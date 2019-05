La derecha se sale con la suya

Voz 1150

00:06

no no suelen encontrarse frente al independentismo catalán parece que su único punto de encuentro ellos se han puesto de acuerdo en la mesa del Congreso para suspender los diputados presos sin esperar que pasaran las elecciones del domingo la derecha se ha salido con la suya hay controversia sobre la cuestión distinguidos juristas veían mejor que fuera el pleno el que decidiera en una especie suplicatorio implícito pero los letrados del Congreso han decantado el debate algo está claro mientras el trasfondo judicial chica presidiendo el escenario político será difícil restañar heridas y recuperar la normalidad política a partir del lunes tendremos cuatro años por delante para empezar este ciclo un consejo que las instituciones del Estado tengan presente que hay una virtud que concierne a todos la prudencia que consiste en saber manejar la proporción entre las decisiones que se toman los efectos que tienen para la colectividad en Europa hay preocupación por el ascenso de la extrema derecha pero a mí me parece más grave la parálisis política que la ha hecho posible no sólo por las claudicación es la derecha sino sobre todo por la desaparición de la izquierda donde está tiene algo que proponer raros tiempos estos en que las aportaciones más progresistas vienen de Estados Unidos de la izquierda del Partido Demócrata americano Theresa May tiró la toalla en vigilias de unas elecciones que las encuestas pronostican fatales para los conservadores británicos el Brexit esta haciendo destrozos en la política inglesa un régimen fundado sobre un bipartidismo centenario considerado por muchos como ejemplar que superó guerras y conflictos de todo tipo tambalea hoy ante la incapacidad organizar la salida de Europa ordenada no es que abandonar Europa sea un cataclismo es simplemente que a pesar de su curiosa diferencia Gran Bretaña sufre la misma enfermedad que las vecinas democracias europeas una crisis de representación y de confianza fruto de un cambio de modelo económico y social que sus reputadas élites tampoco supieron anticipar