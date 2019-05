Entre Tiempos: El empresario (26/05/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos a raíz de la polémica de las donaciones a la sanidad pública de Amancio Ortega se nos ha ocurrido que podríamos escuchar la voz de otros grandes empresarios españoles la Fonseca de la SER permite remontarnos hasta los cincuenta así que partirá hemos de aquellos años para comprobar si los emprendedores de entonces parecen a los de ahora y hablo de emprendedores en masculino porque hasta los años setenta son pocas las voces femeninas de este perfil que podemos encontrar en nuestro archivo además abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano para pasear por Madrid junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música llena Domínguez para escuchar a los oyentes los ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana Martín

Voz 1 00:48 Nos consejo

Voz 3 01:20 el empresario asturiano Pepín Fernández fue el fundador

Voz 0142 01:23 Lourdes cedería es carretas en Madrid grandes almacenes que después allá por mil novecientos cuarenta y tres dieron lugar a Galerías Preciados

Voz 4 01:31 en mil limpio Baguería no

Voz 0142 01:38 en mil novecientos cincuenta y cuatro Juan San Pelayo locutor y periodista de Radio Madrid se desplazó al lujoso chalé de Pepín Fernández para entrevistarle para que se hagan una idea del ambiente casero y acogedor en el que se desarrolló aquella charla con toda la familia y Pepín en el Salon vamos a escuchar este momento

Voz 6 01:58 bien ahora nos ofrecen una copita de anís nos lo ofrece Eloísa a la hija la nuera de de Pepín que es una señora también guapísima encantadora como todas las de esta casa la dejamos aquí al lado del micrófono para seguir charlando con Don José y luego seguiremos con la capital bien vamos a ver si la esto es una cosa que les gustara mucho a la señora saber eh ya los caballeros también naturalmente que los saldos es es es cierto que hay de verdad en los saldos algunas caballeros dicen buhardilla no se coma tú te crees eso de los saldos les dicen a su mujer al volver a casa usted qué cree que sí o no no pero mujer

Voz 7 02:37 pese convencen de la realidad de los saldos los aprovecha naturalmente el saldo responde a una concepción del negocio iba a una técnica nueva

Voz 0142 02:45 aparcada la copita del ICO para después la conversación derivó en el tema de la vocación en

Voz 1203 02:50 el sector comercial qué consejos daría usted

Voz 8 02:53 aún comerciante a un chico joven chico de veintitantos años que llegase ahora a los negocios

Voz 6 03:01 qué le diría usted pues tienes que hacer esto tiene usted que hacer esto se debe ir por este camino el EBIT por este otro en fin que consejos

Voz 7 03:10 no fume el este magnífico cirujano con cuya amistad me honró decía el otro día que para la profesión médica hacía falta sobre todo una cosa esencial boca acción creo que este principio es perfectamente aplicable a la actividad comercial sino vocación Side inútil intentar de casa al comercio el comercio exige tal vez en grado superior esa entrega previa vocación profunda vocación viendo el en el comercio no una obligación penosa sino lo que tiene de creación de servicio social misión social en el sentido de exhibir al público cortesía amabilidad entrega a eso que es un servicio necesario indispensable en la vida moderna

Voz 0142 04:02 en febrero de mil novecientos setenta y dos el presidente de El Corte Inglés era Ramón Areces presentaba en la radio entonces gente importante el mítico José Luis peques que a todos los que triunfaban les hacía esta misma

Voz 9 04:15 la Junta se viste el dinero que tienen en absoluto ni lo sé ni me importa ni quiero saberlo porque solamente cuando en Cuba siendo un chaval hay recuerdo que lo primero setenta dos las que gane al mes mentalmente pese a descubiertas ya no tengo más emociones y desde aquel momento me sentía hombre feliz porque tenemos todo todo lo que les daba lo tenía ya no daba más sí que ya me sentía empleen rico de todo bueno pero ahora nadie se explica que acuda usted a las nueve de la mañana a sus establecimientos

