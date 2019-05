El Cine en la SER: 'La viuda', Isabelle Huppert se gusta de psicópata (25/05/2019)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 el festival de Cannes cierra una edición marcada por la política en la actualidad donde esta noche podríamos tener la segunda Palma de Oro para el cine español Si gana eso sí Pedro Almodóvar con dolor y gloria

Voz 2 00:32 porque te encuentras en una situación en que dices preparó el esmoquin IS para el esmoquin sin invisibilidad que creo firmemente que yo debo ser recompensa

Voz 1084 00:42 en esta película es uno de los favoritos contra el escurridizo Terrence Malick o el coreano Bong Joon hub a partir de las siete conoceremos el palmarés de un certamen marcado por la vuelta de Tarantino junto a Brad Pitt Leonardo Di Caprio creo que hay poca gente en el mundo que haya acumulado tanto conocimiento sobre cine y televisión como Tarantino es una auténtica base de datos

Voz 1463 01:01 hablaremos de los estrenos de la semana como a la Dean ahora una película con actores de carne y hueso

Voz 3 01:06 que dirige Guy Ritchie que tiene a Will Smith como genio de la lámpara

Voz 4 01:13 yo lo vincula con Federer

Voz 1084 01:18 Isabelle Huppert protagoniza la viuda el nuevo thriller de mil Jordan donde demuestra sus dotes para hacer de Villa

Voz 0887 01:23 virus bolsos Greta no quiero volver a verte nunca

Voz 1463 01:30 me está dando mucho tenemos también comedia a la italiana como pez fuera del agua cinta taquillera con el conflicto entre barrio rico barrio pobre de fondo

Voz 5 01:38 te has fijado en el bolso que llevaba cuesta más de lo que gano yo nunca Asturias tienen una igual sí pero estos días lo robaron

Voz 1084 01:45 seguimos hablando de comedia en televisión concretamente de con de Líbano que ya ha estrenado su segunda temporada en Amazon

Voz 0887 01:51 quiero follar me un cura católico

Voz 6 01:54 sí es bueno se queda venda se compre

Voz 1463 02:17 hola qué tal buenos días bienvenidos a el cine en la SER desde el Festival de Cine de Cannes que termina esta noche con la gala de clausura conoceremos quién se hace con la Palma de Oro José Manuel Romero hola buenos días

Voz 1084 02:29 qué tal Pepa buenos días Almodóvar podría hacer historia esta noche al lograr la segunda Palma de Oro de un director español sólo Luis Buñuel tiene una la ganó con Viridiana en el año mil novecientos sesenta y uno dolor y Gloria es una de las películas favoritas una cinta que ha entusiasmado a los franceses veremos si también al jurado con esa reflexión sobre el artista y sobre el deseo

Voz 0922 02:48 en el beso es una de mis arcenes favoritas yo quería haber besado tanto a uno como a otro con la misma intensidad no me he atrevido a pedírselo ni como director e ni como el hombre está muy bien además ver que dos hombres de más de cincuenta años se besan apasionadamente y se citan en una película creo que el cine no nos da muchas imágenes sobre todo de esa era eso forma parte de mi vida

Voz 1463 03:12 otro de los favoritos es Terrence Malick que ya ganó con el árbol de la vida y que podría lograr su segunda victoria con una vida oculta una historia sobre un desertor de la Segunda Guerra Mundial y toda una reflexión poética contra los totalitarismos y la extrema derecha

Voz 0887 03:26 fábricas

Voz 1084 03:28 el tercero en discordia es el coreano Bong Joon Hubble de memoria bioquímica que ha presentado para Zaid para citó una especie de trilero y comedia negra donde los criados pobres se revelan y ojo a Marco Bellocchio que a sus ochenta años ha filmado una historia sobre la mafia siciliana con muchísimo pulso

Voz 0887 03:44 el protagonista es un editores respecto sonó el protagonista un traidor a la Cosa Nostra las tradiciones al pasado a la familia traicionar para Busquets es algo muy doloroso pero también es un rechazo de un cierto tipo de mafia que a él no le gusta evidentemente no es un héroe es un hombre valiente que quiere salvar su vida la de familia y de algún modo es un conservador porque tienen nostalgia de una mafia que lo ha creado no es el traidor revolucionario que traiciona su pasado para cambiar el mundo como otros héroes como el Che Guevara Castro Lenin o mismo cuando omite maoísta fue un traidor de nieve Acción Católica midia en mi madre pero ahí había una traición

