Las Noches de Ortega: La putada de Huawei (24/05/2019)

Voz 2 00:24 muy buenas noches oyentes de la SER se bienvenidas

Voz 1 00:30 y como

Voz 2 00:34 algo yo tenía muchas ganas de volver aquí yo Hermes hace una semana es mucho tiempo sin vosotros

Voz 3 00:48 no voy a fondo

Voz 2 00:52 ojalá me echáis de menos la mitad de lo que yo he hecho a vosotros

Voz 3 00:57 el es que

Voz 2 00:59 odio que fuego lo mejor

Voz 3 01:03 tío hagan una verdad

Voz 2 01:07 yo nada como este medio

Voz 3 01:11 a ver si es así yo me

Voz 1174 01:16 nada como la voz y el oído

Voz 2 01:19 los donuts la verdad yo empezamos

Voz 5 01:25 eh

Voz 6 01:28 en la menos

Voz 2 01:30 a lo largo plazo real

Voz 3 01:37 pues aquí

Voz 7 01:41 desde Zaragoza nos llama Abelardo buenas noches cómo estás Abelardo Ésta mal te te pasa Bernardo estás bebiendo una no sé lo que

Voz 8 02:05 lo que te ocurre Abelardo pero beber no soluciona nada

Voz 9 02:11 lo encuentro otras como

Voz 8 02:18 cuánto tiempo lleva bebiendo Abelardo

Voz 9 02:21 ah no no y es lo que te ocurre bikini bebiendo está olvidarlo todo lo ocurrido algo me ha pasado lo peor es que pues bueno

Voz 7 02:41 pasado lo peor que puede pues qué es lo que ha pasado petardo quieres contarlo

Voz 10 02:52 es decir que o contarlo la radio

Voz 8 02:58 escucha la radio te puede ayudar depende de Ci contarlo pero yo creo que pueda ayudarte de verdad

Voz 9 03:08 yo no sé si va a poder ayudarle contarlo siempre ayuda contar las que que es muy fuerte

Voz 11 03:18 a ver

Voz 8 03:20 es algo de de Salut Abelardo

Voz 12 03:22 pues sesión

Voz 8 03:23 bueno Abelardo pues ya nos hemos quitado un gran problema es algo de amor

Voz 9 03:29 lo es todo

Voz 7 03:31 tiene algo que ver con un ser querido

Voz 9 03:35 la qué

Voz 7 03:38 entonces Abelardo me parece que quejarse

Voz 8 03:41 verlo todo tan negro yo creo que estás metido tú mismo en un pozo lo ves todo oscuro pero seguramente que si nos lo cuentas tú mismo a contar no te das cuenta de que no es para tanto nada es para tanto Abelardo y habiendo quitado el problema de salud el problema de amor El problema de algún ser querido de verdad que lo que no hay nada que pueda provocar que uno esté así Abelardo de verdad

Voz 12 04:10 muy fácil hablas no placer cuando lo le ha pasado a mí muy fácil hablar ya concejales de San Luis

Voz 7 04:25 estas bebiendo sigue viendo estas viendo ahora mismo Abelardo

Voz 8 04:31 cuéntanos por favor que es lo que te pasa te prometo de verdad si yo me dedico a la radio y me dedico a la radio nocturna es porque creo que conozco a la gente y creo que conozco sus problemas confía en mí de verdad que te das cuenta el contarlo de que no es nada

Voz 7 04:49 de que no es nada

Voz 8 04:52 vamos a ayudar entre todos Abelardo cuéntanos qué ocurre

Voz 9 04:57 venga

Voz 7 05:01 si quieres contarlo Abelardo

Voz 8 05:07 lo lo que te ha hecho marcar el teléfono del programa es tu deseo

Voz 7 05:12 de sacar a hacerlo de Cima pues venga cuéntame qué te pasa

Voz 9 05:26 que que anima a vengar lo que les venga bien pero ahí no te entendido perdóname saber que tengo un teléfono Huawei

Voz 7 05:47 tienes un teléfono Huawei

Voz 9 05:50 según teléfonos Bauer

Voz 7 05:56 lo siento muchísimo Abelardo

Voz 9 05:58 ya yo hago yo digo dijo eh

Voz 7 06:07 siento mucho a Bernardo además no se verter he dicho que

Voz 10 06:14 quién era nada

Voz 7 06:18 me has dado una lección de verdad llevo muchísimos años aquí

Voz 8 06:25 ciento este programa de radio hablando con vosotros intentando siempre ver el lado bueno de

Voz 12 06:32 eh

Voz 8 06:33 cualquier historia triste que me contara ex pero creo que no hay nadie preparan a uno para para aconsejar y para animar a alguien como tú te pido perdón Nati ya lo soy

