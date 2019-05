'Friends', 'The big bang theory' y 'Fleabag': la evolución de la comedia televisiva

Voz 1 00:00 la qué

Voz 1463 00:32 hidalgos ha seguido hablando de comedia lo hacemos con tres de los autores del libro antológico sobre este género televisivo sit com la comedia en la sala de estar es un ensayo que edita Lengua de Trapo y los tres autores que nos acompañan hoy son Manuel quedan que además es coautor del prólogo Guillermo Zapata y Andrea Morán o la los tres qué tal hola buenas buenos buenas bienvenidos al fin en la SER eh bueno en este libro también están Jordi Costa Conchi Cascajos a Carlos por Fernández Porta Carlos Reviriego en el Ceballos bueno habéis juntado a lo mejor de lo mejor de cada casa eh contando es así para empezar a ver Manuel tú que has hecho el prólogo de donde surge la idea de de este libro sobre la sitcom televisiva

Voz 2 01:11 bueno pues nos daba la sensación de que en entonces estos últimos años que se lleva hablando mucho de series la comedia era un poco la la hermana olvidada hay particularmente ese formato con el que pues con el que hemos crecido en la tele ahí en a las dos y media en la sobremesa no Quique en cambio estaba pues poco teorizado ni siquiera tampoco teorizado no poco poco explicado poco pensado y nos apetecía darle un un lugar por el espacio ocupa nuestra memoria sentimental y luego han también porque en la actualidad pues es un formato que has seguido mutando y creciendo en muchas direcciones no entonces no sabes decía plantear el libre así como un un pequeño repaso histórico hay hay Conchi Jordi han hecho un trabajo muy chulo porque ello es bueno pues con sí ha hablado del arquetipo de la criada en las sitcom clásicas hasta los noventa Jordi lo ha hecho en en paralelo enfrente con el arquetipo de El padre de familia y cómo se va volviendo como una figura cada vez más más idiota no entonces bueno pues desde ese repaso en las ir con clásica hasta luego pues ya formatos actuales que que iremos comentando

Voz 1463 02:18 que es podéis explicarnos que es una sit com para que así los oyentes se pongan en antecedentes y cuáles son

Voz 0457 02:24 sus rasgos más más destacados

Voz 0746 02:27 pues no sé yo creo que haber elementos así comunes la duración no suelen estar entorno a los veinte minutos media hora suelen tener como una especie de unidad tiempo y espacio que yo creo que es otro de los elementos así que que son fundamentales para mí otro que es que es muy importante es que en de que que en general no tiene memoria es decir que de un capítulo al siguiente es como si no hubiera pasado no hubiera pasado nada no esto creo que es bastante bastante relevante

Voz 3 02:56 con las plataformas esa desdibujado un poco lo que entendemos por sit com porque hay más

Voz 4 03:01 mezcla de géneros hay más quizá

Voz 3 03:04 autorial no en la está en un proceso más en la comedia

Voz 5 03:07 sí yo creo bueno yo hablo concretamente defensiva que me parece que algo importante en esta serie que comparte con muchas otras actuales es un poco la libertad creativa de hacer una temporada de seis capítulos au de diez lo que pida a la historia no condensar mucho las tramas casi hacer las temáticas no estar ligados pues a una dictadura más de veintitrés capítulos que tienes que extender tanto los personajes como los los conflictos me parece que a veces juega malas pasadas

Voz 1463 03:32 aquí tienen mala prensa en estos momentos de burbuja de la televisión intensidad dramática S10 fila en la comedia la sitcom con esas risas enlatadas

Voz 6 03:43 bueno quizás las risas enlatadas sí tiene tienen ya

Voz 2 03:48 sus sus pulmones mala fama o o han ido siendo elevadas no quizás no tan hace menos tiempo del que pudiera aparecer Nancy uno revisa hay series que que todavía las utilizan no bueno es como una marca es una marca de época supongo que era un poco como violento al principio la idea de un espectador riéndose solo en su casa y por eso acompañaban no ahora esas son como las los formatos más los rasgos más caducos del del género no

