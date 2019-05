Hora 25 Deportes: Barça y Valencia sueñan con la Copa (24/05/2019)

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes

Voz 0919 00:09 buenas tardes collages sagrado Messi no ha vendido hoy sí es noticia porque llevaba años sin en la rueda de prensa y sobre todo era noticia porque era su primera comparecencia pública después de lo de Liverpool Mañero es la final de Copa ante el ballet Diane casi todas las preguntas han ido sobre lo sobre la no

Voz 1296 00:25 final de la Chabrier habría lo de Liverpool

Voz 0919 00:27 fijos incluso cuando les recordaban que hoy se puede proclamar Bota de Oro de esta temporada porque juega en papel último partido con el París Saint Germain en su liga siembra P no marca cinco goles en ese último partido Messi será Bota de Oro

Voz 0933 00:41 cuando le preguntan por eso a Messi contesta así

Voz 0919 00:45 a título personal él ganar otra

Voz 0933 00:47 la otra Bota de Oro de y lo que

Voz 1293 00:50 la verdad es que no tengo esa en la que todavía no estamos reponiendo de lo que pasó en Liga al pueblo por lo menos eso personalmente como dijera de fue un golpe muy duro y estoy en eso y la verdad que Ny ni piensan lo en lo personal simplemente en intentar de cómo ligeramente también de de ganar esta final Hay y terminar el año bien

Voz 0919 01:11 con otro título todavía Nos estamos reponiendo de lo de Liverpool ya han pasado semanas cómo habrá sido lo que ha pasado mes en Valencia también día de comparecencias su hombre más importante de su capitán Dani Parejo el Barça es favorito pero

Voz 3 01:29 yo creo que siempre que juegas contra el Barça o cuando el Barça suele jugar este tipo de partidos casi siempre suele ser favorito favoritos el Barcelona es verdad que la temporada ellos la eliminación de Liverpool fue dura bueno es verdad que que hacía fuera todo parece indicar de que nosotros venimos como motos y ellos van a tirar la Copa bueno yo creo que no va a ser así el Barcelona se Barcelona tiene a Messi que los jugadores que tiene yo creo

Voz 0919 01:57 el cuarto favorito enseguida estamos en Sevilla con la última hora de ese gran partido que cierra la temporada mañana Barça Barça Valencia Valencia Barça en el Benito Villamarín final de Copa pero en la portada también tiene que estar Mikel Landa el corredor español que hoy en la segunda etapa de montaña del Giro ha vuelto a atacar ha terminado tercero en la etapa P pero sobre todo ha pegado un hachazo en el grupo de favoritos ya ha recortado un minuto y medio a rivales como Nibali o como roble está todavía lejos pero pero serlo puede soñar con la victoria Mikel Landa pues si la si

Voz 1978 02:34 principio no estaba distaba muy difícil somos muchos muchos

Voz 0919 02:58 puñetera idea de lo que pasa en el Real Madrid

Voz 5 03:00 solamente especula is es opinión es sensación esta impresión

Voz 0919 04:56 vamos con la final de Copa tenemos al Valencia concentrado ya en Jerez cerquita de Sevilla el Barça no viajará hasta mañana pero hoy en Barcelona era un día un día de llenar la sala de prensa porque cuanto tiempo hacía que Messi no daba una conferencia de prensa Lluís Flaquer buenas tardes

Voz 1296 05:21 hola Gallego qué tal muy buenas pues cuatro años desde mayo de dos mil quince cuando Guardiola el Bayern visitaba el Camp Nou por primera vez desde ese día en la previa ese partido de semifinales de Champions cuatro años después que no hablaba Messi en rueda de prensa en lo ha hecho como decías al principio pues dieciocho días después de la debacle de Anfield que ha centrado gran parte de esa rueda de prensa con muchísima expectación en la que Messi tres veto a la final de mañana pide ganarla para acabar la temporada con buenas sensaciones de lo de Liverpool pide perdón no porno ganar sino por no saber competir dice que los jugadores son los principales responsables de esa eliminación europea por repetir los errores de Roma libera de culpa Valverde que dice que tiene muy poca responsabilidad lo que pasó en Anfil y por eso y por el trabajo impresionante que dice que está haciendo el míster Messi hoy se ha mojado quiere que el año que viene el entrenador del Barça siga siendo Ernesto Valverde

Voz 1293 06:07 sí la verdad que sí que me gustaría que que sigue como dije reside en todo este tiempo que que lleva te puede gustar o no como como jugamos durante todo este de pero en el año pasado hicimos el doblete quedó manchada obviamente por por la eliminación de de Champions por la manera que fue

