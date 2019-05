El Larguero (24/05/2019): Segunda parte

Voz 1 00:00 Yago de Vega

Voz 2 00:19 antes de escuchar a los protagonistas se cortado a Pedro Morata cuando estabas hablando de las novedades Pedro sí a aportar también información referencia

Voz 0341 00:29 pregunta de la Supercopa de España que le preguntabas al presidente Luis Rubiales el Valencia está esperando un informe jurídico que ha encargado a sus servicios jurídicos para ver la la fortaleza la posición jurídica que tiene el Valencia que defiende que es finalista de sí desde del momento que el Barcelona ganó la Liga y que está a favor de este cambio en la Supercopa de España pero a partir de la próxima edición porque en esta la norma comenzaron de una manera debían terminar de otra el Valencia no descarta en saltarse los pasos del Consejo Superior de Deportes del Tribunal de Arbitraje Deportivo e ir directamente a la justicia ordinaria pidiendo una suspensión cautelar hasta tanto en cuanto el juez tome una determinación no ha querido entrar Luis Rubiales en este tema le ha preguntado Ximo vas mano también antes de empezar

Voz 1991 01:12 por eso yo preguntaba Pedro sería definitivo sí sí

Voz 0341 01:15 sí sí por eso te digo que es que no ha querido Luis Rubiales contestar a esa pregunta que le ha hecho Ximo vas mano antes de empezar la cena porque bueno ya había que ser políticamente correcto pero el Valencia está radicalmente enfrente de la Federación este tema de la Supercopa bueno aportado este este matiz por por aportar un poco más de información con respecto al pues al Valencia te decía Yago qué buen el el Valencia está en Jerez ese vino ayer por la tarde que por cierto recibió en el entrenamiento por sorpresa la visita de los de los vampiros el Valencia pase lo que pase en principio su marcha su regreso a Valencia está previsto para el domingo por la tarde Marcelino se los ha traído absolutamente a todo ese exceptuando a Can Geely que está en el Mundial sub veinte también a Cheryshev con sus muletas aunque termina la cesión hay el el Valencia después de de once años que no juega ninguna final de la Copa del Rey tiene siete en su haber nada que ver con el Barça que tiene treinta sólo Garay de la plantilla del Valencia es el único que ha ganado una Copa del del Rey además pues para que vea la diferencia de de experiencia está por ejemplo en la primera final para para Marcelino Marcelino que ahora después escucharemos pero que ha tratado de quitarle presión a sus futbolistas Marcelino ha hecho una rueda de prensa diciendo que ya aquí el Valencia viene con el objetivo logrado de ser cuartos la principales novedades es que Jaume por supuesto va a ser el portero de la Copa al futbolista que creemos que van a estar en el once inicial la defensa creemos que va a ser pichichi con Garay Gabriel Gayá Parejo va estar por delante de la línea de cuatro defensas al lado de Parejo tenemos una duda si va a jugar con doble aquel mismo dijo el otro día que no estaba al cien por cien au no jugará Copeland que sería lo más normal tenemos otra duda en la banda derecha Si va a meter el potencial ofensivo técnico con Carlos Soler o va a hacer alguna versión más defensiva hay pueda meter ahí Abbás o a coquetean en banda derecha en la isla cerda Guedes arriba Rodrigo seguro y falta el acompañante de Rodrigo si va a ser Gameiro os iba a ser mira por ahí pasarían un poco la novedad deportivas de este Valencia que viene a Bercy Si once años después puede volver a darle una alegría a sus aficionados curiosamente en el año del centenario ya con los deberes hechos de ser cuartos

Voz 1991 03:23 capítulo declaraciones Lucky más que interesante escuchar a Leo Messi no estamos muy acostumbrados de hecho han pasado cuatro años cinco no casi cinco años no dos mil catorce dos cuatro desde mayo de dos mil quince dos mil quince en la previa del Bayern de Munich ha dicho el argentino porque la verdad es que todavía sigue con la espina de Anfield

Voz 1296 03:41 sí es una una rueda prensa hay por cierto preguntamos al club como se que preguntas a Guillermo Amor de ese había salido de Messi o de o del club en el que salir hablar hoy el capitán bueno ha sido el departamento comunicación el que propone a los capitales una reunión que salga alguno de ellos como Busquet lleva mucho tiempo hablando se propone que sea Messi como primer capitán y también Piqué que la acompañe segundo ha del club no ve ningún tipo de problema por parte de del argentino para seguir hoy de prensa en la que la final prácticamente no ha existido sí que ha dicho que quiere ganarla hay que tienen que ganarla para acabar con mejores sensaciones pase una rueda de prensa muy marcada por Liverpool muy marcada por el futuro del Barça en cuanto al Liverpool dice Messi que la gran responsabilidad de los jugadores básicamente pide perdón dice a la afición no por no ganar sino por no competir aquel día