Voz 1463 04:25 con Bellocchio no tiene Palma de Oro a pesar de tener una carrera llena de grandes títulos el director italiano ha sido uno de los últimos en comparecer aquí en Cannes junto con el palestino Elia Suleiman que vuelve a denunciar las condiciones en las que vive supo

Voz 3 04:39 habló por culpa de la política de Israel

Voz 1084 04:41 Annan Bulli de otro de los platos fuertes del festival ha sido Abdelatif que chic que ya ganó con la vida de él en su nueva película de cuatro horas sea marcado muchas escenas de sexo cuerpos sensuales desnudos de un Cuní Lingus de veinte minutos la actriz protagonista se salió a mitad de la proyección y ha sido una rueda de prensa turbia donde le han preguntado hasta por una acusación de abusos sexuales

Voz 2 05:04 Nos vemos que esto un placer

Voz 8 05:07 pregunto desde mal gusto e imbécil estamos en un festival de cine hacemos cine hablamos de cine es una pregunta malsana en la que usted me propone que refleja esta épocas yo he hecho esta película en reacción a un espíritu malsano en el que vivía aquí son Psetizki maleza históricas de ese tipo

Voz 1463 05:23 esta edición del Festival de Cannes ha estado marcada por la ausencia de Netflix por los directores veteranos como que lo ocho los Dardenne por nuevos talentos como la Glee también por la relevancia política de las películas y por el regreso a Cannes de Tarantino con Érase una vez en Hollywood de la mano de Brad Pitt Leonardo Di Caprio con una historia de amor al cine ambientada en la época de los asesinatos de Chapman

Voz 0887 05:44 ante Ana prisa de eso muchas investigaciones en los últimos años he leído libros escuchado podcast especiales de televisión intentando entender cómo alguien era capaz de tener a estas mujeres sin someterlas cuanto más sabes y más información tienes menos claro es más oscuros se vuelve eso creo que es también parte de la fascinación en Potchefstroom Edward

Voz 1463 06:11 si dejamos cambios esperamos esta tarde a las cuatro una hora menos en Canarias en un programa especial aquí en la SER donde repasaremos toda la actualidad del festival los invitamos también a seguir el palmarés en Cadena Ser punto com a partir de las siete de la tarde ahora nos centramos en los estrenos de la semana empezamos con Alhaurín el rímel que Disney ha hecho del clásico con personajes de carne y hueso entre

Voz 6 06:32 ellos Will Smith

Voz 9 06:38 no

Voz 1084 06:39 entre los superhéroes de Marvel ya Star Wars el plan de dominación mundial de Disney pasa por jugar con la nostalgia con los recuerdos de generaciones marcadas por sus clásicos de animación tras el domingo Animalista de Tim Burton Aladino resucita en la infección de la mano de Guy Ritchie

Voz 0887 06:56 puedo ser tanto como quiere impresionar a una Princess que tendría que hacer

Voz 1084 07:02 no hay nada nuevo respecto a la cinta original basada en el famoso cuento de Las mil y una noches la historia narra las aventuras de un joven ladrón fue lo que se enamora de la hija del sultán y acepta el reto del malvado Jafar para encontrar una lámpara mágica

Voz 4 07:17 mi juramento Federer tres

Voz 1084 07:22 es Bramor histriónico Will Smith interpreta al genio encargado de conceder esos tres deseos Saladino el primero convertirse en príncipe para sortear la ley que no permita la princesa Yasmin casarse con un plebeyo

Voz 0887 07:37 lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo podría literalmente la clave está en los dieta perfecta aunque no te entiendo porque si ya le gusta es por qué cambia ya te lo he dicho tiene que casarse con un príncipe

Voz 1084 07:54 lo veo el que fuera Príncipe debe leerse tiñe de azul con efectos digitales en su vuelta a un registro cómico explicaba el actor que se pasó gran parte del rodaje en una habitación pero que la experiencia le había permitido explorar todas sus facetas como interpretará Di sueños

