Rubiales: "Tebas y yo estamos condenados a entendernos"

Voz 0017 00:04 hola Yago qué tal buenas noches desde el Real Alcázar

Voz 1 00:08 en Sevilla donde se ha celebrado esta cena

Voz 0017 00:10 el organizada por la Federación cena de gala antes de la final de la Copa del Rey como te contaba hace un momento Santi Ovalle escuchábamos a Guillermo Amor estamos con el presidente de la Federación Española

Voz 2 00:21 el fútbol con Luis Rubiales qué tal señorial

Voz 0017 00:23 muy buenas hola buenas noches cómo ha ido la cena ya salen todos aquí la veía charlando con el presidente del Betis también con el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu como hay

Voz 2 00:31 pero gané el también veníamos hablándolo tres Bromera creo que venir aquí a un lugar como los cáncer en una noche tan fantástica como teniendo en cuenta que mañana se va a jugar para que para mí es el partido más bonito del año con un colorido especial cuando afecciones ahí con dos equipos que se enfrentan a una batalla la verdad es que creo que ha salido todo bien y ojalá mañana pues haya un gran partido que disfrutemos hay que hay que gane el mejor

Voz 1991 00:58 llegó a las once y cuarenta y siete te escucha ya Luis Rubiales en sintonía del Larguero señor Rubiales buenas noches muy bueno Yago qué tal que teníamos en el sobres sorpresa

Voz 2 01:09 bueno yo no estuve en en la primera apertura en la actual no pero sí la puja mayor fue la de Televisión Española pues una vez se ha tenido que cumplir la resolución judicial pues bueno aquí estamos los televisada mañana Televisión Española ahí está la la

Voz 1991 01:26 cuestión para el que no sepa de qué va esto explique qué es lo que ha pasado con Mediapro esa propuesta se sobre por qué no fue abierto en su momento

Voz 2 01:34 bueno yo yo creo que va a haber momento para aplicar esto yo no soy una persona que suela rehuir no pero es verdad que llevamos un día movido que hemos tenido que llegar es como si no tiene una nota por eso porque es noticia en la nota lo explicaba el juez ha pedido que se reto traiga antes de la primera apertura se ha procedido por lo tanto a la primera apertura que sólo faltaba el sobre de Mediapro y que contenía una cantidad muy inferior a las de otras ofertas y por lo tanto se le se le ha otorgado a la a la oferta superior de de todas las que había que era

Voz 1991 02:11 de Televisión Española bueno pues tiempo tendremos otro día al emplazó para hablar otro día sobre todos estos asuntos yo creo que la final de la Copa del Rey que yo creo es una fiesta preciosa el que se puedan juntar dos aficiones además tan grandes como la del Barça y el Valencia y que creo que además es una competición que que entre otros ha dignificado y mucho el Barça en los últimos años

Voz 2 02:33 sí bueno nosotros estamos haciendo cambio queremos que sea una una convención de verdad delicado donde haya partido único hasta semifinales ya está aprobado donde además participen el de todas las categorías nacionales e incluso un guiño a aquellas categoría pues como son las regionales van a ver un número reducido de equipos que van a poder participar y estar ahí con los grandes creo que es donde se mezcla el el la élite con el fútbol que de verdad representan el noventa y cinco por ciento noventa y ocho por ciento de lo que es el fútbol en este país y eso la hace una una competición muy especial

Voz 1991 03:09 hay vuelta atrás con la Supercopa de España o ya es definitivo

Voz 2 03:13 es definitivo lo aprobó la Asamblea con una amplísima mayoría creo que era una sola abstención y no recuerdo se otro voto en contra o ni eso es prácticamente cien votos a favor creo que además es muy bueno porque no nos engañemos la Supercopa no funcionaba era una competición que salvo que jugaran el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona puede que el Atlético de Madrid entre ellos pues no tenía mucho recorrido aquí en España hay fuera en cambio va a permitir que cuatro equipos completan que tengan una buena economía que lo puedan ver en todo el mundo y sobre todo pues también en conjugación con con la Copa del Rey pues que los futbolistas también tengan menos partidos en su pierna vamos a hacer algo pensando en el fútbol pensando los equipos de pensando los futbolistas

Voz 1991 04:00 se sigue pensando en Arabia Saudí para como sede para esta Supercopa de España

Voz 2 04:06 mire es cierto que Oriente Medio es algo es el lugar más idóneo pues porque es menos horas de viaje que ha estado unido que ir a otro lugar de Asia y también porque por horario practicamente llegas y el horario es una hora de diferencia no entonces pues bueno ya veremos no nosotros en el fútbol sabe que como selección hemos tenido que ir a toda clase de de países los equipos españoles tengan que ir también a jugar competiciones a a régimen de todo tipo pero es una decisión que cuando se tome cuando llegue pues la explicaremos con toda la tranquilidad

Voz 1991 04:43 vale otra cosa que dejamos apartada ya que habla de la selección en tengo preguntar por Luis Enrique se ha hablado con él como está ahí por supuesto que la federación está a disposición de seleccionador

