Punto de Fuga: "Yo para ser feliz quiero un camión" (25/05/2019)

Voz 2 00:20 hola Gisela buenos días

Voz 3 00:21 las buenos días con quién has dejado la belleza con diez saques tan buenas manos está a buen recaudo mira que lleváis tiempo juntos no belleza y tú cuántos años en cinco años

Voz 1444 00:36 en cinco años y muchos kilómetros no

Voz 3 00:38 en muchos quién y mucho más

Voz 1667 00:41 todavía pero pero tengo entendido que no es fácil pasear con belleza por la región del sur de Perú en la que en la que viven carreteras en fin mucha curva y no para qué

Voz 4 00:51 sí mucha curva hay también es en el terreno pesado en la carretera mucho hueco baches y barro por el clima que hace a ella

Voz 3 01:04 he en temporadita

Voz 5 01:06 vieron nada

Voz 3 01:08 totalmente pésimo la todo es barro estamos hablando de carreteras de montaña les cuento bellezas el camión de Gisela

Voz 1667 02:09 hoy os traemos la historia de una mujer que se ha abierto paso en un mundo de hombres en el corazón de la sierra peruana hoy os traemos la voz de Gisela y de otras mujeres que en fin han tenido que superar más barreras que el resto por el hecho de ser mujer como Magdalena que ahora preside varias organizaciones vinculadas a su sector la fontanería

Voz 10 02:29 estoy Magdalena Verdú está lo de la de Gas completamente normal muy corriente oye dice entrevistado cuando viene digo yo no estoy medio suyo si sigue habiendo alguna excepción pero bueno ahora te respetan porque porque has tenido que demostrar y espera o varios golpes en la mesa diciendo que que nosotros también valemos eh

Voz 11 02:51 en el programa de hoy

Voz 12 02:52 hoy además vamos a dedicar tiempo África

Voz 1667 02:55 hoy es veinticinco de mayo es su día Nos vamos a centrar en lo más profundo del continente amigo con un grupo de cirujanos al rescate

Voz 1614 03:03 no es impactante ver la verdad muerte over eso no porque lo vemos a diario es imparte impactante ver la indignidad con la que ciertos seres humanos viven no la falta de recursos no hace falta tener grandes cosas pero simplemente a la hora de morir a una hora en la cero a la hora de vivir sí que hacerlo con dignidad y con ciertas cosas y ellos no tienen nada

Voz 1667 03:24 empezaron en dos mil cuatro el proyecto cirugía Qana yo hoy el proyecto ha crecido tanto que hasta dan clases de cooperación a futuros cirujanos ambas generaciones unidas por su ayuda a África hemos pensado que era un buen día para que estuvieran con nosotros idea África hablaremos con dos de los reporteros que mejor conocen el continente Nicolas Castellano Pepe Naranjo

Voz 13 03:46 también avión cultura música y artes escénicas literatura Jamie luego sobre todo han a mi me gusta mucho esa el testigo de lo cotidiano no que es un poco lo que he tratado de contar en esa serie las de la mujer que hace ochenta en la esquina hasta el costureros y el de los medios de transporte de los taxis Mis el deporte de la gente que va a jugar al fútbol ahí pues aquí se vive mucho en la calle no basta con poner el pie ahí para encontrarse con un montón eso de historias no

Voz 1667 04:19 historias africanas con Nico y con Pepe Naranjo enseguida Mundo Express una petición desde Alianza por la solidaridad para Europa ya que mañana votamos a sus representantes más control sobre las empresas que trabajan fuera del territorio comunitario

Voz 14 04:34 es fundamental tener una Europa en la que se aumente el control de las empresas de la Unión Europea cuando actúan fuera de nuestras fronteras comunitarias en países en desarrollo es una realidad que ahora mismo numerosas grandes empresas de la Unión Europea hasta un cincuenta por ciento según algunos estudios están implicadas en conflictos graves conflictos socio ambientales que están causando no solamente el expolio de recursos naturales sino la persecución encarcelamiento incluso muerte de las personas que en estos territorios se oponen a los proyectos

Voz 1667 06:50 patios Gisela que mercancía transportas

Voz 1444 06:54 tras parta carbón de piedras

Voz 3 06:56 eso porque exactamente carbono su tu familia se dedicaba eso Anteriormente sí se dedicaba eso

Voz 5 07:05 pero no no la tregua directamente de la mina hacia el depósitos y no había otro proveedor mayorista que lo deja pero en pequeñas cantidades

Voz 5 07:19 fue ahí donde que necesitábamos un camión porque los clientes nos pedían el el carbón no decía puesto al horno no

Voz 3 07:34 no no había con qué con qué transportaban esos pedían que se lo llevara el carbón exaltos no tenéis con qué

Voz 1667 07:42 tú decides dar un paso adelante por qué

Voz 3 07:45 tú en concreto me llama mucho la atención a pesar de

Voz 1667 07:48 en fin de las barreras que te planteaba

Voz 3 07:50 a esa esa propuesta no

Voz 5 07:54 porque quería hacer salir adelante formar una empresa más grande ahí donde que decidí comprarlo

Voz 16 08:07 sí y sí

Voz 5 08:10 porque no había ido solicite por es un préstamo a a la fundación

Voz 3 08:19 bueno para empezar fue complicado conseguir ese crédito no tengo entendido que te decían en los bancos

Voz 5 08:25 muy complicado porque esa es poca era muy joven tengo está historial crediticio tenía veinte años

Voz 3 08:37 de daños

Voz 5 08:39 toqué muchas puertas fui alumno al otro al otro y no quería darme entonces fue ahí donde que me acerque a a la Fundación microfinanzas BBVA mediado esta oportunidad de darme el crédito que confió en mí

Voz 3 08:59 hice íbamos trabajando el crédito no te lo daban tú crees por la

Voz 1667 09:04 a falta de ese historial crediticio

Voz 3 09:07 o por el hecho de ser mujer y tan joven que opinas

Voz 5 09:13 por el hecho de no tener historial porque nunca había sacado crédito si también creo que por el hecho de ser mujer