Voz 0335 08:12 espectacular cantar bailar drama comedia acción aventura todo lo que he cultivado como artistas últimos treinta años lo he podido hacer en una película del gran cambio con las imágenes generadas por ordenador te permite tener una dos tres y hasta cuatro oportunidades para hacerlo bien una vez en el ensayo lo con el set en captura de movimientos se puede intentar algo diferente así que tienes todas esas oportunidades para conseguirlo

Voz 1084 08:34 cada anda tampoco hay grandes hallazgos visuales el punto fuerte es la recreación de esa ciudad ficticia de Agra va desde la mirada exótica de Occidente entre un foco los mercadillos tradicionales de los países árabes es una inspiración hindú del palacio del sultán en una primera media hora con ritmo Guy Ritchie demuestra más mano con las persecuciones que con los números musicales la paleta de colores y los bailes al estilo Bollywood era Ana el realizador británico quien fuera una de las grandes promesas del indie con intentan tan reivindicadas como Nacha cerdos y diamantes lleva años entregado al mainstream aquí huye de cualquier innovación estética formal despoja de encanto muchas de las grandes escenas del clásico de mil novecientos noventa y jefa Annie Leibovitz a uno de los mejores

Voz 0887 09:29 eh hacer una película familiar con lo que no estoy familiarizado es el calor que irradia como película con un espíritu positivo y géneros OST sevillanos nunca había tenido una reacción así con una película honestamente es ese espíritu generoso es anticíclico la película no es Cinca tiene un gusto positivo y eso es lo que me ha gustado

Voz 1084 09:49 o Iphone en la cinta conserva su reflexión acerca de la desigualdad la discriminación y la avaricia pero actualiza los temas que podrían resultar más polémicos en la era de lo políticamente correcto Disney se ha guardado las espaldas en todo ya que una princesa podía ir donde exista confiesa la princesa Yasmin es feminista sin la película original buscaba cambiar las leyes para casa sé con quién quisiera ahora su demanda S el Sultana reivindica el poder de las mujeres y su derecho gobernar la actriz Naomi Scott británica de origen indio da vida esta joven que desafía las tradición

Voz 10 10:23 estas son son aún es de canción y el significado de la canción y donde está en la película cuando estaba viéndola incluso el día lo discurso queda cuando vuelve Jafar esas líneas son muy emocionantes porque siento que es muy poderoso lo que ella

Voz 0887 10:51 esa canción

Voz 1084 10:52 se refiere es otra de las aportaciones Terry Make que pretende cambiar la imagen de las princesas Disney

Voz 13 11:12 también la compañía ha evitado cualquier acusación de blanqueo miento el actor mina Masoud nacido en Egipto y criado en Canadá es el protagonista

Voz 1084 11:20 di que sí imprime carisma al personaje derrocha química con la princesa ya

Voz 14 11:25 a mí me veo muy julio conocía Naomi antes incluso de conseguir el papel ensayamos primero obviamente Disney quería asegurarse de que habría química entre nosotros explica nos dimos cuenta de inmediato que teníamos una energía similar un humor parecido Nos criaron en hogares muy similares simplemente nos dejamos llevar y esperamos que eso se vea en pantalla

Voz 1084 11:44 hala Vince estrena en más de novecientas salas la cinta original fue la más taquillera de mil novecientos noventa y dos superó a La Bella y la Bestia ganó varios Oscar por su banda sonora obra es un musical romántico y de aventuras con el que se echa de menos la magia y la luminosidad de los dibujos animados

Voz 15 12:05 va a eh no

Voz 6 12:42 y seguimos con la viuda un thriller que supone la

Voz 1463 12:44 vuelta de mil Jordan y que está protagonizado por Isabelle Huppert

Voz 1084 12:49 a Isabelle Huppert ya el escriben papeles a medida ha llegado a ese momento en el que los directores la ven como una musa tras el exitoso viaje internacional de Elle de Paul Verhoeven por el que estuvo nominada al Oscar es ahora Neil Jordan quién le regala una villana perverso

Voz 19 13:07 me he encontrado un bolso de una tal Greta que Dios te bendiga donde los encontrado en el metro te apetece tomar un café ha sido muy mal

