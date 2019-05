Nadie Sabe Nada: La hipopotomonstrosesquipedaliofobia es descorazante (25/05/2019)

Voz 1 00:00 bueno pues aquí estamos y nadie sabe nada no hemos avisado al público cómo se empezó a grabar tranquilos aquí

Voz 1786 00:05 este es el sonido del público con con las bragas caídas si están contando sus cositas Lotus han dado cuenta que hemos dejado sí que sería algo ningún sitio para comer cerca de aquí es es nuevo sea un falso inicio también un falso inicio para ellos se acaban de dar cuenta que el programa estas marchas eh

Voz 1 00:23 no

Voz 1786 00:23 es falso inicio el cobro Under Cover eh cobren cuando es una

Voz 1 00:30 a una semana más a mi mi silla

Voz 1610 00:40 Raúl Cimas estuvo aquí la semana pasada

Voz 3 00:43 a pesar de que compañeros cima silla cimas

Voz 4 00:47 esto es otra semanas atrás

Voz 5 00:50 The ya te había sido a Zaragoza ya

Voz 2 00:55 qué tal fue la actuación de

Voz 4 00:56 noche

Voz 1786 00:58 en Zaragoza la semana pasada claro de todo bueno

Voz 5 01:02 la actuación increíble ya increíble

Voz 4 01:04 pero mira que te apreciamos porque te apreciamos yo te mucho no tenías que haber salido

Voz 1786 01:10 porque ahora esto induce al error es normal que no empezar el programa menos mal

Voz 3 01:15 es un falso a la gente piensa entonces directo cajero no piensa demasiado en este programa y que se creen también que es improvisado yo no sé de quién hablo

Voz 4 01:37 podrías decir bueno yo me voy ahora sal dices me voy y te vas

Voz 6 01:42 eso para qué sirve para que se vaya

Voz 1 01:47 entonces me voy dentro sí y luego que digo que me voy no

Voz 4 01:52 hoy

Voz 7 01:53 y te vas eh bueno pues nada eh eh eh

Voz 3 02:01 que me voy que tengo tenis lleva esperando

Voz 8 02:15 en fin y ahora sí

Voz 1610 02:25 diez cimas abandona la sala Yves IR

Voz 1786 02:29 por dentro y por una silla como la cierra por fuera mejor que cierra por fuera que cierre porque a veces queda otro progre

Voz 1 02:36 no que cierre uno del equipo bien por dentro

Voz 4 02:39 el es una silla como la película que siempre me ha gustado eso de que soy si hay un ataque de Dios enfurecidos ir uno dices tranquilos en una silla y sacado el problema si hice es la puerta

Voz 6 02:49 antes dices ves no la ha de alarmas que se están vendiendo y sistemas de seguridad cuando suena que poner una silla exacto exacto una empresa de seguridad que diga la

Voz 4 03:00 abaratar el mercado que ponemos una silla con un adhesivo de la empresa

Voz 1786 03:05 ya asegura sillas gol eh

Voz 4 03:08 ahora ya podemos empezar el programa como

Voz 1786 03:10 como Dios manda iba a decir pero no

Voz 1610 03:38 gracias querido público recuerdo que está

Voz 4 03:40 los en el Teatro Lara de Madrid es la SER Hinault salude el otro día no saludamos perdón a los amigos y amigas de Extremadura

Voz 1 03:48 pero sí arriba ese grupo extremeño

Voz 1610 03:52 de mandos Harry iba a dar

Voz 4 03:58 vamos a llevarlo bien que por lo que sea como no les saludamos dijimos dijeron Nos quedamos aquí una semana más aquí hasta que no hable Un portavoz no sepa nadie bueno son los extremeños para eso así que ya saludar porque además se han hecho las camisetas y todo obvió al primero que eso eh a ver qué pone aquí nadie sabe nada pero con cafés Brezo lo sabemos esto publicidad hombre nos han colado también esto es un uso de la marca con fines propios

Voz 2 04:27 pues sí

Voz 4 04:30 marcan para confirmar para confirmar cómo estáis estupendamente te dicen que hay dos grupos no uno que ha venido en tren lo cual los convierten en héroes no

Voz 1 04:40 de la semana pasada Si bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa tanto salto temporada yo no sé dónde estoy

Voz 1610 04:48 como Los Vengadores baño Extremadura

Voz 1786 04:52 se ha desplazado a Madrid a través de dos de dos maneras no lo tengo un poco ellos siendo de manera tren la peor queda venido en tren

Voz 10 05:03 no héroes nadie una señora dicho yo y luego ha dicho no no señora no sabe cómo sea transportado fuera espere que ven sí dígame

Voz 4 05:21 este es su marido no es usted muy crítico lo he visto ahí está con el tren que no no le miento es que saber qué votamos lo sabría

Voz 1 05:29 no será usted ya café todo el Patronato inundados

Voz 4 05:38 claro eso se está hablando en Madrid falta gente de Extremadura

Voz 1 05:42 vamos a ese tren

Voz 4 05:43 pero no que bromas aparte es una ya un tema de la mano si hay cualquier cómico USAL tierna Extremadura trenes y eso es una risa osea autobús no

Voz 2 05:54 pese momento estoy hablando con este hombre para todo mejor como esta

Voz 4 06:02 es como muy bien muy bien muy bien conocéis los que habéis venido o no

Voz 1 06:06 así en este modelo no se conoce todo el mundo no hice extremeño que no es tremendo dice que no no es extremeño no portugués Portu buenas tardes me escapo tarde encantado fíjate un tío de Portugal han puesto una camiseta patrocinada ha visto luz todos ha montado esta aquí la pela todo eh

Voz 1786 06:37 como estoy en cómo van las cosas por Portugal bien no como como van las cosas por Portugal mejor verdad pues no le falta razón este señor que el espejo no

