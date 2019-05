¿Quién dijo miedo? | El Solitario

Voz 1594 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:30 amigos y amigas ya estamos en la cita de cada viernes con el suspense con el miedo con el terror con el mal rollo y más cosas Mona León Siminiani ahora con una gran ficción sonora a ver qué historia traes hoy

Voz 1594 00:45 hoy vamos con episodio de estreno de Negra y Criminal el sexto de la quinta temporada está colgado desde hoy en Podium podcast punto com En ahí Vox y en iTunes así que quien quiera escucharlo íntegro después de escuchar quién dijo miedo ya sabe lo que tiene que hacer es un caso sí fue muy sonado en España aseguró que sí seguro que lo recuerdas Carlas es Jaime Giménez Arbe el claro

Voz 0313 01:06 las solitario como el solitario tipo

Voz 1594 01:08 fue atrapado en julio de dos mil siete cuando era el enemigo público número uno Arbe fue uno de los atracadores más perseguidos de España tuvo en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado si durante trece años nada menos se dice rápido fue finalmente capturado en Portugal en Figueira da Foz más exactamente como resultado de un amplio operativo por parte de la policía española en colaboración con la policía judiciaria portuguesa el de solitario que por cierto no le gusta que le llamen así es un caso muy curioso que ha hecho correr mucha tinta entonces y aún a día de hoy para empezar no se considera asimismo atracador sino expropiados de bancos para seguir no vino un espectro social deprimido sino todo lo contrario perteneciente a una familia burguesa madrileña acudió en su infancia al exclusivo Liceo Italiano es un hombre altamente inteligente y con especial facilidad para las matemáticas ingeniería Éste es el rasgo que le hace tan curioso y que además les sirvió entre otras cosas para que las fuerzas de seguridad le bautizaron como el solitario Arbe fabricaba en su casa todo tipo de artefactos con sus propias manos artefactos que luego usaban sus atracos ejemplo desde chalecos antibalas coches que él mismo brindaba de todo se disfrazaba siempre con una peluca y una barba y con estos dos pequeños complementos tan sencillos logró no sólo no se identificado por las cámaras durante años sino en sí sino no y que no le encontraran lo realmente durante años tomar algunas medidas de seguridad extremas en sus atracos perpetró en total veintisiete por toda España esto que se achaques y ya estaba en el punto de mira de las autoridades desde mil novecientos noventa y cuatro pero fue en el año dos mil cuando la policía empieza realmente a preocuparse con él fue por un atraco a la Caja Rural de San Isidro en La Vall d'Uixó en Castellón

Voz 3 02:55 eso es la expropiación

Voz 4 03:01 bien que Cecil Rubén alguien hablando por teléfono le pegó un tiro Sisi

Voz 5 03:11 esto qué coño estás vacilando que su único que tenemos aquí señor no tenemos más dinero por seguridad Mirta votar seguridad donde está la caja fuerte sobre sabrá Vega no se abre no sé porque no sea algo en la otras Oscar y una tocado la alarma que han afirmado que cada las todo no la bolsa lo que agrega

Voz 4 03:37 lo más rápido

Voz 1594 03:41 el golpe duro exactamente dos minutos y treinta y cinco segundos suficiente para que el atracador se hiciese con los tres millones de pesetas que había en caja pero también para que una patrulla de policía llegase a la puerta de la sucursal el Solitario sale corriendo de la sucursal allí parapetado otras dos coches aparcados se lía tiros con los agentes

Voz 4 04:05 proceso J nosotros avisa de la patrulla debe camino que se pongan

Voz 1594 04:12 durante el tiroteo dispara a dos agentes aún no les salva la vida un manojo de llaves que lleva atado aquí llegan dos patrullas más se detienen los disparos

Voz 6 04:29 qué pasa un dista nueve chicos está bien estoy con él vale si Camí corto

