Pedro Bravo:"Los propios turistas se quejan de la masificación turística"

Voz 1995 00:00 vamos a empezar hoy con dándole son noticia seguro que ya conocen es tristemente habitual dos alpinistas han muerto en el Everest hace muy pocas horas como es cuando que un alpinista muera la montaña es lamentablemente algo como en pero en esta ocasión la noticia dado la vuelta al mando si lo contaba hace pocas horas la NBC

Voz 1995 00:24 murieron de una forma particular murieron en la bajada murieron bajando la montaña porque tuvieron que esperar más de la cuenta examen porque porque había cola para subir en el Everest la cima del planeta la humanidad está produciendo hágolo

Voz 2 00:44 en fin hay aglomeraciones en el Everest aglomeración

Voz 1995 01:04 las lógicas quizá las más imponentes en la ciudad sagrada que quiere además facilitar la experiencia mística construyendo muy cerquita un aeropuerto es patrimonio de la humanidad está bien pero precisamente por eso quizá lo estamos poniendo en peligro sitios más cercanos como gaztelu en Vizcaya

Voz 1995 01:32 vamos en la denominación peregrina todos los fines de semana ese que se pues en fin algo estamos haciendo regular tirando a mal Pedro Bravo muy buenos días cerrar el planeta por exceso de gente

Voz 5 01:48 bueno no sé si se puede que hay exceso de gente parece ser un hecho y que todo gente haciendo muchas cosas en sitios muy concretos no no sé si es tanto exceso de gente como exceso de infraestructuras no en las lo que ha sido contando tú al final todo es una cuestión de infraestructuras hacer un aeropuerto en el Machu Picchu es promover que venga más gente en el Everest llamemos la infraestructura digamos a los pases que se porque ese paga un dinero tanto a los gobiernos de Nepal lo de China por por hacer esa escalada están aumentando y se podría limitar no entonces al finales hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas está muy bien pero no tenemos que pensar que eso es una cosa sólo natural sino que hay un un un asunto económico de modelo económico detrás que tiene muchísimo que ver y que hay que hay que hablar

Voz 1995 02:34 sí debemos hacerlo además un día como hoy cuando pocos días comienza lo que antes era la temporada junio era si habría temporada Oraya las temporadas son mucho más largas Pedro Bravo es periodista es autor de libros como exceso de equipaje oficiosos con b viciosos lleva muchos años preocupado por nosotros y por los sitios donde vivimos hasta convertirse en una de las personas que con más sensatez reflexiona sobre la relación entre nuestro modelo de turismo nuestros derechos sociales nuestra inmovilidad también el futuro de nuestras ciudades tú tienes que se cierre la plaza de San Marcos de Venecia o realmente pongan tornos para limitar la afluencia de de gente eso es

Voz 5 03:10 eso es las complejidad bueno gracias porque lo que han dicho de mí no sé si es verdad gracias a él

Voz 6 03:16 es las que no aunque no lo sean decirlo para que es bueno

Voz 5 03:19 es viernes amén viernes me viene muy bien salir de aquí así de con la autoestima te cuenta cuando yo lo de Venecia cuentan poco esas complejidades decir poner tornos eso creo que fue del del del año pasado poner tornos en la plaza de Venecia en en Venecia en un lugar donde la gente de la ciudad se queja de que está dominado por el turismo es decir interrumpir el paso no sólo de los turistas sino también de la propia gente de la ciudad tiene sentido pues igual lo que tendría sentido es dejar de dejar pasar cruceros en la ciudad no sólo de Europa y que es una ciudad que tiene grandes problemas también como Venecia ha limitado el número de cruceros a dos al día que sigue siendo una barbaridad porque eso significa entre diez mil o quince mil personas al día bajando a la ciudad pero los ha limitado no Venecia no ha terminado de limitar los siguen pasando grandes cruceros por el Gran Canal etc etc entonces lo de poner tornos da siempre como que es la sensación de de poner una cosa que se ve pero que realmente no cambia nada no otra cosa que cambiaría mucho en Venecia es limitar los slots o los pases a los aviones en el aeropuerto más cercano pero al revés no se está haciendo de eso no hay ahí entramos en las complejidades de quiénes son las competencias no igual la ciudad de Venecia lo está sufriendo pero las competencias del aeropuerto son del Estado probablemente Italia

Voz 1995 04:31 que son de todos la economía hacer nadie va a tomar una decisión que pueda afectar negativamente la marcha de de la economía este año cerraron si recordáis las Islas Feroe si durante un par de días dijeron no va a venir fue la mayor parte de los españoles conocemos las Fauré cuando hemos jugado contra ellos en el fútbol pero poco más