Voz 1667 09:22 cuál fue las reacciones que te encontraste cuando te planteaste tomar los mandos de de de un camión para empezar en tu entorno más cercano no tengo entendido que tu familia también tiene más es tu padre ya manejaba camiones con lo cual no no sé cuál fue su reacción no sé si es lo que se imaginaba para para su hija Gisela

Voz 3 09:41 qué te dijo eh que te dejo a él

Voz 1667 09:44 qué consejos sobre todo porque claro él es más que ninguno consciente de cómo es ese mundo como es de cerrado para el hombre no dice que que te comentó tu padre

Voz 5 09:55 la verdad que mi padre no me enseñó la que me enseñó fue mi esposo y más que nada fue decisión mía es depende del tono si uno quiere así pero no fue no fue fácil pero vas aprendiendo poco a poco vas ganando experiencia

Voz 3 10:19 te has te has encontrado con alguna en fin algún comentario desagradable

Voz 5 10:24 sí que te de los vecinos de los clientes mismos

Voz 3 10:30 de los propios vecinos sí que te decía

Voz 5 10:33 como no sabía mucho todavía pero

Voz 16 10:36 la a belleza si me decía

Voz 5 10:41 qué haces aquí tu debería decir a las cocina a lavar al pozo hacer los que hacer aquí mira no puedes

Voz 3 10:52 y tú cómo encajaba ese eso eh

Voz 5 10:54 frente a ellas normal no pero llegaba a casa con que me sentía triste incómoda

Voz 1667 11:04 bueno ahí tenemos la suerte de que como dices tu marido te apoyaba no

Voz 5 11:07 exacto hay fue ahí donde que decía no yo sé que puedo y voy a lograrlo porque si me gustaba

Voz 16 11:17 decidí

Voz 5 11:19 voy a voy a superar me voy a callar muchas bocas yo sé que puedo Un hombre a diferencia de una mujer no no tiene más manos más pies o dos cabezas sin cuáles

Voz 1667 11:39 esos comentarios que me decías ahora los ha recibido también de mujeres fueran sólo de hombres

Voz 3 11:44 las mujeres lo han entendido

Voz 5 11:47 las mujeres son un poco más reserva lo que venía más en los comentarios eran de los hombres

Voz 1667 11:56 decías es que me gusta me gusta conducir a belleza tú qué sientes

Voz 5 12:00 cuando se siente Namara vía disfruto disfruto de mi trabajo me siento feliz

Voz 3 12:12 bueno siempre ha sido así

Voz 5 12:14 sí siempre ha sido así

Voz 3 12:16 cómo es tu relación ahora con tus compañeros con con el resto de hombres camioneros no

Voz 17 12:21 ahora ya pues me miran de una forma de terreno me respetan y me admiran elogian me dicen reciben tras también en costos piropos al alza

Voz 18 12:36 ahora sí ahora sí pero como era al principio estaba más era de cuando te equivocadas que yo te gana así tú sí pero como ganas

Voz 1667 12:49 transportas más mercancía o muy rápido en como ante

Voz 5 12:52 no

Voz 1667 12:53 entonces cómo se quedan ellos cuando alguien que actúa con veintiséis años hemos dicho veintiséis años tiene Gisela les les es más eficaz al volante de un camión

Voz 17 13:03 sí me dice

Voz 5 13:08 que me hacen pruebas no dice esas es que mete lo por aquí a los lugares más estrechos y ahí se quedan sorprendidos dice yo te piensas que has tenido que

Voz 3 13:28 demostrar el doble que ellos sí sí sí la al lograr el resto de las mujeres ahora lo entienden Gisela

Voz 5 13:37 sí ahora sí diferente a antes era no decir cuando tú debes sorprendida

Voz 19 13:48 eran lo ven ya normales

Voz 3 13:51 ya comentábamos antes

Voz 1667 13:54 Gisela antes de comenzar la entrevista que al final esto son expresiones del machismo que encontramos en Perú en la región en la que vives pero también aquí en España en Europa en Estados Unidos el machismo algo global que con cómo lo ves tus está venciendo es está consiguiendo vencer al machismo que podemos hacer

Voz 20 14:13 creo que hay muchas más mujeres que con ese deseo de romper esas barreras sí creo que gracias a esas mujeres

Voz 5 14:24 es una de ellas como yo que se puede romper eso para una generación para que vaya bien más adelante

Voz 1667 14:33 qué ha supuesto para poder conducir ese camión cómo ha cambiado la vida de tu familia

Voz 5 14:38 exacto ha ha cambiado totalmente cómo ha cambiado totalmente

Voz 1667 14:46 ahora llega a más sitios hay más grandes tenis más oportunidades no de trabajo

Voz 5 14:50 es más oportunidades el negro El negocio ha crecido

Voz 3 14:56 va todo muy bien me he preguntado cómo es belleza todavía estamos llegando al final como es belleza

Voz 5 15:03 es en cambio rojito grande de doce toneladas

Voz 3 15:16 doce toneladas llenas de carbón claro que eso pesa más cuando va cargado obviamente exacta

Voz 5 15:22 la capacidad de carga es de doce toneladas

Voz 3 15:24 aquí tiene cinco años me decías con lo cual ahora tampoco tendrá muchos achaques no ha habido cambio de ruedas

Voz 19 15:30 ahora todavía

Voz 5 15:33 aquí

Voz 3 15:34 es espectacular cuenta una cosa Gisela para acabar alguna niña siete acercado

Voz 1667 15:41 curioso es curioso ver cómo conduces el camión no sé cuál es la reacción de las niñas sobre todo cuando te ven a los mandos del camión

Voz 5 15:51 se queden ahí mirando sorprendida me ven bajar soy viendo en bien grande

Voz 1667 16:05 que muchas de esas niñas verán que no es imposible hacer eso que tú haces no hay otras muchas cosas

