La Ventana de los Viajes | Colas en la cima del Everest

la Ventana con Carles Francino

Voz 4 00:37 el mejor de los viajes

la del dos vías Paco Nadal

Voz 0313 00:59 yo no sé si será el mejor viaje que ha hecho pero la semana pasada dejamos a Paco Nadal en el Tíbet yo yo le tenemos aquí Paco buenas tardes qué tal muy buenas tardes y les a partir con nosotros con lo son

Voz 3 01:12 dientes las experiencias los sentimientos la pie

Voz 0313 01:16 el que rodea a todos los viajes porque

Voz 7 01:19 estar en Lhasa capital del Tíbet

Voz 8 01:22 no están al alcance de todo el mundo de verdad

Voz 1679 01:24 pues no es sensacional como tú dices un viaje un viaje duro porque hemos estado muchos días por el entorno a cuatro mil metros de altitud tras y eso si eres tibetanos normal pero si eres un señor de Murcia como yo es bastante duro si un viaje cansado pero fascinante Bruce territorios es el techo del mundo he comido has dicho hay un Tíbet que es una unidad política que era el país llamado Time del Dalai Lama ahora región autónoma del Tíbet dentro de China desde mil novecientos cincuenta pero hay un en el Tíbet perdón geográfico que va más hallan de esa entidad política que engloba bueno tan parte de Nepal el norte de de India

Voz 9 02:03 decía algo así como hemos visto muchas imágenes muchísimas en los últimos años pues todavía más sencillo no tocarlo supera las expectativas iré

Voz 1679 02:14 sobre todo yo había estado en el Tíbet pero no había llegado a Lhasa porque hace mucho tiempo y no a ven el ala es de esas cosas el POTA la el la es el famoso monasterio palacio del dar el alta donde vivían los Dalai Lama salió huyendo el décimo canto el decimocuarto el que ahora vive exiliado en el sala no ese ese gigantesco palacio blanco y rojo que todos tenemos como imagen icónica del Tíbet

Voz 0313 02:39 no es que el Dalai Lama me regaló un pañuelo sí lo tengo una pues vamos con muy buenos ojos y si me lo regaló el Dalai Lama después de entrevistar

Voz 1679 02:49 Eduardo Gallo porque es un personaje venerado querido es la máxima autoridad de millones de profesar una religión que es el budismo no hizo su residencia digamos oficial desde el quinto Dalai Lama el decimocuarto que es el que se tuvo que exiliarse la bueno ver el POTA La en directo realmente fascinante sus cosas en la vida que dice bueno lo había visto mil veces en fotos mil veces documental espero tenerlo ayudante y lo tenía desde ayer llegué ayer mismo de allí no es fascinante por lo grande que es luego la visita interior es muy encorsetada te dejan cincuenta y cinco minutos tienes que ir muy rápido entre grupos de turistas claro es que te vas a ella pero aún así estar dentro que ella piensa que la primera parte de ese Palau yo templo del siglo VII claro es que sientes la energía de estos gente que oye

Voz 0313 03:35 esto yo estoy aquí espiritual y esto que es misión que pudiera parecer un mercado una plaza en Barcelona

Voz 1679 03:49 lo bueno pues esto es los debates filosóficos de los monjes del monasterio de Senra uno de los más importantes también allí de Lhasa de fuera de Lhasa pues los monjes todos los días por la tarde tienen un ejercicio dialéctico un debate en el que uno se sienta otro se pone delante debaten de temas de de bueno que es la humanidad porqué vinos Buda de temas filosóficos no ido hacen de una manera muy graciosa ese carril casi

Voz 0313 04:14 que son las pie porque el que estás

Voz 1679 04:17 dado plantea una duda es que la humanidad piel que está de pie lo hace de una manera Él es un gesto muy característico va diciendo en la humanidad es así porque cada vez que él dice una frase afirma algo una palmada

Voz 0313 04:32 no hay aplausos si alguien lo hace bien no no no no

Voz 1679 04:35 entonces todo lo que vemos es que son trescientos monjes debatiendo Alavés aquello es un guirigay pero ellos saben lo que se aspira lo que se cuenta no en este de Senra Déjame entrar de manera muy respetuosa visitantes no podemos poner un poco de fuera no no no intervenir allí pero te puedes poner desde fuera grabar con un teléfono móvil es escuches otro Un

