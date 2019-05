Especial | Lo mejor del Festival de Cannes 2019

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 01:27 te quejarás de este músico éxito de Eurovisión que cuando el festival se hacía países que molaba han caído muchos se lo digan a Madonna de bueno José Manuel Romero está desde Madrid controlando todo porque en realidad él es el que controla todo en el cine Laser y aquí en Cannes hemos pedido que nos acompañe para hacerlo en un breve comentario breves quinielas cosa que se moje para luego fallar a Javier Urra prevista de El español qué tal

Voz 0246 01:55 hola qué tal

Voz 1463 01:56 bueno pues vamos a empezar fuera de bromas esta canción que suena ese una de las canciones de la banda sonora de la película de Xavier Dolan el único director milenio José de la sección oficial el que dicen que sucesor de Almodóvar en versión canadiense y que hasta se atreve a hacer Bruce más sobre el cineasta manchego es el gol

Voz 1084 02:14 ante para hacer eso pero siempre bromas pero bueno vamos vamos a hablar de Almodóvar que ha protagonizado uno de los momentos del festival su película encabeza la lista de favoritas de la crítica con dolor y Gloria lo símbolo de que restos

Voz 4 02:29 o clásico la han programado un ciclo de cine rodada en Mali me llamaron para pedirme que presentarán juntos y no saben que era unos hablamos del rodaje

Voz 6 02:40 pero si lo saben no me han dicho nada

Voz 1463 02:44 pues ha gustado mucho eh era hasta hace poco la favorita de la crítica porque le ha superado la coreana ha gustado mucho sobre todo a los franceses esa mirada toda una vida por la mezcla de ficción y realidad ir porque Almodóvar aquí bueno es es Dios es alguien muy querido en Cannes el contaba en la rueda de prensa que aunque ha estado en varias ocasiones este festival esta vez era muy emotiva muy bastante porque esta película era muy especial para él

Voz 7 03:07 ya que hablaba de muchas cosas de su vida es la extrañeza que yo descubría en la mirada de los demás cuando era niño en el pueblo en parte de la familia sobre todo en en la época escolar para un niño esa mirada de extrañeza que tiene mucho de repulsa crítica de humillación es una experiencia muy dura tan dura como que tu madre te mire como un ser extraño afortunadamente era un niño ya era verá voy yo creo que era un niño muy fuerte

Voz 6 03:42 lo pudieron convino examinada estoy

Voz 1084 03:44 bueno vaya vaya rueda de prensa yo hubo lágrimas no alguna Santa bueno Antonio Banderas también hace esta especie de alter ego no de Almodóvar es también favorito y eso sí sí lo ganara dolor y Gloria no podría ser Palma de Oro por normas internas de la organización Banderas llegó al rodaje de esta película como sabéis después de alguna desavenencia con Almodóvar en La piel que habito Justo pues recuperado de un infarto por todo ello se emocionaba así ante la prensa yo he hecho siempre

Voz 8 04:13 trece películas

Voz 4 04:15 me importa ahora deberá todo lo que estos días ha venido de Palmas historias de no me importa nada en los meses de verano pasados donde rodamos esta película han sido probablemente los más felices como actor en mi vida

Voz 7 04:31 eso no me lo puede quitar nadie al

Voz 1084 04:37 a a los aplausos a a Banderas la madre es uno de los temas del cine de Almodóvar junto al deseo y en esta ocasión la madre S dividendos en Julieta Serrano y en Penélope Cruz que hablaba también de la adicción a la familia y su pasión por el cine

Voz 1726 04:52 sí comparto con Pedro mi adicción al cine que descubría los dieciséis diecisiete años recuerdo perfectamente la sensación al terminar el primer rodaje un bajón tremendo el último día en Sando que quizá era el primero y el último no podía soportar esa posibilidad realmente que creo que fue la primera vez que que sentí ese ese ese grado tan profundo de de de concesión de estar perdido decir que como dices tú como vacas incendio Cerro de fijar dónde voy ahora convivida sino es esto lo que puedo hacer

Voz 1084 05:26 bueno a tres horas casi no un poco menos de que empiece la la gala de clausura no sé si estáis nerviosos por allí si tiene posibilidades en un en un certamen en el que el jurado está presidido por Iñárritu Easy también hay posibilidades de que sea una Palma de Oro pues a toda su carrera Almodóvar

Voz 0246 05:43 bueno sí yo creo que estamos nerviosos porque sería algo histórico realmente creo que se lo merece sería un premio también a toda su carrera pero es verdad que el run run que hay desde el principio de festivales que por muy buena que sea el jurado de Iñárritu no beneficia a la presidencia de Iñárritu no beneficia a Almodóvar puede que busquen algo más político puede que busquen

Voz 7 06:02 no sé algo menos Almodóvar ya no quizás sí la verdad es que bueno yo creo que sería una palmada toda su casa

Voz 1463 06:09 mira aquí no sé si Iñárritu es un presidente hacer algo algo así no sino algo más pues un poco más ególatra sexy con todo mi respeto para el reto pero es una persona merecedora de la lapa más de oro es verdad que la única pega que se le puede poner como decía Javi estén tenga un gran mensaje político en un festival donde todas las películas todas menos que si se que se tiene esa tiene otras cosas ya ya hablaremos muestran una sociedad en pleno declive en pleno desencanto en el caso de dolor y Gloria bueno también podríamos encontrar algo no porque habla de la de la importancia de la diversidad sexual en un tiempo donde hay un aumento de la homofobia él también lo trata otra película que ha gustado mucho es una película pequeñita un retrato de una joven en llamas de la directora francesa Céline exclama como todo es

Voz 1084 06:57 hemos por por esa parte de desentrañar mensajes políticos en este Cannes importante lo que dice a Hayden Life Una vida oculta la película de Terrence Malick otro de los favoritos nos aunque parece que ha dividido ha dividido más a la crítica ya la prensa cuenta una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial en una aldea de las montañas austriacas donde un granjero pues decide no apoyar a Hitler