Voz 5 16:11 es un ejemplo para para ellas no

Voz 1667 16:15 pues dice la muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga felicidades

Voz 21 16:19 por por el premio celebramos contigo larga vida a belleza y al negocio familiar de acuerdo

Voz 3 16:35 así de risueña maneja Gisela está en España gracias a la Fundación microfinanzas del BBVA que ha organizado una

Voz 1667 16:43 mesa redonda con mujeres que como Gisela

Voz 3 16:46 abren camino ha estado con ellas María Manjavacas

Voz 1444 16:50 sus historias algo tienen en común han llegado donde quieren pero el comienzo fue duros rosas hasta lo tuvo difícil para estudiar es una joven gitana de Granada la primera mujer de su familia que estudió una carrera universitaria pasaron por lo de letras pero la ciencia ya era cosa de hombres

Voz 22 17:04 yo he sido muy rebelde mucho que no que ellos llegaba agencias porque así

Voz 1444 17:09 porque si ya es geólogo su motivación su abuela que aprendió a leer y a escribir a los sesenta y cuatro años las mujeres de su familia que sabían sentido discriminadas fueron las que la empujaron

Voz 22 17:20 que yo hable más de mi madre de mi abuela porque ella por decirlo así mi mujer gitana referente para de yo estudié hablo de mujeres porque bueno mi padre mi padre estado ahí no mi padre

Voz 1444 17:33 a su padre le costaba hiciera geología también ha volado alto devora Gómez primera mujer que pilotó los Pumas que trasladan autoridades la primera comandan

Voz 22 17:43 es que que ha llegado a a llevar el helicóptero de de Casa Real

Voz 1444 17:49 pero ya digo que estoy en lo más Jan que dice que en el Ejército no ha notado discriminación sigue dice que la barrera a la pone la sociedad

Voz 23 17:56 Albacete has todavía le le cuesta creo que la barrera viene de la de la propia sociedad ir la gente se sorprende en me ruboriza que cuando yo diga digo lo que soy la gente ese sexto

Voz 22 18:07 España hay Ibiza Honda militari piloto madre mía hay para mí es algo normal es mi día a día

Voz 1444 18:12 el día a día de la artista Lita Cabello transcurre entre óleos entre hombres porque pese a que parece un mundo más igualado

Voz 1614 18:19 el mundo del arte es todavía un

Voz 10 18:21 ver te de hombres pero las mujeres estamos muy presentes las pocas que somos hacemos mucho ruido

Voz 1444 18:28 para ruido el que tiene que hacer Magdalena fontanero de profesión se ha especializado en gas y cuando llega a las casas que oye dice entre ir estado cuando

Voz 10 18:35 tiene digo yo no estoy medio suyo si sigue habiendo alguna excepción pero bueno ahora te respetan porque porque has tenido que demostrar ir pegado varios golpes en la mesa diciendo que que nosotras también valemos eh

Voz 1614 18:48 valen mucho pero lo triste es que aparte de trabajo

Voz 1444 18:51 ellas han tenido que demostrar lo que vale

Voz 24 18:53 Punto de Fuga en la Cadena SER humana que señala

Voz 1667 19:16 hoy es veinticinco de mayo hoy es el Día de África tenemos a unos invitados que aman este continente aman tanto África que han puesto toda la carne en el asador para romper su mayor herida que es el círculo de la pobreza

Voz 1913 19:32 para la mayoría de las personas de nuestro entorno la pobreza es algo que vemos en las noticias a la hora de cenar y hace que cambiemos rápido de canal para millones de personas la pobreza es su recorrido vital nacer pobre vivir pobre morir pobre y ellos no pueden cambiar de canal para escapar de eso la brecha es tan grande en pleno siglo XXI que las generaciones venideras no señalaran por eso por haber hecho de la ignorancia y el miedo y la indiferencia un muro largo y alto imposible muchas veces de derribar o escalar cuando abres una puerta en ese muro pasa los mundos de la pobreza descubres lo que hasta entonces te estabas perdiendo tienes tu vida de ilusión la transmites a todos los que en tu camino deciden sumarse a este nuevo proyecto de vida y esa ilusión con el paso de los años aunque algunos no lo crean permanece inmensa lo mismo que el sol de Qana

Voz 1667 20:29 hemos puesto voz a quién escribe este texto pero ahora van a poder escuchar su voz real Carmen Hernández buenos días

Voz 1614 20:36 hola buenos días esto lo escribió este camino ve turca

Voz 1667 20:38 Ana

Voz 1614 20:39 sí una de las veces que fui para allá donde está turca

Voz 1667 20:42 eh

Voz 1614 20:43 porque hasta el norte de Kenia muy cerquita aquí a orillas del lago que que lleva ese nombre y hace frontera con los bueno pues con los países más pobres de la tierra con Somalia con yo Pia con Sudán

Voz 1667 20:55 y es allí donde empezáis vuestro proyecto de cooperación hace quince años y que ahora recibe uno de los premios Sociales de la Fundación Mapfre porque allí Carmen qué tiene de especial turcomana

Voz 1614 21:06 allí fue por puro azar porque era donde hundía Nos alertaron otras compañeras oftalmólogos que ya trabajaban allí desde el año dos mil tres Nos dijeron hoy en tu cara no hay médicos no hay médicos especialistas os interesaría venir y entonces fuimos la primera vez ya desde ahí

Voz 1667 21:22 hemos hablas de un sol inmenso allí tan importantes tan impresionantes

Voz 1614 21:26 bueno África es rotunda es inmensa es es categórica es decir todos los contrastes no de la belleza y la pobreza y entonces es es inmenso el sol turca así