Voz 10 06:48 que no miramos como la izquierda va también qué pasa con la izquierda que se dio un golpe en la cabeza y lo hace bien tampoco aceptan nuevas mejor nación igual hace diferente pero funciona al país parece no la mejor sí

Voz 4 07:02 mejor un poquito de rabia me está dando esto eh nosotros aquí sudando sangre iba a decir estoy aquí vives en Extremadura

Voz 2 07:10 ah pues también no irá también creo yo creo a mi no

Voz 1786 07:14 pero parece que si iba a decir Portu de Lisboa sur pese a la bella sí conozco Baker iba a decir a decir no parece muy alegre pero claro conoces bella no Sabella tanto la parte de abajo no

Voz 1 07:33 no la antes yo realmente firmar si en el mar de la costa de océano

Voz 6 07:45 a la mano a una hora pero no mar

Voz 1 07:49 sí

Voz 6 07:51 dicen es es es nuestro sumar los tres en Portugal bien si perfectamente con extrema violencia

Voz 1 08:00 mira maestro aquí equipo Portugal le preguntamos no tengo pero eso que estáis acababa Abbado hechos me tú le das un bidón de gasolina sueltas en la estación cuidado como decíamos de él

Voz 1610 08:23 pero luego Medal de mil muchas gracias

Voz 1786 08:35 bueno yo tengo un audio tengo un mensaje que me enviaron a consultorio de Berto de la tele pero que yo creo que era más para para el programa de radio lo he derivado a bueno vale vale porque estás en esa gestión de residuos no

Voz 1 08:51 bueno ahora unos espana para cartón donde

Voz 1786 08:56 seguidores batería que me envía para Andreo son residuos para no sirve para nada venga este es el mensaje escucha

Voz 11 09:07 con la Alberto el Andreu volaba todo desde la ciudad de México México soy un gran fan de todas sus creaciones pero

Voz 4 09:15 la verdad es que esto me han ocasionado un grave problema

Voz 11 09:18 con las demás personas cárnicas que conviva les explico a ver hace ya varias semanas que no puedo dejar de decir vamos a seguir lo Brito en todo momento en todas las ocasiones sin justificación alguna de las personas ya no lo soportan ahora tienen algún consejo para superar esto no se les pido me ayuden esto ya no puede

Voz 1 09:43 a yo creo que lo que tienes que hacer es parar

Voz 4 09:54 me encanta porque cuando la gente ya va incorporando su vocabulario todas las cosas que papá originando programa que también son residuos no

Voz 6 10:01 lo del Samantha a mí me está empezando a inquietar

Voz 4 10:04 es amante personas cárnicas severo o gente

Voz 1786 10:06 te muy seria acercándose ir diciendo su amante hermano yo no tengo ninguna intención de formar una secta dices es amante para verificarlo en tu rostro a veces lo digo yo no yo no tengo esa confianza yo soy amante para ti también lo digo porque fallamos un poco aúna en eso sabes vale vale vale provenga esto algún documento para hoy si tengo un documento muy caliente de esta recién sacado del horno un día dije que en mi calle pasa chatarrero cada día

Voz 4 10:37 y eso originó como no tenemos debilidad ninguna la gente pues ser no puede ser e hilo quería agravará otros días pero finalmente hoy he salido a la calle le he visto la cara chatarrero hombre porque siempre lo sufren en silencio desde febrero You yo hoy me arma o rápidamente que por cierto Silvia no se me estaba diciendo digo espérate no pudo ahora qué pasa en la calle La tía flipando Eva esa concisos e es una calle poco transitada llegó

Voz 6 11:08 ahí está mi caso gota visto ha dicho mira no no traerlas

Voz 1 11:11 Terra lista eso no te lo compro eh que eso es Ubeda dinero

Voz 1786 11:16 en el documento el mira estoy de cola

Voz 1 11:19 los días esto es para nadie

Voz 12 11:21 mira mira mira escucha escucha

Voz 1 11:26 luego

Voz 12 11:29 te lo digo por si que por sí bueno a alguien había dudado de que sigue pasando prácticamente cada día por esta calle ahora ya esto es un tema que claro me tiene intriga o no posiblemente estemos en la calle con chatarra de de España yo creo que sí bueno pues nada esto es todo para nada bien a Andreu Buenafuente

Voz 1 11:51 gracias a Andreu gracias al alta voz ya hombre al final escrita o para el altavoz

Voz 4 11:57 derecho pero ya no me muchas vale hoy el contacto visual ha sido muy inquietante si es Antonio Moreno eh pero negros camisa oscura instó clásico que es calcado al equipo

Voz 1786 12:09 pues era de raza blanca como tú por ejemplo bueno como tú

Voz 6 12:15 yo no sé si cuando caucásico tú si yo sí estoy caucásico a tope sí sí yo soy muy clásico

Voz 1786 12:20 estima pantalla de caucásico

Voz 6 12:23 a coger vuelo eh no sé creo que Psicosis consignas diciendo que mi

Voz 4 12:27 las

Voz 6 12:28 yo eh nada sin hablar sin hablar los dos segundos que dura la furgoneta pero el mensaje grabado no es el que va Torrado diciéndolo

Voz 1786 12:36 con el once

Voz 4 12:38 mi próximo trabajo que ella te avanzo es mi casa por casa se hay unas diez voy a grabar a todas decir el ustedes sus dejan chatarra clara qué está pasando con la chatarra voy a hacer un trabajo de campo

Voz 1786 12:51 muy bien muy bien vale vale vale vale ya te lo traería a ver si hay algún

Voz 6 12:55 no sé a lo mejor hay laboratorio de un científico loco algo que te iba a decir en tu barrio mucha chatarra te iba a preguntar por el barrio pero claro si pasa tanto el chatarrero no

Voz 4 13:04 así que ya vea lo que está haciendo un cohete en el jardín de atrás y hay nosotros lo vemos tan normal fibra genera una cantidad de residuos muy bien