Voz 7 06:52 las porque creo que hoy no hoy no puedo estar a la altura sólo decirte que lo siento mucho

Voz 9 07:00 yo añado yo voy a vivir con con qué ánimo

Voz 12 07:08 me levanto por la mañana con qué ánimo el Louvre voy a la a trabajada con quejado mismo esto hay que vivir al ver que está preparado para esto yo creo que nadie

Voz 13 07:30 nadie está preparado para tener un teléfono jugar

Voz 12 07:33 pues ahí de repente que te diría que que que no hay posibilidad de algo mejor de de de bajarte aplicación neo o de poder tener servicios de Google TV bueno

Voz 9 07:50 voy tampoco le des vueltas si viene viendo Abelardo

Voz 8 08:05 no sé si hay algún oyente que quiera aconsejar te alguien que esté en tu misma situación que quiera decirnos cómo está llevando él esté

Voz 14 08:19 este asunto me da igual yo fuerte abrazo también buenas noches

Voz 15 08:28 yo quiso

Voz 1174 08:41 llevo muchos años al frente de este micrófono al que amo muchos años y muchísimas noches aconsejar

Voz 8 08:49 eh

Voz 1174 08:50 intentando animar pero hay momentos en los que uno simplemente no puede más y no sabe qué decir esta ayuda tiene un teléfono Huawei porque en un momento de su vida tomó una decisión ya de comprárselo y eso le hizo feliz porque se vive una vez que un móvil hace ilusión y necesitamos ilusiones para seguir aquí en este mundo y un buen día Abelardo pone la radio o la tele pues entera por Internet de la noticia de Huawei se quiere morir yo no tengo un Hawley en pero esta noche siento como si lo tuviera quiero solidarizarme con todos los que sí que lo tiene hoy todos tenemos simbólicamente un jugar ahí

Voz 15 09:59 yo estamos en la Cadena Ser

Voz 1174 10:10 los llama Luisa desde Lugo buenas noches Luisa

Voz 7 10:13 en por decir algo por decir algo sin cómo estás también tienes teléfono

Voz 8 10:19 a Wayne tengo tengo

Voz 7 10:22 te nos has oído a Abelardo

Voz 17 10:26 es no no oigo pero no es la solución Abelardo a beber no es algo que nunca nada mañana que expertas hija ir hasta uniendo Hawai aunque ahora momentáneamente los di de Paul aceptó el disco mañana basadas seguir teniendo mismo problemas seguirás teniendo teléfono Hawai y además ten Contreras mal sentirás te culpable sentirás tema

Voz 8 11:03 Luis ser tú como como lo está sobrellevando

Voz 17 11:07 no se puede sobrellevar eso boquerón no puede aplicarse a esto esto no puede sobrellevar esa

Voz 9 11:16 hay que llevarlo a que llevamos ya está pero

Voz 17 11:23 hay hay que concienciarse de que las terribles de que ya está hecho este daño aquí afrontar la Vidal que bueno yo ahora tengo el setenta y profanos pienso que me puede quedar debida pues algún cálculo y digo pues es pues años que me queden de vida pues hoy a intentarlo vivir sin la deducción sin nada pero pero tirando pero no no nos sobrellevar porque eso va a llevar hacen posible

Voz 8 11:58 cuando toman la decisión de comprarte un juego eh

Voz 9 12:02 hace un año baja menos suman tren

Voz 17 12:09 ya estaba un año Vian sale unos no feliz una años pues como trocado el otro día estalló la noticia allí

Voz 8 12:20 qué sentiste

Voz 12 12:22 pues esa emoción

Voz 17 12:29 también

Voz 8 12:29 si hay más personas que tengan móvil juega Wayne

Voz 17 12:32 mi marido tiene el Samsung Galaxy Note eh

Voz 8 12:36 bueno al menos el mazazo no ha llegado a a toda la casa

Voz 17 12:40 a eso nos agarramos esforzada Ramo

Voz 8 12:44 aquí hay que agarrarse a lo que sea ahora Luisa

Voz 17 12:46 lo que hacen la casa somos nuestros hijos ya no vive en la casa ya San creía o ya habían fuera

Voz 9 12:54 ya que en la casa al menos uno poda

Voz 18 13:00 conectaba Google poder

Voz 8 13:03 me dices que tienes hijos que ya no viven en casa tus hijos tienen móvil y no no me atrevo a preguntar

Voz 17 13:11 no más lo hemos estado hablando me he ido yo llamamos a los chiquillos les preguntamos si quieren móvil Juan Guaidó hemos estado a punto de Jamal pero donde preguntando por por miedo por miedo que uno de ellos el nene o la lengua tenga algún juego eh no no pues yo mira que me haya pasado a mí