Voz 1667 21:38 describen cómo es aquello

Voz 1614 21:40 pues mira es un sitio inhóspito al principio no porque bueno llegas allí las condiciones climáticas son muy duras las temperaturas extremas la sequía constante el cambio climático les está afectando mucho y es el valle del resto de donde todos venimos no sé si os acordáis pero ya el doctor líquido encontró allí a nuestro abuelo bueno es un sitio pues eso con muy poca vegetación con árboles muy característicos Las Acacias estos árboles inmensos que se abren una copa preciosa derramas por las cuales se secuela hijos esos puestas de sol canas como te digo es un sitio seco es un sitio con con pocos recursos muy duro eso es la primera sensación que te llevas de de tu cara

Voz 1667 22:24 a pesar de eso que habéis llevado allí que es cirugía en Torquesiana

Voz 1614 22:28 el dentro canas un proyecto que nace como como bueno común con la idea de dar ayuda de dar asistencia a una población que lo necesita poco a poco Nos hemos ido metiendo en su sistema sanitario somos parte del ahora a día de hoy somos mercenarios españoles que que que todos los años nos invitan unos esperan porque somos bastante eficaces pero además de eso hemos ido transformando el proyecto en otras cosas no porque era demasiado bueno lo que teníamos ahí como para sólo dedicarnos a la asistencia lo hemos llevado a la universidad lo hemos llevado a muchos otros sitios y oí y hay mucha gente involucrada hoy en día en tu cara

Voz 1667 23:03 ahora ahora vamos a hablar de eso pero me hablabas de intervenciones claro asistencia a la que no pueden acceder allí no allí las alternativas médicas e son escasas o incluso nulas bueno cuéntanos tu Carmen

Voz 1614 23:15 ahí es que muchas dificultades como te decía el acceso es un sitio donde la red de carreteras prácticamente no existe las todo todo todo el que quiera acercarse a un a un dispensario de salud tiene que caminar muchas veces esto es imposible pero además que la sanidad no es no es gratuita entonces los pacientes muchas veces no tienen acceso a a a llegar al hospital cuando llegan también es frecuente que no haya un médico hay muy pocos médicos en en Kenia con lo cual las cosas son muy difíciles a nivel de salud dentro el gana

Voz 1667 23:43 recuérdanos cómo fue tu primera intervención allí casi desde la llegada no ser consciente de dónde iba a tener que operar donde iba a tener que que ejercer Tour

Voz 1614 23:54 bueno es que la primera campaña fue en el año dos mil siete y yo creo que no entendía hasta diez once años después donde estaba porque es que de verdad que es impactante ver no es impactante ver la ver la muerte over eso no porque lo vemos a diario es impactante ver la indignidad con la que ciertos seres humanos viven no la falta de recursos no hace falta tener grandes cosas pero simplemente a la hora de morir a la hora en cero a la hora de vivir sí que hacerlo con dignidad y con y con ciertas cosas y ellos no tienen nada de eso entonces eso es lo que el primer bofetón que te llevas no en la la poca dignidad con la que ciertas personas cuentan para poder sobrevivir

Voz 1667 24:33 a pesar de eso viven hoy siguen adelante por supuesto sí es es la P

Voz 1614 24:38 mira elección que antes la resistencia que tiene esta gente lo lo felices que son porque estamos hablando de pobreza pero probablemente ahí hay mucha más felicidad de la que tenemos aquí pero claro que si la dureza con la que tienen que arrostrar su día a día esos es impresionante

Voz 1667 24:54 bueno tú misma lo decías no este escrito que que acabamos de escuchar que la ilusión pasados los años aunque la gente no lo crea permanece inmensa un y eso es porque porque también lo traslada a la gente de turca

Voz 1614 25:06 inmensa porque como te decía cuando te enfrentas traspasa el muro ibas al al mundo de la pobreza que crees que es un mundo miserable para nada no tener recursos no significa nada se es pobre el que no puede cumplir sus sueños pero te das cuenta de que realmente los sueños son los mismos aquí allí lo único que nosotros contamos con muchos recursos se nos ha olvidado ya lo que ellos viven es su día a día pero la ilusión las ganas y la fuerza es la misma y entonces

Voz 1667 25:33 cómo lo tenemos aquí pensamos que siempre está ahí

Voz 1614 25:36 a falta no lo valoramos claro hemos

Voz 10 25:38 dejando de valorarlo Carmen el proyecto bueno tú mismo nos lo decía ha

Voz 1667 25:42 ha echado raíces entre otros sitios en la Facultad de Medicina de la de la Universidad Complutense por cierto que maravilla porque somos vecinos de facilitar claro claro yo también soy de la Complutense pero bueno es son es es que a través de una asignatura medicina Sin Fronteras cirugía en cooperación sanitaria internacional mucho licitada tengo entendido sí

Voz 1614 26:03 esto partido de del del del departamento de Cirugía que es donde yo pertenezco del Comité de cooperación junto con mis compañeros el doctor y el doctor Turégano del concepto

Voz 26 26:13 porque del del Gregorio Marañón y bueno

Voz 1614 26:15 entre los tres pues vamos a esta asignatura es una especie de bueno de demuestra Mario de todo lo que hay en cooperación sanitaria a los alumnos no tienen una gran oportunidad de conocer un montón de de realidades un montón de personajes que pululan por el mundo haciendo este tipo de iniciativas y yo creo que es que es les encanta cómo no ojalá hubiéramos tenido eso nosotros

Voz 1667 26:38 qué particularidades aprenden allí los alumnos

Voz 1614 26:41 bueno ellos aprenden lo que es son ejemplos sobre todo muchos ejemplos de vivencias reales no de de casos de personas que van que organizan su propio proyecto hay organizaciones pequeñas excepciones grandes hablamos de refugiados hablamos de hambre hablamos de de todo tipo de iniciativas entonces es muy variopinta hay muy muy muy interesante

Voz 1667 27:02 Natalia Casanueva buenos días buenos días Julia Marín buenos días

Voz 0911 27:06 los días vosotras sois alumnas sí

Voz 1667 27:08 esta esta estas opción opcional he leído no si signatura por que esperábais encontrar ahí ven Natalia te oprime