Voz 8 04:47 es que los pasé

Voz 9 04:50 que de su tiempo usted eso ya no lo negó

Voz 8 04:52 sí porque

Voz 9 04:54 cómo lo necesito más que nunca porque para mí eso es como el aire que respiro yo diría que pierda el contacto con mi gente con mis colaboradores lo pierdo todo entonces ya no sería John entonces tendré que buscarme a mismo precisamente para encontrarme voy precisamente a los centros de trabajo donde están los la gente a la mejor un aprendí que acaba de llegar me da una lección que yo humildemente la recojo por ejemplo bonito que es cuando llega usted usted gente promociones nuevas chicos que acaban de entrar la ilusión del que que el crear cada día un puesto de trabajo es decir que yo me he propuesto al acabar el nuestra al en el antes del año mil novecientos cuarenta a crear un puesto de trabajo cada día que creo que es la única en la verdadera riqueza del país la verdad riqueza de España el trabajo

Voz 0142 05:40 José María Ruiz Mateos fue el dueño de la malograda Rumasa en marzo de mil novecientos setenta y cuatro cuando aún no se había producido la expropiación del holding Ruiz Mateos vino a Radio Madrid hablar de subida de los valores que para él debía tener un buen empresario

Voz 5 05:55 mi vocación a la empresa es tan grande que no me preocuparía alternar el despacho con el dormitorio o viceversa pero comprendo que en el orden jerárquico de valores la familia ocupa un lugar más preferente que el trabajo por tanto no puedo aprobar esta idea cuando trabajo me siento guerrillero combatiente y una tienda de campaña no sólo no me implica contrariedad alguna sino que me divierte cuando viajo pongo por ejemplo me da igual pernoctar en un hotel de gran lujo en una mala jonda si así lo obligan las circunstancias procuro luchar constantemente con el temible peligro de aburguesamiento que a mi juicio es lo que más puede perjudicar más daño ocasiona en la vida del empresario del profesional nunca estará de acuerdo con los profesionales jóvenes que intentan iniciar su vida en la empresa con todo un programa de exigencias tales como nombramiento cargos tarjeta de visita de la preocupación de Kim van a depender despachar tan sólo con tal cual directivo y todo ello además con el físico puesto de cara a la galería tratando de deslumbrar a terceros con su aire de suficiencia con su título universitario Icon su posado complejo de superioridad mirando a sus semejante por encima del hombro con un aire irritante de verdad

Voz 0142 07:15 tiempos Ana Martínez Concejo decía al principio que entre las entrevistas a empresarios y hombres de negocios que podemos encontrar en la Filmoteca de la Ser tenemos eso hombres porque muy pocas ocasiones a lo largo de los años se ha puesto el foco sobre mujeres que pusieron en pie un negocio que en algún caso acabó siendo un gran emporio Rosalía Mera es una de esas excepciones esta empresaria coruñesa fue cofundadora del gigante Inditex junto a su marido Amancio Ortega en dos mil trece según la revista Forbes era la mujer más rica del mundo su historia se remonta a mil novecientos en dos cuando creó con los hermanos Ortega y otra socia la empresa Goa una pequeña tienda de batas de Watan fue también la presidenta de la Fundación Paideia de la que vino hablarnos a la SER en junio de dos mil nueve en A vivir que son dos días charló con Montserrat Domínguez de cómo su experiencia personal había influido en la creación de una fundación dedicada a la labor social

Voz 10 08:13 creo que como también han altura pendiente no

Voz 8 08:16 como ideal no al infantil no de haber ese pesar pues de no haber estudiado y de y de incluso de no tener un informe en mi barrio no había mucha gente que iba a colegios eh