Voz 1293 04:24 no prometí traer la Copa prometí que íbamos a hacer todo lo posible para traerla y la verdad que también lo no lo cumplimos por qué el partido de Liverpool como dijera ante no no creo que por eso tenemos que pedir perdón no por haber perdido el partido sino por no haber competido por poner toda la final

Voz 1296 04:45 bueno pues disculpas de Messi por no competir dice que la gran responsables de los jugadores que en ese partido de Anfield Valverde tiene poca parte de

Voz 1991 04:52 culpa de hecho remarca hoy que él

Voz 1296 04:55 abajo del míster es impresionante y por eso dice Messi quiere que Valverde siga la temporada que viene en el Barça

Voz 1293 05:00 sí la verdad que sí que me gustaría que que sigue comunica que todo este tiempo que que Sheva a gustar o no como como jugamos durante todo el de Thiago pero en el año pasado y el doblete quedó manchada obviamente por por la eliminación de de Champions por la manera que fue

Voz 3 05:18 allí este año podemos hacer otro

Voz 1293 05:21 otro Lete hay lamentablemente con otra vez con una mancha pero esta mancha mucho va mucho más grande pero si te pones a pensar a durante todo este tiempo en dos años se perdió dos partidos de partido que no marcaron muchísimo más que la derrota por cómo fueron esa derrota pero pero bueno más allá de eso creo que reto fue pues bueno

Voz 1296 05:45 con lo cual se dice Messi que quiere que siga Valverde vamos es palabra de Dios eh no había dicho el presidente varias veces en los últimos días lo dice Messi con lo cual Time Valverde ha dicho luego que que que se veía con fuerzas para seguir con lo cual todo apunta que si no hay una gran debacle en la final de mañana pues Valverde seguirá como entrenador más en clave de futuro de Messi hace un año cuando a los que no los rumores de que el Barça quería a Griezmann y antes de que el francés dijera que no en la decisión en ese documental pues Messi no tuvo ningún reparo hace un año en decir que sigue le encantaría que Messi que que Griezmann viniera al Barça hoy le han trasladado la misma pregunta por la respuesta parece ser que algo ha cambiado en el parecer del argentino respecto a Griezmann

Voz 4 06:20 se habla mucho de de fichajes a vosotros os gustaría que Griezmann Fo pudiese formar parte de la plantilla del Barça

Voz 1293 06:26 temporada que viene no

Voz 0985 06:28 bueno veremos muy secos clarísimo

Voz 1296 06:33 cada uno que interprete lo que quiera pero insisto ha cambiado mucho el parecer de Messi al menos como les regalaba elogios a Griezmann hace un año a lo que ha dicho hoy para terminar las reflexiones de Valverde que también espera que el equipo mañana pues da un paso al frente para ganar esta final de Copa para acabar con buenas sensaciones y le preguntaban si pasado el tiempo hubiera cambiado algo de lo que hizo en Anfield dice que él no cambiará el Liverpool pero sí quizá una decisión que tomó buenos días atrás en Vigo

Voz 1293 06:57 mira aquí cada uno llega a asumir sus responsabilidades yo lo asumo las mías evidentemente lo he pensado mucho hoy también creo que que bueno que de la misma manera que hay veces que crees que se puede cambiar alguna cosa o podías haber cambiado alguna cosa al con respecto al partido según ha ido este partido no tengo tan claro haber cambiado que cambiaría algo no tengo tanta o quizá amamos la lo más

Voz 5 07:20 que cambiaría de la no ponerle a día

Voz 1293 07:22 el El día del Celta de seleccionado los tonta segundos eso lo tengo claro el resto además viendo además cómo unos fue el primer tiempo que sólo nos faltó marcar es decir lo que está claro es que el segundo tiempo momento cuatrocientos los dos goles que nos trae al suelo y ahí no nos levantamos eso sí que nos lo tenemos que nos lo tenemos que mirar

Voz 1991 07:40 le honra Flaqué que lo de lo de melé lo ha reconocido más de una vez es bueno desde el primer momento

Voz 1296 07:46 el para titular para para hacer un hombre importante durante el partido por sus características y por los espacios que iba a dejar el Liverpool y esa lesión en Vigo a los treinta segundos detonado sonando un mal calentamiento el francés pues el el le le rompió todos los planes y es lo único que cambiaría Valverde el haber arriesgado haber dado esos minutos que igual no hacían falta Aden Belén el partido previo de Liga antes de viajar a al Liverpool por cierto que ha vuelto a bruto preguntar por su futuro dice que sí que se ve con fuerzas para seguir año que viene y que no nos preocupamos tanto por sus fuerzas que las tiene que las tiene bien