Voz 2 04:51 Luis Enrique es nuestro seleccionador el que queríamos el que queremos ir que en un futuro no me gustaría que siguiera el hizo un esfuerzo tremendo para venir nosotros también nosotros también lo hicimos es un hombre si de verdad con coraje y con una preparación con carisma increíble ir desde luego pues bueno ahora tiene una situación difícil tiene todo el respaldo todo el apoyo de la Federación niñas iba a hacer y espero de verdad que que ojalá que se resuelva su situación lo antes posible que pueda estar con nosotros hizo no es así vamos a seguir esperándola

Voz 1991 05:28 déjeme un par de preguntas más el homenaje a Casillas está ya cerrado confirmado en el España Suecia o todavía no hay nada

Voz 2 05:37 no mira Iker es un tipo excepcional un jugador de época Gene título por todas partes es es un tío sensacional pero desde luego el está en una situación en la que ya se ha hecho un homenaje de la Federación poniendo el día veinte de mayo como el día del portero español y eso va a quedar oficial para el resto de los días para lo otro pues tiene que haber un una sintonía han tratado no desde luego nosotros estamos dispuesto a a este partido al que viene al otro cuando Iker quiera cuando Iker lo vea pero Iker ahora mismo pues tiene que recuperarse ha tenido también contratiempo que todos conocemos de de mujer estamos contentos de que gracias a Dios ha salido todo todo bien y cuando él quiera la Federación a su casa y cuando quiera cualquier tipo homenaje pero bueno él es un luchador va a seguir ahí el tendrá que decidir cuándo hacemos lo que hacemos es no va a tener siempre para la parada homenaje darle porque jugadores como como él son patrimonio de la humanidad deporte mundial no

Voz 1991 06:39 tanto el mejor portero español de la historia sin duda Velasco Carballo estuvo el miércoles pasado en El Larguero seguro que lo escucho dijo que no asegura el bar en segunda división la próxima temporada que le gustaría que tuviésemos la tecnología de gol como eso

Voz 2 06:54 bueno por cierto nos gusta la tecnología de Gaulle en muy cara según pasa a ser algo que tiene que implementar la Liga no

Voz 1991 07:02 en la Federación pasa algo

Voz 2 07:04 no bueno nosotros tendríamos que participar sin lugar a duda porque todo lo que es árbitro la Federación Ivano en cuanto al bar Se está haciendo el trabajo los árbitros están preparando Se está haciendo todo pero obviamente pues ahora mismo tenemos que llegar a un acuerdo para implementar lo los clubes tienen que encargarse de sacar esa tecnología fuera del campo y nosotros de sacarla desde Las Rozas no entonces bueno es todo todo llegará por los viendo el fútbol espero que no podamos poner de acuerdo

Voz 1991 07:31 es déjeme que le pregunte la última cómo va la relación entre Zipi Zape cómo va con Tebas

Voz 2 07:36 bueno yo eh obviamente soy el presidente de la Real Federación Española de Fútbol defiendo los horarios e no dañen por por la luz del sol por el tremendo calor a las aficiones

Voz 1991 07:50 que están condenados a entenderse

Voz 2 07:53 sí estamos condenados a entendernos y sobre todo lo que yo estoy condenado a a mantener mis valores yo pues tengo un mandato del fútbol español de la de la afición a español que no quiere que se juega los lunes que no quiere que que se juega a las cuatro de la tarde a treinta y cinco grados son cuestiones yo creo pues realmente que no cabrían y aplicar que igual que se suspenden ligas en el norte de Europa porque no se puede jugar por el frío pues aquí deberíamos entender que a determinada temperatura jugar a partir de las siete y media de la tarde que por cierto lo hemos aprobado nuestro reglamento no se ha llevado a efecto por parte del CSD estamos tratando de de implementar lo en el futuro y ojalá sea así porque creo que explicar esto ha estado altura le tenemos que preservar la salud de aficionados y futbolistas

Voz 1991 08:38 por tanto y ojalá se pongan de acuerdo porque eso será en beneficio de del futuro

Voz 2 08:41 bueno creo creo que esto es lo que falta para ponernos de acuerdo se nos ponemos de acuerdo en esto todo lo todo lo demás va a ser fácil los viernes no hay ningún problema para que ampliaremos pero oye los lunes de verdad solamente si nos obligan de de alguna instancia desde la Federación vamos a ceder porque estamos convencidos de que es muy malo para el fútbol lo de los horarios es que de verdad clama al cielo esto unido a que necesitamos un para el fútbol modesto siente le televisión que permita que los aficionados vayan a ver al equipo de su pueblo de su pueblo a la chica a los juveniles Éstas son las cuestiones nosotros tenemos que cuidar por los más indefensos

Voz 1991 09:17 tiene cielo ganado María José Rienda en esas reuniones entre usted y te vas les ha dado

Voz 2 09:22 en eso estoy rezando

Voz 1991 09:25 no se queja