Voz 1786 13:18 Manolo rosa desde Seúl Corea Corea del Sur que programa más internacional impresiona no digo desde Seúl la te hace bueno

Voz 1 13:29 el hombre ha dicho hay tren una mierda Seúl seguro que va más

Voz 6 13:35 también pasa dice porque hay crees que los lobos o perros a la hollar levantan la cabeza tiene mejor acústica es para quedar bien en la foto muchas gracias

Voz 1786 13:43 eh

Voz 4 13:46 yo creo que el favorece la aullidos que boca a lo mejor para abajo

Voz 1786 13:50 te parece más bien caras no es exacto bueno habría que preguntárselo a un perro y de momento no tienen aparatos fundador de pero exacto esa que no podrá ayudar otros ya sabéis que me costaba está afónico perpetuo parece que el de pierna una parece bastante desconfiado desde Twitter dice bragas con carne sí o no creo que deberían hablar las usuarias depende

Voz 6 14:22 como lo de dependen de de que este preguntando ya está preguntando cómo como porteador o porteador

Voz 14 14:29 como consumidor

Voz 1786 14:31 o como aficionado a la braga no como si yo la verdad eh para mí es un misterio el carne porque por un lado entiendo que puede ser más o menos fea pero

Voz 4 14:48 qué énfasis después me produce una dice

Voz 6 14:51 hacia cognitiva por quienes primer golpe de vista creo que hay que no hay nada a exacto porque confundo entonces lejos del estado de repente hago

Voz 1 15:03 no crees que eso ayudaría lo dos porque la braga color carne llevará dibujado

Voz 1610 15:16 siempre llevas un poquito más lejos donde

Voz 1786 15:19 el barro es claro pero por qué no llevar dibujado yo yo yo yo te iba a decir la la

Voz 4 15:25 Lita del culo que pues nada bonita con con tinte Petit eh

Voz 1786 15:31 ante bueno porque yo he ido a lo que más afición Le tengo ya ya

Voz 1 15:34 tú seguramente también pero

Voz 1786 15:36 en fin amigo el consciente habla portugués

Voz 4 15:42 a mí me gusta más ver de lejos un culo quiero de delante

Voz 1786 15:45 pero de quién habla de lejos que fin nosotros no estamos hablando de una braga pensada como para un espía para para para ocultarse o para entrar

Voz 6 15:56 incógnito inusual una braga para ir a una piscina nudista pareja una playa nudista parecer que va bueno yo creo que no yo creo que

Voz 4 16:03 expulsarle tuvo un cazo con una braga que imita el desnudo natural Ibai dice que quiere decir está muy

Voz 6 16:10 en hechas y el color carne es exactamente igual que el de tu carne irás pasa un tiempo pues con compró estéticos de maquillaje profesional sí claro claro borrando la goma

Voz 4 16:20 ni para los hombres el calzoncillo escrito que sacar la pichón

Voz 6 16:24 que podrán desde o sea que todo el pubis todo fuera dibujado pero sólo el suelo la trompeta fuera tuyas claro entonces que ya está bonito no es que esa es una gran pregunta siempre hemos formulado este programa El nudismo por ejemplo si tú vas vestido de esmoquin a una playa nudista pero con los genitales fuera y si el nudista te acepta o no yo creo que sí pero yo creo que es genitales fuera

Voz 1786 16:51 quitarles un smoking con si se se pero con con todo el domingo y te dicen que te has equivocado la fiesta fin de año

Voz 4 17:00 yo creo que sí que era aceptaría dices es que me me merece tan

Voz 1786 17:03 por respeto organista claro me he vestido para la ocasión

Voz 6 17:06 estoy de gala no desnudado para la ocasión

Voz 1786 17:09 no eh qué pasa con el micro tu gritar

Voz 3 17:16 toma acerca de si quieres al llena se ha sentido aludido estás la cadena chador

Voz 1786 17:22 suena cuya propuesta estética me interesa porque lleva voy a describir te antes de acercarme

Voz 6 17:30 lleva unos tirantes muy graciosa lleva barba sin bigote que es una apuesta muy valientes les daba un aspecto como de cuatro como de Amis se ha hecho muy Lincoln no llamas Daniel Daniel lo primero felicidades por tu propuesta estética gracias lápiz en la oreja osea parece una mezcla entre un un carpintero y yo soy un artista loco el que hizo el ataúd de Lincoln también un poco

Voz 1 18:00 no

Voz 1786 18:08 en lo en esmoquin y cómo te llamas del vale no no no había prestado atención con los huevos fuera Trias topless de huevos

Voz 3 18:19 sí sí sí

Voz 1786 18:22 oye tienes un dibujo hay muy bonito estás tomando apuntes del natural no falta un poquito puedo enseñarlo a cámara mira tenemos aquí a dibujaban a Andreu Berto y Raúl Cimas supongo que vivió programe la semana pasada gracias por hacerme mucho más grande que a los demás hay que trabajar la proporción eh poquito digo caiga

Voz 3 18:48 no

Voz 4 18:58 a veces pasan cosas curiosas en el programa

Voz 1786 19:00 claro

Voz 4 19:03 a veces coinciden cosas como por ejemplo la que plantea el Chucky ahí estamos hablando de los trenes dice sabéis y después del último tren pasará a los autobuses

Voz 1610 19:14 no hace falta no es seis meses

Voz 1 19:18 jugada ya con el cachondeo de nutrir murió la Premier

Voz 6 19:22 pero verlo kurdos aquí que leer desde la Zarza Badajoz dice si contratas son sicario para que te mate suicidio o asesinato

Voz 1 19:31 estará aquí aplaudimos el contenido de la preguntas lis que alguien contrate un sicario no no no no ha paseado autor el autor de la protesta aquí de Badajoz ha de Badajoz ha porque es debajo han aplaudido Badajoz a vale vale que bien