Voz 1991 08:17 eso en el Barcelona en el Valencia Morata han salido Dani Parejo el portero Jaume Doménech por supuesto Marcelino no

Voz 0341 08:24 sí Marcelino que que ha dicho claramente que les falta experiencia al Valencia pero que tienen corazón que la unión del trabajo la actitud la Unión y el talento es lo que les puede hacer ganar la la Copa del Rey que para ganar necesitarán atrevimiento coraje decisiones ya cierto dice que esa va a tener más ocasiones que el Valencia pero que el Valencia tiene que tener más acierto ya la pregunta clave de cómo separa a Messi pues Marcelino ha dicho lo mismo que probablemente piensan casi todos los entrenadores

Voz 6 08:53 es buena pregunta a la segunda cómo parar a Messi pero creo que en la mayoría de los entrenadores no sabemos como nosotros lo intentaremos como lo hemos hecho sí intentando que participe aunque tengas menos participaciones posibles sobre todo en las zonas de máxima influencia y luego pues tener la suerte de que no tenga su día más acertado puede ser como ser humano que uno de esos días de no máximo acierto pueda ser mañana contra nosotros vamos a intentar

Voz 7 09:25 nosotros provocarse todo el que lo note

Voz 0341 09:29 en el caso del capitán Dani Parejo da la sensación que el Barcelona como que viniera cuesta abajo y el Valencia que viniera de subidón para Dani Parejo ni mucho menos

Voz 8 09:39 creo que siempre que juegas contra el Barça o cuando el Barça suele jugar este tipo de partidos casi siempre suele ser favorito favoritos el Barcelona es verdad que la temporada ellos la eliminación de Driver Paul fue dura bueno es verdad que que hacia fuera todo parece indicar de que nosotros venimos como motos Si ellos van a tirar la Copa bueno yo creo que no va a ser así el Barcelona el Barcelona tiene a Messi tienen los jugadores que tiene yo creo que Bárcenas es favorito

Voz 0341 10:10 Jaume era el portero del Valencia era un niño cuando en el año dos mil ocho ganó el Valencia su última Copa del Rey el chaval de Almenara pone el acento en que está jugando una final en el año del centenario

Voz 0065 10:22 yo creo que que lo de nuestra afición este año es para destacar no para para dar las gracias a decirles que que todo el equipo todo el cuerpo técnico Otto todos los que estamos aquí tenemos la la misma ilusión que ellos y que nos vamos a dejar la piel por la mañana llevarnos la Copa para Valencia y celebrarlo juntos porque porque el año del centenario yo creo que nos merecemos volver a estar ahí volver a celebrar títulos

Voz 0341 10:48 el micrófono de Ximo más mano también antes del inicio de esa cena en la que antes estábamos comentando el director general Valencia Mateo Alemán que ya tiene colmillo retorcido y es super experto en esto dice pero eso de que hay historias honestas de que el Barça viene flojo que tal que cual como queriendo se quitar digamos favoritismo y presión el Barça creo que la respuesta de Mateo Alemany es redonda

Voz 9 11:12 bueno a mí yo anuncio de nada de todas estas cosas no me parecen historias sino yo sé que el Barcelona es el campeón de Liga es e instaló en la Champions el claro dominador de las Copas del Rey de vernos eh hace cuánto no ganando todas las finales que ha jugado prácticamente desde que yo me acuerdo por lo tanto en sentido confianza ninguna hay eso de argumentos a mí no me sirven eh lo importante para mí es que el Valencia llegaba bien digamos bien anímicamente llegamos en una buena condición física también me quedo con que eh sin ninguno de esos problemas salvar todo ha sido incapaz de háganos este año dos partidos dos empates eso significa que les hemos hecho frente antes por supuesto espero que mañana también

Voz 1991 11:55 otra cosa no pero en esto ya Morata eh esto ya

Voz 0341 11:58 no no mucha experiencia tiene tiene muchos galones tiene brazalete de capitán y hay algo más y como habrán de dar una larga cambiada por un sitio te dice que estas historias de tal y que cual que el Barça es de de quién tiene conocimiento el que gana toda la Copa campeón de Liga etc etcétera pero por otra te mete un pincha citó no te dice bueno pero este año el Barça no nos ha ganado tampoco el Valencia al Barça pero este año el Barça no los ha ganado algo más la aquí

