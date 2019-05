El Larguero: Tercera parte (24/05/2019)

Voz 4

02:06

totalmente totalmente vamos a ver esto era impensable esa es la realidad es que el equipo no no hacía fútbol como para estar en Champions no hizo fútbol de Champions durante la primera fase del campeonato por lo tanto pues nadie podía meterle entre los cuatro mejores equipos de España porque no porque no lo demostraban y ni ningún día lo hacía además sean injundia pero son las cosas cambiaron tremendamente para mí hay decisiones muy importantes hay una decisión una que es la que consolidar a Marcelino como entrenador del equipo muy importante de Mateu LOE una decisión también muy importante para mí que es baja a Murillo ya basó allí no en no sé por qué pero el equipo cambió a partir de ahí con lo cual eso quiere decir pues que que que quizá estos dos jugadores pues no no no ha estaban dentro de la dinámica del equipo y que de esa forma se sale un poquito el vestuario y todo fue mejor a partir de ahí sin culpables de nada simplemente pues que no y bueno pues lo vieron todos con buenos ojos aquello no hay un evidentemente yo creo que las temporadas del Valencia que calificarlas si el equipo va Champion ya es un aprobado a partir de aprobado es en la realidad porque es el objetivo con el que se nace en el Valencia con el que se te contrata como futbolista con el que se te contrata como entrenador que es el hijo del objetivo que te permite salud deportiva salud económica si además el equipo está luchando por títulos es el segundo objetivo que se marca el Valencia ya la temporadas de notable yo entiendo que jugar una semifinal de Europa elige jugar una final de Copa es luchar por los títulos por lo tanto la temporada ya es de notable se consiga algún título pues es de sobresaliente por qué pues porque no conseguimos títulos habitualmente llevamos once años y conseguir títulos que es una de las cosas porque que yo por ejemplo el otro día hablando con Jordi con Jordi Martí en privado Se lo comentaba vamos a ver no puede ser el Barcelona un equipo que se plantea como objetivo ganar la Champions League y ahí está el aprobado el suspenso cuando o es un equipo una entidad de más de cien años de historia que la ganado creo que cuatro veces con lo cual cinco veces osea que toca cada veinte años cada veinte y pico años entonces multa que de momento dice bueno como la está ganando en Madrid pues nosotros para aprobar tenemos que ganar la Champions oye macho la ganas cada veinte y pico años pues esto es lo mismo no pues el título el aprobado del Valencia porque lleva once años sin ganar lo eso ya te da la nota pues eso de matrícula o de sobresaliente pero yo creo que ambos equipos han aprobado durante la temporada al Barça porque ha ganado la competición que tiene que ganar que esa es la que le marca la prueba o el suspenso el Valencia porque ha conseguido su objetivo que es estar en Champions por lo tanto ya está aprobado desde desde el otro día que luego la forma de conseguirla no es la más y probablemente otro año se hubiera escapado haciéndolo así hay vuelvas a intentar macho no lo vuelve a intentar hacer así por que probablemente vas a ir fuera pero la realidad es que es lo ha conseguido y por lo tanto está aprobado más la temporada