Voz 5 04:51 no soy más de ellos anillos de nosotros cerraron

Voz 1995 04:54 las islas es durante dos días cerrado por mantenimiento vamos a reordenar todo todo esto en cualquier caso debemos hablar del modelo turístico de ciudades en España ya tenemos unas cuantas de lugares que llega esta época del año es imposible estar es un poco esa frase manida la de ya nadie va allí porque siempre está lleno

Voz 5 05:14 ay ay ay tantos muy gracioso en Barcelona que hace años el turismo este año no pero en la encuesta que hace el Ayuntamiento el turismo es la la causa de preocupación mayor de los ciudadanos el turismo también es la causa de preocupación mayor de los turistas la masificación turística de toda toda la gente que va a Barcelona cuando les responden cuando responde la encuesta que le dan la encuesta a todo el mundo dice y a usted qué le ha gustado menos deban estos que había muchos turistas anda fenomenal

Voz 1995 05:40 sí así no es como decía mi abuela ningún borracho le nada fatal

Voz 6 05:48 yo yo yo yo propongo publicado una guía turística titulado pueblos de España sin ningún encanto sí

Voz 5 05:54 va viajar

Voz 6 05:56 hola recuerda ustedes

Voz 1995 05:59 temporada estonio Julio pero Alves no mucha gente trabajaba esos meses tesis pues buscaba otro tipo de empleos pues bueno la temporada dura nueve meses todo el año en algunos lugares y hace que en muchos sitios del mundo no sólo aquí allá aglomeraciones atascos humanos con el Everest como les contábamos estamos con Pedro Bravo que es un periodista autor de exceso de equipaje y una de las personas más sensata reflexionando ahora mismo sobre nuestro modelo turístico así que en cómo está el tema pero estas ciudades soportaría en estas cuando habló de esta la nuestras soportarán un incremento como el que estamos teniendo ahora de visitantes dentro de cinco diez quince veinte años

Voz 5 06:40 bueno estamos viendo cómo lo están soportando a duras penas no cuando hablamos de ciudad tendríamos de entender que la ciudad no es el espacio físico sino es la comunidad de personas que viven en ese espacio físico entonces el problema es que está viendo ahora de viviendas relacionadas no sólo con el turismo pero en parte con el turismo con leyendas turístico demuestran que es muy difícil de soportar porque los precios que están alcanzando las viviendas son difíciles de soportar para nadie y provocan que haga aumento de precio no sólo en las zonas turísticas y no digamos en todo el área metropolitana el tema del derecho al descanso o el derecho al uso al espacio público también está siendo difícil es decir las ciudades en las que por ejemplo llegan cruceros y desembarcan treinta mil personas en un ratito invaden la ciudad pues hace muy difícil convivir con otro tipo de de modelos económicos también y con modelos de vecindad que no necesariamente económicos no al final una ciudad Se define por la diversidad la diversidad de personas la diversidad de usos de la ciudad la diversidad y también de sectores económicos en las ciudades no vivimos sólo del turismo y cuanto más turismo hay más ahoga a otros sectores económicos hilo que hablamos de que el turismo da dinero pero ella es bueno beneficioso económicamente también habría que empezar a debatir si es verdad del todo no

Voz 1995 07:48 no salían ha hecho los pueblos más si bien ha hecho a los cálculos ellos cálculos en nuestro país son claros el turismo supone alrededor del quince por ciento

Voz 5 07:57 bueno en tres entre el doce y el quince del PIB si el pedigrí más del once del del empleo

Voz 1995 08:02 del general no lo está haciendo de los motores de nuestro país en dos mil nueve tras el estallido de la crisis tomó el relevo estaba la construcción que por entonces empleaba el trece coma siete por ciento de la gente tomó el relevo como el principal sector de de este país hay algo que no sé si estamos interpretando bien y es la Puerta de movimiento es decir podrido desde la gana poder actuar utilizando milita albedrío como yo quiera eso tiene muy mala solución ceder