Voz 1296 12:24 pues nada ya que estamos ya pues callejeando un poquito por Sevilla desde que hemos llegado hasta dar de abrirá la temperatura temperatura altísima mañana a la gente que venga no está escuchando que no coja abrigo que no hacer falta acostumbrado durante muchas horas los treinta grados de temperatura sol tremendo o lo cual va a hacer calor y que por momento por el momento eh el ambiente e golea el Valencia eh muchísima más gente el Valencia del Barcelona en esta noche sevillana veremos mañana se igualan las fuerzas pero pero la afición del Valencia mucho más madrugadora en ese sentido que no que no la del Barça

Voz 1991 12:53 nada mañana es la gran final de la Copa del Rey es la fiesta del fútbol español lo viviremos en Carrusel Deportivo a las nueve de la noche y lo aquí Morata gracias a los dos un abrazo hasta mañana bueno luego abrimos tiempo de sanedrín Jordi Martí qué tal buenas noches buenas noches Marcos López muy buenas

Voz 10 13:11 hola qué tal muy buenas Santi Cañizares qué tal

Voz 1991 13:13 buenas noches Javier Subirats buenas noches hola buenas noches qué partido esperáis para mañana Jordi

Voz 0985 13:20 hombre pues mira un partido muy competido estoy seguro de que habrá partido estoy seguro de que veremos a un Valencia fiel a su identidad histórica un Valencia de líneas juntas de cerrar espacios de salir con mucha velocidad al contragolpe un Valencia que viene envalentonado que viene enrachado tras una segunda parte del campeonato Espe te ocular estamos viendo cómo unos jugadores que no habían notado pues lo están haciendo es el caso de Guedes es el caso del propio Valencia hay por lo tanto el Valencia está de dulce insisto un partido muy competido un partido en el que veremos alternativas para mí la gran pregunta ahí está el otro día ya lo sugerías Santi Cañizares creo yo con acierto es la cuestión psicológica la connotación psicológica que tiene este partido y aquí quiero ver cómo está al Barça y en particular como está Leo Messi

Voz 1991 14:07 por alusiones Cañete

Voz 1063 14:09 bueno hay una la connotación psicológica es evidente después de todo lo que sucede hay que llevar a final de temporada he ido un montón de dientes de sierra alegrías y también decepciones entonces uno sabes muy bien cómo va a resultar como está la cabeza de cada uno para este último partido del año yo creo que el entusiasmo gana clarísimamente el Valencia lo decía está la gente allí como loca bueno pues esto se ha vivido durante toda la semana en Valencia allí eso es evidente que el Valencia en una final después de tanto tiempo pues lo aportar cómo va a ser la reacción del Barça Si el Barça viene herido iba a esa vía ahora quiero que alguien pague los platos rotos de Liverpool Osidi Barça bien herido de verdad no tiene bueno pues esa capacidad habitual para para hacer un partido completo que imagino yo qué se va a hacer yo quiero ver un partido competido eso es lo que yo quiero no porque teóricamente el Barça es más equipo que el Valencia lo que quiero es que haya un partido competido ya es una buena noticia para el Barça para perdón para el Valencia dentro de que el partido esa competido pues un partido de los que históricamente pues los dos equipos han dado muchos golpes cada uno con sus con sus con sus armas el Barça con la pelota con su poder ofensivo con llegadas el Valencia con su contragolpe con sus acciones a balón parado etc etcétera ojalá sea un partido competido porque eso ya creo que es una buena noticia

Voz 1293 15:24 para el Valencia que eh que sí tiene

Voz 1063 15:28 bueno pues un partido tiene que hacer un partido muy completo para hacer daño eso es evidente

Voz 1991 15:32 Marcos es la prensa

Voz 10 15:34 del Barça contra la ilusión el entusiasmo la ambición las ganas de de hacer historia que que tiene que tiene el Valencia es decir Marcelino ha vivido oí Santi lo sabe mejor que nadie y Javier han vivido una temporada volcánica donde la los primeros seis meses han estado los sometidos a una tensión extraordinaria llegada este punto lo que tienen que hacer es disfrutar de la final vivir la final saborear cada momento de la final y enfrente está un equipo que está muy herido está realmente muy tocado un equipo que es consciente de que metió la pata hasta el fondo en Anfield eh la conferencia de prensa de Messi yo creo que va a marcar un antes y un después más allá del futuro inmediato de de Valverde porque en el fondo todo lo que hemos vivido estos días ha sido como una puesta en escena del Barça desde el presidente en dos ocasiones hasta la gran estrella de capitán como Messi de fortalecer la figura de Valverde antes de lo que pueda ocurrir mañana en el Benito Villamarín por eso creo que se van a medir la depresión ante el entusiasmo y ante la ambición en el fondo estoy convencido que el partido va a ser competido que va ser emoción ante ibamos saber la respuesta que tiene el Barcelona porque la temporada no es mala pero puede ser peor si pierde la Copa Subirats