Voz 10 05:06 eh

Voz 0313 05:09 no sé cómo se llama no

Voz 1679 05:11 sigue mordiendo la piel de gallina son las largas trompetas ventanas los duché pero esa famosa de éstas están sonando en lo alto en la terraza del monasterio de línea Shangri La en la provincia china de Yunnan Le llaman el segundo tala porque ese parecen es igual de vello y claro cuando oyes esto en aquellos montes aquellas primero en el Tíbet es un desierto de piedra pero no siempre sirven montañas de siete mil metros nevadas ahora es la época alta en la época buena porque es la época seca las expediciones por cierto es el cielo está azul hay una nube blanca

Voz 0313 05:49 maravilla escuchas hijos ahora en la SER

Voz 1679 05:51 la inmunidad de monasterio budista porque la verdad es que están hechos están decorados de una manera muy escenográfica siempre aquellos techos dorados las paredes pintadas de rojo o de amarillo casi Albero los monjes con sus túnicas tan siempre tan bonitas está lo llevan rojas son el de la escuela que Lupa lleva llevan la túnica roja suena este chef aduce

Voz 11 06:12 a tu

Voz 0313 06:23 oye Paco que has mencionado lo de las cumbres nevadas que allá no lejos me imagino que has visto cómo habrán visto muchos oyentes de La Ventana esa imagen yo creo que es una de las de las imágenes del año porque simboliza muchas cosas esa imagen de unos doscientos montañeros doscientas personas haciendo cola para donar

Voz 1679 06:41 a Sara coronar la cumbre del del

Voz 0313 06:44 Everest bueno de entrada me gustaría saber tu opinión la tuya personal como viajero como prescriptor

Voz 1679 06:50 pues mira me alegro que dejase esta pregunta es un es un tema que me me me enerva y que tiene muchas aristas y lo primero que quiero decir a ver quién esa degradación de que quien hace algo que parece trivial se les llame turista todos los periódicos incluido el mío han titulado los turistas copan la cumbre del Everest oiga su si usted a ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros por mucho que les pongan cuerdas fijas Lejeune y luego me lo cuenta un turista ya son montañeros que no tiene el grado de experiencia dio la posibilidad de hacer cumbre solos se apoya en en empresas comerciales entonces eso de que está chupado hoy de que son turistas aquí no hay está por encima de siete mil metros por favor que no hable hay cantidad de bocazas en estas cosas que enseguida las redes social entidades caro es que los turistas de que ahí sube cualquiera pero que piensan que les suenen mola que resumen hago escaleta hay que su vida allí yo acabo de hacer un trekking en este viaje a cuatro mil setecientos metros de veinte personas sólo cinco pudieron hacerlo ya cuatro mil setecientos te falta el aire por encima de ocho mil si hay que ser un héroe para entonces primero tanto de que son turistas que eso es trivial nada de nada sea quien sea se habla desde la más absoluta ignorancia aunque te ayuden esas empresas comerciales es durísimo y necesitas estar muy entrenado para llegar allí dicho esto no es que yo apruebe lo que está pasando y como bien dices esas imágenes va a ser la imagen del año cuál es el problema la tecnología lo permite el dedo para encontrar el dinero el dinero una fuente de ingresos en general

Voz 0313 08:21 cuánto cuesta delimita cuarenta cincuenta sí

Voz 1679 08:24 también el euro depende de las intento de las intentonas que la empresa Comercial que contrate de lo permite pero claro por un lado esta es que bueno la tecnología lo avanzado si Chester sin Sir Francis Chicho Esther dio la vuelta al mundo en solitario en un barco el año mil novecientos veintisiete con el que tú ahora no te atreverían es salir de acuerdo ahora la tecnología de los barcos es genial iban allí dados son turistas esos son menos eh no es por cruzar el mundo los barcos de ahora no sólo que ahora el problema es que el Gobierno nepalí el chino por la cara norte con la arista norte noroeste porque fueron su es por el animal y por la más fácil la ruta normal de la arista sureste bueno pues no es una ascensión excesivamente exigente hay que pasar el placer del convulso eh que más de uno es que esto que se ríen libreros que ver en esa grietas desgracias del por una estrecha escalerilla luego es salvar el escalón Hillary estar ahí arriba pero bueno el problema como siempre es el de Ibero esto se soluciona muy fácil como están solucionando estos problemas de masificación se ponen numerosos y hay X expediciones al mes Balaña problema de allí es que claro la Ventana son son dos Mayo y lo creo que octubre pero no sé pues en Liberes en en cualquier momento mayo es el mejor momento ya te digo yo vengo ahora de allí cielos azules precioso y sin recibir sanciones según acumula todo pero es que sea así de fácil mira hay cincuenta permiso tamaño y cien