Voz 9 13:35 mira soy la madre

Voz 17 13:38 me han pasado muchas cosas malas apodo yo puedo con todo ya digo eh

Voz 9 13:44 no puedo con todo no

Voz 17 13:47 Carlos Jimeno les pase lo mismo podría yo sé que es cobarde y a no no atreverse a preguntarlo pero

Voz 19 13:59 creo que me merezco esta cobardía no para protegerme

Voz 8 14:04 tu marido como como

Voz 7 14:06 lo está llevando te está ayudando se pobre

Voz 17 14:09 en él lo está pasando peor que yo incluso porque él se gente

Voz 19 14:14 hable detener el Samsung Galaxy Note en nueve nueve

Voz 17 14:19 entonces él dice de Java muy ese pasado a mí risas ojalá hubiese pasado a mí yo Roca de Vigo ojalá lo hubiese pasado ninguno de los dos

Voz 9 14:32 claro

Voz 8 14:35 Luisa te agradezco muchísimo tu llamada no sé si habremos podido convencer a Abelardo de que beber no es la solución no nunca luego ni siquiera para un problema tan grande como este ojalá todo se solucione Perón hemos ido noticias que puede haber un una moratoria todo esto pero

Voz 7 15:01 no no no no hay casas exactamente

Voz 8 15:06 exactamente no hay que hacerse ilusiones porque las ilusiones las carga el diablo la la caída puede entonces mucho peor intentemos como tú muy bien me has corregido no sobrellevar los sino simplemente llevarlo gracias Luis por tu llamada hay un fuerte abrazo buenas noches

Voz 20 15:34 a Yemen

Voz 1174 15:39 creo que merezco esta cobardía nos ha dicho Luisa la cobardía de no atreverse a preguntar a sus hijos si tenían un teléfono Huawei no es cobardía Luisa

Voz 21 15:52 no te sientas cobarde

Voz 1174 15:57 Clemente estas protegiendo Te tienes todo el derecho del mundo a hacerlo la centralita está colapsada de llamadas de personas que tienen un Huawei personas desesperadas para las que esta noche que por primera vez en mi vida no tengo ninguna palabra de consuelo o tal vez sí tal vez el único consuelo es que estemos todos aquí juntos ayudando a que lleve y sexto como buenamente pueda Eyes nos llama Ignacio

Voz 7 16:29 las noches buenas noches tienes teléfono Huawei

Voz 12 16:33 encontrabas con Juanjo es siguiente

Voz 7 16:36 Ignacio Gracia

Voz 9 16:40 no sé no sé cómo estoy

Voz 12 16:45 aunque no sé cómo estoy y creo que todavía es muy pronto oí Mi cuerpo no ha respondido todavía es tan grande el mazazo que eh

Voz 9 16:58 que aunque aún no no lo he profesado

Voz 8 17:01 no sabes lo de lo de Huawei

Voz 9 17:03 hace dos días que los dos a uno llorado aún no he llorado yo sé que

Voz 12 17:16 qué necesito necesito ya lo sé si lo sé lo sé me lo hubiese mi mujer me lo dice a todo el mundo que esto esto tengo que echarlo tengo que echarlo fuera

Voz 13 17:31 esto lo único que vivo es con

Voz 12 17:35 tengo la en en un lado de mi cabeza tengo el momento en el que me compré ojo a voy tengo ahí clavado cuando tomé la decisión tiene el otro lado de mi cabeza tengo de momento es como una pena como yo

Voz 7 17:56 estoy a punto de llorar nación

Voz 19 17:58 sí estoy a punto pero llevo dos días a punto gob punto pero no lo saco coño Togo saco yo sé que tengo que sacarlo coño si me educaron para hacer hombre palo

Voz 17 18:11 manifestar mi emociones eh

Voz 22 18:14 sí ahora lo estoy pagando cojones

Voz 19 18:16 ahora estoy pagando por año bien pagado y bien para que se va que era una úlcera dentro Jover quiere

Voz 12 18:29 pero eso cómo se puede hacer eso

Voz 7 18:32 pues simplemente dejando te ir Ignacio

Voz 8 18:37 siendo conscientes de lo que te ha pasado lo siendo consciente de que tienen un teléfono Huawei siendo consciente de del drama pasando de de la educación que hayas recibido de que si eres hombre no puedes llorar

Voz 9 18:52 gracias puedo

Voz 12 18:54 pues sí que puede sin gracia hubo dos tengo un nudo a lo mismo estoy mirando en Hawai me has un nuevo muy grande que son todos lo que