Voz 0933 06:24 hay este año podemos ser otro otro

Voz 0919 06:26 de TI lamentablemente con

Voz 1293 06:29 otra vez con una mancha pero esta mancha mucho va mucho más grande

Voz 1296 06:34 también será trasladada argentino capitán del Barça si le gustaría o no que Griezmann fichara por el equipo este verano hace un año no tenía reparos Messi en decir que le encantaría hablaba maravillas de Messi hoy un año después y con la decisión de hace un año del francés decirle no al Barça pues el argentino Messi ha cambiado de opinión prefiere no hablar del francés otro estaría aquí

Voz 0933 06:53 Griezmann FOP pudiese formar parte de la plantilla del Barça en la temporada que viene no opina pues no opina de Griezmann dice Messi que han ganado

Voz 1296 07:01 si acaso esposa acaso rojos desde que por cierto ha dejado en en un papel absolutamente secundario a Gerard Piqué que estaba a su lado en la rueda de prensa tres preguntas han trasladado ya Gerard Piqué que ha pasado desapercibido en esa comparecencia después ha para aparecido Ernesto Valverde para hablar de la final que dice que también espera ganar por el hecho de terminar bien esta temporada por la importancia hacer el que sería noveno doblete de la historia del Barça ha dicho que sí que tiene fuerzas para continuar el año que viene y que no nos preocupemos tanto por sus fuerzas de cara a seguir en el cargo y le han preguntado semanas después si visto lo visto cómo fue todo si cambiaría algo para intentar cambiar lo que sucedió en Anfield en Liverpool con esa eliminación de hace tres semanas

Voz 0933 07:39 de la misma manera que hay veces que crees que se puede cambiar alguna cosa o podías haber cambiado alguna cosa al con respecto al partido según ha ido este partido no tengo tan claro haber cambiado que cambiaría algo no tengo tanta o quizá amamos la lo más tarde cambiaría de verano ponerle a desvele el día del Celta los seleccionados los tanta segundos claro

Voz 0919 07:58 cuidado eh cuidado que eso es admitir que ese error pudo condicionar el partido de vuelta Liverpool FLA que ya hay convocatoria hay novedades en el once inicial se espera algo novedoso de Valverde

Voz 1296 08:10 buenos espera ver la presencia de si existe la posibilidad que fue Coutinho no hay que decir que Valverde ha convocado a todos los jugadores de la plantilla es una final con lo cual hay que ir a hacer piña en viajan incluso los lesionados como Luis Suárez como desveló como Ter Stegen que no podrán jugar mañana viajan también los que siguen sin tener el alta médica pero se espera que la reciban antes de la final como son Coutinho Semel hoy Artur sí a reciben continuo apunta al once eh eh para acompañar a Messi en ataques EM doce perfumería como lateral derecho titular mientras que Arturo a pesar de que pudiera seguir el alta médica yo creo que jugara Arturo Vidal también viajan tres jugadores del B Iñaki Peña Abel Ruiz y Carlos Pérez Se espera gallego para mañana el mismo once que jugó en Ipurúa la único cambio sería si Coutinho recibe el alta entrarían en lugar de Malcolm como digo para acompañar a Messi en punta en punta de ataque el Barça viaja mañana a las diez de la mañana hacia Sevilla

Voz 0919 08:58 bueno pues esta es la última hora del Barça que lleva cuatro finales consecutivas ganadas dos al Sevilla un al Athletic de Bilbao y una al Alavés en todas ellas el Barça era claro favorito y luego se vio en los partidos que lo era por algo quizá en esta ante el Valencia es la primera en estos últimos años donde hay un resquicio para el rival para el Valencia no se Pedro Morata sí Marcelino Parejo la gente del Valencia que hoy atendió a los medios de comunicación también ve que tienen una oportunidad vamos a Sevilla buenas tardes

Voz 1716 09:33 hola Gallego buenas tardes y la verdad es que tanto Marcelino como parejos lo yo lo que he escuchado fundamentalmente de Marcelino es que quiere quitarle presión a los futbolistas que ya el objetivo está cumplido el objetivo logrado ser cuartos clasificarse hijo Champions la próxima temporada y aunque el Valencia hace once años que no gana una Copa del Rey la sensación es que el Valencia es su obligación era ser cuarto y eso ya lo es por ello toda la rueda de prensa de Marcelino ha sido quitarle presión a su equipo constantemente y luego por supuesto Marcelino respondía a COM cómo se le podía parar a Messi aunque no sé si tiene dar

