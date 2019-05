La Ventana de la Cultura y el Ocio | La última película de Isabel Coixet

No hay resultados

Voz 0313 00:06 ya estamos al tanto de las últimas noticias ya hemos repasado la actualidad ya mí en Madaya Espinós buenas tardes buenas tardes y me sale la música por las orejas y que habrá más música durante el fin de semana pero también un montón de propuestas alternativas abrimos la Ventana abrid venga

Voz 0313 00:41 los diez mandamientos de la cultura y el ocio para el fin de semana diez propuestas empezamos con con un festival de cine documental

Voz 0313 01:13 un festival con muchos años de historia a sus espaldas

Voz 0564 01:16 si mañana termina el Docs Barcelona lleva veintidós ediciones con el objetivo de dar a conocer el cine documental también es un mercado de financiación de proyectos un lugar en el que el talento busca medios económicos para sacar adelante sus trabajos las películas documentales se proyectan en los cines Aribau de Barcelona también en el CC GB Ike es lo más complicado a la hora de preparar un festival de calidad pues lo de siempre escoger Elena subidas coordinadora del Docs Barcelona

Voz 4 01:43 lo más duro se estar por capacidad de lo que sería parrilla capacidad de las películas que presentamos salen en su mayoría de un proceso en la que todo el mundo está invitado a presentar sus películas recibimos de mediana cada año quinientas películas de sesenta países y a partir de aquí el reto es esta quinientas bajar a las cuarenta cuarenta y uno cuarenta euros que hoy por hoy estamos proyectando porque es lo que nos permiten los días que tenemos el festival a que el número de salas de la ponemos y por supuesto que viene determinada por el presupuesto el testimonio

Voz 0313 02:16 el festival termina mañana que nos queda por ver entonces en el Docs Barcelona

Voz 0564 02:19 hay mucho todavía por quedarnos con dos propuestas está la producción sueca Push que trata de responder a algo que no suena demasiado porque no podemos permitirnos vivir en nuestras ciudades y también Honey Ilham ganadora en Sundance sobre la vida de una criador de abejas en una localidad remota de Macedonia a quién de repente una familia numerosa de nómadas se insta al al lado y rompe todo su equilibrio esto bando su paz Illa de las abejas a Elena subirá le hemos preguntado por el estado de salud del cine documental

Voz 4 02:46 yo creo que el que el documental vive un momento controvertido un momento difícil sobre todo a efectos de creación efectos de producción sobre todo en a nivel español pues que estamos en un momento de dificultades de económica actualmente es cierto que las fuentes tradicionales de financiación como eran las televisiones la públicas han bajado el volumen de presupuestos y esto está dificultando la producción pero por contra los espectadores se han acostumbrado a ir a ver documental que han hecho excelentes documentales se han puesto al alcance de los espectadores esto realmente reflejan las audiencias

Voz 0313 03:40 el cambio radical bueno igual no tanto eh de Barcelona pasamos a Valencia porque hasta el dos de junio puede verse en el Teatro Principal la obra valenciana del director y dramaturgo Jordi Casanovas que es autor de textos como jauría ir Ruz Bárcenas y valenciana se ahonda en tres historias de la Valencia de los años noventa poroso decía que igual tiene algo de documental también Cid la ruta del bacalao el caso Alcàsser fenicios de la telebasura la corrupción tanto la amoral como la política

Voz 0564 04:08 no es en todo caso teatro documental como otros de sus montajes que comentábamos en Valenciana las protagonistas son tres mujeres que emprenden un viaje identitario hemos hablado con el dramaturgo con Jordi Casanovas

Voz 1655 04:20 identitarios no solamente como mujer sino como una dama valencianas no yo creo que dos de los grandes problemas precisamente son el como superar una pérdida no y después otro gran tema es cómo precisamente para olvidarse del dolor se crean realidades completamente abre nuevas pues se inventan realidades completamente nueva muchos de los personajes que transitan en la obra una necesidad de crear decepcionar de proyectar una realidad que no es realmente en la que la que viven

Voz 0313 04:55 pero qué tiene de especial la década de los noventa para el autor quiero decir porque él elegido