Voz 0746 04:18 sí pero todavía sigue siendo no como uno de los un elemento que de hecho hay incluso una lógica de las sitcom como una especie de discurso de su ausencia cuando no está hasta todavía tan presente en nuestra en nuestra lectura no de lo que son los formatos que cuando lo quitas sirve para algo no saque la comedia incómoda no se podría entender sin esas sin esa ausencia de esa banda de risa o con una banda de risa que entrará cuando no debe pero pero pero yo creo que eso funciona porque porque todavía tenemos incorporado que que que de pronto ahí oímos un vacío no igual cuando ya no esté ya no servirá tanto

Voz 2 04:56 claro sí sí pienso en por ejemplo en The Office que es de las primeras que utilice este recurso de las miradas a cámara hay como una especie de falso documental que se está haciendo sobre la serie que luego pues los recogen los recoge eh Modern Family recogen muchas no ahí en ese momento del chiste de chiste incómodo pues en sustitución de las risas muchas veces viene la mirada cámara o viene un pequeño Zoom no sea que sería justo lo que lo que comentaba Guillermo de S ese vacío o por ejemplo

Voz 1463 05:23 una de las que sí que tenía las risas enlatadas es friends eh la gran comedia en tono Masia la que todo el mundo ha visto alguna vez de la que aparentemente no nos cansamos vamos a recordar cómo empezaba el primer capítulo

Voz 7 05:35 lo y la verdad es que contar sólo es un compañero más confiesa base salir con ese tío algo raro tiene que tener

Voz 8 05:43 qué pasa mejor abajo Davidson y especies ulemas cartillas Ike ese propio pasillo

Voz 7 05:54 el que le alzados estratos ni siquiera es una cita sólo somos dos personas que van a cenar y que lo hará el amor a mí me suena Z

Voz 0457 06:02 Dani es una de esas ejemplos de sitcom clásica que que vosotros se cita dice en el libro es una serie de treintañeros generacional una defensa de amistad con con esas seis amigos tres chicas y tres chicos viviendo en apartamentos contiguos en el Nueva York de los noventa la serie justo ahora cumple veinticinco años ojo nos hemos hecho viejos de repente Auditorio Manuel une la victoria de Bill Clinton el segundo presidente más joven de la historia Estados Unidos hasta ese momento con esa loa a la juventud a la amistad que es que yo me pregunto por qué nunca nos cansamos de ver friends y porque hace poco Netflix

Voz 2 06:43 a un acuerdo súper millonario para

Voz 0457 06:45 para seguir emitiendo bueno a mí me no

Voz 9 06:49 ha dicho que esto iba a pasar la verdad

Voz 2 06:52 a hubiera pensado que era una serie que podía estar muy vinculada a nuestra generación y que precisamente porque tiene ese componente melodramático decía decía Guillén antes que la sitcom no tiene memoria y es esa así en su formato friends es de las que más fuerza

Voz 0457 07:07 la hacia el otro lado y más a medida que ha avanzado

Voz 2 07:10 la serie yo creo que quizás como los propios chistes historias dinámicas internas pues llegada a lo mejor las seis la séptima temporada corren el riesgo de agotarse no estábamos tomándonos un descanso ya también empiezan su particular declive que es uno de los chistes recurrentes pues que mejor funcionan pero pues como todo se va acabando no entonces ya en la novena décima temporadas extrema ese componente melodrama ático pues eso yo hubiera pensado que era una marca de tiempo que en su momento a los que estábamos ya atrapados pues queremos ver si hay boda o no hay boda Oye no es por la debilidad sentimental total pero que a lo mejor generaciones posteriores menos pues bien fallo total depende previsión pues ni parte error mayúsculo las sería renovado con un caché como decías en alto Ximo con lo cual bueno ahí eso me sorprende si veo como la la calidad de su humor que más allá de ciertos rasgos de época e pues sigue siendo muy bueno no en en en el que cuando concentrar el humor en una habitación juegan a pasarse la pelota y no tiene que caer y todos los chistes que eso desata ese humor como plástico puro sin sin marca de tiempo digamos me sigue pareciendo muy bueno quizás ese es el secreto no no no lo sé