Voz 1610 19:50 lo hago

Voz 1 20:03 por tanto ya Trujillo Fillon yo no nos gusta para Extremadura eh eh

Voz 6 20:10 eh venga Prozac llavero desde Sevilla seguirán viviendo los ganadores del Un dos tres aún en El pisito que regar

Voz 1 20:16 la van en Torrevieja

Voz 1786 20:19 sabes que según me han comentado datos no contrastados está en la sección vale pues ya te cuento cosas pero a lo mejor alguien dirá de tono verdad autor programas así es sí pero este ahora más marcado todavía ya verdad

Voz 10 20:31 se en la Cadena SER datos no contrastados

Voz 4 20:36 de trece eh

Voz 10 20:39 de de de

Voz 6 20:42 CC siglas pues no es que es antiguo lo de las islas con AVE

Voz 10 20:50 la buena Achero a buenas tardes y lo que es una sección

Voz 1786 21:02 ah pero que John a veraneo

Voz 6 21:04 es una sección eso eso es secciones un micro programas y su un micro programa ya una vez te pregunto ya lo llevas tú no te lo tú yo como testimonio pero cómo voy a llevar yo un programa que te has inventado tuyo yo no sabes qué vas a más datos yo lo de locutores tampoco lo sabe pero que yo no sé de qué va llame algún dato de que de que va va de aunque no se ha contrastado de que yo te voy a dar un dato que

Voz 10 21:28 te va a sorprender está contento está contrastado eh

Voz 1786 21:34 en la Cadena Ser datos no contrastados El programa de Berto Romero sobrecogedor no no no hombre no no perdona no es tuyo pues si el programa es tuyo entonces lo presenta

Voz 4 21:47 pero sí era mi hoy te dejaba que presentaba estuvo es poesía

Voz 1786 21:51 no no no a la meta en la Cadena Ser datos no contrastados el programa de Andreu Buenafuente presentado por Berto Romero cuyo invitado es hoy el creador del programa Andreu Buenafuente buenas tardes eh ahora sí ahora estás cómoda de despierta y en casa que quería

Voz 2 22:17 qué quería

Voz 1610 22:22 eh eh

Voz 7 22:27 gracias Extremadura es broma eh

Voz 4 22:31 a hacer memoria porque ya hemos hecho tanta tanta así lo del un dos tres que aquí hay gente que lo vivió a me joven pero te lo vivió no no os hagáis los jóvenes eh lo que no era el premio estrella

Voz 1786 22:44 es un apartamento en Torrevieja agotamiento he dicho eh apartamiento

Voz 4 22:49 eh en Torrevieja Alicante hay un coche que los coches había que verlo un apartamiento en Torres

Voz 6 22:54 has picantes que tú vas a ir la gente te empuja

Voz 1786 22:58 aquí te aparta al gueto que sus dos tres al apartamiento no

Voz 6 23:05 tú qué suerte tenemos de que me den este regalo

Voz 4 23:08 lo que pasaba realmente dice es que la gente decía después de la euforia exhibida en el programa que la pareja besándose hay que felices vamos hacer en Torrevieja Alicante salían los títulos de crédito

Voz 10 23:22 como da de entonces acabar con absoluta decía la pareja ganadora la paz

Voz 6 23:34 la pasta Mel apartamiento por pastos

Voz 4 23:36 claro porque igual eras de de Avilés y que voy a hacer yo en Torrevieja aviones en Torrevieja Alicante clama al número uno de la productora pero es que claro la de Money Time

Voz 1786 23:49 no

Voz 4 23:49 como el parné dirían en aquella época el parné entonces la gente realmente de los muchísimos pidieron pon un ocho por ciento siete cinco el realmente a vivir a pasar el verano en la gente nunca llegó a ir a Torrevieja ya había apartamentos vacíos

Voz 7 24:08 yo ya bajo la voz de la

Voz 10 24:10 el con gatos palomas

Voz 6 24:14 bueno pues que nidos muy bien y entonces estos datos me dices que no nuestra contra todo esto que me

Voz 1786 24:20 contado no nuestra control puede que no sea verdad

Voz 6 24:23 muy bien pues muchas gracias no me gustaría hasta la semana que viene

Voz 1786 24:27 no no creo que vengan para el que viene es más eh voy a hacer una pausa para la publicidad desde mi propio programa ya no es momento de abierto momento

Voz 6 24:38 este programa está dentro de otro esa pausa para la publicidad quizá no afecte al otro e mejor hay publicidad que claro

Voz 4 24:44 con una mosca que va dentro autobús eh vale

Voz 1786 24:58 en la Cadena Ser nadie sabe nada en las sobremesas

Voz 6 25:01 desde la improvisación una estoy tomando quizá el café más fuerte que compite con Mi vida sí sí como es como alquitrán como chupa

Voz 1786 25:08 por una maceta eh madrileña como una carretera de la suma echar la lengua para atrás a tiene más gorda la lengua la tengo Gordillo simpatía no es el efecto que produce eso como si la labor de la injerencia habrá haber sencilla para atrás

Voz 10 25:31 se la sequedad

Voz 1786 25:32 no como Pedro Guerra no se ha quedado

Voz 10 25:35 bueno

Voz 1610 25:36 pues bien bueno hebreo ya me entiendes ya pero que también

Voz 4 25:42 dice Hannah Ramos Marugán de Londres porque después de comer mira ves qué casualidad otra menos vamos a hablar bocas por qué después de comer alcachofas el aguas sabe dulce

Voz 7 25:55 yo no yo no he notado tampoco estrofa cruda no

Voz 1786 26:00 no cruda como te vas a como la calle fue acordada que retumbó rico

Voz 1 26:03 se puede

Voz 1786 26:05 de poder se puede comer a la brillos machacado pero yo no no no no es preceptivo que yo no he notado eso no yo tampoco soy yo muy de alcachofa eh no pues fíjate puedes probar agua marina

