Ser Aventureros: Gs Euskadi: Roma-Riga 2019 (25/05/2019)

las bienvenidos una semana más hacer aventureros hoy desde EEUU generando el programa aquí alucinando con esto del mundo americano entre Miami Indianápolis así que los que me escucháis por la tarde en la costa a este de los EEUU desde doce sesenta desde Radio Caracol muy buenas tardes gracias por darnos por seguir con esta pasión por cierto qué tiempo tan maravilloso hace en Miami de calor ya pero está la cosa estaba cosa rica en cuanto a Indianápolis bien gracias un poquito de lluvia también tenemos de todo pero pero ya sabéis que el equipo médico habitual están el cuartel general en la estación principal de la Cadena Ser en Madrid encontramos ni más ni menos que al mítico Ángel Colina muy buenos días

Voz 3 01:33 los guías mítico director de Ser aventureros como está usted tal qué tal muy bien así que tal metal porras americanas como está bien como está aquella también aquí en el territorio Tram curioso has cambiado el territorio desde que llegó otra bien

Voz 1025 01:52 déjame que sirve de José necesita o bien te voy a contar una cosa José Luis Angulo qué tal estás buenos días

Voz 1055 01:56 es muy interesado también pues eso que nos cuentas ahora si se si se arreglan lo de Huawei no se arregla lo imagino que estás ahí tú

Voz 1025 02:02 no vendo eso sinceramente no no está pendiente pero lo que estoy alucinado son la cifra más las cifras mínimas de de paro en este país caro como complica esto la carrera electoral al que venga por parte de los demócratas porque claro es que estamos amenazados de tener otra tanda más de Trump como esto económicamente es diga como se diga eh que lo sepáis luego ya

Voz 1055 02:27 el otro día leía un titular así medio en serio decía Trump mal que bien lo está haciendo bien es resulta que realmente hablar las cifras económicas de Estados Unidos va como un tiro

Voz 0181 02:39 bueno yo yo me Yoneo Ponseti

Voz 3 02:42 esto es un desastre pues es decir tú conoces bien ese país

Voz 0181 02:44 es que has estado muchos años ahí conoces muy bien yo tengo la sensación de que Estados Unidos ahora mismo está buscando un un enemigo está buscando un conflicto lleva un tiempo sin conflicto tiene unos armarios llenos de misiles y eso hay que vaciar esos armarios

Voz 4 02:59 y la industria armamentística es muy potente

Voz 0181 03:01 yo me da la impresión por lo que no se tengan presente que está buscando algo no lo sé tú que es lo sí

Voz 1025 03:08 para que no ojalá yo no vivo que no pase tú porque madre mía ya ya estamos ya estamos hasta arriba de conflictos pero bueno oye e importante día de

Voz 5 03:17 de aquí no hables por favor de este país de aquí no hablamos de los de aquí me lo igual no aquí está todo de maravilla

Voz 1025 03:25 sí aquí a domicilio porque si no estaríamos repartiendo pero las cosas como son es importante este día para hacer aventureros porque abrimos oficialmente otra vez la opción de que participes con nosotros en el equipo de la quebranta huesos a partir de ya mismo van a tener seis oyentes la partida la la oportunidad de participar con otros seis compañeros de la Ser del equipo de Ser aventureros en la quebrantahuesos ya sabes que lo que siempre queremos una fotografía con la bici que vas a participar esa fotografía tuya con la bici que va a participar no las tienes que enviar arroba Ser aventureros a nuestra cuenta de Twitter arroba Ser aventureros ojo con el hashtag que ese es importantísimo porque nosotros vamos directamente al taxi no pues desde el hashtag no entras en el concurso el hashtag que es almohadilla aventureros quebrantahuesos diecinueve mira como mi vuelo almohadilla aventureros quebrantahuesos diecinueve vale ese es el una vez más almohada

Voz 3 04:30 ya aventureros quebranta se llamaba quebranta el libro no diez

Voz 4 04:36 oye pero que

Voz 0181 04:38 informen bien porque es una carrera que que es rural

Voz 3 04:40 Hay que no piense que es un paseo en bicicleta

Voz 1025 04:44 sí señor no dando un paseo pero pueden formar parte de un equipazo ya sabéis como siempre tenéis Maillot este año tendremos la inscripción otra obviamente sale CNI en la parte delantera

Voz 3 04:55 el segundo cajón tenemos un montón de eso más en los que os pueden conocer incluso ahí más al cabo de dos años es decir a sus a sus nietos oye pues yo corrí la quebrantahuesos en el equipo de la Cadena Ser con ser aventurero pero además una estuve estuve comiendo con Ponseti su equipo está sobre todo por el equipo

Voz 1025 05:13 a Juan Tato no sé si llegamos pero bueno vale aceptara ya lo sabe y se a la cuenta en Twitter arroba Ser aventureros ahí mandáis una fotografía muestra de la bici con la cabeza participar eh yo que lo Partit ser parte del equipo de ser aventurero lo que queráis podéis ahí pero lo importante el hashtag aventureros que van quebrantahuesos diecinueve aventureros que van diecinueve ítems hasta el ocho de junio ojo porque esto está limitado hasta el ocho de junio podéis apuntaron para entrar en el sorteo y formar parte del del equipo de ser aventurero así que volando volando que sino llegamos debió nos pille confesados a todos en ese pedazo de equipo pero bueno oye alguna la novedad todo bien de no haber roto nada en casa Ángel José y lo digo porque ahora tendré quiere hablar con víspera me da miedo que por ahí a estas ya no

Voz 0181 06:07 el PA intenta me ha enviado varios mensajes intentando provocar mi como siempre

Voz 3 06:12 esta ha el conflicto pero tú sabes que como yo dice

Voz 0181 06:15 el curso ese de prevención de conflictos pues nada no hay problema

Voz 3 06:19 no te sirve para nada

Voz 0181 06:23 eso le dejo que se cesado admite el tío en Australia necesita desahogarse también es normal

Voz 1025 06:28 me imagino oye José Luis has traído libro para hoy no luego lo presentamos en Liga