Voz 7 27:18 que siempre a mí me han hablado muy bien esa asignatura

Voz 1667 27:21 me han hablado muy bien de los profesores

Voz 7 27:24 el a ver yo estoy en primero ir acusa este año iba encantado la verdad porque viene mucha gente como ha hecho Carme ir quedan muchos ejemplos de dan mucha esperanza de poder formar parte de alguno de esos proyectos

Voz 1667 27:36 Julia tú qué buscabas hay que porque te de matriculas te en esta asignatura pues se buscaba un poco qué medicinas Sin Fronteras

Voz 0911 27:44 Justo en esta carrera que es medicina que data mucho con personas hubiese una asignatura que te abriese la realidad a las otras realidades que diversas personas entonces buscaba conocer más allá de lo que podemos ver nosotros es nuestra

Voz 1667 27:58 la medicina Carmen en realidad la medicina está íntimamente ligada con la cooperación no entonces de entiende el interés de quizás de los alumnos de Medicina no asignaturas como esta si yo creo

Voz 1614 28:09 es algo inherente a nosotros los médicos tenemos la suerte

Voz 26 28:12 de de de tratar con un bien

Voz 1614 28:14 preciado y universal que es la salud entonces eso nos hace ver a toda la gente igual nos da igual que seas presidente un banco un pastor keniata que va con una manta y cuadros porque para nosotros es una persona que necesita ayuda entonces eso está muy bien y por eso eso en la facultad de Medicina claro tiene un es esa aceptación y esa esa buena acogida

Voz 1667 28:34 fíjate que esto que nos que nos decías ahora sobre la medicina Nos lo dijo hace una semana un doctor palestino que ha sufrido directamente no la la represión de de Israel Julian a Tele vosotros habéis viajado a turca no habéis tenido suerte sí

Voz 7 28:47 a veces qué tal pues impresionante es una cosa

Voz 1667 28:51 Nos decía Carmen el sol el sol es es inmenso es lo que te queda es una de las cosas que se te queda de Qana a vosotras qué imagen se ha quedado o que recuerdo tenéis de vuestro viaje a turca

Voz 0911 29:03 pues bueno yo creo que de lo que más le impactó el primer año que además fuimos juntas en mi casa yo creo que fue el al entrar en el hospital el hospital en si esos olores ese calor ese movimiento de personas en busca con una mirada que buscaban la salvación

Voz 7 29:25 yo bueno pues la primera vez que fui fui ahí con un poco de miedo porque íbamos ahí las dos estudiantes en un grupo de médicos y la verdad es que te sientes como que no pasa a el aportar nada o que está a la altura pero bueno y también todo el calor que hace no sabe si te vas a poner enfrentada a la enfermedad a la pobreza porque es verdad que nosotros vivimos en una burbuja no somos conscientes y luego fue un poco raro porque cuando me bajé el último avión porque son tres aviones hasta llegar ahí se tarda mucho pues se me pasan todos los nervios bueno pues está bastante segura y a partir ahí fue una pasada porque bueno que tiene esta oportunidad es muy guay

Voz 1667 30:04 Carmen dar salud y calidad de vida sobre todo en esas circunstancias tiene que ser un orgullo no para para vosotras pero que significa recuperar a un paciente en en ese ecosistema de vida Carmen no sólo para él sino también para toda su familia

Voz 1614 30:20 pues significa todo significa todo porque pequeñas cosas porque además los trucada tampoco tienen grandes enfermedades complejísima porque para eso hay que estar mucho más desarrollado a nosotros no vemos cánceres lo vemos cosas como vemos aquí no ellos tienen un problema que suele ser una hernia suele ser un colapso en la mujer uterino por tanto parir hizo les imposibilita para tener una vida normal ellos no van a vivir tanto su esperanza de vida son cincuenta y cinco años pero claro cualquier cosa pequeña una persona en una persona que tiene caminar todos los días diez doce kilómetros de ida y de vuelta con un bidón pues es tremendamente invalidante con una pequeña intervención como la que hacemos nosotros se recupera un niño por ejemplo con un lado el y no por su cultura su niño maldito cuando le operamos y le recupera así esa dibuja una bonita sonrisa otra vez en su cara pues es un niño que es integrar otra vez en su sociedad es maravilloso eso es lo que hacemos cosas pequeñas

Voz 1667 31:11 pero se claro que son cosas pequeñas pero que afectan directamente a la estabilidad de familias que a su economía no es su futuro

Voz 1614 31:17 sí sí sí totalmente

Voz 1667 31:19 es una historia pero a mí me gustaría que recordaréis alguno de los nuestros pacientes y si recordáis alguno con algún orgullo especial voy a empezar con vosotras Natalia Julia no sé sin vuestra experiencia en vuestro viaje alla turca Ana en en Essen en esa lista de de pacientes a los que ayudase y recordáis alguno con con algún cariño especial o por por algún motivo en especial

Voz 0911 31:42 sí sí que se de quedan muchas veces pacientes o casos pues por diferentes cosas pero se te quedan dentro y sin ir más lejos a lo mejor comenzaría el una este año de hecho sacará que fue un niña en el que ves cómo de de esa tristeza de esa de llorar de sentir el que iba a perder su brazo con curas poco a poco porque le había picado una serpiente con curas día tras día con comida con un poco de nutrición con con mucho mucho cariño fue poca poca recuperando esa sonrisa hay y es que parecía una transformación del primer día que entró a como es aliado Irán gracias a que estuvimos ahí pudimos

Voz 3 32:23 esta tasa esa picadura porque sino tenía siete años se perdía el brazo me satisfacción claro con los más pequeños

Voz 1667 32:30 nadie está que haya ninguno porque ya están ahí

Voz 7 32:32 a todos los niños que vemos ahí porque hay niños que están sufriendo se que tiene unas quemaduras impresionantes nosotras que estamos ahí ayudando a curar les es muy duro verles también me impactan mucho las niñas que tiene mi edad iban a la consulta que ya van por su segundo hijo y a mí eso me impacta un montón