Voz 10 08:32 buenos pero al menos dos Si tenía que hacer los uniformes azules acompañada María con una capa no era fantástico yo creo que eso fue también el motor de decir bueno haber hay temas a los que no he podido acceder a lo mejor es el momento no realmente no es eso hice Magisterio curiosamente yo creo que en esa decepción también de qué poco me aportó bueno me aportó me aportó no conocimiento o conocimiento de lo que a lo mejor no hay que hacer lo poco casi porque estaba en igualdad de condiciones por edad de era una alumna también complicada no que no termine de dos asignaturas sorprendentemente muy sencillas que una era músico hijo torera el gallego y un poco después de haber perseguido eso como ideal y lo tengo que hacer de reto

Voz 8 09:30 es para mí no lo concluir no no me

Voz 1603 09:34 Teresa el título porque yo no voy a trabajar en esto y tú siempre ha hablado de algo que es el el origen de ese fenómeno que es haber localizado un producto que hacía falta en las casas porque no había calefacción y porque ahora nos reímos y nos parece todo una broma pero la bata debatir ni supuso un antes y un después también para mucha gente y vosotros la empezasteis a fabricar cuentan un poco que me parece fascinante pues sí

Voz 10 09:59 es verdad que eran la España de las casas todavía muy poco acondicionadas por otro lado en ese sentido pues ya habían presas en ese momento catalanas que hacían desde las marcas desde las buenas marcas de lencería una una prenda como eso que era una bata en ese sentido yo creo que fue una réplica total y absoluto se convirtió después en otro elemento porque si es verdad que era pues esa bata para la las

Voz 11 10:28 señoras no levantaba en el hagamos una bata rosa se convirtió en una prenda de uso de uso porque cambiamos también el tejido que la primera fue al tiene mucho más confortable para

Voz 12 10:41 clase yo diría

Voz 10 10:43 la media o baja de la misma prenda pero con uno

Voz 11 10:49 lo siento no para abrigarse cuando uno se levanta sino para tener la puesta todo el día

aquí para cerrar mayo que es un mes muy castizo vamos ya con el Arca de para cerrar mayo que sume es muy castizo vamos ya de paseo con el Arca de tres llaves que nos abre Almudena Serrano

Pilar casi tres yates con Almudena Serrano buenos días Almudena buenos días bienvenida de nuevos gracias en el espacio de hoy día

Voz 14 11:28 echando que ya estamos en época de paseos con este tiempo tan primaveral vamos a viajar en el tiempo dos siglos atrás para conocer los peligros que sorteaba han quiénes pretendían caminar apaciblemente en los lugares de paseo y esparcimiento en la ciudad de Madrid en el lejano mil ochocientos diecisiete verdad pues así es si así quedó reflejado en un expediente que se instruyó en el que se hablaba de un edil acerca de las quejas que manifestó el guarda de los paseos de las Delicias y sus

Voz 0383 12:01 avenidas porque parece que a pesar de las prohibiciones acordadas para que los cazadores no disparen sus escopetas en los paseos se experimenta con bastante frecuencia

Voz 0142 12:13 que dirigen sus tiros a los troncos de los árboles madre mía imaginamos entonces el el alboroto la inquietud y el peligro que aquél debía ocasional claro además

Voz 0383 12:25 el perjuicio que suponía para las personas no podemos dejar de lado el daño que se ocasionaba a los árboles con aquellos disparos quedaban ocasión a disputas acaloradas entre unos y otros que pueden tener funestas consecuencias sostenidas las más veces por parte de los tiradores en que no se contiene su prohibición en los bandos fijados en día

Voz 15 12:47 muchos paseos suponemos como suele

Voz 0142 12:49 es que las autoridades empeñaban en prohibir aquello pero otros ponían igual tesón en contravenir las normas

Voz 16 12:58 para remediar este mal soy de dictamen que la impresión del citado bando que tengo remitido a vuestra excelencia para su aprobación se incluye otro artículo en que expresamente se contenga esta prohibición y luego todo presente para que poniéndolo en noticia de Su Majestad se digne resolver lo que más sea de surreal agrado