Voz 1055 06:32 hoy además autora que vamos a tener mira al otro lado del charco

Voz 6 06:34 como tú en otro país están Colombia pero

Voz 1055 06:37 un pedazo libro y a hablar con la autora

Voz 1025 06:40 sí sí oye por cierto un abrazo enorme a la gente de menores

Voz 3 06:45 que bonito fue toda la experiencia el Camí de ca va

Voz 1025 06:48 un año más un montón de gente fue alucinante por cierto de Fernando nuestro compi de la radio terminó en los cien kilómetros con la rodilla y yo

Voz 3 06:59 si no no lo Jordi que estuvo con nosotros fue uno de los ganadores otra vez no si fue uno de los ganadores tío ganó su su volvía

Voz 1025 07:07 no entrar volvieron a ganar el otro también a la limón francés

Voz 3 07:11 el francés Antoine no volvieran vamos que que fue un éxito que tengo

Voz 1025 07:18 hemos a los ganadores que fue maravilloso y que un millón de

Voz 3 07:21 gracias a de que nos trataron por todos los compañeros de la SER por cierto el CRAM también cenando que esto no tiene precio será Pío así que nada espectador gracias yo me han dicho que a la sobrasada de Menorca desaparecido Ángel desapareciese volando y Mosley le un palo a la ensaimada va estar tres meses en recuperarse para Palop a las seis más currando veinticuatro horas al día va a dar para recuperar lo que nos comimos

Voz 1025 07:55 pero bueno bueno pues a estas horas vamos hacen las cosas como Dios manda tiraremos su cabecera himnos vamos a hablar con John víspera cuidado

Voz 7 08:04 desde las antípodas o donde le dije

Voz 1241 08:09 co muy cuerdo

Voz 1025 08:12 es malo John Bisbe donde te pillamos la última vez estabas en Roma pero no sé por dónde andas hermano qué tal estar buenos días

Voz 1241 08:20 con lo que está de moda hoy estoy aquí en Sepang eh

Voz 3 08:26 me imagino están siendo remaches Le Halle baja

Voz 5 08:30 vamos a todos donde dan ganas de ir a Australia haciéndolo

Voz 3 08:33 claro yo es porque está cabeza abajo que pero este chaval en China si baja mucho de de de

Voz 1241 08:40 hayamos vuelto de de Romo sí

Voz 3 08:44 todo dónde estás donde yo estoy en América tío sí

Voz 1025 08:49 ya sé de Indianápolis

Voz 3 08:51 pero está donde hace es el programa de Indianápolis quinientas millas desde la cama valen desde la cama del balcón

Voz 1241 09:01 ha pasado has pasado por Maya me has hecho

Voz 1025 09:03 sí sí sí sí sí está en Miami sí porqué

Voz 3 09:07 el pasado que tiene una reunión porque lanzan el buen

Voz 1025 09:10 lo diecinueve en EEUU que se lanza desde Miami el veintiséis de julio en inglés en alemán allí no

Voz 5 09:19 y eso que siempre

Voz 3 09:25 de ahí que no se locos que primero se lanza en castellano y luego pasa al inglés pero primera enseñanza en castellano porque va para toda la población hispana que costó cuenta millones

Voz 5 09:35 no pero me compré el libro

Voz 3 09:40 ahí está muy leído que lo más importante

Voz 5 09:43 estudiando para cazar deberá leído pero está claro todavía no me lo he leído no empezado todavía porque ha empezado con otro libro

Voz 1241 09:50 todavía me voy a leer vaya cuyo voy pero sí sí

Voz 5 09:54 el Ministerio de Colina anda recuerda a repartir cuando vas bien

Voz 3 10:06 nos vamos no con los desde Podemos no interrumpen tú también parte que mañana vais a dar eh tú estás contando

Voz 1025 10:18 jo que no todas estas cosas

Voz 1241 10:21 dando cosas de Trump pero vamos aquí en España como Colino hay todos estos otra entran

Voz 5 10:28 pero pero tran tran aquí aquí aquí allí tener voz a toda la banda de esas del PD y tal pero bueno un libro otra contra el trato la chapa

Voz 1241 10:43 aunque nos parece mal

Voz 5 10:45 vamos ver

Voz 3 10:46 y es que la culpa la tiene esta sigue siendo el viaje no yo es que a lo mejor es que que tiene conmigo yo les dije que no admite que no no es mi tipo tío no

Voz 8 11:02 ya está

Voz 3 11:05 pues qué más cosas me

Voz 5 11:07 me pues nada lo que hice fue coger he

Voz 1241 11:11 Boulez de Roma a Madrid el lunes si me metí la maleta en una consigna me fui a Madrid pasa el diez Madrid por la nada por la tarde noche me fui al aeropuerto hay cogió un vuelo a Dubai si bien dormir porque el cuerpo ya te pide dormir bien dice el mejor viaje del mundo que he hecho jamás en mi vida que fuelles Sidney que son un montón de horas pero el vuelo el avión iba medio vacío hay y me puede tumbar en tres asientos con lo cual dormía una barbaridad fue un bulo espectacular espectacular que ni me di cuenta cuando el balón cuando la vio en el vacío está súper bien y luego cuando cuando pasé yo por la aduana en Praia mogollón de cosas traigo geles traía polvo de recuperar todo esto traía colocado también y digo como logro de Clarence aquí en Australia como como tú lleves una manzana o un pleno del avión por ejemplo no lo haya declarado vete en quinientos dólares de multa y yo pensaba el Cola Cao

Voz 3 12:24 como si fuera caviar macho

Voz 1241 12:25 no no y entonces yo dije os Trust

Voz 3 12:28 no es claro

Voz 1241 12:30 no o no de claro Colacao porque con la Copa Mis hijos una persona muy que mira

Voz 5 12:37 yo voy a yo voy a Clara de abogado

Voz 1241 12:42 yo voy a declara yo voy a declarar Colacao

Voz 3 12:45 no me abogado está defendiendo a los a los catalanes que están injustamente del circo

Voz 5 12:51 que verdad está ahí

Voz 3 12:53 no me hago a los presos dependen quiere estar en la calle por cierto porque es una vergüenza venga psíquico de gramaba gente dónde está mi abogado ya bien doce demasiada información escaso