Voz 3 32:51 bueno en todas en general Carmen

Voz 1614 32:54 hay muchísimas historias pero bueno yo me gusta siempre hablar de mi hijo de nuestro hijo de africano que se llama Jimmy que es un niño real que vino hacía cinco seis años a la consulta con un gran tubo en la cara en ese momento no nos dimos cuenta que que era un niño que estaba solo entonces yo le dije Steven dile a la madre de este niño que este tumor en la cara nosotros no podemos tratarlo aquí y bueno se fue al año siguiente volvió un niño la consulta con un tumor en la cara ya lo dije al traductor digo digamos de de este niño bueno al final resultó que era el mismo niño que el primer año lo habíamos dicho que no pero como buen africano dijo no pasa nada el año que viene volveré con sus seis añitos volvió a plantar delante de nosotros en la consulta ahí nos dimos cuenta que sacamos de la calle porque vivían en un niño vivía en la calle abandonado le llevamos a un lugar seguro hemos estado cinco años sabiendo intentando ver qué hacíamos con él el niño iba al cole comía estaba seguro pero seguía teniendo un tumor en la cara y él no quería seguir con eso al final gracias a la generosidad tengo que decir de de la Comunidad de Madrid el Gobierno lo pudimos traer a España porque no teníamos otro remedio lo esperamos aquí en Madrid

Voz 26 33:58 bueno ahora es un niño feliz

Voz 1614 34:00 qué pasa las navidades en casa con nosotros porque es

Voz 1667 34:03 eso te iba a decir que como está ahora ahora está estudiando Neira

Voz 1614 34:05 y eso que está creen creciendo muy sano te ahí y cuando viene a casa pues es es está con nosotros con la familia es uno más de los churros y le encanta me encantan sus primos Si fenomenal

Voz 1667 34:19 que no te he llegado a preguntar en fin cuántas intervenciones hacéis allí donde se piensa hacer allí por campaña

Voz 1614 34:24 depende del año pero vamos solemos este año hemos está haciendo unas veinticinco cirugías al día que te has dado que es muy bueno

Voz 1667 34:31 no

Voz 1614 34:31 unas trescientas treinta doscientas veinte cirugías hemos hecho este año hemos visto más de seiscientos pacientes en la consulta de cuantas cuando atropellados viajáis por campaña pues mira este año hemos ido veintiuna personas hemos es que vamos no sólo cirujanos generales vamos cirujanos que arenales traumatólogos cirujanos maxilofacial les ginecólogos anestesistas luego vienen los Logista Si la persona una persona que se encarga de comunicación también con nuestros queridos estudiantes

Voz 1667 34:57 la medicina lo decíamos en la esencia de la cooperación muchos casos llevamos mucho tiempo aquí demostrándolo pero tenemos un ejemplo bien claro esta semana cirugía Cana premio social Fundación Mapfre Carmen Julia Natalia muchísimas gracias a las tres por acompañarme gracias por el regalo porque nos han traído el libro de del diario de una campaña de cirugía Qana lo vamos a ver si os deseamos larga vida

Voz 1614 35:24 para para este proyecto muchísimas gracias a vosotros

Voz 1667 35:26 muchas gracias gracias

Voz 27 35:34 eh

Voz 1667 36:24 no pero es que este sábado para celebrar el Día de África hemos convocado a dos de los periodistas españoles que mejor conoce en el continente porque se lo han recorrido de arriba abajo y además no es lo han nos han contado la vida allí Nicolas Castellano buenos días qué tal buenos días Pablo con qué objetivos definirías tú a África

Voz 1620 36:45 para mí es la la maravilla la maravilla en el futuro la diversidad yo creo que que África tiene vida para alimentar a todos los el resto del continente sobretodo a Europa y Norteamérica que estamos ya en plena curva descendiente mucho sentido incluso intelecto yo creo que África es esperanza

Voz 1667 37:07 eso eso te iba a preguntar será el continente del futuro como se decía por ahí

Voz 1620 37:10 bueno yo creo que es el presente ya no llegarán nuestra siguiente invitarlo vamos a ver no África hoy en día representa ahora mismo los movimientos sociales más emergente más interesantes del mundo desde dos mil catorce a la actualidad más de cuarenta países africanos han vivido episodios de de revueltas o movimientos sociales que han derrocado dictadores echado gobiernos antidemocrático y esa juventud desde la política social de de la música de la cultura está iluminando digamos el continente no yo creo que es la gran esperanza hay algunos agoreros que siempre hablan de África como el vivero de la emigración el vivero de los conflictos pero yo creo que es interesante que pongamos el foco en la otra África la mayoritaria en

Voz 1667 37:54 estado al que hacía referencia es otro de los periodistas que mejor conoce el continente de hecho está allí están Dakar Pepe Naranjo buenos días

Voz 29 38:03 hola buenos días qué tal hola felicidades

Voz 1667 38:05 porque acabas de ganar el primer premio salir Traoré de periodismo que entrega la Agencia EFE y Casa África sé que es un premio muy especial para ti por la persona que le pone nombre no

Voz 13 38:16 sí salio que Nicolás también lo conoció le conoce muy bien no era el corresponsal durante muchos años de la Agencia EFE endakari y además un gran amigo no yo con cuando daban nuestros primeros pasos por aquí salido era para nosotros un referente cuando en dos mil once decir instalaron en Dakar recuerdo de comerme fantástico Echegoyen en su casa o pescado ya escuchar sus consejos no era como como un hermano mayor desgraciadamente el año pasado falleció víctima de un cáncer iguanas la agencia EC dedicas gráfica pues han tenido esta feliz iniciativa no de de ponerle el nombre de de un premio sobre periodismo en español sobre el continente no hay igual yo contentísimo de haberlo ganado

Voz 1667 39:05 el premio por la serie de reportajes crónicas africanas son cuarenta y siete reportajes sobre la cotidianeidad de la vida en África como es esa vida PP

