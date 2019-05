Entrevista electoral con Isabel Díaz Ayuso en La Ventana de Madrid

Voz 1 00:00 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 00:04 última entrevista electoral desde el Hotel Hyatt Gran Vía Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenida

Voz 2 00:11 buenas tardes Constant gracias por venir gracias a ti Javier creía que me iba a dar plantón en absoluto no podía pasar la campaña sin estar con vosotros

Voz 0867 00:19 listo que que aristas tenemos no es

Voz 2 00:21 es un placer cerrar con vosotros me campaña con estas vistas a la familia

Voz 0867 00:25 no le voy a hacer ningún chiste con los atascos lo prometo

Voz 2 00:28 no podemos parar pero ahora casualmente a esta hora está la cosa bastante tranquila ya que casi seguro que hubiese hecho algo para que no estén por aquí me he puesto

Voz 0867 00:38 agente de movilidad de la plaza de España sólo lo prometo el otro día lo hacía esta pregunta a Ángel Gabilondo el candidato del PSOE aquí mismo eh me gustaría hacer sino también a usted no cuántas veces se ha negado a hacer algo que un asesor le ha recomendado le ha obligado hoy a exigir

Voz 3 00:54 alguna que otra ahora mismo no te sabría decir cuántas pero hay veces que he dicho no no eso yo no lo hago no quiero claro

Voz 0867 01:01 eh cuánto manda el instinto de un candidato cuando manda el el instinto de un de un asesor

Voz 3 01:07 realmente suele mandar siempre el candidato pero es verdad que llegado el momento tal y como es una campaña electoral que tiene muchísima presión y son muchos días muy intensos hay que saber delegar y hay que confiar en la recomendaciones de tu equipo para eso está creo en el equipo y por eso hay veces que te pones en sus manos esto ha sido una campaña

Voz 0867 01:28 añade la derecha para parar a Sánchez de la izquierda para para la derecha

Voz 3 01:33 yo creo que ha sido la campaña para defender lo que tenemos en Madrid sobre todo para proponer en mi caso al menos un proyecto de futuro

Voz 2 01:44 para esta región se lo digo porque ya estaba Open

Voz 0867 01:46 senté Pedro Sánchez el populismo eh el los posters de Stalin

Voz 3 01:51 han estado muchas cosas no yo estado es sobre todo hablando de las rebajas de impuestos de seguir transformando y modernizando los servicios públicos del reto digital que es ahora lo que a mí me atañe sobre todo en transformar los servicios públicos porque hasta aquí creo que se han hecho las cosas bien pero la sociedad madrileña no es la de antaño y cada tramo de edad tiene otras preocupaciones ahora mismo Madrid y su región tiene otras circunstancias y lo que hay que hacer es seguir transformando esos servicios públicos para que todos los madrileños independientemente de donde vivan de la edad que tengan dels de su sexo se encuentran representados ir representado representados Irving cuidados poso

Voz 0867 02:31 quiero que escuche eh lo que dijo el otro día Rocío Monasterio la candidata de Vox a la Asamblea durante el debate de la y el país en el que su partido no partido

Voz 4 02:39 como la candidata Yuso nos hacen dignado a presentarse en el feudo de los progres El País este que manipula tanto nos ha dejado solos frente al consenso socialdemócrata no pasa nada ya estaba encantada yo prefiero casi tener que valer mi eh defenderme sola con todos ellos porque es que el Partido Popular es inútil para hacer frente a la izquierda ya ha los brazos

Voz 3 03:07 yo es que estoy sorprendida cada día es una nueva entrega de las clases doce Ofelia en los colegios de la Comunidad de Madrid que transexual y vamos a los niños que dado doctrina vamos a a Ava por sexos en fin yo estoy yendo cada cosa últimamente que bueno creo que no quiero entrar mucho en las polémicas porque al final lo que sucede es que vamos de polémica en polémica hasta la urna y al final no entramos a preguntarles también a ellos bajar impuestos listas de espera cómo está la comunidad qué piensan hacer para el futuro van sorteando las polémicas para a despistar y entonces no creo que sea eso lo conveniente