Voz 0919 10:07 no

Voz 10 10:09 deuda la segunda cómo parar a Messi pero creo que la mayoría de los entrenadores no sabemos con nosotros lo intentaremos como lo hemos hecho siempre intentando que participe es que tengas menos participaciones posibles y sobretodo en las zonas de máxima influencia y luego pues tener la suerte de que no tenga su día más acertado puede ser como ser humano que uno de esos días que no Massimo cierto pueda ser mañana contra nosotros vamos a intentar nosotros provocarse yo

Voz 1716 10:42 qué te ha dicho gallego Marcelino que para ganarle al Barça hay que tener atrevimiento coraje decisión y acierto porque ha dicho que el Barça va a tener muchas más ocasiones que el Valencia que las que tenga el Valencia hay que tener más acierto respecto de las novedades deportivas y del posible once Valence que ha entrenado esta tarde después de esa rueda de prensa que ayer por la tarde recibió la visita de los vampiros hay jugadores que están

Voz 11 11:07 muros Jaume seguro en la portería Pichi niega

Voz 1716 11:09 Biel Gayá junto con Garay casi seguro en defensa Parejo también ahí a su lado entra una duda si va a jugar con dos o Koke Land en banda izquierda prácticamente seguro Guedes en banda derecha ahí ya no está la cosa tan clara si juega ofensivamente Soler si opta por una opción más defensiva vas o que Lan arriba Rodrigo

Voz 5 11:29 puro junto a Gameiro o bien Santi Mina

Voz 6 11:36 se viese es Jaume el portero no habitual en el Valencia que mañana ocupará la portería del equipo de Marcelino

Voz 12 11:43 yo creo que que lo de nuestra afición este año es

Voz 10 11:46 para destacar no para para darle las gracias

Voz 12 11:49 sí

Voz 0065 11:50 miles que todo el equipo todo el cuerpo técnico todo todos los que estamos aquí tenemos la la misma ilusión que ellos y que nos vamos a dejar la piel por la mañana ayer llevarnos la Copa para Valencia celebrarlo juntos porque porque en el año del centenario yo creo que nos merecemos volver a estar ahí volver a celebrar títulos

Voz 0919 12:08 la gran final de la Copa del Rey Barça Valencia Valencia Barça que contaremos mañana en Carrusel

Voz 0919 13:01 más cosas del día despedida de Joaquín Caparrós del banquillo de Sevilla para pasar a formar parte del organigrama del club hará Monchi tendrá que buscar entrenador ha sido emocionante la despedida Manolo

Voz 0933 13:14 Pilar sí qué tal Gallego buenas tardes haciendo emocionante ha estado de muy buen humor a pesar de que pensábamos que él quería seguir como técnico de el Sevilla va a ocupar un cargo en la cantera cree que ha cumplido esta temporada sin nota pero aquí ha cumplido que tenía decidido no seguir a pesar de haber quedado cuarto algo que no ha ocurrido Ile queda algo por hacer ahora lo que sí me va a tener me va a permitir mi situación ésta es pues seguro cumplí uno de mi sueño que es ya fondo norte en algún partido ya casi seguro que partido va a ser a ver si lo vemos la próxima temporada como hincha del Sevilla en el gol norte en el partido evidentemente frente al Betis seguro que no

Voz 1619 13:55 queremos se en el Real Madrid hoy es el aniversario de un día histórico día en el que Sergio Ramos marcó un gol decisivo en una final de Champions ante el Atlético de Madrid el Madrid salgan encargado de de promocionar el ánimo

Voz 0919 14:10 el salario con vídeos entrevistas con Sergio Ramos pero Sergio Ramos ha sido noticia durante todo el día porque ayer nuestros compañeros del chiringuito y los compañeros del diario Marca abundaban en esa información decían que Sergio Ramos no tiene claro que vaya a seguir en el Real Madrid

Voz 0933 14:27 qué tiene dudas nuestro compañero José

Voz 0919 14:29 del que hablaba de una reunión con Florentino Pérez y esto ha sonado todo muy extraño Javier Herráez buenas tardes