Voz 10 26:19 de hecho fue te sientes en la playa visualice eso alcachofas cocinar puede ir desnuda

Voz 6 26:25 sí sí o con esmoquin

Voz 4 26:27 yo rica la idea

Voz 6 26:28 eh tú básico de agua lo coges a otro también eh

Voz 4 26:33 que los

Voz 6 26:34 pero los testículos porque sabes que la cuando va a orinar la gente los hombres se dividen entre los que sólo ocho ahorra o venga vamos todos

Voz 1 26:44 ha sido el cañón sólo el Peñón con la rueda ex divide dije que eso divida poblaciones oscila

Voz 1786 26:52 no sabes si vamos a hacer una prueba aparentemente para no

Voz 1 26:55 no hombre no una prueba de levantar la mano yo al señor que le pregunto levantemos la levantemos la mano sólo cañón

Voz 4 27:03 no

Voz 6 27:04 cañón vale sólo cañón dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once cañí cañón más ruedas años más de cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince miran pues casi ganarlo

Voz 1786 27:16 las ruedas y ruedas Vale que sepas que yo trabajaba alguna vez en una televisión X a una por no no no no no

Voz 3 27:34 había un señor que trabajaba

Voz 4 27:37 nosotros no bueno trabajaba en esa empresa no conmigo pero era de la empresa se es que era conocido en en esa televisión lo voy a decir voy a arriesgar la televisión catalana televisión pública catalana que tiene tres trimestres de hagamos claro estamos hablando año noventa coma sí señor pues ya falleció

Voz 15 27:54 eh eh que era que

Voz 4 27:57 quiera que era muy famoso porque cuando iba al lavabo

Voz 6 28:00 bueno

Voz 4 28:00 eh él es que no sé si no lo voy a escenificar bueno hace falta

Voz 10 28:04 la Eli iba al lavabo a orina

Voz 4 28:07 lo hice bajaba todos los pantalanes toda era muy bien muy famoso y además sendos

Voz 1786 28:13 estaba abajo de todo todo todo todo lo bueno voy a narrar lo está iba a la taza se quitaba el pantalón te voy a decir todo bajaba todo

Voz 10 28:24 entonces

Voz 4 28:25 las entradas normalmente de Jackson tío así que decías que no pero hay preguntaba respeto el al respeto

Voz 1786 28:33 Nico qué problema en nos molesta no no no claro pero mi equipo estaba interesado problema de humor claro perturbados

Voz 15 28:41 todos oye te perdóname que te encima

Voz 1786 28:44 por qué nos hemos fijado no hemos hemos fijado que fijado la bueno hemos coincidido pues que está como al bajar la bandera

Voz 4 28:50 a tope no

Voz 1786 28:51 qué pasa claro porque él

Voz 6 28:54 quería cañón ruedas y espacio país

Voz 2 28:56 el para apuntar quererla

Voz 1786 28:58 ahora sí y calculaba un posible retroceso también se encarga la tierra como ponente luego es si esa misma persona uno del equipo dijo

Voz 4 29:07 no

Voz 1786 29:08 esto estamos ya entrando en territorio suposición son datos no contrastados por supuesto por su colega lo vamos a las elecciones nunca hubiera dicho que hubiera hecho dos secciones de sacarlo

Voz 10 29:18 en la Cadena SER datos no

Voz 1786 29:21 tratados pueden poner la la prestigiosa sección vale vale la puedes caldeado no era un programa en la Cadena SER datos no contrastados el prestigioso programa de Andreu Buenafuente creador del formato presentado por Berta Romero de nuevo hoy con Andrés como ha invitado otra vez otra vez que cómo estás Andreo pues sorprendidos que me hayáis invitado otra vez no ganó después de venir tú haces grande este programa

Voz 4 29:52 sí de que hablamos pues estamos hablando de un de un señor muy raro que trabajaba en la televisión catalana se Iker tenía por costumbre orinar en en esas eres orinal que llamaremos

Voz 6 30:03 cañones la llanura llamaremos cañones ya

Voz 4 30:05 el jefe indio se ha pues el equipo del que yo formaba parte eh teníamos un seguimiento más o menos regular

Voz 10 30:13 eh

Voz 4 30:14 de sus actividades vivían siempre venía alguien que dice he visto que se bajó pantalón hay que gracias al pero todo cambió

Voz 10 30:22 cuando uno de nuestro equipo que tú conoces por cierto

Voz 15 30:25 muy bien dice un día con una cara

Voz 1786 30:29 diferente dada no te el rostro de mudado de mudado sí un poquito sí dice he visto al al muchacho que como está dice cómo está cañón como esta cañón dice es estarán masturbándose

Voz 1 30:39 no no no no no no hombre no entiendo esto no te reacción fue la misma claro no todo el mundo después de trabajar aquella redacción si es para no no no sé si Baños Baños él solo

Voz 4 30:56 seguimos a nuestro amigo lo hicimos un interrogatorio

Voz 1786 30:59 en una intervención en toda regla así dijimos

Voz 4 31:02 no por favor fulanito es verdad esto sino llegar a ella dice porque le dijimos ya sabes que este hombre tiene por costumbre hacerlo así dice sí sí pero ha había

Voz 1786 31:13 nivela no había embolado habían no alguien dijo que no habrá es confundido en voló

Voz 15 31:22 con limpieza

Voz 1786 31:27 no he echado no no has sacado tu al tema casa cantó el tema no me está gustando

Voz 4 31:32 y entonces dice no no no había tal eh me miró le mire no hicimos comentarios ese día hay volvió claro para nosotros fue todavía mucho pasito y luego podría hacer un programa de humor sabes y chillones

Voz 6 31:47 esto ha sido yo nunca llegué a coincidir con él no tú no sabes que kárate millones sé quiénes no igual puedes seguir trabajando en tu productora