Voz 0811 16:44 sí yo veo como todos no un partido que que tiene que ser muy competido creo que los partidos Valencia Barcelona estival hayan sido bastante igualados a nivel deportivo las últimas sensaciones en en Liga parece que dan una ligera ventaja al al valenciano Valencia que tiene anímicamente el haber conseguido el estar en Champions y el Barcelona pues tiene esa esa losa de vela de la eliminación no pues yo creo que efectivamente el partido pues va a ser un partido en el que el Barcelona realmente el a priori es el el equipo favorito pero el Valencia tiene una gran ilusión está en buen momento puede poner las cosas muy difíciles intentará robar el balón cuando Barcelona y salir rápidamente incluso a veces también intentar apretarle en campo contrario al Barcelona con cuando tenga nada la oportunidad el partido va a ser muy igualado lo oí la verdad los dos se juega mucho no porque depresión también que Barcelona está claro lo que puede ser un arma lo que está claro que que querrán quitarse esa presión con una victoria

Voz 1991 17:53 partido para quién Jordi quién tiene que aparecer el Barça quién teme que aparezca en el Valencia

Voz 0985 17:58 hombre yo creo que tiene que aparecer y aparecerá Messi es decir el Barcelona no ha hecho de este recorrido en la Copa para

Voz 5 18:04 mañana no dar el pecho

Voz 0985 18:07 a y recuerda que dejó dejó en la cuneta recuerda que tuvo dificultades contra el Levante el punto de inflexión que significó la eliminación contra el Sevilla ese seis a uno por lo tanto todo este camino que fue el propio Messi recuerda lo Yago fue propio Messi al que llegó a corregir ya desautorizar a Piqué cuando dijo bueno si ganamos bien y si no no pasa nada y Messi dijo no también quiero este título no se han cansado de ganar y luego otra cosa aquí también está en juego la hegemonía está en juego la jerarquía aquí como tú decías en el arranque hay la posibilidad de conseguir un noveno doblete cuidaba porque esto son palabras mayores hay la posibilidad de conseguir el quinto título de Copa de carácter consecutivo hay la posibilidad de por lo tanto tanto como Messi como el Barcelona de que consigan nuevos récords eso sí a mí lo que me ha sorprendido un poco quizá es el tono descarnado de la crítica de la muy crítica que ha hecho Messi es que hay

Voz 0341 19:04 en un momento incluso me ha parecido entender remite

Voz 0985 19:07 que lo ha recordado que ha dicho Messi que no ganar en Sevilla sería mucho peor de lo que estamos ahora realmente la herida por lo tanto es mayúscula pero el Barcelona tiene que ser consciente y el equipo lo va a ser Messi a la cabeza tiene que ser consciente de que hay mucho en juego como lo que te has relatado toda esta serie de récords toda esta sí de trayectoria que sería histórica y por supuesto la hegemonía auto ganar nueve dobleces Yago es marcar hegemonía hay marcar jerarquía

Voz 1991 19:33 ahora hablaremos de las declaraciones de Messi todos esos mensajes que ha mandado que hablado muy clarito pero analizando el partido Cañete el quién partido para quién en el Valencia

Voz 1063 19:42 vamos a ver obviamente cuando hay un partido donde hay un jugador que es muy superior al resto como es Messi el protagonista es el entonces si no aparece Messi o no aparecen en su mejor versión Messi tenemos mucho ganado sinceramente peor que primero porque evitaríamos la calidad suya resolutiva sí ese esa búsqueda de esquina de la portería siempre etcétera etcétera y segundo porque yo creo que el Barça vive muy cómodo en la detrás de Messi el resto del equipo vive muy cómodo al calor de la resolución del talento de Messi y yo creo que esto les ha hecho quizás ser no sé si peores jugadores pero no haber evolucionado como equipo en los últimos años debido a esta circunstancia no es un daño colateral tiene mil virtudes tener a Messi en el equipo más de mil dos millones de virtudes

