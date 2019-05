"Cuando me enteré me solidaricé, y quise venderle la entrada"

Voz 1 00:00 oye déjame que os haga una pregunta algunos han tocado

Voz 2 00:02 a parte de mesa electoral alguna vez misil vaticino admiro mira yo es curioso esto e intenta por intentar estén librar de alguna forma cumpliste no tuve que cumplir porque no hubo manera de librarse remataba la voluntad alegrarse está siempre porque claro yo tenía trabajo me entiende siempre la noche electoral siempre hay trabajo pero no hubo manera pues mira para que sepas que el fútbol ayuda en esto hubiera presentara a un hombre que que que se ha librado de de estar en una mesa electoral precisamente por el fútbol así que quedar por ahí escuchando Paco Martínez qué tal buenas noches hola buenas noches explica Jordi Martí como se tiene que librar la próxima vez que hiciste

Voz 1963 00:46 sí pues tiene que argumentar lo que te pasa en una final de Copa que es una cosa muy importante en a tu viaje tú tú resguardo de de alojamientos ya está ahí

Voz 2 01:01 esto esto no te vale está en Sevilla yo ríe

Voz 1963 01:07 a mí me ha valido yo tenía quince vía de no te ha dado bueno el domingo la mesa electoral el móvil

Voz 2 01:13 eso sí

Voz 1963 01:14 eh no te digo así que tengo una una carta que me dice que que estima mi recurso y que me libro pero no sólo yo ellos tengo que no tengo pruebas dos conocido más que también salieron

Voz 2 01:26 bueno esta es la primera parte de la historia que os vamos a contar porque Ximo vas mano qué tal muy buenas hola hola muy buenas Yago esta historia es doble quiero decir por un lado está lo que nos cuenta Paco pero a raíz de esto gracias a vosotros en Radio Valencia que ha pasado

Voz 0962 01:41 sí que Paco se ha convertido en San Francisco que podría ser otro Rey Mago ayudado a José Vicente Sanz que es otro amigo otro oyente de la SER otro valencianista de pro que quería vivir una nueva experiencia que no es la de ver el partido en la final mañana en Sevilla sino que la viese su hija porque sólo tenía una entrada como a él le pasó hace muchísimos años quería que su hija viviese en primera persona esta primera experiencia de ver al Valencia en una final algo que no ocurre desde hace once años él se iba a quedar en la puerta en los tornos en el control de seguridad Illa que iba a entrar iba a ser su hija pero mira por donde después de esta historia gracias a estos amigos de láser que han puesto en contacto ya hemos conocido su historia en las últimas horas gracias a Francisco Martínez José Vicente Sanz va a tener entrada iba a poder estar con su hija mañana viendo a su Valencia ante el Barça olas José Vicente qué tal muy buenas hola buenas noches ya pensabas que tiene a tiro a Sevilla y verlo en un bar no

Voz 0913 02:42 sí sí sí bueno ya la lotería ha hecho lo mismo digo cuestiones a estar allí hay nada de algún bar encontraré lo veremos todo hija sigue es que lo viva que es algo para decirle

Voz 2 02:56 vamos que es abonado los dos a ti te tocó añaden a allanó el lo tenía clarísimo no

Voz 0913 03:01 sí sí bueno se casi que no Nimes

Voz 2 03:05 no vale vale hoy me llevas ya me espera afuera si eso no en el momento en el que a través de Radio Valencia Paco te ofrece esa entrada qué piensas

Voz 0913 03:21 bueno ha sido esta mañana pues pues vamos súper emocionado email vamos es muy agradecido al nacer ahí a Paco de todo

Voz 2 03:33 también os conocéis nos ha nos habéis visto físicamente

Voz 0913 03:35 no no no no vemos a Xavi por teléfono pero todavía más mañana lo conoceremos no abrazo grande le voy a dar

Voz 2 03:45 seguro pues te está escuchando Paco Paco ya tenía una cita mañana por la mañana a primera hora que lo sepas

Voz 1963 03:50 no me digas ya hay acudiré con la diré de la verdad millas más Soria ellos ahí voy con mi hija y Leo y yo no ha colgado porque claro yo no hablaba podía decir nada he llamado luego va la serie pero oye me sobra una entrada ya se va a quedar fuera b3 y que vaya porque yo tengo una pared banda poco tampoco tiene nada de los segundos de una entrada que me sobra ahí pues no aquí le quiere valencianista que vaya

Voz 2 04:19 vamos que cuando oído lo de la hija toca el corazoncito no mate pero como amigo

Voz 1963 04:27 sí me hizo

Voz 2 04:30 Paco aguanta hasta mañana que hay mucha gente buscando entrada la reventa eh

Voz 1963 04:34 del bastante bien y me costaba cincuenta y cinco pavos y haces no no hago para que negocie no negocia

Voz 2 04:44 estoy muy bien José Vicente qué esperas para mañana para esa final

Voz 0913 04:47 hombre de quinientos esto es porque va a ser una final impresionante vamos seguro que no la vamos a ganar

Voz 2 04:59 pues nada veremos para empezar lo vas a poder vivir dentro del campo que no es poco así que Bushehr Vicente Paco nada mañana José Vicente enmienda una cervecita por lo menos no

Voz 1963 05:09 sí sí no no hombre eso más de bueno más bien