Voz 0867 03:46 porque no vino el debate

Voz 3 03:48 bueno primero tenía un compromiso con la televisión pública fue la primera cadena que Nos lo pidió ya si después pensamos tus hablándolo y decidí que había tantos debates y tanta petición de debates que si empezaba no también TUE eh por otros medios de comunicar

Voz 0867 04:05 el pero que había dos que se hicieron en el Arsenal

Voz 3 04:08 he tenido muchos más pero si hubiéramos dicho que sí se hubieran celebrado muchos más en universidades en otros muchísimos medios de comunicación decidimos ir a uno porque la campaña era muy corta de cuenta Javier que John vez en campaña en enero y sin embargo a nadie le interesa nunca lo que yo estaba proponiendo para Madrid ni todo lo que estaba haciendo por todos los puntos de la región no interesaba nada porque sólo estaba el foco puesto en las elecciones generales y era consciente de que mi campaña regional iba quedase muy breve en tan sólo dos semanas como así ha sido pensamos pensé personalmente que no podemos estar todos los días debatiendo los mismos en los mismos sitios entonces pensé que era mejor elegir dejaron la televisión pública para seguir por todo Madrid y si seguir trabajando como hecho hasta ahora porque tiene una campaña al final corta aunque he estado desde enero como te digo

Voz 0867 04:56 no quiero centrarme en este asunto la entrevista básicamente porque evidentemente no comparto la decisión y del PP la suya pero la la respeto y aquella silla quedó vacía hay creo que es una pena y además una falta de respeto al resto de candidatos pero también este medio de comunicación y sobre todo todos los madrileños

Voz 3 05:10 bueno intentado cerrar y dicho sí he cerrado la campaña por la Cadena SER no ha querido en ningún momento dejar de atenderlos

Voz 0867 05:18 bueno no eso preguntando Barceló que el otro día creo que lo dejó colgada eh no

Voz 3 05:21 tuvimos un problema con un debate porque habíamos quedado con la entrevista a las nueve y las personas que hablaban justo antes de mí en un en un mitin en Torrejón de Ardoz se retrasaron empezaron a hablar no acababa nunca y al final no pudimos entrar a las nueve y justo en ese momento tenía otro debate también en en la radio el intentamos meterlo al final y los días sucesivos presión no pudimos fue una casualidad que otra cosa

Voz 0867 05:46 es más no vamos a darle mayor importancia de la que tiene señor Ayuso si usted pierde y la derecha no suma se va a quedar usted es de las que cree que todo el mundo merece una segunda oportunidad como Pablo Casado

Voz 3 05:57 eso no va a ocurrir va a ocurrir porque nosotros vamos a a gobernar la Comunidad de Madrid porque eso aburre y eran los ciudadanos seguramente ello con todo respeto evidentemente hay que esperar al resultado de las urnas que afrontarlas con humildad pero quiero defender las políticas que han traído hasta aquí más de dieciséis años de impuestos a la baja hemos ido de manera consecutiva año año reduciendo los hemos permitido que los padres eligieran en el tipo de educación y Colegio o la sanidad que querían para sus familias hemos permitido el bilingües sino que le da la oportunidad a los alumnos discúlpeme

Voz 2 06:34 te abren no me quiere no les dieron pero pero yo estuve tentado pregunta que el hecho es verla políticas

Voz 0867 06:39 por su cabeza renunciar si pierde no pasa

Voz 2 06:42 ah yo quiero estar aquí quiero defender los próximos que en el Gobierno

Voz 0867 06:45 con la oposición

Voz 2 06:47 yo voy a estar en el Gobierno porque vamos a gobernar

Voz 3 06:49 Ali vamos a seguir haciendo este proyecto para Madrid

Voz 2 06:52 pero de todas formas lo que quiero es esperar como digo al domingo el resultado para hablar de todo lo que me dice

Voz 0867 07:00 se desgranan ustedes suman suman el bloque digamos de de del centro derecha derecha extrema se sentaría en el mismo Gobierno con Ángel Garrido esa herida está curada

Voz 3 07:10 yo no puedo ponerle líneas rojas a ningún partido ni a sus representantes lo que tengo son unas líneas azules que son aquellas que defienden el Estado de las Autonomías que defiende a España en Europa que defiende unas políticas moderadas y sensatas que a Madrid le han dado muchos beneficios hemos construido muchas cosas en esta comunidad en estos años hemos transformado en la región hemos construido Metrosur soterrado la M30 construidos