Voz 1991 20:36 bueno y luego tiene una una

Voz 1063 20:38 bueno pues este tipo de connotaciones que es son también inevitables es decir al final y a Messi Messi resuelve tú que eres el Guan entonces y no aparece Messi es una gran noticia o no aparece en su mejor no creo que aparecer va aparecer pero que no aparezca en su mejor versión es una gran noticia para Valencia con independencia de esto el Valencia no tiene un futbolista que sea capaz de desequilibrar el partido y mandar en el partido de Valencia lo que tienes la fuerza de todo un equipo ha preocupado por un entusiasmo de su afición de su historia que empieza a ser pesada cuando ya pasan de diez años sin ganar un título y el Valencia obviamente lo que tiene que ser es un equipo muy generoso en el esfuerzo muy concentrado en todas las acciones en en en ambas áreas muy ganador en las disputas y en las jugadas a balón parado en definitiva la fuerza del bloque no el espíritu del Valencia es el que tiene que sacar al equipo a flote en esta final no un detalle que a lo mejor es uno el que consigue hacer un gol en definitiva pero esto es un partido que se gana con la fortaleza de un equipo no con el talento de un jugador

Voz 1991 21:43 barco es curiosamente igual me equivoco

Voz 10 21:46 lo si no me equivoco los tres goles que ha metido el Barça el Valencia son de Messi este año y eso lo y eso indica que que el Valencia que como bien dice Santi es un equipo que es que se ha estructurado bien defensivamente que que está muy equilibrado no puede descodificar a Messi y ese es el gran peligro y el gran problema que que se puede encontrar el Valencia y además eso que contaba Santi está mucho más ha acrecentado y mucho más ha aumentado en la final de mañana porque no tienes a Luis vez porque no está desveló que su jugador distinto la manera de atacar que tiene el Barcelona porque vamos a ver qué ataque presenta Valverde es decir puede ser un un trío formado por Sergi Roberto mal con Sergi Roberto Coutinho es decir eso obligará a que la posición incluso hasta de salida de Messi sea era distinta a la que habitualmente ha jugado que siempre arrancando desde la banda derecha pero lo que sí que está claro es que Imaz comentaba ahora mismo es que no saben cómo parar a Messi sin Messi está en en en en su momento yo creo que esa rueda de prensa que ha hecho esta tarde de la que luego hablaremos sirve para fustigarse públicamente ese fustigarse a él al equipo y a sus compañeros en el rol de capitán pero también sirve como elemento de auto motivación interna de rabia decir oye ya hemos metido tanto la pata en Roma y el Liverpool que no vamos a llegar a una final de Copa vamos a perder en función también evidentemente de lo que haga el Valencia

Voz 1991 23:05 Subirats si Messi no está bien es buenísimo para el Valencia pero también tienen que aparecer los del conjunto ché

Voz 0811 23:11 se tienen que al parecer no pero para que aparezcan puedan jugar Biel primero también tienes que intentar dos cosas sobre mí ha sido una que además creo que que Marcelino los la dicho perfectamente trileros intentar cerrar la fase que él no reciba después cuando reciba que lógicamente tenga incomodidad yo después sobre todo una vez que reciba pues que sobre todo otro jugador que tiene que tener muy en cuenta de Jordi Alba en sus arrancadas una jugadora muy clásica en el Barcelona Messi pues el Valencia está claro que todas esas consignas las tendrá para que pueda ocurrir todo eso lo que tiene que defender muy bien tiene que estar muy juntos muy atento y muy concentrado sobre todo en en esas circunstancias para que después está claro que una vez robe el Valencia va a salir bien y casi seguro tiene los mecanismos muy muy hechos y le puede puede pillar al sistema defensivo no de Barcelona y ahí si que pueden aparecer en las interioridades del del Valencia que yo creo que es muy importante Palancia que pudieran estar partiendo Parejo que pudiera estar bien Rodrigo ir después cuando tenga que intervenir que pueda bien Jaume

Voz 1991 24:19 protagonismo hoy para Leo Messi en la rueda prensa hacía mucho que no veíamos una previa de rueda de prensa Si el hemos visto esto era el ceramista alguna vez con los convenios de la tele después de algún partido pero tranquilamente el poder hacerle preguntas de forma pausada no lo veíamos desde hace mucho tiempo Jordi que te ha aparecido Messi porque es que yo no sé si es que estaba deseando también de alguna forma hablar de hablarle a la afición del Barça pedirle incluso disculpas que lo ha llegado a hacer por haber fallado contra contra el Liverpool incluso cuando le han preguntado por la Bota de Oro sí deja que déjate de Volta de oro que yo sigo teniendo la espina clavada de Anfield