Voz 5 08:31 sea en turismo se habla de capacidad de carga para tratar de gestionar digamos los los flujos de personas y es verdad que prohibir a la gente moverse está muy lejos de lo que cualquiera de nosotros nos parecería normal no y lo que sí está bien es tampoco fomentar que se mueva locamente a qué costes medioambientales y sociales no y en una ciudad es muy difícil poner una valla para que la gente no entre es muy difícil esos Reed sería horrible pero sí podría haber me siente de verdad pensamos que tenemos un problema de afluencia turística de turismo masivo igual podríamos tener menos aviones llevando la ciudad los aviones contaminan una barbaridad estamos hablando de que las ciudades estamos haciendo cosas contra el cambio climático como como prohibir el tráfico reducir los carriles bici están llegando cada vez más aviones que además el consumo de las personas que vienen es como tres o cuatro veces más que el bosque el consumo de las personas que habitan el consumo de agua etcétera etcétera no entonces no se trata tanto de prohibir sino de ver qué costes sociales tienen las cosas costes sociales y medioambientales idealmente repercutir los de verdad no porque cuando hablamos de que el Tour viajar es muy barato y por eso cada vez agentes está moviendo nos estamos olvidando de que es muy barato porque cada vez se paga peor a las personas que trabaja en el sector turístico no hablo de las personas que trabajan en hoteles hablo de las personas que trabajan en líneas aéreas low cost todas esas personas cada vez cobran pero es verdad que el turismo da mucho empleo en España pero habría que ver qué empleo no en en Miquel Puig que es un economista esta catalán tiene tiene estudiado como la renta per cápita de Baleares Lleida es completamente inversa o Baleares se dedica al al monocultivo turístico iba cayendo cuarenta per cápita Lleida que se dedica al sector agroalimentario va subiendo está el tema de los los que decíamos antes que está muy bien que la gente viaje más y que se mueva mucho dinero pero estaría muy bien repartir un poquito más ese dinero en Estados Unidos la cadena Marriot que es la gran cadena hotelera del mundo los trabajadores acaban de hacer una huelga y las pancartas decía Juan Llop Subirana puntuado con un trabajo debería ser suficiente los trabajadores de la mayor cadena hotelera del mundo con su trabajo en la mayor cadena hotelera al mundo no tienen suficiente para vivir

Voz 1995 10:45 pues es para pensarlo hablando de turistas

Voz 6 10:47 el que llegó aquí a Setién pues ese quedó bueno pero la gente que tiene varios también tienen derecho de salida no yo creo que es es interesantísimo que hablando con que hecho varios en cuando entre en un bar de toma algo aquí en el centro los amigos que tienen bares se quejan de Turismo no es un turismo de calidad necesariamente más no es mejor mucha gente vienen dicen personas aquí hoy por FAO llena esta botella de agua de grifo comen un bocadillo entre tres adelante no genera tanto dinero en relación del espacio y las molestias

Voz 1995 11:23 es este hombre el tique de entrada es economía queremos que venga solo gente con pasta

Voz 6 11:29 pero la idea de turismo es que vivimos te no sea es es la idea presos han inventado terrorismo para para para hay ingresos no

Voz 5 11:35 ciudad a mimas que que venga al tic a mí me da mucho miedo el turismo calidad de hecho suele ser una referencia de la precisamente de la gran industria turística como para contar una cosa cuando luego al final ahora mismo en los hoteles de cuatro cinco estrellas con mayo cuando tienen más rentable de aprobación que nunca mayor ocupación están pagando menos con nunca sus trabajadores pusiésemos turismo de calidad de calidad para quién no que yo creo que lo que tiene que ser es una distribución mejor del de los ingresos económicos pero meter digamos meter un filtro de que es cálida y que no es calidad a mí me da un poquito de miedo una vez traes a gente la gente es diversa un rico puede ser tan cutre con pobre instó a dejar la habitación de su hotel de cinco estrellas hecha unos zorros para que la camarera de piso trabaje además no a mi lo el turismo calidad me da mucha pena yo creo que el problema no es el turista a no deberíamos ver el problema al igual que no deberíamos cargar nosotros con el peso de la responsabilidad no deberíamos ver el problema al turista como no deberíamos ver el problema en la gente que vive en la calle no deberíamos del a las personas sino en el sistema que está creado y cómo está distó

Voz 1995 12:32 comida ese modelo económico está es una noticia Islandia es muy reconocible que cada vez que aparece un tema de la crisis a Islandia como icono de lo que no hace unos meses que pusieron su dinero en otros bancos bueno pues Islandia apostó durante la crisis financiera puesto prácticamente todo el turismo esta semana hemos conocido que quebró está quebrando su línea suero línea low cost llama huevo lo que supone que la economía del país con el quiebre de esa aerolínea en lugar de crecer uno coma ocho por ciento El País con el que vendrá con Bella se contraerá un cero coma cuatro por ciento Islandia por cierto ha aparecido en todas las temporadas de Juego de Tronos esa apuesta por el turismo tiene que ver con con esa secretamente ir apostaba el turismo en algunos casos como en este concretamente no es apostar a caballo ganador

