras críticas recibidas no ha vuelto a actuar en el cine es que a diferencia de su carrera musical en las pantallas ha cosechado más palos que tres uno de los más sonados fue Shanghai sur Price al lado de otro de sus maridos Sean Penn en ella interpretaba a una misionera en China

Voz 24 29:24 yo esté merendar Mieres asegurar la protección de sus partes valiosas las pagodas gemelas quizás estén luego que no seguro que quiere proteger su refugio de placer celestial no creo que su refugio corra peligro

Voz 0229 29:38 la película costó diecisiete millones y sólo recaudó dos

Voz 2 29:41 otros pinchazos notables fueron el cuerpo

Voz 0229 29:43 el delito o la comedia romántica Algo casi perfecto aunque seamos justos también acertado unas cuantas veces

Voz 7 29:50 buscando sus seres

Voz 0229 29:55 Madonna había debutado en el cine actuando en una película porno pero en mil novecientos ochenta y cinco le llegó su primera cinta comercial Buscando a Susan desesperadamente que resultó un taquillazo otro de sus mejores papeles lo firmó haciendo de vampiresa en Dick Tracy al lado de Warren Beatty

Voz 8 30:13 hacer que sus sudan mucho mejor oscuras se lo que estás pensando ya no sabe si pegarme a

Voz 0229 30:22 con esta canción que suena de fondo y que interpretaba en la película le hizo ganar el Oscar a su autor Stephen Sondheim pero el papel por el que recibió las mejores críticas de su carrera tiene nombre de mujer

Voz 10 30:33 por miro no

Voz 0229 30:43 gracias al musical Evita Madonna ganó el Globo de Oro interpretando a Eva Perón en su día Antonio Banderas nos contaba los esfuerzos de la rubia para que la consideraban una buena actriz Malena

Voz 25 30:53 ha estado absolutamente sometida esta película ha sido una trabajadora incansable hasta la extenuación

Voz 0084 31:01 quiero decirte establecido casi un nivel

Voz 25 31:04 cooperativo con ella no detrás al qué porción

Voz 0229 31:06 esto Madonna le había tirado los tejos años atrás en el documental

Voz 26 31:10 en la cama con Madonna aquella misma produjo tienen que tener algo malo seguramente tendrá un pene muy pequeño

Voz 9 31:16 señores

Voz 26 31:18 que es tan perfecto ya es que en el cine Madonna

Voz 0229 31:20 no sólo ha hecho de actriz también ha sido productora guionista director hasta la fecha de dos películas obscenidades y sabiduría Wallis Eduardo el romance del siglo que contaba la abdicación del Rey Eduardo VIII de Inglaterra

Voz 12 31:34 con ella ganó el segundo Globo de un que es como compositora de la canción más

Voz 3 31:43 eh

Voz 0229 31:48 como decíamos en la veintena de películas en las que ha participado hay más fracasos que éxitos pero ella no desiste

Voz 12 31:53 al Fox Making movies del MEC y Mocejón

Voz 0229 31:58 me gustaría seguir haciendo más música más películas dice la rubia pues es que también en el cine tenemos Madonna para rato

Voz 27 32:16 eh

Voz 0084 32:37 genial reportaje de esa fuente de conocimiento que es Antonio Martínez repasando el papel de Madonna en el cine una carrera con contrastes aciertos y errores pero creo que es una de las estrellas de la música con una carrera más interesante delante detrás de de de las pantallas según bueno

Voz 2 32:54 no no es no es suyo no es su mejor faceta como tampoco la de Bowie que lo intentó también lo que en también lo intentó solamente a Lady Gaga ha salido mejor esa jugada pero el el cine la avenida muy bien a la música por ejemplo cuando la Cerevita toma una serie de clases de canto que marca una segunda etapa en su forma de cantar entonces aprovecha el cine para para eso

Voz 0084 33:14 pues se lió con Evita eh recuerdo las manifestaciones la Argentina contra ya a quemar esa mujer la Evita Perón es casi una santa a las mucha gente bien Argentina dos para el debate de los propios en cultura otra vez también ayudó mucho el cine a Madonna en su escalada como como icono algo que muy pocos artistas por otro han conseguido convertirse en algo tan trascendental Eduardo Viñuela autor de bits Madonna nos explica las claves de este hito de esta escalada

