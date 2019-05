Guisela Martínez, la camionera que se abrió paso en un mundo de hombres

Voz 1 00:00 o de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:22 buenos días con quienes dejaba belleza con esa que está en buenas manos está a buen recaudo mira que lleváis tiempo juntos no belleza y tú cuántos años son cinco años cinco años muchos kilómetros no ir mucho más recorrer todavía pero pero tengo entendido que no es fácil pasear con belleza por la región del sur de Perú en la que en la que viven las carreteras sin mucha curva y no para qué

Voz 3 00:51 sí mucha curva hay también es en el terreno pesado en la carretera mucho hueco baches y barro por el clima que hace a ella o de ese ese clima

Voz 4 01:05 en temporada de invierno

Voz 1667 01:08 totalmente pésima la carretera todo barro estamos hablando de carreteras de montaña les cuento bellezas el camión de Gisela será la primera y única camionera de la región peruana de One tallo se me ocurre que es una de las pocas mujeres dedicadas en el mundo a manejar un camión con mercancía un mundo de hombres en el que nuestra invitada se ha abierto paso para convertirse en la principal fuente de dinero a su familia

Voz 1 01:39 Pablo Morán yo se la que mercancía

Voz 1667 01:41 te transportas

Voz 1444 01:43 transportó carbón de piedras

Voz 1667 01:45 eso porque exactamente carbón su su familia se ha dedicado a eso

Voz 5 01:54 pero no no lo trae directamente de la mina hacia el depósitos y no había otro proveedor mayorista que lo deja pero en pequeñas cantidades

Voz 1667 02:04 pero claro os deis cuenta de repente que necesitáis un cambio no cómo fue eso

Voz 5 02:09 fue ahí donde que necesitábamos un camión porque los clientes nos pedían el el carbón no es decir

Voz 6 02:19 tres pues esto al horno no

Voz 1667 02:23 la no había con qué con qué transportaban entonces os pedían que se lo llevara el carbono tenéis con que tú decides dar un paso adelante por que tu en concreto se me llama mucho la atención a pesar de en fin de las barreras que te planteaba esa esa propuesta no

Voz 6 02:43 porque quería hacer salir adelante formar una empresa más grande ahí donde que decidí comprarlo no como otros

Voz 7 02:55 sí sí o sí

Voz 6 02:59 porque no había ido solicite por es un préstamo a a la fundación

Voz 1667 03:08 bueno para empezar fue complicado conseguir ese crédito no tengo entendido que te decían en los bancos muy complicado

Voz 6 03:15 porque esa es poca era muy joven in obtenga esta historial crediticio tenía veinte años

Voz 1667 03:25 veinte años no

Voz 6 03:28 toqué muchas puertas fui alumno al otro al otro y una quería darme entonces fue ahí donde que me acerque a a la Fundación microfinanzas BBVA mediado esta oportunidad de darme el crédito que confió en mí

Voz 1667 03:48 hice íbamos trabajando el crédito no te lo daban tu crees por la falta de ese historial crediticio o por el hecho de ser mujer y tan joven que opinas

Voz 6 04:02 por el hecho de no tener historial porque nunca había crédito si también creo que por el hecho de ser mujer

Voz 1667 04:11 cuál fue la reacción es que te encontraste cuando te planteaste tomar los mandos de de de un camión para empezar en tu entorno más cercano no tengo entendido que tu familia también tiene más es tu padre ya manejaba camiones con lo cual no no sé cuál fue su reacción no sé si es él lo que se imaginaba para para su hija Gisela qué te dijo que te de papel que consejos Dios sobre todo porque claro él es más que ninguno consciente de cómo es ese mundo como es de cerrado para el hombre no que que te comentó tu padre

Voz 5 04:44 la verdad que mi padre no me

Voz 6 04:47 señor no

Voz 5 04:50 la que me enseñó fue mi esposo oí más que nada fue decisión mía es depende de uno si uno quiere