Voz 7 07:26 bueno pues como decías es un retrato

Voz 1463 07:28 abrumador del surgimiento de la extrema derecha el odio al débil en comunidades muy pequeñas algo que sí que puede tener paralelismos con con la situación de de la Europa de hoy no Malik pues una vez más dio plantón a la prensa es un tipo muy escurridizo que no ha dado nunca entrevistas

Voz 1084 07:44 él nos explica películas explica

Voz 1463 07:46 sus películas ahí lo deja todo is apareció a mí me recuerda un poco físicamente a Danny De Vito para recibir los aplausos en el Gran Teatro Lumière eso sí así que la rueda de prensa fueron los dos actores que están magníficos los encargados de defender esta poética historia sobre la fe sobre los ideales esto nos decía August Deal

Voz 4 08:05 Sanz en Gaza es algo

Voz 1762 08:07 habrá que decir más adelante cuando la película se vea más

Voz 4 08:11 dices pero si hay algo en común con nuestra sociedad que no saben decir no cada vez hay menos gente que se planta alguien que diga no sin una explicación intelectual simplemente porque tiene la sensación de que hay algo que está mal como hace el personaje Issing juzgar a nadie si hubiera más gente como él en estos tiempos políticos que vive Europa quizá encontráramos soluciones

Voz 9 08:35 Nahon lo pues después de chico desbordado

Voz 4 08:38 la ídem Malik al tercero

Voz 1084 08:42 nombre que suena es para Said coreano Bong Joon hub el de Memories of Mar de una película de Netflix que se presentó en Cannes

Voz 10 08:51 así que eso ya ahora e imposible la primera

Voz 1084 08:57 para Site parásito es una mezcla de comedia negra thriller y drama social que muestra la explotación laboral de trabajadores del hogar

Voz 2 09:05 el conductor

Voz 1084 09:13 pues la buena sola no las tres las tres películas que vosotros creéis que a esta hora tienen más posibilidades tres películas muy diferentes a través de de Almodóvar no que es la emoción su vida ese retrato pero que que tienen estas dos que también puedan hacerle llevarse la Palma de Oro

Voz 0246 09:31 pues sí sí son las tres grandes favoritas en la película francesa lo que tiene y yo creo que es que es una mujer que siempre creo que que hay que revisar Carles hace veintiséis años que no gana una sólo ha ganado y en cambio sólo puede puede jugar a su favor porque ya es hora de que toque es una de las grandes promesas del cine francés que saldría muy bien posicionada en el caso de de de Malick ídem bueno en Mali que lo que tienes que cuando vuela alto esa poesía que el consigue es maravillosa es la gran sorpresa porque lo que hace es que te lleva por donde le da la gana empieza como una comedia negra Mishima luego es un thriller tiene política e mil giros que no te esperas es es yo creo que es la gran película de este festival la gran sorpresa

Voz 1463 10:12 sí yo creo que que Malí que sería una hombre me gustaría que se lo llevase Almodóvar no por por aquello de de hacer tierra porque dolor y gloria es muy buena pero también Mali que es es es apabullante el coreano es que ha sido la gran sorpresa has es una película muy divertida con muchísimo mensaje social re pobres contra ricos José Ossa es un Viridiana híper loco bueno a mí me ha gustado mucho Illes que ama pues la verdad es que que es verdad que yo estoy siempre a favor de que una de las mujeres quizá lo que veo es que es una película más pequeñita que quizá el titular sería más pequeño yo siempre me preocupo porque haya buenos titulares en nuestra página web

Voz 10 10:48 no no es curioso porque en la SER

Voz 1084 10:50 tentación del festival Iñárritu hablaba de del cine político no del momento político que estamos viviendo y las tres películas que me contáis son tan diferentes entre sí que es complicado en una sección oficial que a lo mejor lo que hablabais de de la chica francesa de vacas sagradas no no ídem mucho un hombre que ya ha ganado Palma de Oro mucha poco más chulo pero no sé si eso jugará su favor puede jugar a su favor y luego también los asiáticos que que mira siempre con mucha atención a los asiáticos el año pasado fue coreada no

Voz 1463 11:23 total además pues la verdad es que es un su director divertidísimo Isasi sí yo creo que es una película que puede gustar mucho a los que están el jurado porque es retorcida como su cine quizá el que menos no que es más clásico a Pavlovsky el caso de una mujer bueno hay dos directoras en el jurado sea que eso también podría estar ahí el peso yo creo que todas estas van a estar en el palmarés y Se las células irán repartiendo pero sí como decías ha sido un festival Super político con lo cual yo estoy dando palmas manos palmas de oro todo el rato

Voz 1084 11:54 claro que sí tenemos que descifrar qué pensará lanzamos en el festival vamos apañados bueno precisamente hablábamos de Bon Jovi Foo hace que hace una denuncia tremenda como decía sobre la desigualdad y el clasismo algo que también hemos visto en otro director un habitual de Khan director de cabecera del cine en la SER con dos Palmas de Oro que ha estrenado su última película sonríe

Voz 7 12:14 es su buena Ken Loach

Voz 1463 12:21 se ha hecho la misma película de siempre es verdad lo reconocemos muy Fancy qué es exactamente es muy clásica en el planteamiento también es muy emotiva muy buenista con los protagonistas es una familia de clase obrera ir pero es tremendo la denuncia que propone muy novedoso porque pocos directores se atreven a poner el dedo en la llaga en la explotación laboral de empresas tan potentes como Amazon o Zara como él mismo decía junto a Silvio a su guionista Paul Laverty en la rueda de prensa

Voz 11 12:46 de que te ex o el trabajadoras

Voz 0882 12:49 hombre todo el riesgo o el empleador tiene una posición afortunada no asume ningún riesgo trabajador tiene que explotar se asimismo es la situación perfecta para las grandes empresas no arriesga y los trabajadores se arrojan ellos mismos al suelo sin que nadie sin que el jefe cojan lápiz ese es el camino inexorable que uno es que el capitalismo esté fracasando está funcionando como siempre lo hará