Voz 1084 13:16 la intérprete da vida a una viuda de origen europeo que entabla una extraña amistad con una encantadora joven que se acaba de mudar a Manhattan Chloe queréis Moret interpreta esa chica marcada por la muerte de su madre que encuentra compañía en Greta Título original una señal

Voz 20 13:30 la culta y refinada sólo en apariencia

Voz 19 13:37 vi los bolsos no quiero volver a verte nunca me está dando mucho

Voz 1084 13:45 esa relación pronto se convierte en un cuento cabrio donde You per disfruta como psicopatías

Voz 14 13:50 es probable un sí

Voz 21 13:53 no tenía ningún problema con el hecho de que fuera un personaje malvado una psicópata al contrario de otros personajes que he hecho anteriormente y en este caso es una exploración de un caso de locura insana es una persona obsesionadas atraída por la fatalidad del pasado es una persona que vive en esa gran soledad realmente no puede soportarlo también es una persona despiadada en un Nueva York con esa sensación de personas desplazadas y procedentes de cualquier parte de ellas lleva esta incertidumbre sobre si mi

Voz 10 14:25 es más es húngara francesa no sabe quiénes no hay

Voz 1084 14:30 nada que la pueda Salva hacen Josep Abril Jordan filma la historia de una obsesión en un thriller juguetón con mucho poso de hecho funciona mejor como comedia femenina al director de Juego de lágrimas au el fin del romance el interesaba retratar la soledad y las heridas de dos mujeres devoradas por una ciudad Nueva York

Voz 1630 14:47 claro es clave que el personaje podría venir de los bosques del norte de Europa como has Ligeti ese carácter extraño ya me entiendes pero estaba más intrigado por cómo Brooklyn Manhattan un rincón para los europeos conocerse inmigrante Si te acercas a toda la cultura que los arrastró a unos y a otros a una pequeña habitación no sé si tiene sentido por completo pero puedo imaginar la soledad del personaje en esta ciudad porque no hay nada más alienante que estar solo entre diez millones de personas tenemos

Voz 1084 15:17 Isabelle Huppert según estas auto parodia hay juega con la música en un personaje neurótico y desquiciado que te atrapa la cinta tiene aroma no Ventero esos thriller obsesivos que aquí Jordan actualiza con dos mujeres protagonistas y sin motivación sexo

Voz 3 15:30 no yo Arrixaca hay ejemplos en la historia de fines películas que cuentan cómo alguien está dispuesto a bloquear a otra persona tienes nos Eric coleccionista todas estas grandes películas y esta historia lo aborda de una forma completamente diferente aunque esté en la línea de este tipo de Fantasy fan

Voz 1084 15:52 llénale giros y embrollos Jordan mantiene el pulso manejan suspense y dosifica los momentos inquietantes sólo para que se luzca la actriz francesa

Voz 1463 16:10 dejamos la intensidad nos vamos a la comedia

Voz 22 16:15 con todo ello se va

Voz 1 16:20 va a ver

Voz 22 16:22 si va a ser va en Cannes

Voz 23 16:25 estamos en una comedia italiana dirigida por Riccardo Milani llega a la gran pantalla para representar la situación social en su país Giovanni es un padre divorciado que trabaja en un prestigioso grupo de reflexión internacional cuya finalidad es reorganizar las periferias de las ciudades italianas

Voz 24 16:42 pero chico vale no está encima de todos los datos de la periferia son sorprendentes tenemos tertulia de la Mona K bastó Yi mira por ejemplo bastó ayer hay hay una situación muy compleja

Voz 0887 16:52 lo cierto es que ha llegado el momento de ir más allá de las palabras nosotros los primeros yo en Primera

Voz 23 16:56 Mónica es una madre soltera que vive junto a su hijo y sus hermanas gemelas expertos en robo en un barrio problemático bastó Gee dos mundos totalmente opuestos en el que se ven obligados a entenderse cuando descubren que sus hijos adolescentes Agnes y Alejo se han enamorado

Voz 0887 17:12 hola encantada mesetas en las Bahamas adonde Weiss mamas que a casa Valencia donde vive angustiada Vives al así perdona Doom