Voz 8 13:09 ah vale vale vale

Voz 3 13:12 es paréntesis eso de los polvos de recuperación te llevas estado brillantez queréis que termine con gol reestructuración dice

Voz 1241 13:23 entonces he tenía miedo por esos dos cosas que traía y entonces dijo me yo declaro yo los polvos y los geles no los voy a declarar nadie joder me han costado una pasta imagínate que me dicen es todo esto aquí luego Si siempre alguna razón me meto un lío pues ya meto todo en esa declaración os digo me dice el tío me dice el tío en la frontera con quede claro porqué de claras y me dijo porque traigo colocado

Voz 3 13:56 yo he dicho que quiero saque un vaso de leche entonces por lo que hay allí ya verás le dije porque

Voz 1241 14:06 ella dos paquetes dos paquetes enteros de colocar pesaban mogollón él elija el tío Colacao es polvo en chocolate para desayunar para mis hijos y me dice ponte ahí en esa fila

Voz 5 14:21 a todo el polvo que te va a caer

Voz 1241 14:26 no no me pongo en esa fila ya preparado para abrir la maleta había una fila gente que de repente te pasan un tarro

Voz 5 14:35 el perro el perro jamonero de aquí pero no haberle gustado Espasa

Voz 1241 14:41 el Papa te pasan dos o tres veces un se sienta lado te has comido y me dice el policía bueno pero tú queden claras poner el tarro pasó y no separó en mi maleta fíjate que declara le dije poblado

Voz 3 14:57 polvo chocolate para para para decir sí juro a mis hijos me mira mira

Voz 1241 15:06 esa p'alante la maleta Noronha abrieron ni abrieron mi maleta no lo habrá

Voz 3 15:12 el donante más no porque confía

Voz 1241 15:14 ya en el perro al parecer confiando en el perro yo por yo me pero

Voz 1025 15:19 está entrenado para oler el Colacao

Voz 1241 15:22 salud no pero ojo porque como metáis comida de El avión o que traes una manzana bueno jamón y todo eso de no o alguna planta o tal y no la declara ellos cazan es que las multas son la elevada pero no hay un espera hay un vídeo que ponen los aviones antes de aterrizar en Australia que ponga welcome to be Don Don Visor hay jazz declare no es que no te las mentes simplemente claro lo has dicho

Voz 0181 15:56 es una cosa puedes pasar por ejemplo tú puedes ya

Voz 6 15:59 ha pasado al vacío declararlo de la aduana uno tampoco

Voz 1241 16:02 yo no me arriesgaría pero bueno Si llevas al vacío te pones en la fila el pan el perro pasa no te huele que dicen que pases por lo pues pasa

Voz 3 16:11 pero te preguntan qué llevas que que te paras también te pregunto

Voz 5 16:15 se lo estoy explicando colina ya estoy explicando igual Colacao atento con lo que tú ya me lo porque lo que llevo aquí no gente que llevo jamón imagínate que llevo jamón y entrada

Voz 1241 16:29 pues mira por no pagar una pasta Vigo quede claro y me pongo en la fila de los que declaran el tío me dice que llevas

Voz 3 16:38 jamón envasado al vacío el perro no separa el te

Voz 1241 16:40 yo te hice pasa en perros han llamado el rollo pero como el perro separe lo tienes que pasar por ahí si te te lo cogen te lo comprueban si te dicen los ciento chaval no puedes llevar esto pues no pagas nada porque tuvo intención ha sido la de declarar

Voz 3 16:56 si te gusta este claro lo que sacamos en a Australia con la causa Sí se puede llevar

Voz 1025 17:01 no hoy a otro que también también yo recomendaría poner el jamón dentro Colacao porque con Lugo el perro

Voz 3 17:09 no habían pasado los y los geles de la noticia me olvidé de John bis P agradecemos mucho es importante es importante y si por ahí te hasta colapsada ahora mismo más caro la gente que vuele José Luis la gente que huele a usted sepa que puede llevar Colacao Caballero declare pero que puede llevar a tope

Voz 1241 17:32 oye tramo encima le pero pero todos estos que tenéis allí de la extrema derecha ya

Voz 1025 17:37 estamos en jornada de reflexión

Voz 1241 17:40 estuve a dos ya convivir con ellos pues no os dais cuenta de los fascistas que tenéis por ahí

Voz 1025 17:46 bueno

Voz 3 17:49 pero qué se ha ido no será ella te si hablando suero la semana que viene ya verás entrando es muy malo se cree que el programa dura toda la semana para él él expuso al

Voz 1025 18:15 lo puedes bajar y subir que él sigue ahí total que no lo creí mira sube el otra vez a su vez estás ahí no

Voz 5 18:22 pues un audio el envío de Rafa Nadal

Voz 1025 18:27 sí lo voy a utilizar ahora cuando regrese no te preocupes ya hablamos pero está a gusto bueno bueno me ha parecido a la leche gratis no sé muy bien Nadal del Colacao bueno después de la noticia el Cola Cao seguimos Bengasi musical

Voz 1025 19:43 seguro que Ángel y José Luis acuerdan de esta canción que era muy de la Vuelta lo hablamos puesto hoy porque estamos invitando a nuestros oyentes a que se apunten a la quebrantahuesos a formar parte del equipo muy fácil arrobas en aventureros en Twitter fotografía con la bici con la que vas a perder a participar en la quebranta con el hashtag claro por tantísimo has tac aventuró almohadilla aventureros quebrantahuesos diecinueve almohadilla aventureros quebrantahuesos diecinueve Altés aquí lo tenemos todo

Voz 3 20:12 dime no la gente que se presentó el año pasado puede volver a presentar porque mucha puede presentar quién que era el más que luego por sorteo te elijamos no quiere decir que esto no se puede saber se pueden presentar no sí sí todo el mundo no es excluyente para nada vale representa todo lo incluso obispo bueno presentar venga vale

Voz 1025 20:35 hablamos con Íñigo Brunet vamos a hablar de motos vamos a hablar de aventura de turismo pero en dos ruedas de toda una historia hola Iñigo qué tal estás buenos días tardamos nada es muy bien aquí en Ser aventureros te presentas como coordinador de un grupo de moto de Hesse Euskadi verdad eso es así eso es correr y que estáis organizando cual qué qué idea estáis montando