Voz 1084 13:14 el drama de los falsos autónomos y la individualización en el trabajo de Ken Loach también la falta de expectativas de adolescentes de clase obrera algo que conecta de alguna manera con una de las grandes sorpresas del festival Les Miserables no sé no lo he hecho bien porque yo no

Voz 12 13:28 yo no hablo trabaja muy bien Pepa

Voz 1084 13:30 del director francés de origen maliense la League es su primera película primero fue un cortometraje y retrata el día a día pues de unos policías que patrullan el banlieues donde sigue viviendo el director

Voz 7 13:42 han apelado entre screening

Voz 13 13:46 sí

Voz 1463 13:49 bueno pues es un thriller súper potente es cierto que ya habíamos visto la violencia y la marginación de las barriadas parisinas por ejemplo lo mostró Jacques Audiard Ndi pan que ganó la Palma de Oro pero es verdad que esta vez se centra más en la violencia policial en el abandono de una comunidad que busca su identidad en la Francia de Macron de Le Pen la película se inicia con una escena Llosa muy esclarecedora en ese sentido de la identidad que es la celebración de un partido de la selección francesa con estos chicos y sus banderas

Voz 14 14:15 son los accesos Jassé la gente que vive en esos barrios son franceses da igual que sean nacidos aquí o de otros orígenes africanos u otros son franceses la secuencia que abre la película era muy importante para nosotros porque hace años en mil novecientos noventa y ocho cuando Francia ganó la Copa del Mundo yo tenía dieciocho años y me acuerdo que fue algo increíble en el Estadio de Francia el mejor equipo del mundo con las banderas nos sentíamos todos franceses nadie se sentía diferente no había categorías nadie era francés de origen no de nacimiento todos éramos considerados franceses en ese momento José estos aunque hemos

Voz 2 14:52 nada más eh

Voz 10 14:55 bueno es banda sonora Un poco libre vale vale pero sí que dentro de muy bien muy bien que te puede pegar a esto es vale vale que es un puñetazo

Voz 1084 15:07 crónica fue muy simbólico ver eh cómo subían la escalinata de del teatro no de de Camp todos estos chicos y después de esa rueda de prensa en la que señalaba directamente a Macron de llevarme a al Elíseo te pongo esta película

Voz 0246 15:23 bueno yo creo que es una de las imágenes más potentes que nos ha dejado el festival y además es que hay una cosa yo tengo un yo tengo una corazonada con las que se va a llevar algo gordo porque además es una apuesta muy importante es un director que está poniendo escuelas define gratuitas en las banlieues es que lo va a hacer en en África que sigue viviendo en su mismo barrio pobre y creo que primer director negro que sigue viviendo en su barrio cazo una Un cine político con músculo yo creo que Iñárritu esto le va a poner a cantar

Voz 1084 15:48 sí quizá lo que le falta

Voz 1463 15:51 es pues indagar en cómo surge el terrorismo islámico es algo que está presente en la película pero que no se desarrolla sin embargo quiénes sí que lo han hecho son los hermanos Dardenne otros que ya tienen dos Palmas de Oro en el joven Ahmed retratan como un adolescente europeo se radicaliza no es tanto por la pobreza decían los directores belgas sino por la admiración al líder al imán el único que puede hacer caso a estos jóvenes

Voz 7 16:12 Félix del mundo enérgica dama vamos a Iker

Voz 15 16:22 pero

Voz 1463 16:23 la emigración del machismo también las hemos visto en Atlantic es otra opera prima de la primera director africana en competición en Cannes Matti Diop hemos visto violencia corrupción que ha sido uno de los grandes temas presentes en muchas películas en La Gomera del rumano un bull en les saco Wakaso vas del chino Diaw Llinás que ojo ésta podría gana premio dirección porque tiene unas una puesta en escena visual e muy muy muy potente ola corrupción y la mafia en mil traductores que es la película director italiano Marco Bellocchio que a sus ochenta años pues se muestra un magnífico retrato de la Cosa Nostra de la política Italia

Voz 7 16:55 Ana

Voz 16 16:57 no me puse esto esto es sólo una cosa

Voz 17 17:03 título El

Voz 1084 17:07 bueno veo que que que ha sido un festival que también a nuevas voces como su niño mimado ocho Xavier pero también reivindica mucho la experiencia hay Bellocchio pues podría a ser un candidato a premio recordamos que es de los pocos directores veteranos junto a Almodóvar que no tiene Palma de Oro todavía hay jurado pues podría darle un premio a toda su carrera como de alguna manera ocurrió el año pasado como decíamos antes con el italiano decía

Voz 18 17:29 que él se siente joven hoy si se pudo ya anoche ante ETA es verdad una cierta esto

Voz 4 17:37 cuando estoy contento muy contento porque espero que esto me permito hacer otra cosa para poder divertirme entusiasmar me pero yo entiendo el cine como un arte colectivo con los actores con el escenario el montaje la fotografía la música el vestuario que alguien dice que una película es suya Roma a los demás el artista es un ladrón pero no sólo los directores hay muchas más

Voz 18 17:58 las manos que ya atrio

Voz 1084 18:01 bueno él Le podría no ser los premios como están entre intérpretes y le podría quitar el premio Mejor Actor a Banderas este italiano Pier Francesco vino o hay otros candidatos

Voz 4 18:11 pues yo creo que es un un duelo entre ellos

Voz 0246 18:15 también influirá si hay Almodóvar gana un premio más importante no porque como has dicho tú se Almodóvar gana la Palma de Oro banderas no poder ganar Supremo interpretación entonces a lo mejor prefieren premiar abandera sino darle un premio gordo creo que eso va a influir mucho también que este es un ha sido un festival de grandes interpretaciones masculinas pero de pocas interpretaciones femeninas de peso