Voz 0383 13:15 bueno que ya prohibición de disparar escopetas en los paseos y caminos públicos haremos algo impresionante y en otros lugares cercanos a la Corte pues que lógicamente se fundamentó en lo evidente que era proteger la seguridad de las personas que se pasean otra en sí sin embargo el lamento de las autoridades era que según noticias son harto frecuentes las contra menciones que Sexpe

Voz 17 13:42 comentan en un ramo de tanta importancia Almudena él

Voz 0142 13:47 edicto se hizo público pero en aquellos años donde se colocaban aquellos papeles que todos debían con ser claro esto importante a Kennedy

Voz 0383 13:56 todo se fijó en los paseos a vista del público aunque ese recomendó que se fijase también en una sala del Regimiento para que también quiénes fuesen por allí lo supieran para que a vista del mismo puedan ser reconvertidos penados los infractores como el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Oña no así las cosas el día seis de diciembre de aquel año mil ochocientos diecisiete Se informó que se incluiría en el edicto la prohibición de que los cazadores no dirijan los tiros a los troncos de los árboles y que el bando se colocará también en la sala así las cosas y como el Rey estuvo de acuerdo en lo resuelto por el corregidor se emitió el bando con eso

Voz 1217 14:44 este texto se prohibe que ninguna persona de cualquier clase que sea pueda disparar la escopeta en los caminos y paseos públicos de esta corte y sus inmediaciones de forma que no pueda ofender herir a los que transitan se pasean por ello

Voz 9 14:58 especialmente en los de delicia

Voz 1203 15:00 hasta el canal siguiendo por mano derecha hasta el remate del Puente de Toledo por la izquierda hasta el primer molino dando vuelta a toda la ronda e inmediaciones de esta corte a trescientos pasos de distancia de ella Plaza de toros Tejares y demás partes y paseos públicos donde haya concurrencia de gentes aunque aquí no vayan expresando

Voz 0383 15:22 bien pues en estas prohibiciones de disparar con escopeta se incluyeron los caminos y carreteras por dónde se entra y sale de Madrid y en los sitios y parajes que se hayan vedados increíble

Voz 0142 15:34 le tenemos que aclarar que no se puede dispara fijarse entendemos entonces es que quiénes contra vinieran aquello tendrían las correspondientes penas y castigos

Voz 0383 15:43 claro por supuesto para la primera vez que se encontrase alguien cazando en aquellos sitios o en sus inmediaciones impondrían cinco días de cárcel o cincuenta ducados de multa aplicados por mitad apenas de cámara de anunciador con perdí miento de la escopeta denuncia dos entiende la persona que denunciaba al que estaba disparando YSL regresaba alarma es la segunda vez que sedes obedeciera se doblaría la pena ir una tercera vez se triplicaría la Penney se añadiría el destierro de Madrid ídem los sitios reales por tiempo de cuatro años claro tenemos que añadir que salir de esto

Voz 17 16:24 errado de un lugar no era ninguna tontería

Voz 0383 16:27 ya puesto que comportaba muchos inconvenientes que ahora pueden resultar difícil difíciles de comprender no había de sus ojos claro y además tenía que expedir una licencia de uso de las escopetas debían renovar eso cómo cómo es hoy en día no claro así era todos los que quisieran usar la escopeta debían acudir a la secretaría de la presidencia para renovar sus licencias obtenerlas de nuevo del presidente del Consejo que ese las concederá o negará según fuere conveniente no obedecían igualmente tendrían sus castigos claro las personas contra aventuras como se llamaba a los desobedientes además de perder las escopetas sufrirán otras penas sin excepción de Estados clases empleos inmigrados carácter dignidad ni fuero alguno para que llegue a noticia de todos sin ninguno pueda alegar ignorancia Se manda publicar probando y que de él se fijen copias impresas en los parajes acostumbrados de esta corte