Voz 5 08:15 yo creo que a lo mejor no sé si ha sido una estrategia para captar nuevo público o para invitar a revisiones no me parece que a lo mejor friends yo creo que no aguantaría una revisión de diez temporadas defensa ahora mismo

Voz 0746 08:25 pese a que un capítulo domingos por la tarde

Voz 5 08:28 esto me vería hay podría disfrutar otra vez de reencontrarme con esos personajes esos pisos que también conozco y creo que lo interesante a lo mejor de revisar ahora friends es darnos cuenta de esos modelos que en parte eran no modelos a seguir porque naranja en planes pero que muy reconocible Si pensar Si Si lo que nosotros podríamos interpretar como una independencia pues de femenina o modelos de amistad pues siguen vigentes no como darnos cuenta nada si perdona

Voz 1463 08:58 no perdona Andrea sigue o no porque a lo mejor

Voz 5 09:00 creo que es que se ha discutido no en debates recientemente es es friends homófoba es decir que que tolerancia o que blanca es entonces creo que es interesante

Voz 1463 09:11 Luis P I disponible sí porque lo que quería decir es que hay estereotipos en estos personajes no sé si Guillermo iba a salir por ahí no iba a contar

Voz 10 09:21 la cosa valen poco más un poco más bajón era en realidad pero como mal entonces veo que me parece muy mal que me pareció

Voz 0746 09:27 muy muy muy relevante que es que en Friends que sucede en Nueva York una cosa que no ha sucedido es el atentado en las Torres Gemelas creo que eso define muy bien el universo de una serie que de alguna manera representa como un orden y un confort y una tranquilidad entonces yo creo que todavía no la estamos leyendo viendo en términos de nostalgia no es como hay cómo éramos de jóvenes sino más bien en términos de de tranquilidad osea como de todo hay está ordenado todo va a ir bien el mundo no se ha venido abajo entonces de vez en cuando puedo como conectarse a mi ordenador y recordarle que eso como que eso sigue sigue ahí ya ese debate sobre la cuestión de la homofobia o del machismo yo creo que es súper interesante porque de alguna manera es como el mundo real que empieza a decirle a la serie no no momento aquí han seguido pasando cosas cosas terribles cosas muy interesantes son muy potentes y la empieza a hacer violencia

Voz 0457 10:17 la reacción que yo creo que

Voz 0746 10:20 de que estamos en los treinta y cinco los cuarenta estamos haciendo con eso también es un pelín reaccionaria como lleno nos toque y nuestra serie de jóvenes que venís aquí a hablarnos de de estas cosas no con vuestra vuestra vuestras categorías no yo creo que eso es super interesante ojalá empieza a ver series de gente que me Friends no habla de ella

Voz 1463 10:39 pues no hablaba de los estereotipos precisamente en ese sentido no en que bueno al final da la sensación de que Friends que es una sede que nos gustaba mucho no tiene por qué no no dejar de gustar los en ese sentido pero sí que es una serie con un mensaje conservador no al final tú puedes tener amigos hasta que te casas es un poco lo que Benissa explicar el en el capítulo pero una vez te Cases ya tienes que formar una familia irte a las afueras en una casa de los suburbios maravillosos norteamericanos no es un poco también el pecado una generación que al final ha caído en ese conservadurismo un poco del no capitalismo

Voz 6 11:16 sí yo diría que totalmente la sería la de

Voz 2 11:19 sonó la propia creadora lo dijo como no tiene sentido una vuelta cada vez que le preguntan por una vuelta de las series mediante sentido una vuelta porque pues la serie y tenía sentido cuando los amigos son esa cosa que te vas a los treinta y quiere salir y quiere a los cuarenta tienes una familia hacen falta esos amigos no con lo cual si es reflejo plenamente de de esa generación que en un momento dado a pensar yo creo que estaba como eh el relacionando ese con la madurez de una manera diferente o extirpado ciertos ciertos clichés y parece que lo que ha hecho ha sido más bien postergar los no yeso en la comedia americana en la televisiva y en la otra la cinematográfica la factoría Apatow vital pues se ve mucho no que de que simplemente la la inmadurez es una esa manera como de ganarle un poco tiempo a a lo que viene después pero no termina de ser un modelo alternativo aunque eso también empieza a moverse yo creo Equal sería