Voz 1786 31:54 no no está en mi productora no era era era personal de de la tele era funcionario muy muy bien pues hasta aquí el programa nos quedamos con este con este regusto amargo no

Voz 1 32:07 él no vamos a seguir entramos ahora en primera fila de público con esta chica que se llama me llama y arena agredan con la reina me parece momento para daros traído por una que bien muchas gracias

Voz 0277 32:30 cero escenificando mucho está nosotros hay una sobrasada un CD de Mallorca llenos de Pierre Camatte que Andreu Le gusta llenos de artista ni ni pintas aquel datar uno sobre la mitad no me cabía una la honestidad en Ana María ETA de Ryanair así quiero Zico

Voz 1 32:52 en un momento un momento un momento un momento todo no callarse todo el mundo cadete Domon cuán cuanta gente hay aquí normalmente al lado

Voz 2 33:14 Laura

Voz 1 33:18 vamos que a mí me da asco las obras voy famoso porque me repugna

Voz 4 33:25 respeta tus mayores pero tú

Voz 6 33:29 crearle conviene eso

Voz 4 33:31 si es ibérico sí lo que no hay que supongo que si no porque hace sobrasada

Voz 2 33:36 no metan la nariz que te la comes todo

Voz 1 33:40 ya lo ahora ya da quita la esencia que da mala también es mayor

Voz 1786 33:49 oye que cómo puedo agradecerte lo tenía mucha no pues nada

Voz 1 33:52 me lo pasé muy bien

Voz 0277 34:02 esto es un poco venganza porque como también te acoso por el Whatsapp de leitmotiv a mí contesta Thomas ya donde nada con mis colegas ya que ya te enviamos audio

Voz 10 34:12 sabes que yo escucho no no hombre

Voz 0277 34:15 queremos que bromas porque Dios estoy vendiendo aquí no va a siguiendo el que viene en el teatro te acaba siguiendo

Voz 1786 34:23 eh Lorena eh tú me estás diciendo que me enviar mensajes

Voz 1 34:28 Brown añades a añades que me has estado siguiendo por la calle y tú misma no entiende es cómo no te hago caso aquí estoy porque está un poco pero Elena yo escucho todo es verdad que escucho todos los

Voz 6 34:45 los mensajes que me enviara el Manel que ese chico de trabaja conmigo el leitmotiv hace una criba entonces no me pasa los que directamente son producto

Voz 1 34:52 escrito

Voz 0277 34:54 además Barça caídas te pasa ahí

Voz 1786 34:58 sigue intentándolo como las tapas de los yogures y entonces si te programa de sobrasada así funciona poco chantaje muy bien es una persona interesante no sé si quiero

Voz 1 35:11 mantener una donación contigo más estrecha pero gracias por venir y buen regate

Voz 1786 35:22 a ver es que que de una que tal no quiero nada quieres que te dé un redonda estoy a dieta

Voz 6 35:29 taza

Voz 1786 35:30 el estudio desde Twitter nos envía una foto de un azucarillo que dice a veces te encuentro

Voz 6 35:35 tras en medio de la nada

Voz 1786 35:37 y a veces en medio de la nada es cuando te encuentras o Un es es un nadie nadie ayuda no este es una vía ayudar nada quieres volver a intentarlo le apetece mira mira sino por Lula o no mandan no pero hay algo

Voz 10 35:53 que qué me dice venga mete meter en ese charco para venga va

Voz 6 35:58 a veces el no es un impedimento sólo cuando el impedimento no es no

Voz 1610 36:08 no no nos muy patilla muy papillon filme dado cuenta de las obras nada

Voz 10 36:14 si no es de ibérico

Voz 2 36:17 al

Voz 1610 36:25 no te hace pensar pero te ayuda

Voz 1786 36:29 la idea era no no puedes llegaba pues hasta aquí la sección no se puede tener todo vamos a forzar a oye tenemos otro contenido

Voz 4 36:38 extraordinario llevamos las Hermanitas que el programa sea preparaba a conciencia vamos y hay que quisiera hacerlo participe con el público que presidente el que no sigue a través de la radio esto es una investigación de Gloria Serra en toda regla

Voz 17 36:52 ah sí

Voz 4 36:57 tú Un como oyentes interesados de no no tú te vamos a ver tú te acuerdas estos Monaco que tú te acuerdas

Voz 1786 37:09 ha tenido éxito eh ya verás

Voz 4 37:12 sí hombre tú te acuerdas de alguna vez uno creyente como que estaba con están aquí hoy que viene a ver el nadie nos dijo me podéis firman la pregunta por favor está pasado no ha pasado mucho quizás dos o tres veces en la historia y lo hicimos fulanito tal

Voz 6 37:26 le firmamos una pregunta es verdad bien

Voz 4 37:28 pues cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nuestro presidente del programa Mia Farrow que tiene mucho mucho rato libre

Voz 6 37:34 que quizá está adquiriendo demasiado protagonismo

Voz 4 37:37 problemas y seis para lo que hace si se pero en este caso sí que se lo merece porque realmente se lo ocurrido nos manda un mensaje realmente entre inquietante hay descorazonador a un chat que tenemos

Voz 10 37:49 inquieta nada como hizo mayor vale los bando mensaje en que funciona de oro es muy complicado puede ser al revés lentamente hay desazón Nador eh

Voz 4 38:00 escora descorazonador desplazando al mando mensajes de esperanza entre los dice que os acordáis de aquel tío que PIN de firmas diésel la pregunta sí sí diré eche yo estaba está a la venta en Iguala

Voz 1786 38:13 no

Voz 7 38:16 efectivamente me volvía

Voz 3 38:18 todos usted equipos se puso en marcha

Voz 1786 38:26 sí sí sí

Voz 3 38:28 investigamos la procedencia del mensaje

Voz 4 38:33 bueno pero a ver Gloria Serra aunque tengas

Voz 1786 38:35 esta voz de poquito construidas ir rige

Voz 4 38:38 bueno la cosa es que dice que hacemos nosotros que como ya os conocéis no va la marcha dijimos queremos comprar ese mensaje claro y entonces mía se hace pasar por un comprador no está Illes dice que está interesado en esa él es objeto de diez euros diez euros