Voz 0564 04:59 dramaturgo nació a finales de los setenta tiene muy presente

Voz 5 05:01 de aquellos años que fueron el escenario de su adolescencia y que les recuerdan demasiado a lo que nos está ocurriendo ahora como sociedad porque cree que la historia es cíclica

Voz 1655 05:11 después de los JJOO de la entrada oficial en el país se producen unos retrocesos a nivel social y políticos y eso también se traduzca en un viraje yo toda la sociedad a un modo de pensar más conservador a mi me parece que ahora que vamos a vivir algo parecido el y me parece que es muy pertinente pues revisar lo que nos pasó como los temores van entrando en nuestros cuerpos doce mociones Llanes en los llega a dar el poder a gente que solamente quiere un éxito personal Si importaba muy poco el bienestar

Voz 0313 06:01 y ahora nos detenemos en Madrid porque en la Fundación Canal acoge hasta mediados del mes de agosto la exposición Matisse grabador que recoge la faceta más desconocida desde Peter francés

Voz 0564 06:12 es un recorrido cronológico por la obra gráfica de Matisse por sesenta y tres grabados que el artista legó a su hijo marchante de arte tras su muerte apenas hizo grabados a color precisamente él que como pintor le caracteriza el uso enérgico tan intencionado del color usó distintas técnicas de grabación y a lo largo del tiempo la muestra incluye también visitas guiadas y talleres para niños Cristian Ruiz Orfila ex director de Arte y Cultura de la Fundación Canal que supuso el grabado para matiz

Voz 6 06:37 matizó más de ochocientos grabados con lo cual era un gran grabar el propio el propio Matisse dice queda recogido quizás es la diferenciación que hay grabados que están creados con intención artística de grabado muchas veces la gente piensa que el grabados me simplemente medio de reproducción de otras obras y no es así en muchos casos para matiz que el lo dice en los grabados nacen con intención artística con un medio específico

Voz 0313 07:14 sigue abierta la ventana de la cultura y el ocio ahora miramos a Sevilla donde hasta el nueve de junio en el Caixaforum puede verse la muestra Tech no revolución

Voz 0564 07:40 esto es una exposición Inter activa que cuenta los avances de las últimas tecnologías que estamos viviendo las llamadas tecnologías convergentes que son la nanotecnología la biotecnología las tecnologías de la información o las ciencias cognitivas todo lo que tenga que ver con la Ciencia y la Tecnología muchos de suena ya a cosa complicada pero la exposición demuestra hasta qué punto estas tecnologías están presentes en nuestro día a día en el sector sanitario en el arte incluso en las prendas de vestir Javier Hidalgo es responsable de exposiciones de Ciencias de Fundación La Caixa

Voz 11 08:10 positivos utilizamos de manera cotidiana hasta electrodomésticos usan nanotecnología para para aumentar sus características todo comentar sus propiedades en la biotecnología está más metida en el consumo en elementos de de consumo desde el día a día los móviles ya le llamamos móviles pero cada vez son más que un ordenador muy sofisticado es capaz de hacer un montón de cosas esto es porque todas estas piezas están trabajando de manera cooperativa para hacerlo o todo mucho más fácil más pequeño más sencillo para para el uso

Voz 0313 08:50 pero es una propuesta una exposición interesantísima eso en Sevilla y en Madrid atención si les gusta el tango el domingo en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid se presenta un encuentro con el tango

Voz 0564 09:15 cero a partir de las nueve de la noche va a repetir

Voz 0313 09:17 todos los domingos del mes de junio Se trata de una coma

Voz 0564 09:20 sacian musical entre dos grandes figuras del tango actual un concierto con un repertorio de grandes compositores poetas los protagonistas son la porteña Mariel Martínez a la que escuchamos de fondo y Fabian Carboni director arreglista intérprete de bandoneón el instrumento característico del tango a Mariel Martínez le hemos preguntado cómo nació su amor por el tango

Voz 15 09:40 en mi caso particular en pese cuando era muy muy jovencita con unos catorce quince años escuchando la radio eso eran muy fanática Alejandro Dolina YSL en cada final de determinados bloques de su programa ponía ponía un tango las letras la poesía que tiene esta música a mí me me conmovió desde desde muy chica al cuenta historias mágicas en muy poco tiempo y con mucha mucha carga mucha energía mucha fuerza