Voz 15 21:02 bueno pues bueno el grupo

Voz 16 21:05 un grupo de aficionados a las motos

Voz 15 21:08 bueno pues contamos hace un par de años el grupo empezó a crecer a la Real que tenemos a él reconoce que Europa se componen el

Voz 1025 21:24 bueno un poquito luego te vas a tener que meter en algún lado que te que te pille mejor la cobertura a ver si lo logramos

Voz 3 21:34 dime si me

Voz 1025 21:36 no no no no no te oigo te llegó justo justo justo justo no sé dónde está metido donde estés metido porque si no tenemos la mitad de la mitad

Voz 15 21:46 pero estoy con un fijos

Voz 1025 21:50 pues hombre si quieres te recuperamos voy hablando de con José Luis mejor porque con el móvil tópico raro raro venga recuperamos esa llamada intentar recuperamos esta Historia de Íñigo Brunet y de aventura en moto vamos a aprovechar Schumi vamos a ir con el libro de José Luis Angulo así que cabecera José Luis Angulo por Dios

Voz 3 22:13 es una aventura

Voz 14 22:16 viajar Agir desde el sofá

Voz 17 22:20 litros de coste Luis M

Voz 1 22:21 la

Voz 1025 22:24 a quién han traído a parte de una invitada que luego la tendremos que hablaremos con Julian a González pero eso es otro rollo

Voz 3 22:31 no no es el mismo rollo Juliana González es la autora del libro que hemos traído hoy así que vamos a

Voz 1025 22:39 amigo qué me estás contando

Voz 3 22:41 de nada más y luego ya pues bueno con Juliana González Rivera que decíamos que está en el otro lado del charco está en Colombia pues no lo va a contar mucho más sobre la invención del viaje un libro que acaba de editar Alianza Editorial que es un ensayo sobre todo lo que es

Voz 1055 22:55 a contar los viajes desde la época de los griegos a a bueno pues exploradores navegantes Humboldt Colón etcétera etcétera y la verdad es que bueno pues creo que no hay ningún personaje que es escape a la a la pluma de Juliana así que bueno yo creo que espero que ya habíamos recuperado la la llamada de nuestro amigo Íñigo Brunet y luego ya pues hablamos de de la invención de liarse hay autora

Voz 1025 23:21 pues a ver estaba por ahí Íñigo a ver si de escuchar mejor de nuevo hola Íñigo hola de nuevo ahora sí hombre como cañón me contabas en moto aventura viaje vacaciones todo junto

Voz 15 23:35 bueno si en realidad todo junto es un poco bueno turismo de aventura de varios tipos no entonces bueno pues eso como comentabas no el grupo bueno la expedición en principio pues sale desde Bilbao son diecisiete días de viaje unos ocho mil kilómetros aproximadamente y bueno la idea ese llegar a a Moscú con destino final pero bueno pues atravesando todo lo que es la antigua Yugoslavia Balcanes Si bueno pues una serie de países Ucrania Moldavia Rumanía hasta llegar a a la capital de Moscú

Voz 1025 24:06 aquí participa quinquenio iba con su moto cómo funciona esto hay que pagará algo ya te vas apañado tu la vida por el camino

Voz 15 24:15 no de principios es decir somos ocho personas que bueno pues pertenecemos a Cluj es Euskadi pero es un tema absolutamente amateur es un tema que hacemos básicamente porque nos gusta me gusta viajar les gusta la moto y cuando combinamos las bueno ambas modalidades pues básicamente bueno es la combinación perfecta en principio es un grupo de ocho personas que pertenecemos al club que bueno en los hemos ido conociendo a lo largo de los años y ya tenemos pues cierto hábito porque hemos viajado en ocasiones anteriores y no ha dado una ahora mismo

Voz 1025 24:43 me dejas apuntarme no o no me puedo apuntar otro ya vuestro día está cerrada hoy aquí

Voz 15 24:47 bueno vale va un poquito justo jugar el tema de visados porque para Rusia hay que hacer un así que hay unos trámites burocráticos que llevan su tiempo obviamente entonces no podrías apuntar pero por un tema sobretodo de plazos básicamente

Voz 1055 25:00 oye dos dos preguntas a dos preguntas qué significa pertenecer a un a un club de motos es decir que más allá de los viajes que que significa o y luego qué hacéis con las motos es decir no dice es que el día que son diecisiete días entiendo que ya a la moto y obviamente no nos da tiempo a volver con ella por lo tanto cuál es el el sistema que emplea el viaje

Voz 15 25:21 sí bueno el principio es decir todos los miembros del grupo obviamente tenemos responsabilidades familiares y laborales con lo cual tenemos que combinar las vacaciones mitad para la familia amistad para para el viaje no entonces la fórmula que utilizamos habitualmente es llegamos hasta el destino final desde allí nosotros volvemos en avión y luego las motor normalmente la repatriados vía barco entonces y es la única manera de poder pues a llegar hasta allí porque si tienes que hacer el viaje de vuelta completó te condiciona mucho el alcance del viaje entonces es una fórmula que llevamos ya utilizando durante varios años y la verdad es que funciona muy bien es lo lógico sería poder hacerlo completó pero lógicamente pues implica poder disponer de un mes de vacaciones o más que obviamente no tenemos con un espectáculo de El club bueno pues al final bueno pues no sé yo creo que todas las los miembros del club son los gente que los sido conociendo y al final pues bueno vas creando lazos de amistad y bueno pues el hecho de poder pertenecer a un club realmente bueno es inclemente el el la sensación de pertenencia no ha bueno pues a un grupo de gente conocidos con el que disfrutas de una afición en este caso la moto con la que vas organizando salidas quedadas a medida que te vas conociendo obviamente pues te vas implicando más si te vas planteando también objetivos más ambiciosos y bueno pues en base a esto surge en este tipo de viajes aventura no

Voz 3 26:40 oye una pregunta si dale dale no lo creo

Voz 0181 26:43 el porqué y salir de Bilbao ibais a Barcelona no porque no se no directamente de Bilbao hacia hacia Roma adiestrado con las motos