Voz 0396 33:43 desde desde muy temprano en su carrera consigue crear un estilo propio eh consigue en en en lo musical consiga aglutinar diferentes y me en Guaje es diferentes estilos que estaban en la Underground y hacer los digerible es al gran público llevándolos los hacia hacia el pop en la imagen rápidamente no consigue dar con ese icono que se que es Madonna en los años ochenta y que difunde especialmente a través de los videoclips ella además había estudiado danza con lo cual maneja muy bien la gestualidad para comunicar a través de la imagen y en estos videoclips precisamente al igual que en la letra de las canciones aborda temáticas pues quiere eran políticamente incorrectas y quedan pues quizás muy provocativas en en el Estados Unidos de de los años ochenta mezclando cuestiones como el sexo y la religión apelando además a a iconos femeninos y reivindicando en iconos femeninos de la cultura popular como

Voz 0084 34:37 los paros de Tamara la idénticas figuras con

Voz 0396 34:39 Eliza Minnelli como Marilyn Monroe también posicionándose como ambición rubia como mujer ambiciosa como material que lo es decir desafiando hoy poniendo en primer plano muchos de los aspectos que estaban presentes en la sociedad y yo creo que eso fue lo que hablen como como una figura central para todo

Voz 8 34:57 generación de Estados Unidos

Voz 11 35:22 ya

Voz 0084 36:00 el Material Girl de Madonna sonándome este sofá Sonoro especial que estamos dedicando a la reina del pop en compañía de Igor Paskual Sheila Blanco en mil novecientos noventa y dos chicos llega erótica quizá uno de los discos más provocadores de de todos los tiempos que su opinión os merecéis conseguirla

Voz 9 36:17 bueno es un disco de una provocación que ya pasa a otro nivel a mí como como disco conceptual me gusta muchísimo me parece que está muy adelantada a la época sobre todo que una mujer la que lo haya hecho sea toda esa esa oda al sexo sado Massu y me encanta además el tema del alter ego de de esa es una de esas de también de subsidios pero musicalmente quizás sea uno de los que canta las canciones menos me llega me gusta mucho el concepto pero no tanto

Voz 0084 36:44 la música envejecido muy bien este es bueno pues quiero decir lo contrario me parece que es un disco que es ver

Voz 2 36:51 la que están muy muy en su momento es un disco de gases trip hop lo que estaba empezando a sonar en Bristol y para mí es su disco quizá más influyentes si vemos todas las las jóvenes digamos no reinas de del pop que antes sólo había uno y ahora gracias a Madonna hay mucha porque nunca quiso rivalizar la prensa siempre rivaliza La en de aquí la reina de Yi contra ellos nunca puede haber dos acoge una ella siempre hecho como pandilla con todo eso siempre ha tratado de hacer una cosa de sonoridad muy importante y me parece que es el disco que sonoramente ha tenido más influencia en en la en la gente joven a la hora de hacer de hacer música desde Miley Cyrus hasta un montón de gente más eh me parece a mí es que es un disco que que me gusta mucho pero al margen de que me guste más o menos creo que realmente sí tiene

Voz 0084 37:35 impacto muy impactó muy serio un día después de del álbum llegó sex el libro de fotografías que fue catalogado como pornográfico que fue un éxito enorme para Madonna vendió muchísimas copias de aquel libro Ike deja en tonterías todo lo que ha catalogado en el mundo de del pop como provocador este libro hoy en día sería difícil de de pensar si la gente se escandaliza con una actuación de Miley Cyrus ha haciendo twerking esto de Madonna traspasó a todo jugada una se topó de nuevo con con la censura que había chocado con el Vaticano con la predio hice volvería a encontrar con ellos en la gira de confesión

Voz 7 38:12 si estáis tan seguros de que soy una pecadora el que esté libre de pecado tire la primera piedra sino lo estáis entonces os pido a los católicos que vengáis a mi espectáculo y luego me juzgue is mi espectáculo no es un espectáculo convencional de rock es una representación teatral de mi música y cómo el teatro se hace preguntas provoca pensamientos y te lleva en un viaje emocional que muestra el bien y el mal la luz y la oscuridad el placer y el dolor la redención y la salvación

Voz 9 38:44 no defiendo un tipo de vida la describo

Voz 7 38:47 es la Audiencia a la que tiene que sacar sus propias decisiones y juicios eso es lo que considero libertad de expresión y de pensamiento al impedirle hacer mi espectáculo ustedes la Iglesia Católica están diciendo que no creen en estas libertades sino creen en estas libertades están encerrando las mentes de los demás cuando el pensamiento está encerrado nuestra vida espiritual muy muere cuando muere no quedan razones para