Voz 14 17:26 pues no hay nada mejor que un agradable paseo en tiempo primaveral en calma sin paros Icon Icon buenas costumbres hoy de la mano de Almudena Serrano que no no he recordado al principio que es la directora del Archivo Histórico de Cuenca que cada dos semanas viene con todos sus documentos para enseñarnos un poquito de historia una historia cotidiana que yo creo que nos resulta cercana no si nos podemos sentir identificados con con estas pequeñas historias está muy bien dejar atrás las listas de reyes y grandes batallas es es muy chulo encontrarse con con el día a día que aquellos años esperemos que a los oyentes les parezca igual aseguró que sí bueno Almudena pues en un par de el lunes o domingos comandamos ahí a caballo entre los dos días Nos volvemos a escuchar estupendo gracias gracias

concejo pues cerramos el libro de historia llega llena Domínguez con la evoca Teka de esta semana

Voz 19 18:31 pero antes de empezar a vez Gina

Voz 0142 18:34 la semana pasada hablamos de Juego de Tronos te declara fan recuperamos una entrevista que le hicieron al autor de los libros en los que está basada la serie sí eso es aquí voy a hacer publicidad miedo me da es decir subliminal pero va a ser totalmente descarada y es que si quieren volver a escucharlo o cualquier otro de nuestros programas pueden ir al podcast de entretiempo en la Cadena Ser lo tenemos todos

Voz 1490 18:58 todos ahí en orden cronológico supersónicos ellos eh no pero tanto rodea

Voz 0142 19:04 no parece que quiere evitar la pregunta que sabes que te voy a hacer is seguro que nuestros oyentes están muy pero que muy interesados en saberlo dijiste que cuando terminábamos el programa te ibas a ir corriendo a ver el episodio a ver Ana

Voz 1490 19:20 he venido a hablar de mi libro digo de la época Teka cómo no voy a dar miopía bueno pregúntame pregunta

Voz 19 19:27 venga pregunta venga vamos seguimos con Juego de Tronos eres de las que te ha gustado el final de la serie bueno pues lo voy a decir

Voz 1490 19:36 porque quiero que quede constancia en el programa aparte de mi Twitter pero debo ser de las pocas personas que se han quedado satisfecha con el final de la serie si me ha gustado llevo toda la semana partiéndose de risa ah pero luego vendrá el karma hay ajustara cuentas aunque yo había venido al programa para dos cosas para decir

Voz 0142 19:56 que me ha gustado el episodio de Juego de Tronos yo lo siento de repetirlo en mi sí a hablar ahora así de la boca teca que estaba centrada en Antonio Vega el doce de mayo se cumplieron diez años de la muerte del cantante y líder del grupo Nacha Pop por ese motivo de entre tiempos queremos recuperar una entrevista el hicieron en el programa La gramola presentado por Joaquín Guzmán m ochenta es del veintinueve de abril de dos mil cuatro Antonio Vega venía la radio para promocionar su disco escapadas Joaquín Guzmán le preguntabas si se sentía agobiado por lo que se esperaba de él porque era una persona muy querida muy admirada esto es lo que responde Antonio B

Voz 0241 20:34 a lo que se espera de mí es incluso te diría que incluso a veces menos de lo que ellos pero de mí mismo muchas veces no lo que yo me exijo el mismo es a veces en mucho más de lo que yo lo que me puede exigir de puertas afuera puedo decir no sé si es cierto que tiene el compromiso después de darlo todo y cada vez más honor no sé cómo decirte cosas nuevas no pues lo que te decía antes no es el compromiso de no de no caer en la repetición eso con el paso del tiempo pues lógicamente es un es un hándicap pero sí es notoria que tienes que cada vez cobra más más Nos prioridad a la hora de plantearte tu trabajo y un paso más en tu en tu carrera

ya saben que seguimos atentas a peticiones

es veinticinco cero cero uno seis nueve seis

seis veinticinco cero cero uno

ya se ha acabado Juego de Tronos también podremos atender sus mensajes de contestador