Voz 10 12:07 al darle Pepa galés claras a distancia la igual luego nos pegamos cuando nos veamos pero sí

Voz 9 12:16 de un poco en términos de de amistad de Sau da un poco que decía Pepa ha negado capitalista el consumo también la continuación de The friends no seguir que sería así sexo

Voz 4 12:26 yo en Nueva York o cuál puede ser

Voz 9 12:29 no en términos de comedia sino en términos de temática no les a ese tufillo que desprende

Voz 11 12:35 en el texto que que que escribe en el libro que sobre The Big Bang Theory lanzo la hipótesis de que la heredera de Friends en el mundo actual en ese que en esa clave es es de once Ory de alguna manera discuto un poco con o reseña una cosa que además está bien porque las series sino no está en el libro que es que de alguna forma quién estaba llamada a hacer ese ese juego es Cómo conocí a vuestra madre Cómo conocí a vuestra madre no deja de ser Friends en un poco muy poco barroca digamos pero creo que les sale mal porque o no terminan de salirle bien porque aparece un fenómeno claro yo aquí defiendo lo que digo lo que digo en el tono

Voz 0746 13:16 esto aparece un fenómeno que de alguna forma lo cambia todo

Voz 11 13:18 qué es el fenómeno fan que es el fenómeno digamos el que encumbra bueno Juego de Tronos que acaba que acaba de terminar ahora no y que de alguna manera The Big Bang Theory consigue mantener viva su serie porque tiene capacidad de dialogar con eso que empieza siendo como un fenómeno marginal y acaba volviéndose el centro del universo como además juego de Tronos acaba de terminar pues ahora me veo como muy legítima para decirlo porque realmente se nota mucho como esa cosa que los años setenta era una cosa como Super periférica culturalmente ahora mismo no sólo no es periférica sino que es el centro no del del mainstream y creo que de vigilancia habría sido capaz de conciliar esa visión conservadora es profundamente conservadora de Vigo y los roles de género son probablemente incluso menos menos interesantes que los de la propia Friends como por cierto ya pasaba en en en qué Cómo conocí a vuestra madre donde la obsesión por encontrar una

Voz 0457 14:11 pareja era tener una estabilidad

Voz 9 14:15 acabado casi por derrumbar la propia propia serie no eres interesante porque aquí a nosotros nos llaman intensos porque The Big Bang Theory estamos una vez desde las nueva masculinidad es entonces era interesar

Voz 3 14:25 de cómo había que diferenciar entre nueva masculinidad que pudiera tener un toque machista es decir que no a masculinidad no significa que pueda tener una visión The Big Bang Theory alejada de cualquier cosa clase tratamiento las mujeres no entonces era interesante porque la gente no la entiende por nueva masculinidad ya que que no va a ser machista

Voz 0746 14:44 yo de hecho lo pasó muy mal y es consciente que le escribía decía Manu osea como que según iba avanzando el tiempo yo iba viendo que lo que yo había escrito que además es posible que fuera de los primeros de los primeros textos que fueron llegando yo decías que la serie se está volviendo cada vez más machista esta hipótesis de nuevo masculinidad que está aquí se me está el texto ya no las ya no la soporta osea pero yo creo que efectivamente si hay un poco esa esa tensión por muchas cosas la mayor parte de ellos son son son niños sin padre que creo que ese es un elemento muy importante no que han tenido que gestionarse la vida desde una perspectiva voy a decir femenina desde luego no no feminista pero también el feminismo ha irrumpido y le está diciendo a esa serie qué haces

Voz 10 15:32 bueno pues vamos a escuchar precisamente

Voz 1463 15:33 te algo de de Vico y que es la serie que está de actualidad porque acaba de terminar para siempre Dani cuéntanos