Voz 8 39:18 bien

Voz 28 39:20 no

Voz 3 39:50 sí

Voz 0084 40:15 enorme Madonna con esas declaraciones sobre la libertad de expresión un discurso poderoso una mujer muy inteligente que sabe lo que hace una cosa que a mí me llama mucho la atención es como usa Madonna esta sexualidad esa provocación pero siempre lo hace desde una posición fuerte en poder nada nunca como un objeto

Voz 9 40:34 porque ella es así porque está clarísimo ella es así para mí es una mujer que ha tomado siempre el control ha dado rienda suelta a sus fantasías pero como lo hemos visto con esa coherencia aplastante no tiene una visión sí su al que ha dado siempre Madonna y una mujer que hace lo que quiere cuando quiere con quién quieren hoy para mí es uno de los mejores secretos de su éxito porque citó a Óscar Wilde que decía Everything hindú el ex sex sexo Vaud Power no todo en todo en esta vida es sobre el sexo excepto el sexo el sexo es el poder porque contrapone todo lo que en este momento se hace ella es sexy es provocativa es gamberra y está orgullosa de esa visión nunca está sometida Madonna nunca sexo

Voz 0084 41:16 me da esa sensación trasmite es de ella Amanda no eso es lo que determina desde que yo mando yo hago lo que yo quiero porque yo soy mi jefe yo soy el que toma las decisiones el caso Igor es que esos roces y esa provocación no parecen tener un efecto igual que el libro funcionó muy bien erótica el álbum ya no vendió no vendió tanto vendió la mitad que Laika previo teniendo en cuenta que la hay que aprender fue un petardazo pero Madonna no para en el noventa y cuatro llegó Pétain Stories donde toca esa provocación desaparece es un disco más convencional y que funcionan muy bien armónicamente rítmicamente es mucho mucho

Voz 2 41:51 lo más parecido a erótica de lo que parece lo que cambies

Voz 0084 41:53 excepto ella es verdad que cuando después de que lo que hace es dar un giro tremendo

Voz 2 41:59 salirse de esa especie de Murcia que estaba haciendo cambiado de productor etcétera siempre está girando constantemente es muy raro que repita de productor los hoteles discos seguidos muy muy raro qué pasa en vez tories que es que esa provocación el empieza a volver en contra hay un han una entrevista muy muy sonada en un leit Nair Show de estos donde ya llegamos que que es que ese es siempre corren el riesgo de convertirse en una especie de auto parodia neutro partida de la provocación ya muy inteligentemente da este G

Voz 0084 42:27 pero procuro hablar del amor pero realmente no

Voz 2 42:30 es la musical son discos bastante más parecidos

Voz 0084 42:33 entre lo parecía bastante de acuerdo me Times Story era un disco en que enfocaba más hacia el amor que hacía el sexo ahí había más Aran vi en canciones como este

Voz 16 42:45 sí

Voz 3 43:36 no

Voz 0084 44:02 Michiko tiene un secreto cantaba Madonna en este Times tories sexto álbum de la compositora de Michigan a la que estamos dedicando el sofá Sonoro de esta semana los noventa fueron una década agitada para Madonna no tanto por su producción musical sólo editó tres álbumes en estos años pero sí por su presencia constante en en todos los lados y por lo diferente que pone a sus tres discos de aquellos años en mil novecientos noventa y ocho Madonna publicó Ray of Light un disco señala que no se parecen en nada los anteriores que fue un petardazo trenes

Voz 9 44:32 con petardazo con Ray of Light Madonna se reinventó para mí en todos los sentidos todos estéticamente

Voz 0084 44:38 no sé exactamente para mí es un punto y aparte

Voz 9 44:40 su carrera vemos una Madonna más espiritual más arriesgadas es comercialmente también por lo profunda y lo madura una imagen mucho más cercana menos explosiva quizás podríamos decir a mí lo que más me llamó la atención fue que claro yo vengo de lo me fijo mucho en lo vocal esas clases que ya comenzó con Evita es dan su fruto y vemos una Madonna muy diferente vocalmente una voz más grave un rango mayor utiliza mucho más su voz no iba claro ya tiene cuarenta años Madonna ella sabe que está en su plenitud vocal pero sabe que tiene que cuidarla no musicalmente también me parece una lleno de influencias

Voz 0084 45:17 es un disco Igor que que funciona general vuelve a superar la barrera de los veinte millones de copias sí que introdujo la electrónica en la música pop Stream antes de que se hiciera popular y con muy buena cierto