Voz 15 14:36 hola qué tal amigo muy buenas ahí me dicen que Sergio Ramos a fecha de hoy veinticuatro de mayo no tiene dudas que su club es el Real Madrid que ahora sólo piensa primero en ponerse físicamente bien para jugar en el día diez del Bernabeu frente a Suecia casarse con su pareja con Pilar Rubio el día quince ir resolver algún contratiempo empresarial le quedan dos años de contrato tiene XXXIII gana casi doce millones de euros al año se lo ha ganado el mercado tiene ha tenido y tendrá siempre hice lo quieren Sergio Ramos seguirá siendo capitán del Real Madrid

Voz 1619 15:10 no sólo un poco raro en en el club dicen que es un poco de parafernalia provocada

Voz 0919 15:17 a propósito para buscar una mejora de contrato vamos a ver si se queda ahí o va más en el Athletic de Bilbao también renovaciones de cara a la próxima temporada Verónica Gómez hola

Voz 1509 15:27 muy buenas la de Asier Villa libre hasta dos mil veintitrés con una cláusula de cincuenta millones de euros es el segundo delantero que renueva esta semana después de Aduriz y tienen algo en común el donostiarra no triunfo aquí hasta pasados los treinta Ibi ya libre que debutó con Ernesto Valverde ha vivido después cesiones sin mucho éxito en el Numancia el Valladolid y el Lorca el pasado verano apostó por quedarse en el filial y ha hecho veintitrés goles ha sido el pichichi de la Segunda División B y hoy hacia una reflexión sobre lo complicado que es hacerse un hueco

Voz 16 15:53 cuando eres joven no es fácil llevar esa presión en este pequeño cuando pues igual dicen este puede llegar este no sé que hoy llega si haces un partido malo pues ya no sirve no sé que es todo muy precipitado o no yo creo que hay que tener paciencia tener confianza en mismo

Voz 1509 16:06 el la tenido ahora va a hacer la pretemporada con el primer equipo y lógicamente buscará ganarse la confianza de Garitano y quedarse

Voz 0919 16:11 hoy comienzan a jornada en Segunda División jornadas decisivas por arriba y por abajo se juega a un Málaga Real Zaragoza dentro de catorce minutos en La Rosaleda el Málaga que está en puesto de promoción de playoff Zaragoza está lejos décimo cuarto pero para el Málaga un partido fundamental vamos a ver qué ambiente hay Justo Rodriguez buenas tardes

Voz 1259 16:31 hola buenas tardes Jesús aquí estamos en La Rosaleda va a haber un excelente ambiente a veces bastante calor aquí calienta el Málaga calienta el Real Zaragoza en estos momentos el Málaga con una novedad en el once inicial con respecto a los que golearon hace dos jornadas al Real Oviedo va a jugar mula por el sancionado que he también Víctor Fernández en el equipo aragonés quiere la victoria por lo menos puntuar para asegurar matemáticamente la permanencia en Segunda División el Málaga necesita ganar también esperar otro resultado para meterse en promoción y luego aspira a la tercera posición al partido con arbitraje del tinerfeño Trujillo su

Voz 0919 17:02 bueno a ver si aterriza la nave espacial y Podemos el partido con tranquilidad que otras cosas se deciden este fin de semana en la jornada de liga en Segunda José Antonio Duro para empezar tenemos un ascenso por decir y desde el partido del lunes en Albacete el Granada lo tienen

Voz 1621 17:15 la mano los nazaríes estará en primera Si gana en su partido el Cádiz el domingo a las siete en Los Cármenes en caso de fallar

Voz 0919 17:20 ojo que también ascenderán Si Whelan el resultado ático

Voz 1621 17:22 sigan el Alba mañana en Gijón el Mallorca el lunes en A Coruña ha dicho esto la jornada cuarenta puede ser la que confirme precisamente al alba y al Mallorca en la promoción de ascenso ambos tienen que ganar sus partidos también lo voy puede hacer el Málaga en ese partido de ahora las nueve además por abajo se podrían salvar ganando tanto Extremadura como Zaragoza de momento nadie va a descender este fin de semana en esa última plaza que queda pero hay duelos importantes en la zona de abajo son el Majadahonda Córdoba de mañana a las cuatro el Tenerife Oviedo el domingo a las seis hora peninsular Extremadura Lugo del domingo a las ocho

Voz 0919 17:52 el fútbol femenino tenemos en juego un partido amistoso de la selección española que ya sabéis prepara el Mundial que comenzará el próximo siete de junio en Francia las española jugaban ante Canadá como está Diego García