Voz 15 26:51 pues es un tema logístico y de simplemente de sentido común es decir es una fórmula que ya hemos utilizado el IRA está bueno hasta Roma realmente es por evitar un par de días que han de atravesar Francia Italia que son carreteras monótonas autovías autopistas pues que realmente no nos aportan nada no y sobretodo es por un tema de de economía en el sentido de bueno pues estos dos días que día y medio que te ahorras en yendo en ferry son dos días menos de cansancio que tienes que acumular luego al final del viaje y eso luego se nota mucho cuando llevas quince días continuos encima de la moto no entonces es un tema sobre todo de comodidad hace podríamos hacerlo perfectamente sí pero bueno como tampoco aporta muchos las carreteras porque ya las conocemos pues preferimos dar el salto y al final es es un poco más tema de comodidad de ahorro sobre todo

Voz 1025 27:38 ahí dormir por ahí te ha contratado los sitios cómo funciona esto es un poco más aventura cómo va

Voz 15 27:44 bueno a ver en principio como vamos a ocho personas normalmente siempre llevamos el viaje lo llevamos siempre planificado al milímetro lo que sí es cierto es que luego durante el viaje pues lógicamente te ocurren cosas pues tener un accidente una caída un pinchazo tienes que improvisar entonces como somos un grupo de ocho personas en principio siempre llevamos los alojamientos digamos para reservados lo que sí es cierto es que bueno en circunstancias normales no deberías tener problemas pero bueno yendo ocho personas en determinados países bueno pues a veces la la oferta hotelera no es tan amplia con lo cual siempre solemos llevar obviamente reservado pero es cierto que en un momento determinado

Voz 1025 28:20 te puede tocar improvisar o dormí

Voz 15 28:22 ir en bueno pues en donde te toque non donde hicieron realmente

Voz 18 28:26 no

Voz 1055 28:26 oye Íñigo y siempre los planta es digamos tan este modo de viaje es decir salir desde España con vuestras motos llegada destino volveremos o también porque yo conozco gente motera que bueno pues a lo mejor en este caso similar viaje vuestro volverían a Moscú y luego su viaje lo harían con motos alquiladas a partir de Moscú vosotros siempre la motos la vuestra salir desde España con ella

Voz 15 28:46 sí en principio sí es decir la opción de alquilar un hombre es una opción cuando ya te planteas igual viajes que son muy bueno a muy larga distancia es decir

Voz 3 28:55 no hablaría de unos

Voz 15 28:57 pues iría hacia Oriente Medio etc etc bueno el el ir hasta allí el moto obviamente es inviable porque necesitaría es muchísimo tiempo el alquiler es una opción pero nosotros de momento bueno pues preferimos hacerlo con nuestras motos pero no obstante no descartamos en algún viaje a futuro pues el poder hacer algo de esto porque sencillamente de los costes logísticos se te pueden disparar y no merece la pena realmente no pero hasta la fecha en principio bueno teniendo cuenta que nos lo pagamos absolutamente todos nosotros de momento

Voz 18 29:25 nos lo podemos permitir bueno fenómeno

Voz 1025 29:27 al oye si alguien quiere seguir vuestra aventura vais a estar colgando algo en redes sociales el el la el grupo el club tiene alguna página web alguna cosa o no pues confirmó que bueno pues esperemos que el exijamos voz ahí niego Brunet ya sus a veces lo parece que les molesta

Voz 3 29:50 contaba Ponseti caro para para confirma que el latín

Voz 1025 29:52 madre mía bueno pues ya se lo pregunta Fermín por por interno y si lo hay el lo contamos doblados al espacio que está por ahí Javier estás por ahí no Javi cuando días Gregorio hola buenos días qué tal estaba tal vuelve despacio

Voz 3 30:10 el espacio la última frontera

Voz 20 30:16 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 1025 30:23 a haber querido Gregory donde nos lleva hoy ya que último lugar no él

Voz 3 30:29 pues mira teniendo en cuenta que acabamos de ver la luz

Voz 0882 30:32 luna azul que nadie se extrañe la teñidos o una agencia espacial la edad teñido de azul sino un azul se llama cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes no pues acabamos de ver una semana al fin de semana pasado una luna azul me viene pues un nuevo descubrimiento que han hecho desde la Universidad de Maryland analizando las últimas imágenes que está mandando a la Tierra el orbitador lunar de reconocimiento que es una sonda poco conocida pero pero espectacular mira en las imágenes se han visto cómo pequeños acantilados según estos científicos de la Universidad de Maryland esto significa que en la luna puede haber todavía terremotos de hecho en la publicación en el estudio publicado en la revista Nature ellos recuerdan que se llevaron varios sismógrafos las misiones Apolo las famosas naves Apolo los módulos lunares por ejemplo ligue el que se va a cumplir dentro de poco en julio el cincuenta año del primer alunizaje se llevaron sismógrafos siguieron funcionando durante un tiempo durante el tiempo que funcionaron detectaron hasta a veintiocho terremotos remotos más bien pequeños porque el mayor de ellos más o menos se creía que tenía una intensidad sólo de cinco grados no gran luna motos efectivamente Luna motos

Voz 3 31:47 esto acaba de inventarse la palabra pero la la admitimos terremoto en la luna nueva moto no

Voz 0181 31:54 no porque si el terremoto en los claro

Voz 3 31:57 muy bien vale una cuarta sentencia si este aporte vuestro sigue por favor

Voz 0882 32:03 sí porque además es muy interesante porque bueno pues según esta investigación estas imágenes enviadas no es una cosa del pasado sino que la luna sigue habiendo terremotos como la han descubierto pues porque hay unos pequeños acantilados que sean descubierto en estas imágenes que sólo pueden ser formados como ocurre en la Tierra por el choque de placas activas no como ocurre por ejemplo en Estados Unidos en la zona de San Francisco en Los Angeles Joaquín Granada no entonces las imágenes pues la caída de cantos rodados de piedras que caen también pues de de pequeñas pues eso pequeños sacan acantilados más pequeños de roturas no