Voz 0313 09:41 me pareció muy muy interesante tu tu reflexión y tu defensa de la gente que sube porque lo fácil efectivamente es que no te suben aquí es abonarse a la crítica sencilla pero este fenómeno de la de la masificación de los destinos es que ya no conoce a su padre a su madre hoy tenemos la historia una islita de Portugal legal de Berlanga que ya admite desde hoy a un máximo de quinientos cincuenta visitantes diarios no más de uno más o lo que ha hecho Vance que esta semana en en la plaza de San Marcos en Venecia que ha hecho un conjunto de lienzos que simbolizan un un crucero gigante esta mañana en Hoy por hoy ha estado con con Toni Garrido Pedro Bravo no sé si lo conoces es un compañero nuestro periodista autor de libros como exceso de equipaje o viciosos con b y estaba en reflexionando precisamente sobre esto

Voz 14 10:23 en alto de es una cuestión de infraestructuras hacer un aeropuerto en el Machu Picchu es promover que venga más gente en el Everest llamemos la infraestructura digamos a los pases que se porque ese paga un dinero tanto los gobiernos de Nepal lo de China por por hacer esa escalada están aumentando y se podría limitar no entonces al finales hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas y está muy bien pero no tenemos que pensar que eso es una cosa sólo natural sino que hay un un un asunto económico de modelo económico detrás que tiene muchísimo que ver y que hay que hay que hablar y es verdad que prohibir a la gente moverse está muy lejos de lo que cualquiera de nosotros nos parece normal no y y lo que sí está bien es tampoco fomentar que se mueva locamente a qué costes medioambientales y sociales no en una ciudad es muy difícil poner una valla para que la gente no entre es muy difícil ilesos Reed sería horrible pero sí podría haber Met siente de verdad pensamos que tenemos un problema de afluencia turística de de turismo masivo igual podríamos tener menos aviones llegando a la ciudad no se trata tanto de prohibir sino de ver qué costes sociales tienen las cosas costes sociales y medioambientales idealmente repercutir los de verdad no domina Pérez

Voz 0313 11:32 ha sido muy interesante esta conversación en Hoy por hoy le estoy con Toni Garrido ha perecido que hoy tenía me comentan

Voz 1679 11:37 ante todo no le pueden poner puertas al campo no puedes prohibir a la gente ir en una sociedad libre y luego está el tema de que turistas siempre es el otro porque claro cuando escucha esto

Voz 0313 11:49 sí sí querer como si PP cuando viajas vieja quede clado

Voz 1679 11:53 entonces pero es que es muy fácil decir que en el aeropuerto en el puerto de Barcelona en vez de entrar diez bancos al día entre cinco poner números clausus y se lo que se está haciendo ya para regular estos política vamos a esto esto

Voz 0313 12:05 política esto es hacer política política económica

Voz 1679 12:08 eso sí tal y adhesiones también medio ambientales aeropuertos donde o sea que si se puede limitar pero estoy con Pedro Bravo completamente de acuerdo en que lo que no es prohibir no usted como montañero si puede ir al deberes pero usted como no hay montañero no puede y bueno ese ese no es el sexo

Voz 0313 12:24 queda mucho por discutir sin duda

Voz 16 12:41 a ver que no quiero comerme todas las consultas que hemos recibido en en nuestro correo buen viaje arroba Cadena Ser punto com tenemos con una que que apunta

Voz 0313 12:49 a la vista concretamente para abril del año próximo de dos mil veinte se casan Gonzalo y Sandra están preparando el viaje previsora eh a un año vista si finalmente tiene algunas dudas que quieren plantearte Paco Gonzalo buenas tardes hola buenas tardes ETA qué tal lo cuenta cuántos días tenéis lo primero que se debe ser lo más importante

Voz 13 13:11 sí lo más importante es tenemos cuarenta y cinco días

Voz 0313 13:14 no bueno no eso es un privilegio y que queréis hacer que hay que dar Paco