Voz 0457 15:42 Liga central Audi pues el que lleve viviendo en una cueva en los últimos años creada por Chuck Lorre emitida por la CBS acaba de despedirse como dices después de doce temporadas es la afición del grupo de amigos científicos Nurse enfrascados en su día a día

Voz 7 16:01 más detalles de la nueva peli de Star Trek dicen que saldrá una escena mostrando el nacimiento de Spock a mí me interesaría más un escena mostrando su concepción fado para los cañoneros el sexo y su idioma el POM

Voz 12 16:16 es una cuestión muy privada

Voz 0457 16:19 bueno pues en el capítulo como decimos está escrito por Guillermo habla precisamente de de de estos fans de estos nervios estos luces incita sal el inició en grande que se daría dan tique dice que el motor de la comedia es un fracaso porque nos hace tanta gracia el fracaso

Voz 10 16:37 porque porque no recuerda que nos vamos a morir

Voz 1463 16:41 bueno hablas también hay una escena de humor sobre Nets un capítulo de Friends eh

Voz 10 16:47 como no pues siempre relacionado con Rossi son trabajó como antropólogo vamos a escucharlo

Voz 7 16:51 oye fiesta pero quisiera limitar el número de chiflados del museo que sí ya sé no invitamos a ninguna antropólogo vale sólo a los colegas de los dinosaurios ah vale necesitaremos unas latas de zumo

Voz 1463 17:08 yo no sé si podemos decir que está sería triunfado porque coloca a lo friki ya lo raro en el centro del mainstream

Voz 0746 17:15 yo creo que si te hablar un retazo de eso tengo la sensación de que de que tiene que ver con eso y que han trabajado mucho ese ese tema saque luego por ejemplo la manera en la que las chicas se empiezan a relacionar con el mundo fan cuando el mundo fan ya es mainstream y como ellos empiezan como a defenderse no la manera que tienen que hablar del propio Juego de Tronos en el que ya ellas hablan digamos de a la división de género está súper marcada no ellas hablan de romance Si gente guapa ellos les vienen a decir os estáis equivocando porque esta bandera no está no está bien puesta ahí es que esta familia en realidad viene no entonces también representa un poco y es una pena que no lo hayan llevado hasta sus últimas consecuencias que además en el mundo fan están siendo bastante dramáticas eh a ese acorazada miento masculino de los fans frente a la entrada digamos de un montón de alegremente de un montón de mujeres que están dándole la vuelta digamos a ese a ese mundo y que en Estados Unidos ha llegado a ejemplos mucho hongos como el crédito alguna otra sí serie de de fenómenos que ha llegado incluso a amenazas a a a sobre todo a criticas culturales feministas precisamente

Voz 12 18:25 por por bueno pues discutir digamos sobre estos sobre estos productos culturales no

Voz 1463 18:31 es una serie en la que se afirma ese niega la la identificación no podríamos decir que hay dos tipos de espectadores los que se ríen porque los protagonistas son diferentes hilos que se ríen porque los protagonistas son iguales que ellos no sé si esto es más transversal y que la política

Voz 13 18:45 Errejón Guillermo no lo sé eso hay que preguntarle hay que preguntarle a a a Íñigo la política tiene una capacidad infinita sin duda pero

Voz 0746 18:57 pero pero sí creo que la serie uno de los juegos eso no el espectador que lo está viendo y está diciendo qué gracioso yo hago eso el espectador que está diciendo que graciosos

Voz 4 19:05 raros no tiene sucesora The Big Bang Theory en el en el contexto actual o te callas visto o algo que que haya emergido cuatro años en serio en un ayuntamiento

Voz 0457 19:17 yo quería

Voz 2 19:18 pero hechas para el siempre meter la cuña siempre que se pueda de suele una de sus antecesoras que asfixian Guix

Voz 6 19:24 no hay claramente que de la que a veces

Voz 2 19:27 bueno también como viene de otro momento de otras formas de emisión y no está recogida en ninguna de las plataformas Ike está muy conectada con con esta Hay una serie maravillosa oye que fundó además un tipo de Hollywood que vendría después de la mano de apretaban compañía