Voz 2 45:28 ya lo que hacen a mí este disco lo que marca es su etapa digamos europea ya siempre había trabajado en Estudios Americanos con productores americanos este es su giro a trabajar con Willian Orbyt que es británico y luego hará más gente con con franceses etcétera aquí su etapa digamos más bailable pero más intelectual ya hay referencias en las letras a Silver a Sylvia Plath Anne se

Voz 9 45:51 esto es un disco muy complejo donde coger

Voz 2 45:54 ante de Lander Brown electrónico como Willian Orbyt y lo pone en primera línea marca el sonido en la época de hecho ella misma cuando va a grabar su siguiente disco Lo hablaremos de él lo que tiene ha puesto tan de moda su propio sonido que para no copiar a sí misma ya no

Voz 12 46:07 ya lo que les dé más lo están copiando tiene que volver a cambiar

Voz 2 46:10 productor fíjate la influencia que tiene esas es pero eso está marcando cambios su etapa su tapa europea consumen es un álbum que tuvo

Voz 0084 46:18 además unos vídeos musicales tremendamente impactantes muy originales y uno de ellos ilustraba el tema que da nombre al disco

Voz 29 47:06 eh

Voz 0084 47:46 Madonna en estado puro adelantándose de nuevo las tendencias del pop del siglo XXI estando todavía en el siglo XX mil novecientos noventa y ocho y es que Madonna en este punto de su carrera vuelve a ser un faro si es que no algo entonces dejó de ser un espejo en el que se miran las demás aspirantes a ese trono de diva de reina del pop esas consortes a esas jóvenes que tienen la mitad de edad de Madonna que ven en ella un camino a seguir en muchos casos mal interpretando las lecciones demandó sobre todo en cuanto a la sexualidad

Voz 9 48:17 sí claro bueno además vemos ejemplos que que fueron un quiero y no puedo perdonadme pero Britney Spears era llevado exactamente amor Thain que sí que luego bueno en fin después vemos cómo fue su carrera demacrado se porque rascado así no había tanto no ves aquí podemos hacer una comparación estupendo

Voz 0084 48:36 Madonna de su influencia era muy consciente como esperaba cierta gratitud en esta entrevista en la televisión austriaca el vamos a dejar sin cortar sin doblar le preguntaban si se sentía reconocida por otras artistas estos Madonna en estado puro

Voz 8 48:55 no hubo que deberían

Voz 0084 49:11 las gracias son poco desagradecida es decía Madonna en esta entrevista hablando de las jóvenes aspirantes a su trono llegamos ya al siglo XXI una etapa también interesante de la carrera de Madonna que ha publicado cinco discos Music entraba en ese pop electrónico aunque había también otras cosas y fue su primer número uno en Estados Unidos desde la India vigor

Voz 2 49:31 sí a mi me parece que hablábamos antes ella misma tiene que cambiar de de de equipo de trabajo pues por todo el mundo ya le ha copiado el sonido ya vuelve a poner de moda otro sonido distinto y aquí mezcla de todos a mí yo sé que es una obra maestra porque consigue vender millones y millones de copias con una canción que sólo tiene un acorde mezcla y apela directamente te llama al cerebro te llama la entrepierna te llama bailar te llama pensar lo hace todo en una sola canción que se llama Music que no deja de ser un un un Express Yourself no se casen en Un canto a la a la vida Hay ya la solidaridad entre entre danzas más tarde vinieron American

Voz 0084 50:09 EFE Confessions on the dance floor que que te parecen Sheila estos discos

Voz 9 50:13 bueno yo voy a dar un poco mi opinión personal yo no sé qué qué os parecerá porque para mí American Life que es un disco que me gusta mucho me parece un disco confuso para quién para para los fans que que entendían a Madonna desde un concepto muy concreto de repente ponente la de juicio a su propio país siendo ella tan patriótica no este álbum tiene toca los temas políticos en torno a los Estados Unidos habla sobre ese materialismo no que ya critica es como el antimateria Alguer y critica también que sea un un un disco critica también lo superficialidad creo que Madonna se dio cuenta enseguida de ese terreno quebradizo que tocó esos puntos y ella lo enmendó con ese tremendo disco que es Confessions on the dance floor donde Madonna con esas buenos esas mallas rosas te mazo nos muestra lo forma Costa yeso o clínico que tiene para crear tendencia y renovar en el momento justo Keita la música tan atractiva como la música disco de los setenta y ochenta con esos simples que de repente otra vez vuelve con grandes referencias con Ava con Donna Summer pensó Boys dj's Depeche Mode para mí es todo un acierto