Voz 6 04:59 eh

Voz 1667 05:00 pero no fue fácil fácil

Voz 5 05:03 lo vas aprendiendo poco a poco ganando experiencia

Voz 1667 05:08 te has te has encontrado con alguna en fin algún comentario desagradable

Voz 5 05:13 sí bastante de los vecinos de los clientes mismos

Voz 1667 05:19 de los propios vecinos sí que te decía

Voz 4 05:21 qué

Voz 6 05:23 como no sabía mucho todavía operarla

Voz 7 05:26 la a belleza si me decía

Voz 5 05:31 tú deberías ir a las cocina alabar al pozo hacer los quehaceres de las no aquí mira no

Voz 6 05:39 es

Voz 1667 05:41 y tú cómo encajaba exceso eh

Voz 6 05:43 frente a ellas normal no pero llegaba a casa con

Voz 5 05:50 lo que me sentía triste incómoda

Voz 1667 05:53 bueno ahí tenemos la suerte de que como dices tu marido te apoyaba no

Voz 6 05:56 exacto ahí fue ahí donde que decía

Voz 5 06:00 no yo sé que puedo y voy a lograrlo porque si me gusta

Voz 7 06:07 decidí

Voz 6 06:08 voy a voy a superar me voy a callar muchas bocas yo sé que puedo Un hombre a diferencia de una mujer no no tiene más manos más pies o dos cabe esos iguales

Voz 1667 06:25 sí se puede esos comentarios que me decías ahora los ha recibido también de mujeres eran sólo de hombres

Voz 6 06:36 las mujeres son un poco más reserva lo que venían más en los comentarios eran de los hombres

Voz 1667 06:45 decías es que me gusta me gusta conducir a belleza tú qué sientes

Voz 6 06:49 cuando se siente una maravilla disfruto disfruto de mi trabajo me siento feliz

Voz 1667 07:01 bueno siempre ha sido así sí sí sí sí cómo es tu relación ahora con tus compañeros con con el resto de hombres camioneros no

Voz 5 07:10 ahora ya pues me miran de una forma de terreno me respetan y me admiran elogian me dicen si me tratan bien en costas piropos halagos

Voz 8 07:25 ahora sí ahora sí pero como era al principio estaba más de te fíjate que yo te gana así tules sí pero como les que

Voz 1667 07:38 transportas más mercancía o un rápido en como anunció entonces cómo se quedan ellos cuando alguien monstruo con veintiséis años lo hemos dicho veintiséis años tiene Gisela les les es más eficaz al volante de un camión

Voz 5 07:52 sí me dice

Voz 6 07:57 que me hacen pruebas no dice es que mete lo por aquí a los lugares más estrechos así ahí se quedan sorprendidos dice yo

Voz 1667 08:16 piensas que has tenido que demostrar el doble que ellos sí sí sí la logra el resto de las mujeres ahora lo entienden Gisela

Voz 6 08:27 sí ahora sí diferente a antes era el crono decir tú debes sorprendida ya norma había

Voz 1667 08:41 comentábamos antes Gisela antes de comenzar la entrevista que al final esto son expresiones del machismo que encontramos en Perú en la región en la que vives pero también aquí en España en Europa en Estados Unidos el machismo algo global que con cómo lo ves tus está venciendo es está consiguiendo vencer al machismo que podemos hacer

Voz 9 09:03 creo que hay muchas más mujeres que con ese deseo de romper así creo que gracias a esas mujeres

Voz 6 09:13 es una de ellas como yo que se puede romper eso para una generación para que vaya bien más adelante

Voz 1667 09:22 qué ha supuesto para poder conducir ese camión cómo ha cambiado la vida de tu familia

Voz 6 09:27 exacto ha ha cambiado totalmente cómo ha cambiado totalmente

Voz 1667 09:35 ahora llegáis Caixa más sitios hoy más grandes tenis más oportunidades no de trabajo