Voz 1463 19:41 bueno pues por último si os parece vamos a hablar del nuevo modelo de sit com si podemos englobar la en esta categoría con una serie que acaba de estrenar una maravillosa segunda temporada en Amazon es Philippe Bach

Voz 12 19:53 el qué crees que tu padre te sugirió que viniera esa terapia

Voz 14 19:56 adquirió que porque mi madre murió y no puede hablar del tema Mi hermano hermana yo no nos hablamos durante un año porque creyó que quise acostarme con su marido y he pasado mi vida adulta utilizando el sexo para obviar el terrible abismo que hay en mi corazón Batet ésta se me da bien

Voz 12 20:09 no necesito que me en mi vida está bien es que es que quería cambiar el dinero quiero el dinero quiero follar un cura católico se es bueno si le queda venda se come

Voz 0457 20:25 bueno cómo podemos por fin ya era hora ver la segunda temporada de la serie de la británica Phoebe es una serie que analizan en el libro que que tú describe Andrea como una ruptura de las normas de las sitcom qué tiene de diferente

Voz 5 20:41 pues bastantes cosas sobre todo si la comparamos con friends y con derbi veremos que de esas series que ya salen de plató no está en estudios que también desde la planificación no estaba multi cámara siempre nos cansamos de ver que tiene esta eliminación tan blanca pues se permiten pues más oscuridad una cámara en mano y sobre todo el juego con la con la cuarta pared con la mirada cámaras que como decía Manu estábamos ya como muy acostumbrados a verlas no nos sorprende porque Moder familia etc pero incluso Miranda ya en la comedia británica sin ese juego del falso documental había empleado pero creo que Wall Eric lo lleva a otro otro punto no y además es que les da un sentido narrativo es una serie que para mí en el libro que el capítulo lo entregue antes de que saliera a la segunda temporada decía que era como si fuera a terapia nosotros fuéramos los psicólogos y nos contara todo lo que ella sabe si misma que está mal no te puedo contar todos los complejos y las los traumas no pasa nada porque ya los tengo muy entendidos en cambio es es es muy cómodo esa confesión es muy cómoda y en la segunda temporada lo que ocurre es que el psicólogo se pone seria no tiene que decidir si un poco suelta ese escudo emocional y de verdad que demuestra la mirada Cámara yo creo que consigue pues acercarnos a ese personaje que sin ella sería como mucho más lejanos costaría mucho identificamos con él

Voz 10 22:05 pero es muy interesante algo de dale dale Pepe José

Voz 1463 22:07 no sé no romper leyendo el capítulo

Voz 9 22:10 en el libro hay algo muy interesante de como BRIC quiere que focalizamos en ella y en su historia en lo que nos está contando que las sigue continuamente la Cámara en ningún momento deja de seguirlo nos muestra lo que a su familia piensa de ella entonces como es esta relación con la audiencia que que tiene ya de no lo sé es como una una cosa extraña porque a mí cuando vio la serie me produce muchas sensaciones que que me desconciertan por momentos

Voz 5 22:34 yo creo que primero la actriz es muy carismática sabes

Voz 10 22:37 muy buena actriz también hay que entender que esta feria nació

Voz 5 22:39 el monólogo de una escena diez minutos que ella era directora artística de de una compañía de teatro pues hizo como si fueran un teatro amateur y era un monólogo al público directamente no que había ido a verla entonces cuando se plantearon hacer el salto a la televisión decidieron que esa conversaciones ahí monólogo al público pues tenía que seguir presente con la mirada Cámara porque la televisión y eso es verdad ya no solamente están en la sala de estar sino que muchas veces nos quejamos el portátil nos metemos en la Ama entonces ella quería un poco exprimir esa intimidad que podría conseguir con con el espectador

Voz 1463 23:14 mientras se ve Obama se mide también el desconcierto de una mujer contemporánea no encontró a temas como la amistad que podría tener

Voz 0457 23:24 un enlace con friends salvando las distancias

Voz 1463 23:27 o sobre el sexo el feminismo en esta segunda temporada hay una conversación con un personaje muy interesante sobre las mujeres