Voz 1786 38:56 que valoraba nuestro nuestro autógrafo en diez euros si está viendo cómo está el mercado de de autógrafos de cierto dijo

Voz 10 39:06 eh no puedo no puedo pedir más teníamos teníamos un plan

Voz 1786 39:13 mira que Berto vi yo no sabía había quedado con el otro comprador nos plantamos aquí al lado en la plaza de la Luna aquí en Madrid cerca del teatro

Voz 4 39:21 vamos a quedar con él si que él descubriera en directo que los compradores éramos nosotros se a ver qué cara se le ponía exacto la leer la transcripción del chat de WADA pop que han mantenido el propio interesado al que podemos llamar por su nombre no Adrián Adrián

Voz 6 39:39 vale hilo Adrián hablando con mía hacer de Adriano de mía que que vas vas como quieras

Voz 4 39:45 qué quiere está agotada Adrian

Voz 6 39:47 vale pues venga variedad empieza a mía no se hola buenas tardes me encanta está disponible todavía

Voz 4 39:52 buenas si lo quieres ya sí porque me dijo un chico hace una semana que

Voz 1786 39:56 Melo cómo lloraba Aller luego le devorada no es comprabas aquí boca que cribar bien vale me lo conmemoraba también pero aún no me ha ingresado el dinero y estoy a la espera pero creo que ya después de una semana

Voz 6 40:11 me interesa mucho podemos quedar en algún sitio en Madrid el jueves por la mañana aquí ya mía está intentando colocarle el el el cebo lo siento

Voz 4 40:18 pero estoy de exámenes y estoy todo el día en la biblioteca

Voz 10 40:21 la tímida

Voz 6 40:22 de lo pudo enviar por correo si quieres en una carta es que lo he visto yo quiero darle una sorpresa mi novia por su cumpleaños el jueves

Voz 2 40:30 si te doy veinte euros ahí

Voz 4 40:34 muy bien que que Ávila zorro dice Adrián es que no es por dinero de verdad estoy todo el día en la biblioteca esto es ambicioso de la biblioteca no no puedo perder tiempo lo siento continúan yo te ofrezco eso que está en la tapara

Voz 6 40:52 mía ya pero por carta no me llega a tiempo en qué biblioteca estarás a lo mejor puedo desplazarme

Voz 1786 40:58 dónde estás que no lo veo en la página de atrás no está por la dos pájaros de pues yo que conversación larga ni se lo voy a mirar antes de empezar es ya en la del Retiro

Voz 6 41:10 te lo pasas a recoger el jueves a las diez treinta por la Biblia el jueves no te puedo decir del sábado cuando emite el programa el jueves ahora diez treinta no te puedo decir si a esa hora estará o no porque tengo

Voz 4 41:20 que si voy clases por la mañana por la tarde

Voz 6 41:22 estaré lo podrán mirar y me dices algo esta noche o mañana me harías muy feliz o que muchas gracias

Voz 1786 41:30 todas formas a debían empieza

Voz 15 41:32 a ver cosas vives cerca

Voz 4 41:35 creo que si me paso a última hora de hoy por Correos te lo envió el jueves te llega

Voz 6 41:38 él todavía jugando la carta correos eh no me quiero arriesgar dice

Voz 4 41:43 mía sino en el miércoles OK pero ya te digo que yo no sé que haré el jueves pero bueno como quieras bueno

Voz 6 41:48 dime lo Si pudiera ser amante de Ramón

Voz 4 41:50 añade mira haya estado muy bien dices amante para ti también Caja pasamos ya a día de hoy hola

Voz 6 41:59 has podido mirar lo de mañana

Voz 4 42:00 todavía no lo sé recuerda me lo esta noche bueno era ayer día no

Voz 6 42:04 no sé bueno da igual que quizás demasiado tarde ya muchas gracias por todo

Voz 10 42:07 dos o humana y aquí se pierde el contacto con Adrián nunca más volvió a contestar no no tenemos nada más

Voz 15 42:19 yo creo

Voz 4 42:21 que una vez comentaba al episodio dándole la categoría y el altavoz que tiene

Voz 3 42:27 eso está ya cincuenta veinticinco para él y con nosotros

Voz 6 42:43 pues si a estas alturas cuando sea emitido este programa el producto a un está en venta Adrián fuera caretas somos nosotros

Voz 4 42:51 con nosotros

Voz 6 42:53 te invitamos a venir aquí y hacer la transacción en directo recuperamos nuestra autógrafo te hace amar la conducta delante todo el mundo

Voz 4 43:01 si te lo hemos veinticinco porque si lo volveremos en cincuenta Pero vamos a pachas nos ahorramos veinticinco veinticinco que sitúa las treinta y cinco

Voz 1 43:13 sea total los números nunca ha sido

Voz 1786 43:17 tú Bennett ven con treinta euros ida y darle sólo veinticinco en lugar de esa el baile con treinta y cinco cinco ahora es con contrayente se va con cinco pero va a acabar pagando él

Voz 1 43:36 yo estoy intentando desmontar

Voz 10 43:38 eso

Voz 1786 43:39 sabes que fue un momento

Voz 4 43:43 no

Voz 1786 43:44 no no no no yo no lo entiendo yo has hecho un truco mental Jedi de trilero de trileros puede venga vale vale quedabas así Adriana

Voz 4 43:52 vamos a quitar este es el reto

Voz 1610 43:59 eran anónimos otra vez

Voz 6 44:02 es un clásico madre vivía otro de lo tiene vida un perito que acaba de empezar su vida laboral es un peritoneal