Voz 1463 18:32 sí la verdad es que es cierto el el acto estreno está espectacular es una película muy clásica también pero fíjate que el relato de la mafia que lo hemos visto en Gomorra en La Ser en la película lo hemos visto en el cine de gángsters lo hemos visto incluso hasta en Los Soprano no si me apuras y que consiga volver a enganchar y volver a hacer en este retrato de la corrupción y la mafia tan interesante me parece a mí me parece una de las películas del festival quizá es demasiado una Palma de Oro para ella porque es un tema ya visto pero me parece estupenda

Voz 1084 19:03 es un poco injusto esto de no poder acumular premios no sea yo entiendo que quieran repartir premios pero sí una película tiene una gran dirección se tiene que llevar la la Palma de Oro lo deciden a lo mejor el actor principal protagonista de películas el mejor actor del Festival hay películas que que lleva todo el peso en el protagonista o la proteína

Voz 1463 19:21 exacto Ésta es una de ellas is si queréis hablamos ahora pues de lo que ha sido lo más esperado del cero amén que es la vuelta de Tarantino con Érase una vez en Hollywood como decimos es la vuelta del director Veinticinco años después de ganar la Palma de Oro aquí con pal Fiction y a punto estuvo de no acabar la película

Voz 12 19:40 oye Reed explicó el público que sí exactamente

Voz 1084 19:43 no tenemos nada

Voz 12 19:45 esas cosas peligrosas

Voz 1084 19:50 me ayuda Carlos es una declaración de amor al cine ambientada en el verano del sesenta y nueve con los asesinatos de Charles Manson de fondo

Voz 18 19:58 a risa

Voz 0451 20:00 de hecho muchas investigaciones en los últimos años he leído libros escuchado podcast especiales de televisión intentando entender cómo alguien era capaz de tener a estas mujeres sin someterlas cuanto más sabes y más información tienes menos claro es más oscuros se vuelve eso creo que es también parte de la fascinación Chubby han a EFE que te has desde escaparon jefes Tarantino no

Voz 1463 20:23 es el que solía ser eh estuvo muy taciturno no estaba enamorada de mi interés

Voz 1084 20:28 poco de de de SEO porque quiero que me contéis que el explica a los oyentes cómo es ver una peli de Tarantino en Cannes los tiempos con los que hay que ir para verla cuánto se tarda con dotada tardó Javi ahora Clayton como es esta de las acreditaciones de los tiempos en Cannes con la locura de Tarantino

Voz 0246 20:48 pues cambios un sistema de castas absoluto eh aquí Pepa no se puede quejar porque entrar sin hacer cola en el noventa y nueve por ciento de las películas yo tampoco me puedo quejar porque tengo una acreditación Rosa que que que me en casi ninguna tengo que hacer cola pero en la de Tarantino fue tal locura que todo el mundo fácil cola incluidos los que no tenían que hacer y por supuesto los que ya somos un poquito más bajos yo por si acaso claro te entra el miedo que ves a la gente muy loca yo me fui dos horas antes me sobró muchísimo pero es que se que muchísima gente fuera claro había que verla en ese primer pase había que verla todos juntos y también creo que el festival ha sido un poco cabrón en ese sentido porque no es la puesto en una sala y no en la más grande que podía haber hecho un esfuerzo para que todo escupió éramos juntos pero bueno había que vivirlo y había que hacer esa cola de dos horas yo me lo comí enterito

Voz 1463 21:31 luego la rueda de prensa que a las ruedas de prensa este año por un cambio en la organización está yendo muy poquita gente claro en esta con Brad Pitt y Tarantino Di Caprio pues había unas colas unas peticiones de autógrafos unas preguntas absurdas nadie le preguntaba por la violencia yo estaba indignada porque no me daban la palabra pero bueno al final el el más integrada gente en esta rueda de prensa fue el más guapo no sea fíjate

Voz 10 21:53 en más las cosas están luchando contra sí

Voz 1463 21:58 estereotipos Brad Pitt decía que esta película significaba algo muy significativo porque era un cambio de paradigma en una época difícil

Voz 0451 22:07 si quieres Dickens inducción llevó a ver si puedo tantas la rabia en esos individuos sino la rabia en muchos inocentes aquella ira provocó la pérdida de la inocencia vivíamos una época de esperanza de amor libre el cines estaba calibrando y cuando pasan los asesinatos de manso todo signo de una mirada al lado oscuro de la humanidad en ese momento se perdió la inocencia del mundo sus de lo que la película habla de forma muy hermoso

Voz 1084 22:39 es además una historia de amistad la de un actor de medio pelo Di Caprio es su doble Brad Pitt interpreta intentando adaptarse a una industria en proceso de cambio contaba Di Caprio en una atolondrada como decías tú rueda de prensa que que había conectado mucho con con el personaje

Voz 4 22:55 enseguida me identifiqué con este personaje yo he crecido en la industria con sus tiempos este tipo vive en un momento en el que los tiempos están cambiando ve cómo se queda atrás es un luchador tiene que buscar su camino y enlazar un trabajo con otro yo tengo muchos amigos en la industria que pasan por situaciones parecidas en lo que es esto por eso se la suerte que tengo detener tantas oportunidades yo sólo puedo mostrar mi gratitud a ellos fio más que hay que Kelme

Voz 1084 23:26 bueno aquí sí que tengo preguntas e muchas la primera podría Tarantino dar la sorpresa por lo que veo es bastante improbable

Voz 1463 23:35 bueno yo no quiero decir que es que claro esto hay que pensar que la película no aporta a mí me ha gustado mucho me lo he pasado muy bien no estoy con Boyero para nada y me parece divertida al parece muy bonita en algunos momentos muy bestia en otros parece muy interesante problema es que en el juego que propone de cambiar la historia o revisar la historia ya lo ha hecho en otras mucho más brillantes no como Malditos bastardos entonces darle una Palma de Oro cuando él ha hecho Pulp Fiction o ha hecho Malditos bastardos o ha hecho Kill Bill pues creo que es excesivo otra cosa es que le puedan premiar por haber venido hasta aquí por haber traído a las estrellas pero ha montado la película en tiempo récord y entonces el jurado tenga alguna mención para él él siempre suele tenerlas de guión no tiene un Oscar por el guión entonces a lo mejor es un guión así un poco forzado pero bueno o en cualquier caso la película a mí me me ha gustado

