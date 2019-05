Yago de Vega: "Los equipos que siguen protegiendo a los ultras radicales son cómplices"

Voz 1991

los fijaros la la la tristeza que tiene que tener debida a estos mierdas que lo único ese dedican en cualquier evento deportivo es a sembrar el pánico a gente que ha ido ahora tranquilamente a a Sevilla vivir este espectáculo precioso para animar a su equipo igualmente han tenido que salir corriendo con niños con familiares con gente mayor porque han juntado unos cabestros pararse cabezazos para ver quién tiene los cuernos más gordos lo tenemos que aguantar que ese es el problema yo por eso sigo sin entender cómo haya todavía clubes en este país que siguen protegiendo a los ultras radicales de esos equipos sabiendo perfectamente quiénes son financiando los viajes pasándole entradas para que vayan a los eventos los equipos que hacen eso son cómplices de que tengamos a esta gentuza en la calle y que tengamos que ir con miedo al fútbol basta ya no puede ser que tengamos que ir al fútbol a los eventos deportivos porque estos trastornados estos tumbados estos locos no se les ocurra otra cosa que liarla parda allá por donde van hablo de los del Sevilla los del Barcelona los del Madrid los del Atlético de Madrid los del Athletic los de la Real tal tal todos los ultras radicales de fútbol de este país que son escoria son auténticos mierdas que lo único que hacen es ensuciar algo tan bonito como es un evento deportivo con la final de la Copa de Rey y cada uno sabe quiénes son los suyos en su casa así que tiene mucho trabajo por delante y lo tiene muy sencillo lo que pasa que también hay que tener pelotas y hay que empezar hacerlo porque válida de palabras así que actuar y que no tengamos que estar viviendo esto cada dos por tres que es una puñetera Vergüenza y luego encima cuando dices a uno no es que tienes ultras radicales no han hoy qué pasa con los de no sé qué primero limpia la mierda de tu casa luego fíjate en la mierda él la de enfrente pero si nos fijamos en mientras lo haga el lo hago yo aquí no llegamos a ningún lado así que a ver si le echamos un par de pelotas a esto y acabamos con esta gentuza de una puñetera vez