Voz 2 07:35 entonces musical es todo eso simbólico en el relato se si estaría o no congele las mi relato

Voz 0867 07:40 o se sentaría con alguien de Ciudadanos en un Gobierno tendría algún problema en compartir Gobierno

Voz 3 07:44 yo no puedo ponerle líneas rojas a nadie ahora mismo y a personas concretas no hago esas cosas Ciudadanos es más dado a poner líneas rojas y nombres de apoyo

Voz 2 07:51 te preguntan al Babylon y al revés

Voz 3 07:54 yo no hago esas cosas Igor Gabilondo desde luego tengo un trato bastante más accesible más tranquilo del que se dio en el debate

Voz 0867 08:07 Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a ver el empate técnico esta vez sí es posible entiendo que es una posibilidad remota pero que es peor que se produzca un empate técnico o que gane la izquierda

Voz 2 08:17 presentando técnico vamos a ver cómo están las cosas yo creo que nuestro público había repetir las elecciones el día acudir otra vez a las urnas en octubre podría es el caso de Dios quiera que no porque vamos creo que hemos tenido bastantes selecciones todos ya no sé si este año

Voz 3 08:34 volverá a estar en las mismas no creo que eso suceda y además es que ahora estamos en otra circunstancia Nosotros somos un partido que tiene cuarenta y ocho diputados yo estoy convencida de que íbamos a conseguir seguir adelante evidentemente no estamos en tiempos de mayorías absolutas pero sí de una mayoría que independientemente de a quién se vote quiere pues que haya una fiscalía da la baja Madrid que lo que estás viendo de comprar los fines de semana y los domingos pues sigue adelante de elegible que digo al hospital el colegio la cosa que nos hemos dado Madrid y que no ocurren en otras comunidades autónomas

Voz 0867 09:06 sí tres presidentes en cuatro años un ex presidente eh en prisión otro que que se marchó a ciudadanos usted dice no soy Esperanza Aguirre no soy Cifuentes ni soy Ángel Garrido pero qué garantías ofrece usted al votante del Partido Popular que ese viejo PP no está detrás de Isabel Díaz Ayuso

Voz 3 09:21 vamos a ver también ha habido cosas muy buenas que se han hecho en estos años que lo ha seguido contando y eso es lo que yo me quedo pero es que yo soy otra persona y yo tengo que mirar y responsabilizar ni de mis palabras y mis acciones de mis actor de mis compromisos de todo lo que yo quiero hacer para Madrid que hacer ese reto digital para llevar el proceso de digitalización a todos los sectores a todas las edades a las personas que con más de cuarenta y cinco en su mejor momento laborales han quedado fuera del mercado laboral por culpa de crisis otras situaciones ahora les cuesta volver de los mayores que cada vez somos más tiempo mayores tenemos verdaderos casos de soledad que no podemos permitir siempre he dicho que Madrid es una Comunidad una comunidad capital que viene a mover economía crear puestos de trabajo pero que lo urgente no puede tapar lo importante no podemos tener una sociedad deshumanizada donde no se atienda al mayor a las personas que tienen algún tipo de discapacidad que tiene necesidades específicas a la infancia a la adolescencia a la mujer hay muchas cosas que atender aquí por eso tenemos que

Voz 0867 10:22 ante esto los miro para alguien pero el tiro otra vez y Fuentes hizo firmar a sus diputados un decálogo un código ético antes de recoger su acta a usted le parece una buena idea le va a exigir lo mismo a sus diputados

Voz 2 10:33 desde luego sí que voy a exigir un nivel de yo no soy Cifuentes no se esperanza de no sé nadie se soy tengo que mirar no no habrá un afirma uno me tocará mirar

Voz 3 10:40 para adelante y ver que Le pido a cada uno pero desde luego Lesbian medir les BP les voy a exigir que cumplan con que con mucho de lo que tenemos en estos en estos códigos que van más allá de las propias leyes son compromisos especiales tú adquiere es cuando vas a tomar tu acta como diputado por la cual tú no puedes ni premiar ni ayudar a familias por lo cual tú no puedes recibir según qué cuantías de regalos tú no estás aquí