Voz 5 04:37 pero quién cojones existe cabrón no tengo ni idea pero sabe

Voz 7 04:41 ahora Ferraris cubren pueden haber

Voz 5 04:50 va a ser Jiménez Tetuán perla

Voz 1594 04:56 el Solitario logra llegar a la esquina de otra calle allí vuelve a empezar en el desconcierto general unos los agentes disparo sin darse cuenta de que su compañero está en su línea de tiro el policía muere en el acto en solitario cae desplomado pero no está muerto ni siquiera herido lleva un chaleco antibalas que él mismo ha elaborado desde el suelo responde a los disparos que levantaba el atracador llegas hasta su coche un Suzuki Vitara blanco sacan su fusil vacía el cargador contaba eso atracos enfrenta al sólo todo lo policial pueblo a toda la policía el pueblo por eso le llaman El Solitario han quedado los golpes él solo no será la única vez que haga esto además Ximo como hemos escuchado de resultas de este tiroteo ya vamos por un muerto cuando el Solitario se fue encontraron más de doscientos casquillos de bala en el pueblo balas del calibre cuarenta y cinco auto de la marca alemana Gekko también fueron conscientes por primera vez de que estaban ante un hombre armado hasta los dientes con chaleco antibalas coche blindado el Suzuki Vitara blanco todo tipo de armamento y sobre todo de que se hallaban ante un francotirador experto con una puntería extraordinaria y quienes este tipo escuchemos su propia definición la propia definición que hace de sí mismo en voz de nuestro autor de nuestra actor Roberto Cuadrado es el inicio de una carta que escribió unos periodistas cuando ya estaba en prisión

Voz 8 06:44 soy Jaime Giménez Arbe ya les rogamos encarecidamente que no me llamen en solitario puesto que nunca ha sido una persona solitaria sino que este mote por definirlo de alguna manera es un invento de la policía española y la Guardia Civil quiero que sepas que toda la correspondencia que dijo es ilegalmente e intervenida fotocopiar por todo el mundo autoridades portuguesas autoridades españolas dos debe saber que la policía española en colaboración con la portuguesa quieren saber con quién me pongo en contacto especialmente prosiguen sus investigaciones porque no saben nada o casi nada soy un insurgente contra el capitalismo explotador los bancos privados ganan siempre de tal modo que ponen al Estado

Voz 9 07:22 incluyendo por supuesto han con España a trabajar a su servicio y contra este poder mafioso yo Jaime Giménez Arbe granito de arena de una playa Mensa me he levantado en armas contra los bancos comerciales enemigos de la gente

Voz 10 07:37 y lo hechos casi ayuda de nadie

Voz 5 07:41 luego osea

Voz 1594 07:49 la misma carta que con el dinero aparte de comprarse un chal en Las Rozas y otro tipo de cosas había ayudado de forma anónima varias ONG E incluso dice literalmente algún grupo de izquierdas pero sigamos con la fonología de su carrera delictiva en los dos años siguientes al atraco en La Vall d'Uixó da seis golpes más el más provechoso el que perpetra en una sucursal de Caja Murcia en Calasparra donde consigue un botín de noventa mil euros en la policía ya es un sujeto muy conocido pero no salta a los medios de comunicación hasta el nueve de junio de dos mil cuatro Ese día da un paso definitivo en su escalada de violencia los hechos ocurren en Navarra en una autovía una patrulla ver una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico formada por Juan Antonio Palmero de veintinueve años y José Antonio Vidal Fernández de XXXI esperan a un camión cargado con un aspa de generador solar para escoltar lo durante un tramo de autovía entonces ocurre algo un coche se les cruza a toda velocidad

Voz 4 08:45 has visto la foto el cinturón lleno

Voz 11 08:51 habla la Guardia Civil de Tráfico te tenga el vehículo y me invitó Bill

Voz 5 08:55 claro le abre la Guardia Civil

Voz 4 08:58 me encanta el vehículo medianamente

Voz 5 09:02 está saliendo de la nacional va a parar

Voz 4 09:05 informa

Voz 5 09:06 la atención de la que estamos persiguiendo a un individuo en un todoterreno Suzuki Vitara matrícula ocho ocho nueve cero Charlie Charlie Mike envía forestal cercana a la nacional ciento trece kilómetros setenta y nueve le hemos dado el alto pero no sería bien recibido escuela ocho ocho nueve cero Charlie Charlie mayo giran estoy tanto has visto lo que he hecho películas

Voz 4 09:35 pero si la matrícula que nadaron no hay freestyle Espasa las bueno al damos la puerta sí lo hacía

Voz 5 09:48 seguimos la pista forestal lo sabemos dónde estamos exactamente mataremos de cantidad cambio y corto que más rollo seguramente va hasta arriba de cinco pero con una matrícula falsa

Voz 1594 10:00 sí muy despacio pero el conductor no tiene intención de parar cuando la patrulla alcanza el vehículo y avanzan hasta la altura de su ventanilla no tienen tiempo de ver que el solitario conduce con su mano izquierda mientras sujeta con la derecha una metralleta la apoyado en la ventanilla para tener mayor estabilidad todo ocurre muy rápido mientras el solitario Se da la fuga al mero cae muerto sobre el volante su pie derecho aprieta el acelerador el vehículo recorre fuera de control doscientos sesenta y ocho metros a ochenta y cinco kilómetros por hora hasta estrellarse con una señal de tráfico en la cuneta