Voz 0496 18:03 minuto cuarenta y tres de la segunda parte España cero Canadá cero partido con muy poquitas ocasiones de gol tan sólo un disparo muy lejano de España en la primera parte un par de acercamientos peligrosos a Canadá en esta segunda mitad pero ni un solo disparo entre los tres palos de momento España cero Canadá cero muchos cambios en esta segunda parte en este último amistoso de España en nuestro país antes del Mundial le queda otro que el combinado de Jorge Binda disputará ante Japón ya en tierras francesas

Voz 1621 18:29 en fútbol internacional José Palacio que destacamos de este viernes bueno pues ese viernes tenemos la última jornada en la Liga francesa a las nueve y cinco la noche todos los partidos es verdad que con poquito juego estamos pendientes del país

Voz 1038 18:40 San Jermaine que juega a domicilio ante el Rennes es titular en papel con Cavani Di María arriba ya sabes que en papel está luchando por la Bota de Oro con Messi tiene XXXII goles necesita cuatro para igualar a Messi así que lo lo tiene complicado por cierto no está en la convocatoria

Voz 1621 18:54 Neymar el mañana tenemos la final de la Copa alemana a las ocho de la tarde es revelador Bayern de Munich se juegan el Olimpia Stadium de Berlín también tendrá mañana la final de la tasa de Portugal a las seis y cuarto entre el Sporting de Portugal y el Oporto y para el domingo la última jornada en la seria Se juega domingo ocho y media Atalanta suelo Inter Empoli el Milán y Roma

Voz 0919 19:14 pues seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1296 20:06 Jesús Gallego

Voz 6 20:36 qué bonito es el ciclismo cuando hay corredores

Voz 0919 20:39 clientes que atacan desde lejos y hacen vibrar a los aficionados en los últimos kilómetros hoy lo ha hecho Mikel Landa segunda etapa de montaña Landa ha atacado el grupo de los favoritos ha metido un minuto y medio a gente importante de la carrera lo hemos disfrutado todos pero sobre todo Borja Cuadrado hola Borja buenas tardes

Voz 1716 21:00 qué tal Gallego buenas tardes la verdad es que ha sido dicen los que entienden de esto realmente que ha sido la mejor carrera del año yo creo que desde luego porque hemos visto ese ataque valiente y además efectivo por parte de Mikel Landa lo ha hecho a dieciséis kilómetros de meta no ha podido seguirle nadie la rueda ya atacó ayer recuerda cuando se marchó con Superman López cuya tenía un problema mecánico pues bueno el único que ha estado bien los dos días ha sido Mikel Landa uno XXXVII con roble y chico Nibali que yo no sé si por falta de fuerzas o porque es estamos hablando demasiado entre los dos al final han cedido ese tiempo Molina a veinticinco segundos Change tres XXXIX en fin mucha diferencias en una etapa en la que ha ganado Zacarias sigue como líder el esloveno pueblan un Landa que reconoce que atacado porque ha visto debilidad

Voz 1978 21:39 en los demás muy contento no sobre todo bueno porque he visto un poco más más débiles no más más accesibles a los rivales Si pues nos da moral fase de sigue atacando habrá que seguir no hasta que las piernas aguanten

Voz 1716 21:51 y ver si aguantan las piernas gallego porque mañana o al etapón ciento treinta y un kilómetros encadenado con cinco puertos a ver quién está bien y sobre todo cómo recuperan después del importante esfuerzo que han hecho

Voz 0919 22:01 no a ver cómo recupera Holanda pero a ver cómo recuperan los que han venido por detrás

Voz 6 22:05 que Roddick y Nibali hoy han perdido un minuto y medio una diferencia que no

Voz 1716 22:09 no está acostumbrada a ver entre favoritos en grandes vueltas y ellos como han terminado que dice bueno pues Nibali directamente ha dicho si Rogue Leach quiere seguir me le puedo enseñar los trofeos en casa es decir mosqueado porque Leach

Voz 0919 22:20 tampoco ha hecho mucho mucho esfuerzo claro

Voz 1716 22:23 eh sobretodo es que Roberts está sin equipo practicamente está corriendo a la defensiva aparece el más fuerte pero es que claro Judd sólo tiene dos XXXIII de renta con Landa con todo lo que queda por delante insta Karin está treinta segundos el ganador de etapa ni valía o minuto y medio es decir que está todo muy muy igualados Rowling parece el mejor pero no tiene el mejor equipo y desde luego que se avecinan días de yo creo que de grandes exhibiciones y también de de grandes debacles

Voz 0919 22:45 lo contaremos y lo disfrutaremos gracias Borja en la NBA esta madrugada se jugó