Voz 5 09:40 más oportunidades el negro el negocio ha crecido

Voz 6 09:44 sí

Voz 1667 09:45 Button en Nature preguntado cómo es belleza todavía estamos llegando al final como es belleza

Voz 6 09:52 es un camión rojito grande de doce toneladas

Voz 1667 10:05 doce toneladas llenas de carbón claro que eso pesa más cuando va cargado obviamente la capacidad

Voz 5 10:12 a de toneladas

Voz 1667 10:14 años me decías con lo cual ahora tampoco tendrá muchos achaques no ha habido cambio de ruedas nada todavía

Voz 6 10:20 la máquina es espectacular

Voz 1667 10:26 la cosa Gisela para acabar alguna niña siete acercado curiosos curiosa por ver cómo conduces el camión no sé cuál es la reacción de las niñas sobre todo cuando te ven a los mandos del camión

Voz 6 10:37 sí se quedan ahí mirando sorprendidas in me ven soy una chica que es bien grande

Voz 1667 10:54 que muchas de esas niñas verán que no es imposible hacer eso que tú haces no hay otras muchas cosas

Voz 6 11:00 es un ejemplo para para ellas no

Voz 1667 11:04 pues dice la muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga felicidad

Voz 2 11:08 es por por el premio celebramos contigo

Voz 10 11:13 Larga vida a belleza

Voz 2 11:14 ya el negocio comedia de acuerdo

Voz 10 11:24 así de risueña maneja Gisela su está en España gracias a la Fundación microfinanzas del BBVA que ha organizado una mesa redonda con mujeres que como Gisela abren camino han estado con ellas María Manjavacas

Voz 1444 11:39 sus historias algo tienen en común han llegado donde quieren pero el comienzo fue duros Rosa hasta lo tuvo difícil para estudiar es una joven gitana de Granada la primera mujer de su familia que estudió una carrera universitaria pasaron por lo de letras pero la ciencia ya era cosa de hombres

Voz 11 11:53 un guión pues muy rebelde y he dicho que no que ellos llegaba ciencias porque sí

Voz 1444 11:58 porque si ya es geólogo su motivación su abuela que aprendió a leer y a escribir

Voz 5 12:03 a los sesenta y cuatro años las mujeres de eso

Voz 1444 12:06 Familia que sabían sentido discriminadas fueron las que la empujaron

Voz 11 12:10 que habló más de mi madre de mi abuela porque ella por decirlo así mi mujer ella gitana referente para de yo estoy hablo que bueno mi padre mi padre estado ahí no mi padre

Voz 1444 12:23 a su padre le costaba hiciera geología también ha volado alto devora Gómez primera mujer que pilotó los Pumas que trasladan autoridades la primera comandan

Voz 11 12:32 te que que ha llegado a a llevar el helicóptero de de Casa Real

Voz 1444 12:38 pero ya digo que soy uno más y que dice que en el Ejército no anotado discriminación sigue dice que la barrera a la pone la sociedad

Voz 12 12:45 al aceite has todavía le le cuesta creo que la barrera viene de la de la propia sociedad ir la gente se sorprende me ruboriza que cuando yo diga digo lo que soy la gente ese ese extraño

Voz 11 12:56 hay Ibiza Honda militari piloto o madre mía hay para mí es algo normal es Miriam

Voz 1444 13:01 ya el día a día del artista Lita Cabello transcurre entre óleos entre hombres porque pese a que parece un mundo más igualado mundo

Voz 11 13:08 el arte es todavía un mundo de hombres pero las mujeres estamos muy presentes las pocas que somos hacemos mucho ruido

Voz 1444 13:17 para ruido el que tiene que hacer Magdalena fontanero de profesión sea especializado en gas y cuando llega a las casas

Voz 13 13:23 Egoitz entrevistador cuando viene digo eso yo misma medio suyo si sigue habiendo alguna excepción pero bueno ahora te respetan porque porque has tenido que demostrar ir pegado varios golpes en la mesa diciendo que que nosotras también valemos eh