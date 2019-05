Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:27 Penélope cumplidores que sean sus políticos no depende de si cumplen sus promesas una vez que sean elegidos hoy último día de campaña a cuarenta y ocho horas de las elecciones en la grave vamos a hablar de esas promesas y además lo vamos a hacer porque un oyente nos lo propuso lo buenos que nos propuso el concepto pero además no sugirió una canción escucha

Voz 3 00:47 buenas tardes noches años equipo por si algún día tratar seis sobre el tema de las promesas electorales propongo para la cara B aquella famosa canción me Patxi Andión que decía así

Voz 4 01:06 esto es el rastro señores

Voz 2 01:09 con guion in

Voz 5 01:11 que aquí estamos nosotros somos Papá Noel le vendemos barato con él presidido en ingles somos todos los honrados que usted pueda K

Voz 6 01:22 esta es una de sus tres quiera poner arrastró es una hosting tres una constructora es lo que usted no quiero le dos toros tenéis alma y al final lo bien que canta

Voz 2 01:42 bueno pues con una dos y tres con esta canción de Patxi Andión abrimos la cara B de hoy dedicada a las promesas va

Voz 6 01:50 acto con el parecido en Gaza

Voz 7 01:53 somos los que usted Didier

Voz 6 01:57 cree

Voz 2 01:58 como siempre vamos al diccionario si una promesa es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo la palabra promesa viene del latín mi sus compuesta de pro que significa antes IMI sus que es el participio de perfecto de mi Tere que es enviar así que es hacer o dejar ir adelante o dejar progresar promesa tiene también la misma raíz que prometer claro y que compromiso comprometido meter y jurar tampoco es lo mismo no jurar tiene una empleo

Voz 0194 02:27 canción religiosa esa es una de las diferencias

Voz 2 02:29 dar implica poner por testigo a alguien sea asegura por un poder divino o podrían poner un poder institucional por ejemplo sobre la Biblia sobre la Constitución ya hay una segunda diferencia es que luego jurar no implica necesariamente proyección hacia hacia el futuro puede referirse a hechos pasados por ejemplo te juro por las estrellas y la luna del cielo que aún que sospeche es cualquier cosa pero tienes razones para hacerlo seguro que os acordáis de este tema es el único tema realmente que recordamos de esta banda llaman All for One

Voz 6 02:59 Irak Soir elogió

Voz 0194 03:17 jurar hemos dicho que no implica proyección hacia el futuro pero promete

Voz 2 03:20 sí sí prometer Si según recoge la Fundéu y la Fundación del Español Urgente encierra en su significado esa idea de futuro no la acción de prometer siempre se refiere a hechos que se van a cumplir no que ya se han cumplido este carácter le viene dado al término la palabra por el prefijo por el PRO del que hemos hablado no que indica Impulso movimiento hacia adelante y mientras juramos poniendo por testigo a alguien el que hace una promesa crea un compromiso pero consigo mismo luego claro están los que prometen cosas que no valen nada creo que en este caso no se refiriendo los políticos este que vamos a escuchar es un tema de mil novecientos noventa y cinco de los piratas

Voz 0194 04:24 vamos a la filosofía por una semana más nos acompañan a Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches entiende la filosofía lo que es una promesa es una promesa como muy bien decía Sara tiene que ver con esa proyección a futuro y es una petición al futuro además muy interesante porque la promesa nos permite ver la importancia de la palabra

Voz 9 04:45 cómo sabemos lo que vamos a hacer mañana como tomamos las decisiones afecciones importantes porque cuando Pep pensamos por ejemplo que haremos mañana sábado pensamos por ejemplo darnos un paseo por el Retiro sabemos que el retiro va a estar pero cuando estamos hablando de relaciones sociales de asuntos de asuntos humanos eso ya es mucho más complicado porque no sabemos qué esperar o vernos con respecto al otro así que en este momento la promesa es un pacto la promesa es una vinculación entre personas que me permiten construir un proyecto de futuro pero es un futuro que en realidad no existe así que podamos pensar que cuando se da la palabra lo que se da es una baldosa para empezar a construir un camino común por eso es importante la palabra porque la Pola paraba lo que hace es decir hay una hay una frase dejan en que no me no me puedo resistir