Voz 23 23:01 bueno pero que acabó esto que es fuentes pero como dijo Mikel Iturriaga en Twitter y la mejor definición que he encontrado esto es la aburrida y no entiendo que esto arrasara como lo hizo de verdad hombre a ver tampoco está tan mal de su muermo muermo ya aquí a su país natal Holanda diga lo que diga los eurofans es que votaron a favor tiene su rollo señora te digo que Mickey tuviera que ganar pero hombre había mejores opciones para hacerse con el premio gordo por ejemplo el representante de Italia Mahmoud

Voz 24 23:29 está solamente ha decido como trasladar a eh

Voz 25 23:36 me dice te doy un poco la razón

Voz 0142 23:39 en que esta canción es bastante más guay que la holandesa ahora pero aún así es que esto ya ha pasado Eurovisión ya es un recuerdo de la ayer no entiendo por qué estas hablando de esto a ver en realidad no esté hablando exactamente de Eurovisión lo que pasa es que ha coincidido que algunas de las canciones que participaron en el festival han aparecido recopiladas en la play list Europa Hazte Oír que ha lanzado Spotify con motivo de la celebración de las elecciones europeas que en España ha sido hoy por cierto si me suena algo esto ya me gusta más tiene más sentido pero y qué canciones están exactamente incluidas sólo eurovisiva no no para nada simplemente han elegido un tema muy conocido en cada uno de los veintiocho países que conforman la Unión Europea ya ha dado la casualidad de que algunas han participado en Eurovisión y en realidad es que son las únicas que conoces pero hasta aquí eso sí que es una noticia que no conoce a ningún cantante de solista a ninguno es que no sé quién es esta gente

Voz 26 24:34 a veces no es verdad

Voz 0142 24:38 por Dios María Escario y ha extraído unas cosas me he sido yo ha sido Spotify quien ha hecho la selección y esta canción que estás escuchando es plutonio portugués veus por cierto porte

Voz 1490 24:48 lugar esos vecinos traidores que era novillero punta en Eurovisión mala eurovisivo tú que no que vuelva otra vez a la lista de canciones para las elecciones europeas

Voz 0142 24:59 que también te digo que bien podrían pasar por las elegidas para representar a cada país en Eurovisión pero fin que tienen alguna que otra propuesta interesante por ejemplo la de Reino Unido

Voz 27 25:10 no

Voz 0142 25:14 la canción se llama Don comía y es cantada por una joven que se llama May Bell y que sorpresa que me he llevado nació en Alhaurín el Grande Alhaurín el Grande nada pues no ha gustado mucho tiene ese rollito tan actual así como un poco Rafaelillo ahora entre envíe el pop la electrónica el hip hop e incluso el mal definido como otra que se cuelan bastantes canciones de esta lista como la de haya Nakamura a la artista elegida para Illa

Voz 27 25:37 traer a Francia

Voz 0142 25:42 que lo que más predomina en esta lista electoral es el festival bastante pero también tiene algún momento pastel celoso como pasa con la canción rumana

Voz 27 25:53 estamos meloso

Voz 0142 25:59 mis Clemons quiénes dices que eso Delia Hynde Motta AMS que ni siquiera se sí lo he dicho bien pero claro que están rumano la verdad es que las canciones han hablado mucho pero estoy como estaba no me acuerdo del nombre de ninguno de los artistas ni tú ni yo y mira que lo llevamos escrito en el guión pero mira aquí no vamos en la contante ya no vamos con nuestra música patria y encima con el artista quemarlo está vetando a nivel internacional fíjate que incluso esta canción se junta con el colombiano James Alvin con la mezcla perfecta eso es el Guincho Lleida Alvin Rosalía conforman un trío

Voz 28 26:29 con altura con tuvo una dura juventud estuvo Iborra o pura cultura para está Tura cobertura

Voz 0142 26:40 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias haría hasta la próxima canción gracias a quien los oyentes gracias Marcos