Voz 0867 11:09 en imputado a salir por la puerta

Voz 3 11:12 pues estamos viendo que hay casos de imputados que luego son dos imputados y que no tenían absolutamente ningún ni nada de corrupción detrás y es verdad que en esta legislatura y a lo largo de estos años hemos visto a personas que se les ha apartado de sus cargos públicos y luego no tenían nada no tendré que miran Si esto se tiene que vincular más como proponía el Partido Socialista cuando se abre juicio oral o no pero está claro que lo que hizo en este caso Cristina Cifuentes que fue pone el listón altísimo desde luego ha procurado una legislatura muy tranquilas

Voz 2 11:41 la he visto entonces un poco no digo que haya que

Voz 3 11:43 bajarlo digo que lo voy a pesar lo vea su pesar por lo menos voy a ver de qué manera el trato que se le ve injusto que no ha tenido ningún caso de ningún tipo sin leerlo está Arza que por lo menos quiénes estaban cumpliendo lealmente y con honestidad sus cargos por lo menos no sean aparte dados eternamente de los mismos lo tengo que pensar pero desde luego me ha parecido que ha sido bastante efectiva la política que ha llevado a cabo Cristina Cifuentes en esta legislatura al respecto a una legislatura como digo con un gobierno transparente que ha cumplido su programa electoral ya vamos a pasar esta legislatura con lo cual ya haría dos que no estamos dando pues ningún ninguna

Voz 2 12:22 noticia de este tipo a los madrileños que podrían poner foco ha sido una legislatura más tranquila aunque bueno pero que muy relacionados directamente la política

Voz 3 12:30 así cuando se pierden las mayorías también ocurren estas cosas en el momento en el que ya no hay mayorías absolutas como las había antaño en bipartidismo ocurre que los parlamentos infracción se fragmenta la política está todo más inestable esto es fruto también ha pasan el Gobierno de España está también es fruto como digo de que ya no hay estabilidad política como antaño

Voz 0867 12:48 veremos el final de los aforamientos en esta próxima legislatura porque todos los partidos están de acuerdo pero cuando toca reformar el Estatuto y toca votar a todo el mundo se raja que excede esto

Voz 2 12:58 a favor tiene que sacaban los aforamientos en la Asamblea de Madrid

Voz 3 13:01 no tengo que estudiar

Voz 0867 13:03 lo tiene que ver con el otro día estuvieron en este estudio del hotel Hyatt dos alcaldes una hora del PP y el otro desde el PSOE se quejaban los dos de la falta de representación municipal en la Asamblea de Madrid no de la distancia que hay entre sus ayuntamientos y la Cámara madrileña yo tirando de este hilo quiero preguntarle si no es un error el haber prescindido de los alcaldes en la lista del Partido Popular bueno hay alcaldes socialistas y alguno muy cabreado alguno que no estaba que que que a la cara no lo dirá pero por detrás está que trina

Voz 3 13:33 imagino bueno eh yo con lo que quiero hacer también con esta lista era conjugar en personas de experiencia del Gobierno y de otros gobiernos con personas que nunca habían tenido la oportunidad de estar en el Legislativo conozco a muchas personas que llevaban años en política nadie les dio nunca la oportunidad de dar un paso adelante personas que era el momento de que lo hicieran por fin la lista media con la que yo me presentó actualmente tiene cuarenta y un años y medio es la conjugación de la experiencia que está sobre todo en los primeros tramos con personas que muchos casos no salen pero si me acompañan muy jóvenes y creo que es un guiño a la juventud creo que es un guiño la renovación y creo que también hay que saber entender que una persona no tiene qué estar treinta o veinte años en un escaño y hay que dejar que otras personas los ocupen también por qué un escaño no es un reconocimiento otras cosas un escaño el comienzo de una nueva vida durante esa legislatura yo recuerdo legislaturas sido diputada durante dos que la noche que tenía después una intervención prácticamente ni dormía me repetía mil Vedder las intervenciones medir me tiraba una semana entera hablando con sectores

Voz 0867 14:39 para llegar para llevar un si debe ser bastante complicado compatibilizar las dos tareas será alcalde y diputado salvo que se pase de todo y alguno pasa de todo