Voz 0246 24:27 sí yo creo que es una de las grandes películas del festival el problema de Tarantino es el propio Tarantino y su carrera quizás tiene películas que fueron más sorprendentes pero creo que es una gran película creo hecho un esfuerzo enorme por traerla también creo que él cuenta con que era el evento el festival no cuenta con estar el pelo en el palmarés y además ya ha ganado un premio que es la dos que premia todos los años en la película la mejor película con un perro el año pasado fue donde evidentemente y este año pues es que hay una escena con un perro que tiene Brad Pitt que no se puede decir nada pero es espectacular e es una película vibrante vamos a oír hablar mucho de ella porque yo creo que en la temporada de premios llegará con fuerza seguramente Tarantino la remontó un poco podría estar en el palmarés pero no creo que se lleve la palma de oro

Voz 1084 25:07 claro es es complicado a eso iba a decir es el director al final que ha llevado a las grandes estrellas a la alfombra roja porque hoy Leonardo Di Caprio Marcote Robinson esos lo que apuntaba a Javi cuantas posibilidades hay de que vuelva a montar la película porque con lo que le ha costado llegar a Cannes con los tiempos que que se puso y ahora que no hemos enterado que en Estados Unidos está remontando alguna de sus películas que son miniseries en Netflix me tiene un poco desconcertado Tarantino pero bueno él es así aquí se estrena en el quince de agosto y no sé si veis posibilidades de que esto haya sido también una una prueba una toma de contacto con con la crítica y luego

Voz 0451 25:44 remonte algo

Voz 1463 25:46 yo creo que sí que va a Remón que va a cortar algunas escenas creo que ya con la había cortado unas cuantas de la versión anterior dicen las malas lenguas y ahí está a mi me parece que quizás sí que de verdad que con el ritmo que tienen esta tiene un poco menos ritmo que otras de sus películas pero tiene un final a mí me me encanta el final muy divertido ir si es es difícil y luego además tiene una cosa que es que este Tarantino que a mí me encantaba ir sepulto lo quisimos con los spoiler nos hicieron firmar un embargo Nos leyeron una carta bueno embargos continuamente aquí en Cannes yo ya no sé cuántas cosas de firmado hoy en el caso de Tarantino bueno leyeron todavía una carta que no desvelaremos una escena final cuando en realidad la película es mucho más que esa escena final entonces sí yo creo que yo creo que algo algo ahora

Voz 0246 26:34 Tarantino siempre retoca sus películas porque aquí presentó Malditos bastardos luego la volvió a remontar algo que Almodóvar criticaba mucho aquí en Cannes decía que si tú tras la peli

Voz 4 26:42 hola la tras cómo quiénes y sino no corras para venir

Voz 0246 26:45 a CAM que no hace falta claro pero a Tarantino nunca está conforme con sus películas y las va yo creo que según ha visto el primer pase habrá pensado otras trescientas cosas que quiere cambiar de hecho creo que la película sí que se nota que hay cosas que no están pulidos del todo hay ciertas elipsis que se notan muy forzadas algún montaje que no está el todo Pulido yo creo que lleva sin dormir tres meses para acabarla y creo que ahora le quedaron

Voz 4 27:05 Nos cuántos meses para pulir la del todo estoy seguro que la verdad

Voz 0246 27:07 son final no es al cien por cien como la que hemos visto

Voz 1463 27:10 sí lo que decías de las estrellas bueno dime José

Voz 1084 27:12 no no dicen si no

Voz 1463 27:15 las estrellas que es verdad es un festival donde ha habido un bajonazo de estrellas yo no sé si tiene que ver que muchas de ellas están con Netflix INEF Luis no puedes venir aquí o simplemente que ha coincidido que son películas sin estrellas que también no eso no quiere decir que las películas sean peores pero sí que es verdad que parece como que el festival tienen menos brillo en ese sentido el día de Tarantino fue bruto tal el día de Almodóvar también el día de Elton John pero luego ha habido días como un poco más flojos o más de un cine quizá muy interesante pero sin grandes titulares eh no se glamurosos por así

Voz 1084 27:49 claro es que no de Can normalmente sale pues una terna no de intérpretes que luego hacen bastante carrera de premios hasta los Oscar el año pasado un poco le comió la tostada Venecia que de allí salieron casi todas las películas que luego acabaron en la carrera de premios y la gran polémica Pepa ha sido venía de ayer que no se ha convertido en famoso es el famoso Cuní Lingus de de veinte minutos de la película a ver si lo digo de bien de Abdelatif de Chicho el director francés no

Voz 1463 28:17 sí pues sí era uno de los platos fuertes porque aquí ganó con la vida de él que era una película maravillosa sí es verdad que en aquella no hubo algunos detractores por la escena de sexo que era demasiado explícita que si cambiaba el ritmo de la película pero bueno la película la verdad es que era un monumento en esta nueva entrega que es la segunda parte de una trilogía de auto ficción como modo Arc esta haciéndose pues duraba cuatro horas también la retocó y la dejó en tres y media que esto del montaje en el último minuto es algo muy habitual en Cannes y bueno pues eh

Voz 19 28:47 es muchísimas escenas de sexo cuerpos sensuales cuerpos desnudos cuerpos

Voz 1463 28:51 bailando y y bueno Magí magnate la actriz protagonista se salió en mitad de la proyección y la rueda de prensa pues fue muy tensa muy turbia incluso le preguntaron por las acusaciones de abusos sexuales que había tenido en el pasado