Voz 0985 24:55 bueno vayamos por partes primero felicitar la iniciativa de un grupo de Messi de Messi del club de salir hoy a la palestra que salga hoy Messi y Piqué a la palestra nos da a las señales de la importancia que el Barça los jugadores el club le da partido esto es lo primero hombre es un este caso Messi fíjate lo que tu decías cuatro años eh es un mundo sin aparecer a dar explicaciones la última vez fue en ese partido de Champions contra el Bayern en el partido de Boateng que voten quedó sentado de forma ha crucificado por Leo Messi si no recuerdo mal bueno luego ha sido un discurso como te decía muy crítico que realmente es la herida el espejo de lo que ha sentido la hinchada y lo que han sentido todo el barcelonismo no pero bueno han pasado diecisiete días ya ni incluso el tono tan descarnado incluso me ha superado y me ha sorprendido un poco por esta frase que te digo no Yago cuando dicho no ganar en Sevilla sería mucho peor de lo que estamos ahora bueno lo que estamos ahora quiero decir el Barcelona es que se ha ganado un título de liga magnífico

Voz 1991 25:52 me lo han preguntado ha sido el como la que tengo encima y me pregunta en medio

Voz 0985 25:57 yo lo de Griezmann en fin me también me pareció muy áspera la respuesta muy seca la respuesta sobre Griezmann teniendo en cuenta que en otras ocasiones había hablado bien de este jugador lo que pasa que yo no me atrevo a interpretar ya de codificar esta respuesta y me tomo mis cautelas porque es muy difícil meterse en el lenguaje de Messi yo no sé si el aire puesta e hirió no sé no sé si ha hecho esta respuesta veces Yago piensas es que ese digo una cosa es una cosa digo otras deba interpretar que usted diciendo que fiche por lo tanto en el lenguaje de Messi yo no soy un experto y por lo tanto a un poco de cautela te digo que no no me mojo en la interpretación de esta palabra más allá de la sorpresa por lo áspero por los seco de su de su contestación

Voz 10 26:36 a mi me parece que tiene que tiene la herida y que esa herida o no la va a superar nunca nunca para eso pero es un deportista de altísimo nivel es un deportista me mentalidad extraordinaria El el fallo un penalti en el dos mil doce cuando el Barça estaba jugando semifinal de Champions contra el Chelsea en el Camp Nou en el en lo que fue uno de los últimos partidos del Barça de Guardiola dijo entonces en el dos mil doce por fallar un penalti que esa espinita la llevaría siempre pues este expediente ha convertido en un espinazo que no se lo va a sacar nunca nunca yo creo que hoy ha hecho el primer acto de extraer todo todo todo ese malestar que lleva dentro consciente de que habían insisto metido la pata todos los jugadores Messi cuando quiere no es que seamos especialistas en descodificador Messi pero Messi cuando quiénes muy rotundo y hoy ha sido muy rotundo con Valverde me gustaría que siguiera han sido muy rotundo cuando le han preguntado qué opina de los fichajes no es tarea mía eso corresponde al club ha sido muy rotundo cuando ha exculpado a Valverde de toda responsabilidad los jugadores somos los culpables nos puede pasar un año pero nos puede pasar dos como como ha ocurrido esta mancha porque así lo ha calificado el esta mancha de Liverpool es mucho más grande que la mancha de Roma para mí lo de Griezmann me me voy a atrever a intentar meterme aunque sea por unos segundos en en la mente de Messi bastante tengo con fustigar me como me estoy fustigar bastante tengo con intentar sacar toda la porquería que llevo dentro después de dos semanas de frustración y desengaño porque estaba muy cerca de una final de Champions ya he metido la pata yo como capitán y ha metido la pata como como como todo el equipo y como otra plantilla para que ahora me preguntes Griezmann que es una pregunta absolutamente de cajón que era inevitable que recibiera pero además yo ya me posicione sobreviven hace un año dije que era un jugador buenísimo que estaría encantado de unidad en lo quiso venir al no huella no voy a decir otra vez lo mismo para que venga no venga luego las

Voz 1991 28:30 las interpretaciones de si eso va a bajar

Voz 10 28:32 sobre qué Griezmann venga o no al Barça hace un año le abrió la puerta Christmas se quedó en el Atlético de Madrid

Voz 1991 28:37 por lo tanto en ese sentido tampoco es que tenga tanto poder como como que

Voz 10 28:41 hemos hacer pensar que tiene Messi en ese tipo de decisión

Voz 1991 28:44 es también un segundo que han aparecido los cabestros e incidentes los aledaños del Sánchez Pizjuán Ana padecido imbéciles de los guiris imbéciles de los Boixos es decir ultras radicales del Sevilla que no representan evidentemente al Sevilla y ultras radicales con la camiseta del Barça que no representan al al Barça y lamentablemente tenemos que hablar de nuevo de la escoria que ensucia a este país de gentuza que los sabe vivir en sociedad de esa gente con la que tenemos que acabar entre todos para que no se vuelvan a acercar a un terreno de juego y si es posible mandarles fuera porque no saben convivir con el resto de de personas insisto esto es escoria estos gentuza esto son gente violenta esto son cabestros y entre todos tenemos que acabar con ellos Fran rojillo muy buenas por decir algo