Voz 10 05:35 es decir a mencionar no

Voz 9 05:38 ganar en decía que la promesa era la isla de seguridad frente al futuro que está lleno

Voz 2 05:44 de incertidumbre de la importancia de la pala

Voz 0194 05:46 porque no entiendo que la promesa implica dos cosas decir ahí estaría la palabra y hacer

Voz 9 05:51 hay un decidir ella nacer pero en el caso de la Vall de la de la palabra hay un texto muy bonito de un de un filósofo que se llama ostern que dice cómo hacer cosas con palabras y la palabra lo que nos permite es ver que aunque parece que inicialmente hay una diferencia entre hacer y decir hacer que tiene que hacer coctel tiene que ver con construir con transformar con

Voz 0194 06:08 cambiará ayuda material si quieres el decir

Voz 9 06:11 en el fondo aunque parece que puede ser descriptivo o comunicativo el decir también hace cosas en el caso de la promesa lo vemos de forma muy muy evidente porque cuando tú promete salvo lo haces un acto per formativo igual cuando hizo por ejemplo yo os declaro marido mi mujer a mujer y mujer marido es lo que estamos diciendo es que ese acto hace lo que es ese acto pero promete se compromete pero eso es el que promete se compromete tiene que tener mucho cuidado con romper su palabra es un punto importante porque antes antes Sarah aquí una diferencia entre jurar y prometer jurar se centra sobre todo en el juramento el contenido del juramento pero cuando se promete donde prestamos más atención es en quién promete Nos puedan prometen muchas cosas pero si no tenemos fi no es fiable la persona que nos está diciendo eso finos sabemos que cuando él dice algo lo hace entonces esa estabilidad esa construcción de de futuro esta decisión que además sido estuvo no hay decisión en base algo que te ha prometido es un trastorno brutal que no te lo que no tenemos que no te lo cumplan porque tú has hecho tu proyecto de vida

Voz 0194 07:18 tu tu tu forma de A tenerte tomar decisiones pero también pueden hacer promesas que luego sabes que no sean no que luego desde el momento que las hacer sabes que no vas a cumplir existe existe esa posibilidad pero cuando tú tienes tout

Voz 9 07:32 es una promesa tienes que tener en cuenta varias cosas es verdad que una promesa implica decía antes un camino hacia el futuro una promesa da un sentido y una promesa da una intención ya que hay que tener en cuenta entonces la intención del que promete aquel que promete tiene que tener en cuenta siempre cuando hace una promesa si puede cumplir lo que dice Si tiene los medios suficientes para hacerlo si ocupa la puso la posición que requiere en el caso de que el momento en el que él promete una de esos elementos falla evidentemente está mintiendo pero cuidado también es posible que esté utilizando esa promesa

Voz 10 08:09 no tanto para mentir sino para esta para

Voz 9 08:15 manipular para conseguir lo que quiere que es el el el problema de la de de la promesa cuando la promesa parte de la falsedad cuando la promesa fallo desde el principio es una estafa porque no simplemente que no coincida lo que se dice con lo que sea

Voz 0194 08:28 cuando porque saben perfectamente que no vas a cumplir esa promesa

Voz 9 08:30 este enfoque al futuro sabes que lo estás haciendo es manipular por cierto estafar tiene una he tiene un origen en la Palma tiene un origen muy bonito que significa precisamente quitarle el estribo del jinete es decir te quitas el estío te caes

Voz 8 08:45 para ser despedidas Chris los días más felices

Voz 2 08:57 esta es una petición de producción de Hora Veinticinco de Bright

Voz 0194 09:00 pero vamos a convertir la cara B en discos solicitados no está bien