Voz 0313 10:49 la historia de estos dos guardias civiles yo lo recuerdo perfectamente bueno Joy mucha gente remató a bocajarro y además bueno sigue con lo que decías tú antes con una puntería prodigiosa muy notable me acuerdo perfectamente

Voz 1594 11:01 esto sí muy triste esto imagínate que que conducía fíjate la puntería que debía tener cuando conducía con una mano disparaba con la otra la Guardia Civil recogió veintitrés balas algunas en el coche y otras en los cuerpos de los agentes vuelven a ser balas del calibre cuarenta y cinco auto de la marca alemana a Gekko es decir las mismas balas que se habían utilizado en La Vall d'Uixó aún así Giménez Arbe niega haber disparado contra los dos guardia civiles escuchamos de nuevo un extracto de su carta

Voz 8 11:30 yo sufrió una operación de rodilla pues me rompí el tendón del cuádriceps en el año dos mil cuatro le tengo que decir que para robar un banco uno tiene que poder correr pues moviéndose con una pata de palo que es como quedó mi pierna durante casi dos años de posoperatorio difícilmente yo podría atracar un banco en Castejón Navarra en julio de dos mil cuatro y de postre matar a dos guardias civiles yo no podía atracar ni con Paco no por falta de ganas sino por imposibilidad de poder moverme bien

Voz 0313 11:56 desde luego tipos se lo piensa todo eh pero de tonto no tiene un pelo se hoy uno y una pregunta de mono a día de hoy porque este este hombre sigue vivo sigue preso a día de hoy sigue negando haber matado a los dos guardias civiles osea mantiene si se si gana sólo de hecho lo negó también en el juicio

Voz 13 12:13 lo sé lo lo negó a uno de los familiares de una de las víctimas le dijo Señora yo no he matado a su hijo en fin

Voz 1594 12:20 sin embargo las pruebas contra él son abrumadoras primero por las balas que no son de la no sólo son de la misma marca que las de la Vall d'Uixó sino también porque estas mismas balas tienen las mismas marcas que tenía las de La Vall d'Uixó es decir que han sido disparadas con la misma arma además a que aparece también un testigo que afirma haber visto a un hombre huyendo en un Suzuki todoterreno en esta ocasión de color verde aún así la Guardia Civil en este momento todavía estaba muy perdida no logran identificar al sospechoso es muy desconcertante que en sus muchos atracos no deje ni una sola huella esto es muy difícil a partir de este momento la Guardia Civil crea una unidad dedicada únicamente a la identificación y detención del solitario analizan todos los atracos supervisan cada imagen comprueban que aunque usa diferentes disfraces es siempre la misma persona pero el solitario no sea Chantada desguace a su Suzuki Ia abandona las zonas rurales para atracar se dirige directamente a Madrid donde empieza a dar golpes y aquí es donde empieza la competencia pasa a ser de la Policía Nacional se pone en marcha entonces la operación Gloria llamada así en homenaje a Gloria Martínez una de las comisarias del caso y entonces ocurre algo

Voz 5 13:34 salió Caja comisario tiene una llamada no se identifican pero dice que sólo hablará considera está bien Mela comisario a cazar si soy yo quién habla en la urbanita

Voz 14 13:45 el avión de Las Rozas hay una persona que corresponde a la imagen del solitario en la puerta tiene aparcada una Renault Kangoo de las mismas características

Voz 4 13:52 es que la del hombre que busca tiene usted en la organización de las ver era día Gloria Martínez que venga a mi despacho ahora

Voz 1594 14:03 después de investigar todos los vehículos Renault de la urbanización Los agentes están con una Kangoo que coincide con la del atraco de la sucursal de Alcobendas cometido apenas unos días atrás la furgoneta está a nombre de una tal María Soledad Arbe Yllanes madre de Jaime Giménez Arbe

Voz 15 14:20 me habéis puesto la chicharra sigue está en el coche con eso no podrá dar ni un paso sin que sepamos vale una buena casa está plagado de cámaras se para están fatal puestas a necesitaba tantas cámaras el pues para vernos llegar esta todo el mundo a sus puestos sí señor ahí sois agentes de paisano paseando por la hormona