Voz 5 13:22 bueno y cuando vas a la ruleta la ruleta vas al casino ya puestas todo a un número pues el el que sabe de estas cosas pues no no lo hagas Ready distribuye un poco tu tu gasto tu inversión no en la economía pasa lo mismo que ha hecho Islandia Islandia como tú bien ha contado con su crisis gigante económica es un país muy pequeñito que producía muy pocas cosas el el PIB relacionado con el turismo en Islandia hace diez años era en torno al tres al cuatro está bien pero ahora mismo es va más del diez tampoco como en España no en un lugar muy pequeñito si vas ahí verás que antes era María Mascaró personas ahora probablemente además turistas que carneros que ha son personas por supuesto la gente que tenía granjas está haciendo verán lo que está ocurriendo su economía se está volcando absolutamente todo al turismo un trece por ciento del PIB ya estamos hablando de casi una dependencia muy alta España también de una dependencia muy alta el problema es que cuando hay un bajón que puede ser en el caso de Islandia porque un volcán está ya porque una aerolínea eh quiebra o por cualquier otro motivo geoestratégico sube el petróleo que puede pasar en cualquier momento tu dependencia Itu economía dependiente va sufrir más no yo creo que este esto no poderlo podríamos tardar exactamente igual a España

Voz 1995 14:30 los datos son muy parecidos si es que estará en un papel de fumar decir una economía que depende del criterio de que alguien decida pasar sus vacaciones unos días y contigo si la revolución se Pedro no ir a sitios esa Si la revolución que después de todo lo que hemos vivido históricamente por todos los procesos violentos e intelectuales que ha pasado el hombre fuese noi quedarte en casa

Voz 5 14:59 yo me parece que puede ser muy revolucionario ese derecho en la quietud no

Voz 1995 15:04 como cosas revoluciona digo a venir a las barricadas

Voz 6 15:07 al sofá quédate sentado bueno sí o aquí en España en los lugares donde no hay gente precisamente para el que la economía en España va a hacer nada

Voz 5 15:17 qué es lo que cuenta es el molino libro tiene mucho que ver con el mismo ese don del que habla al final es la gente se lleva a las costas y deja digamos un espacio que la verdad es que está vacío está muy bien aunque lo que debería también estar lleno de oportunidades también económicas no yo sí creo que hay una en en lo individual y esto no son cosas que se puedan arreglar desde lo individual sino cosas cosas de procesos colectivos y políticos pero lo individual seis ese empate revolucionario no ir donde hay que ir es decir es decir la obligación hay al final el turismo es una forma de consumo si yo os digo chicos este fin de semana me voy a ir a un centro comercial voy a comprar en todas las cadenas de ropa barata del mundo voy a comer en todas las cadenas de ropa barata de del mundo cuando a Nicolás barata del mundo es decir Pedro estás hecho un desastre que estás haciendo con tu vida no mola nada sí yo os digo que este fin de semana me voy a Berlín me voy alojar en un una vivienda turístico voy a hacer el autobús hito turístico no sé que vale Pedro qué bien como viajas no te es lo mismo es consumo compulsivo proclamó y tenemos derecho al consumo compulsivo yo creo que no tenemos derecho a resistir nuevos a la obligación de consumir compulsivamente que voy vemos bueno qué bueno

Voz 1995 16:22 sí porque finalmente el turismo que se ha convertido la ocupación favorita de Planeta originalmente tenía que ver con abrir tu mente cambiar por dentro hacerte más libre más de Granero luego se ellas viajando claro yendo a un atasco a la plaza de San Marcos en Venecia no sé muy bien cómo va a librar tu mente lo digo

Voz 5 16:41 hemos empezado bien en un atasco al Everest qué narices sólo puede hacer check in de que de que has subido las la montaña Mara en el mundo pero insisto no no pongamos la carga de la culpa en las personas que lo hacen está bien que nosotros decidamos no hacerlo hoy no sufrir atascos ni en el Everest Ny tal pero bueno hay que ver si esos modelos económicos que están llevando gente a todos sitios realmente Nos están beneficiando ya lo en lo personal oye pues si yo por ejemplo que vivo por el centro de Madrid eso al final es que todos los centros de la ciudades empiezan a aparecer

Voz 1995 17:13 todos son iguales muy

Voz 6 17:15 importante porque turismo muy importante para España entonces turismo vale pero qué tipo de turismo como la de clavos porque dependemos

Voz 1995 17:22 de ahí hizo una conversación que debería preocuparnos debería estar en la mesa porque es un modelo productivo muy importante muy relevante nuestro país pero también define muy bien la sociedad en la que vivimos y quiénes somos y cómo nos relacionamos unos unos con otros Pedro Bravo ya les decía yo si es que es muy bueno Pedro Bravo es periodista es autor de varios libros muy interesantes es que ayuda reflexiona sobre lo que se nos viene encima la temporada turística que empiezan unos días vamos a oír a más gente si quieres huir de eso va a ir a otro sitio donde también va a haber gente se para marginado Pedro Bravo sigue escribiendo y sigue reflexionando muchísimos muchas veces a los atrás