Voz 14 23:33 las mujeres llevamos congénito es nuestro destino físico Dolores menstrual este T tras los partos nosotros no tienen que buscarlo se inventan todos esos dioses y demonios para sentirse culpables de no sé algo que nosotros sabemos hacer muy bien solistas luego tras para poder sentir cosas tocarse entre ellos y cuando no hay ninguna guerra juegan al rugby en cambio nosotras lo llevamos todo a nuestro interior sufrimos dolor en ciclos durante años y años y años y luego justo pacto crees que estás en paz con todo que pasa la menopausia la mantita menopausia yo el mundo

Voz 1463 24:22 qué visión del feminismo nos da esta serían

Voz 5 24:25 ea pues es que en el piloto ya la misma dice que es una mala feminista no hay esta semana aquí comentaba el germen de la serie salió por una invitación de una amiga suya que dirige un podcast que se llama la feminista culpable creo que va mucho por ahí no es una un personaje que siente que decepciona el movimiento no que no se siente digna de llamarse feminista que siempre está por debajo creo que cuestionan muchas cosas del feminismo actual también me gusta mucho que por ausencia decías lo de la amistad pero por ausencia de su mejor amiga Abu Se habla mucho de la amistad femenina que es algo por ejemplo que perdimos cuando se a cabo Graells en un tono muy distinto no queda a mí

Voz 9 25:02 si recuperando el tema de Girls es que leía a nuestra compañera Paloma Random de Vanity Fair decía el y nada se tiene que estar dando cabezazos al ver la segunda temporada de FLI Back después metiéndose sola en el baño llorar no sé cómo cómo es esta es la diferencia o la representación

Voz 5 25:22 pues por ejemplo empezó hablaba de la posibilidad de condensar las temporadas que en el caso de lo que a mi me gusta mucho no hay una vez que me lanzaron la invitación desde el libro pues también lo contemplamos pero claro esa te puedo hacerle que fueron cinco temporadas no sino recuerdo mal que flipa que en dos temporadas e6 doce capítulos ha conseguido yo lo mismo o más es decir algo que no tiene por ejemplo que si me parece que antes comentaba Manu qué había ocurrido con friends es caer un poco no la trampa pero en la tentación de lanzar una oda a la familia al amor romántico en cambio que en la segunda temporada trata con eso pero de una manera muy inteligente es desnudando se también emocionalmente y que y Nadal han pretendía hacer y creo que en su momento lo lo fue una voz de una generación al menos mediática creo que escribí o Blix va a ser una nueva voz de otra generación porque ya está ligada a los a los treintañeros pero una voz importante

Voz 1463 26:15 hoy ya para terminar y en España que sitcom de referencia tenemos voz voz femenina os voy a hacer las dos que se esconde referencia tenemos así de repente si hay alguna voz femenina en la comedia que pueda ponerse a la altura del y nada que por cierto sale en la nueva peli de Tarantino ID igual el Ritz perdón

Voz 5 26:36 no yo simplemente estaba pensando que estoy esperando porque precisamente no en cánceres había pasado a Leticia Dolera sí creo que puede ser también un nombre a seguir en el en el contexto español

Voz 0746 26:48 yo cómo me ha tocado y elegido también gustosamente como el mainstream más convencional y creo que la que se avecina es la mejor serie sobre la clase media española y la crisis de la clase media antes de la irrupción del 15M aparte me parece divertidísima

Voz 2 27:03 yo iba a una que es la única española que estuvimos pensando en en meter que era qué fue de Jorge Sanz

Voz 1463 27:10 así que también modelos Almería

Voz 2 27:12 Cano y tal pero él así como de las más destructivas So Ho el llamativas que que viste en España

Voz 1463 27:19 pues lo vamos a dejar aquí no tenemos tiempo para más Manuel gran Guillermo Zapata y Andrea Morán autores de algunos de los autores de con la comedia la sala de estar muchísimas gracias por venir ha sido muy interesante que vengáis más a menudo que eso es muy listos y

Voz 10 27:32 muy bien de dónde ha quedado hablar dejó de Tronos no más no más para hablar de comedia muchísimas gracias a los tres adiós gracias

Voz 12 27:49 ahora