Voz 20 29:04 eso escogemos bots que esto

Voz 11 29:05 así que su preguntas

Voz 1762 29:08 de mal gusto e imbécil estamos en un festival de cine hacemos cine hablamos de cine es una pregunta malsana en la que usted me propone que refleja esta época yo he hecho esta película en reacción a un espíritu malsano en el que vive

Voz 18 29:20 ya que de este tipo

Voz 10 29:23 qué maravilloso nuestro compañero Rafa Bernardo hablamos de que no se siente más

Voz 1084 29:28 ha sido un poco el director que ha desafiado esta época como decías tú de tu de o de lo políticamente correcto como decía en el en el corte no ha habido una reacción a una polémica puritana no al revés sino de un poco de que él quería provocar con esto entiendo

Voz 1463 29:44 sí yo creo que tampoco ha habido tanta polémica porque al final la escena del Kooning Lingus es lo de menos en la película es más el tratamiento del cuerpo de la mujer que es algo que en época del mito pues el ver es verdad que hay un debate sobre cómo debe mostrar si hay un excesivo actualización del deseo en el cuerpo todo esto es interesante podría haber generado un debate yo entiendo que haga esta película y muestra los cuerpos de las mujeres así no me molesta es verdad que su mirada es una mirada pues tuvo ayer eso está ahí

Voz 19 30:12 los problemas que la película pues te está bastante vacía

Voz 1463 30:15 ya no la primera entrega a mí me gustó mucho más que la vimos en el Festival de Venecia que no pudo venir por un problema de contrato iba a mi me gusta mucho más a mi me gusta como rueda que sí no me parece que en está pues se le nota demasiado esa esa que busca esa provocación no narra de pensar en la que estaba muy muy cabreado cuando pues bueno pues no tampoco tampoco han sido preguntas excesivamente duras pero sí ha sido la polémica el festival luego que hay muchos críticos que le han puesto un nueve y pico o sea que para que veas las dos Españas también están saber si tienes algo que decir de que sí

Voz 0246 30:48 bueno así a mí me parece una provocación barata e pero sí me parece que que se ha pasado tres pueblos ciento cuarenta y siete planos de culos que creo que los ha contado una crítica francesa creo que no van a ningún sitio y creo que además en el momento en el que estamos en su provocación no va a ningún sitio la película había tenido algo que contar pero o estuvieron justificados de alguna forma pero no lo están entonces me parece una película vacía en la que él lo único que queridos dar un tortazo a sus detractores pues enhorabuena pero te estás jugando tu carrera no sé si hará una tercera ronda en la tercera parte de del MEC tú es como ésta pues te la puedes quedar en casa

Voz 1463 31:22 a mí me hay una cosa que sí que me parece interesante que es que muestra son los años noventa un grupo de jóvenes sí chicas chicos y chicas árabes aquí por la costa francesa entonces sí que es verdad que tiene un acusa de de de vivir en armonía de liberación sexual de no preocuparse por el futuro no hay crisis económica ellos estudian no hay racismo cosa que bueno si miramos a la juventud ahora en películas que hemos hablado hace un momento como Los miserables o Atlantic pues vemos que eso no es del todo así ya en la Europa de hoy no antes tiene eso de empoderamiento pero es verdad que el retrato de del cuerpo de la mujer está ahí esa mirada no tiene ningún sentido para la historia que quiere contar pero déjame que te contemos José porque la UE una película proyectada que es ir más vi Heaven de el director palestino Elia Suleiman ha gustado muchísimo ya apunta alto en las quinielas de la crítica es una comedia sobre el que la paz en Oriente Medio entonces es maravilloso porque tiene un humor casi de Jacques Tati no muy absurdo en la que se ríe de los palestinos Herría de los estadounidenses no de los judíos para no levantar ampollas ha gustado yo creo que que es una de las que yo creo que va a colarse en el jurado Javi qué opina

Voz 0246 32:33 sí yo creo que no sé si es la Palma de Oro pero creo que un gran premio del Jurado una mención a Elia Suleiman que hacía diez años que no dirigida a una película creo que se lo merece porque es muy difícil lo que hace que es un grito crítico pero también esperanzador al futuro de Palestina y lo hace con un espíritu de como de Buster Keaton una especie de comedia absurda en la que mezcla la situación de Palestina con la situación en el resto de países del mundo me parece una inteligencia brutal habido risas y aplausos en el en el pase y creo que es la gran sorpresa que nos tenía reservado el festival a última hora

Voz 1463 33:04 si el hecho de que sea palestina en un momento en el que pues vuelve a resurgir otra vez el conflicto quizá puede hacer que el jurado se fija en ella no los a mí me ha gustado mucho desde luego

Voz 1084 33:14 me estáis dando mucha mucha envidia porque al final escucha si es que Camps que cine que que diversidad no de miradas al cine de países de Blas de puntos de vista de política de estaño muy político pero retomó un poco lo que de lo que veníamos hablando lo del cuerpo de la mujer de de la representación porque el año pasado el gran tema de Cannes con esa foto en la escalinata no creo recordar que era que hay Lange fue el feminismo fue los derechos de las mujeres de la Industria este año un poco ha desaparecido tanto de la sección oficial me temo por por representación y número pero también del discurso las ruedas de prensa íbamos a recuperar un una un audio de Tilda Swinton que fue la la que abrió el el festival con la película de Hellín ya los muertos no mueren y que decía que si hay películas de mujeres pero que nosotros un poco los medios no le damos visibilidad

Voz 1933 34:04 Sancha además Butra y que recuerde que las mujeres hacer películas desde hace décadas hay muchísimas películas hechas por mujeres ahí fuera la pregunta es por no oímos hablar de ellas por que no les importa cuando muere una cineasta apenas ocupa espacio en la prensa y cuando muere un director soledad mucha tenemos que darle visibilidad a las mujeres directoras tenemos que mirarlas apreciar y comprar entradas para sus películas ya existen las cineastas sólo tenemos que prestarles atención quitarles