Voz 25 17:26 como pez fuera del agua cuenta la historia

Voz 23 17:28 día de dos adolescentes diferentes en cuanto a clase social que se enamora van a raíz de esto sus padres Se van a dar cuenta de que sus hijos son diferentes a ellos y que gracias a este romance serán a ver forzados a salir de su zona de confort para adentrarse en el mundo en el que vive el otro

Voz 0887 17:43 aquí

Voz 26 17:46 aquí ya no ves que quería darte otros veinte euros no cogía el teléfono y pensé que te vendrían bien seguro que como he venido pues en coche también aparcada ahí abajo

Voz 27 18:02 venga pasa vamos hiciera que dos más

Voz 23 18:08 la película cuenta la oportunidad de enfrentarse a desafíos como debe relacionarse con personas de diferente posición social o cultural a nosotros e incluso a otra nacionalidad

Voz 0887 18:19 estímulo tan fuerte como sulfuro como huevos podridos estar mal

Voz 28 18:26 sí esté ya llevas quince años en Italia ya nos ha aprendido a cocinar como Dios manda Dharma de Don plano de lidiado operé

Voz 23 18:40 Kardam Milani repite con Paola corte le sí con Antonio albanés para una comedia que habla de convivencia y entendimiento entre personas totalmente diferentes esto nos recuerda películas como Ocho apellidos vascos hizo Dios mío pero qué te hemos hecho en las que dos familias tienen que aprender a convivir con grupos culturales totalmente distintos

Voz 5 19:00 sabes que no está nada bien que salgas con año y se verdad porque te has fijado en el bolso que llevaba cuesta más de lo que gano yo en un pues las día tienen un al gol sí pero tus tías lo robaron mamá tranquiliza te no no me tranquilizó al éxito no quiero casullas seguro de esa chica te dejará hecha una mierda cuando se vaya con otro de esa gente yo no me fío Alessio no somos iguales

Voz 29 19:25 acaso somos mejores la gente da y misma

Voz 23 19:29 tú ya sabes que aquí lo único que se permite es vender droga tres coches en esta ocasión el tema principal es la ruptura social que sufre el país con más de diez millones de euros de recaudación y más de dos millones de espectadores en Italia llama ser una de las comedias de éxito en taquilla

Voz 5 19:46 nosotros nunca hacemos gilipollez es somos gente de fiar y honesta

Voz 0887 19:55 ido a eso ahí suelen has metido no no hemos sido nosotros

Voz 9 20:05 no

Voz 1084 20:09 bien cine clásico esta semana recordamos a Meryl pic Ford una de las actrices más populares de su época considerada la primera novia de América como se cumplen cuarenta años de su muerte Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche que producen la Cadena Ser el canal TCM nos explica la importancia de su figura en la historia del cine

Voz 31 20:30 Mary por estuvo veinticuatro años en las pantallas de cine desde mil novecientos nueve a mil novecientos treinta y tres según las encuestas de la época durante catorce

Voz 32 20:39 esos años fue considerada la mujer más popular de los Estados Unidos fue David Griffith quién la descubrió la contrató con un salario de cuarenta dólares a la semana durante un año trabajaron junto rodando a una media de dos cortos a la semana

Voz 3 20:53 a ver bien él me preparó para esta profesión y le estoy muy agradecida un hombre con una gran imaginación inventó el primer plano lo hizo precisamente conmigo en una película titulada friends

Voz 32 21:08 poco después la actriz fichó por la Paramount y sus tirabuzones rubios comenzaron a hacerse populares for era la eterna ingenua la huérfano cita la intérprete ideal de melodramas y los que interpretaba a jóvenes heroínas maltratadas por la vida la actriz pasó pronto de ganar cuarenta dólares a cobrar diez mil a la semana el público la conocía como la novia de América en cambio los productores la llamaban la novia del Banco de América circulaba una broma que decía que se tardaba menos en rodar una película con las pick for que en firmar un contrato con

Voz 3 21:40 el pobre amistoso a que siempre decía esto me matara cada uno de enero cuando toca renovar el contrato de Mary pierdo cinco kilos de peso