Voz 2 44:13 Pinto

Voz 1786 44:14 Usando lengua

Voz 10 44:18 sí sí pero si peritoneal es una parte del cuerpo o es una enfermedad no es una parte del cuerpo seguro

Voz 6 44:25 la enfermedad cuando se inflama el peritos neo le muy bien

Voz 1 44:38 me ha encantado porque son el aplauso de igual

Voz 1786 44:40 no nos esperábamos para nada

Voz 6 44:43 el pudieras decir algo con un poquito de sentido gracias a agradecer la confianza gracias por sorprender siempre conmigo

Voz 1786 44:49 porque cuando nos reímos usamos solamente vocales pregunta Daniel Martín es una verdad en la jota que no sé si hay que oye por cierto y lo en un chat hay gente que que se ríe conocer

Voz 4 45:07 dos cosas que está arrancando no oye en un chat es que lo pensé el otro día cuando alguien te escribe si tú quieres reír lujazo Punjab cajas Caja cuatro escrita hace muchas gracias

Voz 10 45:20 no un Juanjo Juanjo es que no te hace mucha ya un jefe es que me

Voz 6 45:26 estamos ahí uno ya es muy confuso de hecho yo tengo un amigo cómo funciona que pone cuando se pone risas entre paréntesis

Voz 1786 45:34 no es el único que conozco que lo hace también te digo que es Carlo Padial

Voz 4 45:39 no sé si hay algún tipo uno nuestra ciudad no

Voz 6 45:42 pop distinto digamos Carlo Padial

Voz 4 45:45 el ponen entre paréntesis risas ya pero Chávez no que si puedes muchos has es que estas meando Si pones dos o tres

Voz 10 45:56 sí es uno es ya bueno o dado el sí en alemán

Voz 1786 46:02 no lo sé no lo sé la verdad estamos pero a nivel

Voz 10 46:05 el tuyo nuevos vocales dio no

Voz 6 46:07 lo que yo sé que había es enviar audios con risa

Voz 1786 46:14 por ejemplo eso está tenerlo preparado te grados una risa de todas las bases mirando te acuerdas de una con un P2 te acuerdas Almería no perdona que visto nunca mejor dicho y de repente lo recibo Le doy sí pero el pedo grabado perdonar el otra vez de escándalo

Voz 4 46:30 días pierde muchísimo muchísimo desde

Voz 10 46:34 qué pasa como con tu voz que nunca lo reconoce como tú

Voz 4 46:37 ya sabes tú lo has disfrutado por ejemplo porque no en vano un disfrute personal ir pero grabado es

Voz 1786 46:48 porque pierde muchos graves mucho

Voz 4 46:50 dice mucho de a no ser que te lo hacer un equipo con su bien sí sí

Voz 1786 46:53 qué te profesional yo qué sé de un estudio profesional y Javi Road te va Xavi Rot para para que te graves los cuerpos en los micrófonos ultra sensible estoy alquilando a usted eh pues nada grabar me todo un catálogo para cuando lo mande que lo una semana legumbres y esta tarde me voy a voy a ir a la sala Ariza

Voz 4 47:20 se irá estoy entrenando para hacer Let it be

Voz 6 47:28 mira si Lagartijo con escalera desde Twitter pregunta si tuviera que elegir un cantante italiano a quién a digerir a NEC o a yuca

Voz 1786 47:35 pero

Voz 4 47:37 no yo ya me remontarnos más atrás eh yo un sicario empiezan tener una edad ya

Voz 3 47:43 los de bueno el clásico

Voz 6 47:49 esto es un chiste clásico tuyo que la tele entré ronco

Voz 1786 47:55 si donde se esperaba que el tío te lo contaba

Voz 6 47:59 hay dos siempre habla hoy de los dos tipos de italiana que hay que son ronco

Voz 10 48:03 la NASA no cuenta aquel

Voz 4 48:08 de trabajar en la línea intermedia no no no no había muchísimos haya momento ninguno todavía me doy me vine te lo digo bueno eh

Voz 1786 48:18 Jens saco cuando estás dormido bosteza sí pero no te das cuenta porque está dormido ya para los Terra planita dice Estíbaliz Méndez el sol también es plano caros son como uno platillos chocará la es como una patrullera no queda claro claro Juan Sáez de la Torre Twitter eh para un inglés

Voz 4 48:40 chubascos débiles son dos personas en Pamplona

Voz 2 48:48 eh

Voz 4 48:49 chubascos débiles igual James Ross puede iluminar or Samantha desde el Pirineo no es amante paté y también allí pero chicos pillamos eh yo

Voz 6 48:59 desde Twitter dice buenas tardes sabíais que la fobia a las palabras largas se denomina hipopótamo monstruos esquí P Daly o fobia simplemente coro Irla ya causa temor pues no sabía no no creo que esto es cierto pero ya lo había escuchado hipopótamo monstruos es Quirpe la Se esquí pedaleó fobia es el fobia a las palabras largas él que la tiene no puede pronunciar lo que le ocurre

Voz 1786 49:25 sin cagarse vivo de mi equipo no hace un abreviación

Voz 4 49:29 exactamente palomitas de Twitter el momento más bonito que habéis compartido juntos

Voz 10 49:34 hombre pues que son tantas y tan variadas no lo sé es que no no es que bonito bonito

Voz 2 49:44 a ver emocionante

Voz 10 49:48 emocionante pues no lo sé a Andreu que se cuando nacieron nuestros hijos yo no lo compartir contigo eso ya que tampoco cabe yo estaba mi rollo todo tuyo luego fui a visitante si al revés pero el ya que de Andreu en lugar de cada día habitual en un día a la semana no no eso te parece bonito pues el momento más bonito mono ya sea vas haces será la semana que viene cuando está por llegar

Voz 3 50:22 y eso mantiene las puede ser una expectativa que se retroalimenta cada semana que no tiene fin quizá