Un loro se ha quedado con mi vida

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:08 Especialistas secundarios al ruedo quiero hablar de lo que sí porque enseñado

Voz 0657 00:16 exacto es el arranque sabía que haría señalado a eso de las cosas más graciosas que uno puede hacer sus a nadie nuestra de vez en cuando algunos ejemplo de de los que hablan y son sólo antes pero

Voz 3 00:31 pero claro toda diversión ojo tiene su factura Illa cuenta por jugar a ser Dios puede salir muy cara os presento a Don Ernesto bolas Ernesto que es buenas tardes adaptadas encantado tú eres propietario de un ángulo de real era macho Machado uno macho macho maleta se llama Randy verdad llamar Randy Andy Itu les enseña este es decir cosas al Randy no Che Guevara principal la norma viva tres Pacho y canciones de junco Junco por supuesto

Voz 2 01:03 habrá mucha palabra

Voz 4 01:05 hola tarde lamentando tanta agua movía los hombres

Voz 2 01:08 mierda

Voz 3 01:12 claro que no actividad que te divertía mucho verdad mucho me viene bien bueno tuvieron que ingresar me a menudo en el hospital de la cantidad que me partía el pecho ya pero un día de la diversión verdad sí parque aprendía a demasiado aburrido demasiado que por lo visto yo creo que desperté en él una sede conocimiento inusitada no empezó a a ver documentales a imitar me cuando hablaba lo absorbía todo cobra esponja atacó un día me doy cuenta de que se ha quedado con mi en Loreto el oro se quedó con tu vida como por ejemplo ejercía de titular de la casa que dices como si fuera propietario no existiera mira llama llama llama estructural gran

Voz 5 01:52 es tu casa

Voz 2 01:59 nada de reserva querrán Enagas en mi casa

Voz 6 02:03 lleva Romeo

Voz 7 02:05 cada cual juega no no es mi casa no no acaba ahí

Voz 8 02:11 dice que sí sabe mi mi número de tarjeta de crédito y encargado comida compran el Amazon se ha suscrito a la que veo al Netflix sin aquí

Voz 2 02:19 hasta el trabajo al al trabajo ignoro tío que trabaja en conferencia de filosofía ocurre suplanta el otro ya tenía que dar una charla en la Universidad de Málaga fue él fuentes escucha

Voz 6 02:36 no

Voz 2 02:42 a mano para yo no es mío

Voz 3 02:47 a mí nunca me han aplaudido por cierto estoy perdiendo la guerra con un hasta mi pareja me ha quitado el otro día me envía y vale para para que niños porque yo creo que esto es perdiendo yo creo que sí además perdido que juego

Voz 2 03:08 lo primero lo privado

Voz 9 03:11 el arte lo primero que te has quedado buenos consejos que yo me me pasa una cosa por la cabeza pero te lo ves

Voz 2 03:18 no acusar el loro

Voz 9 03:21 partidos cuya Francino yo creo que parte oscura no la parte dialogante

Voz 3 03:25 dialogante y yo creo que lo primero que tiene que hacer Ernesto es asumir que oro el hora mejor que tuvo ya está ahí punto com como persona y como hombre también madre mía es hoy la la vergüenza la especie humana no ir a caso de lo que estamos aquí que sean orgullo de la humanidad uno de los que estamos aquí que digo moriría guarecerse

Voz 2 03:43 duda el oro se queda con tu mundo está a nivel del mundo donde pipas comerte las gracias gracias Cadena Ser para animarme tanto mira lo digo voy a parar un momento

Voz 8 04:05 en serio me da igual que me llamen exagerado palíe la Cadena SER es una emisora que no está mal

Voz 2 04:11 lo dejo ahí desde lo muchísimas cosas estas cosas no me emociona Ernesto gracias buenas las cosas

Voz 10 04:17 el que emocionan gracia esto no sólo lo mira escucha lo escuchan

Voz 2 04:21 no