Voz 1619 22:51 el quinto partido de la final de la Conferencia Este y bueno yo no sé si él

Voz 0919 22:57 sorpresa que Toronto le ha dado la vuelta al playoff gana tres dos a Milwaukee pero el caso es que González es que los Bucks que eran favoritos ya no lo son tanto ya

Voz 11 23:08 no lo son los líderes de la Conferencia Este la temporada regular ganaban dos cero habían ganado los dos primeros partidos en casa ganó los dos siguientes Toronto en la suya ya noche la vuelta Milwaukee victoria ciento cinco de los Raptors ciento cinco noventa y nueve para la serie tres dos y eso que el partido empezó con un parcial de dieciocho cuatro pero reaccionó bien Toronto gracias al deseo entre Caguán Leonar treinta y cinco puntos siete rebotes nueve asistencias olvidando ya esos problemas en la rodilla le ganó la partida ante tocó un que metió veinticuatro puntos pero que perdió algún balón decisivo en el tramo final y ojo porque terminó el partido con problemas en el tobillo ya está pendiente de evolución de pruebas médicas veremos si mañana puede estar en el sexto aunque la qué la del partido todo el mundo coincide en que fue el banquillo canadiense Norman Powell pero sobre todo Fred van Blade que con siete triples y mucha movilidad acabó por volver loca a la defensa de los Bucks en cuanto a los españoles malas actuaciones la verdad Mirotic se quedó sin anotar Ibaka hizo seis puntos Marc Gasol José rebotes y metió cuatro puntos eso sí uno de ellos un triple decisivo en la parte final así que mañana madrugada del sábado al domingo a las dos y media sexto partido en casa de los Raptors en nuestro

Voz 0919 24:14 hoy es la liga ACB juega el domingo horario unificado la última jornada hay muchas cosas en juego la repasamos con Gonzalo Conejo hola

Voz 1619 24:22 muy buenas pues sí que quedan cositas todavía por decidir exactamente tres plazas del play off El descenso comenzamos por arriba cinco equipos para tres plazas en el playoff Joventut Iberostar Tenerife Baksi Manresa dependen de sí mismo mientras que técnico hasta Zaragoza y Mora Banc Andorra tienen que esperar el fallo de los otros tres Ivor abajo sólo Monbus Obradoiro ir el techo GBC lucharán por salvar la categoría los gallos enfrentan al Barça Lassa hilos guipuzcoanos al Real Madrid recordamos que esta última es unificada todos los partidos el domingo a las doce y media mi tenemos en juego un partido de la semifinal playoff semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala es un partidazo

Voz 0919 24:55 el Barça Futsal Xavi Saisó cómo está

Voz 0684 24:58 qué tal saludos a Gallego bueno pues este partido que está a punto de iniciarse un partido entre el Barça y el Palma Futsal ojo porque esta eliminatoria tiene previene es al mejor de tres partidos quien gane la eliminatoria se van clasifican lógicamente para la final pero además también clasificado para la Champions de la temporada que viene por tanto sin duda se espera un gran ambiente aquí en el Palau Blaugrana de hecho ya hay bastante público partido estado grave cuarto empieza este Barça palmas muchas

Voz 0919 25:28 ha terminado ya ese amistoso que estamos jugando Las chicas de la selección española ante Canadá empate a cero recordemos que es el penúltimo antes del Campeonato del Mundo de Francia donde España tiene un grupo asequible y donde esperemos que llegue muy lejos las chicas de la selección española ahora cerramos el programa como siempre esta semana con lo nuevo de León Benavente cuando pues como la piedra que flotas el título de Single adelanto del nuevo disco León Benavente que saldrá a la venta allá por el mes de septiembre y que promete de nuevo con su peculiar estilo hacer que la gente se lo pases fenomenal en esos conciertazos que Antonio ópera eh es Óscar Egido buenas tardes nos dejamos algo de este viernes

Voz 1643 26:30 hola muy buenas porque mañana arranca la fase de ascenso a Segunda con dos partidos de ida de los cuartos de final a las seis Real Madrid Casilla Cartagena en Alfredo Di Stéfano de Valdebebas y a las siete en el vivero se enfrenta en Badajoz y logroñeses además han dicho hoy que Niki Lauda más será enterrado la próxima semana con un mono de competición y que el casco a estar presente en la ceremonia de despedida del tricampeón del mundo de Fórmula uno que falleció

Voz 19 26:51 así