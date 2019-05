¿Debemos aceptar las donaciones de Ortega?

Voz 0827

no hay polémicas que se montan por azar y otras se montan por Zara qué es el caso no Amancio Ortega es un empresario que no se presenta a las elecciones pero su nombre ha sobrevolado el debate político en esta campaña electoral lo recordáis ahora allí los citó Isabel Serra que es la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid al afirmar que la sanidad pública no debía aceptar sus donaciones privadas y hoy mismo pues la reacción en el otro extremo de este consejero de Salud andaluz que ha anunciado que ha enviado esa carta pidiendo a la Fundación Ortega que considera esa comunidad como ámbito preferente para sus donaciones desde que en dos mil quince realizó la primera en este tiempo el propietario de Zara donado más de trescientos millones de euros a quince comunidades lo que indicaría que la opinión de Isabel Serra no es unánimemente compartida se entiende que un Estado ha de financiar su sanidad pública con los impuestos fundamentalmente para hacerlo además ha de sostener un sistema fiscal justo progresivo que haga pagar a los vividos ya las empresas como corresponda hizo estas dos cosas no funcionan pues habrá que reclamar a quién corresponda o bien a los gestores públicos ineptos o bien a los empresarios que no contribuyen cómo deben pero si ambos requisitos se cumplen no se acaba de ver la razón para rechazar una donación como las que está haciendo Amancio Ortega y además me resulta muy paradójico que ese gesto del empresario privado hacia lo público esté levantando más polvareda que si el empresario hubiera patrocinado un equipo de fútbol o un gran premio