Voz 32 21:52 las Fairbanks Jr hijastro de Mary era una actriz realmente bueno una de las mejores Kenia el encanto de una niña pequeña con que se trataba de una mujer madura era muy inteligente fue su propio jefe incluso durante fuera extensión ella le decía a su superior es lo que se debía hacer al final ella misma se convirtió en jefe es cierto pronto montó su propia productora mil novecientos diecinueve creó junto a Douglas

Voz 31 22:17 freír Vance Charlie Chaplin David Griffith la Artis en fin de distribuir sus propias películas sin depender de los grandes estudios de Hollywood

Voz 32 22:28 Mary había conocido al Rey del cine de aventuras Douglas Fairbanks en mil novecientos diecisiete en una gira de actores por el país para vender bonos de guerra

Voz 0887 22:36 oye tú te has creído

Voz 33 22:38 sí lo que

Voz 32 22:41 soy Douglas Fairbanks que es eso yo no sólo acabarían siendo socios en la United Artist sino que iniciaron una relación sentimental el día en que anunciaron su boda la gente enloqueció a sus dos estrellas favoritas se casaban como si fuera la materialización del argumento de una de sus películas aunque no todos se alegraron Chaplín mejor amigo de Bains no tenía muy buena opinión de ella

Voz 34 23:04 presupuesto todo cambió en cuanto a la novia de América entró en escena te refieres a Mary Pierce se llevan siempre pensé que era más bien una zorra siete Messina entero da se derritió ponerla como muñeco de cera

Voz 32 23:18 como regalo de bodas Face van Xinzo construir la mansión más lujosa de Beverly Hills y la bautizó con el nombre de Vic la casa se convirtió en el centro de la vida social de Hollywood durante la década de los veinte la pareja ofrecía las fiestas más suntuosas todas las estrellas personalidades y políticos pasaban por allí incluido el Rey de España Alfonso XIII

Voz 0887 23:39 me sintiera bien bética

Voz 32 23:41 pero los años pasado mérito for había cumplido los treinta pero interpretando papeles de niña tierna y desgraciado

Voz 33 23:48 a mí me han dicho

Voz 3 23:51 recuerdo una vez que fue al despacho de su color y me dijo Querido tengo el papel perfecto para cuál es le pregunté el de la pequeña niña rica me contestó pero ya soy muy mayor para ese papel protesta

Voz 35 24:04 que además no habrá romance en la película con un paso una frase cállate medio eso no importa ya te estoy viendo con tus hombre Brito tu falda corta hitos calcetines con una piruleta en la boca

Voz 32 24:22 en mil novecientos veintinueve a sus treinta y seis años Mary Se cortó por fin los tirabuzones e hizo de mujer adulta en su primera película sonora

Voz 36 24:30 coqueta que ha querido

Voz 32 24:38 se pasó el examen incluso ganó el Oscar por este papel pero para entonces la actriz ya estaba cansada del cine harta de su profesión Mary Pitt For Se retiró de las pantallas en mil novecientos treinta y tres a los cuarenta años de edad siguió trabajando en la Unite como vicepresidenta pero nunca volvió a actuar en una película tras divorciarse de Vance en mil novecientos treinta y seis Se casó con el músico de jazz Charlie Rogers vivió el resto de su vida apartada del mundo retirada en su mansión de Los Ángeles allí fueron a llevarle el Oscar honorífico que le concedieron en mil novecientos setenta y seis ya que la actriz estaba enferma no pudo acudir a la ceremonia

Voz 37 25:18 no hay bajo mi nueve

Voz 32 25:29 es maravilloso habéis hecho muy feliz es lo único que puedo decir tres años después el veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y nueve fallecía de una hemorragia cerebral a los ochenta y siete años de edad

Voz 38 25:45 el turno ahora para las series de televisión con Dani Garrán qué tal Dani buenos días

Voz 0457 25:49 buenos días José pues esta semana vamos a hablar de comedia que de vez en cuando viene muy bien y me gusta reivindicar la ha terminado el accedido este género más exitosa de este friends ahí es nada The Big Bang Theory ha emitido su

Voz 0887 26:01 capítulo final después de doce temporadas con récord absoluto de audiencia a la serie escrita por Chuck Lorre supo reunir en dos mil siete a un grupo de amigos dispuestos a conquistar la televisión y se convirtió en la última gran sit com el giro eso sí es que esta vez el reparto representaba el estereotipo de enero