Voz 19 19:07 yo tenía previsto hacer con los juegas Wade que a lo mejor no lo puedo hacer

Voz 10 19:15 ese punto de Gerrard

Voz 11 19:18 bien bien

Voz 7 19:20 en Ignacio necesitaba asestó Ignacio

Voz 10 19:26 lo necesitaba que lo necesitaba Ignacio de verdad

Voz 7 19:34 es el primer paso Ignacio el primer paso luego ya

Voz 9 19:43 que que que luego ya que vivir nació con Huawei yo se lo explico primer paso para que llorar ese primer paso para que para que luego todo sigue igual

Voz 7 20:02 es el primer paso para vivir Ignacio para vivir

Voz 22 20:05 para vivir Baby bici va a vivir paquetes

Voz 10 20:13 con lo que sea

Voz 23 20:14 Ignacio cinco sin aún no es seguro que no haya conexión a Google a lo mejor no pueden como

Voz 12 20:27 sí

Voz 10 20:31 Ignacio tiene razón

Voz 9 20:34 no no pero te entiende

Voz 8 20:38 no puedo quedarme con los brazos cruzados viendo cómo está sufriendo sin decirte nada soy un ser humano lo sabes

Voz 7 20:45 sí intento ser enfático simplemente no la no las pagas conmigo

Voz 19 20:52 perdona pero es tanto lo que siento tanto el dolor de lo que ha ocurrido que intento echar las culpas a alguien también es echar las culpas a alguien aquel hecho la exculpado chinos

Voz 18 21:02 a a los americanos aquí

Voz 19 21:05 yo estoy en medio si estoy en medio Si estoy en medio que es lo único que hay que comprar no Huawei que hago en medio de todo medio de lo chino en medio detrás de todo ello qué hago me siento pequeños eh

Voz 6 21:21 Ignacio muchísimas gracias por tu llamada buenas noches buenas noches

Voz 24 21:26 sí soy una una hago mío ni mundos pequeña

Voz 1174 21:41 está siendo este el programa más difícil que he hecho en mi vida uno creía que ya lo había escuchado todo todos los problemas todas las preocupaciones de repente llega Huawei

Voz 15 22:05 estamos con vosotros compradores Wawel llorar y no habéis llorado a unos sacaba usted dentro el dolor chat lágrimas gigantes lágrimas grandes como pantallas lágrimas inmensas como sillas como mesas llorar hermanos llorar

Voz 25 22:33 vuelve a ella

Voz 15 22:34 Mar Nos Abelardo el hombre que inició todo el hombre que bebía para olvidar la compra de su teléfono Huawei

Voz 7 22:42 Abelardo buenas noches de nuevo sigues debiendo bien bien bien bien

Voz 12 22:51 decidió agarra el toro por los cuernos Si bien ya afrontar esto va a palo seco substancias a ver a ver hasta dónde puedo llegar yo quiero sentir el dolor y sin anestesia si Dios me da prueba creo que tengo que me quede volver a Dios se debe ser valiente y de verle como un hombre todo esto y voy a aguantar el dolor que sigan ninguna

Voz 7 23:26 crees que no podrás soportar

Voz 12 23:34 pero toda mi vida intentaba huir de los problemas refugiándose yo ahora pues ante esta mayor prueba de sufrimiento que me ha enviado Dios de hacerme esto con mi teléfono Huawei puede ante esta prueba quiero quiero medirme quiero medirme conmigo mismo quiero medirme con

Voz 9 23:58 hasta dónde puedo llegar

Voz 7 24:00 eres un valiente Abelardo

Voz 1174 24:07 Abelardo quiere medirse consigo mismo si Dios le ha puesto esta prueba de dolor si tiene un teléfono Huawei el quiere soportarlo todo sin anestesia

Voz 7 24:19 sin recurrir a sustancias que les duerman Abelardo te envío toda la fuerza propia toda la fuerza de la Cadena Ser que sabes que es mucha

Voz 26 24:32 lo y lo valoro lo valoro un fuerte abrazo Abelardo otros para buenas noches

Voz 1174 24:46 qué pena no poder haber atendido a todas vuestras llamadas pero todos estáis conmigo en el corazón

Voz 15 24:56 no sabemos qué pasará con Huawei

Voz 1174 24:59 ignoramos qué ocurrirá con esos teléfonos que llenos de ilusión un día fuimos a comprar y conducción sacamos de la caja pusimos a cargar seleccionamos nuestro idioma pusimos la hora llamamos a alguien para ver si se oía bien descolgamos nuestras aplicaciones teníamos tanta ilusión

Voz 15 25:26 eh