Voz 1025 32:42 pero eso no nos afecta que para

Voz 0882 32:44 esto significa mira esto significa que es la primera vez que hemos detectado terremotos en este caso Luna motos en otro cuerpo que no es la tierra no eso es muy importante que los hemos descubierto al cien por cien no compruebas es la primera vez que hay terremotos fuera de la Tierra es decir extraterrestres y que nadie se asuste además esto ha indicado otra cosa lo que está ocurriendo esto la en la luna porque ahora mismo la luna se está encogiendo como una pasa es el el mismo ejemplo que nos ha puesto la NASA están cogiendo como una uva que se está convirtiendo en pasa porque el interior se está enfriando y esto hace que la superficie de la Luna eses de encogiendo ir rompiendo en este aspecto los terremotos efectivamente

Voz 3 33:30 tampoco con eso quiere decir que un día desaparecerá

Voz 0882 33:33 no no no porque son movimientos muy muy ligeros mucho más ligero que en la Tierra es decir el el el terremoto el una moto más alto que se ha descubierto hasta ahora es de cinco en las gradas de Ritcher cuando a que cinco en la tierra practicamente hombre se siente pero no no es un terremoto destructor habría quiera una escalada de siete ocho para que fueran realmente peligrosas nueve no es decir una de cuatro o cinco en la Tierra son bastante normales si la gente se toma un poquito pero no pasa grandes cosas pero que significa que la luna que parecía un objeto inerte de hecho los astronautas decían que había una playa sucia no que parece que no ocurre nada pues sí que están ocurriendo cosas muy interesantes hay terremotos pequeños movimientos tectónicos hay rotura de pequeñas fallas que es están cogiendo es decir que que es un cuerpo celeste no son planetas un satélite vivo y que nos depara todavía pues muchísimas sorpresas no

Voz 0181 34:31 yo Gregory sabemos ya quiénes van a ser definitivamente en los próximos visitantes de la un poco más

Voz 0882 34:36 es buenísima pregunta pero todas las noticias de estas semanas que he podido comentar aquí porque estaba estaba por ahí de de visita es que la el director de la NASA a petición él mismo reconocía de su hija de once años anunció la semana pasada que en esa primera tripulación que está ya prevista para el año dos mil veinticinco a la luna al resto de la luna del resto de la NASA la luna va a haber por primera vez en la historia una astronauta femenina es decir que va una mujer va a ir a la Luna en la próxima misión que se llama además Artemisa el hombre

Voz 3 35:09 o sea Dios americana

Voz 5 35:11 también se la misión internacional si si no para

Voz 0882 35:14 en principio sólo de la NASA Pedro Duque por ejemplo está muy muy enfadada el ministro astronauta que tenemos está muy enfadado porque según él y según yo también tendría que ser una misión internacional para evitar luego reivindicaciones de terrenos y tal no aunque hay un tratado que lo prohibe pero es de los años sesenta con lo cual estando en el poder se puede quedar en papel mojado Se cierra un ciclo porque mira la primera película Ci seria que se hizo ciencia ficción de un viaje espacial quitando la película de melé que bueno que es una fachada entre comillas fue una mujer en la luna ese es el título de Fritz Lang una película de los años veinte que Fritz Lang era una película muda inventó la cuenta atrás para el lanzamiento del cohete con la mujer dentro queríamos Fritz Lang quería ponerle un poquito de tensión y como lo hacía era una película muda no había sonidos no había ruido de cohete pues lo que hicieron es poner una cuenta atrás diez nueve ocho siete cinco aparecía ella número y que ya se creaba la dieta

Voz 3 36:13 he ganado es rápido rápido

Voz 0882 36:16 el ministro astronauta

Voz 3 36:19 sí

Voz 0882 36:20 yo creo que como todo indica que va a seguir yo creo que tiene muy buenas intenciones hasta ahora ha hecho muy pocas cosas

Voz 3 36:26 casi nada puesto que el PSOE puesto y dado el presupuesto era perro

Voz 0882 36:31 dado el PP un presupuesto completamente recortado para ciencia y todo indica que con el nuevo presupuesto que pueda aprobar el nuevo Gobierno Parlamento todos han prometido por qué va a haber más dinero para la ciencia y eso significa pues que ahora mismo hay un recorte en en ciencia en España de veinte mil millones de euros es decir que hemos retrocedido veinte años veinte años es mucho estamos luchando contra el cáncer contra el sida contra enfermedades cardiovasculares contra el Alzheimer nos podemos permitir volver a perder un tren estar en el pelotón de cola porque hay un dato muy interesante los países más ricos no son los que más dinero dedican a ciencia o Invest o invertir en ciencia es los países que más invierten en ciencia son los más ricos mueve

Voz 5 37:16 muy bien pues ya se sabe ya no vamos a dejar aquí creo bien además muy bien cuenta estamos con Juliana González un abrazo a todos

Voz 21 37:44 eh

Voz 2 38:52 bueno pues hace unos instantes nos hablaba

Voz 1025 38:56 José Luis de la invención del viaje decía para Colombia porque te vamos a tener a su protagonista así es don José Luis efectivo

Voz 1055 39:03 ante yo creo que al otro lado del hilo telefónico ya al otro lado del charco pues está Juliana González Rivera que como decíamos antes la presentación del libro bueno pues ha hecho aquí un compendio de prácticamente todos los Can viajan la historia de la humanidad todo lo que lo han contado y bueno la verdad es que va hilvanando unos personajes con otros es un ensayo pues nos va a llevar desde la época de los de los griegos los prime bueno digamos contadores oficiales de viajes porque sino vamos a las a las cavernas pues bueno ya las pinturas realmente eran eran contar esos viajes que hacían los cazadores pero bueno de todo eso y mucho más pues nos va a hablar de Julio González como digo un libro recién tenemos dicho el título de aparición de publicado por Alianza Editorial así que bueno pues con la autora hoy nos va nos va a contar qué es esto de la invención del viaje

Voz 12 39:53 hola qué tal estás buenos días un saludo para todos

Voz 18 39:57 allí es de una mañana espléndida aquí en Colombia también

Voz 1025 40:01 bueno bueno bueno en qué ciudad estás estás en Bogotá donde hombres

Voz 18 40:05 estoy estoy bien me decían que la llaman la ciudad ante la de la eterna primavera con lo cual