Voz 1084 34:39 y mientras escuchamos a Tilda Swinton también escuchamos al pajarillo de La Ventana de Pepa

Voz 10 34:44 hacer notar del lado justo encima Adebimpe hay una escena de la película de Elia Suleiman queda así que es un pájaro intentando entrar en su ordenador pues aquel pájaro quiere entrar en la sala es una una metáfora no sé si las cosas del directo

Voz 1084 34:59 año ha quedado un poco desdibujado claro las intenciones tan buenas del año pasado la declaración de intenciones el el la la foto tan simbólica decía Turró Javi que que este año ha sido la de la lino con todos esos chicos negros de suburbios parisinos el año pasado fue las mujeres queda un poco ya nos hemos olvidado o no estrenados pero hay que recordarlo

Voz 1463 35:20 totalmente bueno Kang siempre ha tenido esa cosa un poquito más circula creo que todos los festivales ella el año pasado es vedad hicieron esa alfombra roja tienen esta cosa tan ceremonioso de hacer fotos muy impactantes este año de cuatro mujeres en sección oficial que es poco es verdad pero para ser Sercan para ser un festival de cine pues es un avance lo que sí que ha cambiado el festivales que el los seleccionadores de las películas y son si están divididos en un cincuenta cincuenta mujeres hombres que era una de las cosas que pedía el mito pero si este año no se pregunta por mujeres en no se pregunta por nada de hecho lo que ha desatado la polémica precisamente ha sido una película que trata de una manera tan poco una no el cuerpo de la mujer pero sí que es sí que ha sido curioso un momento que fueron el de las mujeres argentinas que protagonizan el documental que sea ley de Juan Solanas sobre bueno pues sobre la ley argentina de la corto que no pudo ser que no fue ley y que ahora intentan que la nueva la campaña electoral es secuela pasando por esa alfombra roja con los pañuelos verdes Almodóvar y Penélope Cruz también se hicieron la foto con el pañuelo verde pidiendo el aborto libre mostrando un poco cuál es la situación en Argentina con el aborto es verdad que estaban sola Solidaritat hermanas Bono la ministra francesa se ha reunido con ellas para para ayudarles en la medida de lo posible se ha sido eso Itu las Tilda Swinton ha sido el único momento feminista de este festival la verdad no ha habido nada

Voz 1084 36:42 ya bueno la otra foto quizás en matizó

Voz 0246 36:45 porque es la primera mujer negra que ha competido en sección oficial es una ópera prima siquiera también bastante potentes

Voz 1084 36:51 ya antes de pasar a la sección paralela ven rápidamente os pido una una una porra

Voz 10 36:59 venga ya

Voz 1084 36:59 todos queremos que sea dolor y Gloria pero sino contadme cuál ha sido vuestra gran decepción de del festival de Cannes que tenía muchas ganas de de ese director esa película no ha estado en el Tour pues

Voz 1463 37:11 quizá la gran decepción han sido los Dardenne que que aunque yo no soy excesivamente fan de ellos pero sí pensé que iban a hacer una película más interesantes sobre el terrorismo islamista de la RIC radicalización

Voz 0246 37:22 bueno para mí Xavier Dolan porque me parece que una de las peores películas de la sección oficial con diferencia hay un bluf

Voz 1463 37:28 pues con este bajón como decíamos al inicio de este certamen en esta ha sido una muestra de poderío español no sólo por la presencia de Almodóvar que ya gane o pierda pues nos da igual el con que haya estado aquí sino también por la presencia de dos directores que representan un cine de autor y de vanguardia son el catalán Albert Serra Oliver Laxe que ha ganado en una cierta mirada con ellos hemos hablado durante este festival en el que ambos competían en esa sección

Voz 1084 37:51 sí eso sí

Voz 21 37:54 poder alcanzar la las horas

Voz 2 38:04 estamos con Oliver Lasse

Voz 1463 38:05 director gallego que presenta Oh que arde aquí en el Festival de Cannes en la sección Una cierta mirada regar cómo estás lo primero cómo ha ido ese pases

Voz 8 38:15 pues muy contento la verdad es que bueno muchos amigos gente querida familia vecinos actores no muy muy agradecido

Voz 1463 38:21 cómo te llevas tú con tus raíces gallegas y cuáles como porque claro hablábamos que tú has nacido en París de padres gallegos en Barcelona en Londres has vivido Marruecos bueno

Voz 8 38:34 The para bien y para mal yo bueno me considero gallego y bueno pues pues lo intentó asumir lo no muy bueno pasó mucho tiempo en Galicia

Voz 4 38:42 para hacer la película he vivido allí

Voz 8 38:44 igualmente creo que los artistas los cineastas somos unos extranjeros uno Necesitamos una distancia para ver las cosas de cerca no se ve nada no es como cuando no enciende una luz de repente sale al exterior Il la luz TVE La no no ves nada pues pasa un poco eso hay que distanciarse hay que hacer un viaje largo no el cine es común Prometeo que lleva su antorcha apagada no iba a buscar lejos un fuego a posar ahí su antorcha volver al espectador y decir oye mira mira mira está luz que encontrado mira este vinilo que encontrado en un en un mercadillo no es un poco eso no creo ese gesto

Voz 1463 39:19 qué punto está marcado el fuego en Galicia el fuego los incendios hasta qué punto todo eso marca una tierra y a sus gentes que es una de las cosas que está en la película

Voz 8 39:29 de manera muy en que es como nos lo estábamos un poco todo en en Galicia no aceptando lo no con desapego y aceptación si es así es por algo no a veces no entendemos porque será por algo será no y bueno es un poco esto lo que he querido recoger no no es una película sobre el fuego de alguna manera no es una película que busca culpables ni meterán allí en la que haces sino lo contrario no de entender no justificar a nadie pero sí entender la complejidad del mundo y ante la compleja del mundo ser cautos muy tolerantes misericordioso si amorosos no