Voz 3 14:48 yo le he pedido a las modelos partido Juppé de que dedicación exclusiva en cuanto a que el diputado que esté en ese escaño no se moda de la Asamblea y esté Veinticuatro horas ejerciendo como diputado lo tome con la misma ilusión con la que yo empecé en política y por eso creo que es bueno que también otras personas entren Si bien es cierto que hay personas que repiten y que ya llevan mucho tiempo porque son muy buenos o porque gestores es difícil hacer una lista donde se conjugan todas estas el sí

Voz 0867 15:11 voy al programa transporte ustedes quieren ampliar la línea tres de Metro quiere en transporte público gratuito para los mayores pero la queja de los usuarios ahora mismo es la espera la falta de trenes las huelgas los problemas que tienen bueno la mala calidad del servicio que que puntero o lo fue presumimos de ello

Voz 2 15:27 no sé si usted gobierna Metro de Madrid volverá a volar Metro de Madrid va a volar desde luego que sí coincidimos en que ahora mismo tiene un problema serio ahora mismo está

Voz 3 15:37 una circunstancia distinta hace unos años ahora mismo como estamos viendo por toda la ciudad de Madrid hay muchísimos más atascos hay cierres indiscriminados de túneles hay carriles bici que están asfixiando principales arterias y hay muchos usuarios de la EMT sobretodo que ya no confían en que yendo a los autobuses de siempre lleguen puntual al ningún destino

Voz 0867 15:54 es lo que la culpa culpa al casco en metro es de Manuela Carmena

Voz 3 15:58 te terminando contará el relámpago y el relato es que también hay muchísimos más viajeros que van ahora mismo en el metro hay también es verdad que ahora lo que tenemos que hacer es contratar más maquinistas estamos en proceso de contratación de otros trescientos sesenta nuevos trenes luego vamos con esto también aumentar la frecuencia pero vamos también a aumentar la frecuencia con los autobuses interurbanos con la capital e incluso entre ellos de manera que muchos de esos otros es interurbanos conecten las puntas los finales de las líneas de metro y no tengan que ir a otra vez hasta el corazón de la ciudad devolver la idea es aumentar la frecuencia entre semana y los fines de semana con un gesto un guiño a los a los jóvenes porque no abriendo el Metro veinticuatro horas se soluciona esto ni mucho menos hay que cerrar el metro a unas horas determinadas por mantenimiento por descanso del personal porque asume también tienes conflictos laborales dentro por temas de seguridad por todos

Voz 0867 16:52 hemos ido surafricanos claro eh

Voz 3 16:55 se puede abrir el Metro veinticuatro horas ellos dice andaría promete serlo

Voz 0867 16:57 puede que tienen los informes técnicos y que lo han visto y que lo pueden

Voz 3 17:00 los técnicos que llevan trabajando en el metro de Madrid durante muchísimos años han aseguró a la Comunidad una y otra vez que no era posible y se abrió una noche por el orgullo que teniendo en cuenta que en la ciudad de Madrid esos días hay un millón de personas más en Madrid y no hubo demanda suficiente luego no com piensa el gasto con esto por eso nosotros fuimos el partido que creamos los búhos nocturnos queremos seguir aumentando los también a los municipios de más de diez mil habitantes queremos crear taxis rurales queremos recuperar el diálogo con el sector del taxi que hace falta también y queremos facilitarle el transporte a los mayores de sesenta y cinco tienen problemas con su versión irrelevante lo que ellos necesitan esos claros gestos para estirar

Voz 0867 17:43 vuelvo al metro en cuántos meses o años no sé cuánto tiempo se necesita para que funcione correctamente todo

Voz 3 17:50 esto está pensado para estudios cuatro menos esta legislatura creo que entre uno uno dos años esta contratación de maquinistas de trenes es perfectamente viable además con la prolongación de Metrosur que quiere conectar Al-Kassar haber Villaverde después conectando Plaza Elíptica con Atocha y con Conde de Casal con un nuevo intercambiador también va a ser un desahogo para toda la red de Metro

Voz 0867 18:14 a bajar las tasas universitarias van a seguir bajando las porque se han bajado en los últimos años no se ha llegado al nivel que teníamos antes de la crisis económica cuando el Partido Popular las empezó a su