Voz 13 39:15 bueno en realidad son cincuenta y dos la serie lo que pasa es que el el premio era sobre el año dos mil dieciocho y sólo entraron los que cayeron en ese año bueno la vida EPO te digo uno cincuenta y dos porque es apenas un año en completo no lo empezó en febrero y acabé en febrero de la eh hay de todo hay como decía Nicolás no hay

Voz 30 39:36 a cambio y como cultura

Voz 13 39:38 la música y artes escénicas literatura y ahí luego sobre todo a mi me gusta mucho esa el tejido de lo cotidiano no que es un poco lo que he tratado de contar en esa serie también la mujer que hace ochenta en la esquina hasta el costureros y el de los medios de transporte de los taxis el deporte la gente que va a jugar al fútbol ahí pues aquí se vive mucho en la calle no basta con poner el pie ahí para encontrarse con un montón de historias no me parecía bien bonito no poder contar también esa otra realidad que desgraciadamente en los grandes medios pues muchas veces estamos con el foco puesto en esa actualidad hice no estaba digamos ese tejido o no de la cotidianeidad que que gracias al al al hasta sería he podido he podido contar

Voz 1620 40:28 de hecho en la bases del premio Pablo se cuenta que precisamente en memoria de salir de este corresponsal de Efe durante más de tres décadas en Dakar el jurado valoraría precisamente este foco en del que está hablando Pepe no el foco que se aleja de los aspectos problemáticos son negativos que contribuyen a afianzar el estereotipo negativo de los países africanos y que se van no lo haría especialmente además de la calidad los trabajos periodísticos pues aquellos que contribuyan a una comunicación y al conocimiento de los pueblos africanos en la serie de reportajes de Pepe ves eso no ves la preocupación por el tráfico hay una pieza estupenda de los atascos en Dakar con nombre y apellidos de las víctimas de los ataco cualquier problema parecido los que tengamos en las ciudades españolas gente tiene interés por saber cuáles son los bares a los restaurantes de moda endakari PP cuenta algunos como el de la estación de tren de Dakar y que se sirven tapas a la española o o pieza casi más de de interés para los jóvenes como puede ser una pieza maravillosa de las Kardashian de Bamako no me que me gustaría verla contará porque

Voz 1667 41:32 a eso de las es mucho más que guerra de conflicto

Voz 1620 41:35 hoy lo de las Kardashian de lo representa no

Voz 29 41:37 Pepe

Voz 13 41:39 bueno pues las hermanas hora tres hermanas que una de ellas viajó emigró a Estados Unidos somos bueno pertenecen a la clase alta no de de mal en Mali porque también en Mali que Sara Guerra pesa conflicto pues también hay gente que tiene dinero no ella pertenecen a esta clase ni la más mayor pues emigró a Estados Unidos ahí empezó con este mundo el Instagram grabar vídeos y demás entonces ya ponerse modelitos caros y tal y entonces sus hermanas apunta también al carro ya se hacen llamar así las Kardashian de Bamako y tienen un montón de seguidores en Instagram en las redes sociales hizo una auténtica el fenómeno de masas y esto es una cosa que claro que es muy desconocida no fuera del del continente

Voz 1667 42:23 además hoy a mí me ha llamado la atención PP cuando nos comentabas bueno y Nico también el enorme potencial que tiene africanos sólo en la cuestión humana sino también en la literatura en las artes la música pensáis que se le valora todo ese arte todo ese potencial como como se merece en el resto del mundo especialmente aquí en Europa no

Voz 1620 42:45 bueno yo creo que lo puede ampliar porque Pepe es el que patea vive y eso se nota en la serie de reportajes magnífica premiada pero desde aquí alguien que va y viene como yo creo que seguimos anclados en los clichés los tópicos en los prejuicios gracias a la labor de Pepe de montón de compañeros que que se están pateando el continente cada vez hay más periodistas españoles en África poco a poco estamos intentando derribar esa mirada no yo creo que que hoy en jurado compuesto por Fernando Varea el director de la Agencia EFE por Felipe Sahagún por María Teresa Fernández de la Vega presidente al Consejo de Estado y África o por el director de comunicación de Casa África Joan Tusell que hoy premia un trabajo de lo cotidiano de las historias diferentes de África dice mucho del cambio de paradigma yo creo que por fin poco a poco nos va a costar mucho estamos cambiando la la mirada sobre África no podríamos hablar de cuarenta mil ejemplos no pero Pepe que vive ahí te puede dar con mucho más hacer ese cambio de de Pepe

Voz 13 43:43 yo he hecho yo estoy de acuerdo con lo que dice no pero tan pero también es verdad que creo que hay que recordar que queda mucho camino todavía por recorrer no que todavía efectivamente yo creo que hay autores hay creen creación africana que no está suficientemente ahora más allá del continente no va a veces cuesta un trabajo no que que se hable de de festivales de arte de fotografía de todo el potencial que África está demostrando en todos los años que cada vez más que sin embargo les cuesta encontrar acomodo digamos en los espacios de debate incluso la filosofía no hay en este momento hay pensadores autores filósofos están produciendo diríamos un una nueva manera también de entender la la la realidad con con el norte con Occidente no a ellos mismos lo lo denuncian no lo plantea que sigue habiendo puede una mirada dominante que es la mirada pues la del estereotipo la mirada de arriba hacia abajo y eso es verdad que se están produciendo cambios afortunadamente no cada vez más pero aún tenemos que recorrer mucho camino

Voz 1620 44:49 es muchísimo pero por ejemplo si preguntamos no era cualquiera donde se hizo el primer trasplante de corazón del mundo nadie pensaría en la que fue en Sudáfrica o pensamos que uno de los primeros países del mundo en instalar el sistema de reparto de medicamentos a través de drone está siendo gana en África tampoco lo pensarían no yo creo que por eso es necesario que haya cronistas y reporteros como Pepe instalados y que rompan el tópico y lo decíamos Pepe rompe el tópico de del corresponsal instalado en la capital y que no se mueve no aunque hay mucha

