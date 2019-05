Flash Deportes SER de las 14:30 (24/05/2019)

mañana se disputa la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia el conjunto culé saldrá con el objetivo de conseguir el doblete en esta temporada y el Valencia con la intención de conseguir su primer título del año con motivo de esta final los protagonistas de ambos clubes hablará en esta tarde en rueda de prensa una rueda de prensa que por parte del Fútbol Club Barcelona darán Valverde Piqué hiló Messi este último lleva sin hablar en rueda de prensa desde el año dos mil quince por parte del Valencia hablarán Marcelino Parejo Jaume Domenech ambas serán a las cinco de la tarde y sin dejar de lado el fútbol anoche pasó por los micrófonos de El Larguero Juanfran Torres en el día de su despedida del Atlético de Madrid el defensa no sabe su futuro pero sabe que no será en España

Voz 1187

00:45

cosas eh sobre la mesa de donde la estoy sopesando de fuera sí pueden España Nos no pues en España no sé que seguro España soy tengo varias cosas y estoy seguro de que ahora también con mi despedida muchos equipos también dirán oye pues no estaría dispuesto a venir aquí vamos a hablar con él vamos a hablar con sus representantes van a salir cosas más cosas II y las voy a pensar tranquilamente porque es algo importante para mí océano dejo al Atlético de Madrid aquí para para para irme a cualquier lado