Voz 1463 40:05 somos una sociedad que parece que juzga bueno lo que decías de

Voz 8 40:08 yo soy una persona de naturaleza como muchos de nosotros intolerante hay que juzga que Casilla no y bueno cuando veo también que toda la gente se pone en contra de alguien pues digo bueno empezarán como todo serán una panda intolerantes no llevando a la opinión pública se pone en contra de alguien pues se me bueno me salen las las orejas del lobo cineasta no como bueno vamos a intentar ver que hay aquí os intentar entender vamos a intentar sentir no es un poco lo que invita a la película no ha yo creo que el espectador llega un momento en el que acaba pues queriendo estos personajes no creo que los acaba enfatizando con ellos y al final pues entienda todos no no estamos más allá de las dialécticas de los juicios no estamos más en en en en en en la en el

Voz 1463 40:52 porque da la sensación de que igual que en otros problemas que pasan en todas partes del mundo cuando alguien comete un error hace algo que que tiene unas consecuencias en lugar de querer de entender el porqué no es juzgarlo o retirarlo de la comunidad de lugar de de buscar bueno pues porque ha hecho eso porque se produce qué pasa que hay

Voz 8 41:12 bueno obviamente estamos en una sociedad que busca sangre claros estamos yo participo en esa rabia colectiva de de bueno obviamente es una es una gran catástrofe el tema de los incendios somos un poco todos culpables yo creo que obviamente pues hay un dejadez política sea lo que se ha hecho con él con el rural bueno es una falta de visión atroz no ahora empiezan a hablar de ello no cuando esto ya es un holocausto ya en fin bueno son valores que se pierden sobretodo no oí bueno un poco estos valores de estos valores va un poco esta película no esta gente que se siente pequeña y que ante esta naturaleza que las supera pero que que lo convive bien acepta el que bueno soy pequeña

Voz 1463 41:51 te referías a la España vacía no este concepto que se ha puesto de moda que ahora todo el mundo habla de esos pueblos e sobre todo que se centran en Castilla no pero lo vemos en tu película que en Galicia hay muchas aldeas montos de vivir que con la vida moderna o el pseudo progreso no están desapareciendo

Voz 8 42:08 si este mito del progreso que nos poco menos hemos creído todos no en las provincias interiores de Galicia están sufriendo mucho también la mitad de los pueblos de España está en Galicia si se abandona a los a los abandonados me refiero es trágicos son entonces claro hablará de buscar culpables por los incendios es que Kinks está encargando de cuidar el campo no hay nadie os es claro en Galicia con todo lo que llueve en invierno en verano con dos semanas de con dos semanas de de SEK de sequedad ya de sequía ya eso es un pueblo es un polvorín y con cambio climático más en fin es terrible obviamente hay bueno pues ahí la industrial el fuego también hay intereses ahí hay ahí dice esponsales hay desgracias hay hay hay paisanos también en fin hay accidentes también en fin tampoco es que no es una tesis sobre el fuego esas sí creo que a lo mejor una crítica velada a la modernidad a la bueno no sea este mito tanto mito del progreso no sin romanticismo ni nostalgias no sea intentando también mirar el futuro con esos valores no como enraizado Nos mucho en la en la tradición en nuestros valores que es algo creo que en España tenemos esa suerte no de que hay una conexión con el campo que que nos que nos hace ser personas más sanas no que en que en Europa más enraizadas buenos hay que proteger esos esos valores centenarios milenarios que son los que tienen los dos personajes de Mibel y no

Voz 1463 43:41 que no sé si tiene algo que ver contigo con tu madre porque contaba a la aldea de tu madre que hay de

Voz 8 43:48 sí a ver nosotros yo nací en la inmigración Mis padres se conocieron además en la sala Bataclan en en París Si cada año cada verano íbamos allí trabajaban además en el en el bueno en el barrio pudiente eran porteros allí veníamos cada verano a Galicia no había ni carretera en el pueblo ASA me acuerdo una vez de tener que coger las maletas y meterlas en la mula de del abuelo y tener que andar caminar como camino el personaje mi película allí yo me he hecho cineasta en ese valle me hecho cineasta en en los Ancares no sea me acuerdo de relatos de Mis abuelos de accidentes infortunios de desgracias y me lo contaban con desapego como una aceptación un cero sean y felices ni tristes esto pasó por algo por algo será no en bueno bueno con esa espiritualidad de de la Tierra no o cómo no del del vivir en la órbita de la naturaleza no que ya la naturaleza ya te esculpe ya te hace te te hace místico ejerce no bueno la labor de los la labor de los cineastas es un poco pues casi la de los monjes poetas no de de hay gente que mete a la gente en la cárcel no hay pues pues los políticos periodistas activistas no tienen que juzgar yo creo que a los a los cineastas a los artistas nos toca poner amor y entender no no justificar por entender que el que provoca dolores porque ha sufrido dolor no

Voz 1463 45:12 es Oliver Laxe muchísimas gracias mucha suerte esperamos que el jurado de entregar o de un premio español escuchando

Voz 8 45:21 eso sí fíjate en España todo el mundo me dice buena suerte no como es es como si ya no fuera un éxito estará aquí hay cuarenta películas en sección oficial todas las películas del mundo quieren venir acá ya hay cuarenta no en oficial hay hay muchas más después aquí me dicen felicitaciones no de todos los pues me dicen felicitación sólo por estar no es curioso no como en España es como el ganar no el competir el ser mejor no se vamos a vamos a celebrarlo entonces vamos a celebrarlo

Voz 1463 45:52 ya con estas felicitaciones esperamos el destino de tu película en en cines a finales de año así que muchísimas gracias y que vaya muy bien

Voz 8 46:00 gracias señor

Voz 22 46:05 sí sí

Voz 1084 46:17 no

Voz 1463 46:22 vamos con Albert Serra que acaba de presentar película aquí en Cannes Liberté no sé si les