Voz 2 09:06 sí habíamos prometido poner esta canción habrá Johnny la ponemos voló cometo de Pablo Alborán promesas que implican esa idea de futuro que no estaba contando Ana no lo que quiere cumplir uno en el futuro llega a decir Pablo Alborán te prometo que vamos esto es

Voz 6 09:19 renovarlo sin vernos

Voz 0194 09:22 esto sabe que no puede cumplir eso eso esos mucho promete claro esto es una estafa no es una está él tiene tiene esa intención

Voz 2 09:30 compromiso metafórico que el amor dura uno

Voz 0194 09:35 venga un par de canciones en las que se materializan esas promesas si hay veces que no se dice directamente tal cual no no se dice te prometo tal cosa o tal otras sino que directamente explicas el contenido de esa promesa entonces

Voz 2 09:48 hemos con el primero de los ejemplos es la

Voz 0194 09:51 Pitu silla

Voz 11 09:53 sí

Voz 12 09:56 qué hago con el agua esto

Voz 11 10:01 no no

Voz 2 10:04 no

Voz 13 10:06 es una canción gallega de los años treinta que luego Basilio Martín Patiño incluyó en la película Canciones para después de una guerra vamos con la segunda promesa de la música española es Miguel Bosé

Voz 6 10:18 eh tú a Manresa me tu amante pues muy claro lo que lo que iba a hacer no lo que iba a ser

Voz 2 10:32 pero uno promesa y Angels no por abulense te lo prometo pero si esta frase no es la mejor frase sobre promesas de la política española

Voz 14 10:43 comido prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las

Voz 0194 10:49 Cortés cualquiera que sea su número te prometo Ana la función principal del políticos cumplir sus promesas no es la función principal del político es generar estabilidad credibilidad y fiabilidad sino si no cumple su promesa evidentemente ese tejido social se desintegra porque a uno de las cosas que no he dicho antes es cada promesa tiene que ver con una vinculación subjetiva si esa confianza esas rompe no es posible la convivencia de la sociedad

Voz 2 11:29 bueno pues hemos puesto antes dos ejemplos de promesas en español y ahora vamos con dos en inglés esta es la primera que es en la igualdad de de Tom Petty Lakers es lo que está diciendo es no voy a dar marcha atrás voy a mantenerme firme No voy a retroceder íbamos con una más son los proclamas

Voz 6 11:54 qué bueno esta canción porque buenísima cuaje voy a ser el hombre que es el Levante a tu lado el que trabaje a tu lado

Voz 2 12:01 el cuando dicen de la habían con hoy está diciendo voy a ser voy a ser andaría quinientas millas caminará quinientas más sólo para ser el hombre que camina mil íbamos con con la tercera en esta es alguien que se prometen las cosas asimismo hay Proms My Self Éste fue un exitazo de Nick Kamen era el año noventa toda la canción todo el rato son promesas de amor amor porque se las va haciendo él mismo se dice me voy a prometer que te voy a querer nueve a prometer que debía esperar no voy a prometer que voy a rezar

Voz 0194 12:41 Ortiz uno uno puede prometer asimismo cosas ponerse caso nada tiene que ver con la Comunidad en bueno no te creas porque en el fondo como tú te promete a ti mismo estaría intentando cumplir un plan de vida quién quiere ser que decisiones que les tomar que te comprometen con respecto a esa integridad personal que tú quieres completa de que yo soy muy viejos de pensando que no se si llevas para escena final de lo que el viento se llevó a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre eso sería una promesa a uno mismo por supuesto se podría considerar poder hará además es una es un es una es un canto a los propios valores es un canto a voy a no voy a dejar que nadie me Huelva perder el respeto una promesa a uno mismo hay una trilogía cinematográfica Sara en la que el hilo conductor es la promesa de permanece