Voz 3 18:24 muy actualmente en el programa electoral llevo dos medidas especiales primero va a ser que todos aquellos alumnos que pidan créditos para sufragar se los estudios e ese van a ver vana pagar van a recibir gratuitamente vamos los incentivos y luego también para aquellos alumnos investigadores va a haber ayudas para eliminación de trabas a la a la investigación vamos a poner en marcha también el Plan de Vivienda Joven para veinticinco muy

Voz 2 18:53 pero vamos a ver lo que me cuenta usted el programa electoral pero no me responde lo pregunto totalmente lo que tengo duplicar las becas Haidar con las becas Erasmus y sobre todo lo que actualmente no lo llevo actualmente no es broma no

Voz 3 19:07 descarto

Voz 2 19:07 por qué un programa donde también bajó los impuestos

Voz 3 19:12 también tengo que ayudar a las residencias tengo que seguir sufragando educación etcétera todos los servicios públicos cuya calidad no quiero que ese mar merme no lo descarto porque tengo integran es especial interés en que los alumnos no se queden atrás por motivos económicos y buscaré todas las vías de financiación posibles para que ningún alumno dejen de matricularse en ninguna universidad de la Comunidad de Madrid por motivos económicos

Voz 0867 19:36 bueno los impuestos su línea está clara es puro PP bajar impuestos a todos ustedes dicen que el PSOE viene como bueno Julia locomotora con un infierno fiscal Gabilondo dice que no se les va a pedir un esfuerzo a los que ganan mucho o herida mucho en el caso del Partido Popular o usted cree que está política es un error de planteamiento yo quiero

Voz 3 19:56 bajarán los impuestos a todas a todos los tramos

Voz 2 20:00 todo el mundo todo el mundo perturbando no

Voz 3 20:02 bajas medio punto a todos los más beneficiados en en primer lugar son aquellas personas que tienen las rentas más bajas pero también son los quiero bajar a los autónomos con tarifas planas a los jóvenes autónomos y a las mujeres emprendedoras que crean puestos de trabajo que se están recuperando de una baja por maternidad han tenido que César temporal al mente queremos bajar los que también los impuestos a aquellas familias que compran una vivienda a los jóvenes que compran una vivienda o el alquilan aquellos propietarios de vivienda han debiendo es que las ponen en alquiler queremos bajar sino también a las familias que se convierten en numerosas a aquellas personas que compran una vivienda por haber tenido un hijo aquellas personas que compran participaciones en empresas que están creando empleo fijo

Voz 0867 20:46 hay una regulación sino también habla usted de bajar bajar bajar esto es igual a más privatizaciones y servicios de mala calidad no es que esta historia no es la conocemos hoy tenemos precedente estás igual

Voz 3 20:59 a más dinero para mover la economía más dinero para los empresarios y los autónomos que son los que crean puestos de trabaja sumas facilidades para la contratación se ha demostrado durante esta legislatura hemos seguido bajando los impuestos y se han creado hay cuatrocientas mil personas más que se han dado de alta en la Seguridad Social hay cuarenta mil empresas más que hace una legislatura se demuestra que cuando bajar los impuestos que recauda más y aquellas personas que tienen que contratar se animan a hacerlo y aquellas personas que tienen más dinero consigo también mueven más la economía porque tienen más dinero para comprar para moverse para arriesgar etcétera a nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar la economía no aumentar la presión fiscal porque eso no se ha demostrado que no que no trae ningún beneficio

Voz 2 21:42 Dios véase por ejemplo

Voz 3 21:43 claro soy el Partido Popular se del partido que lleva dieciséis años bajando los impuestos en esta recia Ia antes éramos la cuarta economía de España hoy somos la primera luego algo demostrará que funciona aquí se trata de que las personas que crean puestos de trabajo es decir los empresarios los autónomos aquellos que arriesgan su patrimonio tengan

Voz 2 22:03 facilidades para seguir haciéndolo nosotros con ese dinero recaudado lo que tenemos que hacer es ofrecer los mejores servicios públicos