Voz 0084 51:16 eso es un giro muy muy inesperado y muy bien reales

Voz 9 51:19 pero bueno es verdad que ya los había hecho antes

Voz 0084 51:22 en dos mil doce se publicó M de Enea en dos mil quince Robert dos dos discos e Igor a mí personalmente me cuesta más conectar con ellos quizá funcionan más como colección de sencillos más que como un disco escuchar entero como las anteriores aquí participan músicos como el di a Beachy Kanye West discos con muchas colaboraciones tocando palos de gente muy en forma más joven ir a mi me parece que tiene canciones que conectan muy bien pero quizá me da la sensación de que Madonna está buscando más el el sencillo el Single esas descargas en en iTunes más que realmente hacer un un disco guau son muchas cosas comenzase en American Life

Voz 2 52:07 me de los discos más increíbles de su carrera pero es el que menos vende ya ella recula dice voy a hacer lo que sea hacer que esta cero bailar entonces a partir de ese momento yo creo que coge un poco de quién no quiera dejar de de de mandar de de dominar las listas y entonces llegó momento en el que el entraña siempre lo combinando doctor famosos con productores desconocidos ya aquí le toca la etapa del productor famoso a mí curiosamente con todo el elenco de productores que tienen estos discos no consigue hacer es un hit digamos de renombre como los que ha tenido quizá no consigue dar con ese sencillo que está buscando sin embargo me parecen dos de los discos más interesantes a nivel sonoro de lo que ha hecho en su carrera son discos súper valientes con unas tímbrica es alucinantes sin ningún hit quizá muy reseñable muy masivo pero a mi a nivel de investigación sonora Meterología parecen dos discos es verdad que ya no está marcando la pauta como le pasó también al al voy cuando se puso a hacer Jungle esa no siempre se pues el más listo de la clase pero para mí no pierde la comba la comba y me parece que está de una manera muy digna y es una mujer dice

Voz 0084 53:11 cincuenta años con veinticinco años de carrera que sigue

Voz 2 53:14 dígame que sigue buscando que está pensando mucho más que en los discos creo que en estos momentos está pensando en dos conceptos como gira Asia dice que lo que tiene antes la cara en la cabeza las giras que los discos pero sonoramente de verdad eh son muy para escuchar sobre todos los que nos dedicamos quizá profesionalmente a la música a veces Gianni como fan simplemente como profesional hay que escucharlos porque lo que hay ahí es nada hay información que buf Penedès tiempo para digerir eh

Voz 0084 53:41 eh mencionabas lo de las giras Igor quizá Madonna en este momento de su carrera está dando los mejores conciertos de su larga trayectoria en cuanto a puesta en escena en cuanto conceptos ideas el espectáculo en sí creo que ha traspasado ya unos límites a lo mejor es eso que mencionabas que está centrada en cómo llevar estas nuevas canciones más las antiguas a un espectáculo atractivo diferente sobre todo distinto lo que se está haciendo cualquier otro al artista quizás me ocurre en esta época Beyoncé

Voz 9 54:12 sí sí a mí también me parece que que es una evolución natural yo lo he escuchado ya a muchos artistas como de repente se preocupan más por las giras porque les preocupa mucho el sonido en directo les preocupa el el ten con ten con su público no

Voz 0084 54:26 ya no se venden discos

Voz 9 54:28 bien eso también influye pero es verdad que en el estudio de repente el poder

Voz 7 54:32 sí

Voz 9 54:32 en empaquetar el sonido que tú quieres dar que que que

Voz 7 54:35 alguien cuando llega a su casa escuche el disco y sienta lo que tú transmites en directo es muy difícil no entonces esa es es normal ese ese camino

Voz 0084 54:43 pues chicos ha sido un placer este repaso por por la carrera vida obra y milagros de de Madonna así la Blanco muchas gracias gracias a vosotros Igor Paskual un placer

Voz 2 54:51 igualmente

Voz 0084 55:04 pocas carreras se pueden comparar a la de Madonna una chica que apuntaba a bailarina que ha terminado siendo cantante pero también compositora productora actriz directora camino movido repleto de grandes instantes en un viaje apasionante por la carrera de una de las más grandes dio

Voz 21 55:21 las de la música alguna gente piensa que ser una diva es ser una zorra otros piensan que ser una gran dama una buena chica una diosa pienso que soy todas y cada una de esas cosas

Voz 0084 55:37 la historia de Madonna seguirá pero hasta aquí ha llegado nuestro repaso por sus discos su música volvemos la semana que viene con otras historias y con más canciones adiós