Voz 39 26:19 recuerda que Newton descubrió que Aristóteles estaba equivocado y que no era necesaria la fuerza para mantener el movimiento así que usamos los nueve coma ocho metros por segundo al cuadrado de la constante de lo que resulta que EFE la fuerza de la gravedad es igual a la masa por nueve coma ocho metros por segundo al cuadrado Clinton CCMA es igual AMG Ikeda reducimos de eso

Voz 0457 26:39 pues de CIM Newton era un tío muy Lis pues para analizar el impacto de de esta comedia hay de otras hemos invitado al programa a algunos de los autores del libro sit com la comedia en la sala de estar Guillermo Zapata el autor del capítulo que habla de Bisbal y protagonizada por estos Nurse nos ayuda a entender ese éxito de la serie

Voz 40 27:00 aparece un fenómeno que de alguna forma lo cambia todo que es el fenómeno fan y que de alguna manera de vigilancia y consigue mantener viva su serie porque tiene capacidad de dialogar con eso que empieza siendo como un fenómeno marginal y acaba volviéndose el centro del universo ese nota mucho como esa cosa que en los años setenta en una cosa como súper periférica culturalmente ahora mismo no sólo no es periférica sino que es el centro no del del mainstream y creo que de vigilancia habría sido capaz de conciliar esa visión conservadora es profundamente conservadora debían CERI los roles de género son probablemente incluso menos interesantes que los de la propia Friends

Voz 1084 27:35 aquí siempre vamos a reivindicar a los frikis Dani no será sustituta en el mismo nivel pero una comedia que nos encanta y muy a tener en cuenta es que acaba de estrenar en Amazon Prime su segunda temporada aunque está ya huye de eso de las risas enlatadas si la sería británica de Phoebe Briz se puede compraba

Voz 0457 27:52 en ella la la evolución de la cit con huyendo como dices de las risas y la iluminación habitual y los escenarios cerrados lejos de la frivolidad de la psicosis habituales es un verdadero relato de la condición humana actual con una protagonista muy carismática que está encantada

Voz 41 28:08 con sus defectos por qué crees que tu padre te sugirió que viniera Satellite APIA quería que porque mi madre murió y no puede hablar del tema Mi hermana yo no nos hablamos durante un año porque creyó que quise acostarme con su marido y he pasado mi vida adulta utilizando el sexo para obviar el terrible abismo que hay en mi corazón batín que estás se me da bien

Voz 0457 28:24 Andrea Morán la autora que analiza la serie británica en en el libro del que hablamos precisamente Se basa en la terapia para explicar cómo la protagonista ha cambiado el foco de la primera a la segunda temporada y como nos hace partícipes de la Historia a través de sus miradas a cámara

Voz 23 28:37 que era como si fuera a terapia nosotros fuéramos los psicólogos y nos contaran todo lo que ella sabe si misma que está mal no te puedo contar todos los complejos y las los traumas no pasa nada porque ya los tengo muy entendidos en la segunda temporada lo que ocurre es que el psicólogo se pone seria no ya tiene que decidir si un poco suelta sueltas escudo emocional y de verdad se demuestra

Voz 1084 28:58 pese a esta noche y en el podcast ya disponible analizamos estas y otras comedias de situación y cómo han evolucionado hasta nuestros días con los autores de este interesante libro de sitcom la comedia en la sala de estar muchas gracias Dani altibajos de hasta luego

Voz 1463 29:12 y terminamos el cine en la SER les esperamos a las cuatro de la tarde desde el festival de Cannes para escuchar la crítica de los externos y las series será esta madrugada o en nuestro podcast Juan Aranaz gracias por estar ahí en la producción luchando contra nosotros José Manuel Romero Sara Rodríguez han estado en la redacción producción en la web nos vamos con Viridiana Palma de Oro en el año sesenta

Voz 0887 29:33 tampoco te interesaba ver que te lo tuvieron que ordenar

Voz 1 29:37 la verdad yo no sé mentir que

Voz 41 29:41 le tengo respeto y agradecimiento porque lo material se lo de voto

Voz 1 29:44 pero no de más calor