Rubén Martínez: "Yo prefería subir cuanto antes, luego ya lo celebraríamos en casa"

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal estás

Voz 2 00:02 sí es muy muy bien yo sinceramente eh

Voz 1 00:06 espectacular no no sé cómo calificarlo pero muy bien estamos súper contentos todos

Voz 1991 00:13 me cuentan que desde el finde pasado sigue Pamplona de fiesta

Voz 2 00:17 bueno la verdad que unos días muy intensos

Voz 1 00:21 celebración del equipo de celebración con la afición y bueno lo que lo que pasa en estos casos no la alegría inmensa hay hay que celebrarlo no no no hay otra manera no lo entiendo de otra manera hay y así debe ser ahí esperamos que este fin de semana y darle otra alegría a la afición ganando otra vez en casa hay

Voz 1991 00:44 podamos celebrando todos la verdad que el las imágenes de la semana pasada parecía San Fermín la leche

Voz 1 00:51 sí la verdad que fue fue espectacular fue espectacular más cuando no es una una victoria en el mismo terreno de juego puede ser un fin de semana que la gente volcó en un martes improvisaba

Voz 1991 01:07 además esa había mucha ganas eh

Voz 1 01:10 sí sí y además tal como ha ido el año la gente pues sabía que estaba cerca a nosotros hayamos que estaba cerca quedaba poco oí a un quedando partido Si bueno pues fue así viviendo en el partido de de Albacete Granada improvisado todo pero la gente la verdad que espectacular se volcó oí y lo disfrutamos mucho yo personalmente la personalmente también

Voz 1991 01:33 dime la verdad cuando lo estáis viendo porque os juntáis la plantilla para verle el el el partido no dependía de vosotros lógicamente prefería que ya ser el equipo de Primera lograr el ascenso aún sin jugar o te habría gustado más en este partido de este fin de semana en casa con la afición el lograrlo de forma matemática

Voz 2 01:56 bueno yo sinceramente quería aprender cuanto antes quería que ya yo ya así porque

Voz 1 02:04 las oportunidades en la vida hay que los deseos los sueños cuanto los tienes a mano hay hay que cogerlos desde Alcorcón yo quería Ari si se daban en Alcorcón pues en Alcorcón pues más bonito hubiesen sido en casa con la afición claro que sí pero personalmente yo cuanto antes lo quería

Voz 1991 02:25 bona si estáis más relajados no quiere decir ya con el trabajo cumplido ese partido contra Las Palmas que también va a haber celebración va a seguir la fiesta lo saben no después del partido de fiesta

Voz 2 02:35 bueno esperamos eh

Voz 1 02:39 sí esperamos la verdad darle otro le agria la sesión ya que se han volcado con nosotros esta semana increíble y ahí por nosotros también no por por seguir esa racha en casa porque tenemos la posibilidad de quedar campeones hemos hecho una temporada histórica para el club es resquicio para nosotros Si y ojalá ganemos Si continúa en la fiesta ellos Si nosotros también podamos seguir celebrándolo porque creo que la temporada del ascenso lo merece

Voz 1991 03:11 sí para los que piensen que va a Osasuna ya haber relajado ya no tienen objetivos de sonada seguís compitiendo para empezar porque sus profesionales porque además tenis dos objetivos que a lo mejor son menores al lado del ascenso evidentemente pero uno es salir campeones de la categoría el otro cerrar una fantástica temporada en casa en El Sadar lleváis diecisiete victorias y dos empates los números de locura de hecho se ha cimentado el ascenso en los partidos en casa terminar invictos en casa también es muy bonito

Voz 1 03:39 sí como tú dices yo creo que la clave del ascenso hasta o en en El Sadar yo creo que la racha de victorias que llevamos a partir de las dos anteriores a las quince seguidas que llevamos en casa pero que es histórico los puntos también hay creo que he la cimentación de del ascenso ha sido ahí no en en El Sadar ahí nos queda ese objetivo que nosotros unos no soluciona porque

Voz 2 04:10 pues sí

Voz 1 04:12 es histórico pero queremos dar un paso más y además de eso quedar campeones así que nos quedan tres partidos evidentemente lo gordo está hecho como tú dices que que es que la ascenso evidentemente pero nos quedan pequeños objetivos no tan pequeño no porque quedar campeón muy levantar el trofeo en casa con tu gente me la Victoria la racha de victorias en casa pues nos quedan cosas todavía hay y así también es es más fácil no una vez casas defendido poder luchar por objetivos es es más fácil

Voz 1991 04:45 tienes treinta cuatro castañas has estado en el Barça estuviste la cantera Racing de Ferrol Cartagena Málaga Rayo Almería Levante Anderlecht Deportivo Osasuna unos cuantos equipos se tenga una trayectoria importante