Voz 1055 40:10 es un día espléndido mira ya ya que estas a Medellín es una ciudad preciosa ese acto haciendo un paréntesis al libro no lo vas a contar del que que gran recuperación la de Medellín de de ser una ciudad absoluta ante un agujero negro hace años como cuando la voluntad política he la voluntad de la gente la convierten diría yo que en una de las ciudades con más calidad de vida hoy en día

Voz 18 40:31 absolutamente es de unos y la espléndida para vivir yo estuve diez años casi en Madrid pero pero me tiene regresado regresar también es un viaje ahí conectando un poco con el libro después de vivir también muchos años en Bogotá en Estocolmo en varias ciudades y Medellín es otra es otra es completamente distinta de lamer in que conocíamos en los en los noventa eh que también Exposito muy triste cuando series de televisión os reportajes estén sábado todo eso Wendy recabar sobre el mismo imaginario antiguo porque me den realmente hoy eso tras una ciudad que ha invertido al arte y cultura hay dos o tres administraciones de de para acá aunque ha seguido lo que ellos llaman robarle a los espacios a los violentos a través de teatro de canchas de fútbol museo es espacios de arte y cultura es una verdadera maravilla

Voz 3 41:19 pero también Colombia no Julia es otro otro país yo creo eh

Voz 18 41:22 diez a otro país también después de este proceso de paz El País bueno no tenemos ya ningún herido en dos hospitales militares lo cual es una maravilla los índices de de violencia de muerte de todo el país saca la cabeza cambia yo creo que Colombia es un reto grande que tiene como país será un emporio turístico impresionante porque aquí tenemos de todo este país y realmente una maravilla tenemos el páramo tenemos el de cierto tenemos del Atlántico al Pacífico el Caribe salta la selva hasta la más os a realmente Colombia es un país ante una vez terminemos de solucionar los temas de desigualdad social que con realmente nuestro reto y nuestro reto más grande Colombia tiene un potencial como país a increíble

Voz 3 42:09 bueno Julián vayamos a solía nazi si hablas con la misma pasión de tu libro con este convertido en bestseller vago directamente

Voz 1055 42:20 exacto no tengo noticias

Voz 18 42:21 bastante bien ya que será esa será la pasión yo yo me muevo por eso por la pasión el libro está escrito desde una absoluta admiración por él por los grandes viajeros y viajeras que nos que nos han abierto la curiosidad de que nos han abierto el mundo que han inventado el mundo para nosotros lo hay del título por eso te pregunto

Voz 1055 42:39 Juliana porque viajamos por qué Nos gusta contarlo que es un poco el el el esqueleto de tu libro

Voz 18 42:46 así e intenta resumir es un desafío dificilísimo intentó resumir en cuatro grandes motivos la idea del viaje pero sobre todo uno sólo uno solo que es la búsqueda ya es el que busca el viajero siempre está buscando no sabe muy bien que algunos busco en la educación es el gran motivo para viajar el viaje como construcción otros están en la busca el placer simplemente en el placer de del del movimiento Annette hace prever otro sitio de conocer otras culturas otras cosas eso también en la búsqueda de una vida mejor están por necesidad cuando te obligan pero sobre todo esa búsqueda que nos mueve a todos yo creo que por eso viajero somos todos porque todos tenemos una una carencia una cae ya ya dentro que nos obliga moverlos ese movimiento no lleva la búsqueda no nadie sabe muy bien que se que eso que está buscando pero eso lo mueve lo mueve al caminos y es ahí donde empieza donde quizá realmente el viaje yo creo que por ahí empieza ahí decía el título de la de la extensión porque todo el se ha movido ha vuelto para contarlo entonces existe realmente cuando se cuenta y entonces lo cuenta así día en el que desde ese primer hombre que movió un poquito más allá de los nómadas de la era de la estación cuando estábamos en esa última glaciación que alguno se alejó y camino un poco más para decirte me voy al otro lado de la pradera pues yo creo que ahí hay empezó la historia del viaje y de la de la historia de los relatos debía

Voz 1055 44:11 claro sí vamos a nuestra cultura en este caso occidental la europea pues nuestras nuestras patitas son los de ahí de ahí venimos todos y la mitología griega es un movimiento

Voz 18 44:23 hacía los griegos el terreno de la de la de la ética el terreno de los viajeros griegos que es el Mediterráneo es son los mares es Ulises volviendo a cosas con todos los guerreros de la guerra también en esa idea del regreso la idea del relato de viaje también comienza contando el regreso no SAS la peripecia de intentar intentaron volver a casa pero también el aprendizaje del camino vamos a nueve solamente Ulises cuando regresa sino Ulises con todas esas cosas que pasan a lo largo del camino que es al final lo que lo hace quién es el el relato de viaje occidental secunda como dice Alberto Manguel que me encanta dice giga mes nuestra prehistoria pero griegos son realmente nuestra historia

Voz 15 45:03 y ahí se fundan tapas de

Voz 18 45:05 porque la la teoría de la quilla hay de vas al lado del jazz el héroe del jazz El héroe es la partida el tránsito y el regreso diez no se funda con el griego por eso de nuevo viajero somos todos porque todos hemos experimentado alguna vez la partida en tránsito la idea de regresar

Voz 1055 45:23 oye también algún apartado sino como tal pero sí que los los lo va soltando hayan tus páginas a veces también se viaja para mentir o al menos para no contar la verdad

Voz 3 45:34 hoy si se va a ser más libre también no se viaja por muchas cosas pues muchas pues tiene