Voz 1614 45:19 pues ya ves ese tópico negativo que creemos que

Voz 1620 45:21 esponsales Se van acomodando se queda en las capitales PP en esta serie de reportajes a patear una decena de países en esas crónicas estupendas demuestra que se puede contar África desde muchos puntos de vista yo creo que por todo esto

Voz 1667 45:33 estaba más que justificado que estuviéramos hoy aquí étnico PP os seguimos leyendo seguimos de cerca este periodismo que como decíais está rompiendo moldes está cambiando el paradigma nuestra visión sobre África tenemos la excusa perfecta para hablar de ello no sólo porque hoy es el Día de África sino también por ese premio Salyut Traoré que ha recibido Pepe Pepe muchísimo

Voz 29 45:55 es gracias gracias un abrazo viene fuerte desde España

Voz 1667 45:59 Nico ahí

Voz 1667 46:04 vamos a ir terminando pero antes otros temas de actualidad el primero debe ser de nuevo el movimiento Friday que ha vuelto a tomar las calles de mil quinientas ciudades de todo el mundo también en España Adela Molina

Voz 1444 46:17 en las calles de Madrid hoy ha vuelto a escucharse esto varios cientos de jóvenes han participado en esa manifestación la mayoría no superaba los veinte años aunque también había algunos bastante más jóvenes con sus padres como Matilda de ocho años de origen australiano que como una pancarta casi más grande que ella pediría medidas contra el calentamiento del planeta

Voz 32 46:40 este aquí que del viernes las escuche cual que estamos leyendo el cambio climático hablan y les Simón Ángel

Voz 1444 46:54 la marcha terminado frente al Congreso donde han leído un manifiesto para reclamar a los políticos que actúen ya

Voz 33 46:59 el nuevo Gobierno declaren el estado de emergencia carismáticas del Estado español

Voz 1667 47:04 cómo estás

Voz 1444 47:05 segunda huelga por el clima se ha hecho coincidir con la víspera de las elecciones y en Europa para tratar precisamente de que se tenga en cuenta en las elecciones del domingo aunque hay protestas convocadas en más de cien país

Voz 1667 47:15 sí al hilo de esto una petición de la ONG Alianza por la solidaridad con destino a Europa ya que mañana elegimos a sus representantes dice esta organización que más de la mitad de las grandes empresas europeas están inmersas en conflictos de Medio Ambiente Rosa Tristán es portavoz de Alianza funda

Voz 14 47:31 en tal que la Unión Europea apoye sin ningún tipo de fisuras el tratado internacional vinculante como un instrumento para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos y ambientales en todo el mundo que ahora mismo se está negociando en Naciones Unidas y en el que la posición de la Unión Europea de la Comisión Europea no está siendo lo suficiente mente consideramos desde la organización a favor de este tratado

Voz 1667 47:59 vamos ahora al sur nuestra compañera Sonia Moreno ha visitado las obras de construcción de la nueva valla de Marruecos en la frontera de Ceuta y Melilla y esto es lo que ha visto Sonia adelante

Voz 1614 48:09 la nueva valla que construye Marruecos para

Voz 34 48:11 el a las que ya existen en la frontera con Ceuta es una realidad aunque el ministro de interior español Grande Marlaska lo haya negado varias veces en lo que llevamos de año esto decía en una entrevista a la SER en Rabat con motivo de la visita de los Reyes españoles

Voz 35 48:25 ya lo dijimos que era mentira y siempre en la cooperación y coordinación absoluta la frontera de Marruecos sus e ir de España es una frontera de los dos países

Voz 34 48:33 la alambrada marroquí mide alrededor de dos metros está compuesta por dos concertino superpuestas es una medida de contención que permite reaccionar a la Guardia Civil en la frontera española haya actuar en los siete minutos que necesitan las patrullas para reaccionar ante un salto a la valla el director de Migración y Vigilancia de Fronteras en el Ministerio de Interior marroquí Khalid Ali daba más detalles en una entrevista láser

Voz 22 49:00 en cuanto a este pequeño siete

Voz 34 49:02 de nosotros teníamos un proyecto ambicioso de reforzamiento de nuestros dispositivos en el Mediterráneo sobre mil kilómetros es un análisis que se inició en dos mil dieciséis habíamos identificado algunas mejoras y estamos incorporando las pero antes de recibirla

Voz 22 49:15 nación europea

Voz 34 49:19 alrededor de la nueva vallas han creado no sólo garitas de control sino también pequeños cuartelillo es para la Gendarmería Real el paso ya está abierto no alto de la montaña a unos metros de la actual y sólo queda terminar la parte del barrio de Benzú

Voz 1667 49:32 terminamos en Siria donde las organizaciones de derechos humanos del país denuncian la violación de los acuerdos de reconciliación por parte del régimen de Bashar al Assad corresponsal Oriol Andres

Voz 36 49:43 los servicios de inteligencia de Bashar al Assad estarían arrestando y acosando figuras opositoras activistas de medios y trabajadores humanitarios en regiones cómoda Augusta oriental así lo vienen denunciando activistas y medios opositores desde hace meses y ahora Human Rights Watch ha podido documentar al menos once casos de detenciones y desapariciones arbitrarias cifra que grupos locales elevan a centenares todos los arrestados habrían firmado pactos de no agresión con el Gobierno en unos acuerdos que fueron apadrinados en muchos casos por Rusia una muestra asegura la organización de derechos humanos de lo vacías que son las promesas del régimen cuando se refiere a retorno reformas o reconciliación

pues hasta aquí hemos llegado por este sábado ya sabéis que seguimos el resto de la semana en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga y también en el podcast de nuestra web para que escucháis el programa cuando y donde queráis si también lo comparta con vuestros contactos y mañana a votar a votar a votar no se olviden nos escuchamos el sábado que viene a Dios