Voz 2 04:59 sí la verdad que eso es sigo un poco

Voz 1 05:02 el tratamiento trotamundos del fútbol

Voz 3 05:05 he leído no lo más bajo

Voz 2 05:08 en el fútbol pero sí que he tenido que remar desde

Voz 1 05:12 segunda B hasta rival algo de lo que me siento orgulloso hasta llevar a Europa League idiota niño altos y bajos en mi carrera pero muy orgulloso de todo lo que lo que ha vivido momentos buenos presupuestos de los de los malos también porque he conseguido también sacar cosas positivas Si bueno pues que no había cumplió ya XXXV pero bueno la verdad que me he sentido muy bien entrenado muy bien con con Richard Sanzol la verdad que es un entrenador que es a veinte de los porteros que tiene como cuál es cada partido es diferente y cuáles son sus cualidades eso lo que necesita y la verdad que físicamente me he encontrado espectacular y este año pues evidentemente va es uno de los que marcan van a marcar mi carrera cuando me

Voz 1991 06:00 Rubén es el mejor año de tu carrera deportiva

Voz 1 06:04 y bueno sí es es es muy importante es un año muy importante pero también habidos otros años muy importantes de Cartagena ascenso el siguiente año Cartagena también que un muy buen año en Segunda que me dio la posibilidad que me fichar al Málaga volver a Primera y el primer año del Rayo también fue importantísimo el primer año en Primera con minutos y protagonismo y además creo que uno de los mejores años detenido jugar Europa League en Anderlecht yo creo que no puedo enumerar tampoco todos los equipos pero evidentemente es que

Voz 2 06:48 año y creo que

Voz 1 06:52 bueno tampoco yo creo que hemos sido un equipo bastante

Voz 2 06:57 y equilibrado no lo sé

Voz 1 07:03 tampoco menos nos creaban mucho atrás entonces

Voz 2 07:06 creo que he sabido

Voz 1 07:08 TAD

Voz 2 07:10 lo que han necesitado el equipo que

Voz 1 07:15 muchos partidos ha sido muy poco pero bueno hay que aportar lo oí ir y al final nivel colectivo como siempre he dicho es lo que marca lo que marca también las las individualidades y es que no sé si el más importante creo que ha sido un año muy bueno pero que va a marcar como como uno de los momentos buenos mi carrera seguro

Voz 1991 07:37 qué importancia ha tenido para lo que ha pasado este año con Osasuna Jagoba Arrasate no sólo con el equipo sino contigo porque desde luego apostado Portillo ha sido uno de los fijos

Voz 1 07:47 y la importancia de del cuerpo técnico que en general predador físico ser Yi de portero Richard II Alkiza Yagoba bueno la gente que está detrás ha sido el la cabeza más visible Yagoba no pero de fisios médicos etcétera ha sido brutal no somos como una familia de El vestuario es como una familia Illa la importancia de mister pues al final es el que toma decisiones y que que lleva el equipo lleva al grupo pues yo creo que el máxima máxima porque ha sabido transmitirnos su idea de coger su filosofía de juego no yo creo que eso además apunta activaba a toda la gente de de Pamplona los bonistas en en general en casa y yo creo que la comunión entre la afición en el entrenador y el equipo ha sido ha sido brutal y la importancia de el El míster cuerpo en general Yagoba como la cabeza visible pues ha sido más

Voz 1991 08:59 cómo es tu primer ascenso como tal conseguido para Primera División pero vamos no te pilla nuevas tiene más de ciento cuarenta partidos en en primera el año que viene sigues estarás ahí no para jugar en Primera

Voz 2 09:11 pues nada aquí seguiré

Voz 1991 09:15 es grave que mover no te mueves ya luego que decida el míster

Voz 1 09:19 exacto es es mi día aparca aquí estoy muy a gusto tanto en el club como la ciudad pues la gente Pamplona maltratado espectacular ya no sólo en el campo sino la ciudad en general así y estoy muy agradecido muy a gusto y Nino no te no intención de enferma a ningún lado evidentemente cada año empezamos de cero todos Sergio ha tenido tuvo muy mala suerte el año pasado que con su lesión en momentos los momentos más difíciles yo también yo lesiones Si son los momentos más difíciles de la carrera de un deportista el año que viene empezaremos a cero una competencia sana como tenemos todos dentro del vestuario ir con la máxima ilusión de poder jugar como icono juvenil

Voz 1991 10:07 pero eso será otra historia será la próxima temporada será Hora diecinueve veinte será con Osasuna en Primera División antes hay que terminar esta temporada quedan tres partidos por delante pero de todas maneras Rubén Martínez Portero enhorabuena por el temporal que habéis hecho este año y a disfrutarlo un abrazo