Voz 13 13:22 claro porque viajamos el mes de agosto y la primera quincena de septiembre en la ruta inicial que hemos pensado es ir a Estados Unidos Japón y China el problema es que claro en época de agosto y primera quincena de septiembre en el Pacífico es época de tifones queríamos saber si sale rentable viajar en esa época o no deberíamos arriesgar ir allí a disfrutarlo

Voz 0313 13:48 y luego tengo una última pregunta no será el banquete de bodas no

Voz 13 13:54 y una y una última pregunta es si decidirá si no decidimos ir a a Japón y a China por el tema de los tifones tenemos otras rutas alternativas que son Estados Unidos y el Caribe o Estados Unidos Tailandia y la zona Indonesia y quería saber eso que que opine sobre la ruta es que hemos elegido cuál sería vuestra preferida podría dar con algún lugar de interés y actividades a realizar

Voz 1679 14:20 mira pues a ver te cuento la opción de Japón y China no es mala yo desde luego no me preocuparía por los tifones no es algo que te vaya a arruinar las probabilidades de que debía un tifón son muy bajas es más el problema el calor en esa época por ejemplo en China Pekín y Sanjay quien lo típico que se va a ver hace un calor húmedo bastante asfixiante pero bueno a lo mejor podéis hacer Pekín y bajarlo a Wii Lin que en la provincia de buen sí que es esa zona típica de los las pirámides las los picassos estos parecidos a la bahía de salón es más verde y más fresco no pero vamos yo el problema no lo celebrarían los tifones en Japón igual Japón lo que vais a encontrar es un calor la

Voz 17 15:00 ante pero la mayor españoles van ponen Julián en agosto de aquí no no debe ser tan malo no

Voz 1679 15:06 no es mala ruta osea hacer un Nueva York San Francisco a lo mejor

Voz 17 15:10 para ver las dos costas luego saltar

Voz 1679 15:13 a a Japón ver Tokio y Kyoto que merece la pena hiló a China hacer un Pekín y en menos de esa High a lo mejor podía Hui Ling dónde están esas ese ese río que recorre entre pináculos y está muy bien sino queréis podéis hacer a lo mejor Japón mezclar los dos que decíais porque en esa época es está muy bien en Indonesia podría hacer un Bali sino que deshacer todo lo visita Urales ciudades

Voz 0313 15:37 Balic como cierre si pero lo mejor claro de Japón

Voz 1679 15:40 que es ciudad que es más urbano y más templos tal terminar en Bali que es muy buena época para ir a Bali de ahí volver a decir una vuelta al mundo variada ciudades

Voz 0313 15:50 sí sí sí pero no no desiste digo cortos cortos de kilómetros no sé si no deje

Voz 1679 15:55 si el problema es que lo estaban eso es es el calor pero bueno manejarlos en el sur de España está lleno algo más

Voz 13 16:03 pero pero sí bueno lo tendré en cuenta si estamos recabando información

Voz 0313 16:08 sí para ver cuál es el mejor no jugar la gran suerte es que tenéis cuarenta y cinco días como cinco soles ver a ver

Voz 1679 16:14 Estados Unidos Japón y China son tres culturas tan diferentes eso quedaría un viaje redondo y no preocuparnos por lo tifones ropa de tirantes vamos

Voz 0313 16:24 muy bien Gozalo que lo disfrutéis amigo

Voz 1679 16:28 la verdad

Voz 0313 16:38 Nos hemos comido hoy mucho tiempo de de las consultas de buen viaje arroba Cadena Ser punto com que sigan enviando los dientes pero hoy teníamos un asunto para comentario para debatir con Paco la verdad que muy muy interesante pero ya a las puertas del fin de semana o lleva una recomendación de tu propia agenda Paco

Voz 1679 16:54 mira quién le guste la música y la buena temperatura porque en Alicante la hace el Alicante Spring Festival veinticuatro veinticinco de mayo este año se celebra en la el IFA Institución Ferial Alicantina que está el término de Elche bueno va a ser un pedazo de festival al aire libre nueva ubicación vienen Love Of Lesbian viene Fangoria mis cafeína roza le en fin quién le gustan los festivales tiene una muy buena excusa para ir de que además es otro sitio donde estar en estas fechas fantástico

Voz 0313 17:22 has dicho rozarán he dicho roza le pues con ella cerramos la ventana feliz fin de semana adiós a la próxima