Voz 2 13:23 sí con ella vamos a empezar las recomendaciones decir si fuera a hacer una pregunta si ahora nos encontráramos en un tren te parecería atractiva pues claro no pero tal como ya te pondrías habla conmigo es viejo porque es el título de la trilogía son

Voz 1913 13:42 antes del amanecer Antes del atardecer y antes del anochecer en el año noventa y cinco salió la primera en el dos mil cuatro la segunda y la tercera es de dos mil trece y dieciocho años de relación

Voz 2 13:51 entre Jesse que es Ethan Hawke Céline que es Julie de PRI son diez

Voz 1913 13:56 sí ocho años cargados todos de promesas de cuentos vamos con la segunda recomendación Promesas del Este

Voz 6 14:03 ir le dijeron que el verdad

Voz 15 14:09 pues tengo que lo envíe incluso con billete

Voz 16 14:18 es una película de David Cronenberg que protagoniza Viggo Mortensen el nómina que habla sobre es de la mafia rusa en Inglaterra vamos con una más se titula La promesa

Voz 17 14:28 si el señor Cofidis estoy decidido ampliar sus responsabilidades

Voz 2 14:43 señor trae es la primera guerra mundial en los últimos días del imperio otomano y un estudiante de medicina que también un periodista americano los dos se enamoran de la misma mujer la guerra el amor y la promesa de tiempos mejores están sobrevolando la película que además por cierto es una coproducción estadounidense también Spar y hay un término no hemos hablado aún del que vamos a traer dos propuestas es el estar prometido claro claro el declarar que te vas a casar el Pro meterte al compromiso

Voz 18 15:14 aprender el arte de la espina la próxima vez que nos encontremos yo pienso fallar me enfrentaría al hombre con seis dedos Silver

Voz 8 15:25 hola me llamo in y como yo no

Voz 2 15:31 en ese momento no es la La princesa prometida una película de mil novecientos ochenta y siete sí sí sí

Voz 0194 15:39 eran cosa que me que que que es importante que las promesas y hay que hay promesas que no se cumplen porque están rotas da entrada que es más preguntas que me ha hecho antes mente me ha hecho antes antes pero luego tres promesas que no puedes cumplir pero no porque no tengas la intención no tenga ese sentido sino que te enfrentas al hoy

Voz 2 15:55 de visible no qué pasa algo claro es que el caso de la claro de esta de esta película que bueno está basada en un libro vale libros de mil novecientos setenta y tres escrito por William Goldman iba a otro compromiso La boda de mi mejor amigo lo dije decían

Voz 8 16:13 ya me he enamorado son tan pues nuestros tíos se abrió José dijo

Voz 6 16:29 vuelca os acordáis pues

Voz 19 16:36 ah sí

Voz 2 16:43 en este caso en la boda de mi mejor amigo o la amiga del novio no que se da cuenta de que lo que le pasa es que está enamorada de él no es que sea eso amigos que está enamorada de él más que la propia novia no es una película

Voz 0194 16:55 es es comercial pero es muy buen veinte aquellas que deben miras por la tele cada vez que la pones sí

Voz 2 16:59 Giulia Robert si Cameron Diaz y luego Diana quien grabó esta canción en enero y aunque aquí esta versión que estamos escuchando es de Aretha Franklin y claro es parte de la banda sonora de la película

Voz 6 17:14 aunque cerramos

Voz 2 17:16 pues años es viernes vamos a cerrar bailando prometieron tengo entendido que esta canción de Calvin Harrison Schmitt se bailan toda discoteca que se precie yo todavía no he bailado pero vamos a ver si este fin de semana empezamos el fin de electoral bailando con las promesas

Voz 6 17:36 vamos

Voz 0194 17:38 metes volver el lunes prometo prometo sitúan a la semana que viene volveré venga cumplir nuestras promesas

Voz 6 17:44 adiós