Voz 0700 29:28 hola buenas pues no le no le pongo ni una coma venga a todo lo que has dicho y insiste

Voz 0341 29:33 casi veinte detenidos

Voz 0700 29:35 tras una batalla campal que ese acaba de montar hace muy poquito porque me acaban de llamar ir fuentes policiales hablan de de ese número de detenidos lo que está por esclarecer es si es que los Oysho han ido a buscar a los radicales del Sevilla para unirse a ellos encontrarse con los del Valencia o si se han liado a tortas lo hizo con los que el Sevilla lo cierto es que allí han volado palos sillas mesas veladores hija mía corriendo despavorida con algún que otro ataque de ansiedad porque ha sido muy desagradable lo que se acaba de montar en los aledaños de Gol Norte del estadio del Sevilla hace cuestión de minutos esté calentito calentito falta ahora identificar a los detenidos pero es lo que se ha producido a horas del partido de la final que se va a jugar mañana en el Benito Villamarín

Voz 1991 30:22 vosotros fijaros la la la tristeza que tiene que tener debida a estos mierdas que el único ese dedican en cualquier evento deportivo es a sembrar el pánico a gente que ha ido ahora tranquilamente a a Sevilla vivir este espectáculo precioso para animar a su equipo igualmente han tenido que salir corriendo con niños con familiares con gente mayor porque se han juntado unos cabestros para darse cabezazos para ver quién tiene los cuernos más gordos en los tenemos que aguantar que ese es el problema yo por eso sigo sin entender cómo haya todavía clubes en este país que siguen protegiendo a los ultras radicales de esos equipos sabiendo perfectamente quiénes son financiando los viajes pasándole entradas para que vayan a los evento los los equipos que hacen eso son cómplices de que tengamos a esta gentuza en la calle y que tengamos que ir con miedo al fútbol basta ya no puede ser que tengamos que ir al fútbol a los eventos deportivos porque estos trastornados estos tumbados estos locos no se les ocurra otra cosa que liarla parda allá por donde van hablo de los del Sevilla los del Barcelona los del Madrid los del Atlético de Madrid los del Athletic los de la Real tal tal todos los ultras radicales del fútbol de este país que son escoria son auténticos mierdas que lo único que hacen es ensuciar algo tan bonito como es un evento deportivo como la final de la Copa de Rey cada uno sabe quiénes son los suyos en su casa así que tienen mucho trabajo por delante y lo tiene muy sencillo lo que pasa que también hay que tener pelotas ya que empezar hacerlo porque vale ya de palabras hay que actuar y que no tengamos que estar viviendo esto cada dos por tres que es una puñetera Vergüenza y luego encima cuando dices a uno no es que tienes ultras radicales no han hoy qué pasa con los de no sé qué primero limpia la mierda de tu casa luego fíjate en la mierda él la de enfrente pero si nos fijamos en mientras lo haga el lo hago yo aquí no llegamos a ningún lado así que a ver si le echamos un par de pelotas a esto y acabamos con esta gentuza de una puñetera vez era alguna novedad volvimos a hablar vale

Voz 0700 32:17 sí suerte es que había un patrullero cerca Hay la cosa está medianamente controladora ya pero pero bueno no es para menos destacar que hay casi veinticinco detenidos en la que sacaba encontrar ahí con el pánico que han que han sembrado a ver si hay noticias porque falta poner también nombres y apellidos a todos los que han participado en esta lamentable escena

Voz 1991 32:36 la gana cada uno a su piara gracias Fran hasta ahora

Voz 0985 32:40 y aquí además Yago se pueden hacer más cosas eh que dar más pasos al frente como tú decías que hay veinticinco detenidos pues muy bien mire en la condena no sólo va a ser pues amoroso por lo que sea además el además le condenó que usted ha partido a ahora siendo detenido por estos alborotos no puede asistir a ningún un recinto deportivo más el no no se puede usted acercar a un recinto deportivo más cada vez que hay una final o a partir de del Barça o del Sevilla fuera usted se presenta en comisaría te quiere decir que todos tenemos que empezamos a concienciar de que incluso también a nivel penal ya a nivel de leyes hay que dar una vuelta de tuerca más yo creo que hay margen para reprimir todavía más la prevención de estos vándalos violentos y radicales eh

Voz 1991 33:30 sí ahora cerramos con ese asunto pero bueno tenemos que ir a la en un minuto y aparece José Palacio por aquí que tiene segura algo que recomendaron obras