Voz 0867 22:09 eh a los candidatos bueno en concreto a al candidato de Ciudadanos en el debate en el que usted no estuvo le preguntamos qué era para él un rico Ignacio Aguado no supo responder usted podría responder qué es para usted un pobre

Voz 5 22:21 pues para mí un pobre es una persona que no tiene los recursos suficientes para salir adelante y procurar le

Voz 3 22:27 una vivienda y unos servicios básicos a su familia etc eso supo eso son bueno es que forma

Voz 2 22:37 aquí pregunta hacen de estigmatiza es una manera estigmatizar ni respuestas mi preocupación no es definir lo me preocupaciones ayuda

Voz 3 22:44 para todos aquellos que tienen algún tipo de necesidad económica pero desde luego

Voz 2 22:49 y a mí no estoy para definir lo estoy para ayudarles TIM para que aquellas personas que necesitan salir de la situación de la pobreza por ejemplo tengan una renta mínima de inserción como se ofrece en la Comunidad de Madrid

Voz 3 23:01 que acompaña a estas personas todos los meses para que salgan de esta situación de pobreza Illes sirva como una palanca de cambio me preocupa lo que me ocupa es que todas las personas en la Comunidad de Madrid independientemente de su nivel adquisitivo

Voz 5 23:14 puede ir a un colegio público

Voz 3 23:16 concertado de la máxima calidad que tenga una atención sanitaria como la que se ofrece en Madrid y que nadie se quede atrás por la crisis que todo el mundo esté atendido esos en mi responsabilidad no los tengo que definir los tengo que cuantificar para acompañar

Voz 0867 23:29 eh qué haría usted con los venas

Voz 2 23:32 bueno para mí los menos no son fardos de son personas son personas que que atender son personas eh son menos

Voz 3 23:39 desde edad que llegan a la Comunidad de Madrid nosotros hemos pedido al Gobierno de España en otras ocasiones a través de la comunidad que sean los diera una serie de recursos para poder atenderles creo que ahora mismo la ayuda no existan los mil y pico euros que fue casi una ofensa para la Administración regional que se ha hecho cargo de la situación de estos menores nosotros tenemos que pensar sobre todo cuando hablamos de inmigraciones a hablar de integración integración supone que estos chavales estén lo mejor atendidos que consigamos devolverles una infancia que es es esta perdiendo por estar en esta situación

Voz 2 24:13 externa común pero sus centros están bien adecuado

Voz 0867 24:16 los que muchos alcaldes de todos los colores políticos no han tenido una respuesta adecuada no les quieren la coger en sus municipios

Voz 3 24:21 es lógico que también cuando se dan casos de altercados de lo que sea las familias y los entornos donde van estos chavales destinados estén preocupados porque a todo el mundo lo que le preocupa es la convivencia vecinal estará el municipio donde los vecinos se conocen dónde están en un entorno seguro y tranquilo cuando llevas a menores o llevarse ese tipo de situación este tipo de menos en concreto es lógico que haya familias que se vean preocupadas nosotros lo que tenemos que procurar es que la convivencia vecinal no sería perjudicada ningún caso ir también a estas personas porque son personas atenderlas darles y procurar les una asistencia mientras estén en nuestra mano no porque venga como venga en el caso es que son menores y como digo son personas que adenda

Voz 0867 25:09 bueno vamos a finalizar pero él me quiero poner un poquito de música

Voz 6 25:14 ahí me vista desde León

Voz 2 25:17 no

Voz 0867 25:19 le felicitó por su por su elección musical le aquí viene todo allí aquí ha habido candidatos que han elegido todo tipo de música pero me ha sorprendido para bien además este tema lo elegido yo no sé si les gusta

Voz 2 25:30 no pero vamos de Theo desde el primer segundo bueno eso del año noventa y tres íbamos con este disco estuvieron de gira por España yo tuve la oportunidad de verles y era un directo maravilloso Les he visto mil sitios les ha seguido por todas partes llamas tenga una gran anécdota

Voz 3 25:46 estuve en verano en California en Santa Bárbara en una calle parada estaba buscando un bar separó en mitad de la calle Martin gol

Voz 7 25:56 dice a decirme dónde dónde se metió en mi Pierre no dio la suya Él en la mía es decir amén a dos calles más arriba puedes creer aquello por supuesto emite una foto con él