Voz 18 45:39 sí sí los motivos son múltiples y diversos la búsqueda de la libertad por eso te digo que la búsqueda yo encontrado digamos que mi hallazgo creo que se creo que todo eso se puede resumir en la búsqueda porque incluso la libertad es una búsqueda no que buscaban buscando cuando hablo de la invención me refiero históricamente los viajeros han contado el mundo para nosotros pero a veces lo han contado bien y otras no tanto han inventado desde ciertos a tierras promete si las hasta nos han contado los imperios nos han contado absolutamente todo lo que pasa que del viajero es la haber dado la mentira con la que queremos conocer a los otros mientras nosotros podemos ir a comprobar que aquello que nos han dicho es cierto o falso entonces eso me remito a la invención hay una serie de inversiones a lo largo de la historia de los viajes que que se han impuesto nada más y por ejemplo la la leyenda de la que la España negra no le leyenda negra española y que la ayudaron a edificar los viajeros del romanticismo lo ya hecho el siglo XIX que con una especie ahí de de España de bandido de asaltantes de caminos de la Inquisición de Torquemada de lo de la Carmen de mi primer pues ahí digamos fueron intentando toda una leyenda si eso era verdad o no pues digamos que esto ya está en el ojo del espectador pero era una una leyenda que te vieron los viajeros para nosotros también es muy bonita en esa historia de la intensión el tema de los viajeros a Oriente todos los días a Oriente intentaban la idea de la haré es un terreno privado para el nadie ningún occidental había entrado ahí pero todos los días sí dentales porque sabían que ese era el ingrediente que igual vende libros casi durante tres siglos hablaban de la arena de las mujeres de ellos en un Un con esa vio a un terreno de como dicen por ahí de sexo drogas y rock'n'roll no

Voz 1055 47:30 como tú dices en Twitter donde libro cuando además ninguno de ellos tuvo la oportunidad de visitar ninguna

Voz 18 47:36 ninguno Mary más claro entonces esto era pues el poquito de picante que me echaban a la historia terminaron convirtiendo para nosotros la idea que tenemos todos de la haré no que se supone que es un terreno de sexo de la Zynga lo que te que el harén es un terreno más de de hospitalidad de de bienvenida de ajustes mida un montón de mujeres no es tanto esa idea que nos han vendido Jaime procede ese ese Oriente no han inventado viajeros para nosotros está pasa igual con la India desde el siglo VI antes de Cristo tenemos viajeros contándonos la India como una tierra de maravillas hombre yo sólo pienso luego ojo de de de sin cabeza etc entonces bueno hemos terminado por inventar un mundo maravilloso en la lejanía hay una anécdota preciosa cuando cuando uno de los viajeros francés el koala es pues la época esa Jerry González de Clavijo barco Polo todos los que iban a las tierras del Grand Funk este hombre fue llegó a Mongolia pregunta por los Mossos dice cuentan en una buenísima de lo que dice para mi sorpresa me dijeron que pensaban que los monstruos estaban en Occidente o sea que tanto

Voz 5 48:49 sí

Voz 18 48:49 otras como es el ano y otros como ellos demostró ubicado en la lejanía toda esa maravilla o toda esa extrañeza o o todo eso lo de la intensión

Voz 3 48:59 es muy buena te quería preguntar a partir de cuando hablamos vale rápido aquí

Voz 0181 49:05 a partir de cuando el viaje comienza a ser viaje es decir cómo entendemos no el viaje porque claro puede

Voz 18 49:11 sí también el viaje El viaje diario que haces

Voz 0181 49:14 en el metro en el transporte público para ir a trabajar en un momento dado puede ser una aventura no también tiene cosas para quién y cuándo el viaje empieza a ser viaje

Voz 18 49:22 el viaje empieza un viaje con la mirada empiece con la mirada con la curiosidad y con la búsqueda yo creo que el viaje una actitud es una manera de estar en el mundo eh yo no creo que a un viajero porque se confunde mucho en la en la modernidad se confunde El viajero con alguien que viaja mucho o alguien se llama mismo voy a hacerlo porque ha estado en sesenta cincuenta ochenta países no yo creo que el jazz es una actitud es una idea es tratar de comprender es una manera de estar es además una idea de intentar entender a los otros a través del contacto hay una obsesión por la libertad a intentar conquistar una mirada propia e ellas héroes exceso es una actitud a mí yo por ejemplo nunca me llamaría viajera por haber estado en muchos lugares que no tiene nada que ver con con con la la acción sino con la sensación o sea yo yo yo me entiendo voy a cercano porque viaja mucho y me mueva mucho sino porque me siento permanente

Voz 12 50:19 ciento que en cualquier momento

Voz 18 50:22 Mi en otro sitio

Voz 1025 50:24 muy bien pues lo vamos ir dejando aquí muchísimas gracias Julián hay mucha suerte con esta la invención del viaje un abrazo enorme muchas gracias

Voz 18 50:32 ese interés

Voz 3 50:33 la verdad decíamos gustazo de Medellín

Voz 1025 50:36 los que han dormido todo prácticamente para decir hola y adiós a nuestros dos compañeros de fatigas sin carreteras sin nada están el teléfono Chema Rodríguez ahora Chema qué tal estás

Voz 25 50:47 hemos estado a componer

Voz 1025 50:49 muy bien en donde te encuentras lo puedes contar no tienes treinta segundos

Voz 25 50:54 puedo contaros estoy pero no lo guiado estoy en el norte de Italia en en un cerca de la frontera con Suiza

Voz 3 51:02 pero cuente el pero

Voz 25 51:06 te iba a decir dónde estoy pero no lo que algo así que

Voz 1025 51:10 Jack hubieras estarás de Huesca para que recuperemos el concursal la semana pasada ahí demos ganadores o no

Voz 25 51:16 venga perfecto la semana que viene a cuento la sección de la semana pasada y la de ésta

Voz 1025 51:21 vale muy bien así me gusta como Dios manda madre mía

Voz 5 51:25 yo creo que te sabia llega al yo creo que esta araña

Voz 3 51:29 norte de Italia traficando con seres humanos seguro no yo creo que bueno eso estilo oye nada simplemente muy rápido para los fanáticos de la nieve

Voz 1025 51:36 contesté que se trafica estás trafica

Voz 3 51:39 no no no Chema

Voz 25 51:40 no no yo lo tengo ya todo encima de todo legal

Voz 3 51:43 vale vale vale vale pues entonces retiro lo dicho mentira lo dicho bueno hablando del norte de Italia te voy yo muy rápido o hablamos del norte de Italia y por lo tanto también de los Alpes austriacos simplemente para los más fanáticos que sepan que la estación austríaca de Kitzbühel continúa abierta lo va a seguir haciendo inútil la nieve que queda cuando cierren que será a primeros de junio La Habana tapar atención con una lo unas lonas gigantes para mantenerla poder

Voz 5 52:11 a ver si vas a Chema lo mismo está haciéndolo