Voz 16 10:11 John me lamento es no tener d'Honor Fenosa

Voz 8 10:22 lejos sí

Voz 0313 10:30 se pueden contar historias de muchas maneras a través de la música a través de los libros y a través del cine claro

Voz 0313 10:46 este viernes llega a los cines bueno algunos cines la última película de Isabel Coixet Elisa hay Marcela

Voz 18 10:55 a tres semanas tres días a ese parón de al que una vez que pudiendo

Voz 0313 11:04 digo algunos cines porque se estrena así pero sólo en Madrid Barcelona Málaga en Galicia a partir del siete de junio podrá ver Sender Flex

Voz 0564 11:13 en la película las actrices Natalia de Molina Greta Fernández dan vida a dos maestras gallegas que en mil novecientos uno consiguieron un imposible casarse por la Iglesia para ello Elisa tuvo que adoptar la identidad masculina de Mario un primo fallecido el engaño a descubriendo se tuvieron que huir para evitar la cárcel lucharon por defender su amor en tiempos de incomprensión unánime Natalia de Molina ese Eliza en la película

Voz 19 11:37 yo creo que es una película que se va a sonar políticamente correcto pero verdad que debería ver todo el mundo pero a mí especialmente me gustaría que la viera la gente que tienen problemas au de un tendero de comprender que exista diversidad en el mundo y que la gente puedan amarse sin ningún tipo sin sin Fronteras Save sin el el el amor es un es el verdadero idioma universal entonces me gustaría que toda esa gente que tiene algún problema la la viera ese pararse a pensar de realmente qué problema tiene con que personarse amen

Voz 20 12:15 bueno pues ahí queda

Voz 0313 12:22 antes mencionados los libros como vehículo para contar historias que dio lo recomendamos este fin de semana

Voz 0564 12:26 hemos este fin de semana le hemos pedido consejo a Daniel Ross sino que es el librero de la Walden librería café de Pamplona

Voz 21 12:33 de recomendamos libro de Magaly hecha que es una escritora argentina que se titula Los mejores días que está publicado por las afueras nos ha gustado porque tiene una voz muy potente para ser una chica relativamente joven y perfila muy bien a los personajes que son todo mujeres los personajes importantes son todo mujeres las coloca en situaciones difíciles

Voz 6 12:52 pero de una manera de una manera elegante austera muy austera y con leve sentía el uno

Voz 0313 12:57 bueno los mejores días de Magaly eche Barna editado por las afueras por cierto Daniel Rossi no nos hablaba desde Pamplona en Pamplona estaremos abriendo la ventana el próximo viernes el día treinta y uno en la agenda de la cultura y el ocio para el fin de semana no puede faltar de ninguna manera un plan para no

Voz 0564 13:19 hasta el domingo celebraban y niñas en Valladolid el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle Un festival que cumple veinte ediciones con número récord de representaciones doscientas setenta y dos que han llenado llenarán todavía este fin de semana a medio centenar de espacios de la ciudad la mayoría de ellos son espectáculos familiares al director del festival Javier Martínez le hemos pedido una propuesta para este fin de semana

Voz 22 13:43 qué canción daba el total anual campeón no va de el que ha ganado veinticuatro que el campeonato del mundo de de banda sectas que se inpasse muy buen paseo encauce la ciudad como digo pequeño me apetecía muchísimo de él al amanecer apareciendo fin de los rayos del sol necesidad esas bandas en las que iban en la cabeza de las pasa en el campo de batalla no

Voz 23 14:10 no es eh yo parto sin una escrita en la frente ahora brillante y un pelo hermana plenos padres sus hable una huelo

Voz 0313 14:33 ibamos yo cerrando esta gente de la cultura y el ocio de semana con algunos de los conciertos que de lo que podemos disfrutar este por ejemplo

Voz 0564 14:39 este es el que suena es de Enric Montes busco que estará mañana en el Festival toma vistas que se celebra hoy y mañana en el Parque Tierno Galván de Madrid

Voz 24 14:48 es el de de vida y hoy en Málaga y mañana en Sevilla

Voz 25 15:16 terminamos con Leiva toca esto

Voz 0564 15:18 noche en Zaragoza y mañana y el domingo en el Sant Jordi

Voz 25 15:21 el Club de Barcelona

Voz 12 15:33 como gigante con la panza nada