Voz 16 14:39 perfecto no ha llegado no no que nosotros habíamos visto

Voz 0313 14:45 al final un tipo tan peligroso con un historial de atracos en fin incluso de asesinato si tal Le acaban pinchando por una llamada anónima ir aún no se sabe quién efectuó esa llamada no puede ser un vecino cabreado parece que puede ser algo más

Voz 1594 15:01 de hecho parece que entre sus virtudes

Voz 0313 15:04 John no era precisamente un vecino ejemplar

Voz 1594 15:06 sí la verdad es que están bastante hartos del montada bastantes pollos cuando aparcaban delante de su casa o lo que sea y en fin no creo que fuera montan el caso es que la policía monta un importante dispositivo de vigilancia escuchan sus llamadas a través de ellas descubren que tiene una novia en Brasil Iris que por cierto no estaba al corriente de las actividades de su novio ella como como todo el mundo alrededor pensaba que era un instalador de aire acondicionado en solitario planea un último golpe en Portugal pero ahora la decía está preparada en una operación conjunta con la policía judiciaria de Portugal Le siguen desde Madrid

Voz 16 15:42 si tienes estamos entrando en Figueira vamos detrás de él está dando vueltas comprobando el perímetro que ninguno de tus hombres se mueva esta vez no se nos escapa va hacia la derecha que sucursal allí hay dos Stefano va hacia el no va a buscar la que mejor salido hacen un momento se detiene este canoa parado esa es la Caja de Crédito Agrícola repito la Caja de Crédito Agrícola Dalla recibido agrícola

Voz 17 16:15 no está aparcando

Voz 16 16:18 se está poniendo lavarme y la pelota se está bajando afirmativo luego en el abrigo esos es quemar mando siempre va fuertemente armado quietos unos segundos espera

Voz 4 16:34 Place aquí hay que cogerle antes de que un momento

Voz 1594 16:40 para porque para

Voz 18 16:43 no sé quiénes es es uno de esos agentes si es que no le Mis que yo hacer

Voz 19 16:55 sacada por eso señor no vamos a ponérselo a entrar que no entre

Voz 4 17:09 estuvo muy bien lo tenemos quiero verle la cara

Voz 16 17:24 hemos al enemigo público número uno en España

Voz 0313 17:34 vaya pedazo de operación policial EHAK que montón de agentes de efectivos coches seguimiento la operación Gloria que Gloria es a la que estábamos escuchando e interpretada por nosotros yo esté fue yo estoy fue este ha sido el finado solitario al menos de su carrera delictiva efectivamente aunque

Voz 1594 17:51 decir que en nuestra historia de negro criminal es el principio pero eso ya lo veré en los oyentes hoy el sol criterio siguen en prisión según parece mantiene una actitud bastante arrogante exigente con los funcionarios ha tenido varias peleas de hecho ha estado en varias prisiones porque le trasladan continuamente porque no quieren que se haga fuerte en en prisión El Escorpión es siempre un asco

Voz 0313 18:14 eso parece yo os invitaría

Voz 1594 18:17 también aquel escuchemos a él ahora sí

Voz 0313 18:19 al solitario depositario de verdad

Voz 1594 18:22 a su voz en el juicio atentos porque en un momento determinado atentos a lo que dice porque en un momento determinado se pone a hablar en un idioma que a día de hoy aún no ha sido identificado

Voz 20 18:34 es un angelito porque claro evidentemente para ustedes que como miembros del Estado yo no puedo ser un angelito evidentemente yo lucho contra el Estado en si contra todo lo que representa al Estado entonces bueno dentro de la de Etoo de mis posibilidades he combatido contra aquellos que me parece que son los responsables de el mal que padecemos los españoles que es el el el el

Voz 0313 18:55 como su sistema bancario

Voz 16 18:57 sólo y exclusivamente contra ellos

Voz 21 19:00 él volcado Mi lucha bueno por lo que dice claramente Armani ahora G O H al no min veinte

Voz 22 19:07 sin queda visto para sentencia palabra

Voz 23 19:43 eh

bueno a mí me asustan todas las historias que traes pero cuando son reales cuando se trata de casos verídicos yo sé que es una debilidad da vueltas a la cabeza para más es que este recuerdo además que tienen informativos de radio y de televisión hablamos tanto de este de este tipo de este caso mucho y luego está bueno esto del idioma a mí me manejado pero pero no se sabe yo no no se sabe no está identificado sea es un tema que a día de hoy aún ya identificado también claro el juez obviamente le interrumpe es como si no se convierte

Voz 23 22:12 la gente